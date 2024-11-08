Jak využít konverzační marketing pro maximální přínos

Ve světě, kde jsou schránky zaplaveny lacinými e-maily a přímými zprávami s agresivními nabídkami, mnoho zákazníků hledá něco jiného – upřímný rozhovor se značkou a jejími zástupci bez tlaku na okamžité rozhodnutí.
A právě zde přichází na řadu konverzační marketing. Vnáší do marketingu lidský rozměr a nahrazuje robotické prezentace skutečnou komunikací bez jakýchkoli podmínek.
Konverzační marketing se zaměřuje na vytváření lidských vztahů, což z něj činí obzvláště účinnou marketingovou komunikační strategii pro budování loajality zákazníků a zvyšování prodeje.
Vymyslete e-maily, které vaši zákazníci budou chtít číst, reklamy, které budou chtít dokoukat, a dlouhé texty, které udrží jejich pozornost až do samého konce.
To vše je možné díky praktickým strategiím konverzačního marketingu. Se správnými aplikacemi pro zasílání zpráv budete mít k dispozici nástroje, které vám pomohou oslovit více potenciálních zákazníků, navázat skutečné vztahy a proměnit potenciální zákazníky ve věrné zákazníky.
Co je konverzační marketing?
Konverzační marketing je nový přístup k interakci se zákazníky založený na dialogu. Kombinace automatizovaných komunikačních kanálů se strategickými lidskými kontaktními body umožňuje marketérům vytvářet „kontinuální konverzační smyčky“ – nepřetržité dialogy, které se s každou interakcí vyvíjejí a zlepšují zákaznickou zkušenost.
Proč potřebujete konverzační marketing?
Profesionálové v oblasti prodeje a marketingu jsou neustále pod tlakem, aby vynikli a přilákali pozornost. Vzhledem k velkému množství informací může být poskytování personalizovaných zážitků téměř nemožné.
Proto se konverzační marketing stal pro firmy ideálním řešením pro rozšiřování individuální komunikace. Pomocí chatbotů, živého chatu a přizpůsobených zpráv mohou značky okamžitě komunikovat se zákazníky a reagovat na jejich potřeby bez ohledu na to, v jaké fázi nákupního procesu se nacházejí.
Namísto toho, aby zákazníci čekali několik dní na odpověď nebo byli ponecháni bez odezvy po vyplnění formuláře, tato strategie zajišťuje, že každá interakce je přímá, okamžitá a skutečně lidská.
Přibližně 79 % společností uvádí, že integrace konverzačních marketingových botů vedla ke zvýšení loajality zákazníků, vyššímu prodeji a větším příjmům – což je výhodné jak pro zákazníky, tak pro firmy.
Nyní, když již máte dostatečné znalosti o konverzačním marketingu a jeho výhodách, pojďme se podívat na klíčové komponenty, které činí tento přístup efektivním.
Klíčové prvky konverzačního marketingu
Vytvoření úspěšné konverzační marketingové strategie znamená kombinovat několik prvků, které zaujmou vaše publikum. Každý prvek přibližuje vaši značku k nabídce personalizovaného, intuitivního zážitku.
Konverzace probíhají tempem zákazníka
Konverzační marketing vychází vstříc zákazníkům. Namísto toho, aby se očekávalo, že zákazníci budou komunikovat pouze v určených hodinách, tento přístup jim umožňuje zahájit a ukončit konverzaci podle vlastního uvážení.
Podpora v reálném čase je sice skvělá, ale stejně tak je skvělá i flexibilita reagovat podle vlastního uvážení – zejména když je den plný práce a je nutné konverzaci přerušit a pokračovat v ní později.
Konverzace lze plynule škálovat
Protože interakce probíhají tempem zákazníka, firmy potřebují škálovatelný způsob, jak uspokojit potřeby všech. Zde se hodí nástroje AI pro zákaznický servis, které zpracovávají rutinní dotazy a nabízejí okamžitou podporu, když není k dispozici živá konverzace s pracovníky zákaznické podpory.
Chatboti mohou zákazníkům poskytovat poradenství a nabízet řešení, aniž by nahrazovali lidskou interakci. Tato flexibilita zajišťuje pozitivní a poutavý zákaznický zážitek.
Například společnost H&M využívá chatbot, který pomáhá zákazníkům se sledováním objednávek, vyhledáváním produktů a vracením zboží, čímž zajišťuje hladký průběh nákupu.
Konverzace pomáhají získat vhled díky kontextu.
Všichni víme, jaké jsou konverzace bez kontextu. Neohrabané a repetitivní. S konverzačním marketingem má každá interakce svůj příběh a přístup k údajům o zákaznících pomáhá konverzacím plynout přirozeně.
Předpokládejme, že zákazník se včera obrátil s dotazem ohledně produktu a nyní se ptá na proces vrácení zboží. Kontextový systém znamená, že týmy podpory nebo boti mohou navázat na poslední interakci, což zákazníkům ušetří opakování podrobností a zajistí personalizovaný zážitek.
Používání CRM a sledování interakcí napříč kontaktními body zajišťuje, že tento kontext přechází z jednoho chatu do druhého. Zákaznická zkušenost se zlepšuje, když je každá interakce podložena předchozími konverzacemi, zájmem o produkty nebo zvyky při prohlížení webových stránek, což zefektivňuje reakce a posiluje důvěru ve značku.
Konverzace probíhají na kanálech, které zákazníci preferují.
Konverzační marketing oslovuje zákazníky na platformách, které nejčastěji používají, ať už se jedná o chatovací aplikace jako Facebook Messenger, webový chat nebo dokonce SMS. Tím, že zákazníkům poskytnete zákaznický servis na jejich preferovaných kanálech, jim umožníte komunikovat tam, kde se cítí nejlépe.
Dnešní spotřebitelé jsou zvyklí na rychlý a snadný přístup k informacím, takže pokud by rychlá chatová zpráva nebo chatbot mohly vyřešit problém, neměli by být nuceni čekat nekonečně dlouho na lince 1-800, aby dostali odpověď.
Přečtěte si také: 10 nejlepších aplikací pro digitální marketing pro digitální marketéry
Jak implementovat konverzační marketingovou strategii
Vytváření smysluplných konverzací – ať už s obchodními zástupci nebo chatboty – může návštěvníky proměnit v zákazníky rychleji než tradiční marketing. Ve skutečnosti je pravděpodobnost, že se zákazníci po poutavém chatu vrátí na váš web, o 63 % vyšší.
Začlenění konverzačního marketingu do vašich prodejních procesů a zákaznické cesty však může vyžadovat určité plánování.
Aby konverzační marketing fungoval hladce, musíte vytvořit uživatelsky orientované prostředí, namísto pouhé propagace produktů. Vaše prodejní, servisní a marketingové týmy musí upřednostňovat budování vztahů před transakcemi.
Podívejte se na tento podrobný postup, který vám pomůže učinit vaši digitální marketingovou strategii konverzačnější.
Krok č. 1: Nejprve si stanovte své cíle a měřítka
Než začnete s vytvářením konverzační strategie, zamyslete se nad tím, jak pro vás bude vypadat úspěch.
Chcete zvýšit prodej pomocí personalizovaných doporučení produktů prostřednictvím Facebook Messengeru?
Nebo se spíše zaměřujete na zvyšování spokojenosti zákazníků a záleží vám na vysokém hodnocení konverzací?
Zde je několik metrik, které vám pomohou změřit účinnost vašeho konverzačního marketingu:
- Prodej a generování potenciálních zákazníků: Generované potenciální zákazníky, míra konverze nebo průměrná hodnota objednávky
- Zapojení: Doba odezvy, počet interakcí nebo vyměněných zpráv
- Povědomí: Dosah, dojmy nebo míra prokliku
- Loajalita a spokojenost zákazníků: míra retence, celková hodnota zákazníka, skóre CSAT nebo NPS
Krok č. 2: Definujte své klíčové sdělení
Klíčem k konverzačnímu marketingu je jasná komunikace, proto je zásadní definovat klíčové body vašeho sdělení.
Představte si, že jste zákazník, a zamyslete se nad tím, co by upoutalo vaši pozornost – časově omezená sleva? Pozvánka k odemčení bezplatného obsahu výměnou za e-mailovou adresu?
Začněte jednoduchou, poutavou zprávou a zaměřte se na jeden hlavní bod. Můžete začít pozváním v podobě uvítací zprávy a poté nechat konverzaci přirozeně přejít k dalším tématům, jako jsou zpětná vazba od zákazníků nebo návrhy produktů.
Nezapomeňte však, že vše by mělo být stručné a relevantní.
Krok č. 3: Rozhodněte se, které komunikační kanály budete používat
Chcete-li začít s konverzačním marketingem, zaměřte se na kanály, jako je vaše webová stránka, aplikace pro zasílání zpráv a sociální platformy. Zvažte tyto možnosti:
- Automatizujte živý chat na Facebooku pomocí botů.
- Přidejte na svůj web widget pro živý chat.
- Integrujte chatbot Instagramu
- Nastavte chatbot WhatsApp for Business.
Ne všechny kanály však fungují stejným způsobem.
Pokud plánujete navrhovat produkty, ideální může být chatovací platforma jako Facebook Messenger. Pokud je však vaším cílem odpovídat na dotazy zákazníků, pro podporu v oblasti často kladených dotazů může být vhodnější chatbot na vašem webu.
Krok č. 4: Naučte svůj tým efektivně využívat konverzační nástroje
Marketingové nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou chatboty a předdefinované odpovědi, vám umožňují hladce komunikovat se stovkami zákazníků. Efektivní využívání těchto nástrojů však vyžaduje určitou zkušenost.
Stojí za to nacvičit si různé scénáře, jak reagovat na běžné dotazy zákazníků, zejména proto, že někteří z nich mohou být frustrovaní, pokud jejich zkušenost s chatbotem nebude odpovídat jejich očekáváním.
Můžete dokonce nastavit mobilní oznámení pro všechny interakce, které vyžadují živého agenta. Školení vašeho týmu v oblasti nástrojů a běžných scénářů bude mít velký vliv na to, jak hladký bude zážitek pro zákazníky.
Krok č. 5: Před spuštěním navrhněte a otestujte své chatboty.
Účinný chatbot by měl zákazníkům umožnit komunikovat stejně přirozeně, jako by komunikovali s živou osobou, a vytvářet tak responzivní, osobní a nepřetržitý zážitek. Dobře navržený chatbot může zvýšit tržby až o 67 %.
Pro začátek zvažte návrh vývojových diagramů chatbotů, které nabízejí více možností konverzačních cest. Mnoho nástrojů obsahuje vizuální nástroje pro tvorbu a dokonce i hotové šablony chatbotů, což usnadňuje vytvoření správné struktury pro plynulé a smysluplné interakce.
Krok č. 6: Sledujte výsledky a optimalizujte konverzační toky
Jakmile budete mít strategii připravenou, sledujte výsledky. Pokud jste nastavili jasné metriky, bude to snadné. Pokud výkon není takový, jaký byste si přáli, můžete analyzovat míru odchodu u každé zprávy chatbota.
Tyto údaje odhalí, zda určitá zpráva může odrazovat zákazníky nebo zda se mění jejich zájmy.
Tip od odborníka: Jak chatbot a konverzační AI od ClickUp vylepšují správu úkolů a spolupráci v týmu
Ačkoli mají dnešní marketéři k dispozici více kanálů než kdykoli předtím, aby oslovili zákazníky, prosadit se v záplavě informací je stále náročnější. Průměrný člověk se denně setkává s tisíci marketingových sdělení, ale míra zapojení stále klesá.
Konverzační marketing však není jen dalším kanálem. Zásadně mění způsob, jakým značky a zákazníci komunikují.
Abyste mohli konverzační marketing využít na maximum, potřebujete správné nástroje pro řízení marketingových projektů. Co kdybyste věděli, že existuje nástroj, který pokryje většinu vašich potřeb a udrží vše v pořádku?
Ano, tímto nástrojem je ClickUp, vytvořený pro marketingové týmy.
Zde je několik tipů, jak vám ClickUp může pomoci vytvořit, implementovat, monitorovat a vylepšovat vaši konverzační marketingovou strategii a kampaně:
Integrujte správu úkolů s konverzačními funkcemi založenými na umělé inteligenci.
Díky více než 1 000 integracím ClickUp, včetně chatbotů a automatizačních nástrojů jako Zapier, ChatGPT a DALL-E, můžete automatizovat správu úkolů na základě interakcí se zákazníky.
Například když zákazník položí otázku, chatbot může okamžitě zachytit tento dotaz a vytvořit úkol v ClickUp. To znamená, že členové týmu mohou řešit problémy zákazníků, aniž by museli ručně zaznamenávat každou interakci. Data o interakcích se zákazníky také získáte přímo v ClickUp pro analýzu, což je činí použitelnými.
Navíc díky ClickUp Chat mohou týmy hladce spolupracovat na jednom místě, aniž by musely přepínat mezi nástroji pro správu projektů a komunikačními nástroji. Můžete komunikovat se svými kolegy individuálně nebo vytvářet skupiny, aby se do konverzace zapojilo více lidí. Můžete dokonce propojit konkrétní diskuse s příslušnými konverzačními marketingovými strategiemi nebo úkoly kampaně v ClickUp a naopak, čímž zachováte kontext napříč více konverzacemi.
SyncUps v chatu usnadňují navázání audio nebo video hovoru s vašimi kolegy, zatímco FollowUps vám umožňují vytvořit úkol z zprávy a přiřadit jej odpovědné osobě.
Díky funkci Assigned Comments (Přiřazené komentáře) v ClickUp se vaše komentáře a zpětná vazba k jakémukoli úkolu v ClickUp promění v sledovatelné akční položky, čímž se eliminuje zdlouhavá komunikace spojená s jinými platformami. Tato funkce také organizuje diskusní vlákna k úkolům, aby se snížil informační chaos a vše relevantní bylo po ruce.
Případová studie: ClickUp 🤝 Cartoon Network
Rychle se rozvíjející tým Cartoon Network pro sociální média kdysi bojoval se složitými pracovními postupy napříč několika nástroji pro správu projektů. Například přesun příspěvku na jejich kanály sociálních médií každý den vyžadoval synchronizaci a aktualizaci jak v nástrojích pro správu úkolů, tak v nástrojích pro správu kalendáře, což bylo časově náročné.
Díky ClickUp jako jedinému zdroji informací šetří čas a udržují si náskok před svým vydavatelským plánem. Ve skutečnosti zdvojnásobili svůj výkon, aniž by zvětšili velikost týmu.
A to je teprve začátek.
Marketingové týmy mohou využít funkce umělé inteligence ClickUp k identifikaci trendů, jako jsou často kladené otázky nebo běžné problémy, což jim umožní přizpůsobit své strategie. Díky pochopení toho, co zákazníky oslovuje, mohou týmy upravit své sdělení a nabídky tak, aby dosáhly lepšího zapojení.
90 % marketérů využívajících umělou inteligenci ji považuje za budoucnost tvorby obsahu.
Osobní asistent ClickUp Brain s umělou inteligencí dokáže zázraky pro všechny vaše potřeby v oblasti obsahu a zlepšuje interakci se zákazníky, což z něj činí jednu z nejlepších alternativ k ChatGPT.
Představte si, že se zeptáte: „Jaké jsou nejnovější informace o naší kampani na sociálních médiích?“ a dostanete rychlou odpověď o stavu projektu. ClickUp Brain vám dokonce může navrhnout zasvěcené tipy, jak zvýšit účinnost vašich konverzačních marketingových aktivit!
Funguje také jako nástroj pro shrnutí velkých projektů, kde jsou zapotřebí rychlé a stručné aktualizace, například v oblasti zákaznické podpory nebo poradenství.
ClickUp Brain automaticky generuje denní přehledy a aktualizace napříč projekty, čímž uživatelům poskytuje jasný přehled o stavu, prioritách a termínech. Poskytuje také včasné aktualizace, aby váš tým zůstal na správné cestě.
Máte naplánovanou schůzku na poslední chvíli? Pracujte chytře a využijte ClickUp Brain k vytvoření materiálů před schůzkou, jako jsou programy, body k diskusi a prezentace.
ClickUp Brain zkontroluje poznámky z minulých schůzek, aby identifikoval klíčové oblasti zájmu, opakující se témata, nevyřešené otázky a všechny relevantní podrobnosti, které přispěly k aktuální schůzce.
ClickUp Brain nejen odpovídá na dotazy. Aktivně koordinuje práci tím, že:
- Vytváření kontextových úkolů: Umělá inteligence analyzuje konverzace v ClickUp Chat a automaticky vytváří úkoly ze zpráv, včetně zpracování přirozeného jazyka pro přiřazení úrovní priority.
- Inteligentní správa závislostí: Pomocí ClickUp Brain můžete automaticky identifikovat a navrhovat závislosti úkolů na základě kontextu konverzace a historických vzorců.
👀 Bonus: Objevte příklady použití ChatGPT, abyste získali lepší představu o tom, jak maximalizovat potenciál tohoto nástroje umělé inteligence, zlepšit své strategie a zefektivnit pracovní postupy.
Všechny tyto funkce ClickUp vám umožňují přizpůsobit vaše marketingové interakce na základě historie zákazníků a kontextu projektu a snadno realizovat nápady konverzačního marketingu.
Příklady konverzačního marketingu
Nyní, když víte, jak vytvořit efektivní konverzační marketingovou strategii, zde je několik příkladů z praxe, které vám mohou posloužit jako inspirace.
Živá podpora
Ačkoli živá podpora nemusí na první pohled vypadat jako marketingová funkce, má významný vliv na zkušenosti vašich zákazníků s vaší značkou.
Potěšte své zákazníky nabídkou nepřetržité telefonické podpory nebo zřízením speciálního účtu na Twitteru pro dotazy týkající se pomoci. Kvalitní zákaznický servis přirozeně zvyšuje vaše tržby.
📌 Příklad:
Nordstrom’s Stylist Chat je vynikajícím příkladem toho, jak živá podpora může zlepšit zákaznickou zkušenost a podpořit prodej. Zákazníci mají přístup k osobním stylistům, kteří jim v reálném čase poskytují doporučení přizpůsobená jejich vkusu, velikosti a rozpočtu.
Prostřednictvím chatu zákazníci získávají pomoc při sestavování outfitů pro konkrétní příležitosti, jako jsou svatby nebo pracovní pohovory. Stylisté pomáhají kombinovat a ladit položky z katalogu Nordstromu a vytvářejí tak řízený nákupní zážitek, díky kterému je výběr stylů snazší a příjemnější.
Zkušenosti po prodeji
I když se vaše produkty prodávají jako na běžícím pásu, musíte se zaměřit na komunikaci po prodeji.
Jednoduchým, ale účinným přístupem je zasílání následných e-mailů, ve kterých se zákazníků ptáte, jak jsou spokojeni s nákupem a zda mají nějaké dotazy. Tento zdánlivě nevýznamný krok může výrazně zvýšit počet opakovaných nákupů.
📌 Příklad:
Společnost Chewy, která se zabývá prodejem krmiv pro domácí zvířata, občas zasílá svým zákazníkům ručně psané děkovné dopisy nebo dokonce portréty jejich domácích mazlíčků. Proaktivně také nabízí vrácení peněz za neotevřené krmivo a navrhuje jeho darování místním útulkům. Tyto osobní pozornosti příjemce překvapí a potěší a ukazují, že společnosti záleží na domácích mazlíčcích, a ne jen na prodeji.
E-mailový marketing
Místo toho, abyste zákazníky bombardovali obecnými newslettery, které je nezaujmou, zaměřte se na kreativitu a upřímnou interakci, abyste podpořili loajalitu ke značce.
Proč do svého e-mailu nezahrnout krátký průzkum, ve kterém požádáte o zpětnou vazbu ohledně jejich zkušeností? K měření úrovně spokojenosti můžete dokonce použít jednoduché smajlíky. Čím snazší bude pro zákazníky odpovědět, tím větší je pravděpodobnost, že se zapojí.
📌 Příklad:
Booking.com skvěle dokáže, aby e-mailový marketing působil spíše jako užitečná konverzace než jako prodejní taktika. Poté, co si někdo zarezervuje výlet, Booking.com zasílá personalizované následné e-maily, včetně tipů na zajímavosti v okolí, možnosti dopravy a doporučení místních restaurací.
Místo pouhého „děkujeme za rezervaci“ tyto e-maily prokazují hluboké porozumění tomu, co cestující skutečně potřebuje, a vytvářejí tak poutavější a hodnotnější interakci.
Personalizace v interakcích se zákazníky
Jednou z nejúčinnějších aplikací konverzačního marketingu je personalizace. Díky ní se zákazníci cítí viděni, oceňováni a pochopeni – což jsou vlastnosti, které jsou klíčové pro budování důvěry a loajality.
Personalizované konverzace působí lidsky a přístupně, což zákazníky povzbuzuje k reakcím, kladení otázek a dalšímu zkoumání. Toto zapojení může prohloubit jejich vztah ke značce a zvýšit pravděpodobnost, že se vrátí.
📌 Příklad:
Sephora je mistrem v kombinování konverzačního marketingu s personalizací. Dosahuje toho pomocí nástrojů, jako jsou kvízy Color IQ a Skincare IQ, které se uživatelů ptají na jejich typ pleti, problémy a preference a na základě těchto odpovědí jim doporučují produkty.
Sephora však nekončí pouze u toho – stala se také průkopníkem technologie virtuálního vyzkoušení díky nástroji Virtual Artist. Ten umožňuje uživatelům „vyzkoušet“ make-up digitálně pomocí technologie AR, aby si mohli před nákupem prohlédnout, jak různé odstíny vypadají na jejich pleti. Tyto taktiky fungují nejen proto, že jsou interaktivní, ale také proto, že odstraňují překážky v rozhodovacím procesu, díky čemuž je nakupování snazší, rychlejší a mnohem zábavnější.
Konverzační prodej prostřednictvím sociálních médií
Výzkumy ukazují, že 72 % zákazníků v oblasti B2B očekává, že firmy budou důkladně rozumět jejich potřebám a poskytnou jim personalizované služby. Sociální média jsou k tomu ideálním místem díky své blízkosti a dostupnosti jak pro zákazníky, tak pro značky.
📌 Příklad:
Společnost Wendy’s ovládla umění vedených konverzací na sociálních médiích pomocí jedinečného a dráždivého hlasu, který aktivně zapojuje sledující. Často odpovídají na komentáře a tagy uživatelů vtipnými odpověďmi v duchu značky a oddávají se hravému „roastování“ svých konkurentů, aby vyvolali větší zapojení.
Výhody konverzačního marketingu
Při efektivním provedení může konverzační marketing pomoci firmám vyniknout na přeplněném trhu. Podívejme se na některé z jeho klíčových výhod.
Zlepšete generování potenciálních zákazníků
Konverzační marketing vám umožňuje získávat cenné informace a kvalifikovat potenciální zákazníky v reálném čase tím, že oslovujete návštěvníky prostřednictvím chatových zpráv ve vašem obchodě nebo na webových stránkách. To je obzvláště výhodné pro nové a anonymní uživatele.
Nabídkou personalizované podpory v reálném čase vytvoříte příjemnou zkušenost, která podpoří hlubší zapojení a zvýší šance na konverzi.
Oslovte zákazníky na jejich preferovaných kanálech
Zákazníci provádějí 90 % svého průzkumu online – často na platformách jako TikTok – než provedou nákup v kamenném obchodě.
Během nákupního procesu komunikují s různými kontaktními body, proto je důležité splnit jejich očekávání a navázat s nimi kontakt, ať už se nacházejí kdekoli.
Zákazníky můžete oslovit v jejich preferovaném prostředí pomocí různých kanálů, jako jsou SMS, WhatsApp a zprávy na webu.
Přijetí multiplatformní konverzační marketingové strategie umožňuje značkám zlepšit zákaznickou zkušenost. Kontextové a relevantní konverzace pomáhají budovat silnější vztahy, zvyšovat spokojenost zákazníků a podporovat více konverzí.
Pracujte efektivněji jako tým
Chatboty pro konverzační marketing zjednodušují komunikační procesy a pomáhají vám automatizovat odpovědi a efektivně spravovat dotazy zákazníků.
Díky trénování chatbotů, aby rozpoznávaly běžné otázky a poskytovaly relevantní odpovědi, může váš tým ušetřit čas a zdroje. Zaměstnanci se pak mohou soustředit na složitější úkoly, což v konečném důsledku vede ke zvýšení produktivity a spokojenosti zákazníků (a mimochodem také spokojenosti zaměstnanců!).
Urychlete proces prodeje
Konverzační marketing také hladce integruje marketingové a prodejní aktivity. Tato synergie pomáhá zákazníkům rychleji postupovat prodejním trychtýřem.
Chatboty například dokážou identifikovat kvalifikované potenciální zákazníky a buď je přímo předat obchodním zástupcům, nebo naplánovat schůzky v reálném čase.
Získejte přehled o preferencích zákazníků.
Přímá komunikace se zákazníky poskytuje cenné informace o tom, co se jim líbí a nelíbí.
Taková zpětná vazba od zákazníků je cenná a lze ji využít ke zlepšení produktů, zdokonalení procesů a zlepšení celkové interakce se zákazníky a obsahu.
Integrace konverzačního marketingu s jinými strategiemi
Aby byl dopad konverzačního marketingu co největší, je nezbytné jej integrovat s dalšími marketingovými strategiemi.
Tento přístup nejen zvyšuje zapojení zákazníků, ale také vytváří plynulý zážitek napříč několika kontaktními body.
Omnichannelový přístup
Tento přístup zajišťuje, že zákazníci získají konzistentní zkušenost napříč všemi kanály, jako jsou webové stránky, sociální média a aplikace pro zasílání zpráv.
Podle studie Harvard Business Review si společnosti, které implementují omnichannelovou strategii, udrží v průměru 89 % svých zákazníků, zatímco společnosti se slabou omnichannelovou strategií si udrží pouze 33 %.
Díky integraci nástrojů, jako jsou chatboty a konverzační AI, do těchto kanálů mohou firmy udržovat kontinuitu interakcí se zákazníky a dále zlepšovat celkovou zkušenost. Tato integrace umožňuje rychlé a efektivní reakce, které jsou klíčové pro zkrácení čekacích dob a zvýšení spokojenosti zákazníků.
Vytvoření jednotné zákaznické cesty
Integrace konverzačního marketingu pomáhá vytvořit jednotnou zákaznickou cestu, kde každá interakce navazuje na tu předchozí.
Zpráva společnosti Salesforce zjistila, že 70 % spotřebitelů považuje propojené procesy za velmi důležité pro získání jejich přízně.
Díky využití konverzačních marketingových nástrojů na různých platformách mohou firmy zajistit, že zákazníci dostanou personalizovanou podporu a relevantní informace v každé fázi jejich cesty. Tato konzistence zlepšuje zákaznickou zkušenost a vede k vyšším konverzním poměrům. Studie ukazují, že značky s vysokou mírou zapojení zákazníků mohou dosáhnout až 5,5krát vyššího růstu tržeb než jejich konkurenti.
Proměňte konverzace v konverze s ClickUp
Konverzační marketing funguje v každé fázi online zákaznické cesty.
Ať už návštěvník pouze zkoumá vaši značku, potenciální zákazník hledá podrobnosti o vašich produktech nebo stávající zákazník potřebuje podporu s nedávným nákupem, konverzační marketing může pomoci zákazníkům efektivněji projít nákupním procesem. Je to také účinný způsob, jak budovat důvěru a posilovat řízení vztahů se zákazníky.
Jedním z nástrojů, který může tuto zkušenost výrazně vylepšit, je ClickUp! S ClickUpem mohou týmy sledovat dotazy, rychle na ně reagovat a analyzovat data o zákaznících na jednom místě, což zajišťuje plynulou komunikaci. Integrace a automatizace ClickUp založené na umělé inteligenci navíc pomáhají zefektivnit reakce a přiřazovat úkoly na základě interakcí se zákazníky, čímž zvyšují efektivitu.
Díky těmto schopnostem je potenciál pro zefektivnění pracovních postupů a zlepšení vztahů se zákazníky obrovský.
Na co čekáte? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!