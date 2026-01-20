Který AI Stack je vhodný pro designové a kreativní týmy

Nástroje AI se množí rychleji než recenze návrhů v pondělí ráno. 🚀
Každý z nich slibuje zkrácení času potřebného na návrh na polovinu, okamžité vytvoření vysoce kvalitních materiálů nebo nějakým způsobem desetinásobné zvýšení kreativity. Skutečnou otázkou však je, zda potřebujete každý z těchto nástrojů.
Ne.
To, co opravdu potřebujete, je několik aplikací AI, které spolu dobře fungují a podporují váš kreativní proces od začátku do konce. Jinými slovy, balík AI.
Podívejme se blíže na tuto konfiguraci a prozkoumejme, jak můžete sestavit nebo vybrat ideální sadu nástrojů pro váš tým!
Základní komponenty AI stacku pro kreativní týmy
Konkrétní nástroje v technologickém stacku AI se budou lišit v závislosti na cílech a prioritách vašeho týmu.
Skvělá sada AI nástrojů pro jakoukoli kreativní práci má vždy pět klíčových komponent:
Nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence
Jedná se o AI software, který vám pomůže rychle vymýšlet, vytvářet a upravovat vaše kreativní výstupy během několika minut. Výsledek sice obvykle vyžaduje trochu doladění (není vždy hned po spuštění dokonalý), ale urychluje tvorbu obsahu.
Zde je několik běžných nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, které byste měli zvážit přidat:
- Asistenti pro psaní a tvorbu textů: Použijte je k vytváření reklamních textů, popisků pro sociální sítě, blogových příspěvků, návrhů e-mailů, shrnutí, meta popisů, produktových přehledů, SOP atd.
- Generátory obrázků a návrhů: Získejte grafiku pro sociální média, makety produktů, plakáty k událostem, ilustrace, storyboardy a další pomocí generátorů umění AI.
- Nástroje pro tvorbu videí: Ideální pro vytváření krátkých propagačních videí, ukázek produktů, vysvětlujících videí nebo rychlých Reels. Mohou také převádět skripty na animovaná videa nebo klipy ve stylu prezentace.
- Nástroje pro výzkum a optimalizaci obsahu: Brainstormujte nápady na témata, odhalte mezery v obsahu, optimalizujte své blogy pomocí správných klíčových slov, generujte SEO briefy a analyzujte nejvýkonnější obsah konkurence.
- Audio a hlasové nástroje: Převádějte skripty do přirozeně znějící řeči, přepisujte rozhovory, vytvářejte zvukové úryvky pro sociální média a generujte komentáře nebo dabing pro videa a reklamy.
- Tvůrci webového designu: Skvělé pro rychlé prototypování, umožňují rychlejší iterace. Použijte je k generování rozvržení domovské stránky a vstupní stránky, vytváření maket uživatelského rozhraní a automatickému stylování stránek pomocí prvků vaší značky.
📝 Rychlá poznámka: Nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence kombinují tradiční umělou inteligenci (jako strojové učení a prediktivní analytiku) s novějšími generativními modely umělé inteligence. Například Grammarly používá tradiční umělou inteligenci pro úpravy, jako je kontrola gramatiky a tónu, ale jejich novější funkce využívají generativní umělou inteligenci k vytváření zcela nového obsahu od nuly.
Knihovna AI aktiv
Není o něm tolik řečeno, ale je to jedna z nejdůležitějších součástí vaší technologické výbavy AI.
Knihovna AI automaticky označuje, seskupuje a kategorizuje vaše soubory v okamžiku, kdy je nahrajete. Díky tomu je ukládání a organizování všech vašich kreativních souborů hračkou.
Hledání souborů je také mnohem jednodušší! Místo zapamatování si přesných názvů souborů nebo prohledávání složek zadejte dotaz v přirozeném jazyce, například: „Ukaž mi všechny obrázky z vánoční kampaně, které mají červené pozadí. “ A voilà!
Další obrovská výhoda? Tyto nástroje umí mazat duplicitní soubory, takže nemusíte ztrácet hodiny ručním uklízením úložiště.
✅ Fakt: 83 % zaměstnanců nakonec znovu vytváří soubory, které již existují! Proč? Protože v aktuálním systému prostě nemohou najít originály. Tato neustálá duplicita výrazně snižuje produktivitu. Právě proto je knihovna AI assetů tak důležitá – okamžitě řeší problém s vyhledáváním.
Komunikační nástroje AI
Umělá inteligence zjednodušuje komunikaci v týmu dvěma hlavními způsoby:
- Vše v jednom: Už nemusíte přeskakovat mezi chatem, e-mailem a nástroji pro schůzky. AI vše integruje, takže máte přístup ke všem konverzacím a komunikačním kanálům z jednoho centrálního místa.
- Usnadňuje komunikaci: AI dokáže shrnout dlouhé chatové konverzace, překládat zprávy, přepisovat schůzky a extrahovat klíčové detaily z audio nahrávek. To znamená, že můžete s týmem chatovat a spolupracovat nejen snadno, ale také mnohem chytřeji, rychleji a efektivněji.
📮 ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv. Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále bzučí rychlou výměnou zpráv – což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Assigned Comments, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kontrol.
Nástroje pro řízení projektů AI
Váš designový tým potřebuje chytrý systém pro správu projektů stejně jako týmy inženýrů nebo produktové týmy. Zejména pokud jste agentura, která se zabývá různými klienty, umělá inteligence vám pomůže zvládnout chaos.
S nástrojem pro správu projektů založeným na umělé inteligenci můžete automaticky:
- Analyzujte kapacitu týmu a přidělte práci dostupným členům
- Předpovídejte časové harmonogramy projektů a odhadujte náklady
- Aktualizujte stav úkolů, posílejte připomenutí a sledujte pokrok v reálném čase.
Jak vytvořit nebo vybrat AI stack pro kreativní týmy
Nejste si jisti, zda byste měli budovat AI stack od základů, nebo si jen vybrat jeden?
Zde je několik rychlých pravidel, která vám pomohou se rozhodnout:
- Pokračujte a VYTVOŘTE si vlastní řešení, pokud jste velká organizace nebo agentura, která má komplexní specifické potřeby, spravuje vysoce citlivá aktiva nebo vlastní software, který nelze integrovat s běžně dostupnými nástroji umělé inteligence.
- Měli byste VYBRAT již existující řešení, pokud provozujete malou nebo střední firmu, máte omezený rozpočet nebo zdroje na vybudování AI stacku a chcete AI používat ihned.
Jakmile se rozhodnete, je čas se do toho pustit.
Provedeme vás krok za krokem tím, jak můžete skutečně vytvořit nebo vybrat svůj AI stack:
Krok 1: Definujte své potřeby
Zhodnoťte typy aktiv, které váš tým produkuje nejčastěji.
Vedeš tým zaměřený čistě na obsah, který vytváří blogové příspěvky a texty s občasnými vizuálními prvky? V takovém případě stačí lehký designový stack. Takový, který nabízí jednoduché generování obrázků pomocí AI.
Nebo se váš tým věnuje především designu – vytváří identitu značky, vizuály kampaní, makety uživatelského rozhraní, ilustrace produktů? Pak potřebujete do svého technologického vybavení nástroje pro produktový design, které podporují rychlou iteraci a pracovní postupy s více exporty.
Krok 2: Vyhodnoťte a vyberte ty správné nástroje
Porovnejte každý nástroj AI podle toho, k čemu je v zásadě určen.
📌 Příklad: Pokud máte na seznamu pět generátorů textu na obrázky, podívejte se, jak rychle a přesně každý z nich generuje obrázky.
Pamatujte, že složitý nástroj, který nikdo nepoužívá, je jen zbytečná ztráta peněz. Vyberte si něco uživatelsky přívětivého, co vaši designéři, autoři, redaktoři atd. mohou začít používat během několika minut, nikoli týdnů.
Dále zohledněte škálovatelnost, abyste mohli pokrýt budoucí pracovní zátěž, kapacitu týmu a další náklady.
Ochrana osobních údajů je zde stejně důležitá. Zkontrolujte, zda nástroj nabízí šifrování, certifikáty shody a podrobná uživatelská oprávnění. Ujistěte se, že můžete snadno omezit sdílení dat pro trénování modelů AI.
Ale víte, co je skutečným rozhodujícím faktorem? Integrace.
Každý nástroj, který přidáte do své sady AI, by měl být integrovaný s ostatními nástroji a vaším stávajícím systémem, aby byl zajištěn plynulý tok dat.
📮ClickUp Insight: 70 % respondentů uvádí, že nechávají záložky otevřené, protože se k nim plánují „vrátit později“. To už jsme slyšeli. 🤭
Je ironií, že 30 % respondentů uvádí, že by se cítili ulehčeně, kdyby například při selhání prohlížeče přišli o všechny předchozí záložky.
To je Zeigarnikův efekt v akci. Náš mozek se upíná na nedokončené úkoly a každou záložku promění v napínavý moment. Cítíte se zaneprázdněni, i když se ve skutečnosti nic nehýbe kupředu.
Jako konvergované AI pracovní prostředí udržuje ClickUp vaše priority v popředí. Požádejte ClickUp Brain, aby vám zobrazil vaše denní nebo týdenní priority, nebo spusťte vyhledávání na webu v reálném čase a najděte relevantní informace právě v okamžiku, kdy je potřebujete. Nyní můžete zavírat karty, aniž byste uzavírali smyčky. 🕊️
Krok 3: Propojte pracovní postupy AI pomocí jednotné koordinace
Množství nástrojů ve vaší sadě technologií AI pro design vede k rozptýlení nástrojů, což snižuje produktivitu, rozpočet a soustředění. Výsledkem je rozptýlení práce, kdy jsou vaše soubory, aktualizace a rozhodnutí roztříštěny mezi aplikacemi, chatovými vlákny a doručenými zprávami.
Odhadujete dopad tohoto problému? Ohromující ztráta 2,5 bilionu dolarů v globální produktivitě každý rok.
Abyste se tomu vyhnuli, budete po spuštění svého AI stacku potřebovat jedinou koordinační vrstvu, která propojí vaše úsilí napříč nástroji a odděleními.
ClickUp se stává touto koordinační vrstvou.
První konvergované AI pracovní prostředí na světě propojuje aplikace a pracovní postupy do jednotné platformy.
Co to pro vás vlastně znamená? 👇
📮 ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
ClickUp je aplikace pro práci, která sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Krok 4: Nasazení stacku a zaškolení týmu
Jakmile bude vaše AI řešení připraveno, zavádějte ho postupně, aby se usnadnilo jeho přijetí a testování výkonu.
Začněte s úkoly, které přinášejí okamžitou hodnotu. Může se jednat o syntézu vyhledávání uživatelů nebo automatizaci částí procesu předávání návrhů. Poté vylepšete pracovní postupy.
Pokud je váš tým malý, nasadit AI stack pouze pro jeden projekt.
Využijte tyto úspěchy k získání podpory zainteresovaných stran před rozšířením používání AI.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Clips k rychlému pořizování záznamů obrazovky a vytváření návodů k produktům pro školení členů týmu. Tyto klipy můžete vložit přímo do úkolů nebo dokumentů ClickUp, nebo je jednoduše sdílet prostřednictvím odkazů.
Krok 5: Sledujte výkonnost a opakujte
Nastal rozhodující okamžik! Musíte si položit tyto otázky:
- Jak dobře funguje vaše AI infrastruktura?
- Pomohlo to vašemu týmu skutečně rychleji vytvářet a dodávat kreativní výstupy?
- Zaznamenáváte nárůst kvality a kvantity designérské práce?
- Snížil systém AI počet revizí, nebo je naopak zvýšil?
Sledujte tento pokrok od prvního dne – nejen během počáteční pilotní fáze, ale průběžně. Tímto způsobem můžete proaktivně odhalit, kdy určité nástroje přestanou fungovat efektivně nebo kdy se objeví nové potřeby, které vyžadují pokročilejší řešení.
⭐ Bonus: Zde jsou klíčové metriky, které byste měli sledovat:
- Spokojenost zainteresovaných stran, poznatky o zákaznících nebo hodnocení zpětné vazby
- Doba zpracování projektu (před vs. po zavedení AI)
- Počet potřebných revizních cyklů
- Úspora času při opakujících se úkolech
- Objem kreativních výstupů za týden/měsíc
- Procento včasných dodávek
Příklad AI stacku pro designové a kreativní týmy v roce 2026
Sestavili jsme základní sadu technologií umělé inteligence pro vaše designérské a kreativní týmy. Nástroje můžete podle potřeby přidávat nebo vyměňovat:
1. Tvorba nápadů a generování obsahu
Tato vrstva podporuje kreativní myšlení v rané fázi a urychluje tvorbu obsahu pro vaše designérské týmy. Pomáhá designérům rychleji přejít od prázdného plátna k použitelným konceptům, ať už se jedná o vizuální směr, nápady na kampaně nebo návrhy textů.
ChatGPT
Začněte s ChatGPT a brainstormujte designové koncepty, nápady na kampaně, marketingové plány, kreativní směry atd.
Klíčové funkce:
- Generování nápadů pro kampaně, rozvržení a designové motivy
- Návrhy textů pro vstupní stránky, mikrotexty a kreativní briefy
- Konverzační podněty k rychlému opakování konceptů
Cena: Zdarma; placené tarify začínají na 20 USD za měsíc na uživatele.
Midjourney
Používejte Midjourney jako svůj hlavní nástroj AI pro rychlé vytváření obrázků nebo uměleckých děl. Pro každý zadaný příkaz okamžitě vytvoří čtyři varianty obrázků, což je fantastické pro rychlou iteraci v raných fázích.
Klíčové funkce:
- Generování textu do obrazu pro rychlé vizuální prozkoumání
- Experimentování se stylem a estetikou pomocí podnětů a referencí
- Vysoce kvalitní vizuální koncepty pro prezentace, moodboardy a inspiraci
Cena: Od 10 USD za měsíc na uživatele
Jasper
Přejděte na Jasper a generujte písemný obsah, jako jsou reklamní texty, popisky na sociálních médiích, skripty pro YouTube, popisy produktů, životopisy, příspěvky na LinkedIn a další.
Klíčové funkce:
- Nastavení hlasu a tónu značky pro konzistentní sdělení
- Šablony pro nadpisy, texty o produktech a obsah kampaní
- Funkce pro spolupráci při revizi a vylepšování kreativních textů
Cena: Od 69 $ za měsíc na uživatele
2. Návrh a úprava
Tato vrstva vám pomůže rychleji přejít od konceptu k realizaci. Automatizuje opakující se designové úkoly a umožňuje rychlou iteraci napříč formáty a kanály.
Figma AI
Použijte Figma AI k generování rozvržení, vylepšování komponent a zrychlení iterace, aniž byste opustili své základní návrhové prostředí.
Klíčové funkce:
- Rozvržení, komponenty a návrhy designu generované umělou inteligencí
- Chytré přepisování textu a vyplňování obsahu do rámečků
- Rychlejší iterace díky automatickému přizpůsobení velikosti a vylepšením designu
Cena: Zdarma; placené tarify začínají na 20 USD za měsíc na uživatele
⭐ Bonus: Jak vytvořit proces vývoje produktu
Adobe Firefly
Pokud jste uživatelem Adobe, Adobe Firefly vám umožňuje generovat a upravovat obrázky, videoklipy, storyboardy, značkové prvky, marketingové šablony a další v rámci ekosystému Adobe.
Klíčové funkce:
- Generování textu do obrázku a textu do vektoru pro kreativní prvky
- Generativní vyplňování a rozšiřování pro rychlé úpravy a variace
- Komerčně bezpečné výstupy integrované do nástrojů Adobe
Cena: Od 9,99 $ za měsíc na uživatele
Canva Magic Studio
Magic Studio od Canva je užitečné pro rychlou tvorbu grafiky, hromadné úpravy a obsah s rychlou dobou zpracování.
Klíčové funkce:
- Magic Design pro okamžité návrhy rozvržení na základě podnětů nebo obsahu
- Magic Edit a odstranění pozadí pro rychlé vizuální změny
- Sady značky pro jednotné používání písem, barev a stylů
Cena: Zdarma; placené tarify začínají na 12,99 $ za měsíc na uživatele.
3. Spolupráce a sledování projektů
Správa kreativních pracovních postupů může být velmi náročná, pokud nejste profesionál v oblasti projektového řízení. Máte termíny, které se mění, klienty, kteří aktualizují své požadavky, a členy týmu, kteří se zaseknou v nekonečné smyčce zpětné vazby.
Chcete-li to vše zvládnout, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro práci, která umí všechno.
Software pro správu designových projektů ClickUp je vytvořen přesně pro tento účel.
Obsahuje všechny klíčové komponenty výkonného technologického stacku pro design AI, čímž propojuje všechny fáze vašeho designového procesu a omezuje rozptýlení AI.
Začněte s šablonou formuláře pro kreativní požadavky ClickUp, abyste mohli snadno shromažďovat, sledovat a spravovat každý jednotlivý kreativní požadavek.
Rozdělte projekty na jednoduché, proveditelné úkoly pomocí ClickUp Tasks. Ke každému úkolu přidejte termín splnění, závislosti, přiřazené osoby a vlastní stavy, aby každý měl jasno ve svých povinnostech a termínech.
Poté použijte ClickUp Brain, integrovaného asistenta AI, k brainstormingu a doladění nápadů, generování strukturovaných návrhů a vytváření marketingového obsahu na cestách.
Můžete jej také použít k vytváření vizuálních návrhů, moodboardů a koncepčních skic pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Není potřeba žádné složité programování příkazů.
ClickUp Brain navíc eliminuje přetížení kontextem, které zpomaluje většinu návrhových cyklů.
Protože AI asistent rozumí vašemu pracovnímu prostoru, může vysvětlit záměr zadání, shrnout trendy ve zpětné vazbě nebo zdůraznit, co se změnilo mezi verzí V2 a V8 daného assetu.
📌 Vyzkoušejte tento tip:
Shrňte veškerou zpětnou vazbu k banneru na domovské stránce ve verzích V3 až V5, uveďte, co ještě zbývá vyřešit, a dejte mi vědět, pokud něco není v souladu s našimi pokyny pro značku.
ClickUp Chats se může stát vaší novou oblíbenou platformou pro instant messaging. Jelikož je integrován přímo do pracovního prostoru ClickUp, už nemusíte opouštět práci, abyste se mohli spojit s ostatními.
⭐ Bonus: Nastavte automatizace ClickUp, abyste eliminovali opakující se manuální práci z vašich interních procesů. Můžete například vytvořit automatizaci bez kódu, která okamžitě upozorní schvalovatele, kdykoli dojde k aktualizaci stavu úkolu. Tímto způsobem nikdo nemusí ztrácet čas neustálým kontrolováním aktualizací.
Ceny:
4. Zpětná vazba a verzování
Tyto nástroje poskytují designérským týmům jediné místo, kde mohou shromažďovat podklady, sledovat verze a posouvat materiály ke schválení bez zmatků a přepracovávání.
Frame. io
K prohlížení video materiálů použijte Frame.io. Můžete přidávat poznámky k jednotlivým snímkům a dokonce kreslit přímo na video s přesnými komentáři s časovým razítkem.
Klíčové funkce:
- Komentáře s časovými značkami k videím a pohybovým návrhům
- Porovnání verzí pro sledování změn v jednotlivých iteracích
- Zabezpečené odkazy pro sdílení s externími recenzenty a klienty
Začíná však selhávat, když potřebujete spravovat zpětnou vazbu k jiným typům kreativních materiálů, jako jsou texty obsahu, nebo pro obecnou komunikaci týmu.
Cena: zdarma; placené tarify začínají na 15 USD za měsíc na uživatele
ClickUp Proofing
Nejenže vy (nebo vaši klienti) můžete přidávat podrobné komentáře k videím, obrázkům a dokumentům, ale ClickUp také centralizuje a propojuje veškerou zpětnou vazbu přímo s vaším hlavním pracovním prostorem.
Pomocí funkce Proofing v ClickUp mohou recenzenti přidávat, přiřazovat nebo řešit komentáře k jakémukoli souboru PNG, GIF nebo PDF, aniž by museli ClickUp opustit.
S ClickUp pro revize návrhů můžete přiřadit zpětnou vazbu přímo členovi týmu přímo z komentáře a proměnit tak pasivní návrhy v konkrétní úkoly.
Klíčové funkce:
- Vložené komentáře a poznámky k návrhovým souborům
- Historie verzí přímo propojená s úkoly a pracovními postupy
- Schvalování na základě stavu pro přesun práce z fáze kontroly do finální fáze
Cena: Zdarma s plány ClickUp Business a Enterprise
5. Správa a dodávka aktiv
Chcete, aby kreativní zdroje zůstaly organizované a přístupné pro opětovné použití. Tato vrstva vám s tím pomůže. Tímto způsobem dodáte správné zdroje správným lidem, aniž byste museli neustále prohledávat složky nebo se zabývat zastaralými odkazy.
Bynder
Bynder je systém pro správu digitálních aktiv (DAM) určený k organizování, ukládání a správě velkého množství kreativních aktiv. Můžete ukládat a sdílet obrázky, videa, loga a brandingové materiály mezi týmy a klienty.
Klíčové funkce:
- Centrální knihovna aktiv s metadaty a značkami
- Správa verzí zajišťující, že týmy používají pouze schválené soubory
- Kontrolované sdílení pro interní týmy a externí partnery
ClickUp Docs
Pomocí kombinace ClickUp Docs + Brain můžete vytvářet a ukládat pokyny pro značku, designové systémy, kreativní briefy a dodací listy.
Klíčové funkce:
- Centralizované dokumenty (s verzemi a oprávněními uživatelů) pro pokyny týkající se značky, designové systémy a předávání aktiv
- Shrnutí založená na umělé inteligenci, která zdůrazňují klíčové aktualizace, změny nebo schválení
- Psaní a editace s ohledem na kontext, které čerpá z úkolů, komentářů a předchozí práce
Cena: Zdarma se všemi tarify ClickUp
Díky integraci s Google Drive a Dropboxem můžete všechny své soubory nahrávat a přistupovat k nim bleskově rychle.
Veškeré informace o projektu – nápady, úkoly, soubory, zpětná vazba a schválení – jsou uloženy v ClickUp, takže váš tým má vždy k dispozici přehledný a prohledávatelný záznam o každém kroku.
⭐ Bonus: Představte si, že už nikdy nebudete muset ručně třídit soubory do správných složek nebo slučovat duplicitní soubory ve svém pracovním prostoru.
S ClickUp Super Agents je to zcela možné!
Například můžete v ClickUp vytvořit superagenta pro klasifikaci souborů, který automaticky analyzuje obsah souborů a metadata a třídí soubory do správných složek.
Chcete se dozvědět více? Podívejte se na toto video a uvidíte, jak snadné je nastavit Super Agents v ClickUp!
6. Reportování a přehledy
Poslední kousek skládačky? Robustní nástroj pro analýzu projektů, který vám pomůže sledovat kapacitu týmu, výkonnost projektů a podávat zprávy o klíčových poznatcích.
Dashboardy ClickUp nabízejí perfektní způsob, jak toho dosáhnout (bez nutnosti používat samostatný analytický nástroj).
Vytvářejte vlastní dashboardy pro správu projektů pomocí jednoduchých widgetů typu drag-and-drop a AI karet, abyste mohli sledovat všechny aspekty výkonu vašeho týmu.
Díky centralizaci těchto poznatků můžete rychle posoudit, zda se vaše technologie AI vyplatí z hlediska rychlosti, kvality výstupů, přijetí týmem a spolupráce.
Pomocí různých AI karet můžete vytvářet vlastní vizualizace, abyste mohli sledovat a optimalizovat každou část svého technologického stacku AI. Některé příklady zahrnují:
- Výsečový graf ukazuje, jak je čas věnovaný designu rozdělen mezi projekty, klienty nebo typy aktiv, jako jsou sociální sítě, web nebo video.
- Sloupkový graf pro porovnání týdenní nebo měsíční produkce návrhů, počtu revizí nebo doby zpracování napříč týmy
- Battery Chart pro sledování pokroku v aktivních návrhových úkolech, fázích revize nebo připravenosti ke schválení
Můžete také použít integrované AI karty, které vám poskytnou informace o tom, kde se zpomalují cykly zpětné vazby, které zdroje uvízly v procesu kontroly nebo kteří designéři jsou přetížení. AI karty mohou dokonce upozornit na anomálie, jako je neobvykle vysoký počet revizí nebo nedodržení termínů.
A protože se dashboardy automaticky aktualizují a mohou odesílat naplánované souhrny, vedoucí designéři nepotřebují statusové schůzky, aby pochopili překážky.
Cena: Zdarma s plány ClickUp Business a Enterprise
⭐ Bonus: Funkce Workload View v ClickUp vám ukáže aktuální úkoly každého člena týmu. Budete vědět, kdo je přetížený, a můžete podle toho přidělovat zdroje.
Červená barva označuje nadbytečnou kapacitu, zelená barva označuje optimální kapacitu a oranžová barva označuje, že mají volnou kapacitu pro přijetí další práce.
🚀 Výhoda ClickUp: S integrací ClickUp můžete všechny kreativní nástroje sjednotit do jednoho pracovního prostoru.
ClickUp se hladce propojuje s více než 1 000 nástroji, od Figma, Adobe a Canva po Slack, Google Drive, Dropbox a Notion.
Vaše soubory, zpětná vazba, kalendáře, zprávy a prototypy návrhů se shromažďují v jednom jednotném pracovním prostoru, čímž se eliminuje chaos způsobený používáním různých nástrojů.
Automatizujte předávání, synchronizujte aktualizace okamžitě a udržujte všechny kreativní zdroje propojené se správným úkolem nebo projektem. Žádné přestavování vaší infrastruktury. Žádné přepínání kontextu. Jen plynulejší a chytřejší pracovní postupy od začátku do konce.
7. Vrstva pro koordinaci práce od ClickUp
V AI stacku pro designérské a kreativní týmy bude vše držet pohromadě vrstva pro koordinaci pracovních postupů, a tuto roli plní ClickUp.
ClickUp BrainGPT je navržen právě pro tento účel – aby eliminoval rozšiřování AI.
Spojuje několik funkcí umělé inteligence do jednoho pracovního prostoru na ploše, takže designéři nemusí přecházet mezi různými nástroji pro tvorbu nápadů, psaní, vyhledávání a aktualizace.
Takto jej využívají designérské týmy:
- Přístup k několika modelům AI na jednom místě: Použijte ChatGPT pro návrhy textů, Gemini pro výzkum a strukturované myšlení nebo Claude pro zdokonalení příběhu a konceptu, aniž byste museli opustit ClickUp.
- Použijte Talk-to-Text pro rychlejší zachycení kreativních nápadů: Okamžitě diktujte zadání, zpětnou vazbu nebo aktualizace úkolů. Designéři mohou vyslovit své nápady v okamžiku, kdy je napadne inspirace, místo aby přerušovali svůj pracovní tok psaním na klávesnici.
- Enterprise Search napříč celým vaším designovým stackem: Ptejte se v přirozeném jazyce a najděte práci napříč úkoly, dokumenty, komentáři, soubory, propojenými nástroji a dokonce i webem. Žádné prohledávání složek nebo aplikací.
Díky BrainGPT se ClickUp stává řídicím centrem pro designérskou práci. Nápady se proměňují v úkoly, zpětná vazba se mění v akci a aktiva se přesouvají k dodání bez ruční koordinace nebo neustálých kontrol stavu.
Jak to vyjádřil jeden uživatel Redditu:
„Má přístup k vašemu (sic) ClickUp, takže práce je mnohem efektivnější. Můžete snadno vytvářet úkoly, aktualizovat je atd. Velmi praktické... Umožňuje používat různé modely AI, což pro některé lidi může být velká věc, pro mě ne tak moc, ale uznávám, že to má své výhody... Může přistupovat k vašim dalším aplikacím, například mám synchronizovaný svůj disk a je mnohem rychlejší najít tabulku nebo něco jiného přes Brain Max než (sic) otevírat disk, hledat to atd. “
„Má přístup k vašemu (sic) ClickUp, takže práce je mnohem efektivnější. Můžete snadno vytvářet úkoly, aktualizovat je atd. Velmi praktické... Umožňuje používat různé modely AI, což pro některé lidi může být velká věc, pro mě ne tak moc, ale uznávám, že to má své výhody... Může přistupovat k vašim dalším aplikacím, například mám synchronizovaný svůj disk a je mnohem rychlejší najít tabulku nebo něco jiného přes Brain Max než (sic) otevírat disk, hledat to atd.“
Pokud již používáte příliš mnoho nástrojů AI, zde je návod, jak to napravit, než se situace vymkne kontrole 👇
Výhody integrovaného technologického stacku AI pro kreativní týmy
Možná se ptáte, zda vám AI stack pro kreativní práci skutečně pomůže zvýšit produktivitu.
Nebo zvažujete, zda je nutné budovat integrovaný AI stack pro kreativní týmy, když místo toho můžete koupit jen pár nástrojů!
Zde se dozvíte, jak technologie AI urychluje růst tržeb a proč se vyplatí do ní investovat.
Rychlejší lhůty od návrhu po dodání
Generativní AI, chytřejší automatizace a centralizované řízení projektů společně urychlují vaše kreativní činnosti.
Díky tomu mohou různé týmy spouštět kampaně dříve, včas reagovat na trendy, testovat více nápadů a využívat prodejní příležitosti.
Méně cyklů zpětné vazby a zmeškaných termínů
Správné nástroje AI mohou poskytnout téměř publikovatelné návrhy na jeden zátah. To výrazně snižuje počet revizí a pomáhá vám spustit kampaně včas (nebo dokonce před plánovaným termínem).
👀 Věděli jste, že... Dlouho před dnešními generátory umění založenými na umělé inteligenci vytvořil britský umělec Harold Cohen program AARON – jeden z prvních autonomních programů pro tvorbu umění. Jeho obrazy generované umělou inteligencí byly vystaveny v předních muzeích, včetně Tate Gallery.
Vylepšená kreativní inspirace díky spolupráci s AI
Víte, kde většina kreativních týmů ztrácí čas? Brainstormingem nápadů, výzkumem a přeměnou těchto abstraktních myšlenek na hmatatelné umění.
Integrovaná sada AI nástrojů odstraňuje tyto kreativní bloky tím, že pomáhá týmům rychle prozkoumávat nové směry a spolupracovat během brainstormingových sezení, což vede k mnohem lepším nápadům.
🧠 Zajímavost: Dílo The First 5000 Days od Beeple – digitální koláž 5 000 obrázků – bylo vydraženo v aukční síni Christie's za 69 milionů dolarů.
Zajímavé je, že dražba začala na pouhých 100 dolarech, ale nakonec dosáhla ohromující částky, přestože se jednalo o digitální soubor, který může kdokoli snadno zkopírovat nebo si prohlédnout online.
Lepší přehled o kampaních a aktivech
Nic nezpomalí kreativní produkci tak jako špatná viditelnost vašich kampaní.
Čím více času trávíte přeskakováním mezi nástroji, hledáním správných souborů a udržováním všech na stejné vlně, tím více vám unikají nápady a energie.
Integrovaná sada AI to vyřeší. Poskytuje jednotné pracovní prostředí, které automaticky organizuje zdroje a sleduje pokrok, takže se konečně můžete soustředit na skutečnou práci.
Konzistentní storytelling značky napříč platformami
AI může prosazovat pravidla značky, udržovat jednotný tón, zajišťovat sladěnost barev a stylů, označovat nesprávné prvky a generovat obsah, který zůstává v souladu se značkou napříč všemi kanály.
Tato konzistence značky zlepšuje výkonnost kampaní a pomáhá vám efektivněji získávat zákazníky.
🧠 Zajímavost: Banksy, anonymní britský pouliční umělec známý svými ostrými, satirickými murály, jednou bez povolení propašoval své vlastní dílo do Britského muzea. Dílo „Wall Art or Peckham Rock “ tam zůstalo tři dny, než si zaměstnanci uvědomili, že je neoprávněné.
Časté chyby při výběru nástrojů AI pro týmy
Než skončíme, pojďme se rychle podívat na tři věci, kterým se při sestavování svého kreativního AI stacku musíte za každou cenu vyhnout:
|❌ Časté chyby
|✅ Řešení
|Pořizování samostatného nástroje AI pro každý malý úkol
|Vyhodnoťte a vyberte nástroje, které pokrývají více potřeb a hladce zapadají do vašeho stávajícího pracovního postupu.
|Nahrazení všeho najednou
|Zavádějte své AI technologie postupně. Začněte s jedním pracovním postupem nebo týmem a poté rozšiřujte, jakmile uvidíte úspěch.
|Přeskočení kontrol výkonu
|Považujte své AI nástroje za jakoukoli jinou zásadní investici: pravidelně měřte návratnost investic, sledujte klíčové metriky a upravujte nástroje, které nepřinášejí očekávané výsledky.
📚 Další informace: Nástroje AI pro výrobní týmy a projekty
Vylepšete své kreativní pracovní postupy pomocí ClickUp
Díky generativní AI, která každému usnadňuje vytváření návrhů a kreativních obsahů, je skutečnou otázkou: Jak se vy odlišíte?
Odpověď je jednoduchá: Moudrým využíváním umělé inteligence v každé fázi tvého kreativního workflow.
Díky chytré integraci AI do vaší práce přestanete dodávat nevýrazné obsahy generované AI, které vytváří všichni ostatní. Místo toho uvolníte maximální potenciál svého týmu a dosáhnete špičkové kreativní kapacity, protože AI převezme nefunkční komunikaci, repetitivní práci a řízení projektů.
ClickUp usnadňuje přidávání AI a automatizaci různých částí vašeho pracovního postupu, aniž byste museli přidávat další nástroje.
Brainstormujte nápady, spolupracujte se svým týmem, navrhujte kreativní řešení, žádajte klienty o zpětnou vazbu, sledujte projekty a podávejte zprávy o poznatcích – to vše z jediného pracovního prostoru založeného na umělé inteligenci.
Chcete-li začít, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.
Často kladené otázky (FAQ)
AI stack je sada nástrojů umělé inteligence, které společně podporují všechny fáze kreativního workflow – tvorbu nápadů, návrh nebo tvorbu obsahu, spolupráci, korektury, správu aktiv a dodání projektu. Představte si to jako propojený pracovní prostor, který vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji, namísto několika samostatných nástrojů, které vedou ke změnám kontextu.
AI urychluje brainstorming a generuje první návrhy, čímž šetří čas. Dokáže také zvládnout opakující se úkoly, jako je hromadná úprava, organizování souborů, aktualizace stavů, zasílání připomínek a sdílení informací o postupu.
Při hledání nástroje AI pro spolupráci na designu upřednostněte jednotnou komunikaci a funkce pro kontrolu. Doporučujeme používat ClickUp, který zjednodušuje spolupráci v reálném čase a centralizuje zpětnou vazbu pro váš designový tým. Například více členů týmu může současně používat ClickUp Whiteboards k brainstormingu kreativních nápadů a nových myšlenek. Pomocí ClickUp Chats můžete posílat okamžité zprávy jednotlivým členům a vytvářet speciální kanály pro různé projekty. Funkce korektury ClickUp umožňují recenzentům a klientům přidávat poznámky k kreativním materiálům, jako jsou obrázky, videa a dokumenty.
ClickUp slouží jako centrální uzel pro veškerou kreativní práci. Propojuje vaše designové nástroje, nástroje AI, úkoly, zdroje, zadání a zpětnou vazbu na jednom místě. Tímto způsobem mají týmy k dispozici jediný systém, ve kterém mohou plánovat, sledovat, spolupracovat a automatizovat různé fáze svého kreativního procesu, aniž by musely přecházet mezi několika platformami.
Týmy zůstávají kreativní tím, že používají AI jako výchozí bod, nikoli jako konečnou odpověď. AI pomáhá překonávat tvůrčí bloky, podněcovat nové směry a zvládat opakující se práci, ale tým stále řídí nápady, vylepšuje koncepty a vnáší lidský úsudek do konečného výsledku. AI urychluje proces, ale nenahrazuje kreativní myšlení.