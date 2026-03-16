Focalboard vs. ClickUp: Který nástroj vyhovuje vašemu týmu?

Výběr mezi Focalboardem a ClickUpem v podstatě znamená rozhodnout se, jak moc vás baví správa serverů. Pokud má váš tým dostatečné IT kapacity na to, aby zvládl provozní zátěž spojenou s vlastním hostováním, je Focalboard ideální volbou.
Pokud ale raději investujete tuto energii do skutečné práce, ClickUp je alternativou typu „plug-and-play“.
Tento průvodce porovnává Focalboard a ClickUp a zkoumá, jak každá z těchto platforem využívá možnosti umělé inteligence a nástroje pro spolupráci, aby vám pomohl najít ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Focalboard vs. ClickUp v kostce
|Funkce / Kategorie
|ClickUp
|Focalboard
|Základní přístup
|Konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí kombinující úkoly, dokumenty a chat v jedné platformě poháněné umělou inteligencí
|Open-source nástroj typu Kanban zaměřený na sledování úkolů a projektů
|Funkce umělé inteligence
|ClickUp Brain pro psaní, shrnování, vytváření úkolů a vyhledávání znalostí; ClickUp Super Agents a Certified Agents pro automatizaci komplexních pracovních postupů od začátku do konce
|Žádné nativní funkce AI; spoléhá se na integraci přes Mattermost pro doplňky AI
|Model hostingu
|SaaS hostovaný v cloudu s podnikovou úrovní zabezpečení
|Nasazení na vlastním serveru nebo integrované s Mattermostem
|Velikost týmu
|Ideální pro týmy všech velikostí: jednotlivce, malé týmy i střední a velké podniky
|Ideální pro malé až středně velké technické týmy, kterým vyhovuje vlastní hosting
|Údržba
|Vše zajišťuje ClickUp (aktualizace, zabezpečení a zálohování)
|Zajišťuje vaše interní IT oddělení (opravy serverů, dostupnost a správa databází)
|Ceny
|Škálovatelné tarify pro týmy všech velikostí
|Open source (licence MIT)
Přehled ClickUp
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který byl navržen tak, aby eliminoval roztříštěnost nástrojů. Jak toho dosahuje? Místo toho, abyste používali samostatné aplikace pro dokumentaci, chat a stanovování cílů, můžete pomocí ClickUp spravovat všechny fáze plánování a realizace projektu na jednom místě.
Díky této integraci mohou týmy psát dokumentaci a komunikovat ve stejném prostředí, kde sledují svou práci. Kontext vašeho projektu tak existuje tam, kde dochází k jeho realizaci.
A co ho činí mnohem výkonnějším než jakoukoli jinou platformu pro správu spolupráce? Je to kontextová umělá inteligence, která čerpá z vašich úkolů, dokumentů, chatů a projektů a přináší vám správné odpovědi ve správný čas.
- ClickUp Brain : Integrujte do svého pracovního prostoru kontextově orientovaného AI asistenta, který vám pomůže s psaním, shrnováním schůzek, generováním úkolů a hledáním okamžitých odpovědí na základě dat z vašeho pracovního prostoru
- Různé zobrazení pro řízení projektů : Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule, Ganttova diagramu, kalendáře, časové osy a pracovní zátěže tak, aby odpovídalo způsobu uvažování a práce vašeho týmu
- ClickUp Docs : Vytvářejte dokumenty a spolupracujte na nich přímo v rámci svých úkolů, čímž odstraníte propast mezi plánováním a realizací
- Automatizace ClickUp : Vytvářejte vlastní pracovní postupy, které spouštějí akce na základě změn stavu, termínů nebo přidělených osob, a snižte tak množství manuální práce.
- Integrace ClickUp : Propojte se s tisíci nástrojů, včetně Slacku, GitHubu, Google Drive a Figmy, a udržujte veškerou svou práci synchronizovanou
- Náročnost osvojení: Rozsah funkcí může působit na týmy, které potřebují pouze základní sledování úkolů, poněkud ohromujícím dojmem.
- Závislost na cloudu: Platforma vyžaduje připojení k internetu a není určena pro plně offline prostředí nebo prostředí bez připojení k internetu.
- Složitost přizpůsobení: Vysoce konfigurovatelné pracovní prostory mohou vyžadovat určitý čas na počáteční nastavení, aby dokonale odpovídaly specifickým pracovním postupům vašeho týmu
📮ClickUp Insight: Jaké je ideální řešení pro práci s příliš velkým počtem záložek? 33 % respondentů našeho průzkumu si přeje AI, která si vše zapamatuje a na požádání to znovu vyhledá. Naše touha po kognitivním odlehčení v práci je zde zřejmá: představte si, že byste mohli důvěřovat systému, který uchovává znalosti, aby to nemusel dělat váš mozek. ✨ ClickUp Brain vám přesně to nabízí – umožňuje vám zaznamenávat, ukládat a vyvolávat nápady z jakéhokoli místa ve vašem pracovním prostoru nebo v připojených aplikacích, kdykoli je potřebujete. Je to váš druhý mozek a poradce!
Přehled Focalboardu
Focalboard nabízí jednoduché a přehledné rozhraní s kanbanovými tabulemi, tabulkami a galerijními zobrazeními. Oslovuje týmy, které upřednostňují suverenitu dat nade vše, ale označení „zdarma“ může být také zavádějící.
Ačkoli je samotný software open-source, vaše nejvyšší náklady spočívají v technickém dluhu spojeném s vlastním hostováním. Jelikož provozujete Focalboard na svých vlastních serverech prostřednictvím Dockeru nebo lokálních instalací, váš tým nyní zodpovídá za údržbu serverů, bezpečnostní záplaty a zálohování. To může vyčerpávat technické zdroje.
Jeho hlavní přitažlivost spočívá v tom, že je určen pro vývojáře a týmy, které chtějí mít úplnou kontrolu nad svými daty a infrastrukturou. Tato kontrola však s sebou nese značné náklady, protože tento samostatný projekt je nyní z velké části podporován komunitou. Oficiální aktualizace jsou proto vzácné, což převáží výhody v oblasti ochrany soukromí.
Výhody:
- Open source: Je licencován pod licencí MIT, což vašemu týmu umožňuje podle potřeby prohlížet, upravovat a rozšiřovat kódovou základnu
- Nasazení na vlastním serveru: Můžete jej provozovat na svých vlastních serverech pomocí Dockeru nebo jiných metod, přičemž všechna projektová data zůstanou ve vaší vlastní infrastruktuře
- Integrace s Mattermostem: Nativně se propojuje s Mattermostem, což je výhoda pro týmy, které již tuto komunikační platformu používají
- Různé zobrazení: Nabízí kanbanové tabule, tabulkové zobrazení a rozložení galerie pro různé preference vizualizace úkolů
- Lehký a zaměřený: Minimalistická sada funkcí udržuje rozhraní jednoduché a snižuje zatížení systému
Nevýhody:
- Žádná nativní AI: Chybí zde jakékoli vestavěné funkce AI pro automatizaci, pomoc při psaní nebo inteligentní správu úkolů
- Omezené integrace: Ve srovnání s komerčními platformami je k dispozici mnohem méně propojení s aplikacemi třetích stran a většina z nich vyžaduje vývoj na míru.
- Odpovědnost za údržbu: Vlastní hosting znamená, že váš tým je zodpovědný za všechny aktualizace, zálohy, bezpečnostní záplaty a správu infrastruktury
- Nejistota ohledně vývoje: Po akvizici společnosti Mattermost a změnách v produktech došlo u samostatného projektu Focalboard ke snížení intenzity aktivního vývoje
Porovnání funkcí ClickUp a Focalboard
Abyste pochopili, v čem každá platforma skutečně vyniká a která z nich odpovídá vašemu pracovnímu postupu, věnujte pozornost níže uvedenému srovnání funkcí. Zhodnotíme, jak každý nástroj zvládá základní potřeby v oblasti řízení projektů, kterým váš tým čelí každý den.
Možnosti umělé inteligence a automatizace
Pokud váš tým tráví hodiny ručními rutinními úkoly, jako jsou aktualizace stavu a opakující se dílčí úkoly, ztrácíte čas administrativními překážkami.
A jaké jsou náklady na to, že odvádíte pozornost svého týmu od jeho očekávané strategické práce s velkým dopadem? Společnosti s pouhými 100 zaměstnanci přicházejí ročně o přibližně 420 000 dolarů kvůli nedorozuměním a nesourodým nástrojům!
Co by tomu tedy mohlo zabránit?
Zjistili jsme, že 30 % pracovníků věří, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin na soustředěnou práci.
ClickUp Brain
ClickUp to řeší pomocí ClickUp Brain, vestavěné vrstvy umělé inteligence, která propojuje vaše úkoly, dokumenty a chaty a automatizuje opakující se úkoly. Místo ručního vytváření návrhů projektových plánů nebo shrnování dlouhých diskusních vláken můžete použít ClickUp Brain k okamžité automatizaci těchto úkolů.
Zde je malá ukázka různých akcí, které můžete provádět pomocí AI ClickUp:
- Centralizujte znalosti s Brain MAX : Využijte prémiové modely umělé inteligence k prohledávání celého vašeho pracovního prostoru a připojených externích aplikací v ClickUp a získejte okamžité kontextové odpovědi
- Prohledávejte celý svůj technologický stack: Vyhledávejte soubory, vlákna a konverzace ukryté v externích nástrojích, jako jsou Slack, Google Drive a Gmail, pomocí jediného vyhledávače Enterprise AI Search
- Vytváření úkolů pomocí AI: Generujte podúkoly z jednoduchého názvu úkolu nebo vytvářejte akční položky ze zvýrazněného textu v komentáři, chatové zprávě nebo dokumentu ClickUp Doc
- Zaznamenávejte schůzky pomocí AI Notetaker : Vytvářejte prohledávatelné přepisy a automatizované souhrny, které promění diskuse ze schůzek v konkrétní úkoly
- Vyhledávání znalostí pomocí AI: Zadejte otázky přímo ve svém pracovním prostoru zadáním @brain a získejte kontextové odpovědi na základě vašich úkolů a dokumentů v ClickUp
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k přepínání mezi modely jako ChatGPT a Claude, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor. To vám umožní přizpůsobit správný logický engine danému úkolu, například použít Claude pro jemné nuance v psaní nebo GPT pro složitou logiku, aniž byste museli platit za samostatná předplatná AI.
Super agenti ClickUp
A pokud chcete automatizovat nejen jeden krok, ale celý pracovní postup, vyzkoušejte ClickUp Super Agents.
Místo spuštění jedné akce AI koordinují Super Agents více kroků napříč vaším pracovním prostorem. Představte si je jako AI spolupracovníky, kteří rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru a dokážou více, než je lidsky možné. Jakmile jsou nakonfigurováni, mohou sledovat konkrétní spouštěče (jako je konec schůzky, odeslání formuláře nebo změna stavu úkolu) a okamžitě provést další sadu akcí.
📌 Představte si například superagenta pro řízení projektů, který běží ve vašem pracovním prostoru.
Když přidáte do dokumentu nový projektový brief, agent si jej přečte a vytvoří projektový plán.
Automaticky generuje úkoly, podúkoly a termíny v ClickUp. Poté přiřazuje práci designérům, autorům a vývojářům na základě jejich rolí. Úkoly také propojuje s příslušnými dokumenty a materiály.
V průběhu práce Agent sleduje aktualizace úkolů. Pokud se něco zpozdí, označí zpoždění a upozorní vlastníka. Automaticky zveřejňuje týdenní souhrny pokroku v kanálu projektu.
Až bude projekt dokončen, sestaví se závěrečná zpráva.
🌟 Skutečné výsledky: Společnosti jako Bell Direct využívají Super Agents k třídění více než 800 e-mailů denně, což vedlo k 20% zvýšení provozní efektivity!
🔎 Věděli jste, že? 40 % podnikových aplikací bude brzy obsahovat AI agenty specializované na konkrétní úkoly. Zlepší to týmovou spolupráci a efektivitu pracovních postupů, takže právě teď je ten správný čas se připravit, abyste nezůstali pozadu za svými konkurenty.
🎥 Podívejte se na toto video a zjistěte, co pro vás mohou Super agenti udělat:
Automatizace založená na pravidlech
Kromě asistence AI můžete s ClickUp Automations vytvářet pracovní postupy založené na pravidlech. Tyto automatizace spouštějí akce, když jsou splněny konkrétní podmínky, například když se změní stav, nastane termín splnění nebo je přidán nový přidělený pracovník. Tím je zajištěno, že procesy běží hladce na pozadí, takže se váš tým může soustředit na to, na čem záleží.
Nevíte, kde začít a co automatizovat? Vyberte si recept z knihovny více než 100 předem připravených šablon automatizace v ClickUp. Nebo vytvořte automatizaci pomocí příkazů v přirozeném jazyce s ClickUp Brain!
Focalboard naopak neobsahuje žádné nativní funkce umělé inteligence ani vestavěnou automatizaci. Jelikož se jedná o odlehčený nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, budete muset veškerou správu úkolů (od aktualizace stavů po vytváření opakujících se pracovních postupů) provádět ručně.
⚠️V Focalboardu můžete zkusit vytvořit vlastní automatizaci pomocí jeho API. Platforma však nenabízí žádné přednastavené inteligentní funkce, které by pomohly snížit pracovní zátěž vašeho týmu.
🏆 Verdikt: ClickUp dává týmům, které chtějí být produktivnější, jasnou výhodu díky integrované umělé inteligenci a automatizaci. Focalboard je ideální pro týmy, kterým vyhovují manuální procesy nebo které mají zdroje na vytvoření vlastních řešení pro automatizaci pracovních postupů.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu využívá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatek hladké integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována přímo do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to promění ve skutečnost. Rozumí pokynům v běžném jazyce, čímž řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti napříč pracovním prostorem. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Zobrazení úkolů a projektů
Univerzální přístup nefunguje pro všechny. Vaši inženýři možná upřednostňují jednoduché seznamy, zatímco projektoví manažeři pravděpodobně potřebují Ganttovy diagramy pro plánování časové osy. To nutí všechny k frustrujícím workaroundům s tabulkami a jinými nástroji.
ClickUp Views tento problém řeší tím, že vám umožňuje vizualizovat stejná data v různých formátech, aniž byste museli restrukturalizovat své projekty. Můžete přepínat mezi zobrazením správy zdrojů na vysoké úrovni nebo jednoduchým kontrolním seznamem, aby vyhovovalo vaší konkrétní roli.
Vyberte si z více než 15 různých zobrazení. Zde je přehled několika z nich:
- Zobrazení seznamu v ClickUp: Uspořádejte úkoly pomocí flexibilního třídění a seskupování, abyste na první pohled viděli, v jaké fázi se vaše práce nachází
- Zobrazení tabule v ClickUp: Spravujte svůj pracovní postup prostřednictvím klasického rozhraní Kanban a sledujte pokrok pomocí vlastních stavů
- Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp: Naplánujte časové osy projektů a spravujte závislosti, abyste identifikovali kritickou cestu a předešli úzkým místům
- Zobrazení kalendáře v ClickUp: Koordinujte termíny a plánujte úkoly na vizuálním mostě, který se synchronizuje s agendou vašeho týmu
- Zobrazení časové osy v ClickUp: Vytvářejte vizuální plány, abyste zainteresované strany průběžně informovali o prioritách týmu a změnách v projektu
- Tabulkový pohled v ClickUp: Vytvářejte bleskově rychlé databáze pro správu rozpočtů, zásob nebo informací o klientech s přizpůsobitelnými poli
- Zobrazení myšlenkové mapy v ClickUp: Nakreslete nápady na vizuální plátno a převádějte tyto náčrtky přímo na sledovatelné úkoly
ClickUp vám umožňuje ukládat a sdílet vlastní konfigurace s vaším týmem. Zajišťuje, že všichni mají přístup ke stejným filtrovaným datům, aniž by je museli nastavovat od nuly. Každé zobrazení obsahuje podrobné možnosti filtrování, třídění a seskupování, takže se můžete zaměřit na konkrétní detaily projektu.
Tuto flexibilitu podporují vlastní pole. Umožňují vám sledovat datové body specifické pro váš pracovní postup přímo v libovolném zobrazení, které si vyberete.
Úkoly v ClickUp jsou ideálním řešením pro rozdělení větších a složitých projektů na zvládnutelné úkoly. Díky podúkolům a kontrolním seznamům úkolů v ClickUp můžete sledovat i ty nejmenší detaily. Zároveň můžete pomocí vlastních stavů sledovat, v jaké fázi se každý výstup právě nachází: k vyřízení, v procesu, hotovo… a vše mezi tím.
U časově náročných úkolů vám integrované sledování času a Ganttův diagram s funkcí drag-and-drop umožní zmapovat závislosti mezi úkoly a upravovat časové osy za běhu. Tím je zajištěno, že ať už spravujete jednoduchý seznam úkolů nebo meziresortní uvedení produktu na trh, kontext zůstane jednotný a přístupný.
Na rozdíl od rozsáhlých zobrazení v ClickUp se Focalboard zaměřuje na čtyři základní zobrazení: Kanban, tabulku, kalendář a galerii. Jak lze očekávat, tato zobrazení se hodí spíše pro jednoduché sledování projektů než pro komplexní správu zdrojů.
Kanbanová tabule slouží jako hlavní pracovní prostor, kde karty obsahují standardní vlastnosti, kontrolní seznamy a komentáře.
🏆 Verdikt: ClickUp nabízí architektonickou hloubku potřebnou pro projekty zahrnující více oddělení, které vyžadují různé pohledy na stejná data. Focalboard je vhodnější pro menší technické týmy, které chtějí jednoduchou open-source tabuli a nepotřebují pokročilé funkce, jako jsou Ganttovy diagramy nebo řízení pracovní zátěže.
Nástroje pro spolupráci a komunikaci
Když jsou konverzace o projektech roztříštěné mezi Slackem, e-mailovými vlákny a náhodnými komentáři k úkolům, rozhodnutí se nevyhnutelně ztratí. Například průměrný zaměstnanec přepíná mezi aplikacemi 1 200krát denně – téměř 4 hodiny týdně stráví tím, že se znovu soustředí. Tento druh roztříštěnosti práce znemožňuje udržet všechny na stejné vlně nebo rychle zapracovat nové členy.
ClickUp řeší tento problém tím, že sjednocuje spolupráci vašeho týmu do jediného pracovního prostoru, kde komunikace zůstává propojena se skutečnou prací, a to díky:
- Chat ClickUp : Komunikujte v reálném čase prostřednictvím přímých zpráv nebo specializovaných kanálů propojených s vašimi projekty a úkoly, takže už nikdy nebudete muset přepínat do jiné aplikace
- Komentáře k úkolům : Udržujte diskuse přehledné díky vláknům odpovědí, přílohám souborů a @zmínkám, které upozorní konkrétní členy týmu
- ClickUp Docs: Vytvářejte a upravujte projektové plány, zápisy z jednání a wiki stránky díky společné úpravě v reálném čase, která zajistí, že všichni pracují s nejnovější verzí.
- Tabule ClickUp : Překlenete propast mezi brainstormingem a realizací díky prostoru pro vizuální spolupráci, kde můžete proměnit nápady v úkoly jediným kliknutím
- ClickUp Clips : Nahrávejte obrazovku, abyste poskytli zpětnou vazbu, vysvětlili složitý proces nebo sdíleli rychlou aktualizaci bez nutnosti živé schůzky
Focalboard naproti tomu nabízí základní spolupráci na úrovni úkolů prostřednictvím komentářů ke kartám a příloh souborů. Chybí mu však vestavěné nástroje pro širší týmovou komunikaci, úpravy dokumentů v reálném čase nebo vizuální brainstorming.
Aby dosáhl stejné úrovně propojení, spoléhá se Focalboard na integraci s Mattermostem nebo jinými externími nástroji. Často tím riskuje, že znovu zavede právě ty izolované systémy, které má ClickUp eliminovat.
🏆 Verdikt: ClickUp je určen pro týmy, které chtějí přestat neustále přepínat mezi aplikacemi a mít své konverzace i realizaci úkolů na jednom místě. Focalboard je funkční volbou pro základní aktualizace na úrovni úkolů, ale pro smysluplnou spolupráci celého týmu vyžaduje správu samostatného technologického stacku.
Integrace a rozšiřitelnost
Pokud se váš nástroj pro řízení projektů neintegruje s ostatními technologiemi, které používáte, váš tým se ocitne v bludném kruhu ručního zadávání dat. Například kopírování informací mezi GitHubem, Figmou nebo Salesforcem vede k chybám v kontrole verzí a zmeškaným aktualizacím.
🠠 Zajímavost: Ruční zadávání dat a administrativní úkoly stojí americké firmy v průměru 28 500 dolarů na zaměstnance ročně. To poukazuje na to, že „ruční proces“ není jen pomalý pracovní postup – je to obrovská ztráta zisku.
Integrace ClickUp eliminují tyto potíže tím, že slouží jako centrální řídicí centrum pro celý váš pracovní postup. Díky více než 1 000 snadno použitelných integrací můžete synchronizovat průběh vývoje z GitHubu, vkládat interaktivní prototypy z Figmy nebo automaticky převádět příležitosti ze Salesforce na úkoly k provedení.
Výsledek? Informace proudí mezi vašimi aplikacemi, aniž by někdo musel ručně překlenout mezeru. A pokud potřebujete vytvořit vlastní automatizace nebo potrubí pro synchronizaci dat, vaši vývojáři mohou vždy využít API ClickUp.
Focalboard má mnohem menší ekosystém integrací, přičemž se primárně zaměřuje na nativní propojení s Mattermostem. Jeho open-source povaha a veřejné API technicky umožňují vývojovému týmu vytvořit jakékoli propojení, které potřebuje. To však vyžaduje značné interní zdroje a průběžnou údržbu.
🏆 Verdikt: ClickUp je vhodnější pro týmy, které využívají širokou škálu komerčních aplikací a chtějí okamžitě automatizovat tok dat. Focalboard nabízí vysokou míru rozšiřitelnosti pro technické týmy, které dávají přednost budování a údržbě vlastního soukromého integračního ekosystému.
Nasazení a vlastnictví dat
V mnoha organizacích jsou spolupráce a bezpečnost často v rozporu. Týmy chtějí sdílené dokumenty, rychlejší aktualizace a koordinaci v reálném čase. Bezpečnostní týmy kladou jiné otázky: Lze to provozovat v izolovaném prostředí? Kde jsou data uložena?
Skutečnou výzvou není zavedení nového nástroje. Je to nalezení takového, který umožňuje moderní spolupráci bez ohrožení suverenity dat.
ClickUp vám ušetří vysoké provozní náklady spojené s vlastním hostováním. Poskytuje bezpečnost na podnikové úrovni bez nákladů na údržbu spojených se správou serveru. Platforma je hostována na Amazon Web Services (AWS) a je v souladu s normou SOC 2. Vaše data jsou chráněna šifrováním typu end-to-end.
To vám umožní nasadit vysoce výkonný pracovní prostor SaaS a zároveň splnit přísné bezpečnostní standardy. Odpovědnost za opravy, výkon a stabilitu infrastruktury můžete přenechat specializovanému bezpečnostnímu týmu.
Pro týmy, pro které je vlastní hosting nezbytnou podmínkou, však Focalboard nabízí úplné vlastnictví dat. Je navržen pro nasazení na vlastním hostingu pomocí Dockeru nebo jiných metod, což vám dává úplnou kontrolu nad vašimi daty a infrastrukturou. To je zásadní výhoda pro organizace s přísnými požadavky na umístění dat.
Nevýhodou je však výrazné zvýšení interní odpovědnosti; váš tým se stává jediným poskytovatelem všech bezpečnostních aktualizací, zálohování databází a oprav infrastruktury.
🏆 Verdikt: Jedná se o nejjasnější kompromis mezi těmito dvěma nástroji. Vyberte si ClickUp, pokud potřebujete bezpečnou cloudovou infrastrukturu splňující předpisy, která se automaticky udržuje v aktuálním stavu. Vyberte si Focalboard, pokud je vaší prioritou absolutní suverenita nad daty a máte technické zdroje pro správu vlastního serverového prostředí.
Měli byste si vybrat Focalboard nebo ClickUp?
Špatná volba by mohla znamenat bolestivý proces migrace za šest měsíců, takže si to zjednodušme. Správný nástroj závisí zcela na prioritách a technických schopnostech vašeho týmu.
Zde je stručný seznam, který vám pomůže se rozhodnout:
Zvolte Focalboard, pokud:
- Váš tým žije a dýchá pro open-source projektový softwar a a chce mít možnost kontrolovat nebo upravovat kódovou základnu
- Máte přísné požadavky na suverenitu dat, které vyžadují řešení s vlastním hostováním
- Máte k dispozici technické zdroje pro zajištění nasazení, údržby, zabezpečení a vlastních integrací
- Váš pracovní postup je založen na jednoduché open-source Kanban tabuli a nepotřebujete pokročilé funkce pro řízení projektů
- Již používáte Mattermost a hledáte projektový nástroj, který se do něj nativně integruje
Vyberte si ClickUp, pokud:
- Potřebujete integrovanou inteligentní vrstvu, která zvládne vše od psaní projektových plánů až po odhalování zablokovaných úkolů
- Chcete sjednotit nástroje, dokumentaci, chat v reálném čase a komplexní řízení projektů do jedné záložky
- Dáváte přednost spravované infrastruktuře s bezpečností na podnikové úrovni před zátěží spojenou s vlastním hostováním
- Potřebujete, aby se váš nástroj pro řízení projektů hned po instalaci propojil s běžnými podnikovými aplikacemi
- Vaším hlavním cílem je omezit roztříštěnost kontextu a přestat přepínat mezi nesouvislými nástroji
Rozhodnutí závisí na zásadním kompromisu: Upřednostňujete nad vše ostatní absolutní kontrolu nad daty a flexibilitu open-source? Nebo dáváte přednost jednotnému AI pracovnímu prostoru, který zvládá vše od řízení projektů až po komunikaci v týmu?
Často kladené otázky (FAQ)
Společnost Mattermost převzala Focalboard a integrovala jeho funkce do platformy Mattermost, kde jej přejmenovala na „Mattermost Boards“. Původní samostatný projekt Focalboard je stále k dispozici jako open source, ale aktivní vývoj se z velké části přesunul do integrovaného prostředí Mattermost.
ClickUp nabízí ve svých mobilních a desktopových aplikacích omezený offline režim, který vám umožní prohlížet úkoly a vytvářet nové, které se synchronizují, jakmile se znovu připojíte k internetu. V plně offline prostředích nebo v prostředích s fyzickým oddělením (air-gapped) je však lepší volbou řešení s vlastním hostováním, jako je Focalboard.
Kromě Focalboardu patří mezi další oblíbené open source nástroje typu Kanban také Kanboard, Wekan a Taiga. Ačkoli nabízejí možnost vlastního hostingu a základní funkce tabulek, žádný z nich neposkytuje komplexní přístup k pracovnímu prostoru ani pokročilé funkce umělé inteligence, jaké najdete v ClickUp.
Focalboard je nejvhodnější pro malé až středně velké technické týmy, které si poradí se správou vlastní infrastruktury. Chybí mu funkce na podnikové úrovni, které velké organizace obvykle vyžadují, jako jsou pokročilá uživatelská oprávnění, auditní protokoly, jednotné přihlášení (SSO) a specializovaná podpora.