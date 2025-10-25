Jak týmy zabývající se obsahem využívají AI? Nástroje, pracovní postupy a příklady

Pro marketingové týmy kdekoli na světě se umělá inteligence již dostala za fázi experimentování a stala se nezbytnou součástí každodenního života.
Jako člen týmu pro tvorbu obsahu víte, jak AI v content marketingu mění pravidla hry.
Díky AI se časově náročné úkoly, jako je výzkum témat, tvorba osnov, repurposing obsahu a nastavení operačních workflow pro tým, provádějí automaticky. Získáte tak čas, který můžete věnovat mimo jiné vysoce hodnotné strategii, storytellingu a myšlenkovému vedení.
Pokud stále váháte a zajímá vás, jak týmy zabývající se obsahem využívají umělou inteligenci, napsali jsme tento článek právě pro vás.
Budeme také hovořit o tom, co může AI automatizovat a kde naopak přichází ke slovu lidský dohled/dovednosti.
Jakou roli hraje AI v pracovních postupech při tvorbě obsahu?
Váš stratég pošle neurčitý brief. Autor vytvoří obsah na základě tohoto nedotaženého návrhu. A editor musí většinu textu přepsat, aby odpovídal danému tématu. Poté SEO přidá na poslední chvíli seznam klíčových slov.
Jste uvězněni v nekonečné smyčce a výstupy jsou podprůměrné, protože nikdo neměl jasno v obsahové strategii a daném tématu.
Umělá inteligence v content marketingu vám pomůže vyhnout se těmto problémům:
- Strateg má jasno: Nástroje AI vám pomohou proměnit hrubé téma v jasný nástin s informacemi o publiku, trendovými tématy a různými úhly pohledu, které je třeba pokrýt. Poté můžete přidat podrobnosti, jako je záměr, klíčové pilíře sdělení a výsledky, které chcete dosáhnout.
- Autor se nemusí potýkat se syndromem prázdné stránky: Díky komplexnímu briefu má autor vše, co potřebuje, aby mohl začít. AI může pomoci překonat tvůrčí blok, generovat různé varianty nadpisů nebo výzev k akci a přizpůsobit obsah pro různé cílové skupiny nebo platformy.
- Editor má k dispozici více možností: Pokud váš tým vytváří obsah ve velkém měřítku, generativní AI a modely LLM vám mohou poskytnout první návrh. AI může také zkontrolovat gramatiku a konzistenci tónu. Poté můžete návrh upravit a vylepšit tak, aby odrážel odborné znalosti v dané oblasti.
- SEO je hluboce zakotveno: Generativní nástroje umělé inteligence podporují váš proces správy SEO tím, že navrhují klíčová slova na základě záměru uživatelů, interních odkazů a mezer v obsahu, které mohou zvýšit výkon vašeho vyhledávání. S programovým SEO můžete dokonce vytvářet personalizovaný obsah ve velkém měřítku.
- Hlas vaší značky zůstává konzistentní: marketingový tým, tým pro tvorbu obsahu, správci sociálních médií a SEO stratégové všichni pracují na základě stejného tónu, identity značky a stylového rámce, které jsou určovány umělou inteligencí. Sdělení je jednotné napříč všemi kanály a prostředky.
- Projektový management je plynulejší: Nástroje založené na umělé inteligenci mohou sledovat termíny, upozorňovat na překážky a automaticky přidělovat úkoly, takže všichni jsou v obraze, aniž by bylo nutné neustále aktualizovat pokrok nebo zasílat připomínky.
🚀 AI v praxi: Lane Scott Jones, CMO společnosti Zapier, poznamenal:
Díky začlenění umělé inteligence do předprodukce jsme zvýšili výkonnost systému, který produkoval 70 příspěvků za měsíc, o téměř 30 %, aniž by stroje napsaly jediný dlouhý článek.
Díky začlenění umělé inteligence do předprodukce jsme zvýšili výkonnost systému, který produkoval 70 příspěvků za měsíc, o téměř 30 %, aniž by stroje napsaly jediný dlouhý článek.
Jak tedy využívají AI v obsahu? Pro výzkum, vytváření osnov a automatizaci pracovních postupů, ale ne pro psaní dlouhých článků.
⚠️ V této souvislosti je také důležité vědět, k čemu AI nepoužívat. Patří sem:
- Výzkum a zjišťování faktů
- Kompletní návrhy dlouhých textů
- Závěrečné příspěvky na sociálních médiích
- Originální umělecká díla nebo obrázky značky
- Informace a názory podložené daty
📚 Přečtěte si také: Jak automatizovat tvorbu obsahu pomocí AI
Jak týmy zabývající se obsahem využívají AI ve své každodenní práci
V ideálním případě byste měli AI integrovat do každodenních pracovních postupů celého týmu pro tvorbu obsahu. To znamená rozšířit její použití nad rámec pouhého procesu tvorby obsahu. Níže vám ukážeme, jak na to.
Naučte se škálovat své pracovní postupy při tvorbě obsahu pomocí ClickUp a AI
1. Nápady a plánování obsahu
I v dnešní době videí, TikToku, YouTube a ChatGPT mají lidé stále oblíbené blogy/newslettery, které rádi čtou. Pokud řeknete něco zajímavého, hodnotného a/nebo zábavného, budete se moci odlišit.
Začíná to ve fázi tvorby nápadů a plánování. Dlouho předtím, než je napsáno jediné slovo.
Jak AI pomáhá ve fázi tvorby nápadů a plánování:
- Rozpoznávání signálů poptávky: AI analyzuje trendy vyhledávání, dotazy publika a konverzace na sociálních sítích, aby odhalila, co lidi v danou chvíli skutečně zajímá.
- Vyplnění mezery: AI prohledává obsah konkurence a upozorňuje na mezery, kde může vaše značka vytvořit něco originálního, místo aby opakovala to, co již existuje.
- Rozšíření úhlu pohledu: Z jednoho základního tématu může AI generovat různé varianty – zaměřené na SEO nebo na příběhy zákazníků, čímž rozšiřuje lidskou kreativitu.
- Prioritizace nápadů: Generativní modely umělé inteligence mohou témata hodnotit nebo seskupovat na základě relevance, poptávky ve vyhledávání a potenciální návratnosti investic.
- Rychlý start s kalendářem obsahu: Návrhy osnov a dokonce i hrubé plány se generují ještě předtím, než napíšete jedinou větu, což zkracuje čas na přípravu.
❗ Upozornění: Dávejte si pozor na nadměrné indexování SEO signálů na základě klíčových slov a objemu a zanedbávání originality a pozice značky. Abyste našli ideální rovnováhu, potřebujete filtr obsahového stratéga.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k brainstormingu nápadů a okamžitě je přeměňte na strukturované briefy nebo úkoly připravené pro kalendář.
Brain dokáže shrnout výzkum, rozvést variace témat, provést analýzu konkurence a dokonce vám pomůže sepsat hrubé nástiny těchto nápadů.
Výhoda ClickUp: Někdy jeden model umělé inteligence nestačí. S ClickUp Brain MAX máte kromě ClickUp Brain přístup ke všem prémiovým externím velkým jazykovým modelům (LLM), jako jsou ChatGPT, Claude, Gemini a další, na jednom místě. Vytvářejte kreativní obsah, brainstormujte nápady nebo pište meta popisy, aniž byste museli přepínat mezi nástroji!
2. Vytvoření stručného popisu a osnovy
Jak s ohledem na daná témata maximalizovat šance na úspěch?
Tip: skvělý obsahový brief.
Ať už se jedná o interního nebo externího autora, musí znát účel plánovaného obsahu, problémy, které má řešit, produktové positioning a další důležité detaily.
Obsahový brief sděluje všechny tyto informace v přehledném formátu. Dobrý brief poskytuje autorovi vše, co potřebuje k zahájení práce, a pomáhá mu vyhnout se opakovaným dotazům a upřesňujícím otázkám.
Jak AI pomáhá při vytváření briefu:
- Analýza SERP a osnovy: Nástroj AI může prohledávat stránky s nejvyšším hodnocením a provádět výzkum klíčových slov, aby navrhl osnovu, možné nadpisy, otázky, které je třeba řešit, a příklady, které je třeba zahrnout. Může také zdůraznit, co konkurence opomněla.
- Mapování osobnosti a cesty: Může označit, zda vyhledávací dotaz odráží někoho ve fázi povědomí (vyhledávání problému), fázi zvažování (porovnávání řešení) nebo fázi rozhodování (připravenost k akci).
- Standardizace briefů ve velkém měřítku: U velkých týmů zajišťuje AI konzistenci tím, že do každého briefu zahrnuje stejné základní prvky, jako jsou cílová skupina, cíle, klíčová slova, odkazy a funkce, které je třeba zdůraznit.
- Přizpůsobení formátů: Na základě jediného tématu může AI vytvořit přizpůsobené obsahové přehledy pro různé kanály (například dlouhé blogové příspěvky, karusely na LinkedIn a e-maily), čímž se sníží duplicita úsilí.
- Zahrnuté meta prvky: AI může navrhovat meta tituly, popisy a dokonce i alternativní text pro vyhledávače při přípravě briefu.
❗ Upozornění: Stále budete potřebovat marketéra obsahu, který na základě údajů o zákaznících zjistí záměr každého tématu. Umělá inteligence může navrhovat klíčová slova a úhly pohledu, ale nedokáže spolehlivě posoudit, zda uživatel hledá rychlý kontrolní seznam, podrobného průvodce nebo srovnání produktů.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k vytváření a sdílení obsahových briefů a šablon. Pomocí AI můžete rychle generovat návrhy briefů, přizpůsobit je podle vlastní struktury a spolupracovat v reálném čase s autory, editory a širším marketingovým týmem. Často používáte určitý typ dokumentu? Převedete jej na šablonu jediným kliknutím!
👀 Věděli jste? Průzkum společnosti Ahrefs zjistil, že více než 87 % marketérů používá AI jako pomoc při tvorbě obsahu. Společnosti, které používají AI, publikují o 42 % více obsahu za měsíc než ty, které to dělají ručně.
3. Psaní a společná tvorba
AI urychluje ty části procesu psaní, které nevyžadují vaše nejhlubší úsudky.
Vaše síla jako spisovatele spočívá v porozumění nuancím a vkládání emocí do textu. Víte, jak změnit tón, kdy udělat pauzu pro zdůraznění a kdy použít analogie.
Zároveň přinášíte strategický pohled, propojujete obsah s obchodními cíli a ověřujete fakta, která AI prezentuje.
AI naopak vyniká rychlostí a opakovatelností. Můžete ji použít k rychlému generování textů, obrázků a dalších věcí.
Výhoda ClickUp: Zde jsou běžné typy obsahu generovaného umělou inteligencí, se kterými můžete začít experimentovat. Tento obrázek jsme vygenerovali pomocí ClickUp Brain 🧠.
Toto video ukazuje, jak používat Brain k vytváření obsahu.
Jak AI pomáhá při psaní a společné tvorbě:
- Porazte prázdnou stránku: AI vám pomůže během několika sekund vytvořit první návrhy úvodů, přechodů nebo podpůrných odstavců.
- Změny stylu a tónu: Může rychle přepsat části tak, aby odpovídaly hlasu vaší značky – neformálnímu, autoritativnímu nebo technickému.
- Rozšiřování osnov: Nástroje umělé inteligence můžete použít k rozvedení bodů do odstavců, přidání příkladů nebo navržení často kladených otázek.
- Vytváření návrhů v různých formátech: Nástroje AI pro psaní mohou přizpůsobit stejný brief pro blog, e-mail nebo příspěvek na LinkedIn, aniž by bylo nutné začínat od začátku.
- Testování variant: Tyto nástroje usnadňují vytváření více verzí nadpisů, výzev k akci nebo shrnutí, které může tým zkontrolovat.
❗ Upozornění: Umělá inteligence je známá tím, že si vymýšlí fakta a data. Každý údaj, citát nebo statistika musí být ověřena z hlediska autenticity.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Tasks ke správě pracovního postupu při tvorbě obsahu. Přiřazujte úkoly psaní s přiloženými zadáními, nastavujte termíny a používejte podúkoly pro návrhy, revize a schvalování. Díky AI zabudované do Tasks můžete přiřazovat komentáře, generovat nebo vylepšovat texty nebo aktualizovat stav, aniž byste museli opustit úkol.
Autoři, redaktoři a marketingoví pracovníci mohou spolupracovat ve stejném vlákně, takže zpětná vazba, verze a finální schválení zůstávají centralizované, místo aby byly roztříštěné v různých dokumentech a e-mailech. Navíc je ClickUp Brain vždy po ruce, aby zodpověděl vaše dotazy, takže nemusíte prohledávat dlouhé vlákna komentářů!
Tým sociálních médií v Cartoon Network koordinuje své obsahové operace pomocí softwaru ClickUp pro správu marketingových projektů. Tato platforma slouží jako jediný zdroj informací pro celý tým, buduje důvěru a odpovědnost a šetří čas.
Sociální obsah prochází od nápadu přes kreativní a textovou revizi až po připravenost k publikování, aniž by manažer musel neustále žádat o aktualizace. Řešení problémů je také snazší, protože každý vidí, kdo je zodpovědný za kterou část projektu.
Slovy Sarah Lively, ředitelky sociálních médií v Cartoon Network:
Moje role se zaměřuje na strategii a plánování, proto se mi ClickUp tak líbí. Musím zajistit, aby bylo vše organizované a abych věděl, kdo co dělá, a k tomu jsem potřeboval ClickUp.
Moje role se zaměřuje na strategii a plánování, proto se mi ClickUp tak líbí. Musím zajistit, aby bylo vše organizované a abych věděl, kdo co dělá, a k tomu jsem potřeboval ClickUp.
4. Úpravy
Jakmile autor odešle návrh, váš tým pro tvorbu obsahu může každý návrh podrobit automatické kontrole gramatiky a srozumitelnosti, než jej editor podrobně zkontroluje.
S tím se mění role redaktora. Už nemusí opravovat překlepy nebo gramatiku, ale věnuje více času struktuře a tónu textu, posuzování argumentů a etickým rozhodnutím ohledně formulací a prezentace.
Jak AI podporuje proces editace:
- První kolo úprav: Nástroje AI mohou prohledat váš návrh a najít gramatické chyby, opakující se fráze a výplňová slova.
- Úpravy tónu a srozumitelnosti: Pomocí umělé inteligence můžete okamžitě přepsat část textu tak, aby zněla sebevědoměji, konverzačněji nebo techničtěji, a zachovat tak jednotný hlas značky napříč autory a formáty.
- Vylepšení struktury a toku: AI dokáže upozornit na náhlé přechody, chybějící kontext nebo nerovnoměrné tempo. Je to obzvláště užitečné při slučování příspěvků od více autorů.
- SEO a ladění výkonu: Od umístění klíčových slov a skóre čitelnosti až po meta popisy a interní odkazy – AI může doporučit drobné úpravy, díky nimž bude obsah lépe vyhledatelný.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkci Proofing v ClickUp k zjednodušení zpětné vazby při redakční práci. Redaktoři a členové týmu mohou přímo v rámci úkolu přidávat poznámky k obrázkům, videím a souborům PDF.
Redaktoři mohou zvýraznit konkrétní slova, vizuální prvky nebo rámečky, označit autory nebo designéry pro upřesnění a sledovat každou žádost o úpravu v reálném čase. Jakmile jsou revize dokončeny, můžete komentáře označit jako vyřešené. Udržujte každou verzi přehlednou, transparentní a sledovatelnou.
Aby všichni měli stejné informace ohledně obsahu, nabízí ClickUp předem připravené šablony. Šablona pro správu obsahu ClickUp integruje strategii, provedení a reportování do vizuálního dashboardu.
Tato šablona poskytuje vašemu týmu pro tvorbu obsahu strukturovaný systém pro plánování, organizaci a dohled nad každým kusem obsahu od začátku do konce. Nápady, briefy, návrhy a schválení – vše na jednom místě. Každý, od autorů a marketérů po editory, má přehled o všech obsahu.
PS: Toto je šablona, kterou používáme v ClickUp ke správě obsahu našeho blogu.
Toto říká Sid Babla, koordinátor programu Wellbeing na Dartmouth College – Student Wellness Center, o používání ClickUp pro tvorbu obsahu:
ClickUp snížil potřebu e-mailové komunikace a zefektivnil spolupráci našeho týmu pro tvorbu obsahu. Nyní jsme schopni přejít od nápadu/brainstormingu k prvnímu návrhu až 2–3krát rychleji. Díky efektivnímu sledování úkolů a poskytování kontextu (prostřednictvím sekce popisu a komentářů) dochází k menšímu přepínání kontextu, což vede k používání pouze jednoho systému (ClickUp) namísto několika (GDrive, e-mail a Slack).
ClickUp snížil potřebu e-mailové komunikace a zefektivnil spolupráci našeho týmu pro tvorbu obsahu. Nyní jsme schopni přejít od nápadu/brainstormingu k prvnímu návrhu až 2–3krát rychleji. Díky efektivnímu sledování úkolů a poskytování kontextu (prostřednictvím sekce popisu a komentářů) dochází k menšímu přepínání kontextu, což vede k používání pouze jednoho systému (ClickUp) namísto několika (GDrive, e-mail a Slack).
Pokud jste spisovatel, tohle vás určitě zaujme...
Abychom tomu předešli, máme řešení: Talk-to-Text od ClickUp Brain MAX.
Zaznamenávejte spontánní myšlenky, hlasové poznámky nebo nápady na obsah kdekoli a kdykoli a Brain je okamžitě převede do strukturovaného textu připraveného k úpravám, rozšíření nebo spolupráci. Už nikdy neztratíte nápad, protože jste si ho nestihli zapsat!
5. Kalendář obsahu a sledování produkce
Když obsah projde fází editace, výzva se přesouvá od psaní k koordinaci. Termíny, závislosti a distribuční plány se snadno rozpadnou, pokud neexistuje centrální kalendář, který by sledoval všechny pohyblivé části pracovního postupu.
Jak AI podporuje sledování a plánování produkce:
- Automatické plánování: Nástroje umělé inteligence mohou přiřazovat termíny splnění na základě pracovní zátěže a historických časových os, čímž zajišťují, že nikdo není přetížen.
- Prediktivní připomenutí: AI detekuje, kdy hrozí zpoždění úkolu, a upozorní pověřené osoby nebo editory před uplynutím termínu.
- Přehledové panely: Panely generované umělou inteligencí vám poskytují okamžitý přehled o tom, co je ve fázi návrhu, revize nebo připraveno k publikování, bez nutnosti ručních aktualizací.
- Informace z kalendáře obsahu: Nástroj AI dokáže analyzovat data o zapojení uživatelů a navrhnout nejlepší časy pro publikování, kombinaci obsahu nebo frekvenci na platformách.
❗ Upozornění: Přidávání každé jednotlivé mikroúlohy do produkčního kalendáře může být zdrcující. Použijte filtry, abyste se mohli soustředit na fáze, které jsou nejdůležitější (např. připraveno k revizi, naplánováno, publikováno).
Výhoda ClickUp: Koordinace je s AI poli ClickUp snazší. S AI poli můžete:
- Okamžitě generujte stručné souhrny úkolů
- Získejte automatické aktualizace o postupu kampaní
- Překládejte obsah jedním kliknutím
- Identifikujte úkoly bez manuálního úsilí
Tyto chytré funkce pomáhají týmům udržovat pořádek, šetřit čas při rutinních aktualizacích a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně – takže se můžete více soustředit na kreativní strategii a méně na administrativní práci.
Kombinujte je s pohledem na tabuli nebo kalendářem a už nikdy se nebudete muset starat o ruční sledování práce.
Aby sledování pomocí umělé inteligence skutečně fungovalo ve velkém měřítku, potřebujete sdílený prostor, kde se týmy mohou domluvit na časových plánech, úkolech a prioritách publikování.
Šablona kalendáře obsahu ClickUp je vizuální plánovač, který zjednodušuje váš publikační plán napříč týmy a platformami.
Díky kartám s funkcí drag-and-drop pro každý kus obsahu, barevně odlišeným podle typu obsahu nebo kampaně, můžete vidět, co se bude publikovat, kdy a kde. Kliknutím na libovolnou kartu v kalendáři získáte přístup k úplným podrobnostem úkolu, včetně kanálu a kategorie obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou aktualizace stavu obsahu a sledování pokroku, pomocí automatizací ClickUp založených na umělé inteligenci. Například:
- Automaticky přesouvejte úkoly vpřed, jakmile je výstup schválen.
- Automaticky označujte editory, když se stav úkolu změní na „Připraveno ke kontrole“.
- Posílejte připomenutí 48 hodin před datem publikování.
🧠 Zajímavost: Lidé mají větší tendenci konzumovat to, za co nedávno zaplatili, i když se jedná o stejný produkt nebo službu. Nová elektronická kniha, webinář nebo newsletter se jeví jako cennější (a čtou se více), pokud jsou spojeny s novou nabídkou, časově omezenou kampaní nebo okamžikem rozhodnutí.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony marketingových plánů ve formátu Word a ClickUp
6. Změna účelu obsahu
Stejně jako všechna ostatní oddělení jsou i týmy zabývající se obsahem pod neustálým tlakem, aby dělaly více s méně zdroji. V každém daném okamžiku vytváříte obsah pro růst, marketing produktů, podporu prodeje a dokonce i pro budování značky zaměstnavatele.
Jak tedy desetinásobně zvýšit svou produktivitu, aniž byste přišli o zdravý rozum?
Nejrychlejším způsobem je repurposing obsahu. Místo toho, abyste se pokoušeli vynalézat kolo, vytěžte více hodnoty z toho, co již existuje.
Například výzkumnou zprávu lze přetvořit na pětidílnou sérii blogů, elektronickou knihu, sérii podcastů nebo několik kontrolních seznamů.
Ruční přetváření obsahu je však časově a energeticky náročná činnost, což z ní činí ideálního kandidáta pro automatizaci.
Jak AI pomáhá ve fázi repurposing:
- Automatická transformace formátu: Generativní AI dokáže převést blog na karusel LinkedIn, shrnutí e-mailu nebo krátký video scénář s přepisem na základě zadání.
- Přizpůsobení tónu a publika: Nástroje AI pro psaní textů mohou přetvořit text pro různé segmenty publika nebo kanály – profesionální pro LinkedIn, konverzační pro Instagram, stručný pro X.
- Extrakce nejdůležitějších informací: může generovat citáty nebo klíčové body pro vytvoření krátkých materiálů, které odkazují na váš původní obsah.
- Seskupování témat: AI dokáže analyzovat vaši publikovanou knihovnu, detekovat překrývající se témata a navrhnout balíčky nebo série, které rozšíří narativ.
- SEO repurposing: Obnovte starší příspěvky tím, že požádáte AI, aby identifikovala chybějící klíčová slova, nové datové body nebo možnosti interního propojení.
💡 Tip pro profesionály: Jakmile vám AI pomůže přetvořit blog na karusely, titulky nebo krátká videa, můžete tyto materiály přímo vložit do šablon kalendáře sociálních médií, které jsou připravené k použití.
Tyto šablony obsahují předem připravená pole pro platformu, typ příspěvku, popisek, kreativní obsah a stav schválení. Váš tým může plánovat, rozvrhovat a spolupracovat, aniž by musel přepínat mezi různými nástroji.
7. Sledování výkonu a analýza obsahu
Jak každý content marketer ví, zveřejnění obsahu a kampaní je jen částí celého procesu. Musíte také sledovat jejich výkonnost a podle potřeby je optimalizovat.
S více kanály a desítkami metrik se sledování výkonu často stává problémem přetížení dat. Obzvláště pokud to děláte pomocí tabulek nebo více nástrojů pro každou část skládačky.
Umělá inteligence se zde stává vaším zachráncem.
Jak AI podporuje sledování a analýzu výkonu:
- Automatizovaný sběr dat: AI dokáže shromažďovat data o interakcích, návštěvnosti a konverzích z různých platforem (Google Analytics, LinkedIn, YouTube atd.) do jediného dashboardu.
- Rozpoznávání vzorů: AI dokáže identifikovat trendy ve výkonu v průběhu času – například, která délka obsahu vede k většímu počtu konverzí nebo které dny zveřejnění přinášejí vyšší zapojení.
- Analýza sentimentu a kvalitativní analýza: Analýzou komentářů, zpětné vazby nebo odpovědí v průzkumech může AI změřit sentiment publika a pomoci vašemu týmu vylepšit tón, sdělení nebo zaměření tématu.
- Prediktivní informace: AI dokáže na základě historických dat předpovědět, která témata nebo typy obsahu budou mít příští měsíc největší úspěch, což vám pomůže strategičtěji plánovat kalendáře obsahu.
❗ Upozornění: Sledování výkonu nebude fungovat izolovaně. Údaje o výkonu by měly být propojeny s širším marketingovým ekosystémem:
- Propojte analýzu obsahu s daty CRM a zjistěte, které příspěvky ovlivňují konverze.
- Propojte výkonnost kampaní s růstem SEO a vyhledáváním značky
- Kombinujte metriky zapojení a kvality potenciálních zákazníků, abyste pochopili skutečnou návratnost investic.
💡 Tip pro profesionály: Použijte panely ClickUp k centralizaci a vizualizaci všech svých výkonnostních metrik. Můžete propojit data z úkolů, vlastních polí a integrací a sledovat výstupy, časové osy a zapojení na jednom místě.
Přepínejte mezi widgety, jako jsou sloupcové grafy, výsečové grafy nebo spojnicové grafy, abyste odhalili úzká místa a změřili úspěšnost kampaní. Přidejte karty AI pro dynamičtější a okamžité reportování!
Nejlepší na tom je, že si můžete přizpůsobit své dashboardy pro C-Suite, což znamená, že neztrácíte čas převáděním reportů do souhrnů.
Výhoda ClickUp: Integrace ClickUp sjednotí celý váš obsahový ekosystém do jednoho pracovního prostoru.
- Synchronizace analytických nástrojů: Propojte Google Analytics, HubSpot nebo YouTube a automaticky načtěte data o interakcích, konverzích a návštěvnosti do svých dashboardů ClickUp.
- Propojte obsah s pipeline: Integrujte CRM systémy jako Salesforce nebo HubSpot, abyste mohli sledovat, které obsahové prvky přinášejí skutečné potenciální zákazníky a tržby.
- Vylepšete spolupráci: Propojte Slack nebo Teams, aby se okamžitě spouštěly oznámení, když se změní klíčové metriky nebo jsou dosaženy milníky.
- Propojte SEO a publikační nástroje: Integrujte WordPress, SEMrush nebo Ahrefs, abyste mohli sledovat hodnocení a publikovat přímo ze svého pracovního postupu.
Jděte ještě dál s AI agenty ClickUp , kteří fungují jako vestavění asistenti AI a automatizují aktualizace, zprávy a odpovědi ve vašem pracovním prostoru. Mohou zveřejňovat denní nebo týdenní souhrny, organizovat týmové porady nebo okamžitě odpovídat na dotazy týkající se obsahu – to vše bez ručního nastavování.
Výhody používání umělé inteligence pro týmy zabývající se obsahem
Začlenění umělé inteligence do každé fáze životního cyklu obsahu vám pomůže v mnoha ohledech. Umělá inteligence například:
- Snižuje mentální zátěž tím, že mění vágní nápady na konkrétní další kroky.
- Udržujte kreativní dynamiku díky návrhům AI přímo v místě, kde se práce odehrává, a minimalizujte tak přepínání mezi kontexty a bloky.
- Standardizujte výstupy pomocí generátorů osnov, briefů a šablon, které odpovídají hlasu značky.
- Propojuje týmy tím, že poskytuje strategii obsahu, psaní a designu v reálném čase přehled o aktualizacích projektu a závislostech.
- Přizpůsobuje obsah v reálném čase rychlou lokalizací, zjednodušením nebo přeformulováním obsahu pro různé cílové skupiny a platformy.
- Posiluje správu obsahu pomocí tagování podporovaného umělou inteligencí, konvencí pojmenování a generování kontrolních seznamů v měřítku.
- Podporuje samoobsluhu; autoři, redaktoři a marketéři mohou získat pomoc od AI, aniž by museli čekat na jiné týmy nebo nástroje.
Zde je přehled procesu tvorby obsahu v ClickUp.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje umělé inteligence , jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
Ne však s ClickUp Brain. Ten je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Omezení AI v práci s obsahem (a jak je překonat)
Navzdory mnoha výhodám používání AI pro tvorbu obsahu a marketing existují slepé body, jako jsou kontextové chyby a rizika související s duševním vlastnictvím, které nelze ignorovat. Zde uvádíme oblasti, ve kterých AI selhává, a způsoby, jak tyto problémy obejít.
1. Jednotvárný obsah, který nudí
Díky efektivitě, kterou nabízí AI, nyní miliony podniků dodávají obsah ve velkém měřítku. Platformy jsou však nyní zaplaveny podobným obsahem, který postrádá emocionální hloubku. Čtenáři stále více ignorují bezduché články a značky riskují, že se ztratí v pozadí.
✅ Zřejmým řešením by bylo spojit AI se zkušenými redaktory, kteří mohou přidat příběhy značky, nečekané úhly pohledu a zasvěcené informace.
Podle IBM vám může prompt engineering pomoci při zachování stejné úrovně efektivity. Zde je několik technik:
- Zero-shot a few-shot prompting pro poskytnutí příkladů, které vedou strukturu nebo tón AI.
- Podněcování myšlenkových řetězců, které podporuje postupné uvažování při vysvětlování
- Role prompting, kdy přiřadíte AI osobnost, abyste přidali hloubku a perspektivu.
- Vylepšovací smyčky vám umožňují iterativně stavět na výstupech, místo abyste přijímali první návrh.
⚡ Archiv šablon: Šablony kalendáře obsahu zdarma
2. Kontextové slepé skvrny
Umělá inteligence sice zpracovává jazyk neuvěřitelnou rychlostí, ale má potíže s kulturním podtextem, změnami tónu, právními důsledky a minulými chybami značky. Tento nedostatek situačního povědomí může vést k nevhodnému humoru, nevhodným formulacím nebo nepřesnému obsahu.
✅ Redakční dohled je důležitější než kdykoli předtím. Další strategií je trénování AI; můžete vytvořit knihovny promptů, které budou zakomponovány do klíčových kontextů vaší značky. Tyto pokyny mohou být explicitní, jako například regionálně specifické instrukce, profily publika a tabuizovaná témata.
👀 Věděli jste, že... 60 % autorů a recenzentů tvrdí, že AI asistenti „nechápou relevantní kontext“. Mezi těmi, kteří mají pocit, že AI ovlivňuje kvalitu, 44 % viní právě chybějící kontext.
3. Duševní vlastnictví a etická minová pole
Umělá inteligence kombinuje obrovské množství online dat, aby generovala obsah a poznatky. Bez jasného uvedení zdroje nebo transparentnosti zdrojů riskují podniky neúmyslné zveřejnění plagiátorského obsahu. Rovněž riskují porušení licencovaného materiálu a neuvedení původních tvůrců.
✅ Takto můžete tuto výzvu zvládnout:
- Před publikováním dlouhých, výzkumně náročných nebo vysoce viditelných obsahů prověřte výstupy AI pomocí podnikových nástrojů pro kontrolu plagiátů a autorských práv.
- Ověřte licence při používání externích materiálů v pokynech a omezte se na proprietární data nebo data, u nichž jsou vyjasněna autorská práva.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používat AI pro marketing, podívejte se na toto video.
📚 Další informace: Příklady pokynů pro značku jako inspirace
Pište (a zabíjejte) obsah s ClickUp
Bez ohledu na to, jak vynalézavý je váš tým pro tvorbu obsahu, je těžké každý týden přicházet s novými nápady, dodržovat zadání a stíhat termíny.
ClickUp, konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, kde jsou společně přítomny úkoly, dokumenty, konverzace a poznatky, přináší bezprecedentní efektivitu a přehlednost vašich operací s obsahem. Díky automatizaci, dashboardům v reálném čase, umělé inteligenci integrované do úkolů a dokumentů a předem připraveným šablonám můžete svůj tým pro tvorbu obsahu proměnit v centrum produktivity.
Takový, který vám bude závidět každý v organizaci. 😀
Na co tedy čekáte? Využijte AI a zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes.