10 nejlepších šablon pracovních postupů pro opětovné využití obsahu

Víte, že váš tým vytváří skvělý obsah, ale přesto se vám kalendáře vyprázdní už za dva týdny.
A to je problém s repurposingem. Jeden silný obsah, jako je webinář, zpráva nebo příběh zákazníka, se může proměnit v desítky materiálů, ale pouze pokud je pracovní postup dostatečně jasný.
Šablony pracovních postupů pro opětovné využití obsahu překlenují propast mezi „měli bychom“ a „je to hotovo“. Definují předávání, formáty, kroky kontroly a časový plán tak, aby každý nový obsah vytvořil skutečný pracovní postup.
V tomto příspěvku si podrobně rozebereme nejlepší šablony pracovních postupů pro repurposing obsahu, k čemu se každá z nich nejlépe hodí a jak vybrat tu správnou pro váš tým.
Šablony pro repurposing obsahu v kostce
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona plánu obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy zabývající se obsahovým marketingem plánují základní obsah a odvozené materiály v rámci jednoho organizovaného pracovního postupu.
|Schvalovací komise pro recenze; pole pro obsahový pilíř, typ obsahu a potřebné materiály; vizuální kalendář obsahu pro konzistentní publikování
|Pracovní prostor ClickUp (tabule, kalendář, seznam)
|Šablona kalendáře pro publikování příspěvků v ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Správci sociálních médií plánují repurposed obsah napříč několika kanály, aniž by ztratili přehled.
|Zobrazení kalendáře s funkcí drag-and-drop; opakující se úkoly pro evergreenový obsah; vlastní pole pro platformu, formát a odkaz na zdrojový obsah
|Kalendář ClickUp
|Šablona blogu ClickUp pro sociální média
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy zabývající se obsahem proměňují každý blogový příspěvek v koordinovanou mini kampaň na sociálních médiích.
|Vztahy mezi úkoly v rámci blogů a sociálních médií; dokumenty pro přípravu návrhů vedle zdrojového obsahu; automatizace pro spouštění pracovních postupů pro opětovné využití obsahu
|Pracovní prostor ClickUp s dokumenty a pracovními postupy pro úkoly
|Šablona pro správu obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující rozsáhlé knihovny obsahu, které potřebují jednotný zdroj informací pro opětovné využití, vlastnictví a výkon.
|Centralizované úložiště podle obsahu; kalendářový náhled pro plánování; sledování cílů, kanálů, odkazů, rozpočtu a výdajů
|Pracovní prostor pro správu obsahu ClickUp
|Šablona ClickUp pro škálování produkce obsahu
|Získejte šablonu zdarma
|Rostoucí týmy zabývající se obsahem zvyšují produkci a zároveň začleňují repurposing do standardního produkčního procesu.
|Kanbanové fáze pro tvorbu, kontrolu, repurposing a distribuci; zobrazení pracovní zátěže pro vyvážení úkolů; automatizace předávání a oznámení
|Zobrazení tabulek a pracovního zatížení v ClickUp
|Šablona redakčního kalendáře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Redakční týmy plánují základní i odvozený obsah společně v jednom sdíleném kalendáři.
|Kompletní plán na týdny a měsíce; kontrola vizuálních prvků; pole pro formát obsahu, stav opětovného využití a přiřazené kanály
|Redakční kalendář ClickUp
|Šablona plánu obsahu pro sociální média ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy pro sociální sítě přetvářejí jeden zdrojový obsah do více příspěvků napříč kanály a daty.
|Zobrazení specifická pro jednotlivé kanály; seskupování kampaní; variace obsahu specifické pro jednotlivé platformy využívající technologii Brain
|Seznam ClickUp
|Copy.ai – přetvářejte obsah napříč kanály
|Stáhněte si tuto šablonu
|Týmy, které chtějí přepisování s podporou AI a variace kanálů, aniž by opustily svůj pracovní postup při psaní.
|Různé úhly pohledu a přepisy z jednoho zdroje; struktura založená na pokynech pro rychlou úpravu; opětovné využití kontextu zdroje pro zachování jednotnosti sdělení
|Pracovní postup Copy AI
|Šablona průvodce distribucí a opětovným využitím obsahu pro SEO od Miro
|Stáhněte si tuto šablonu
|Týmy, které při plánování distribuce a opětovného využití obsahu upřednostňují vizuální spolupráci.
|Vizuální propojení od pilířových po odvozené materiály; spolupráce pomocí poznámek v reálném čase; snadné kopírování podle kampaně nebo čtvrtletí
|Tabule Miro
|Šablona pracovního postupu pro opětovné využití obsahu od Meegle
|Stáhněte si tuto šablonu
|Marketingové týmy a stratégové obsahu vytvářejí strukturovaný, opakovatelný proces pro přeměnu stávajícího obsahu na multiplatformní aktiva.
|Systematický audit obsahu; kategorizace publika a platforem; integrovaná analýza výkonu pro budoucí optimalizaci
|Šablona pracovního postupu Meegle
Co je to pracovní postup pro opětovné využití obsahu?
Workflow pro repurposing obsahu je opakovatelný, krok za krokem postup pro přeměnu jednoho „základního“ kusu obsahu (jako je webinář, blog, podcast, výzkumná zpráva nebo produktová ukázka) na několik nových aktiv napříč formáty a kanály
Přesně definuje:
- Co přetváříte (zdrojový obsah a jeho klíčové úhly pohledu)
- Jak to rozdělit (klipy, citáty, sekce, témata, hlavní body)
- Kdo provádí jednotlivé kroky (autor, redaktor, grafik, správce sociálních sítí, SEO, PMM atd.)
- Kde se publikuje (LinkedIn, YouTube, e-mail, blog, komunita, reklamy)
- Kdy bude dodáno (časový plán, závislosti, fáze kontroly)
- Jak zajistit konzistentní kvalitu (tón, sdělení, schvalování, kontroly)
- Jak se měří úspěch (distribuce, zapojení, potenciální zákazníci, konverze)
🧠 Zajímavost: Termín „weblog“ vznikl v roce 1997 a slovo „blog“ se zrodilo v roce 1999, když ho někdo žertem rozdělil na „we blog“.
10 nejlepších šablon pracovních postupů pro opětovné využití obsahu
Pojďme se podívat na nejlepší šablony, které týmům pomáhají systematicky transformovat jeden obsah do více formátů a kanálů:
1. Šablona plánu obsahu ClickUp
Pokud budujete obsahovou strategii od nuly, vaším největším problémem je, že nevíte, co máte k dispozici a co z toho můžete vytěžit. Šablona plánu obsahu ClickUp je určena pro týmy zabývající se obsahovým marketingem, které potřebují jediný systém pro plánování, kontrolu a publikování napříč formáty.
Navíc můžete šablonu využít k označení klíčového obsahu a plánování odvozených materiálů v jednom pracovním prostoru.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí schvalovacího panelu posouvejte jednotlivé části jednotlivými fázemi schvalování, aniž byste ztratili přehled o tom, kdo je musí podepsat
- Označte každou položku jako Obsahový pilíř, Typ obsahu a Potřebné zdroje, poté filtrujte kalendář a seskupte podobné formáty
- Vizualizujte si termíny publikování v kalendáři obsahu a zajistěte tak konzistentní publikování upraveného obsahu po celý měsíc
🚀 Ideální pro: Týmy zabývající se obsahovým marketingem, které plánují pilířový obsah a odvozené materiály v rámci jednoho organizovaného pracovního postupu.
2. Šablona kalendáře publikování ClickUp
Pro správce sociálních médií je chaos způsoben nutností zvládat více platforem najednou. Máte skvělý blogový příspěvek, ale jeho přeměna na obsah na celý týden pro LinkedIn, Twitter a Instagram je manuální a neorganizovaný proces.
Získejte přehledný vizuální plán, kdy a kde bude každý kus repurposed obsahu zveřejněn, díky šabloně ClickUp Posting Calendar Template.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí funkce drag and drop můžete úkoly přesouvat a okamžitě přeplánovat repurposed obsah napříč platformami v kalendářovém zobrazení ClickUp.
- Udržujte svůj evergreenový obsah v automatickém cyklu bez ručního nastavování pomocí opakujících se úkolů v ClickUp.
- Přidejte do ClickUp vlastní pole pro „Platformu“, „Formát“ a „Odkaz na zdrojový obsah“, abyste měli každý příspěvek přehledně uspořádaný a propojený
🚀 Ideální pro: Správce sociálních médií, kteří plánují sdílení upraveného obsahu na více kanálech, aniž by ztratili viditelnost.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain MAX a proměňte jeden blogový příspěvek v celý týden návrhů připravených pro různé platformy. Vložte odkaz na blog (nebo vložte klíčové části) a poté pomocí funkce Talk-to-Text rychle nahlas vymýšlejte úvodní věty a úhly pohledu.
Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který byl vytvořen tak, aby udržoval veškerou vaši práci na jednom místě. Umí prohledávat ClickUp, vaše připojené pracovní aplikace a web z jediného příkazu. Můžete dokonce přepínat mezi jinými modely umělé inteligence (jako Claude nebo ChatGPT), když chcete různé výstupy pro různé platformy.
3. Šablona blogu pro sociální média ClickUp
Představte si následující situaci: Právě jste zveřejnili skvělý blogový příspěvek, ale váš kalendář aktivit na sociálních sítích je na tento týden prázdný. Zní vám to povědomě?
Proměňte každý blogový příspěvek v mini kampaň pomocí šablony ClickUp Social Media Blog Template. Poskytuje pracovní postup pro systematické získávání citátů, klíčových bodů a vizuálních prvků pro každou sociální platformu. Místo toho, abyste sociální sítě považovali za něco druhořadého, začleňte je do procesu tvorby blogu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Propojte úkoly týkající se blogových příspěvků s jejich odvozenými úkoly pro sociální sítě pomocí závislostí úkolů v ClickUp, aby tým pro sociální sítě přesně věděl, kdy je příspěvek připraven k adaptaci.
- Pomocí ClickUp Docs můžete psát texty pro sociální sítě přímo vedle původního blogového příspěvku a mít tak veškerý související text na jednom místě
- Automaticky informujte členy týmu nebo změňte stav úkolu pomocí automatizací ClickUp, které spouštějí pracovní postup pro opětovné využití obsahu na sociálních sítích
🚀 Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, které proměňují každý blogový příspěvek v koordinovanou mini kampaň na sociálních médiích.
💡 Tip pro profesionály: Využijte AI od ClickUp Brain jako svého asistenta pro tvorbu textů; dokáže rychle generovat varianty vašeho stávajícího obsahu pro použití na sociálních sítích a dalších kanálech!
👀 Věděli jste? HubSpot uvádí, že aktualizace starších příspěvků může být hnacím motorem růstu: zaznamenali průměrný nárůst měsíčních organických zobrazení u optimalizovaných starších příspěvků o 106 % a více než dvojnásobný nárůst potenciálních zákazníků díky těmto aktualizacím.
4. Šablona pro správu obsahu ClickUp
Jak vaše knihovna obsahu roste, špatné strategie správy znalostí ji mohou proměnit v digitální hřbitov. Máte stovky aktiv, ale žádný snadný způsob, jak zjistit, která z nich byla znovu použita, která mají nevyužitý potenciál a která jsou zastaralá.
Vytvořte centralizované úložiště obsahu pomocí šablony ClickUp Content Management. Tato šablona vám poskytuje jediný zdroj pravdivých informací se sledováním stavu, vlastnictví a poznámkami o výkonu pro každý obsahový prvek.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte práci podle typů obsahu (blog, sociální sítě, e-mail, webové stránky) a zároveň udržujte vše propojené v rámci jednoho pracovního prostoru
- Využijte zobrazení kalendáře v ClickUp k naplánování termínů publikování a včasnému odhalení mezer ve frekvenci vašich příspěvků
- Sledujte cíle, kanály, odkazy, rozpočet a výdaje u každé položky, což vám později usnadní diskuse o výkonu
🚀 Ideální pro: Týmy spravující rozsáhlé knihovny obsahu, které potřebují jednotný zdroj informací pro opětovné využití, vlastnictví a výkonnost.
🚀 Bonus ClickUp: Nastavte ClickUp Super Agent tak, aby se spouštěl každý týden a prohledával vaši knihovnu po materiálech, které nebyly znovu použity, nemají poznámky o výkonu nebo vypadají zastarale.
Nechte si poté zaslat krátký seznam „dalších kroků“ a teprve po vašem schválení vytvořte úkoly pro repurposing, aktualizujte stavy a označte vlastníky. Máte kontrolu nad tím, kdo jej může používat, k čemu má přístup, a každá akce je zaznamenána s kontrolními body pro kritické kroky.
Chcete se blíže seznámit s tím, co Super Agents dokážou? Zde je video od Grega Swana, našeho senior manažera obsahu, které ukazuje, jak pomocí ClickUp Super Agents vytvořil autonomní engine pro obsah!
🚀 Bonus ClickUp: Nastavte ClickUp Super Agent tak, aby se spouštěl každý týden a prohledával vaši knihovnu po materiálech, které nebyly znovu použity, nemají poznámky o výkonu nebo vypadají zastarale.
Nechte si poté zaslat krátký seznam „dalších kroků“ a teprve po vašem schválení vytvořte úkoly pro repurposing, aktualizujte stavy a označte vlastníky. Máte kontrolu nad tím, kdo jej může používat, k čemu má přístup, a každá akce je zaznamenána s kontrolními body pro kritické kroky.
Chcete se blíže seznámit s tím, co Super Agents dokážou? Zde je video od Grega Swana, našeho senior manažera obsahu, které ukazuje, jak pomocí ClickUp Super Agents vytvořil autonomní engine pro obsah!
5. Šablona ClickUp pro škálování produkce obsahu
U rostoucích týmů může tlak na zvyšování produkce obsahu vést k vyhoření a nedbalé práci. Potřebujete chytřejší systém, který do vašeho procesu vnáší efektivitu.
Díky šabloně ClickUp pro škálování produkce obsahu můžete nyní škálovat produkci velkého objemu obsahu a učinit z jeho opětovného využití standard.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte obsah v jednotlivých fázích, jako jsou „Tvorba“, „Kontrola“, „Přepracování“ a „Distribuce“, pomocí zobrazení Kanban Board v ClickUp.
- Sledujte, kdo na čem pracuje, a vyvažujte úkoly v rámci týmu, abyste předešli překážkám díky zobrazení pracovní zátěže v ClickUp.
- Automaticky přesouvejte úkoly do další fáze, přiřazujte úkoly týkající se opětovného využití správné osobě a informujte zúčastněné strany, když je obsah připraven, pomocí automatizací ClickUp.
🚀 Ideální pro: Rostoucí týmy zabývající se obsahem, které zvyšují produkci a zároveň začleňují repurposing do standardního produkčního procesu.
📮ClickUp Insight: 30 % pracovníků se domnívá, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin na soustředěnou práci.
I ty malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny ušetřené týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯S AI agenty a ClickUp Brain od ClickUp můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání na konkrétní další kroky – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp přináší vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne, na jednom místě.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % konsolidací tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem dat, který se snáze spravuje a škáluje.
6. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
Redakční týmy často mají potíže se sladěním svých dlouhodobých plánů obsahu s každodenními úkoly souvisejícími s repurposingem obsahu. Redakční kalendář zobrazuje velké články, ale menší, repurposed materiály se nacházejí v samostatných tabulkách nebo seznamech úkolů.
Na pomoc vám přichází šablona redakčního kalendáře ClickUp. Můžete plánovat odvozený obsah společně s originálem, což vám poskytne kompletní přehled o vašem ekosystému obsahu v jednom kalendáři.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte si celý plán obsahu na týdny a měsíce dopředu, včetně hlavních i odvozených materiálů
- Spolupracujte a vkládejte poznámky k recenzím obrázků, videí a PDF souborů ještě předtím, než budou znovu použity, pomocí ClickUp Proofing.
- Sledujte „formát obsahu“, „stav opětovného využití“ a „přiřazené kanály“, abyste přesně viděli, jak se každý obsahový prvek rozděluje.
🚀 Ideální pro: Redakční týmy, které plánují základní i odvozený obsah společně v jednom sdíleném kalendáři.
7. Šablona plánu obsahu pro sociální sítě ClickUp
Šablona plánu obsahu pro sociální média ClickUp je určena pro týmy sociálních médií a marketéry obsahu, kteří potřebují způsob plánování příspěvků, přiřazování odpovědných osob a včasného zveřejňování založený na termínech. Jedná se o přehledný seznam, který skvěle funguje, když přetváříte jeden kus obsahu do více příspěvků na sociálních sítích v průběhu týdne nebo měsíce.
Každý příspěvek existuje jako samostatný úkol v ClickUp, což vám pomáhá sledovat termíny, priority a to, kdo příspěvek publikuje. Můžete také přímo do úkolu připojit odkaz na zdrojový obsah (blog, webinář, podcast, newsletter) a poté z něj vytvořit varianty jako podúkoly.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte si v ClickUp samostatné pohledy pro Instagram, LinkedIn, TikTok a další platformy, abyste mohli svůj plán přizpůsobit každému kanálu.
- Seskupte související repurposed obsah do složek kampaní, abyste měli své iniciativy přehledně uspořádané
- Pomocí ClickUp Brain můžete generovat varianty stávajícího obsahu přizpůsobené konkrétním platformám, například přeměnit formální příspěvek na LinkedIn na neformální tweet.
🚀 Ideální pro: Týmy sociálních médií, které přetvářejí jeden zdrojový obsah do více příspěvků napříč kanály a termíny.
💡 Tip pro profesionály: Rozšiřování publika s sebou nese nárůst poptávky po obsahu a únavu z rozhodování. Umělá inteligence tento růst zjednodušuje tím, že urychluje tvůrčí proces a automatizuje analýzu dat, což tvůrcům pomáhá proměnit úspěšné příspěvky v evergreenové zdroje, aniž by narazili na překážky.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak tvůrci využívají umělou inteligenci k plánování a škálování produkce obsahu.
8. Copy.ai – Znovu využijte obsah napříč kanály
Pokud chce váš tým zůstat v kreativním proudu, ale vy potřebujete způsob, jak sledovat jeho procesy, pak je šablona „Repurpose Content Across Channels“ od Copy.ai dobrým výchozím bodem.
Uživatele provede transformací jednoho obsahu do několika textových formátů pomocí podnětů k psaní podporovaných umělou inteligencí. Skvěle se hodí pro rychlé generování variant pro sociální sítě, e-mailové zpravodaje a reklamní texty v rámci ekosystému Copy.ai.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte z jednoho zdrojového materiálu různé úhly pohledu, úvodní věty a přepisy
- Díky struktuře založené na pokynech lze návrhy snadno procházet, upravovat a schvalovat
- Využijte stejný zdrojový obsah, abyste zachovali jednotný tón a klíčové body při vytváření různých materiálů
🚀 Ideální pro: Týmy, které chtějí přepisování s podporou AI a variace pro různé kanály, aniž by musely opustit svůj pracovní postup při psaní.
9. Šablona průvodce distribucí a opětovným využitím obsahu pro SEO od Miro
Snažit se vysvětlit složitou strategii pro repurposing obsahu během videohovoru nebo v dlouhém dokumentu je recept na zmatek. Tato nesoulad vede k chybné realizaci.
Šablona Průvodce distribucí a repurposingem SEO obsahu od Miro je určena pro týmy, které uvažují vizuálně. Poskytuje společnou tabuli pro mapování cest transformace obsahu, což ji činí ideální pro strategické porady a sladění týmu. Můžete vizuálně znázornit, jak jeden obsahový prvek přechází do dalších.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Umístěte jeden „pilířový“ obsah do středu a poté se rozvětvěte do podpůrných formátů
- Členové týmu mohou v reálném čase přidávat poznámky k kanálům a cílovým skupinám a znovu využívat úhly pohledu
- Duplikujte tabuli pro každou kampaň nebo čtvrtletí a poté vylepšujte stejnou strukturu
🚀 Ideální pro: Týmy, které při plánování distribuce a opětovného využití obsahu upřednostňují vizuální spolupráci.
10. Šablona pracovního postupu pro opětovné využití obsahu od Meegle
Šablona pracovního postupu pro repurposing obsahu od Meegle poskytuje týmům strukturovaný pracovní postup pro kontrolu stávajícího obsahu, jeho kategorizaci podle publika a platformy, transformaci do nových formátů a systematickou distribuci.
Je to užitečné pro týmy, které chtějí opakovatelný proces opětovného využití obsahu namísto toho, aby pro každou kampaň vytvářely pracovní postup od nuly.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Začněte tím, že zkontrolujete stávající obsah a určíte, které materiály stojí za to znovu využít, aby se váš tým mohl soustředit na ty, které mají největší potenciál pro opětovné použití
- Uspořádejte obsah podle cílové skupiny, formátu a cílového kanálu ještě před zahájením produkce, což zajistí cílenější realizaci.
- Sledujte, jak si repurposed obsah vede v průběhu času, a využijte tyto poznatky k vylepšení svých dalších rozhodnutí ohledně obsahu
🚀 Ideální pro: Marketingové týmy a tvůrce obsahových strategií, kteří budují strukturovaný a opakovatelný proces pro přeměnu stávajícího obsahu na materiály pro více platforem.
Jak vybrat správnou šablonu pro opětovné využití obsahu
Možnosti jste si prohlédli, ale teď nevíte, jak se rozhodnout.
Výběr nesprávné šablony může být horší než žádná šablona. Pokud je příliš složitá, váš tým ji přestane používat. Pokud je příliš jednoduchá, nevyřeší vaše klíčové problémy. Nenechte se odradit hledáním „dokonalé“ šablony.
Místo hledání univerzálního řešení se zaměřte na to, co váš tým právě teď potřebuje.
Zde je návod, jak se správně rozhodnout.
- Zvažte svůj hlavní případ použití: Zaměřujete se na plánování na vysoké úrovni nebo na každodenní realizaci? Pro plánování poskytuje šablona redakčního kalendáře nebo plánu obsahu celkový přehled. Pro realizaci udržuje úkoly v pohybu šablona škálování produkce obsahu nebo správy obsahu
- Vyberte si šablonu podle fáze vašeho pracovního postupu: Pokud teprve začínáte, začněte se šablonou Plán obsahu, abyste zmapovali, co již máte. Pokud rozšiřujete stávající proces, šablona Rozšíření produkce obsahu vám pomůže začlenit repurposing do vašeho standardního pracovního postupu
- Vyzkoušejte si to, než se rozhodnete: Začněte s jednou šablonou a přizpůsobte si ji. Většina týmů zjistila, že přizpůsobení jedné flexibilní šablony jejich procesu funguje mnohem lépe než snaha žonglovat s několika rigidními rámci
⭐️ Umělá inteligence může zvýšit efektivitu a účinnost vašich pracovních postupů při tvorbě obsahu. Toto video vám ukáže, jak můžete umělou inteligenci využít ve svých procesech obsahového marketingu:
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů využívá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle vyžaduje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte asistenci při psaní založenou na AI napříč celým pracovním prostorem, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších funkcí – a to vše při zachování kontextu z celého vašeho pracovního prostoru.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů využívá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle vyžaduje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte asistenci při psaní založenou na AI napříč celým pracovním prostorem, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších funkcí – a to vše při zachování kontextu z celého vašeho pracovního prostoru.
Systematizujte svůj obsahový engine s ClickUp
Šablona vám ukáže proces, ale k jeho provedení stále potřebujete správné nástroje. Skutečnou výzvou je zajistit, aby váš pracovní postup pro opětovné využití obsahu fungoval, aniž by vznikaly další nesouvislé tabulky a dokumenty.
Šablona pracovního postupu pro opětovné využití obsahu eliminuje dohady a ukazuje vám, jaký obsah existuje, na co se dá přetvořit a kdo za to odpovídá. Aby však vše fungovalo hladce, musíte ji spustit v pracovním prostoru, kde je vše propojeno.
S ClickUpem budete mít celý životní cyklus obsahu na jednom místě. Propojte své dokumenty s úkoly pro vytváření příspěvků na sociálních sítích, videoklipů a infografik. Sledujte průběh práce ve sdíleném kalendáři a poskytujte zpětnou vazbu přímo k kreativním materiálům pomocí korektur. Díky integraci umělé inteligence je zrychlení vašich procesů stejně hladké.
Často kladené otázky
Kalendář obsahu ukazuje, kdy se obsah publikuje, zatímco pracovní postup pro repurposing je proces vytváření různých materiálů, které tento kalendář naplňují.
Pomocí speciálního vlastního pole ClickUp nebo vztahů mezi úkoly v ClickUp propojte odvozené obsahy zpět s originálem. Vytvoříte tak přehlednou historii obsahu, kterou můžete snadno filtrovat a sledovat.
Začněte s jednou flexibilní šablonou a přizpůsobte si ji. Používání přílišného množství šablon vede k zbytečné složitosti a zvýšeným nákladům na procesy pro váš tým.
Sledujte dvě klíčové metriky: úsporu času porovnáním času potřebného k vytvoření odvozeného obsahu s časem potřebným k vytvoření originálního obsahu a získaný dosah sečtením interakcí napříč všemi přetvořenými verzemi.