Whatsapp Business vs. Personal: Který nástroj pro zasílání zpráv si vybrat?

WhatsApp se poprvé objevil v roce 2009 a brzy ho začali používat všichni, od středoškoláků až po globální startupové týmy.
S tímto rozruchem bylo jasné, že WhatsApp má skutečný potenciál pro komunikaci se zákazníky. Představujeme WhatsApp Business – verzi navrženou speciálně pro, uhodli jste, obchodní interakce.
Zůstává však důležitá otázka: Je WhatsApp vhodnější pro osobní použití, nebo může být stejně efektivní i pro firmy? Jsou WhatsApp Business a Personal opravdu stejné, nebo se tyto dvě platformy zásadně liší?
Pojďme si rozebrat rozdíly a zjistit, která z nich je pro vaše potřeby ta pravá. 💡
Úvod do aplikace WhatsApp
V červnu 2024 se všichni oblíbení herci seriálu Modern Family překvapivě vrátili – tentokrát v reklamě na WhatsApp!
Proč, ptáte se? Abychom vám ukázali sílu funkce skupinového chatu WhatsApp.
Díky klasickým zvláštnostem postav a trefnému scénáři sliboval WhatsApp divákům plynulý zážitek z posílání zpráv. Ale jak dobrý je WhatsApp pro každodenní použití?
Přehled aplikace WhatsApp
Není žádným překvapením, že WhatsApp je nejpoužívanější mobilní aplikací pro zasílání zpráv na světě.
S 2 miliardami aktivních uživatelů po celém světě je jasné, že WhatsApp si získal oblibu lidí na celém světě.
Jaké jsou tedy výhody?
Kromě toho, že je bezpečná a funguje hladce na iOS i Androidu, je také zdarma.
Zatímco téměř každý už slyšel o WhatsApp, mnozí neznají jeho verzi pro firmy: WhatsApp Business.
Vzestup WhatsApp Business
Než se pustíme do podrobností o možnostech WhatsApp, pojďme si rychle spočítat počty:
- WhatsApp Messenger
- WhatsApp Business
- WhatsApp Business API
Každá z nich slouží jedinečnému účelu a je přizpůsobena různým potřebám v oblasti zasílání zpráv.
Jak Mark Zuckerberg sdělil v rozhovoru pro agenturu Reuters: „Realita je taková, že obchodní zasílání zpráv bude pravděpodobně dalším významným pilířem našeho podnikání, protože se snažíme více zpeněžit WhatsApp a Messenger.“
A nemýlil se!
Více než 40 milionů lidí každý měsíc prochází katalog WhatsApp Business, což je působivý výsledek pro aplikaci, která začínala jako jednoduchá aplikace pro zasílání zpráv.
🌟 Zajímavost: Poté, co byl v roce 2009 odmítnut Facebookem, spoluzakladatel WhatsApp Brian Acton se nevzdal. Místo toho vytvořil WhatsApp – jen aby jej Facebook v roce 2014 koupil za 19 miliard dolarů.
Prozkoumejte WhatsApp Personal
WhatsApp Personal je oblíbená aplikace pro zasílání zpráv a má to svůj důvod. Pojďme se na to podívat.
Personal WhatsApp Základní funkce
Stejně jako každá skvělá platforma pro zasílání zpráv, i WhatsApp Personal je nabitý základními funkcemi, díky kterým se stal celosvětovým favoritem. Mezi tyto základní funkce patří:
- Kompletní šifrování: Zprávy, hovory a média jsou chráněny, takže je můžete číst pouze vy a příjemce. Ani samotná aplikace WhatsApp do nich nemůže nahlížet – jsou bezpečné jako bankovní trezor.
- Hlasové a videohovory: Můžete provádět bezplatné hlasové a videohovory, včetně skupinových hovorů až pro osm osob. Ideální pro virtuální rodinná setkání nebo neformální schůzky.
- Hlasové zprávy: Pro ty, kteří raději mluví než píší, hlasové zprávy usnadňují život. Stačí nahrát a odeslat – příjemce uslyší všechny nuance vašeho příběhu.
- Sdílení dokumentů: Zapomeňte na složité e-maily! Posílejte soubory PDF, tabulky a prezentace přímo přes WhatsApp. Protože, přiznejme si to, někdy prostě nechcete spouštět další aplikaci.
- Sdílení fotografií a videí: Sdílejte fotografie a videa bez ztráty kvality. Ostrost obrazu a žádná pixelizace – sen každého fotografa.
- Přístup z počítače: WhatsApp je k dispozici na vašem Macu nebo PC. Protože psaní na plnohodnotné klávesnici je prostě... příjemné.
- Hromadné zprávy: Pomocí funkce hromadného odesílání zpráv v aplikaci WhatsApp můžete poslat jednu zprávu najednou více lidem. Je to VIP místnost pro textové zprávy.
- Dvoustupňové ověření: Přidejte další vrstvu zabezpečení, abyste zabránili zvědavým očím. Nezbytnost pro každého, kdo bere ochranu svých dat vážně.
WhatsApp vylepšil své služby o několik opravdu skvělých funkcí. Podívejme se na některé z nejzajímavějších novinek:
- Úprava zpráv: Stalo se vám někdy, že jste zprávu odeslali příliš rychle? Nyní máte až 15 minut na úpravu zprávy, což vám ušetří překlepy nebo trapné momenty.
- Tichý režim pro neznámé volající: Máte dost spamových hovorů? Nyní můžete ztlumit hovory z čísel, která nemáte v kontaktech, a užít si tak klidnější prostředí.
- Zámek chatu: Přidejte vrstvu soukromí ke konkrétním chatům pomocí ochrany otiskem prstu nebo přístupovým kódem, aby určité konverzace zůstaly soukromé.
- Personalizované tapety chatu: Přizpůsobte si jednotlivé tapety chatu, abyste mohli rychle rozlišit jednotlivé konverzace a přidat jim osobní nádech.
- Nálepky generované umělou inteligencí: Popište svůj nápad a umělá inteligence WhatsApp vytvoří vlastní nálepky, které dodají vašim chatům více výrazu.
- Připnuté zprávy ve skupinách: Udržujte důležité informace v horní části skupinových chatů pomocí připnutých zpráv, které pomáhají všem zůstat v obraze.
- Hlasový chat Meta AI: Nemáte ruce volné na psaní? Můžete poslat hlasové pokyny Meta AI na WhatsApp.
Příklady použití aplikace WhatsApp Personal
Vezměme si například Emmu, která plánuje překvapení pro svou nejlepší kamarádku. WhatsApp Personal jí pomáhá mít vše pod kontrolou:
- Správa soukromí: Nastavuje si ovládací prvky soukromí tak, aby omezila, kdo může vidět její aktualizace stavu (žádní spoileři z večírků nejsou povoleni).
- Připomenutí událostí pomocí připnutých zpráv: Emma připne adresu a téma večírku přímo na začátek skupinového chatu, aby nikdo nezapomněl na důležité podrobnosti.
- Zasílání pokynů s aktuální polohou: Aby se nikdo neztratil, Emma sdílí svou aktuální polohu s hosty, kteří se vydávají na místo konání akce.
- AI samolepky pro vítězství: Emma vytvořila několik vlastních AI samolepek, včetně banneru „Party Time!“ a vtipných emoji obličejů, které oživí chat.
- Sdílení obrazovky během videohovorů: Emma sdílí svou obrazovku během videohovoru, aby ukázala rozvržení, které naplánovala pro dekorace a sezení.
- Zamknutí skupinového chatu: Zamkne skupinový chat, aby zůstaly všechny plány večírků soukromé – žádné spoilery pro ty, kteří nejsou pozváni.
- Reakce na potvrzení účasti pomocí ankety: Místo toho, aby její pozvaní hosté odpovídali v záplavě zpráv (což, jak všichni víme, rychle vede k chaosu), Emma vytvoří v skupinovém chatu anketu, ve které mohou všichni potvrdit svou účast a hlasovat o možnostech, jako je jídlo, dress code a aktivity.
prostřednictvím WhatsApp
- Zmizení zpráv pro úklid: Po večírku Emma nastaví ve skupině zmizení zpráv, aby fotografie a aktualizace všech účastníků nezabíraly místo v chatu navždy.
💡 Tip pro profesionály: Zlepšete koordinaci skupiny pomocí „plánovaných skupinových hovorů“. Naplánujte hovory předem s připomenutím, aby byli všichni v synchronizaci.
Výhody WhatsApp Personal
WhatsApp nabízí řadu výhod, díky nimž je jednou z nejpopulárnějších platforem pro zasílání zpráv na světě:
- Globální dosah: S více než 2 miliardami uživatelů ve 180 zemích je WhatsApp všude. Sbohem, mezinárodní poplatky za SMS
- Dostupnost na různých platformách: WhatsApp funguje bez problémů na Androidu, iOS a dokonce i na stolních počítačích, takže jste vždy v kontaktu bez ohledu na zařízení.
- Bez reklam: Na rozdíl od většiny aplikací zůstává WhatsApp bez reklam, takže si můžete vychutnat zasílání zpráv bez rušivých vlivů.
- Nákladově efektivní: WhatsApp je zdarma pro textové zprávy, hlasové hovory a videohovory, což šetří náklady na mezinárodní komunikaci.
- Vysoká míra otevření zpráv: Zprávy WhatsApp jsou častěji otevírány a čteny, což z nich činí nejlepší volbu pro důležité aktualizace a komunikaci se zákazníky.
- Komplexní šifrování: Soukromí je prioritou číslo jedna, díky robustním bezpečnostním funkcím jsou konverzace chráněny.
- Seznamy a skupiny pro hromadné zasílání zpráv: Snadno spravujte více konverzací, ať už jde o obchodní novinky nebo společenské akce.
- Sdílení aktuální polohy: Skvělé pro sledování schůzek nebo zajištění bezpečnosti vašich blízkých.
- Uživatelsky přívětivý: Rozhraní je jednoduché a navržené pro všechny věkové skupiny, takže je přístupné a intuitivní.
Omezení aplikace WhatsApp Personal
Ačkoli je WhatsApp fantastický, je třeba zmínit několik omezení:
- Závislost na internetu: Bez přístupu k internetu je WhatsApp nepoužitelný, na rozdíl od běžných SMS zpráv.
- Riziko pozastavení účtu: Porušení zásad WhatsApp může vést k pozastavení účtu, což je problém pro firmy, které na něm závisí.
- Dopady na duševní zdraví: Tlak být neustále k dispozici může vést ke stresu a „únavě z oznámení“.
- Využití úložiště: Časté sdílení médií může rychle zaplnit úložiště, což vyžaduje pravidelné čištění.
- Zákaznická podpora: Zákaznická podpora pro jednotlivé uživatele může být omezená a pomalá.
Podrobný pohled na WhatsApp Business
56 % marketérů se shoduje, že obchodní zprávy pomáhají zákazníkům cítit se více propojeni s firmami. Pojďme se podívat na základní funkce WhatsApp Business a zjistit, zda je pro vás vhodný.
🧠 Věděli jste, že lidé kontrolují své telefony až 58krát denně? Pro uživatele Androidu to znamená asi 38 minut denně strávených pouze na WhatsAppu, což pro značky představuje skvělou příležitost oslovit zákazníky na důvěryhodné platformě.
Základní funkce WhatsApp Business
- Profil WhatsApp Business: Prezentujte svou firmu pomocí profilu, který obsahuje vaše logo, popis firmy, otevírací dobu a odkaz na webové stránky, a vytvořte si tak miniaturní výlohu přímo na WhatsApp.
- Uvítací zprávy: Automaticky odesílejte novým zákazníkům personalizované uvítací zprávy, abyste konverzaci zahájili správným způsobem.
prostřednictvím WhatsApp
- Rychlé odpovědi: Ušetřete čas díky přizpůsobitelným rychlým odpovědím na často kladené otázky, které vám umožní reagovat rychleji pouhým klepnutím.
- Zprávy o nepřítomnosti: Nastavte automatické odpovědi mimo pracovní dobu, abyste informovali zákazníky, kdy se vrátíte, a udrželi je tak v obraze.
prostřednictvím WhatsApp
- Štítky: Uspořádejte a roztřiďte konverzace pomocí štítků, abyste mohli rychle vyhledat důležité zprávy a odpovědět na ně.
- Meta-ověřený odznak: Budujte důvěryhodnost pomocí ověřovacího odznaku, který zákazníkům pomáhá identifikovat váš oficiální účet a zvyšuje důvěru.
- Katalog a košík: Prezentujte své produkty a služby prostřednictvím katalogu a umožněte zákazníkům přidávat položky do košíku, aby mohli snadno procházet nabídku a objednávat.
prostřednictvím WhatsApp
- Hromadné zasílání zpráv: Oslovte více zákazníků najednou zasláním hromadných zpráv ze svého seznamu kontaktů s oznámeními nebo propagačními akcemi.
- Reklamy s proklikem na WhatsApp: Přiveďte nové zákazníky z reklam na Facebooku a Instagramu přímo do chatu WhatsApp a vytvořte tak hladký vstupní bod pro konverzace.
prostřednictvím WhatsApp
- Tlačítka pro výzvu k akci na sociálních médiích: Přidejte tlačítka „Odeslat zprávu“ na své profily na Facebooku a Instagramu, abyste potenciální zákazníky navedli k okamžitému zahájení chatu s vámi.
Osvědčené postupy pro WhatsApp Business
- Uveďte jasnou pracovní dobu: Dejte zákazníkům vědět, kdy jste k dispozici, a mimo pracovní dobu používejte zprávy o nepřítomnosti, abyste udrželi konzistentní komunikaci.
- Využijte rychlé odpovědi na časté dotazy: Nastavte rychlé odpovědi na časté dotazy, abyste ušetřili čas a zefektivnili komunikaci se zákazníky.
- Propagujte svůj kanál WhatsApp: Použijte QR kódy, krátké odkazy a tlačítka sociálních médií, abyste zákazníkům dali vědět, že vás mohou kontaktovat přes WhatsApp.
- Využijte odznak ověřený Meta: Získejte odznak, který zvýší důvěryhodnost, což je obzvláště užitečné v odvětvích, kde je autenticita zásadní.
Příklady použití WhatsApp Business
- Bank Mandiri (bankovnictví): Bank Mandiri používá WhatsApp Business k opětovnému oslovení zákazníků prostřednictvím automatických oznámení o ověření kreditních karet a nabídkách splátkového kalendáře. Platforma zvýšila čistý úrokový výnos o 42 % a míru odezvy na ověření kreditních karet o 56 %, čímž se WhatsApp stal nejlepším kanálem banky pro konverze a překonal SMS, telesales a webové stránky.
- Max Life Insurance (pojišťovna): Aby oslovila zákazníky po celé Indii, pojišťovna Max Life Insurance spolupracovala se společností Haptik na implementaci funkce jazykové podpory platformy WhatsApp Business Platform a nabízí služby v sedmi regionálních jazycích. Díky této funkci, kterou lze aktivovat dvěma klepnutími, si zákazníci mohou vybrat svůj preferovaný jazyk, což vedlo k 40% míře dokončení interakcí se zákazníky v jimi zvoleném jazyce.
- Mercedes-Benz Turkey (automobilový průmysl): Společnost Mercedes-Benz Turkey integrovala platformu WhatsApp Business za účelem propagace užitkových vozů, generování potenciálních zákazníků a přímé komunikace se zákazníky. Díky hybridním kampaním kombinujícím WhatsApp a tradiční kanály dosáhla 63% nárůstu nákupního záměru a 93% nárůstu prodeje, přičemž náklady na kvalifikovaného potenciálního zákazníka snížila o 78 %.
- Lenovo (technologie): Společnost Lenovo Indonesia spustila WhatsApp Flows za účelem zefektivnění rezervací služeb, což vedlo k 8,2násobnému zvýšení konverzního poměru ve srovnání s jejich webovými stránkami a 44,5% nárůstu interakcí na WhatsApp. Tento plynulý samoobslužný kanál umožňuje zákazníkům rezervovat, přeplánovat nebo zrušit schůzky zcela v rámci WhatsApp.
Výhody WhatsApp Business
- Vylepšená interakce se zákazníky: Kanály pro zasílání zpráv umožňují firmám zůstat v kontaktu s zákazníky po celou dobu jejich cesty. Díky rychlým reakcím a automatizaci mohou firmy komunikovat se zákazníky podle jejich podmínek.
- Vysoká míra otevření: WhatsApp se může pochlubit působivou 98% mírou otevření obchodních zpráv, čímž předčí ostatní kanály.
- Spokojenost zákazníků: WhatsApp Business zvyšuje spokojenost a loajalitu zákazníků tím, že jim vychází vstříc tam, kde se cítí nejlépe.
- Nákladově efektivní komunikace: Automatizace a rychlé odpovědi snižují provozní náklady a zároveň zvyšují efektivitu.
- Růst tržeb: WhatsApp Business zvyšuje konverzní poměr. Studie ukazují, že živé chaty mohou mít pozitivní vliv na prodej a loajalitu zákazníků.
Omezení aplikace WhatsApp Business
- Omezený počet zpráv: Bez ověření je počet odeslaných zpráv omezen na 5 000 za měsíc, což může být pro větší podniky omezující.
- Žádná integrace třetích stran: WhatsApp Business nemá podporu API, což omezuje integraci s jinými aplikacemi a snižuje efektivitu pracovních postupů.
- Omezená automatizace: Možnosti automatizace v WhatsApp Business jsou základní ve srovnání s WhatsApp Business API, které nabízí pokročilejší chatboty a směrování zpráv.
- Omezené používání zařízení: WhatsApp Business podporuje pouze dvě zařízení, což omezuje počet agentů, kteří mohou spravovat konverzace se zákazníky.
- Omezení katalogu: Funkce katalogu má omezený rozsah, takže zákazníci musí navštívit váš web nebo e-commerce platformu, aby získali více možností.
- Chybějící zelená značka: Bez ověření nemají účty WhatsApp Business zelenou značku, což může mít vliv na důvěru zákazníků kvůli zvýšenému povědomí o phishingu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud váš tým dosahuje limitu zpráv v aplikaci WhatsApp Business nebo má potíže s organizací konverzací se zákazníky, zvažte použití rozhraní WhatsApp Business API. Díky neomezenému počtu zařízení a pokročilé automatizaci je určeno pro větší týmy, které potřebují vysoký objem zpráv.
WhatsApp Business API
WhatsApp Business API se liší od aplikace WhatsApp Business.
Aplikace je určena pro střední a velké podniky a otevírá dveře k pokročilým marketingovým nástrojům a snadné integraci, které jsou navrženy tak, aby zvládly zákaznickou komunikaci ve velkém měřítku.
Na rozdíl od aplikace Business není API vybaveno nativním rozhraním – místo toho se připojuje přímo k front-endu jakékoli integrované platformy prostřednictvím obchodního partnera Meta.
Toto nastavení vám umožní začlenit dosah a sílu aplikace WhatsApp přímo do vašich stávajících systémů.
Zaujalo vás to? Zde je více informací:
- Spojte se se zákazníky, ať jsou kdekoli: Setkávejte se se zákazníky tam, kde již aktivně používají WhatsApp – v prostředí, které je jim známé a příjemné.
- Obousměrné konverzace: Podporujte interaktivní marketing, prodej a podporu zákazníků a provázejte je celou cestou.
- Zapamatovatelné interakce: Využijte bohatá média, dynamické seznamy produktů a interaktivní výzvy k akci, abyste poskytli poutavé a jedinečné zážitky ve velkém měřítku.
Rozšiřování marketingových aktivit pomocí WhatsApp Business API
Zde jsou populární příklady použití, které ilustrují, jak podniky využívají API k podpoře růstu a zlepšení zákaznické zkušenosti:
- Oznámení: Informujte zákazníky včas o novinkách, jako jsou potvrzení objednávek, sledování zásilek nebo připomenutí schůzek.
- Personalizované propagační akce: Zvyšte příležitosti k upsellu, řešte opuštění nákupního košíku a zasílejte hyperrelevantní nabídky, abyste maximalizovali návratnost investic do marketingu.
- Obchod: Umožněte zákazníkům procházet nabídku, klást otázky a zadávat objednávky přímo v aplikaci WhatsApp a vytvořte tak bezproblémový nákupní zážitek.
- Zákaznická podpora: Automatizujte rutinní dotazy pomocí konverzačních toků a směrujte zákazníky k živým agentům pouze v případě potřeby, čímž snížíte náklady na podporu.
- Ověření: Zjednodušte ověřování účtu pomocí bezpečných jednorázových hesel nebo vícefaktorových výzev.
- Vlastní toky: Navrhněte si vlastní jedinečné konverzační zážitky, které podpoří zapojení a loajalitu.
📌Příklad: Společnost Zendesk přešla z lokální API na cloudovou API v aplikaci WhatsApp Business, čímž zcela eliminovala aktivační náklady a zkrátila dobu vývoje o 90 %. Díky cloudové API společnost Zendesk zdvojnásobila rychlost odesílání zpráv, zlepšila řešení ticketů a zvýšila poptávku po aplikaci WhatsApp mezi zákazníky.
Integrace ClickUp s WhatsApp Business API
ClickUp je synonymem pro řízení projektů.
Kombinace univerzálních automatizačních a integračních funkcí ClickUp s WhatsApp Business API otevírá nové možnosti pro automatizaci úkolů a škálování komunikace v oblasti prodeje, marketingu a zákaznických služeb.
Zde je návod, jak tuto výkonnou kombinaci využít na maximum:
- Prodej a vyhledávání potenciálních zákazníků: Pro prodejní týmy tato integrace pomáhá automatizovat úkoly v ClickUp, kdykoli je na platformách jako LinkedIn identifikován nový potenciální zákazník. Oznámení lze poté odesílat přes WhatsApp, když se obchod vyvíjí, což umožňuje obchodním zástupcům reagovat rychleji a zlepšit konverzi potenciálních zákazníků.
- CRM: Použijte ClickUp CRM k organizaci interakcí s klienty a snadnému sledování prodejního procesu. Automatizace umožňuje vytvářet následné úkoly a odesílat připomenutí na WhatsApp, aby obchodní zástupci mohli s klienty komunikovat bez prodlení.
- Správa marketingových kampaní: Zefektivněte tvorbu kampaní, sledování a reporting pomocí správy úkolů v ClickUp a zasílání okamžitých aktualizací zainteresovaným stranám a členům týmu prostřednictvím WhatsApp, aby byli všichni informováni.
- Sledování cílů: Stanovte měřitelné prodejní nebo marketingové cíle pomocí ClickUp Goals a sledujte jejich pokrok pomocí vlastních polí a vizuálních zobrazení. Pomocí WhatsApp můžete posílat aktualizace stavu nebo oslavovat milníky s týmem.
Ceny API WhatsApp a úvahy pro firmy
Ceny WhatsApp Business API jsou založeny na modelu založeném na konverzacích, přičemž se účtuje za 24hodinovou relaci. Zde je rozpis:
Typy konverzací
Každý typ konverzace má jiný účel a cenu:
- Marketingové konverzace: Používají se k propagaci produktů nebo služeb a jsou dražší, protože jsou navrženy tak, aby podporovaly zapojení zákazníků a prodej.
- Praktické konverzace: Sem patří transakční zprávy, jako jsou potvrzení objednávek nebo aktualizace o zaslání zboží, které jsou finančně výhodnější než marketingové zprávy.
- Ověřovací konverzace: Pro bezpečné ověření uživatele (např. pomocí jednorázových hesel) poskytují rovnováhu mezi bezpečností a cenovou dostupností.
- Servisní konverzace: Interakce iniciované zákazníky jsou kategorizovány jako servisní konverzace, což je nákladově efektivní volba pro podporu a dotazy.
Klíčové faktory nákladů
- Zahájení konverzace: Náklady se liší v závislosti na tom, zda konverzaci zahájí firma nebo zákazník.
- Ceny podle země: Ceny se liší podle země příjemce, takže v případě globálního publika zohledněte regionální rozdíly v nákladech.
- Délka relace: Veškerá komunikace v rámci 24 hodin se počítá jako jedna konverzace, což zajišťuje stabilní ceny za komplexní interakce.
Porovnání WhatsApp, WhatsApp Business a WhatsApp Business API
Hlavní rozdíl spočívá v cílových uživatelích: WhatsApp Messenger je určen pro osobní použití, WhatsApp Business pro malé a střední podniky a WhatsApp Business API pro větší podniky s pokročilými marketingovými potřebami.
Zde je tabulka pro rychlé srovnání:
|Funkce
|WhatsApp Messenger
|WhatsApp Business
|WhatsApp Business API
|Účel použití
|Personal
|Malé a střední podniky (SMB)
|Střední a velké podniky
|Zprávy
|1:1 zasílání zpráv
|Ad hoc zákaznický servis, marketing v malém měřítku
|Hromadné zasílání zpráv, strategický zákaznický servis
|Přístup
|Aplikace, prohlížeč
|Aplikace, prohlížeč
|Vyžaduje rozhraní poskytovatele řešení
|Omezení počtu zařízení
|Jeden uživatel, dvě zařízení (telefon a počítač)
|Jeden uživatel, dvě zařízení (telefon a počítač)
|Neomezený počet uživatelů a zařízení
|Nástroje pro podnikání
|Žádné
|Obchodní profil, katalog produktů, omezené hromadné zprávy a automatické zprávy
|Obchodní profil, katalog produktů, hromadné zprávy, automatizované chatboty
|Ověření zeleným zaškrtnutím
|Není k dispozici
|Není k dispozici
|K dispozici pro oficiální účty
|Zdroj kontaktů
|Kontakty z telefonu
|Kontakty z telefonu
|Importováno z opt-in seznamu
|Ceny
|Zdarma
|Zdarma
|Placená
Správná volba
Textové zprávy jsou v dnešní době naším hlavním komunikačním prostředkem – a efektivní komunikace může zvýšit produktivitu až o 72 %.
Výběr správné platformy je tedy důležitý.
WhatsApp je bezpochyby fantastická aplikace pro zasílání zpráv, ale týmy často potřebují samostatný nástroj pro správu projektů, aby mohly sledovat, organizovat a udržovat konverzace funkční.
S ClickUpem však můžete vše přidat na jedno místo.
ClickUp Chat: výkonná alternativa pro firmy
ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty a WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.
ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty a WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.
Představte si ClickUp Chat – aplikaci, která umí všechno – jako platformu, která shromažďuje vše, co potřebujete – od týmových chatů po aktualizace úkolů – do jednoho přehledného a organizovaného prostoru, který vám umožní:
💬 Okamžité zasílání zpráv: Díky chatu v reálném čase můžete přímo v pracovním prostoru ClickUp zahájit individuální nebo skupinové konverzace.
📝 Přiřazujte úkoly a komentáře: Pomocí @zmínek přiřazujte komentáře nebo upozorňujte členy týmu a zajistěte tak plynulý průběh práce.
📂 Sdílení souborů a správa úkolů: Plynule propojujte chaty s úkoly, sdílejte dokumenty a přiřazujte akce – vše z okna chatu.
🎬 ClickUp Clips: Vyhněte se zbytečným schůzkám a pošlete videoklip pomocí ClickUp Clips, abyste vizuálně sdíleli své myšlenky.
Vytvoření atmosféry spolupráce je snazší díky nástrojům jako ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards a ClickUp Brain.
- ClickUp Docs: ClickUp Docs je ideální pro spolupráci v reálném čase a nabízí robustní možnosti formátování, vkládání médií a komentáře, díky kterým mohou týmy společně navrhovat, sdílet a vylepšovat nápady.
- ClickUp Whiteboards: Pro brainstorming a vizuální plánování umožňuje ClickUp Whiteboards týmům interaktivně mapovat nápady a strategie, díky čemuž jsou schůzky poutavější a produktivnější.
- ClickUp Automations: Naplánujte si připomenutí, posílejte aktualizace a spravujte automaticky následné kroky pomocí ClickUp Automations, díky čemuž budou všichni informováni, aniž by bylo nutné neustále kontrolovat stav.
- ClickUp AI asistent: ClickUp Brain pomáhá vytvářet jasné a propracované zprávy, zajišťuje hladkou komunikaci v týmu a zajišťuje, že všichni zůstávají doslova na stejné vlně.
Šablona pro okamžité zprávy ClickUp
Šablona pro okamžité zprávy ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla okamžitě začít s týmovou komunikací.
Vytvořte samostatné projekty pro každé téma a pozvěte příslušné členy týmu k organizovaným diskusím.
Aby byl váš pracovní prostor přehledný, použijte vyhledávací lištu šablony k rychlému vyhledání klíčových zpráv a archivaci starých zpráv. Zapněte také oznámení, abyste byli vždy informováni a mohli včas reagovat.
WhatsApp, co bude dál? 360stupňová komunikace s ClickUp
Nyní, když jste se seznámili s balíčkem WhatsApp – Personal, Business a API – pojďme se podívat na fakta: Váš tým nebude nadšený z používání WhatsApp pro pracovní komunikaci.
Je skvělá pro neformální chatování, ale pro skutečné podnikání může být problematická. Neustálé pípání? Ano. Těžko sledovatelné konverzace? To si pište.
A pak je tu úložný prostor, který mizí rychleji než happy hour po práci. Existuje důvod, proč existuje specializovaný software pro firemní komunikaci!
Pokud hledáte platformu, která vašemu týmu umožní odpojit se při večeři a zůstat organizovaní v kanceláři, ClickUp je pro vás tou správnou volbou. ClickUp sdružuje všechny aktualizace projektů, sledování úkolů a komunikaci týmu do jednoho centra.
Díky instant messagingu, přiřazování úkolů, tabulkám pro brainstorming a dokonce i umělé inteligenci pro zefektivnění pracovních postupů a komunikace v ClickUp může váš tým využívat perfektní pracovní prostředí, které nezasahuje do jejich osobního času.
Jste připraveni si usnadnit pracovní život? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma!