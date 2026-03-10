Sintra AI vs. ChatGPT: Který AI asistent je pro vás lepší?

Novým heslem je „Nechme to udělat AI agenta“, ale aby to fungovalo, musí být v souladu provozní výpočty.
Analytici jsou ohledně vestavěných agentů optimističtí. Společnost Gartner odhaduje, že do konce tohoto roku bude až 40 % podnikových aplikací obsahovat AI pomocníky pro konkrétní úkoly.
V tomto průvodci Sintra AI vs. ChatGPT budeme hodnocení zakládat na výsledcích: zpracování kontextu, hloubka integrace, správa a měřitelná doba návratnosti investice.
Projdeme si, v čem vyniká obecné rozhraní ChatGPT a kde se hodí přístup Sintry zaměřený na pomoc a automatizaci, abyste mohli s jistotou učinit obchodní rozhodnutí o tom, která platforma odpovídá vašemu plánu.
Sintra AI vs. ChatGPT v kostce
|Schopnosti
|Sintra AI
|ChatGPT
|ClickUp
|Základní přístup
|Platforma AI postavená na 12 specializovaných „pomocnících“, kteří zastupují obchodní role, jako jsou copywriter, náborář nebo specialista na SEO.
|Univerzální konverzační AI postavená na rozsáhlých jazykových modelech určených pro výzkum, psaní, analýzu a kódování.
|Konvergované AI pracovní prostředí pro provádění úkolů, kombinující úkoly, dokumenty, chat, automatizaci a AI v jedné platformě.
|Hlavní použití
|Asistence AI s průvodcem pro marketing, sociální média a nenáročné pracovní postupy v podnikání
|Široký AI asistent pro tvorbu nápadů, výzkum, návrh, kódování a analýzu
|Operační centrum, kde se výstupy AI proměňují v úkoly, projekty a pracovní postupy
|Flexibilita modelu AI
|Pevně daní interní pomocníci s předdefinovanými rolemi a pracovními postupy
|Výkonný obecný model s přizpůsobenými GPT a GPT Store pro specializované asistenty
|Více modelů AI prostřednictvím ClickUp Brain, přístupných v rámci pracovních úkolů a dokumentů.
|Správa kontextu a znalostí
|Brain AI ukládá pokyny značky, odkazy a soubory, aby asistenti sdíleli konzistentní kontext.
|Dlouhodobé uvažování a projekty pro organizaci pokynů, souborů a konverzací
|Znalosti přirozené pro dané pracovní prostředí – AI může odkazovat na úkoly, dokumenty, chaty a historii práce, aby poskytla kontextové odpovědi.
|Automatizace a integrace
|Základní integrace (Google Calendar, Gmail, Notion, Facebook) pro plánování a jednoduchou automatizaci
|Volání nástrojů a integrace prostřednictvím přizpůsobených GPT a podnikových nástrojů
|Hluboká automatizace pracovních postupů s triggery, akcemi a automatizací bez kódu napříč úkoly a týmy.
|Spolupráce a týmové pracovní postupy
|Navrženo především pro jednotlivé uživatele nebo malé týmy využívající pomocníky.
|Plány Team a Enterprise s řízením, SSO a správcovskými ovládacími prvky
|Vytvořeno pro týmovou spolupráci s projektovým řízením, dashboardy, chatem, dokumenty a AI, které spolupracují.
|Tvorba kreativního obsahu
|Silný v oblasti sociálních médií a tvorby obsahu na základě rolí s integrovanou generací obrázků.
|Silný v oblasti výzkumu, psaní dlouhých textů a mezioborových podnětů.
|AI pomáhá s vytvářením obsahu přímo v dokumentech, úkolech a komentářích spojených s pracovními postupy projektu.
|Provádění a správa úkolů
|Omezené sledování úkolů nad rámec výstupů pomocníka
|Vyžaduje externí nástroje pro přeměnu výstupů na použitelné pracovní postupy.
|Nativní správa úkolů a projektů, přeměna návrhů AI přímo na přidělitelné úkoly
|Škálovatelnost pro organizace
|Nejvhodnější pro freelancery nebo malé týmy
|Vysoce škálovatelné s podnikovým řízením a přizpůsobenými asistenty
|Škálovatelné napříč odděleními díky správě práce + AI v jediném systému
|Nejvhodnější pro
|Podnikatelé nebo marketéři, kteří chtějí zažít práci s „týmem“ AI pod odborným vedením
|Jednotlivci nebo týmy, kteří potřebují flexibilního AI asistenta pro různé úkoly
|Organizace, které chtějí centralizovat AI, spolupráci a realizaci projektů v jednom pracovním prostoru
Co je Sintra AI?
Sintra AI je v podstatě platforma pro zvýšení produktivity, která redefinuje umělou inteligenci jako něco víc než jen jeden jediný, všeobjímající nástroj. Místo toho představuje sbírku 12 specializovaných AI asistentů, nazývaných „Helpers“ (pomocníci).
Místo prázdného okna se uživatelům zobrazí řada digitálních zaměstnanců, z nichž každý je přizpůsoben konkrétní obchodní roli: Penn, copywriter, Soshie, manažerka sociálních médií, Dexter, datový analytik, a další.
Tento přístup „tým versus nástroj“ je klíčovým rozdílem Sintry na trhu, který je převážně zaplněn obecnými modely, jako je ChatGPT.
Funkce Sintra AI
Abychom Sintru skutečně pochopili, měli bychom se podívat na základní funkce, které umožňují její fungování.
1. 12 specializovaných pomocníků
Hlavním lákadlem Sintry je její sbírka předem vycvičených AI „pomocníků“. Každý pomocník je přizpůsoben konkrétní funkci a vybaven inherentním kontextem a odbornými znalostmi. Pomáhá snížit potřebu vytvářet podrobné pokyny pro definování rolí.
- Buddy: Rozvoj podnikání
- Cassie: Zákaznická podpora
- Komentář: eCommerce
- Dexter: Datový analytik
- Emmie: E-mailový marketér
- Gigi: Osobní rozvoj
- Milli: Obchodní manažerka
- Penn: Copywriter
- Scouty: Náborář
- Seomi: specialista na SEO
- Soshie: Správce sociálních médií
- Vizzy: Virtuální asistent
2. Brain AI jako jádro vašeho provozu
Představte si Brain AI jako sdílenou znalostní bázi, která pohání AI asistenty Sintry. Nahrajete do ní pokyny pro značku, často kladené otázky, odkazy a soubory, aby všichni asistenti pracovali podle stejného scénáře – bez opakovaných výzev a s menším počtem předávání.
Agentury a freelanceri mohou vytvořit samostatné profily, aby oddělili kontext klientů, což zajišťuje přehlednost výstupů napříč účty a kampaněmi. Jak přidáváte materiál, systém se přizpůsobuje a postupem času vylepšuje texty, poznámky k analýze dat a návrhy úkolů.
Díky této centrální paměti mohou AI asistenti Sintry generovat konzistentní návrhy, briefy a odpovědi bez ztráty nuancí. V praxi se Brain AI stává spojovacím článkem, který slaďuje obchodní procesy, omezuje přepracování a urychluje tvorbu obsahu tam, kde na kontextu opravdu záleží.
🧩 Zajímavost: Očekává se, že globální trh s prezentačním softwarem AI poroste do roku 2030 o více než 22 % ročně, protože stále více týmů nahrazuje tradiční tvorbu prezentací nástroji založenými na AI, které automatizují návrh a tvorbu obsahu.
3. Integrace a generování obrázků
Sintra propojuje váš pracovní prostor s každodenními nástroji, takže agenti mohou nejen chatovat, ale také jednat. Díky propojení s Google Kalendářem, Gmailem, Notionem a Facebookem mohou asistenti plánovat příspěvky na sociálních médiích, sumarizovat doručenou poštu a zaznamenávat úkoly – a zajistit tak plynulý pracovní tok díky hladké integraci s aplikacemi, které již používáte.
I když nejde o plnohodnotné iPaaS, stačí to k automatizaci jednoduchých, vysoce efektivních momentů, aniž byste museli žonglovat s dalšími AI nástroji. Pokud jde o vizuální prvky, nativní generování obrázků vám umožňuje vytvářet obrázky a provádět drobné úpravy – což se hodí pro rychlé varianty kampaní, obálky nebo prvky příběhů.
Nenahradí specializovaný designový stack, ale pro rychlé iterace v rámci jedné platformy kombinace integrací a obrázků významně snižuje nutnost přepínání a pomáhá automatizovat úkoly od začátku do konce.
Ceny Sintra AI
- 12měsíční plán: 52 $/měsíc
- 3měsíční plán: 59 $/měsíc
- Měsíční tarif: 97 $
Vezměte prosím na vědomí, že Sintra AI často nabízí slevové akce, proto je nejlepší zkontrolovat jejich webové stránky, kde najdete aktuální ceny a případné probíhající akce.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro automatizaci pracovních postupů
🎥 Nejste si jisti, zda AI v práci využíváte nejlépe? Podívejte se na toto video!
Co je ChatGPT?
ChatGPT je chatbot s umělou inteligencí vyvinutý společností OpenAI, který uživatelům umožňuje vést konverzace připomínající přirozený dialog. Můžete klást otázky nebo zadávat požadavky prostřednictvím výzev a ChatGPT na ně odpovídá.
Tato uživatelsky přívětivá platforma se stala populární jako alternativa k tradičním vyhledávačům a jako zdroj pro psaní pomocí AI, mimo jiné pro výzkum a tvorbu strategií.
🔍 Věděli jste? Podle průzkumu Deloitte 2025 Gen Z and Millennial Survey již 57 % a 56 % respondentů používá GenAI pro své pracovní úkoly. Tvorba obsahu je oblíbeným příkladem použití pro obě skupiny.
📖 Přečtěte si také: Testovali jsme nejlepší alternativy a konkurenty ChatGPT
Funkce ChatGPT
ChatGPT je vzrušujícím průlomem v generativní AI a nabízí funkce, které při pečlivém použití mohou pomoci urychlit konkrétní úkoly.
Vlastní GPT a obchod GPT
ChatGPT vám umožňuje vytvářet asistenty AI pro konkrétní úkoly (tzv. GPT) bez nutnosti programování. Můžete přizpůsobit pokyny, nahrát soubory a připojit nástroje, aby GPT vytvářel návrhy, specifikace QA nebo zajišťoval automatizaci pracovních postupů pro tým.
Můžete je uchovat v soukromí, sdílet je interně nebo je publikovat v obchodě GPT Store pro širší použití, čímž vaší organizaci poskytnete řízený způsob škálování opakovatelných AI nástrojů.
Multimodální uvažování v reálném čase
Díky GPT-5. 2 zvládá ChatGPT hlubší uvažování, delší kontexty a spolehlivější vícestupňové provádění. Je navržen pro komplexní pracovní postupy – plánování, analýzu a agentické volání nástrojů, které promění výzvy v dokončené kroky, nikoli pouze návrhy.
V praxi to znamená méně předávání a rychlejší automatizaci pracovních postupů, i když vstupy zahrnují rozsáhlé specifikace, poznámky z jednání a snímky obrazovky. Týmy získávají jasnější myšlenkové řetězce ve výstupech a vyšší úspěšnost při plnění úkolů od začátku do konce.
Je užitečný pro vše od aktualizací PMO po provozní příručky, kde záleží na přesnosti a důslednosti.
Spolupráce a kontrola na podnikové úrovni
ChatGPT Team a Enterprise přidávají správcovské ovládací prvky, SSO, ověřování domény, analýzu využití a záruky zpracování dat (vaše chaty nejsou používány k trénování modelů). Je navržen pro bezpečné nasazení v rámci velkého týmu AI, takže můžete asistenty nasadit do různých oddělení a zároveň splnit požadavky na dodržování předpisů a spolupráci.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Go: 8 $/měsíc (k dispozici ve vybraných regionech)
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na AI. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje vaši práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony procesních pracovních postupů v Excelu a ClickUp
Sintra AI vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Viděli jste, jak Sintra AI organizuje práci kolem pomocníků založených na rolích a Brain AI, zatímco ChatGPT od OpenAI se zaměřuje na výkonný obecný model, projekty a podnikové ovládací prvky. Zde je přímé srovnání tří funkcí, které jsou nejdůležitější pro týmy rozhodující se mezi těmito dvěma nástroji.
Funkce č. 1: Zpracování kontextu a znalostí
Sintra Brain AI vám umožňuje vytvořit až pět izolovaných „profilů“, takže asistenti mohou sdílet správné dokumenty, odkazy a soubory značky bez vzájemného ovlivňování – což je skvělé pro agentury, které pracují s více klienty.
ChatGPT reaguje dlouhým kontextovým uvažováním v GPT-5. 2 a projektech, aby zachoval pokyny, soubory a chaty v rámci trvalého kontextu.
🏆 Vítěz: Na základě potřeb lze výsledek označit za remízu. Pokud potřebujete přísné oddělení pracovních prostorů, vyniká Sintra; pokud je vaší prioritou uvažování nad velmi rozsáhlými vstupy a vícestupňovými úkoly, vede ChatGPT.
Funkce č. 2: Automatizace a integrace
Sintra nabízí integrované automatizace a propojení s aplikacemi (Google Calendar, Gmail, Notion, Facebook), takže asistenti mohou plánovat příspěvky, sumarizovat doručenou poštu a provádět opakující se úkoly.
ChatGPT kombinuje volání nástrojů a multimodální uvažování s ovládacími prvky Team/Enterprise, což organizacím umožňuje standardizovat vlastní asistenty (prostřednictvím GPT) a řídit jejich používání v měřítku.
🏆 Vítěz: ChatGPT obvykle vyhrává díky širšímu pokrytí pracovních postupů a zavedení v celopodnikovém měřítku.
Funkce č. 3: Obsah a kreativní provedení
Sintra zahrnuje tvorbu/úpravu obrázků a pomocníky pro konkrétní role (copywriter, správce sociálních médií), kteří rychle přemění zadání na příspěvky a vizuály pro sociální média.
ChatGPT zůstává silnější v oblasti rozmanitého výzkumu, psaní dlouhých textů a mezioborových podnětů, přičemž projekty pomáhají týmům udržovat konzistentní výstupy.
🏆 Vítěz: Sintra AI díky své specializaci, zejména pokud je vaše pracovní zátěž zaměřena především na sociální sítě s opakovatelnými vzory.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Sintra AI pro chytřejší AI asistenty
Sintra AI a ChatGPT: klady a zápory
Než přistoupíme k porovnání, zde je stručný přehled: Sintra AI i ChatGPT jsou výkonní AI agenti, ale řeší různé problémy. Níže najdete vyvážený pohled na silné stránky a kompromisy, které vám pomohou při rozhodování mezi Sintra AI a ChatGPT.
Sintra AI
Výhody
- Specializovaní asistenti: Model „týmu pomocníků“ (copywriter, správce sociálních médií, datový analytik atd.) omezuje nutnost neustálého vyjednávání a díky němu se tvorba obsahu a nastavení kampaní jeví jako delegování úkolů na profesionály s konkrétními rolemi.
- Vedená zkušenost: Asistenti kladou chytré, objasňující otázky, takže i týmy bez technických znalostí mohou automatizovat obchodní procesy bez náročného prompt engineeringu.
- Předvídatelné ceny pro jednotlivce: Pevná měsíční cena s „neomezeným používáním“ je vhodná pro freelancery a malé obchody, které nechtějí sledovat tokeny nebo kredity.
Nevýhody
- Žádná vzájemná paměť pomocníků: Kontext se mezi pomocníky nepřenáší; budete muset znovu vložit strategické poznámky, aby další pomocník mohl dokončit úkoly, což narušuje iluzi „AI týmu“.
- Omezená automatizace a integrace: Vhodné pro jednoduché toky, ale nenahrazuje robustní, vícestupňovou automatizaci pracovních postupů ani širokou, plynulou integraci se stacky nad rámec základních funkcí.
- Neuspokojivé pro pokročilé uživatele: První návrhy jsou v pořádku, ale výstupy na odborné úrovni často vyžadují rozsáhlé úpravy; pokročilí uživatelé mohou „obalovou“ zkušenost rychle přerůst.
- Problémy s ochranou osobních údajů: Někteří uživatelé uvádějí, že jim vadí hluboké otázky týkající se podnikání; před rozšířením posuďte postoj k ochraně osobních údajů.
📖 Přečtěte si také: Jak optimalizovat řízení projektů pomocí automatizace
ChatGPT
Výhody
- Univerzální design: Zvládá výzkum, kódování a analýzu dat na jednom místě; užitečné pro zaneprázdněné podnikatele, kteří potřebují jednoho AI asistenta pro různé role.
- Škálovatelnost podle procesu: Díky projektům/dlouhému kontextu (GPT-5. 2) mohou týmy standardizovat zadání, pokyny a zdroje, což je užitečné pro opakovatelné pracovní postupy a praktické poznatky.
- Ekosystém a správa: Bohaté možnosti pluginů/nástrojů a podnikové kontroly; před nasazením je k dispozici také bezplatná zkušební verze.
Nevýhody
- Omezení originality: Výstupy mohou působit jako odvozené; lidský pohled a zkušenosti se značkou stále vítězí (myslete na E-E-A-T).
- Odchylka od hlasu značky: I přes stylové příručky a příklady může tón někdy působit obecně, takže budete potřebovat cykly kontroly, abyste zůstali v souladu se značkou.
- Halucinace se vyskytují: Skvělé pro tvorbu nápadů, ale fakta je třeba ověřit. Při důležitých rozhodnutích zapojte do procesu člověka.
- Mezery v kontextu/aktuálnosti: I s většími okny budete stále vybírat vstupy a propojovat nástroje pro živá data a vyhledávání na webu, když to bude potřeba.
Chcete-li se naučit používat projekty ChatGPT, podívejte se na tipy v tomto videu 👇
Kdy použít Sintra AI a ChatGPT
Pokud chcete AI asistenta, který dokáže automatizovat úkoly související se sociálními médii a lehkou automatizací pracovních postupů, Sintra je dobrá volba. Je vhodná zejména pro uživatele, kteří ocení model asistenta s průvodcem a „praktickým“ přístupem.
Na druhou stranu, pokud potřebujete širší pokrytí výzkumu, dlouhé obsahy, rozmanité AI nástroje a navíc přísnější kontrolu a rychlé inženýrství, ChatGPT (Plus/Projects) má tendenci vyhrávat v oblasti flexibility. Stále budete muset investovat čas do procesu a editace.
Sintra AI vs. ChatGPT na Redditu
Prošli jsme nedávné diskuze na Redditu, abychom zjistili, jak skuteční uživatelé porovnávají Sintra AI a ChatGPT pro každodenní marketingové a provozní činnosti.
Z vlákna SEO + sociální sítě :
- Několik komentátorů uvádí, že tón Sintry může působit „nepatřičně“, zatímco ChatGPT Plus je univerzální, ale stále vyžaduje jasný proces a strukturu zadávání příkazů. Jedna z nejlépe hodnocených recenzí: Projekty v Plus jsou „nejužitečnějším nástrojem“ pro opakující se práci, jako jsou blogy a popisky.
- Další shrnutí: „Sintra není kouzelné řešení... je to spíše obal“ a ChatGPT stále vyžaduje úpravy, i když specializované nástroje pro psaní mohou pomoci s strukturou přátelskou k SEO.
S ChatGPT Plus (používám model 4o) můžete během několika sekund vytvořit osnovy blogů, úvody bohaté na klíčová slova a meta popisy. Je to velmi flexibilní, ale nakonec musíte upravovat výzvy a přizpůsobovat výstup, abyste dosáhli požadovaného tónu a struktury. Je to však celkem zvládnutelné.
S ChatGPT Plus (používám model 4o) můžete během několika sekund vytvořit osnovy blogů, úvody bohaté na klíčová slova a meta popisy. Je to velmi flexibilní, ale nakonec musíte upravovat výzvy a přizpůsobovat výstup, abyste dosáhli požadovaného tónu a struktury. Je to však celkem zvládnutelné.
Z automatizace + sociální obsahové vlákno:
- Dlouholetý uživatel uvádí, že Sintra je skutečně užitečná jako správce sociálních médií, a chválí novější automatizace, které se starají o strategii a vizuální stránku; upřednostňuje rozhraní Sintry před alternativami. V následné otázce se ptá na kvalitu generování obrázků – odpovědi tvrdí, že je „více než slušná“ díky Gemini's Nano Banana.
Vyzkoušel jsem jiné alternativy, ale nebyly dostačující nebo se mi nelíbilo jejich rozhraní. Sintra je zábavná!
Vyzkoušel jsem jiné alternativy, ale nebyly dostačující nebo se mi nelíbilo jejich rozhraní. Sintra je zábavná!
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (případy použití a nástroje)
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Sintra AI a ChatGPT
V ClickUp jsme vyřešili opakující se problém, se kterým se potýkáte: rozšiřování práce.
Rozptýlení práce je fragmentace pracovních činností mezi více nesouvislými nástroji, platformami a systémy, které mezi sebou nekomunikují. To vede k neefektivitě, izolovanosti informací a poklesu produktivity v celé organizaci.
Dnešní týmy jsou navzdory nadbytku nástrojů stále více odpojené. S úkoly rozloženými do více projektů, členy týmu v různých časových pásmech a rozsáhlými historickými daty uloženými v mnoha aplikacích (data, která by mohla být cenná, kdybyste věděli, jak je interpretovat) neexistuje jediný zdroj pravdy.
Konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp spojuje všechny vaše úkoly, chaty, soubory a členy týmu do jedné platformy poháněné AI, aby jednou provždy skoncoval s rozptýlením práce.
ClickUp Brain: Váš všestranný AI asistent
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci integrovaný do ClickUp, který vám pomáhá pracovat efektivněji a rychleji. ClickUp Brain můžete použít tak, že v komentářích k úkolům nebo v chatu zmíníte @Brain, podobně jako když zmíníte člena týmu. Zde je přehled jeho funkcí:
- Poskytujte pokyny a odpovídejte na otázky s využitím kontextu vašeho pracovního prostoru.
- Shrňte položky pracovního prostoru, jako jsou vaše úkoly ClickUp, komentáře, chaty a dokumenty.
- Vytvářejte úkoly, aktualizujte stav pokroku, přidávejte komentáře, prohledávejte pracovní prostor a mnoho dalšího.
- Získejte přístup k veřejným i (s povolením) soukromým položkám ve svém pracovním prostoru, abyste mohli poskytovat relevantnější a kontextovější odpovědi.
Tato recenze na Redditu opravdu říká vše:
„Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné úkoly spojené s psaním, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. ”
„Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné úkoly spojené s psaním, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. ”
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro řízení projektů všech typů
Zefektivněte používání AI pomocí all-in-one ClickUp Brain MAX.
Pro větší efektivitu integruje ClickUp Brain MAX, váš desktopový AI asistent, produktivitu založenou na AI do celého vašeho pracovního postupu, nejen uvnitř ClickUp.
Brain MAX eliminuje rozptýlení AI tím, že centralizuje všechny vaše AI nástroje a pracovní postupy na jednom místě. Můžete vyhledávat, vytvářet a provádět akce v ClickUp, ve vašich připojených pracovních aplikacích (jako Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) a na webu, a to vše z jediného jednotného rozhraní.
A díky funkci Talk-to-Text můžete dokonce převést svá mluvená slova na jasné a strukturované poznámky, zprávy nebo komentáře v ClickUp.
Stejně jako ClickUp Brain v rámci ClickUp, i ClickUp Brain MAX vám poskytuje přístup ke všem předním placeným modelům LLM, jako jsou OpenAI, Gemini, Claude a další, na jednom místě. Proč používat něco jiného?
Je to jedna AI pro veškerou vaši práci.
Rozšiřte své možnosti s ClickUp Super Agents
Představte si ClickUp Super Agents jako neustále aktivní členy týmu v rámci ClickUp – můžete je @zmínit, přidělovat jim práci a posílat jim zprávy stejně jako lidem.
Tito agenti s lidským stylem a nekonečnou pamětí jsou navrženi tak, aby se přizpůsobili vašim pracovním postupům a nástrojům. Pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pamatují si kontext a jednají napříč úkoly a časovými osami, aby posunuli projekty vpřed.
Agenti pracují společně s lidmi: vy je řídíte, nastavujete rozsah jejich činnosti a oni „nenápadně“ pracují na pozadí – třídí chyby, připravují prezentace, sledují klíčová slova, připravují aktualizace a další úkoly – a poté podávají zprávy ve stejném pracovním prostoru, kde se přijímají rozhodnutí.
Vyberte si z rostoucího katalogu připravených agentů – PM, Sales, Coding, Designer a dalších – nebo si vytvořte vlastní agenty pro svůj stack.
Agenti jsou ideální pro:
- Projekty s velkým objemem (sledování, plánování, závislosti)
- Obsahové operace (briefy, korektury, analýza konkurence)
- Provozní hygiena (dashboardy, připomenutí, varování před riziky)
Týmy je používají k úspoře dvou dnů týdně díky automatizaci rutinních úkolů při zachování lidského dohledu.
Chcete si vyzkoušet vytvoření svého prvního superagenta? Je to velmi snadné a toto video vám ukáže, jak na to:
Automatizujte opakující se úkoly pro maximální efektivitu s ClickUp Automations.
Vytvářejte automatizace bez kódování v přirozeném jazyce pomocí ClickUp Automations a postarejte se o každodenní opakující se úkoly, které zabírají tolik času vašemu týmu. Změny stavu, přiřazení úkolů nebo pravidla pro termíny lze automatizovat, takže se váš tým může soustředit na důležitější problémy.
- Spouštějte automatizace při událostech, jako je vytvoření úkolu, změna stavu nebo blížící se termín splnění.
- Kombinujte více akcí (přiřazení, aktualizace priority, přidání komentářů) do jedné automatizace a zefektivněte tak složité pracovní postupy.
- Použijte přirozený jazyk k nastavení automatizačních pravidel a datové logiky, díky čemuž bude konfigurace rychlá a intuitivní.
- Použijte automatizace na úrovni prostoru, složky nebo seznamu, abyste standardizovali procesy nebo je přizpůsobili konkrétním týmům.
- Upravujte, pozastavujte nebo duplikujte automatizace podle svých potřeb a udržujte své pracovní postupy agilní a aktuální.
📖 Přečtěte si také: AI správci úkolů, kteří skutečně pracují za vás
Udržujte svůj tým v souladu a na správné cestě díky komplexní platformě ClickUp.
Platforma ClickUp pro řízení projektů mění způsob, jakým týmy plánují, dokumentují a realizují projekty. Zde je několik dalších způsobů, jak ClickUp zvyšuje produktivitu týmů:
- Vytvořte si vlastní panely ClickUp Dashboards a sledujte v reálném čase metriky projektů, pracovní vytížení týmu a pokrok v rámci více projektů – vše na jednom místě, abyste měli vždy přehled o tom, co je důležité, a nemuseli trávit hodiny ručním vypracováváním reportů.
- Využijte různé pohledy ClickUp k sledování, filtrování a správě práce tak, jak vám to nejlépe vyhovuje, od Ganttových diagramů po Kanban tabule.
- Diskutujte o projektech, akčních úkolech a přidělujte úkoly členům týmu přímo z ClickUp Chat, kde se úkoly generují z konverzace pro rychlé sledování.
- Automaticky zaznamenávejte týmové schůzky, vytahujte důležité body a přiřazujte úkoly příslušným osobám pomocí AI Meeting Notetaker.
- Zmapujte nápady a průběh projektů, zaznamenejte požadavky a okamžitě převádějte jakékoli koncepty na přiřaditelné úkoly pomocí AI tabule ClickUp.
📖 Přečtěte si také: ChatGPT vs. ClickUp: Který generativní AI nástroj je nejlepší?
Vyberte si AI asistenta a spusťte ho v ClickUp
Pokud zvažujete Sintra AI vs. ChatGPT, zde je stručné shrnutí: vyberte nástroj, který vyhovuje vašim krátkodobým cílům, a poté provádění zakotvěte v jediném pracovním prostoru.
Pomocníci Sintry založení na rolích mohou urychlit opakovatelné marketingové a sociální práce; obecný model ChatGPT a projekty se hodí pro výzkum, psaní dlouhých textů a vícestupňové uvažování.
V každém případě se skutečné výhody projeví, když pro automatizaci pracovních postupů, předávání úkolů a reporting propojíte výstupy na jednom místě. Právě v tom pomáhá ClickUp týmům zvýšit produktivitu – udržuje přehledy, úkoly a rozhodnutí propojené, takže se práce posouvá vpřed, nejen chatování.
Sintra AI a ChatGPT vám primárně pomáhají generovat nápady a obsah, ale ClickUp pomáhá týmům proměnit tyto výstupy v koordinovanou práci s automatizací, přehledností a odpovědností.
Jste připraveni centralizovat svou práci s AI a udržet tempo napříč projekty? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a proměňte dnešní experimenty ve spolehlivé výsledky.