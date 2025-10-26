Bezplatné šablony kalendáře obsahu Asana pro chytřejší plánování a rozvrhování

Plánování obsahu může být často náročnější než samotná tvorba obsahu.
Abyste maximalizovali zapojení, musíte sledovat klíčová data, oznámení společnosti, aktualizace produktů a online aktivitu vaší cílové skupiny.
Právě proto je obsahový kalendář nezbytný. Pomáhá udržovat konzistenci, což je pravděpodobně nejúčinnější strategie pro jakoukoli kampaň.
Abychom vám zjednodušili pracovní postupy, vybrali jsme pro vás ty nejlepší šablony kalendáře obsahu od Asany, které vám pomohou ušetřit čas, udržet pořádek a sladit vaši strategii obsahu hned od prvního dne.
Nejlepší šablony kalendáře obsahu na první pohled
Zde je souhrnná tabulka nejlepších šablon kalendáře obsahu Asana a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona kalendáře sociálních médií Asana
|Stáhnout tuto šablonu
|Zobrazení kalendáře, závislosti úkolů, vlastní pole, aktualizace v reálném čase
|Správci sociálních médií, marketingoví specialisté na obsah, digitální týmy
|Asana Board, Calendar
|Šablona redakčního kalendáře Asana
|Stáhnout tuto šablonu
|Fáze návrhu/úpravy/kontroly/zveřejnění, štítky, zobrazení kalendáře/seznamu
|Obsahoví marketéři, redakční týmy, marketingoví vedoucí
|Tabule, kalendář a seznam Asana
|Šablona kalendáře pro e-mailový marketing Asana
|Stáhnout tuto šablonu
|Odesílání plánů, schvalování, integrace CRM, sledování A/B
|E-mailoví marketéři, CRM týmy, marketingoví vedoucí
|Tabule, kalendář a seznam Asana
|Šablona plánu designového projektu Asana
|Stáhnout tuto šablonu
|Stručné informace, tvorba aktiv, recenze, integrace Figma, závislosti
|Designéři, kreativní týmy, vedoucí projektů
|Tabule, časová osa a seznam Asana
|Šablona marketingové strategie Asana
|Stáhnout tuto šablonu
|Cíle, metriky, propojení kampaní, integrace CRM/dokumentů
|Marketingoví vedoucí, strategické týmy, manažeři kampaní
|Tabule Asana, seznam
|Šablona harmonogramu projektu Asana
|Stáhnout tuto šablonu
|Vizuální plán, milníky, automatické posuny termínů, překážky
|Projektoví manažeři, operační týmy, vedoucí mezifunkčních týmů
|Časová osa Asana, seznam
|Šablona kreativních požadavků Asana
|Stáhnout tuto šablonu
|Přijímací formuláře, automatické směrování, SLA, sledování aktiv/schvalování
|Kreativní vedoucí, designéři, týmy pro tvorbu obsahu
|Tabule, seznam a formulář Asana
|Šablona měsíčního kalendáře obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Konsolidovaný kalendář, tagy, drag-and-drop, závislosti
|Správci obsahu, plánovači kampaní
|Kalendář ClickUp, seznam
|Šablona týdenního kalendáře obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týdenní sprinty, hromadná práce, zobrazení termínů/prošlých termínů
|Marketingové týmy, opakující se pracovní postupy
|ClickUp Seznam, tabule
|Šablona seznamu kalendáře obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Seřaditelné seznamy, termíny, hromadné úpravy, filtry
|Koordinátoři obsahu, samostatní marketéři
|Seznam ClickUp
|Šablona plánu obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Mapování publika/funnel, segmentované zobrazení, sledování aktiv
|Stratégové obsahu, výkonnostní týmy
|ClickUp Seznam, tabule
|Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Cíle/tagy platformy, pole výkonu, více účtů
|Správci sociálních médií, plánovači kampaní
|ClickUp Board, Kalendář
|Šablona pro plánování příspěvků na sociálních sítích ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Mapování aktiv/formátů/objednávek, kontrolní seznamy připravenosti
|Týmy spravující příspěvky ve více formátech
|ClickUp Seznam, tabule
|Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Témata kampaní, přiřazení vlastníka/data, dvojí zobrazení
|Sociální týmy, kampaně na více platformách
|ClickUp Seznam, kalendář
|Šablona redakčního kalendáře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Stručné informace, termíny, sledování vlastníků, cykly kontroly
|Redakční týmy, obsah ve více formátech
|ClickUp Seznam, kalendář
|Šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog
|Získejte šablonu zdarma
|Tagy témat/SEO/funnel, přiřazení autorů/recenzentů
|Redaktoři blogů, marketingoví specialisté na obsah, samostatní autoři
|ClickUp Seznam, kalendář
|Šablona kalendáře podcastů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Plánování epizod, logistika hostů, sledování aktiv
|Podcastové týmy, samostatní tvůrci
|ClickUp Seznam, kalendář
|Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sladění kampaní/KPI, přiřazení rolí, hlášení stavu
|Týmy pro obsahový marketing, manažeři kampaní
|ClickUp Seznam, tabule
|Šablona propagačního kalendáře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Centralizace propagačních akcí, označování závislostí, jednotný pohled
|Marketingové/produktové týmy, cross-channelové promo akce
|ClickUp Seznam, kalendář
|Šablona kalendáře příspěvků ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování naplánovaných/kontrolovaných/zpožděných úkolů, opakující se úkoly
|Marketingové/obsahové týmy, budování publika
|ClickUp Seznam, kalendář
|Šablona kalendáře kampaní ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Mapování fází/milníků, mezifunkční úkoly, oblasti dopadu
|Marketingové týmy, manažeři kampaní
|ClickUp Seznam, kalendář
|Šablona pro škálování produkce obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Stručné informace, stavy, kontrolní seznamy, sledování měsíčního objemu
|Vysoce produktivní týmy pro tvorbu obsahu
|ClickUp Seznam, tabule
Co jsou šablony kalendáře obsahu Asana?
Šablony kalendáře obsahu Asana jsou hotové rámce v Asaně, které pomáhají marketérům obsahu, správcům sociálních médií a týmům plánovat, spravovat, vytvářet šablony a sledovat celý pracovní postup tvorby obsahu.
Pamatujte: Efektivní šablona by měla obsahovat základní pole, jako je datum zveřejnění, platforma, typ obsahu a stav (např. Návrh, V přípravě, Zveřejněno). Měla by také sloužit jako software pro spolupráci na obsahu a poskytovat jasný přehled o vašem kalendáři obsahu, což usnadňuje komunikaci mezi týmy.
Co dělá šablonu kalendáře obsahu Asana dobrou?
Ať už spravujete kalendář obsahu sociálních médií, blogový kanál nebo redakční kalendář, tyto šablony:
✅ Poskytuje předem připravené struktury pro vytvoření kalendáře obsahu od nuly nebo optimalizaci stávajícího kalendáře.
✅ Pomáhá vizualizovat každý kus obsahu – příspěvky, videa, materiály kampaně – ve sdíleném kalendáři.
✅ Umožňuje týmům přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a přidávat vlastní pole pro kategorie, kanály nebo stav.
✅ Zlepšuje koordinaci mezi členy týmu, včetně autorů, designérů a schvalovatelů.
✅ Umožňuje sledovat pokrok, vyplňovat mezery v obsahu a udržovat předvídatelný harmonogram publikování.
Zatímco jsme výše popsali základní funkce šablony kalendáře obsahu Asana, podívejte se na následující nabídky, které vám poskytnou bohatší zážitek:
- Umožňuje přizpůsobení pomocí vlastních polí pro stav, cílovou skupinu a kategorii obsahu.
- Pomocí sekcí nebo značek organizujte obsah podle platformy, kanálu nebo kampaně.
- Obsahuje podrobná pole pro popisy příspěvků, odkazy a zdroje, které usnadňují realizaci.
- Podporuje sledování stavu v reálném čase, aby byl zajištěn plynulý průběh od vytvoření po zveřejnění.
👀 Zajímavost: Termín „obsah“ pravděpodobně poprvé použili v Hollywoodu. V 90. letech, kdy studia zkoumala nové digitální distribuční kanály, začali manažeři označovat filmy, televizní pořady a propagační materiály jako „obsah“ – obecný termín, který se od té doby stal běžnou součástí marketingového slovníku.
Šablony kalendáře obsahu Asana zdarma
Bezplatné šablony jsou nejlepší volbou, pokud chcete přeskočit proces nastavení a začít plánovat okamžitě.
Zde je sedm bezplatných šablon kalendáře obsahu Asana, které nabízejí hotové struktury pro organizaci vašich nápadů na obsah a správu publikačního plánu, což usnadňuje přiřazování nových úkolů.
1. Šablona kalendáře sociálních médií Asana
Pokud organizujete příspěvky na sociálních médiích napříč platformami, jako jsou Facebook, LinkedIn a Instagram, tato šablona kombinuje konzistentnost s vaší celkovou strategií obsahu.
Šablona kalendáře sociálních médií Asana je bezplatný kalendář obsahu, který týmům pomáhá vytvářet, sledovat a spravovat obsah sociálních médií v jednom centralizovaném pracovním prostoru.
Díky funkcím, jako je zobrazení kalendáře, závislosti úkolů a vlastní pole pro datum publikování, kanál, typ obsahu a stav příspěvku, vám tato šablona zajistí úplný přehled o vašem publikačním plánu.
Navíc můžete členům týmu umožnit přiřazovat úkoly, kontrolovat podrobnosti příspěvků a aktualizovat stav v reálném čase.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zobrazte příspěvky podle kanálu, typu obsahu a data zveřejnění v kalendářovém zobrazení.
- Přiřazujte vlastníky, nastavujte závislosti a sledujte stav.
- Filtrujte podle platformy nebo kampaně, abyste lépe vizualizovali aktiva.
✨ Ideální pro: správce sociálních médií, marketingové pracovníky zabývající se obsahem a digitální týmy spravující velké množství obsahu na sociálních médiích.
2. Šablona redakčního kalendáře Asana
Spravujete blogy, zpravodaje, videa nebo články pro více kanálů? Šablona redakčního kalendáře Asana je bezplatný kalendář obsahu určený k organizaci a sledování obsahu v různých fázích – od nápadu až po zveřejnění.
Vlastní pole vám umožňují označit každý úkol podle typu obsahu, platformy a stavu, zatímco zobrazení kalendáře vám umožňuje vizualizovat, co a kdy bude zveřejněno. Můžete také přiřazovat úkoly pro návrh, úpravy a kontrolu a snadno spolupracovat s marketingovými, PR a designérskými týmy.
Od dlouhých článků po krátké příspěvky na sociálních sítích – tento kalendář obsahu v Asaně vám pomůže plánovat dopředu, sledovat pokrok a spravovat aktualizace.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Organizujte nápady prostřednictvím fází návrhu, úprav, kontroly a publikování.
- Označujte obsah podle typu, publika a kanálu.
- Pomocí zobrazení kalendáře a seznamu můžete odhalit mezery a vyvážit pracovní zátěž v jednotlivých týdnech.
✨ Ideální pro: Marketéry obsahu, redakční týmy a marketingové vedoucí, kteří řídí tvorbu obsahu napříč různými funkcemi.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro sociální sítě pro marketéry
3. Šablona kalendáře e-mailového marketingu Asana
Pokud váš tým pravidelně zasílá aktualizace produktů, e-maily s kampaněmi nebo zpravodaje, tato šablona vám pomůže organizovat všechny zprávy a zabránit překrývání mezi odděleními.
Šablona kalendáře e-mailového marketingu Asana vám poskytuje strukturovaný způsob plánování termínů odeslání, přiřazování úkolů a sledování pokroku.
Díky integrovaným zobrazením projektů, jako je seznam a kalendář, můžete spravovat vše od předmětů e-mailů a poznámek k A/B testování až po obsahové zdroje a segmentované seznamy e-mailů. Můžete také využít integraci s nástroji jako Gmail, Outlook a Salesforce, abyste zefektivnili spolupráci a eliminovali zmeškané termíny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Naplánujte data odeslání, schvalování a segmentační úkoly.
- Sledujte předměty, aktiva a A/B testy na jednom místě.
- Propojte integraci doručené pošty a CRM, abyste urychlili koordinaci.
✨ Ideální pro: E-mailové marketéry, CRM týmy a marketingové vedoucí koordinující e-mailové kampaně více týmů.
👋🏾 Potřebujete lepší způsob, jak spravovat více kalendářů? Sjednoťte všechny své pracovní postupy pod jedním kalendářovým řešením založeným na umělé inteligenci:
4. Šablona plánu designového projektu Asana
Pokud váš kreativní tým tráví více času schvalováním než tvorbou obsahu, tato šablona vám pomůže zjednodušit proces návrhu od zadání až po dodání.
Šablona projektu Asana Design Project Plan strukturová vaši práci do jasných kroků: brainstorming, tvorba podkladů, recenze a schvalování, přičemž soubory, zpětnou vazbu a úkoly organizuje v jednom sdíleném pracovním prostoru.
Zobrazení kalendáře a seznamu nabízí flexibilní způsoby správy časových os, zatímco integrace s nástroji jako Figma zajišťuje, že designové soubory a kontext projektu zůstanou propojené. Tento kalendář obsahu v Asaně navíc podporuje závislosti úkolů, což zajišťuje, že se nic neposune vpřed bez nezbytných schválení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Strukturovejte briefy, tvorbu aktiv, recenze a schvalování.
- Využijte závislosti a časovou osu k odblokování práce.
- K úkolům můžete připojit soubory Figma a komentáře.
✨ Ideální pro: Grafiky, kreativní týmy a vedoucí projektů, kteří spravují vícefázové designové výstupy.
💡 Tip pro profesionály: Pokud jste někdy měli potíže udržet si náskok před trendy ve vašem oboru, článek Jak využívat trendspotting (s příklady) podrobně vysvětluje, jak včas rozpoznat změny.
5. Šablona marketingové strategie Asana
Šablona marketingové strategie Asana je bezplatný projektový rámec, který týmům pomáhá definovat, implementovat a sledovat jejich obsah.
Postup: Tato šablona pro strategii obsahového marketingu rozděluje vaši marketingovou strategii na strukturované komponenty, jako jsou obchodní cíle, klíčové metriky a marketingové iniciativy.
Můžete propojit strategii s probíhajícími projekty, nastavit časové osy a zajistit soulad mezi týmy pro obsah, prodej a produktový marketing.
Díky integraci s HubSpot, Salesforce a Google Workspace je navíc snadné vytvářet úkoly z aktualizací CRM a připojovat relevantní dokumenty.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Převádějte cíle na iniciativy, časové plány a odpovědné osoby.
- Propojte projekty s metrikami a kampaněmi, aby se reporting vázal na cíle.
- Vytáhněte dokumenty a aktualizace CRM do úkolů
✨ Ideální pro: marketingové vedoucí, strategické týmy a manažery kampaní, kteří slaďují cíle v oblasti obsahu, prodeje a digitálního marketingu.
6. Šablona harmonogramu projektu Asana
Pokud řídíte složitý projekt s mnoha proměnnými, šablona Asana Project Schedule Template pomůže týmům rozdělit velké iniciativy na proveditelné kroky. Pro zajištění odpovědnosti získáte jasné termíny a vlastníky.
Pomocí zobrazení časové osy a závislostí úkolů můžete vytvořit vizuální plán, který propojuje jednotlivé úkoly. Integrované funkce automatizace vám umožňují měnit termíny a spouštět aktualizace, když se změní priority.
A konečně, vlastní pole, pravidla a milníky zajistí soulad vašeho týmu, zatímco integrace s Gmailem, Outlookem, Clockwise a Google Workspace přinesou plánování do vašich každodenních pracovních postupů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Vytvořte vizuální plán s milníky a závislostmi.
- Automatické posouvání termínů podle pravidel při změně priorit
- Sledujte vlastníky, stav a překážky, abyste zajistili konkrétní a rychlé následné kroky.
✨ Ideální pro: Projektové manažery, provozní týmy a vedoucí pracovníky z různých oddělení, kteří spravují detailní a časově náročné úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Cítíte se zahlceni roztříštěnými blogy, materiály a nápady na obsah? Článek Jak vytvořit databázi obsahu (s šablonami) vám ukáže, jak vše uspořádat do jednoho škálovatelného systému s možností vyhledávání.
7. Šablona kreativních požadavků Asana
Pokud je váš kreativní tým zahlcen roztříštěnými požadavky z e-mailů, Slacku a schůzek, šablona Asana Creative Requests Template vnáší do procesu přijímání požadavků strukturu a přehlednost.
Místo ručního shromažďování roztroušených briefů mohou týmy použít vestavěné formuláře k předběžnému zaznamenání kreativních požadavků.
Pravidla úkolů automatizují předávání úkolů, zatímco integrace s Figma a dalšími nástroji udržují zpětnou vazbu a zdroje na jednom místě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Přijímejte požadavky prostřednictvím formulářů s povinnými poli, abyste mohli začít pracovat s úplným kontextem.
- Automaticky přiřazujte úkoly správnému týmu a stavu, aby předávání bylo bezproblémové.
- Sledujte SLA, aktiva a schválení v jedné frontě.
✨ Ideální pro: Kreativní vedoucí, designéry a týmy zabývající se obsahem, které spravují velké množství příchozích požadavků napříč odděleními.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu sociálních médií pro agentury
Omezení projektového řízení Asana
Asana je široce používána pro plánování obsahu, ale jako každá platforma má i své nevýhody. Pochopení těchto omezení může týmům pomoci rozhodnout, zda Asana vyhovuje jejich konkrétním potřebám, nebo zda jsou k vyplnění mezery zapotřebí alternativy Asany.
- Asana nemá vestavěnou funkci sledování času, takže pro monitorování pracovní doby nebo délky úkolů je nutné použít integrace třetích stran.
- Noví uživatelé často čelí náročnému učení se kvůli množství funkcí a možností přizpůsobení, které mohou být zpočátku ohromující.
- Na každý úkol může být přidělen pouze jeden příjemce, což omezuje spolupráci na sdílených povinnostech a často vede k duplicitě úkolů.
- Rozhraní může být pro základní potřeby složité, zejména pokud jsou jednoduché projekty vnořeny do příliš mnoha zobrazení nebo funkcí.
- Zatímco bezplatný tarif pokrývá základní potřeby, pokročilé funkce, jako je zobrazení časové osy, vlastní pole a rozšíření velikosti týmu, jsou dostupné pouze v rámci vyšších cenových úrovní.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, jak skloubit rozšiřování obsahu s udržováním vysoké kvality? Blog Jak automatizovat tvorbu obsahu vám ukáže, jak pomocí umělé inteligence zvládnout opakující se úkoly, abyste se mohli soustředit na strategii a nevyhořeli.
Alternativní šablony Asana
Pokud jste narazili na omezení Asany, ClickUp nabízí okamžitá řešení mnoha z těchto problémů. Software pro kalendář obsahu nabízí integrované sledování času, více přiřazených osob na jeden úkol a flexibilnější pracovní postupy.
Zde je 15 výkonných šablon kalendáře obsahu od ClickUp, které týmům pomáhají efektivněji vytvářet, organizovat a sledovat obsah:
1. Šablona měsíčního kalendáře obsahu ClickUp
Řekněme, že váš tým plánuje uvedení produktu na trh, sérii blogů pro třetí čtvrtletí a propagaci myšlenkového vedení na LinkedIn. Abyste se ujistili, že nezmeškáte termíny, potřebujete vidět, jak se tyto toky obsahu sladí v průběhu týdnů, aniž byste museli přeskakovat mezi tabulemi.
Šablona měsíčního kalendáře obsahu ClickUp vám poskytuje konsolidovaný kalendářní přehled, ve kterém máte vše na první pohled.
Je navržen pro plánování na vysoké úrovni, takže můžete sledovat kampaně, koordinovat zdroje a stanovovat realistické termíny měsíc po měsíci. Díky vlastním polím pro typ obsahu, datum zveřejnění a přidělené členy týmu můžete zabránit konfliktům v plánování a zajistit, že každý prvek podporuje vaši širší strategii.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zobrazte všechny kampaně a příspěvky v jednom kalendáři.
- Označujte položky podle typu, kanálu a vlastníka, abyste udrželi vyváženou měsíční kapacitu.
- Přetahujte data a automaticky aktualizujte závislosti.
✨ Ideální pro: Správce obsahu, kteří koordinují více proudů obsahu v měsíčních časových osách.
🎥 Naučte se, jak vytvořit kompletní pracovní postup pro tvorbu obsahu pomocí ClickUp:
📖 Přečtěte si také: Asana vs. ClickUp: Který nástroj pro správu týmů je lepší?
2. Šablona týdenního kalendáře obsahu ClickUp
Pokud váš obsahový tým pracuje například v týdenních sprintech, kdy každý pondělí publikuje příspěvky na blogu, v polovině týdne připravuje příspěvky na sociální sítě a do pátku kontroluje návrhy newsletterů, tato šablona vám poskytne přesně tu správnou míru kontroly.
Šablona týdenního kalendáře obsahu ClickUp je ideální pro rychle se rozvíjející týmy, které potřebují spravovat podrobné týdenní plány publikování, aniž by se musely zabývat tabulkami.
Jsou speciálně navrženy tak, aby vám pomohly seskupovat úkoly, koordinovat krátkodobé kampaně a rychle se přizpůsobovat změnám na poslední chvíli.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Naplánujte si sedmidenní sprint se stavem a vlastníky
- Seskupujte práci podle kanálu nebo tématu, abyste se vyhnuli přepínání mezi kontexty.
- Zobrazte úkoly s dnešním termínem a úkoly po termínu, aby byly standupy efektivnější.
✨ Ideální pro: marketingové týmy, které pracují v týdenních sprintech nebo spravují opakující se pracovní postupy obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Jak spravovat kampaně pro více klientů, aniž byste něco zanedbali? Článek Co je správa marketingových kampaní (s příklady a šablonami) vám ukáže, jak zefektivnit proces od plánování po realizaci.
3. Šablona seznamu kalendáře obsahu ClickUp
Pokud váš tým upřednostňuje strukturované seznamy před vizuálními tabulemi a potřebujete způsob, jak postupovat rychle bez přepínání zobrazení, tato šablona založená na seznamech vám zajistí přehlednost.
Šablona seznamu kalendáře obsahu ClickUp je ideální pro marketingové pracovníky, kteří chtějí jednoduchý způsob plánování, rozvrhování a publikování obsahu.
Navíc vám poskytují lineární, tříditelný seznam úkolů souvisejících s obsahem – včetně termínů, přidělených osob, stavu a kanálů –, takže můžete správu obsahu řídit jako seznam úkolů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Spravujte tříditelný seznam s termíny, stavem a kanálem.
- Filtrujte podle přidělené osoby, fáze nebo kampaně, aby vám správná práce zůstala na očích.
- Hromadně upravujte pole a data, aby změny v harmonogramu byly snadné.
✨ Ideální pro: Koordinátory obsahu a samostatné marketéry, kteří preferují práci se strukturovanými zobrazeními založenými na seznamech.
4. Šablona plánu obsahu ClickUp
Váš marketingový ředitel právě požádal o čtvrtletní plán obsahu rozdělený podle segmentů publika, fází nákupního procesu a distribučních kanálů... a to do konce dne.
K tomu potřebujete šablonu plánu obsahu ClickUp. Tato šablona vám poskytuje strategický rámec pro organizaci obsahových iniciativ podle kampaně, publika a cíle. Je navržena tak, aby vám pomohla sledovat nejen to, co se vytváří, ale také proč.
Díky přizpůsobeným zobrazením pro blogy, videa a uzavřený obsah můžete přiřazovat úkoly, plánovat termíny a sledovat výkonnost, a to vše při zachování jednotnosti sdělení napříč formáty.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Přiřaďte iniciativy k publiku, fázi trychtýře a cílům.
- Sledujte zadání, zdroje a termíny pro jednotlivé iniciativy.
- Kontrolujte pokrok pomocí segmentovaných zobrazení.
✨ Ideální pro: Strategové obsahu, kteří vytvářejí strukturované, segmentované plány obsahu pro týmy zaměřené na výkon.
👀 Zajímavost: Nejstarší známý kalendář pochází z doby před více než 10 000 lety. Archeologové objevili ve Skotsku sérii 12 jam, které podle všeho sloužily ke sledování lunárních měsíců. Nejedná se sice o blogový kalendář, ale ukazuje to, že naše tendence plánovat data je prastará.
5. Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp
Řekněme, že spravujete tři účty značky, připravujete obsah pro uvedení na trh pro dvě odvětví a vyřizujete last-minute žádosti o propagaci od prodejního oddělení. Zároveň ale musíte udržovat konzistentní pravidelné příspěvky na Instagramu, LinkedIn a X.
Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp je vytvořena přesně pro tento stupeň chaosu (tj. multitasking).
Tato šablona používá jediný dashboard k určení všech úkolů: organizujte příspěvky podle platformy, přiřazujte vlastníky, sledujte výkon v reálném čase a sjednoťte sdělení napříč kampaněmi.
Díky integrovaným zobrazením plánování, sledování cílů a značkám výkonu můžete zůstat flexibilní, aniž byste ztratili ze zřetele dlouhodobou strategii.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Organizujte příspěvky podle platformy s cíli a značkami.
- Sledujte pole výkonu vedle úkolů, aby optimalizace proběhla včas.
- Koordinujte plány více účtů na jedné nástěnce, abyste udrželi stabilní rytmus.
✨ Ideální pro: Správce sociálních médií, kteří spravují více účtů a kampaní a potřebují kontrolu v reálném čase a synchronizaci napříč kanály.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže se správou kampaní, tvůrců a kalendářů obsahu najednou? Blog Social Media Project Management in 2025 (Správa projektů na sociálních médiích v roce 2025) podrobně popisuje, jak provozovat hladší a chytřejší projekty na sociálních médiích... krok za krokem!
6. Šablona pro plánování příspěvků na sociálních sítích ClickUp
Vaše grafika je hotová, text schválený, ale tým pro videa stále pracuje na úpravách a nikdo si není jistý, který příspěvek bude zveřejněn jako první. Všichni pracují, ale pořadí se stále mění.
Šablona ClickUp Social Media Posting Schedule Template řeší tento problém tím, že vašemu týmu poskytuje centralizovaný plán, ve kterém jsou jasně zmapovány všechny zdroje, formáty a data publikování. Je navržena tak, aby vám pomohla koordinovat mezifunkční vstupy, copywriting, design a videa, aniž byste ztratili přehled o celku.
Navíc můžete sledovat připravenost každého příspěvku a zajistit, aby načasování, pořadí a sdělení zůstaly napříč kanály nezměněny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Rozvrhněte zdroje, formáty a pořadí publikování, aby bylo pořadí jasné.
- Sledujte připravenost pomocí kontrolních seznamů a stavů, aby nic nebylo odesláno nedokončené.
- Synchronizujte úkoly napříč týmy, aby se kopírování, design a video spojily dohromady.
✨ Ideální pro: Týmy spravující příspěvky ve více formátech, které vyžadují koordinaci obsahu, designu a médií.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro psaní obsahu zdarma pro rychlejší tvorbu obsahu
7. Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
Jednou z nejčastějších chyb, které sociální týmy dělají, je publikování příspěvků bez jasné struktury.
Takto to vypadá: spuštění kampaně, kde se upoutávka na Instagramu objeví o týden později, vlákno na Twitteru se nikdy nezveřejní a výzva k akci se liší napříč platformami. Tento scénář často vede k roztříštěnosti a zapomenutelnosti vašeho sdělení.
Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp tomu pomáhá zabránit tím, že týmům poskytuje centralizovaný prostor pro mapování obsahu specifického pro danou platformu, který je vázán na jasné cíle.
S touto šablonou pro plánování médií můžete dokonce naplánovat každý příspěvek s jednotným sdělením, přiřadit vlastníky obsahu a vše naplánovat předem.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Definujte témata kampaní a varianty platforem.
- Přiřaďte vlastníky a data pro jednotlivé příspěvky, abyste mohli sledovat odpovědnost.
- Zobrazte kalendář a seznam vedle sebe, abyste udrželi propojení mezi strategií a realizací.
✨ Ideální pro: Týmy sociálních médií, které spravují kampaně na více platformách, které vyžadují pečlivou koordinaci a konzistentnost sdělení.
👀 Zajímavost: Slovo „kalendář“ pochází z římských daňových záznamů. Latinské slovo calendae označovalo první den v měsíci, kdy byly splatné dluhy a vyúčtovány účetní knihy.
8. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
Na rozdíl od základních kalendářů obsahu, které končí datem zveřejnění, vám tato šablona poskytuje přehled o celém redakčním procesu, od přijetí nápadu až po konečné schválení.
Šablona redakčního kalendáře ClickUp je určena pro týmy, které spravují obsah v různých formátech napříč blogy, e-maily a kampaněmi.
Dokument navíc obsahuje vyhrazené prostory pro stručné popisy obsahu, termíny, vlastníky a cykly kontroly, takže každému příspěvku je věnována potřebná pozornost ještě před jeho zveřejněním.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Spravujte nápady prostřednictvím briefů, návrhů, recenzí a publikujte je.
- Sledujte vlastníky, termíny a překážky.
- Pomocí kalendáře vyvažujte dlouhodobé a rychlé projekty.
✨ Ideální pro: Redakční týmy, které se zabývají blogy, zpravodaji a obsahem pro různé kanály s několika úrovněmi kontroly.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony pro sociální sítě pro příspěvky, kampaně a obsah
9. Šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog
Pokud je váš blog klíčovým kanálem pro generování návštěvnosti, který podporuje SEO, myšlenkové vedení a propojení kampaní, potřebujete víc než jen lepící poznámky nebo tabulku v Notion.
Tato šablona je speciálně navržená pro blogové týmy, které publikování považují za proces, nikoli za chaotickou činnost.
Šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog vám poskytuje úplný přehled o stavu každého příspěvku, přiděleném autorovi a termínech, a zároveň odhaluje mezery ve vašem workflow, než se z nich stanou problémy. Díky přístupu ke kalendáři ClickUp můžete organizovat blogové příspěvky podle tématu, fáze funnelu nebo typu obsahu a nastavit realistické termíny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Označujte příspěvky podle tématu, zaměření SEO a fáze nákupního procesu.
- Přiřaďte autorům a recenzentům termíny odevzdání, aby byl průběh práce předvídatelný.
- Zobrazte si postup v kalendáři nebo seznamu, abyste včas odhalili případné překážky.
✨ Ideální pro: Redaktory blogů, marketingové specialisty a samostatné autory, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad harmonogramem publikování svých blogů.
10. Šablona kalendáře podcastů ClickUp
Šablona kalendáře podcastů ClickUp promění produkci podcastů v opakovatelný a organizovaný proces.
Postup: Od nápadu po propagaci – tato šablona poskytuje týmům centralizované místo pro správu úkolů, přiřazování rolí a vizualizaci termínů. Umožňuje plánovat nadcházející epizody, přiřazovat úkoly editorům a moderátorům a stanovovat termíny pro nahrávání a publikování.
Díky zobrazení kalendáře a seznamu můžete navíc sledovat každou fázi výroby, zajistit logistiku hostů a udržovat konzistentní harmonogram publikování.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Plánujte epizody s úkoly pro rezervaci, nahrávání, úpravy a propagaci.
- Sledujte logistiku hostů a aktiva na jednom místě
- Naplánujte si vydání v kalendáři
✨ Ideální pro: Týmy podcastů a samostatné tvůrce, kteří potřebují strukturovaný pracovní postup, aby měli epizody uspořádané a včas.
11. Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp
Jasná redakční struktura často odlišuje obsahovou strategii zaměřenou na výsledky od roztříštěných blogových příspěvků.
Šablona redakčního kalendáře ClickUp Content Marketing je určena pro marketingové týmy, které potřebují úplný přehled o tom, co se vytváří, proč je to důležité a kdy to bude zveřejněno.
Šablona pomáhá sladit autory, editory a zúčastněné strany s cíli kampaně tím, že mapuje každý kus obsahu od briefu po propagaci. Marketingové týmy na ClickUp navíc využívají integrované sledování úkolů, přiřazování rolí a správu termínů pro každou fázi produkce.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Slaďte obsah s cíli kampaně a KPI.
- Koordinujte spolupráci s autory, designéry a dalšími zúčastněnými stranami.
- Hlaste stav podle kampaně nebo formátu
✨ Ideální pro: Týmy zabývající se obsahovým marketingem, které spravují dlouhé kampaně v různých formátech s přísnými termíny a strategickými cíli.
12. Šablona propagačního kalendáře ClickUp
Váš kalendář pro čtvrté čtvrtletí zahrnuje vánoční výprodej, zahájení Black Friday a balíček na konci roku. Každou z těchto kategorií má na starosti jiný tým s překrývajícími se časovými harmonogramy.
Bez centralizovaného kalendáře riskujete únavu z propagace, interní zmatek nebo ještě horší... zveřejňování protichůdných zpráv.
Šablona propagačního kalendáře ClickUp byla vytvořena, aby tomu zabránila. Tato šablona poskytuje vašemu týmu jediný zdroj informací pro plánování, organizaci a sledování každé propagační akce. Můžete mapovat kampaně podle produktové řady, přiřazovat vlastníky a označovat mezifunkční závislosti, abyste se vyhnuli konfliktům.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Centralizujte propagační akce podle produktové řady a kanálu.
- Označte závislosti mezi týmy, aby sekvence zůstala realistická.
- Sdílejte jednotný propagační pohled, aby byly zprávy všude konzistentní.
✨ Ideální pro: marketingové a produktové týmy, které spravují překrývající se propagační akce napříč kanály a odděleními.
13. Šablona kalendáře příspěvků ClickUp
Když vaše publikum vidí pravidelný přísun aktuálního a relevantního obsahu, začne vaší značce důvěřovat. Proto je konzistence nezbytná pro budování dlouhodobé důvěry.
Šablona kalendáře příspěvků ClickUp vám pomůže zajistit konzistentnost tím, že vašemu týmu poskytne jasný, centralizovaný systém pro správu všech blogových příspěvků, aktualizací na sociálních sítích a oznámení.
Místo toho, abyste se topili v termínech napříč nástroji a kanály, můžete získat přehled o tom, co je naplánováno, co se právě posuzuje a co zaostává, abyste si udrželi spolehlivý rytmus publikování.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte naplánované, kontrolované a zpožděné položky.
- Seskupujte podle kanálu nebo vlastníka, abyste měli přehled o pokrytí a kapacitě.
- Používejte opakující se úkoly pro systém založený na sériích, abyste zajistili konzistentnost.
✨ Ideální pro: Marketingové a obsahové týmy, které se snaží budovat důvěru publika prostřednictvím včasného a organizovaného publikování.
14. Šablona kalendáře kampaní ClickUp
Tato šablona se vyznačuje schopností propojit cíle kampaně s taktickým provedením, takže nejen plánujete úkoly, ale také sledujete jejich dopad.
Šablona kalendáře kampaní ClickUp je určena ke správě vícefázových kampaní s pohyblivými částmi napříč týmy.
Ať už uvádíte na trh nový produkt nebo provádíte kampaň na získání nových zákazníků, tato šablona marketingového plánu vám umožní naplánovat časové osy, přiřadit mezifunkční úkoly a vizualizovat závislosti, aby kampaně zůstaly od začátku do konce sladěné.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zmapujte fáze, milníky a závislosti, abyste měli přehled o celém procesu.
- Přiřazujte mezifunkční úkoly s termíny, aby se jejich provedení řídilo plánem.
- Sledujte pole dopadu vedle úkolů, aby vaše rozhodnutí byla vždy v souladu s cíli.
✨ Ideální pro: marketingové týmy, které spravují časové plány kampaní na vysoké úrovni s více přispěvateli a výstupy.
15. Šablona pro škálování produkce obsahu ClickUp
Škálování obsahu může vypadat lákavě, ale může se stát nepřehledným, když musíte spravovat desítky briefů, návrhů URL, stavů CMS a časových os publikování v různých nástrojích.
Šablona ClickUp pro škálování produkce obsahu je určena pro vysoce výkonné týmy, které potřebují pracovat rychle, aniž by došlo ke snížení kvality.
Centralizuje vytváření backlogů, přiřazování úkolů a časové osy produkce do jednoho pracovního prostoru. Navíc získáte přehled o měsíční produkci, vlastnictví úkolů a odkazy na návrhy v reálném čase.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Standardizujte briefy, stavy a kontrolní seznamy.
- Sledujte měsíční objem a vlastnictví
- Zobrazte odkazy na návrhy a stav CMS.
✨ Ideální pro: Marketingové a obsahové týmy, které produkují velké množství obsahu napříč několika kanály a potřebují strukturu, aniž by zpomalovaly.
ClickUp a odpočítávání k konzistentnímu obsahu
Na začátku jsme řekli, že kalendáře obsahu jsou nezbytné pro plánování, ale jejich význam je mnohem větší. Šablony eliminují dohady tím, že nabízejí hotové rámce, takže váš tým může strávit méně času organizováním.
Šablony Asana vám sice poskytují dobrý výchozí bod, ale týmy často narážejí na překážky, když pracovní postupy vyžadují větší flexibilitu, automatizaci nebo mezifunkční přehlednost. Právě v tom vám pomůže ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu pracovních postupů se strukturou, zobrazeními a šablonami, které podporují všechny druhy projektů souvisejících s obsahem, od uvítacích e-mailů až po spouštění kampaní.
Jak řekl Alexis Valentin, vedoucí globálního obchodního rozvoje ve společnosti Pigment:
Díky ClickUp jsme zkrátili čas potřebný k zadávání úkolů a jejich provedení z několika dní na několik hodin. Nyní lidé vědí, které úkoly je třeba vyřídit při nástupu do společnosti a co musí udělat – což je noční můra, pokud se to snažíte organizovat pomocí e-mailů. Díky šablonám stačí manažerům jedno kliknutí k vytvoření nástupních tabulek pro každého nového zaměstnance. Zásadní změna.
Díky ClickUp jsme zkrátili čas potřebný k zadávání úkolů a jejich provedení z několika dní na několik hodin. Nyní lidé vědí, které úkoly je třeba vyřídit při nástupu do společnosti a co musí udělat – což je noční můra, pokud se to snažíte organizovat pomocí e-mailů. Díky šablonám stačí manažerům jedno kliknutí k vytvoření nástupních tabulek pro každého nového zaměstnance. Zásadní změna.
Dejte svému týmu nástroje, aby držel krok, a zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!