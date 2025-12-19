Jak automatizovat opětovné využití obsahu pomocí umělé inteligence pro škálovatelný marketing

K uskutečnění prodeje, tj. přeměně potenciálního zákazníka nebo neaktivního uživatele na aktivního zákazníka, je zapotřebí 8 až 50 kontaktních bodů.
Jako člen týmu pro tvorbu obsahu vím, že všichni jsou zaneprázdněnější než kdy dříve. Vytváření většího množství obsahu není řešením.
Na pomoc přichází opětovné využití obsahu. Umělá inteligence to usnadňuje všem.
Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda? Níže vám ukážu, jak automatizovat opětovné využití obsahu pomocí umělé inteligence, aniž byste plýtvali svými zdroji nebo časem.
⭐ Doporučená šablona
Ztrácíte přehled o projektech přetváření obsahu mezi různými členy týmu a termíny? Použijte šablonu plánu obsahu ClickUp k centralizaci veškerého obsahu od počátečního vytvoření až po konečné zveřejnění. Vizualizujte časovou osu obsahu ve více než 4 různých zobrazeních a sledujte jeho průběh na jednom centralizovaném panelu.
Co je to opětovné využití obsahu (a proč je důležitější než kdy jindy)
Přepracování obsahu je proces strategického přizpůsobení obsahu do různých formátů pro různé platformy. Například vezmete úspěšný blog a převedete jej do série newsletterů, příspěvků na sociálních médiích nebo interaktivního videa, v závislosti na tom, co vaše publikum rádo konzumuje.
Chytří marketéři jej využívají ke zvýšení celkové životnosti vysoce hodnotných obsahových aktiv.
Nejlepší na opětovném využití obsahu pomocí umělé inteligence je to, že jej může používat kdokoli: od juniorních marketérů po střední a vyšší management.
Zde je několik důvodů, proč byste vy a váš tým měli obsah znovu využívat:
- Zachyťte různé cílové skupiny: Převádějte stávající obsah do více formátů, abyste oslovili svou cílovou skupinu prostřednictvím jejích preferovaných způsobů konzumace (video, sociální média, krátké texty, dlouhé texty), aniž byste museli opakovat výzkum a strategickou práci.
- Snižte náklady na tvorbu: Vaše týmy mohou transformovat stávající obsah do různých formátů za zlomek nákladů, které by vynaložily na vývoj nového materiálu.
- Vytvářejte konzistentní sdělení: Repurposed obsah posiluje vaše základní hodnotové nabídky napříč kontaktními body, aniž by zněl všude stejně.
- Maximalizujte návratnost investic do obsahu: Repurposing vám pomůže vytěžit maximum z vašich investic do obsahu tím, že z evergreenového obsahu vytvoříte více zdrojů generujících příjmy.
- Zlepšete výkon SEO: Přepracovaný obsah vytváří více vstupních bodů a příležitostí pro interní propojení, které mohou posílit vaši celkovou digitální přítomnost.
📚 Další informace: Správa SEO projektů a tipy pro optimalizaci pracovního postupu
Běžné překážky při opětovném využití obsahu pro marketingové týmy
Přepracování obsahu zní v teorii snadno. Chápu to. Ale pokud to děláte poprvé, může to být náročné.
Zde vidím největší potíže většiny marketingových týmů:
- Identifikace obsahu vhodného k opětovnému použití: První problém spočívá v identifikaci obsahu, který lze znovu použít, a formátů, do kterých jej lze převést, tj. v upřednostnění jednoho druhu obsahu před jiným.
- Ruční přizpůsobení formátu: Každá platforma má své vlastní požadavky a očekávání publika – ruční přizpůsobování obsahu pro každý kanál je velmi časově náročné (někdy více než vytvoření nového obsahu).
- Nekonzistentnost hlasu značky: Je náročné přizpůsobit obsah pro různé platformy, aniž by došlo ke zhoršení hlasu značky nebo oslabení klíčových sdělení.
- Mezery v kontrole kvality: V průběhu transformačního procesu často dochází k tomu, že repurposed obsah postrádá požadovaný dopad, kontext nebo přesnost.
- Noční můry koordinace: Publikování přetvořeného obsahu na více platformách vyžaduje koordinaci, když spolupracujete s několika odděleními (design, produkt atd.) na vstupech.
👀 Věděli jste? Vytvoření celého blogového příspěvku trvá v průměru 3 hodiny a 48 minut.
🤯 No, trvalo mi to přes 12 hodin, a to i při použití umělé inteligence.
Podle stejného průzkumu blogeři, kteří stráví více než 6 hodin vytvářením blogového příspěvku, pravděpodobně dosáhnou lepších výsledků. To znamená, že ani s umělou inteligencí to není nikdy jen otázka zadání, kopírování a naplánování. Musíte to přizpůsobit svým potřebám.
Jak AI řeší problém opětovného využití obsahu
Při provádění činnosti přetváření obsahu nechávám AI zpracovat časově náročné a opakující se úkoly v tomto procesu. Například
Přizpůsobení formátu
Smyslem opětovného využití je přizpůsobit obsah každému kanálu. Karusel na LinkedIn mi může pomoci sbalit více informací pro zájemce o koupi. Nebo krátké souhrny mají větší úspěch na Twitteru (stále se nemohu přimět tomu říkat X).
Jak jsem již zmínil, ruční zpracování je však často příliš pracné.
Přizpůsobení obsahu pro konkrétní platformy zadávám extern ím nástrojům pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje umělé inteligence , jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není problém. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí jednoduchým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zvyšte svou produktivitu dvakrát s ClickUp!
Udržování hlasu značky
Když se na tvorbě a opětovném využití obsahu podílí více členů týmu, největší výzvou je zachování tónu a hlasu značky.
Blogový příspěvek napsaný vaším zkušeným copywriterem by neměl znít úplně jinak než tweet napsaný vaším novým spolupracovníkem pro sociální média.
Právě v tomto ohledu se umělá inteligence stává vyrovnávacím prvkem pro nedostatky v dovednostech.
Tento problém jsem vyřešil vytvořením knihovny AI promptů s tónem značky, slovní zásobou atd. Kdokoli může tento postup replikovat nebo ho následovat pro dosažení konzistentních výsledků.
Takto to vypadá v praxi:
- Začněte s příklady pokynů pro značku: Vytvořte krátkou knihovnu schválených referencí tónu – například nadpisy, úvody blogů, popisky na sociálních sítích nebo reklamní texty, které odrážejí váš hlas. Ty mohou pocházet z vašeho stávajícího vysoce výkonného obsahu.
- Přidejte kontext, ne příkazy: Místo toho, abyste AI požádali, aby „napsala přátelský popisek“, dejte jí referenci tónu vaší značky, např. „Napiš popisek stejným hlasem a rytmem jako naše příspěvky oznámení o produktech“.
- Použijte příklady v pracovním prostoru: Ať už se jedná o dokument, obsahový brief nebo kreativní tabuli, vložte 2–3 své nejlepší příklady tónu, aby AI pochopila požadovanou energii, strukturu a frázování před generováním výstupu.
Prioritizace obsahu
Pokud je váš obsah uložen v tabulkách, najít ty nejlepší kandidáty pro opětovné použití je velmi náročné.
Proč? Protože nepřinášejí žádné poznatky.
Bez tagování, shlukování nebo bodování pomocí umělé inteligence se identifikace nejlepších příležitostí k opětovnému využití stává ruční detektivní prací.
Pokud je knihovna obsahu rozsáhlá, existuje také možnost nevědomého duplikování témat. Umělá inteligence dokáže seskupit podobné části, což vám pomůže je sloučit nebo aktualizovat, místo abyste začínali od nuly.
Umělá inteligence v obsahovém marketingu je v tomto ohledu požehnáním. Dokáže analyzovat celou vaši knihovnu obsahu a zdůraznit:
- Které části jsou evergreen (stále relevantní i po několika měsících)
- Které z nich jsou nedostatečně využité (dobrý obsah, který nikdy nedosáhl dostatečného dosahu)
- A které si zaslouží aktualizaci nebo remix (vysoký počet zobrazení, nízká konverze)
V této souvislosti musíte také vědět, jak humanizovat obsah generovaný umělou inteligencí.
Bez toho bude znít bezduše a plochě.
Do textu začleňte analogie a své osobní zkušenosti. Může to být humor, vtip nebo cokoli, co dodá textu osobní nádech.
Umělá inteligence také může vykazovat chyby. Před publikováním si vše ověřte. To zahrnuje data, zprávy, citace a zaujatost, které jsou u umělé inteligence známé.
Jak automatizovat opětovné využití obsahu pomocí AI (a jak vám v tom pomůže ClickUp)
AI není žádným zázračným řešením, ale funguje nejlépe, když je součástí strukturovaného systému opětovného využití.
Tento rámec použijte, pokud právě začínáte s automatizací opětovného využití obsahu pomocí umělé inteligence.
1. Proveďte audit obsahu
Zaměřte se na evergreenová základní témata. Zamyslete se nad návody nebo obsahem zaměřeným na řešení problémů, který funguje napříč více formáty a platformami. Tyto příspěvky budou přinášet konzistentní hodnotu bez ohledu na to, kdy budou objeveny.
Pomocí níže uvedené tabulky sleduji, jak se nejlepší kandidát na repurposing shoduje s příslušnými metrikami:
|Typ obsahu
|Klíčové metriky, které byste měli sledovat
|Příspěvky na blogu
|Zobrazení stránek, doba strávená na stránce, zpětné odkazy, sdílení na sociálních sítích, míra konverze
|Příspěvky na sociálních médiích
|Lajky, sdílení, komentáře, uložení, míra prokliku
|E-mailové zpravodaje
|Míra otevření, míra prokliku a míra přeposlání
|Bílé knihy a e-knihy
|Počet stažení, generování potenciálních zákazníků, doba interakce
V této fázi musíte také zvážit strategickou vhodnost. Například, odpovídá daný obsah aktuálnímu postavení? Podporuje aktivní kampaň? Mohu jej spojit s nadcházejícím uvedením na trh nebo událostí?
Jak ClickUp pomáhá
ClickUp Docs centralizuje všechny vaše obsahové zdroje, analytické poznámky a výsledky auditů ve sdíleném prostoru. Všichni, od designérů přes autory až po stratégy, se odvolávají na jediný zdroj pravdivých informací.
Každý kus obsahu lze označit podle kampaně, fáze trychtýře nebo persony, takže váš tým uvidí, jak každý prvek zapadá do širšího marketingového ekosystému.
Díky úpravám v reálném čase a komentářům přímo v dokumentu mohou týmy zabývající se obsahem, designem a SEO snadno spolupracovat na nápadech pro opětovné použití přímo v dokumentu. Rozlučte se s chaosem v různých verzích.
💡 Výhoda ClickUp: Jsem schopen proměnit audit obsahu z individuální činnosti prováděné jednou za čtvrt roku na mezifunkční proces, který neustále identifikuje nové příležitosti k opětovnému využití.
📚 Číst více: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
2. Definujte strategii a cíle opětovného využití obsahu
Definujte své cíle pro opětovné použití, tj. čeho chcete dosáhnout s opětovně použitým obsahem?
- Chcete zvýšit návštěvnost konkrétních vstupních stránek?
- Snažíte se generovat kvalifikované potenciální zákazníky z nových kanálů?
- Potřebujete si vybudovat autoritu na platformách, kde nejste aktivní?
- Cílíte na konkrétní segment publika, který konzumuje obsah odlišným způsobem?
- Chcete prodloužit životnost vysoce výkonného obsahu?
Vaše odpovědi na tyto otázky ovlivňují každé rozhodnutí ve vašem pracovním postupu při opětovném použití. Hlavně tyto dvě důležité věci:
- Priority transformace: Bílou knihu lze znovu použít jako sérii blogů, sérii videí, sérii infografik nebo příspěvky na sociálních médiích – který z nich byste měli řešit jako první na základě svých priorit?
- Přidělování zdrojů: Převod whitepaperu do newsletteru může vyžadovat méně práce než vytvoření interaktivní infografiky – kolik času byste měli investovat v závislosti na svých cílech s konkrétním obsahem?
Jak ClickUp pomáhá
ClickUp Whiteboards přenáší strategii ze statických dokumentů do spolupracujícího vizuálního prostoru. Váš tým může brainstormovat, plánovat a propojovat nápady na digitálním plátně v reálném čase.
Propojte strategii s realizací pomocí tabulek Whiteboards. Převádějte poznámky nebo nápady na akční úkoly ClickUp jediným kliknutím a udržujte svůj plán opětovného využití propojený s kalendářem obsahu.
💡 Výhoda ClickUp: Moje strategie opětovného využití obsahu se stává interaktivní a transparentní. Na první pohled je každému jasné, jak obsah souvisí s obchodními cíli, což snižuje překrývání, přehlédnutí nápadů a opakované schvalování.
3. Vyberte a nastavte automatizační nástroj
Nyní potřebujete nástroje umělé inteligence, které budou odpovídat vašim potřebám v oblasti opětovného využití obsahu a vaší technické úrovni.
V ideálním případě byste měli hledat nástroj, který dokáže:
- Integrujte jej do svých stávajících systémů pro správu obsahu a sociálních platforem.
- Má minimální náročnost na zaučení, takže jej tým rychle osvojí.
- K zahájení práce je zapotřebí minimální nastavení a školení.
- Vytvářejte různé adaptace obsahu a zachovejte přitom hlas své značky.
Jak ClickUp pomáhá
Místo toho, abyste v této fázi žonglovali s více nástroji, můžete si vybrat software pro správu marketingových projektů ClickUp, který slouží jako centralizované centrum pro správu obsahu po celou dobu jeho životního cyklu.
Jakmile nastavíte svůj pracovní prostor, ClickUp Tasks převezme náročnou práci. Převede vaši strategii opětovného využití do praktických kroků, které lze snadno přiřadit, sledovat a automatizovat.
Vytvářejte úkoly přímo z nápadů nebo poznámek na tabuli a přiřazujte je správným členům týmu s termíny, podúkoly a závislostmi.
Pomocí vlastních polí můžete každou úlohu opětovného využití kategorizovat podle formátu obsahu, cílového kanálu nebo cíle kampaně. Získejte okamžitý přehled o tom, co se právě děje a co bude následovat.
Součástí tohoto komplexního pracovního prostoru je ClickUp Brain, nativní AI ClickUp. Pomocí Brain můžete transformovat svůj obsah do různých formátů a zároveň zachovat konzistenci s pokyny a stylem vaší značky.
ClickUp Brain má kompletní kontextové porozumění všem vašim projektům a předchozím kampaním. To znamená, že nemusíte (pokaždé) zadávat kontext, aby to fungovalo.
Pokud automatizujete tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, toto video vám pomůže vytěžit z ní maximum.
Kromě opětovného využití Brain dokáže:
- Identifikujte nejcennější části pro opětovné použití z dlouhého obsahu.
- Vytvořte kalendáře obsahu, které mapují, kdy a kde by měl být každý repurposed obsah publikován.
- Sledujte průběh opětovného využití napříč více obsahovými prvky a formáty současně.
4. Vytvořte pracovní postupy pro opětovné použití
Přepracování přináší nejlepší výsledky, pokud se jedná o opakovatelný systém.
Workflow pro opětovné použití slouží jako váš manuál. Zajišťují, že každý blog, video nebo kampaň sleduje stejnou strukturovanou cestu. Například výběr → adaptace → kontrola → publikace.
Zde je návod, jak jej strukturovat:
- Stanovte jasné fáze: Například: Nápady → výběr prostředků → úprava textu a designu → kontrola → schválení → publikování → měření výkonu
- Přiřaďte odpovědnost: Junior writer je zodpovědný za úpravu textu. Designer pracuje na vizuální stránce. Senior editor dává finální souhlas.
- Automatizujte opakující se kroky: Využijte umělou inteligenci a automatizaci k řešení předvídatelných částí. Váš tým se tak bude moci soustředit na kreativní úpravy a vyprávění příběhů.
Jak ClickUp pomáhá
ClickUp Automations udržuje váš pracovní postup opětovného využití v pozadí pomocí jednoduchého, ale výkonného toku: Spouštěč → Podmínka → Akce.
- Spouštěč: Automatizace se spustí v okamžiku, kdy dojde ke změně, například když se stav úkolu změní na Připraveno ke kontrole nebo nastane termín splnění.
- Podmínka: Pravidla zajišťují, že automatizace se použije pouze v relevantních případech – například toto pravidlo se spustí pouze v případě, že typ obsahu je „Blog“ nebo pokud je tag kampaně „Q4 Launch“. Díky tomu jsou pracovní postupy přesné a zohledňují kontext.
- Akce: Po spuštění automatizace se postará o další krok – přiřadí správného člena týmu, aktualizuje stav nebo okamžitě odešle oznámení.
Šablona plánu obsahu ClickUp vám pomůže zmapovat projekty obsahu do proveditelných úkolů s jasným rozdělením odpovědnosti a termíny. Tato šablona nabízí předdefinované struktury projektů, které propojují strategii obsahu s realizací.
S touto šablonou můžete:
- Přidejte vlastní pole pro typ obsahu, aktiva, klíčová slova a účel, abyste mohli snadno vizualizovat data obsahu.
- Propojte související přepracované části, aby týmy mohly vidět, jak se jeden blogový příspěvek stal několika příspěvky na sociálních sítích.
- Sledujte průběh opětovného využití napříč více obsahovými prvky současně v jednom centralizovaném dashboardu.
📚 Další informace: Jak zvýšit produktivitu pomocí automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence
👀 Věděli jste, že... 41,9 % content marketerů má potíže najít dobré autory pro své projekty. Chytré přetváření obsahu vám může pomoci vyřešit tento nedostatek talentů. Zatímco se vaši autoři soustředí na vytváření vysoce kvalitního zdrojového materiálu, AI se postará o jeho přizpůsobení pro více kanálů a formátů.
5. Nastavte systémy hodnocení
I když AI zvládá většinu adaptační práce, lidská kontrola je nezbytná.
AI může urychlit tvorbu obsahu, ale stále potřebuje kontext značky, emocionální nuance a redakční úsudek, aby se z dobrého obsahu stal skvělý.
Zde je návod, jak strukturovat svůj recenzní cyklus:
- Nastavte schvalovací fáze: Definujte kontrolní body pro úpravy, design a sladění se značkou před zveřejněním obsahu.
- Standardizujte kritéria: Používejte kontrolní seznamy pro tón, přesnost formátu a ověřování faktů, abyste zajistili konzistentní kvalitu napříč různými formáty.
- Integrujte zpětnou vazbu: Komentáře a revize by měly být součástí stejného systému.
Jak ClickUp pomáhá
Šablona pro správu obsahu ClickUp vám pomůže spravovat veškerý váš znovu použitý obsah z jediného řídicího panelu. Použijte tuto bezplatnou šablonu k plánování, organizování a sledování obsahu a zajistěte své organizaci sdílenou viditelnost.
S touto šablonou můžete:
- Použijte předem připravené formuláře s přizpůsobením pomocí drag-and-drop, abyste zefektivnili požadavky na opětovné použití obsahu od zainteresovaných stran.
- Zobrazte všechny úkoly a projekty v oblasti content marketingu, které je třeba dokončit nebo které již byly dokončeny, na jednom centralizovaném dashboardu.
- Vizualizujte pracovní postupy obsahu v 8 efektivních zobrazeních ClickUp, včetně tabule, seznamu, časové osy a Ganttova diagramu.
Zde najdete podrobnější informace o tom, jak můžete využít šablonu pro správu obsahu ClickUp.
⭐ Bonus: Zachyťte své nápady na repurposing obsahu okamžitě pomocí funkce Talk-to-Text v ClickUp BrainGPT. Diktujte briefy k repurposingu, pokyny k obsahu nebo poznámky ke kampani přímo do úkolů a dokumentů a získejte propracované, strukturované poznámky, aniž byste ztratili nit myšlenek.
6. Plánujte a publikujte napříč kanály
V ideálním případě byste chtěli sdílet stejný typ příspěvků napříč kanály, i když jsou repurposed.
Váš plán může vypadat například takto:
- Stejný den: X vlákno
- Další den: 20sekundové video
- O dva dny později: Příspěvek na blogu
- O pět dní později: Newsletter
- O sedm dní později: Infografika nebo delší video
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro sociální média pro vaše kampaně zaměřené na opětovné využití obsahu
7. Sledujte a analyzujte výkonnost obsahu upraveného pomocí umělé inteligence
Musíte pochopit, které části obsahu fungovaly nejlépe. A pak jich vytvořit více.
Zpočátku je to hra pokusů a omylů, abyste zjistili, na jaký typ obsahu vaše publikum nejlépe reaguje. Neměli byste tedy být příliš rigidní.
Řekněme, že se rozhodnete převést zprávu na sérii blogových příspěvků, ale zjistíte, že to u vašeho publika nenachází odezvu, protože návštěvnost webu je mizivá.
Místo toho můžete vytvořit sérii videí, která lze rozdělit a použít na různých sociálních médiích.
Sledování vašich snah vám pomůže naplánovat typ obsahu, který nejlépe rezonuje s vaším publikem. Pomůže vám to vylepšit strategii opětovného využití obsahu, abyste maximalizovali jeho hodnotu.
Jak ClickUp pomáhá
Pomocí panelů ClickUp Dashboards porovnávejte metriky výkonu všech repurposed kusů.
Sledujte zapojení, konverze nebo výkonnost aktiv napříč všemi kanály. Můžete přidat vlastní widgety, které načtou data z úkolů, cílů nebo integrací (jako Google Analytics nebo HubSpot).
Na rozdíl od statických reportů jsou dashboardy interaktivní. Můžete se ponořit do widgetu a vysledovat metriky zpět k aktuálnímu obsahu nebo úkolu, přičemž každé číslo zůstane propojeno se svým reálným zdrojem.
Ať už jste stratég obsahu, designér nebo marketingový ředitel, můžete si přizpůsobit dashboardy pomocí widgetů relevantních pro vaši roli – od přehledů výkonnosti na vysoké úrovni až po podrobné informace o kampaních.
⭐ Bonus: Interpretujte výkon dashboardu pomocí AI karet.
S kartami ClickUp AI Cards můžete automaticky shrnout výsledky kampaní, zdůraznit trendy a zobrazit doporučení pro další kroky přímo ve vašem dashboardu. Může generovat souhrny, které lze poté převést do výkonných zpráv.
👀 Věděli jste? Pokud stále přemýšlíte, zda je opětovné použití obsahu pomocí umělé inteligence efektivní, vězte, že téměř 38 % marketérů v předních společnostech již využívá umělou inteligenci k opětovnému použití svých nejúspěšnějších obsahů.
8. Bonus: (Pře)hodnoťte své technologické vybavení
Můžete také zvážit, jaké technologie používáte pro repurposing a zda jsou všechny nástroje kompatibilní pro přenos dat. Vaše sada nástrojů pro repurposing obsahu může vypadat například takto:
|Kategorie
|Nástroje
|Případ použití
|Výhoda umělé inteligence
|Umělá inteligence pro obsah
|ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics
|Identifikujte vysoce výkonný nebo evergreenový obsah
|Zobrazuje poznatky a automaticky doporučuje kandidáty pro opětovné použití.
|Psaní a adaptace pomocí umělé inteligence
|ClickUp Brain, ChatGPT, Jasper
|Přepisujte, shrňujte nebo přizpůsobujte obsah napříč formáty.
|Generuje přizpůsobené varianty při zachování tónu a srozumitelnosti.
|Repurposing multimédií
|Canva, Figma
|Převádějte psaný nebo dlouhý obsah na vizuální prvky nebo videa.
|Automaticky generujte vizuální materiály nebo krátké klipy a rozšířte tak svůj dosah.
|Workflow a řízení projektů
|ClickUp, Notion, Asana
|Přiřazujte úkoly, sledujte pokrok a spolupracujte
|Zefektivňuje předávání a automatizuje opakující se kroky
|Plánování a distribuce
|Buffer, Later
|Plánujte a publikujte napříč platformami
|Navrhuje optimální časy a formáty pro každý kanál.
|Sledování výkonu
|ClickUp Dashboards, Ahrefs, Sprout Social
|Sledujte zapojení a návratnost investic do repurposed obsahu.
|Proměňte surová metrika v praktické poznatky pro budoucí plánování.
📚 Další informace: Software pro správu obsahu pro marketingové týmy
Příklady chytrých výzev pro urychlení opětovného použití
Ať už používáte AI pro copywriting nebo adaptaci obsahu, potřebujete kontextově bohaté podněty, abyste mohli obsah znovu použít tak, aby skutečně sloužil vašim marketingovým cílům.
Když máte málo času, tyto pokyny vám pomohou vytěžit maximum z vašich obsahových aktiv. Uložte si je do knihovny pokynů, aby je mohli všichni členové vašeho marketingového týmu používat.
Výzva k opětovnému použití blogu jako příspěvků na sociálních médiích
Blogový příspěvek může vzdělávat vaše stávající publikum, ale potenciální zákazníci ve fázi povědomí mohou při procházení sociálních médií hledat stravitelné informace.
Nejlepší na opětovném využití obsahu pomocí umělé inteligence je to, že můžete pomocí nástrojů umělé inteligence shrnout dlouhý obsah a použít jej v různých kanálech.
🤖 Podnět:
Převedete tento blogový příspěvek do 5 příspěvků na LinkedIn, přičemž každý příspěvek by se měl zaměřit na jeden hlavní bod z blogu. Začněte poutavou otázkou nebo překvapivou statistikou, uveďte 2–3 praktické rady v bodech, zakončete otázkou k zapojení, nepřekročte 150 slov a zachovejte profesionální, konverzační tón.
Výzva k přeměně whitepaperu na obsah newsletteru
Vaše bílá kniha může být zdrojem cenných informací, ale ne každý si stáhne 20stránkový dokument PDF, aby si přečetl vaše data.
Klíčové poznatky můžete znovu použít v newsletteru. Ještě lepší je segmentovat publikum a zasílat mu kontextové informace z newsletteru.
Samozřejmě mohou vždy kliknout na zprávu a dozvědět se více podrobností, pokud mají zájem.
🤖 Podnět:
Převést tuto bílou knihu na třídílnou sérii e-mailových newsletterů, kde e-mail 1 představí problém a klíčové statistiky, e-mail 2 představí hlavní řešení s praktickými kroky a e-mail 3 se bude zabývat případovými studiemi a dalšími kroky, každý v délce 300 slov.
Závěry budou uvedeny v bodech, aby byly údaje snadno srozumitelné. Do každého e-mailu také přidejte relevantní výzvu k akci (CTA).
NEBO
🤖 Podnět:
Převést tento PDF soubor na newsletter založený na osobnostech. Identifikovat každou osobnost kupujícího zmíněnou nebo naznačenou v reportu (například produktoví manažeři, CIO a vedoucí nákupu). Pro každou osobnost:
- Získejte 3 nejrelevantnější poznatky, problémové body nebo nejdůležitější údaje.
- Přeformulujte je do jazyka a priorit dané osoby.
- Napište dvouvěté shrnutí, ve kterém vysvětlíte, proč je to důležité pro jejich roli.
- Navrhněte nadpis newsletteru nebo název sekce přizpůsobený zaměření dané osoby.
- Na závěr uveďte jasnou výzvu k akci specifickou pro danou osobu (např. „Stáhněte si kompletní technickou analýzu pro CIO“ nebo „Podívejte se na model úspory nákladů na nákup“).
Výzva k transformaci funkcí do video obsahu
Funkce produktu jsou poutavější, když jsou předvedeny, než když jsou popsány. Přepracujte stránky produktů nebo poznámky k vydání do krátkých videí, která uživatelům ukážou, co je v nich k dispozici.
🤖 Podnět:
Převést tento seznam funkcí produktu do 3 krátkých videoscénářů (každý do 45 sekund). Každé video by mělo:
- Začněte s popisem problému nebo příkladem použití.
- Představte jednu funkci jako řešení
- Na závěr uveďte jasnou výzvu k akci nebo výhody.
- Udržujte jednoduchý, vizuální a na výhodách orientovaný tón.
Výzva k přeměně případových studií na infografiky
Podrobné případové studie dokazují vaše schopnosti vážným zájemcům, ale publikum na sociálních médiích potřebuje rychlé signály důvěryhodnosti. Obsah upravený pomocí umělé inteligence ve formě stručných příběhů o úspěchu a výsledcích klientů funguje jako silný nástroj pro budování důvěry u lidí, kteří objevují vaši značku na sociálních médiích.
Tyto údaje můžete rozdělit podle platformy a preferencí publika a vytěžit tak maximum ze svých snah o opětovné využití obsahu.
🤖 Podnět:
Z této případové studie extrahujte 3 klíčové výsledky s konkrétními čísly a každý z nich proměňte v samostatný příspěvek na sociálních sítích nebo infografiku. Zaměřte se na jeden měřitelný výsledek na jeden vizuální prvek (např. „o 45 % rychlejší onboardování“) a pro kontext a důvěryhodnost uveďte odvětví, ve kterém klient působí.
💡 Tip pro profesionály: Pokud již používáte pracovní prostor ClickUp, můžete vytvářet obrázky přímo v Brain. Níže jsem pomocí Brain převedl případovou studii ClickUp na infografiku, kterou mohu dále upravovat nebo použít v původní podobě.
Díky funkci pro tvorbu vizuálního obsahu nemusím být při každé malé změně závislý na designérském týmu. Nebo použijte Brain jako inspiraci, kterou pak designér může vylepšit.
Výzva k přeměně podcastu na obsah newsletteru
Epizody podcastů budují vztah s posluchači prostřednictvím konverzace, ale ne každý má čas poslouchat 45minutové epizody. Verze v podobě newsletterů vám umožňují oslovit předplatitele, kteří potřebují rychlý přehled nebo možná jen malou pobídku, aby se pustili do celého podcastu.
Pokud máte částečné poznámky nebo časové značky, můžete je vložit do nástroje pro opětovné využití obsahu, který z nich extrahuje klíčové body. Po identifikaci klíčových momentů je zhuštěte do krátkého videoklipu nebo vytvořte nový blogový příspěvek, který také pomůže s SEO.
🤖 Podnět:
Převedete tuto epizodu podcastu do formátu newsletteru s poutavým předmětem, 3 hlavními body diskuse jako samostatnými sekcemi a praktickými postřehy, které mohou odběratelé okamžitě implementovat.
Výzva k převodu technické zprávy na videoklipy
Zaneprázdnění čtenáři se možná nikdy nedostanou k celé zprávě. Přepracování obsahu pomocí umělé inteligence ve formě krátkých, hodnotných videoklipů je může oslovit rychleji než psaný obsah. Alternativně můžete použít dlouhé videoobsahy v blozích nebo jako videa na YouTube.
🤖 Podnět:
Zhuštěte tuto technickou zprávu do série 3–4 krátkých videoklipů (každý do 60 sekund). Každý klip by měl:
- Zaměřte se na jeden hlavní poznatek nebo datový bod
- Použijte srozumitelný jazyk k vysvětlení hlavních bodů.
- Pro větší důvěryhodnost přidejte statistiku, graf nebo citát.
- Každý úryvek zakončete nenápadnou výzvou k akci, která odkazuje na úplnou zprávu.
⭐ Bonus: Předem připravené nebo přizpůsobené agenty pro opětovné použití.
Pokud váš marketingový tým často využívá stávající obsah, předem připravené a přizpůsobené AI agenty ClickUp mohou tento pracovní postup automatizovat.
- Předem připravené agenty obsahují akce připravené k okamžitému použití, jako je shrnutí blogových příspěvků, přeformulování obsahu pro konkrétní platformy sociálních médií nebo extrakce statistik z PDF souborů. Jsou ideální pro standardní úkoly přetváření obsahu, jako je „převést blog na příspěvky na sociálních sítích“ nebo „shrnout zprávu pro newsletter“.
- Custom Agents vám naopak umožní naučit AI asistenta tónu, šablonám a osobnostním rámcům vaší značky. Můžete například vytvořit „agenta pro opětovné použití obsahu na sociálních médiích”, který zná váš preferovaný počet slov, formátování, tón a styl výzvy k akci – pro konzistentní výstup.
Jak co nejlépe využít repurposing založený na umělé inteligenci
Než se pustíte do nastavování pracovního postupu pro opětovné využití obsahu pomocí umělé inteligence, zde je několik užitečných tipů:
- Trénujte svou AI nebo LLM: Vložte svůj nejúspěšnější obsah a pokyny specifické pro značku/formát, aby AI získala konkrétní představu o tom, co funguje pro vaše publikum a hlas vaší značky. V opačném případě bude výzvou u obsahu generovaného AI to, že co je špatné na vstupu, bude špatné i na výstupu.
- Vytvořte šablony výzev specifické pro danou platformu: Vytvořte standardizované výzvy pro každou platformu, abyste se nemuseli pokaždé zabývat vydáváním pokynů.
- Nastavte kontrolní body pro schvalování obsahu: Vytvořte fáze kontroly a zapojte člena týmu, aby každý znovu použitý obsah byl upraven přesně podle standardů vaší značky.
- Sledujte výkonnost: Sledujte své repurposed kousky a použijte úspěšné příklady z nich ke zlepšení svých podnětů a trénovacích dat pro budoucí obsah.
- Hromadné podobné úkoly opětovného využití: Zpracujte více kusů stejného typu obsahu najednou, tj. převedete nejúspěšnější blogové příspěvky na úryvky pro sociální média najednou. Je to efektivnější než individuální opětovné využití.
- Vyberte si správnou platformu umělé inteligence: Při vytváření plánu správy obsahu marketingu vyberte platformu umělé inteligence, kterou lze snadno integrovat do vašich stávajících marketingových systémů a pracovních postupů.
⚠️ Efekt „ztraceno uprostřed“: Velké jazykové modely (LLM) mají tendenci přehlížet informace umístěné uprostřed dlouhých textových sekvencí – jev, který výzkumníci z MIT nazývají efektem „ztraceno uprostřed“. Při opětovném použití dlouhého obsahu mohou být klíčové informace ukryté uprostřed ignorovány, pokud je nerozdělíte na menší části.
Usnadněte si opětovné použití obsahu s ClickUp
Repurposing stávajícího obsahu vám přinese maximální návratnost investic. Abyste to mohli dělat ve velkém měřítku, potřebujete podporu technologického stacku AI.
Přepracování obsahu pomocí umělé inteligence spočívá ve výběru správného nástroje a automatizaci procesu.
S ClickUp získáte vestavěnou AI, která spolupracuje se všemi vašimi marketingovými aktivitami, aniž by vyžadovala neustálou pomoc nebo opakované pokyny. Díky vašim obsahovým prvkům, pokynům pro značku, úkolům, týmovým diskusím a datům v konvergovaném pracovním prostoru AI ClickUp se celý proces stává plynulým.
Automatizujte proces opětovného využití obsahu v měřítku pomocí ClickUp. Posuňte svůj obsah na vyšší úroveň registrací na ClickUp zdarma.