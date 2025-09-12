Marketing na WhatsApp Business: Jak oslovit a získat zákazníky

Svět se stává hlučným a každý se snaží upoutat pozornost vašich zákazníků. K tomu všemu se pozornost lidí snižuje rychleji, než si dokážete představit.
Pokud je pro vaši značku nejdůležitější být viditelný pro zákazníky, marketing WhatsApp pro firmy vám pomůže prosadit se.
S 98% mírou otevření a bleskovou odezvou nabízí to, co e-mail a sociální sítě nemohou: pozornost, bezprostřednost a intimitu.
V tomto průvodci se dozvíte vše, co potřebujete vědět o využití marketingu WhatsApp pro vaše podnikání. Bonus: ukážeme vám také, jak ClickUp pomáhá koordinovat celý váš marketingový workflow WhatsApp na jednom místě.
Co je marketing WhatsApp Business?
Marketing na WhatsApp Business zahrnuje využití aplikace WhatsApp k propagaci vašich produktů, přímé komunikaci se zákazníky a podpoře prodeje prostřednictvím personalizované obousměrné komunikace.
Tato forma konverzačního marketingu vám umožňuje zasílat marketingové zprávy, jako jsou speciální nabídky, oznámení o uvedení produktů na trh, připomenutí opuštěných košíků, aktualizace objednávek a užitečné tipy nebo průvodce.
Malé podniky obvykle používají bezplatnou aplikaci WhatsApp Business, zatímco větší značky využívají platformu WhatsApp Business (API) k automatizaci a rozšíření svého dosahu.
Nezapomeňte: Podle obchodních zásad a zásad pro obchodování WhatsApp můžete marketingové nebo propagační zprávy zasílat pouze osobám, které se k tomu přihlásily, tj. které vám výslovně udělily svolení k tomu, abyste je kontaktovali prostřednictvím WhatsApp.
🚨 Poznámka: Obchodní účty WhatsApp a osobní účty mají odlišné účely.
Osobní WhatsApp je určen pro každodenní soukromou komunikaci mezi přáteli a rodinou.
Naproti tomu WhatsApp Business je vytvořen speciálně pro komerční komunikaci. Obsahuje funkce jako obchodní profily, rychlé odpovědi, štítky a katalogy. Navíc podléhá zásadám obchodní komunikace WhatsApp.
📚 Další informace: Příklady a vzory efektivních marketingových plánů
Proč používat WhatsApp pro marketing?
Pro začátek je třeba říci, že WhatsApp má téměř 3 miliardy uživatelů měsíčně ve 180 zemích a 60 jazycích. Skutečná hodnota však přesahuje pouhý dosah.
Zde je několik důvodů, proč si WhatsApp Business zaslouží místo ve vaší marketingové komunikační strategii:
- Vysoká míra zapojení: Zprávy WhatsApp mají 98% míru otevření, zatímco u e-mailů je to v průměru 20 %. Ještě lepší je, že 90 % zpráv je přečteno do 3 minut. Tato okamžitost je pro bleskové výprodeje a připomenutí událostí doslova zlatým dolem.
- Bohaté multimediální a interaktivní funkce: WhatsApp podporuje obrázky produktů, videa, soubory PDF, zvukové zprávy a nálepky. Díky rozhraní WhatsApp Business API můžete také přidávat tlačítka, která zprávy činí interaktivními, například ankety „Ano/Ne“ nebo odkazy „tap-to-buy“ (klepnutím koupit).
- Obousměrná komunikace v reálném čase: Komunikace prostřednictvím WhatsApp urychluje prodej a odstraňuje překážky. Pokud například někdo uvidí váš produkt a zeptá se: „Je k dispozici ve velikosti M v modré barvě?“, rychlá odpověď může okamžitě proměnit zájem v nákup.
- Vysoká důvěryhodnost a bezpečnost: Marketingové zprávy WhatsApp jsou šifrovány od začátku do konce a vázány na skutečná telefonní čísla. Navíc ověřené firemní značky přidávají další vrstvu důvěryhodnosti.
- Nákladově efektivní marketing: Aplikace WhatsApp Business je zdarma a dokonce i náklady na API jsou nižší než náklady na SMS nebo placené reklamy. Vaše marketingové zprávy nevyžadují drahé kreativy ani reklamní sloty.
- Zapadá do omnichannelové strategie: E-mail můžete použít pro podrobné aktualizace, sociální média pro přilákání potenciálních zákazníků a poté je pozvat na WhatsApp pro rychlé a osobní následné kontakty. Mnoho CRM systémů také integruje WhatsApp, takže můžete spravovat chaty společně s e-maily na jednom místě.
👀 Věděli jste, že... WhatsApp byl původně vytvořen pro zobrazování aktualizací stavu, jako je „v práci“ nebo „slabá baterie“. Funkce zasílání zpráv byla přidána později, ale rychle se stala hlavní funkcí.
📚 Další informace: Výhody a nevýhody aplikace WhatsApp
Jak používat WhatsApp pro marketing v podnikání: strategie a příklady z praxe
Od získání prvních přihlášení k odběru až po automatizaci personalizovaného obsahu – zde se dozvíte, jak profesionálně využívat platformu WhatsApp Business ve své marketingové strategii. Připravili jsme také konkrétní příklady úspěšných marketingových kampaní na WhatsApp, které vám mohou posloužit jako inspirace.
1. Vytvořte seznamy odběratelů
Na rozdíl od pasivních kanálů, jako je Instagram nebo televize, vás aplikace WhatsApp nutí si pozornost zasloužit. Vaše značka nemůže jednoduše vysílat zprávy všem uživatelům WhatsApp; potřebujete k tomu jejich svolení. Opt-in je povinný.
Vzhledem k tomu, že každý odběratel na WhatsApp výslovně požádal o zasílání zpráv od vás, jedná se o jeden z nejcílenějších seznamů s vysokou signalizací, který můžete vytvořit. Ve světě, který se odklání od dat třetích stran, je tento druh přímého přístupu založeného na souhlasu marketingovou zlatou žílou.
Mezi způsoby, jak vytvořit seznamy odběratelů pro zapojení zákazníků, patří:
- Výzvy po nákupu: Přidejte při placení zaškrtávací políčko s dotazem, zda zákazníci chtějí dostávat aktualizace objednávek nebo přednostní přístup přes WhatsApp.
- Vyskakovací okna na webových stránkách: Nabídněte potenciálním zákazníkům lákavou nabídku, například slevu nebo bezplatného průvodce, výměnou za souhlas s odběrem zpráv přes WhatsApp.
- Instagram/Meta CTA: Využijte zvýrazněné příběhy nebo odkazy v biografii k nasměrování návštěvníků na registrační formulář WhatsApp nebo odkaz „klikněte pro chat“.
- QR kódy: V obchodě nebo na obalech používejte QR kódy, které odkazují přímo na váš proces přihlášení k odběru WhatsApp.
- Registrace na akci nebo webinář: Požádejte uživatele, aby se při registraci přihlásili k odběru připomínek nebo bonusového obsahu prostřednictvím vašeho obchodního účtu WhatsApp.
Vždy uveďte, co mohou uživatelé od vaší značky očekávat. V tomto případě značka sdílí aktualizace prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv.
📚 Další informace: Jak používat WhatsApp pro CRM v podnikání k zefektivnění provozu
2. Personalizujte propagační akce
Vzhledem k tomu, že míra otevření zpráv na WhatsAppu přesahuje 98 % (oproti pouhým 20 % u e-mailů ), je pravděpodobnější, že vaši zákazníci kliknou na vaši zprávu na WhatsAppu a přečtou si ji.
Takový přístup však znamená vyšší riziko. Laťka relevance je mnohem vyšší.
Začněte segmentací svého seznamu přihlášených do menších skupin na základě demografických údajů zákazníků, historie nákupů, zájmů, umístění nebo data poslední interakce.
Poté použijte funkci Štítky k označení každého kontaktu kategoriemi, jako například „Nový zákazník“, „VIP“ nebo „Sezónní kupující“. Štítkům můžete také přiřadit různé barvy pro vizuální rozlišení.
Na základě těchto štítků můžete efektivněji personalizovat své marketingové kampaně na WhatsApp:
- Přizpůsobte návrhy produktů na základě historie nákupů
- Posílejte narozeninové nabídky nebo připomenutí obnovení spojené s posledními nákupy.
- Zprávy můžete geograficky zacílit na základě dostupnosti doručení nebo místních propagačních akcí.
- Vytvořte ve svém CRM značky pro typy zákazníků (např. zákazníci s vysokou hodnotou, zákazníci s častými vráceními, milovníci kupónů) a přiřaďte je k průběhům kampaní.
👀 Příklad
Módní a lifestylový maloobchodník 6thStreet přijal platformu WhatsApp Business, aby zlepšil klesající zájem o tradiční marketingové kanály, jako jsou e-maily, push notifikace a SMS.
Značka zaslala uživatelům, kteří se přihlásili k odběru, následující zprávy:
- Personalizovaná uvítací zpráva pro nové uživatele
- Personalizovaná doporučení produktů pro udržení zájmu zákazníků
- Propagační kampaně zasílané konkrétním zákazníkům na základě aktuálnosti, frekvence a peněžní hodnoty
- Zprávy o opuštěných košících
- Následné marketingové zprávy zasílané do 24 hodin od nákupu
- Probíhající kampaně, včetně upozornění na výprodeje
Výsledek:
- Desetinásobný nárůst konverzí u nových zákazníků ve srovnání s jinými kanály
- 6násobný nárůst konverzí opuštěných košíků ve srovnání s e-maily a push notifikacemi
💡 Tip pro profesionály: Šablony CRM v ClickUp vám poskytují předem připravený rámec pro správu všech fází vašeho vztahu, od prvního přihlášení k odběru až po následné kontakty po nákupu. Namísto ručního vytváření připomínek košíku, aktualizací o dodání nebo žádostí o recenze vám šablony pomohou standardizovat a automatizovat tyto opakující se pracovní postupy.
3. Posílejte hromadné zprávy o uvedení produktů na trh
Když oznámíte produkt na sociálních médiích, konkuruje algoritmům, memům a reklamám. Ale na WhatsApp se zobrazuje vedle zprávy od přítele, což znamená větší pozornost a rychlejší akci.
Funkce Broadcast v aplikaci WhatsApp Business vám umožňuje doručit informace o uvedení produktu přímo do chatu uživatele.
Zde je několik tipů, co zahrnout do zprávy pro zákazníky při spuštění služby:
- Krátká, výstižná zpráva: „Právě jsme vydali něco nového 👀”
- Jasná výzva k akci: „Klikněte sem a buďte první v řadě“ nebo „Odpovězte ANO a získejte náhled“
- Obrázek nebo video: Vizuální prvky vždy zvyšují počet kliknutí.
- Exkluzivita: „K dispozici pouze pro naši WhatsApp rodinu po dobu následujících 24 hodin“
- Upoutávka před spuštěním: „ 🤫 Zítra v 10 hodin – [Vaše značka] přichází s něčím novým! Připravte se…”
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte štítky se seznamy pro hromadné zasílání zpráv a posílejte personalizované zprávy konkrétním skupinám zákazníků. Například pokud štítek obsahuje text:
- První nákup: Pošlete děkovný vzkaz a slevu, abyste podpořili druhou objednávku.
- Častí zákazníci: Odměňte loajalitu přednostním přístupem nebo VIP nabídkami.
4. Automatizujte následné kroky a pečujte o sekvence
Více než 74 % spotřebitelů se vzdalo nákupu jednoduše proto, že se cítili příliš zahlceni. Není se čemu divit. Vaši zákazníci jsou bombardováni zprávami, reklamami, rozptýleními, tvrzeními a hlukem.
Dobrou zprávou však je, že zprávy WhatsApp vám pomohou prosadit se v záplavě informací. Tento proces můžete automatizovat pomocí softwaru CRM od ClickUp. Myslete na hyperpersonalizaci ve velkém měřítku. Zde je návod, jak na to:
- Připomenutí opuštěného košíku: Pokud zákazník nechá zboží v košíku, odešlete mu ve stanoveném čase zprávu přes WhatsApp. Pomocí ClickUp CRM označte status potenciálního zákazníka a nastavte automatická pravidla pro časově omezená připomenutí, přizpůsobená podle kategorie produktu nebo hodnoty košíku.
- Aktualizace o dodání: Jakmile je objednávka odeslána nebo připravena k doručení, informujte o tom zákazníka. K tomu propojte svůj systém správy objednávek s ClickUp CRM.
- Žádosti o recenze: Po doručení může ClickUp automaticky přiřadit úkol k odeslání výzvy k recenzi přes WhatsApp. Jakmile je recenze odeslána, odešlete děkovnou zprávu s kupónem na další nákup.
- Sekvence péče o potenciální zákazníky: Pomocí ClickUp CRM segmentujte a označujte potenciální zákazníky, poté nastavte sérii zpráv WhatsApp, které vaše potenciální zákazníky informují.
- Chytré automatické odpovědi: Využijte funkci WhatsApp Away message pro automatické odpovědi mimo pracovní dobu a přesměrujte uživatele na vaše FAQ nebo chatbot. ClickUp může tyto automatické odpovědi sledovat a vytvářet následné úkoly, když je potřeba ruční odpověď. Nastavte ClickUp Automations tak, aby změnily stav úkolu a spustily připomenutí, když je čas ručně odeslat další zprávu.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak ClickUp Automations zefektivňuje obchodní procesy!
💡 Tip pro profesionály: Nastavte agenty Autopilot ClickUp tak, aby prováděli denní nebo týdenní kontroly ve vašem pracovním prostoru a označovali zpoždění. Agent může například zkontrolovat, které kontakty neobdržely následnou komunikaci po opuštění košíku, nebo které žádosti o recenzi zákazníků nezískaly odpověď.
Automaticky přidává komentář, aktualizuje vlastní pole nebo přiřadí úkol správnému členovi týmu, takže váš tým přesně ví, co je třeba udělat.
5. Zapojte zákazníky pomocí obsahového marketingu přes WhatsApp
Nemusíte čekat, až se zákazník ozve, abyste s ním mohli komunikovat pomocí užitečného obsahu. Nastavte si pracovní postup, ve kterém budete s zákazníkem komunikovat prostřednictvím předem připraveného obsahu, jakmile se zaregistruje na vaší platformě.
Myslete na návody pro konkrétní funkce, blog, který odpovídá na často kladené otázky, nebo rychlé tipy k produktům zasílané v konkrétní dny v týdnu.
👀 Příklad
Francouzská značka kosmetiky Clarins uspořádala k Národnímu dni rtěnky kampaň s personalizovanými zprávami WhatsApp pro své stávající zákazníky. Cílem kampaně bylo podpořit konverzační vztah se zákazníky, kteří se přihlásili k odběru novinek od Clarins.
Zákazníci si museli vybrat typ rtěnky, který preferovali, poté jim bylo promítnuto video s jejich výběrem a byli přesměrováni na webovou stránku značky, kde jim byly poskytnuty personalizované rady ohledně výběru správného odstínu.
Výsledek:
- 4. 5x vyšší míra otevření než u e-mailů
- 7x vyšší míra konverze než u e-mailů
Vaše značka může také zaujmout podobný přístup. Pokud jste však majitelem malé firmy nebo podnikatelem v oblasti elektronického obchodu a spravujete více věcí, ruční psaní každé zprávy je časově náročné. I když máte dlouhý obsah, je třeba jej převést do kratších formátů.
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vám pomůže převést váš obsah na zprávy připravené pro WhatsApp.
Podívejte se například, jak ClickUp Brain vytváří texty, které můžete následně vylepšit a odeslat.
Můžete také použít ClickUp Brain k shrnutí opakujících se otázek z chatů WhatsApp, jako například „Je tento produkt bezpečný pro děti?“ nebo „Jaké jsou podmínky vrácení zboží?“. Proměňte je v opakovaně použitelné zprávy, často kladené otázky nebo vzdělávací tipy.
Brain vám navíc pomůže převést text do vizuální podoby.
✨ Vyzkoušejte tento tip
Úkol 1: Napište 3 tipy pro péči o pleť pro mé zákazníky, kteří mají mastnou pleť, a navrhněte jim, co mohou v létě dělat, aby si udrželi zdravou pleť.
Úkol 2: Dokážete vytvořit příspěvek na sociální síti s těmito tipy pro Instagram? Převedete jej do vizuální podoby v retro stylu.
Bonus: Pokud spravujete více kampaní, kanálů a osobností, zvažte upgrade na ClickUp Brain MAX. Na rozdíl od standardních AI asistentů se Brain MAX připojuje ke všem vašim nástrojům, jako jsou Google Drive, OneDrive, SharePoint a další. Okamžitě načtěte produktovou dokumentaci, podpůrné skripty nebo starší příspěvky na blogu a přeměňte je na zprávy připravené pro WhatsApp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
Můžete dokonce použít hlasové příkazy a požádat Brain MAX, aby navrhl nebo aktualizoval sekvence zpráv, shrnul dlouhé dokumenty pro drip kampaně nebo našel správné zdroje ve vašem pracovním prostoru.
Chcete-li se dozvědět více o Brain MAX, podívejte se na toto video!
🧠 Zajímavost: V červnu 2013 WhatsApp vytvořil ohromující rekord, když za pouhých 24 hodin zpracoval 27 miliard zpráv, z toho přibližně 10 miliard příchozích a 17 miliard odchozích zpráv.
Nejlepší nástroje pro marketing na WhatsApp Business
Aplikace WhatsApp Business je nejdostupnějším výchozím bodem. Je zdarma, snadno se nastavuje a je ideální pro samostatné podnikatele nebo malé týmy. Můžete si vytvořit obchodní profil, nastavit automatické pozdravy a organizovat kontakty pomocí štítků.
S rostoucími marketingovými potřebami však toto základní nastavení často naráží na své limity. V takovém případě vám doporučujeme zvážit použití těchto nejlepších marketingových nástrojů pro WhatsApp.
1. Platforma WhatsApp Business (API)
Jedná se o rozhraní poskytované WhatsApp (Meta), které je nejvhodnější pro střední a velké podniky. Marketéři jej mohou používat k programovému odesílání a přijímání zpráv a prostřednictvím externích poskytovatelů obchodních řešení (BSP).
Co můžete udělat:
- Odesílejte zprávy všem přihlášeným uživatelům najednou
- Automatizujte pracovní postupy spouštěním zpráv WhatsApp na základě akcí uživatelů (např. opuštěný košík, vyplněný formulář nebo stav doručení).
- Zpracovávejte časté dotazy, přijímejte objednávky nebo kvalifikujte potenciální zákazníky pomocí chatbotových nástrojů připojených k API.
- Používejte předem schválené šablony pro odchozí zprávy, jako jsou aktualizace o odeslání zásilky, připomenutí pro obnovení kontaktu nebo připomenutí schůzky.
- Propojte se se svým CRM, helpdeskem nebo e-commerce platformou pro plynulý tok dat a kontextově bohaté odpovědi.
- Získejte přístup k podrobným statistikám doručení, otevření a zapojení zákazníků, abyste mohli optimalizovat své kampaně.
Většina BSP účtuje buď poplatek za zprávu, nebo měsíční poplatek. Náklady se však vyplatí v podobě lepšího dosahu, vyšší míry odezvy a úspory času. Pokud navíc chcete na svém účtu WhatsApp Business zelenou značku ověření, API je vaší jedinou možností.
2. Další nástroje pro automatizaci marketingu na WhatsApp
Jak se vaše marketingové cíle vyvíjejí, vybírejte z řady specializovaných nástrojů navržených jako doplněk platformy WhatsApp Business.
|Typ nástroje
|Hlavní výhoda
|Ideální pro
|Brevo (vše v jednom)
|Kampaně přes WhatsApp, e-mail a SMS v kombinaci s automatizací a analytikou
|Podniky, které chtějí sjednotit komunikační kanály a rozšířit dosah bez složitého nastavení
|Respond.io ( Omnichannel CRM)
|Centralizované zasílání zpráv přes WhatsApp, Messenger, IG a další s automatizační logikou
|Středně velké týmy podpory a prodeje, které potřebují jednotný přehled o všech konverzacích se zákazníky
|Bird (MessageBird)
|Vizuální nástroj pro tvorbu kampaní + omnichannelová koordinace
|Podniky provozující multitouchové kampaně s pokročilou logikou zasílání zpráv
|Gupshup (API založené na umělé inteligenci)
|Šablony založené na umělé inteligenci, chatboty a automatizace zákaznické cesty
|Rychle rostoucí značky DTC nebo podniky, které potřebují konverzační marketing ve velkém měřítku
|WANotifier (nástroj pro kampaně)
|Drip marketing, hromadné zprávy, žádné API markupy, týmová schránka
|Malé týmy provádějící efektivní marketing s minimální technickou náročností
|Zixflow, Wati, Interakt (automatizační nástroje)
|Automatizace trychtýře, tagy, často kladené otázky a nastavení botů
|Malé a střední podniky nastavují procesy péče o zákazníky, série pro nové zákazníky a opakované kampaně.
|ClickUp (vrstva pro správu kampaní)
|Centralizované plánování, tvorba aktiv, spolupráce týmu a sledování pracovních postupů
|Marketingové týmy, které spravují multikanálové kampaně WhatsApp od začátku do konce – od nápadu po spuštění
Právní aspekty marketingu na WhatsApp Business
Bez ohledu na to, jaký nástroj si pro marketing svého podnikání prostřednictvím WhatsApp vyberete, zde je několik základních právních pokynů, které musíte dodržovat:
- Nejprve si vyžádejte souhlas: Před odesláním zpráv uživatelům musíte získat jejich jasný a aktivní souhlas. Musí se dobrovolně přihlásit.
- Dodržujte pravidla WhatsApp: Přísně dodržujte obchodní a komerční zásady WhatsApp, abyste se vyhnuli označení za spam, které může vést k pozastavení účtu.
- Dodržujte zákony na ochranu osobních údajů: Pokud shromažďujete údaje o zákaznících, dodržujte předpisy na ochranu osobních údajů, jako jsou GDPR (EU), CCPA (Kalifornie) a PDPA.
- Seznamte se s pravidly pro zasílání zpráv: Nevyžádané propagační zprávy jsou považovány za spam. Zákazník vás musí nejprve kontaktovat, nebo musíte použít předem schválené šablony.
- Chraňte údaje zákazníků: Zajistěte bezpečnost uživatelských informací pomocí šifrování a bezpečného ukládání a dodržujte všechny místní zákony týkající se uchovávání dat.
Jak měřit úspěšnost vašich marketingových aktivit v aplikaci WhatsApp Business
Stejně jako u jakékoli jiné marketingové kampaně budete muset sledovat výsledky svých kampaní WhatsApp Business, abyste mohli posoudit návratnost investic a, co je ještě důležitější, zjistit, co u vašich zákazníků rezonuje.
K tomu můžete použít kombinaci kvantitativních a kvalitativních signálů. Zde je několik tipů, co měřit.
Kvantitativní metriky
- Míra doručení: Procento zpráv, které byly úspěšně doručeny. Trvale nízká míra může signalizovat problémy s vaší databází kontaktů.
- Míra blokování a odhlášení: Míra, s jakou uživatelé blokují vaše číslo nebo se odhlásí z odběru. Nárůst této metriky je kritickým indikátorem toho, že je třeba okamžitě upravit obsah nebo frekvenci.
- Míra otevření: Podíl doručených zpráv, které příjemci otevřeli.
- Míra prokliku (CTR): U zpráv obsahujících odkazy měří procento uživatelů, kteří na ně kliknou. Jedná se o přímý ukazatel přesvědčivosti vaší zprávy.
- Míra odezvy: Procento uživatelů, kteří odešlou odpověď na vaši zprávu. Tento KPI je zásadní pro posouzení, jak dobře vaše zpráva podnítí oboustrannou konverzaci.
- Míra konverze: Procento uživatelů, kteří po obdržení vaší zprávy provedou požadovanou akci (např. dokončí nákup, rezervují si demo, použijí kupónový kód).
- Generované potenciální zákazníky: Celkový počet nových potenciálních zákazníků identifikovaných prostřednictvím konverzací a dotazů na WhatsApp.
- Náklady na konverzi/akvizici: Finanční metrika, která dělí celkové náklady kampaně počtem úspěšných konverzí a pomáhá měřit ekonomickou efektivitu.
Kvalitativní ukazatele
Kvantitativní data vám řeknou, co se stalo, ale kvalitativní analýza vám řekne proč. Například:
- Využijte konverzace k získání poznatků: Systematicky procházejte záznamy chatů, abyste odhalili opakující se dotazy zákazníků, časté námitky a organickou zpětnou vazbu k produktům.
- Vyhodnoťte náladu zákazníků: Kategorizujte tón příchozích zpráv (pozitivní, negativní, neutrální), abyste získali přehled o vnímání vaší značky a přijetí vašich kampaní.
Používání ClickUp ke koordinaci vašeho marketingu na WhatsApp
Každá zpráva, kterou odešlete přes WhatsApp, má svůj příběh: Kdo ji napsal? Kdo ji schválil? Pro který segment je určena? Kdy by měla být odeslána?
Nástroj ClickUp pro správu marketingových projektů udržuje všechny vaše marketingové aktivity na WhatsApp organizované a na jednom místě. Ukážeme vám to na příkladu značky DTC pro péči o pleť.
1. Plánujte a organizujte kampaně
Řekněme, že jste marketingový manažer značky kosmetických přípravků. V období vlhkého počasí uvádíte na trh nový balíček produktů pro mastnou pleť. Potřebujete zaslat cílené zprávy WhatsApp novým zákazníkům, stávajícím uživatelům vašeho přípravku na čištění pleti s regulací mastnoty a neaktivním uživatelům z minulého čtvrtletí.
Ve svém pracovním prostoru ClickUp vytvořte seznam s názvem Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp Campaign. Toto je vaše centrální místo pro sledování všech marketingových aktivit.
Do seznamu přidejte úkol pro každý klíčový krok vaší kampaně.
Ke každému úkolu přidejte:
- Stručný popis úkolu s uvedením cíle, včetně všech přiložených souborů pro obrázky/videa, které mají být zahrnuty, atd.
- Termín splnění a pověřená osoba pro sledování odpovědnosti a termínů
- Vlastní pole pro efektivní organizaci a filtrování úkolů. Například:
|Oblast
|Účel
|Segmentace publika
|Označte úkoly segmenty, jako jsou: noví zákazníci, neaktivní uživatelé, bývalí zákazníci.
|Typ zprávy
|Hromadné zprávy, propagační akce, připomenutí, zpětná vazba nebo opuštěné košíky
Poté pomocí podúkolů rozdělte každý úkol na menší, proveditelné kroky. To usnadní přiřazení podrobných odpovědností.
Například úkol „Napsat návrh personalizované zprávy“ může zahrnovat sepsání textu pro nové zákazníky a jeho kontrolu a finální úpravu s právním týmem.
Díky tomu budou váš copywriter, manažer CRM a tým pro dodržování předpisů na stejné vlně.
Potřebujete také centrální místo, kde budete definovat příběh, poznatky o publiku a další informace. ClickUp Docs slouží jako váš jediný zdroj pravdivých informací.
Například zde uveďte stručný popis kampaně (důvod, proč kampaň pořádáte). Přidejte také pokyny týkající se značky a právní pokyny, aby kreativní tým věděl, co je povoleno a co ne.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
2. Vytvořte kalendář marketingového obsahu
Poté použijte zobrazení kalendáře ClickUp k vizualizaci časové osy kampaně WhatsApp pro váš balíček produktů pro péči o pleť v období monzunů. Můžete:
- Zajistěte, aby byla zpráva pro první kupující naplánována až po spuštění balíčku.
- Ujistěte se, že následné kontakty v den 3 a den 7 nekolidují s jinými propagačními zásilkami.
- Sledujte termíny pro schvalování kreativních návrhů, abyste nemuseli vše řešit na poslední chvíli.
Pokud se v kalendáři zobrazují dvě propagační akce v jeden den nebo týden bez naplánovaných akcí, můžete rychle přetáhnout myší a upravit plánování před spuštěním.
Pro lepší přehlednost kalendáře můžete také použít různé barevné kódy nebo značky pro různé typy zpráv (propagace vs. obsah vs. následné kroky). Sdílejte to se svým týmem nebo nadřízenými, aby bylo jasné, „co a kdy se bude dít“.
👀 Věděli jste? Podle barevné psychologie červená barva přirozeně upoutává pozornost, takže je ideální pro označení prošlých termínů odevzdání textů, překážek v dodržování předpisů nebo kritických schválení kampaní v zobrazení kalendáře ClickUp. Zelená barva evokuje pocit pokroku a dokončení, takže je ideální pro označení finálních textů zpráv, designových prvků nebo naplánovaných vysílání.
3. Spolupracujte a komunikujte
Místo nekonečných e-mailových konverzací nebo zpráv ve Slacku použijte ClickUp Chat k centralizaci diskusí souvisejících s kampaní. Umožní vám to:
- Komunikujte v reálném čase přímo ve svém pracovním prostoru pomocí skupinových nebo individuálních chatů, hlasových hovorů nebo dokonce videohovorů SyncUps.
- Udržujte konverzace vázané na konkrétní úkoly, aby všichni viděli historii a přesně věděli, o co jde.
- Zrychlete schvalování a úpravy, protože můžete diskutovat, revidovat a aktualizovat v rámci stejného okna.
Do chatu můžete připojit obrázky nebo videa a označit osobu s rozhodovací pravomocí, aby schválila finální verzi. A když někdo řekne „Potřebujeme následnou komunikaci v 7. dni“, okamžitě vytvořte nový úkol z této chatové zprávy.
Navíc členové vašeho týmu nemusí procházet více než 60 zpráv, aby pochopili rozhodnutí a úkoly. ClickUp Brain dokáže shrnout chatové vlákna do klíčových bodů.
🧠 Zajímavost: WhatsApp byla druhou aplikací mimo Google, která v roce 2015 dosáhla 1 miliardy instalací na Androidu.
📚 Číst více: Nejlepší aplikace pro skupinové chatování pro firmy
4. Sledujte stav kampaně, schválení a metriky
Jakmile budete mít úkoly připravené, nastavte si vlastní stavy ClickUp tak, aby odrážely jednotlivé fáze pracovního postupu vaší kampaně.
Příklad postupu: Plánování → Tvorba obsahu → Čeká na schválení → Naplánováno → Odesláno → Naplánováno sledování → Dokončeno
Díky tomu všichni přesně vědí, v jaké fázi vaší marketingové komunikační strategie se každá zpráva nachází. Pokud něco uvízne ve fázi „Čeká na schválení“, může manažer nebo zainteresovaná strana zasáhnout, zkontrolovat text a posunout jej dál.
V průběhu času můžete k agregaci těchto dat použít panely ClickUp.
Řekněme, že sledujete tři segmenty: první kupující, uživatelé produktů pro regulaci mastnoty a neaktivní uživatelé. Vytvořte si dashboard s widgety, jako jsou:
- Úkoly podle stavu: Vizuální přehled pokroku pro každý segment – kolik kampaní je naplánováno, odesláno nebo čeká na schválení.
- Vlastní pole pro reportování: Zobrazte CTR nebo využití slevových kódů zaznamenaných v úkolech (použijte číselná pole jako „CTR %“ nebo „Počet uplatnění“).
- Schválení čeká: Filtrovaný seznam úkolů zobrazující všechny zprávy, které jsou stále ve fázi „Čeká na schválení“.
5. Ušetřete čas díky šablonám kampaní
Jste unaveni z vytváření stejných marketingových kampaní WhatsApp od nuly? Šablony marketingových kampaní vám pomohou vyhnout se opakovanému nastavování a zachovat konzistenci.
Například šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp vám umožňuje plánovat, provádět a sledovat vaše kampaně.
Rozdělte kampaň na jednotlivé úkoly pomocí zobrazení marketingové fáze a sledujte termíny pomocí zobrazení kalendáře. Použijte vlastní atributy, jako je finální obsah, návrh, reference, schválení a přidělený tým, abyste uložili důležité podrobnosti kampaně.
Můžete také použít šablony komunikačních plánů, abyste oslovili konkrétní skupiny přizpůsobenými zprávami a zabránili únavě nebo překrývání zpráv tím, že naplánujete zprávy WhatsApp ve správném rytmu.
📚 Číst více: Nejlepší alternativy WhatsApp pro podnikání
Osvědčené postupy marketingu na WhatsApp Business
Nyní, když jste přesvědčeni o účinnosti marketingu prostřednictvím WhatsApp Business, zde je několik osvědčených postupů, které můžete následovat.
1. Zacházejte s WhatsApp jako s kanálem pro budování vztahů
Na rozdíl od sociálních médií zde nefunguje agresivní prodej. To znamená:
- Zaměřte se na sdělení, která kladou důraz na hodnotu: vzdělávejte, pomáhejte nebo provázejte.
- Používejte konverzační tón, který odráží způsob, jakým zákazníci mluví, nikoli jazyk značky.
- Poskytujte odpovědi ještě předtím, než o ně někdo požádá: proaktivní aktualizace o dodání, tipy k použití nebo často kladené otázky po zakoupení.
💡 Tip pro profesionály: Místo obecné slevy zkuste: „Ahoj! Na základě toho, co jste si naposledy koupili, by se vám mohl líbit tento lehký krém s ochranným faktorem. Chcete ho vyzkoušet s 10% slevou?“
2. Segmentujte své publikum
Ne všichni zákazníci by měli dostávat stejnou zprávu. Cílení na základě chování a životního cyklu vám pomůže dosáhnout personalizace:
- Označujte uživatele podle zájmu o produkt, čerstvosti nákupu, chování v košíku nebo celoživotní hodnoty ve vašem CRM.
- Použijte štítky WhatsApp Business nebo synchronizujte s nástroji jako ClickUp CRM, abyste spustili různé toky zpráv.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí vlastních polí ClickUp přiřaďte typy segmentů a spouštějte specifické pracovní postupy pro každou skupinu.
3. Navrhněte mini trychtýře pro tok zpráv
Myslete v sekvencích. Mikro-trychtýře mohou uživatele vést od povědomí k akci. Například:
- Zpráva 1 (povědomí): Zdůrazněte problém (např. problémy s pokožkou v období monzunů).
- Zpráva 2 (zvážení): Informujte pomocí tipu k produktu
- Zpráva 3 (konverze): Nabídněte slevu
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k zmapování této logiky a struktury zpráv, než zadáte úkol svému týmu pro tvorbu textů/designu.
4. Škálujte pomocí automatizace
Kombinujte automatické odpovědi WhatsApp s alternativními možnostmi, jako je přesměrování uživatelů na živého operátora nebo užitečné FAQ.
Co nedělat: Neposílejte zprávy v rychlém sledu, velké soubory bez kontextu nebo podezřelé krátké odkazy. Vyhněte se psaní VELKÝMI PÍSMENY a nadměrnému používání emodži. A nikdy neposílejte nic osobního, s čím uživatelé nesouhlasili.
💡 Tip pro profesionály: Pro nejběžnější kampaně použijte předem připravené šablony, jako je šablona komunikačního plánu od ClickUp nebo šablona ClickUp CRM pro automatizaci sběru informací.
5. Mějte jasnou výzvu k akci
Vaše zpráva by měla mít jeden jasný cíl, aby zákazník mohl snadno podniknout požadovanou akci.
- Využijte tlačítka pro rychlou odpověď WhatsApp nebo krátké odkazy na vstupní stránky nebo katalogy produktů.
- Vyhněte se zasílání zpráv, které vyžadují přílišné scrollování, čtení nebo rozhodování.
Příklad: „Chcete vyzkoušet balíček? Klepněte sem a my vám jeden rezervujeme. “ S tlačítkem pro přímou odpověď nebo odkazem CTA.
6. Usnadněte odhlášení
Vždy uveďte jasný způsob, jak mohou uživatelé odhlásit příjem zpráv. Stačí jednoduchá věta jako „Odpovězte STOP pro odhlášení“. Můžete jim také občas připomenout, že se mohou kdykoli odhlásit.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte automatizaci, která spustí úkol, pokud míra odhlášení překročí určitou hranici pro konkrétní typ zprávy.
Rozvíjejte své podnikání pomocí marketingu WhatsApp a ClickUp
Marketing WhatsApp Business spočívá v setkávání se zákazníky v chatovém rozhraní, které mají rádi a kterému důvěřují. Pokud však spravujete zasílání zpráv, tvorbu obsahu a spolupráci týmu pomocí tabulek, určitě se z toho zblázníte.
ClickUp vnáší do vaší marketingové strategie pro WhatsApp strukturu a rychlost. Zobrazení kalendáře přesně ukazuje, co je naplánováno, zatímco ClickUp Chat umožňuje vašemu týmu koordinovat, sdílet zpětnou vazbu a schvalovat obsah na jednom místě.
ClickUp Brain urychluje plánování a tvorbu obsahu pro vaše kampaně, zatímco ClickUp Dashboards vám pomáhá sledovat průběh kampaně, její výkonnost a to, co je třeba řešit.
Jste připraveni začít organizovat svou další kampaň na WhatsApp s větší přehledností?
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Je marketing na WhatsAppu účinný?
Ano. Marketing prostřednictvím WhatsApp má vysokou míru otevření (často 80–90 %) a rychlé odpovědi, protože oslovuje uživatele tam, kde již několikrát denně chatují.
2. Jak mohu propagovat své podnikání na WhatsApp?
Začněte tím, že si založíte účet WhatsApp Business a propojíte jej s Meta Business Manager. Získejte souhlasy prostřednictvím svého webu, reklam nebo QR kódů. Poté segmentujte své publikum a zasílejte personalizované zprávy, jako jsou nabídky, aktualizace nebo tipy.
3. Lze na WhatsApp provádět hromadný marketing?
Ano, ale pouze pokud se uživatelé přihlásili. Použijte WhatsApp Business API ke správě rozsáhlých zpráv v souladu s předpisy.
4. Jaký je rozdíl mezi WhatsApp a WhatsApp Business?
WhatsApp je určen pro osobní použití. WhatsApp Business zahrnuje funkce jako obchodní profily, rychlé odpovědi, štítky a automatizaci na podporu komunikace se zákazníky.