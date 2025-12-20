Jak vytvořit kalendář obsahu v ClickUp (podrobný návod)

Začínáte s těmi nejlepšími úmysly. Čistá tabulka s barevným kódováním, s přehledně seřazenými daty, možná dokonce s kartou pro nápady.
O několik týdnů později máte najednou pět kampaní, dva samostatné dokumenty a „finální-finální-FINÁLNÍ“ verzi tweetu.
Pokud vám to připadá až příliš povědomé, je pravděpodobně čas na změnu. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, jak vytvořit v ClickUp kalendář obsahu, který je flexibilní a snadno se udržuje. 🧰
Proč používat ClickUp pro svůj kalendář obsahu?
ClickUp pro marketingové týmy je komplexní aplikace pro práci , která kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
Pokud jste content marketer, správce sociálních médií nebo člen marketingového týmu, zde je několik důvodů, proč byste měli používat software pro spolupráci na obsahu:
- Snadno přizpůsobte pracovní postupy přidáním stavových fází, typů obsahu, SEO tagů a termínů, které odpovídají vašemu procesu.
- Přetáhněte obsah do zobrazení časové osy ClickUp jediným kliknutím a dokonce automaticky rozvrhněte dostupné úkoly.
- Označujte kolegy, zanechávejte komentáře a připojujte soubory přímo v místě, kde se pracuje, aby se nic neztratilo v chatových aplikacích nebo e-mailech.
- Vytvářejte dashboardy pro sledování výkonu obsahu a publikování plánů, které jsou ideální pro reporting pro zainteresované strany.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přesun obsahu k revizi a nastavení připomenutí publikování.
💡 Tip pro profesionály: Označte evergreenový nebo vysoce výkonný obsah, který je zralý pro remixování. To vám pomůže, když máte málo kapacit, ale přesto chcete kvalitní výstup.
Jak vytvořit kalendář obsahu v ClickUp
Ať už se zabýváte příspěvky na sociálních sítích, obsahem blogů nebo komplexními kampaněmi, tento podrobný návod vám pomůže plánovat, přidělovat a sledovat vše na jednom místě v softwaru pro kalendář obsahu. ⚒️
Krok č. 1: Nastavte si pracovní prostor a složku
Než začnete plánovat příspěvky nebo přidělovat termíny, pojďme si nejprve správně nastavit základy. Dobré nastavení pracovního prostoru v ClickUp usnadňuje škálování, zejména pokud váš obsah roste napříč platformami.
Řekněme, že jste členem marketingového týmu společnosti BrightWave Solutions. Váš tým spravuje obsah pro blog, sociální média, e-mailové zpravodaje a videa. To je spousta pohyblivých částí, takže je klíčové udržovat pořádek.
Zde je návod, jak vytvořit ideální pracovní prostor pro správu projektů na sociálních médiích:
- Vytvořte složku „Obsah“: Přejděte do svého pracovního prostoru ClickUp a otevřete prostor Marketing (nebo jej vytvořte, pokud ještě neexistuje). Zde přidejte novou složku s názvem „Obsah“.
- Rozdělte obsah podle kanálů: Ve vaší nové složce Obsah vytvořte samostatné seznamy pro každý obsahový kanál: Blog Sociální média E-mailový zpravodaj Video
Každý seznam je mini projekt, ve kterém můžete sledovat úkoly, termíny a typy obsahu specifické pro daný kanál.
💡 Tip pro profesionály: Seskupujte obsah podle účelu, nejen podle kanálu. Například obsah zaměřený na povědomí v jedné složce, produktové kampaně v jiné. Usnadní to sledování a zjednoduší reporting.
Krok č. 2: Vytvořte vlastní pole úkolů pro sledování obsahu
Po nastavení pracovního prostoru a seznamů pro každý kanál obsahu je čas zefektivnit vaše úkoly. Místo spoléhání se na spoustu komentářů a roztříštěných aktualizací můžete použít vlastní pole ClickUp v rámci úkolů ClickUp, abyste měli všechny podrobnosti o obsahu na jednom místě.
Tým BrightWave Solutions nyní pracuje na všem od Instagramových reels po dlouhé blogové příspěvky. Každý typ obsahu má své vlastní potřeby, ale i tak chcete mít konzistentní způsob sledování klíčových informací, aniž by se vaše úkoly proměnily v chaotické scrollování.
Přejděte do každého seznamu (např. Blog, Sociální média atd.) a začněte přidávat vlastní pole, která potřebujete. Mezi užitečná pole patří:
- Typ obsahu: článek, video, karusel, reel, infografika, cokoli vytváříte
- Vlastník: Člen týmu odpovědný za úkol
- Stav: Sledujte fázi: Návrh, V recenzi, Naplánováno, Zveřejněno
- Datum zveřejnění: Datum, kdy má být obsah zveřejněn.
- Platforma: Kde bude publikován (např. Instagram, LinkedIn, firemní blog)
- SEO klíčové slovo: Přidejte hlavní klíčové slovo, na které se zaměřujete.
Kromě toho jsou tagy v ClickUp skvělé pro kategorizaci a organizaci obsahu v kalendáři, aniž by to bylo příliš komplikované. Například tagy jako Blog, Instagram nebo Video vám pomohou rychle seskupit obsah podle platformy. Můžete také označit témata obsahu, jako je AI, uvedení produktu na trh nebo vaše kampaň pro třetí čtvrtletí.
💡 Tip pro profesionály: Použijte dvě samostatné vrstvy: skutečný plán a parkoviště. Nikdy nevkládejte do kalendáře nedomyšlené nápady. Vytvořte si samostatný seznam pro brainstorming, experimenty a náhodné věci, které by se mohly někdy hodit. Propagujte pouze to, co bylo ověřeno nebo schváleno.
Krok č. 3: Přidejte a uspořádejte úkoly týkající se obsahu
Je čas vložit tyto nápady na obsah do systému a začít budovat proces, který bude váš tým dodržovat.
Pokračujme s příkladem BrightWave Solutions. Zde je návod, jak vše udržet v chodu v rámci nástroje pro správu sociálních médií:
- Přidejte každý nápad na obsah jako úkol ClickUp do příslušného seznamu. Ten nový blogový příspěvek o „Trendspotting in AI“? Vytvořte pro něj úkol v seznamu Blog. Dejte mu jasný název a nezapomeňte vyplnit všechna pole, která jste si předtím nastavili.
- Přiřaďte vlastníky jako jsou autoři, designéři nebo stratégové, abyste se vyhnuli nepříjemným situacím typu „Kdo se o to stará?“.
- Rozdělte jej na dílčí úkoly , aby odrážel skutečný proces vašeho týmu.
- Připojte svůj obsahový brief nebo propojte svůj ClickUp Doc s úkolem.
Například úkol „Blog k uvedení produktu na trh v červenci“ lze přiřadit autorovi obsahu. Můžete přidat podúkoly pro psaní, návrh, kontrolu a publikování a vložit odkaz na stručný popis obsahu do popisu, aby všichni měli k dispozici potřebné informace.
Jakmile budete mít připravené úkoly a pracovní postupy týkající se obsahu, vylepšete své nastavení pomocí ClickUp Brain. Na rozdíl od běžných chatbotů s umělou inteligencí tento nástroj pro sociální média rozumí vašim projektům, úkolům, dokumentům a dokonce i struktuře vašeho týmu.
Řekněme, že tým BrightWave spouští novou funkci založenou na umělé inteligenci a vy chystáte kampaň s blogy, upoutávkami na Instagramu a e-mailovými zpravodaji.
Zde je návod, jak vám ClickUp Brain pomůže vše dát dohromady:
- Zrychlete tvorbu obsahu: Můžete požádat o vytvoření rychlého shrnutí pro váš produktový blogový příspěvek na základě stručného popisu připojeného k úkolu.
- Organizujte svou strategii obsahového marketingu : Pomocí AI Knowledge Manager rychle najdete všechny úkoly, podúkoly a dokumenty označené tagem „Uvedení produktu na trh“ nebo „Funkce AI“.
- Generujte aktualizace týmu: Požádejte AI, aby generovala týdenní aktualizace stavu všech obsahových výstupů označených pro červencovou kampaň.
⚡ Vylepšení pracovního postupu: nechte Super Agents udržovat váš kalendář v souladu
Jak váš obsahový stroj roste, udržet vše v synchronizaci se stává těžší než samotné vytváření obsahu. Super agenti ClickUp tiše zvládají úklid v zákulisí tím, že sledují aktualizace úkolů, odhalují překážky, označují prošlé termíny a navrhují další kroky v rámci vaší kampaně.
Ať už řídíte uvedení produktu na trh s deseti pohyblivými částmi nebo žonglujete s týdenními příspěvky na sociálních sítích, Super Agents vám pomohou udržet váš kalendář konzistentní a váš tým bez překážek, aniž byste museli přidávat další ruční kontroly nebo připomenutí ve Slacku. Fungují jako neustále dostupný koordinátor, kterého by si váš tým přál mít.
💡 Tip pro profesionály: Vytvářejte své obsahové přehledy přímo v ClickUp Docs, abyste si vytvořili databázi obsahu a měli vše na jednom místě. Poté použijte ClickUp Brain k vytvoření osnov, vytažení klíčových bodů z poznámek ze schůzek nebo dokonce k napsání částí obsahu přímo v dokumentu.
Krok č. 4: Vizualizujte svůj kalendář pomocí zobrazení ClickUp
Nyní, když jste přidali své úkoly týkající se obsahu a uspořádali podrobnosti, je čas se podívat, jak to všechno dohromady funguje. Clickup Views vám umožňuje vizualizovat váš kalendář obsahu způsobem, který dává smysl pro váš tým.
V kalendářovém zobrazení ClickUp je vše uspořádáno na časové ose. Uvidíte veškerý svůj obsah naplánovaný na dny, týdny nebo měsíce, barevně označený a snadno čitelný.
Řekněme, že uvedení produktu na trh v červenci je naplánováno na 10. července. V kalendáři se zobrazí přesně tam, kde má.
Co když se spuštění o týden zpozdí? Žádný problém, stačí úkol přetáhnout na nové datum. Pokud má BrightWave naplánovaný také teaser na Instagramu na 8. a hromadný e-mail na 11., mohou odhalit překrývání a okamžitě upravit mezery.
Pokud chcete sloupce ve stylu Kanban, přejděte do zobrazení ClickUp Board View. Jak úkoly postupují, můžete je přetahovat z jedné fáze do druhé.
Tým pro obsah vloží blog o uvedení produktu na trh do sloupce Nápad , jakmile je předložen, přesune jej do sloupce Návrh , jakmile je přidělen Andree, přesune jej do sloupce Recenze , jakmile je připraven k posouzení, a nakonec jej přesune do sloupce Zveřejněno v den spuštění.
💡 Tip pro profesionály: Použijte zobrazení seznamu v ClickUp k filtrování a třídění obsahu podle vlastníka, data publikování nebo platformy. Navíc přidejte do ClickUp zobrazení Ganttova diagramu, abyste mohli plánovat časové osy, vizualizovat závislosti a sledovat průběh projektu. Je to obzvláště užitečné pro plánování úkolů, správu zdrojů a sledování toho, jak všechny vaše práce zapadají do časové osy.
Krok č. 5: Používejte šablony a opakující se úkoly, abyste ušetřili čas
Zde je několik tipů, jak zvýšit efektivitu: Šablony ClickUp a opakující se úkoly ClickUp.
Řekněme, že BrightWave každý pondělí sdílí příspěvek „Týdenní tipy pro Instagram“. Místo toho, aby tým pokaždé vytvářel nový úkol od nuly, může jej nastavit jednou jako opakující se úkol. Ten se pak každý týden automaticky objeví v kalendáři, připravený k přiřazení, napsání a zveřejnění – bez zbytečných klikání a zapomenutých příspěvků.
Šablona kalendáře obsahu ClickUp poskytuje vizuální a strukturovaný způsob správy a sledování vašeho obsahu napříč několika kanály. Zobrazení kalendáře přináší veškerý váš naplánovaný obsah do jednoho přehledného rozvržení s barevným kódováním.
Každá karta v šabloně kalendáře obsahu představuje úkol, jako je příspěvek na blogu, aktualizace na sociálních médiích nebo video, a zobrazuje klíčové informace, včetně kanálu obsahu, kategorie a data zveřejnění.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony pro mediální plánování, které můžete začít používat ještě dnes
🎥 Dozvíte se, jak ClickUp synchronizuje kalendáře napříč zařízeními, umožňuje přepínat mezi různými vrstvami kalendáře a stává se jediným řídicím centrem pro správu osobních, týmových a kampaní plánů.
⚙️ Bonus: Použijte šablonu redakčního kalendáře ClickUp pro plánování blogů a e-mailů a šablonu pro sociální média, jako je šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp, k zefektivnění příspěvků na Instagramu, X a dalších platformách.
Tipy pro správu škálovatelného kalendáře obsahu v ClickUp
S rostoucím objemem obsahu se věci mohou stát chaotickými. Ale s ClickUp to tak být nemusí. Zde je návod, jak spravovat kalendář obsahu, který drží krok s vaším týmem a kreativním chaosem. 💁
- Vytvářejte dashboardy: Sledujte vše od množství obsahu, který každý týden publikujete, až po místa, kde se věci zasekávají. Vytvořte si vlastní dashboard ClickUp, který zobrazuje karty se stavem úkolů, termíny a dokonce i správou marketingových kampaní.
- Propojení s nástroji třetích stran: Integrujte nástroje jako Figma a Google Drive přímo do ClickUp. To znamená méně přepínání mezi záložkami a více práce na jednom místě.
- Automatizujte opakující se práce: Nastavte automatizace ClickUp, abyste automatizovali tvorbu obsahu a další rutinní práce, jako je přiřazování recenzentů, přesun úkolů do dalšího stavu nebo upozorňování členů týmu, když je řada na nich.
- Standardizujte vše, co opakujete: Uložte si své týdenní příspěvky na sociálních sítích a měsíční zpravodaje jako šablony marketingového plánu, abyste se vyhnuli zbytečnému opakování.
- Udržujte všechny v obraze: Využijte komentáře k úkolům, zmínky a úpravy v reálném čase k zefektivnění komunikace. Zpětná vazba se neztratí a schvalování proběhne rychleji.
- Zefektivněte zpětnou vazbu a schvalování: Přidávejte komentáře přímo k obrázkům, videím nebo PDF souborům připojeným k úkolům. Pomocí ClickUp Proofing můžete přiřazovat zpětnou vazbu, řešit komentáře a uchovávat všechny konverzace týkající se revizí na jednom místě.
Poslechněte si Sid Bablu, koordinátora programu Wellbeing na Dartmouth College – Student Wellness Center:
ClickUp používáme ke správě a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
ClickUp používáme ke správě a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
Dalším vynikajícím způsobem, jak zajistit, aby váš kalendář obsahu zůstal škálovatelný, je Clickup Calendar.
Jedná se o centrální hub pro vše od naplánovaných příspěvků po schůzky a termíny. Řekněme, že spravujete obsah pro rychle se rozvíjející startup v oblasti FinTech a žonglujete s termíny blogů, spouštěním kampaní a opakovanými synchronizacemi mezi týmy v různých časových pásmech.
Potřebujete přeplánovat čtvrteční newsletter? Stačí jej přetáhnout. Chcete vidět pouze termíny pro videoobsah na tento měsíc? Filtrujte podle vlastních polí. Můžete jej dokonce synchronizovat s Google Kalendářem nebo Outlookem, aby váš redakční tým zůstal na stejné stránce.
Díky plánování založenému na umělé inteligenci může ClickUp Calendar automaticky blokovat čas na soustředění, přeplánovat úkoly v případě změny priorit a dokonce generovat souhrny schůzek, které se promění v úkoly, které lze realizovat.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí být umělá inteligence schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony pro psaní obsahu, které zefektivní celý proces
Nechte ClickUp postarat se o plánování a publikování
A je to! Podrobný návod, jak vytvořit výkonný a přehledný kalendář obsahu v ClickUp. Od plánování blogových příspěvků po sledování vašeho sociálního kalendáře – vše je na jednom místě, aktualizováno v reálném čase a přizpůsobeno tomu, jak váš tým skutečně pracuje.
Můžete použít zobrazení kalendáře k naplánování termínů, vlastní pole ke sledování podrobných informací o obsahu nebo opakující se úkoly k eliminaci opakování vašich týdenních příspěvků na sociálních sítích. A díky nástrojům, jako je ClickUp Brain pro generování briefů a automatizaci aktualizací, a předem připraveným šablonám, které vám ušetří nastavování, budete nejen organizovaní, ale také o krok napřed. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅
Často kladené otázky
Kalendář obsahu v ClickUp je strukturovaný plánovací systém využívající úkoly, seznamy, zobrazení a vlastní pole, který týmům pomáhá plánovat, organizovat a sledovat obsah napříč kanály.
Začněte vytvořením pracovního prostoru a složky Obsah, poté vytvořte seznamy pro každý kanál (např. blog, sociální sítě, video). Přidejte úkoly s vlastními poli, jako je datum zveřejnění, platforma a stav, a poté je vizualizujte pomocí zobrazení ClickUp Calendar nebo Timeline.
Ano. Pomocí automatizací ClickUp můžete přesouvat úkoly mezi jednotlivými fázemi kontroly, připomínat přiděleným osobám termíny nebo přesměrovat práci, když je úkol po termínu. Tím se sníží počet ručních kroků a kalendář bude fungovat plynule.
Pomocí zobrazení kalendáře můžete zobrazit naplánovaný obsah, pomocí zobrazení časové osy a Ganttova diagramu můžete plánovat na týdny a měsíce, pomocí zobrazení tabule můžete zobrazit fáze pracovního postupu a pomocí zobrazení seznamu můžete třídit a filtrovat podrobnosti obsahu.
Vlastní pole vám umožňují zaznamenat klíčové podrobnosti o obsahu, jako je typ obsahu, platforma, klíčová slova SEO, stav a vlastník, což týmům pomáhá efektivněji filtrovat, seskupovat a spravovat úkoly.
ClickUp Brain dokáže vytvářet souhrny, generovat týdenní aktualizace, vyhledávat související úkoly/dokumenty a zobrazovat kontextové informace v celém vašem pracovním prostoru, čímž urychluje psaní briefů a jejich sladění.