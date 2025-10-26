10 nejlepších ERP nástrojů s umělou inteligencí pro zefektivnění pracovních postupů ve firmě

Představte si následující situaci: Je konec měsíce. Vaše skladové zprávy jsou zastaralé, finanční oddělení se topí v tabulkách a váš tým sleduje aktualizace v pěti různých aplikacích. Vše působí nesourodě a je to bolestivě manuální práce. Jedná se o příklad rozptýlené práce , která snižuje produktivitu a potenciál vaší společnosti.
Využijte systémy plánování podnikových zdrojů (ERP) založené na umělé inteligenci. Tyto nástroje zahrnují funkce, jako je automatizace zadávání dat, předpovídání poptávky, prediktivní analytika a konverzační umělá inteligence, které pomáhají vašemu podnikání zůstat agilním a konkurenceschopným.
V konečném důsledku sjednotí všechny vaše obchodní procesy, data a týmy do jediného inteligentního ERP systému.
V tomto článku jsme pro vás vybrali nejlepší nástroje založené na umělé inteligenci, které zlepší plánování podnikových zdrojů.
Přehled nejlepších AI nástrojů pro ERP
Zde jsou funkce, struktura a ceny 10 nejlepších systémů AI ERP.
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Všechny velikosti týmů (jednotlivci, malé podniky, střední podniky a velké společnosti)
|Spolupracující dokumenty s mechanismy zpětné vazby a poznámkami, integrovaný chat, správa úkolů a návrhy korektur založené na umělé inteligenci, více než 100 integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify s dalšími funkcemi; možnost přizpůsobení pro podniky.
|SAP Business AI
|Podniky
|Porovnávání faktur, integrovaná umělá inteligence a hodnocení udržitelnosti
|Ceny na míru
|Microsoft Dynamics 365
|Střední a velké podniky v oblasti dodavatelského řetězce
|Automatizace úkolů, přehledy v reálném čase a integrace s nástroji Microsoft
|K dispozici jsou placené tarify
|Oracle ERP Cloud
|Vládní agentury a vysoce regulovaná odvětví
|Integrované prognózy poptávky, správa dodavatelů a správa rizik a dodržování předpisů
|Ceny na míru
|Odoo
|Malé a střední podniky
|Nasazení v cloudu a na místě
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify s dalšími funkcemi
|Acumatica ERP
|Malé a střední podniky a startupy
|Otevřená architektura, přizpůsobitelné pracovní postupy
|Ceny na míru
|Infor Cloudsuite
|Střední a velké podniky
|Řízení dodavatelského řetězce, funkce umělé inteligence, jako jsou předpovědi trendů, a pokročilá analýza dat
|Ceny na míru
|Epicor
|Výrobci a velcí distributoři
|Integrované CRM, hodnocení cen a správa dodavatelů
|Ceny na míru
|Sage Intacct AI
|Finanční týmy
|Automatizované zadávání dat, integrace s účetním softwarem a inteligentní importy
|Ceny na míru
|NetSuite s umělou inteligencí
|Výrobní podniky
|Generativní AI, nástroje pro řízení lidských zdrojů, řízení dodavatelského řetězce
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v ERP systému s umělou inteligencí?
59 % globálních společností se potýká s komplexností svých ERP systémů. Abyste se vyhnuli problémům v oblasti IT, HR a řízení dodavatelského řetězce, měli byste si vybrat AI ERP, které vyhovuje vašim jedinečným obchodním operacím a potřebám.
Zde jsou vlastnosti, které byste měli hledat v ERP softwaru, abyste ze své investice získali maximum:
- Inteligentní automatizace: Automatizujte obchodní procesy a rutinní úkoly, jako je fakturace, aktualizace skladových zásob a pracovní postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. Snižte manuální práci, zvyšte efektivitu procesů a uvolněte svůj tým, aby se mohl soustředit na klíčové obchodní procesy.
- Prediktivní analytika: Využijte AI v ERP k předpovídání poptávky, sledování finančních trendů a identifikaci potenciálních rizik. Přijímejte proaktivní a daty podložená rozhodnutí, abyste předešli provozním problémům a včas využili příležitosti k růstu.
- Viditelnost dat v reálném čase: Synchronizujte data z různých oddělení a získejte jasný přehled o svém podnikání v reálném čase. Získejte okamžitě ucelený obraz, ať už sledujete prodej, zásoby nebo výkonnost zaměstnanců.
- Funkce zpracování přirozeného jazyka: Pomocí umělé inteligence můžete klást otázky v běžné angličtině a získávat okamžité informace. Zpřístupněte data i uživatelům bez technických znalostí a urychlete rozhodování.
- Přizpůsobitelné řídicí panely: Přizpůsobte zobrazení podle rolí a KPI. Zobrazte nejdůležitější informace na řídicích panelech ERP, abyste mohli sledovat výkon na první pohled.
- Koordinace pracovních postupů: Propojte úkoly napříč odděleními a nastavte automatizované schvalovací řetězce. Vaše operace budou probíhat jako na drátkách, bez nutnosti neustálých kontrol.
- Integrace třetích stran: Propojte své stávající CRM, e-commerce platformu nebo účetní software, aby vaše technologické systémy fungovaly hladce. Omezte duplicitu a usnadněte implementaci pro týmy.
- Přístup a oprávnění na základě rolí: Zabezpečte citlivé finanční údaje a údaje o zaměstnancích omezením přístupu na základě rolí. Zajistěte dodržování předpisů a plnou kontrolu nad tím, kdo může informace prohlížet nebo upravovat.
- Auditní protokoly a sledování dodržování předpisů: Sledujte všechny změny, schválení a akce uživatelů z hlediska dodržování předpisů, interních auditů a správy zásob.
👀 Věděli jste, že téměř 97 % společností zvažuje cloudové ERP řešení namísto lokálního ERP řešení? A většina z těchto společností volí ERP řešení, aby podpořila růst podnikání a zlepšila své procesy a produktivitu.
Nejlepší nástroje AI pro ERP
Nyní se podívejme na funkce, příklady použití a omezení těchto ERP systémů.
1. ClickUp (nejlepší pro inteligentní správu úkolů a integraci ERP pracovních postupů)
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, kde se vaše ERP projekty, úkoly, chat a další funkce spojují v přizpůsobeném, škálovatelném řešení.
Díky inteligentní správě úkolů a hladké integraci ERP pracovních postupů můžete zefektivnit obchodní procesy, automatizovat rutinní úkoly a optimalizovat provozní efektivitu – vše na jednom místě.
Podívejme se, jak na to.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je virtuální asistent platformy, který využívá strojové učení k automatizaci opakovaného zadávání dat, generování dokumentace procesů a poskytování prediktivní analýzy pro chytřejší podnikání.
Můžete spravovat úkoly, předvídat potřeby zdrojů, automaticky generovat plány projektů a okamžitě odpovídat na otázky týmu.
Řekněme, že řídíte uvedení produktu na trh. Namísto ručního mapování každého kroku Brain automaticky generuje časovou osu, označuje úzká místa v zdrojích a předpovídá zpoždění na základě pracovní zátěže týmu. To zcela zjednodušuje správu zdrojů. Vše od plánování zdrojů přes úpravu časových os až po proaktivní přístup lze provést pouhými několika kliknutími.
Jak ClickUp Brain MAX transformuje ERP
ClickUp Brain MAX není jen dalším nástrojem AI – je to vaše velitelské centrum, které bylo navrženo tak, aby zefektivnilo všechny aspekty plánování podnikových zdrojů. Takto posiluje týmy:
- Sjednocené vyhledávání: Okamžitě vyhledávejte finanční záznamy, dokumenty z oblasti lidských zdrojů, údaje o zásobách a informace o zákaznících ve všech připojených aplikacích a cloudových platformách.
- Produktivita řízená hlasem: Pomocí funkce Talk to Text můžete spravovat úkoly, generovat zprávy a aktualizovat záznamy pouhým hlasem, čímž zefektivníte pracovní postupy ERP.
- Informace založené na umělé inteligenci: Získejte kontextovou finanční analýzu, průzkum konkurence a předpovědi prodeje přímo ve svém ERP prostředí.
- Jedna výkonná AI: Uživatelé mohou využívat prémiové externí nástroje AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , v rámci jediného kontextového řešení připraveného pro podnikové použití.
🎥 Podívejte se, jak co nejlépe využít Brain Max:
S ClickUp Brain MAX získáte jedinou superaplikaci s umělou inteligencí připravenou pro podnikové použití, která rozumí vašim pracovním postupům, propojuje vaše data a umožňuje vám spravovat celý ERP systém – hlasem nebo textem. Zbavte se nesourodé směsice nesouvislých nástrojů s umělou inteligencí a vyzkoušejte plynulou kontextovou automatizaci pro každé použití ERP.
ClickUp Autopilot Předem připravení a přizpůsobení agenti
S pomocí AI agentů ClickUp můžete plně využít potenciál svého ERP systému. AI agenti jsou navrženi tak, aby automatizovali procesy, zefektivňovali pracovní postupy a poskytovali praktické informace v celé vaší organizaci.
Zde je několik způsobů, jak můžete využít agenta ClickUp AI:
- Automatizujte rutinní úkoly ERP: Předem připravení agenti AI zvládnou opakující se procesy, jako je schvalování faktur, zadávání dat a generování reportů, čímž ušetří čas a sníží počet manuálních chyb.
- Automatizace pracovních postupů na míru: Vytvořte si vlastní AI agenty přizpůsobené vašim jedinečným ERP potřebám, jako je automatizace zpracování nákupních objednávek, aktualizace skladových zásob nebo pracovní postupy při přijímání nových zaměstnanců.
- Inteligentní vyhledávání a analýza: AI agenti dokážou extrahovat klíčové informace z dokumentů (např. smluv, účtenek, finančních výkazů) a poskytnout okamžité shrnutí nebo poznatky pro rychlejší rozhodování.
- Upozornění a doporučení: Nastavte agenty tak, aby sledovali data ERP z hlediska anomálií, termínů nebo problémů s dodržováním předpisů, a dostávejte proaktivní upozornění nebo návrhy, které vám pomohou udržet provoz na správné cestě.
Automatizace ClickUp
Pro automatizaci rutinních ERP úkolů použijte ClickUp Automations. Odstraňuje manuální úsilí spojené se správou ERP pracovních postupů tím, že vám umožňuje nastavit vlastní pravidla, která automaticky přesouvají úkoly, takže vám nic neunikne. S více než 50 spouštěči akcí můžete automatizovat prakticky jakoukoli část svých ERP operací.
Například když je schválena objednávka, ClickUp může automaticky přiřadit další úkol vašemu týmu nákupu, aktualizovat fázi projektu a informovat účetní oddělení, aby zahájilo zpracování faktury.
ClickUp Docs
Pokud potřebujete spolupracovat se svými kolegy nebo vytvořit přehledy omezení zdrojů, které chcete sdílet se svým týmem, použijte ClickUp Docs.
Umožňuje sdílet dokumentaci ERP, SOP a obchodní procesy a komentovat je v reálném čase. Váš tým pro obchodní operace může přidávat své připomínky, zvýrazňovat konkrétní části, které vyžadují pozornost, a označovat relevantní členy týmu přímo v dokumentech.
Dokumenty jsou také přímo propojeny s úkoly ClickUp, což zajišťuje, že důležité informace o procesech jsou vždy použitelné, přístupné a aktuální. To centralizuje správu znalostí a zefektivňuje zaškolování nových zaměstnanců a dodržování předpisů.
Tato konvergence založená na umělé inteligenci vám umožňuje propojit všechny vaše obchodní operace a procesy (v rámci vašeho propojeného ekosystému aplikací) na jednom místě.
ClickUp Operations je ERP systém, který vám umožní sledovat každou fázi provozu v reálném čase, od zapojení dodavatelů a konfigurace systému až po školení skladových pracovníků.
Získáte kompletní přehled o všech odděleních a zajistíte, že vaše implementace bude v souladu s rozpočtem, milníky a požadavky na dodržování předpisů – vše na jednom místě. Navíc získáte přístup ke všem funkcím ClickUp Project Management.
🧩 Archiv šablon: ClickUp také nabízí několik bezplatných přizpůsobitelných šablon pro implementaci ERP a inventář, které vám pomohou rychle začít.
Například šablona struktury rozdělení práce pro implementaci ERP ClickUp a šablona pro správu zásob ClickUp pomáhají týmům řídit komplexní zavádění ERP a průběžné operace pomocí jasných hierarchií úkolů, Ganttových diagramů a zobrazení časové osy.
Tyto šablony podporují předpovídání poptávky, alokaci zdrojů a sledování pokroku, a to vše díky poznatkům založeným na umělé inteligenci ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné panely ClickUp pro projektové účetnictví a vizualizaci KPI, provozních metrik a výkonu ERP v reálném čase
- Digitalizujte a spravujte databáze dodavatelů, sledujte dlouhodobý majetek a monitorujte výrobní plány pro včasné provedení.
- Vytvořte standardní provozní protokol a systém sledování pomocí šablon provozních plánů.
- Plánujte, realizujte a monitorujte projekty implementace ERP jakékoli velikosti pomocí pokročilého plánování a správy závislostí.
- Zůstaňte v kontaktu a diskutujte s kolegy o tipech pro správu zdrojů pomocí ClickUp Chat.
- Zefektivněte nábor, zaškolování a správu zaměstnanců pomocí automatizovaných pracovních postupů a centralizované dokumentace.
- Udržujte standardní operační postupy, sledujte úkoly související s dodržováním předpisů a zajistěte standardizaci procesů pomocí dokumentace a připomínek generovaných umělou inteligencí.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce za trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Nejlepší all-in-one DIY SaaS ERP. ClickUp nabízí modulární funkcionalitu, která zjednodušuje vytváření různých pracovních postupů. Jeho otevřená architektura funkcí stimuluje kreativitu a přizpůsobení. UI/UX je dobře propracované, poskytuje intuitivní navigaci a propracovanou estetiku. Platforma umožňuje uživatelům vyvíjet vlastní aplikace, což přidává cennou vrstvu univerzálnosti. Nejlepší prodejní tým všech dob!
Nejlepší all-in-one DIY SaaS ERP. ClickUp nabízí modulární funkcionalitu, která zjednodušuje vytváření různých pracovních postupů. Jeho otevřená architektura funkcí stimuluje kreativitu a přizpůsobení. UI/UX je dobře propracované, poskytuje intuitivní navigaci a propracovanou estetiku. Platforma umožňuje uživatelům vyvíjet vlastní aplikace, což přidává cennou vrstvu univerzálnosti. Nejlepší prodejní tým všech dob!
🧠 Zajímavost: Netflix používá algoritmy pro správu zdrojů k předpovídání poptávky diváků a efektivnímu přidělování šířky pásma pro streamování během špičky.
2. SAP Business AI (nejlepší pro velké podniky zabývající se složitou logistikou)
Řízení složitých operací napříč odděleními často vede k izolovaným datům, pomalým rozhodnutím a promarněným příležitostem. SAP Business AI kombinuje podnikovou inteligenci se systémem plánování zdrojů. Umí automatizovat opakující se úkoly, sledovat faktury, vizualizovat zásoby a plánovat alokaci zdrojů.
Od prediktivní analýzy a prognózování výnosů až po AI řízené párování faktur a inteligentní chatboty pro dotazy zaměstnanců – toto ERP řešení je navrženo tak, aby se přizpůsobovalo složitosti podniku.
Nejlepší funkce SAP Business AI
- Využijte inteligentní párování faktur pro rychlejší zpracování plateb.
- Zabraňte podvodům pomocí detekce anomálií založené na umělé inteligenci
- Automatizujte opakující se a komunikačně náročné obchodní procesy
- Hodnoťte obchodní aktivity z hlediska faktorů udržitelnosti pomocí strojového učení
- Využijte vestavěnou AI Joulie, abyste získali odpovědi a přístup k zdrojům, kdykoli je potřebujete.
- Spravujte metriky dodavatelského řetězce, logistiky a skladových zásob a vizualizujte, jak vaše firma zpracovává přepravu a vozový park.
Omezení SAP Business AI
- Tento software pro plánování podnikových zdrojů má strmou křivku učení.
- Integrace nejsou dostatečně rozsáhlé
Ceny SAP Business AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Business AI
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 hvězdiček (více než 300 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté informace a nesoulad. Díky všestrannému pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější informace právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Spojte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp, kde můžete pomocí přizpůsobitelných šablon a sledování času snížit režijní náklady a zkrátit dodací lhůty na více místech.
3. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro týmy, které již používají Microsoft 365 jako svůj primární technologický stack)
Microsoft Dynamics 365 kombinuje ERP s CRM a nástroji pro řízení projektů a vytváří tak centrální hub pro správu obchodních operací, projektů a vztahů se zákazníky.
Můžete je použít ke sledování prodeje, monitorování výkonu zákaznického servisu, shromažďování údajů o zákaznících a dokonce i ke správě financí a dodavatelského řetězce.
Díky informacím založeným na umělé inteligenci a přizpůsobení s minimem kódu vám tento software pro správu zásob ERP pomůže pracovat rychleji, lépe obsluhovat zákazníky a přijímat rozhodnutí, která vedou k reálnému růstu. Pokud již používáte Microsoft 365 jako svůj primární technologický stack, je toto ERP řešení pro vás ideální.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Automatizujte opakující se pracovní postupy správy zdrojů a zvyšte tak efektivitu.
- Získejte informace v reálném čase díky integrované umělé inteligenci a analytickým nástrojům.
- Snadno přizpůsobujte aplikace pomocí nástrojů s nízkými požadavky na kódování
- Hladká integrace s nástroji Microsoft 365, jako jsou Teams a Outlook
- Sledujte a optimalizujte logistiku dodavatelského řetězce od začátku do konce
- Přístup k licencím pro nasazení na místě
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Tento nástroj může být nevhodný, pokud nepoužíváte Microsoft.
- Při práci s velkými datovými soubory se můžete občas setkat s problémy s výkonem.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Business Central Essentials: Cena od 70 USD/měsíc na uživatele
- Dynamics 365 Business Central Premium: Cena od 100 USD/měsíc na uživatele
- Členové týmu Dynamics 365 Business Central: Cena začíná na 8 USD/měsíc na uživatele
- Dynamics 365 Sales Professional: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 hvězdiček (více než 800 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Dynamics 365?
Recenze G2 říká:
D365 používám již rok a opravdu mě překvapilo, jaké možnosti přizpůsobení nabízí a jak hladce se integruje s Teams a Outlookem. Personalizované dashboardy, reporty a jako by toho nebylo dost, vše doplňuje Copilot. Pokud vaše práce zahrnuje sledování velkého počtu zákazníků, výrazně vám to usnadní život.
D365 používám již rok a opravdu mě překvapilo, jaké možnosti přizpůsobení nabízí a jak hladce se integruje s Teams a Outlookem. Personalizované dashboardy, reporty a jako by toho nebylo dost, vše doplňuje Copilot. Pokud vaše práce zahrnuje sledování velkého počtu zákazníků, výrazně vám to usnadní život.
4. Oracle ERP Cloud (nejvhodnější pro vládní agentury a vysoce regulovaná odvětví)
Správa ERP v přísně regulovaných odvětvích, jako je finance a zdravotnictví, zahrnuje dodržování předpisů, snižování rizik a rychlé přizpůsobování se neustálým změnám v regulaci. Tradiční ERP systémy mají potíže držet krok, což vede k zastaralým procesům, roztříštěnému reportingu a nákladným chybám.
Díky integrované agilitě, automatizaci a auditovatelné inteligenci navržené pro komplexní prostředí s vysokými nároky na dodržování předpisů je Oracle ERP Cloud dobrou alternativou k Microsoft Dynamics. Spojuje finance, nákup, řízení projektů, rizika a dodržování předpisů do jednoho jednotného systému.
Nejlepší funkce Oracle ERP Cloud
- Automatizujte finanční procesy pomocí umělé inteligence a strojového učení
- Získejte přehled v reálném čase díky dynamickým reportům a dashboardům.
- Řiďte rizika a dodržování předpisů pomocí integrovaných kontrolních mechanismů a auditů.
- Zefektivněte nákup díky inteligentní správě dodavatelů
- Plánujte pomocí integrovaných nástrojů pro prognózy a rozpočtování
- Sjednoťte finanční údaje, zdroje a sledování výkonu projektů pomocí aplikací Oracle AI.
Omezení Oracle ERP Cloud
- Jeho funkce umělé inteligence jsou omezené.
- Uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní je složité a není intuitivní.
Ceny Oracle ERP Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle ERP Cloud
- G2: 4,1/5 hvězdiček (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Oracle ERP Cloud?
Recenze G2 říká:
Moduly nabízejí mnoho funkcí, které se standardně velmi dobře integrují. Možnost rozšíření také pomáhá při základních obchodních případech. Podpora může být v cloudu trochu problematická, protože nemáte přístup k backendu, takže jste zcela závislí na Oracle. Podpora není v mnoha případech přizpůsobena konkrétním scénářům zákazníků.
Moduly nabízejí mnoho funkcí, které se standardně velmi dobře integrují. Možnost rozšíření také pomáhá při základních obchodních případech. Podpora může být v cloudu trochu problematická, protože nemáte přístup k backendu, takže jste zcela závislí na Oracle. Podpora není v mnoha případech přizpůsobena konkrétním scénářům zákazníků.
5. Odoo (nejlepší pro komplexní řízení podnikových operací)
Pokud vás unavuje spravovat zákazníky a úkoly odděleně, Odoo je pro vás dobrou volbou. Jedná se o open-source ERP software, který kombinuje CRM, prodej a znalosti v jedné platformě.
Oddo dokáže automaticky zachytit údaje z vašich faktur a zaznamenat je do účetního panelu. Můžete jej synchronizovat se svým bankovním systémem a sledovat všechny platby a výdaje z jednoho místa.
Kromě toho můžete přímo posuzovat, podepisovat a schvalovat dokumenty, nastavit automatizaci úkolů správy zdrojů a dokonce nasadit tento nástroj na serveru vaší společnosti.
Nejlepší funkce Odoo
- Díky flexibilní modulární struktuře můžete podle potřeby přidávat nebo odebírat moduly.
- Přizpůsobte pracovní postupy, zprávy a rozhraní tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám vašeho podnikání.
- Vizualizujte a spravujte data a úkoly pomocí nástrojů typu drag-and-drop.
- Využijte integrované funkce umělé inteligence k automatizaci úkolů, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci.
- Nasazení v cloudovém i lokálním prostředí
- Kontrolujte přístup uživatelů pomocí podrobných oprávnění a auditních stop.
Omezení Odoo
- Software může být drahý, když rozšiřujete svůj tým.
- Doba načítání je delší při správě složitých obchodních operací.
Ceny Odoo
- Navždy zdarma
- Standard: 31,10 $ měsíčně za uživatele
- Vlastní: 46,80 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,3/5 hvězdiček (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 hvězdiček (více než 1200 recenzí)
Co říkají o Odoo skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Na ERP systému Odoo se mi nejvíce líbí jeho komplexní řešení, které pokrývá širokou škálu obchodních potřeb, od účetnictví po správu zásob, a to s jednoduchým přizpůsobením a uživatelsky přívětivým rozhraním. Pomáhá zefektivnit provoz a zlepšit celkovou efektivitu.
Na ERP systému Odoo se mi nejvíce líbí jeho komplexní řešení, které pokrývá širokou škálu obchodních potřeb, od účetnictví po správu zásob, a to s jednoduchým přizpůsobením a uživatelsky přívětivým rozhraním. Pomáhá zefektivnit provoz a zlepšit celkovou efektivitu.
🧠 Zajímavost: NASA má vlastní sadu nástrojů pro plánování zdrojů s názvem SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).
6. Acumatica ERP (nejlepší pro přizpůsobení ERP systémů vylepšených umělou inteligencí s otevřenou architekturou)
Většina tradičních ERP systémů je buď příliš rigidní a nákladná na škálování, nebo vyžaduje neustálou údržbu IT, zejména pro malé a střední podniky, které se snaží růst.
ERP systém Acumatica boří zažité stereotypy díky integraci umělé inteligence, což z něj činí oblíbenou alternativu k Salesforce. Obsahuje funkce založené na umělé inteligenci, jako je detekce anomálií, prediktivní analytika a inteligentní pracovní postupy.
Jedná se o moderní ERP systém zaměřený na cloud, který byl vytvořen s ohledem na použitelnost. Získáte modulární ERP platformu s otevřenou architekturou, kterou můžete přizpůsobit vašemu podnikání. Je přístupná odkudkoli, snadno se integruje s jinými nástroji a poskytuje celému vašemu týmu přístup v reálném čase k datům, která umožňují chytřejší a rychlejší rozhodování.
Nejlepší funkce systému Acumatica ERP
- Automatizujte pracovní postupy pomocí otevřené a flexibilní platformy, která podporuje inteligentní ERP systémy.
- Propojte se hladce s aplikacemi třetích stran a zefektivněte řízení dodavatelského řetězce a každodenní provoz.
- Prohlížejte si data v reálném čase i historická data prostřednictvím jednotných dashboardů pro chytřejší rozhodování.
- Spravujte finance, zásoby, CRM a projekty na jednom místě a získejte tak úplný přehled o celém podniku.
- Nabízí nástroje založené na umělé inteligenci pro tvorbu obsahu, vizualizaci dat a vylepšené rozpoznávání dokumentů.
Omezení systému Acumatica ERP
- Pokud nemáte znalosti v oblasti programování, může být používání některých funkcí trochu obtížné.
- Proces analýzy dat a generování reportů v ERP systému je složitý.
Ceny systému Acumatica ERP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze systému Acumatica ERP
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o systému Acumatica ERP?
Recenze G2 říká:
Acumatica je ve srovnání s naším předchozím programem velmi uživatelsky přívětivá. Líbí se mi, že se rozvíjí o mnoho nových technologií a integruje se s mnoha programy, jako je například Teams. Acumatica je také skvělým zdrojem informací, ke kterému lze přistupovat i mimo kancelář, což je obrovská pomoc! Nemůžeme se dočkat, až program plně zprovozníme a budeme jej denně používat se všemi zaměstnanci.
Acumatica je ve srovnání s naším předchozím programem velmi uživatelsky přívětivá. Líbí se mi, že se rozvíjí o mnoho nových technologií a integruje se s mnoha programy, jako je například Teams. Acumatica je také skvělým zdrojem informací, ke kterému lze přistupovat i mimo kancelář, což je obrovská pomoc! Nemůžeme se dočkat, až program plně zprovozníme a budeme jej denně používat se všemi zaměstnanci.
7. Infor Cloudsuite (nejlepší pro výrobce, kteří potřebují přehled o dodavatelském řetězci v reálném čase)
Díky funkcím specifickým pro dané odvětví, přehledům dat v reálném čase a hladkému nasazení v cloudu vyniká Infor mezi řešeními AI ERP, zejména pro komplexní a vysoce riziková prostředí.
Poskytuje robustní cloudovou platformu přizpůsobenou přesně potřebám vašeho odvětví. Můžete ji použít k zefektivnění zdrojů pro hladký chod podniku, zjednodušení dodržování předpisů a umožnění chytřejšího rozhodování díky propojeným datům a inteligentní automatizaci.
Nejlepší funkce Infor Cloudsuite
- Omezte ruční zadávání dat díky automatizaci a inteligentním pracovním postupům v oblasti financí, nákupu a lidských zdrojů.
- Nabídněte svému týmu jednodušší uživatelské rozhraní díky intuitivním rozhraním a personalizovaným dashboardům.
- Provádějte pokročilou analýzu dat s přístupem k údajům v reálném čase i historickým údajům a zlepšete efektivitu podnikání a rozhodování.
- Snadné škálování díky cloudové architektuře a flexibilním možnostem nasazení
- Hladká integrace se systémy třetích stran pro sjednocené podnikové operace
- Posilte dodržování předpisů a kontrolu rizik pomocí nástrojů pro správu zabudovaných do platformy.
Omezení Infor Cloudsuite
- Náklady na pokročilé moduly mohou být pro začínající firmy příliš vysoké.
- Řešení zákaznické podpory vyžaduje čas
Ceny Infor Cloudsuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Infor Cloudsuite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Infor Cloudsuite?
Recenze G2 říká:
Infor Process Automation je užitečná funkce, která pomáhá při správě obchodních procesů. Snadné vyhledávání aplikací a práce pro uživatele a vývojáře
Infor Process Automation je užitečná funkce, která pomáhá při správě obchodních procesů. Snadné vyhledávání aplikací a práce pro uživatele a vývojáře
👀 Věděli jste, že přepínání mezi úkoly může zaměstnance stát až 40 % jejich produktivního času, a to hlavně kvůli mentální námaze, kterou vyžaduje přeorientování se a znovu se soustředit po každé změně. V rychle se měnícím obchodním prostředí, zejména v tom, které se spoléhá na více nástrojů nebo nesouvislé pracovní postupy, vede neustálé přepínání kontextu k roztříštěné pozornosti, pomalejšímu rozhodování a snížené efektivitě.
Proto integrované ERP platformy jako ClickUp získávají na popularitě: centralizují provoz, snižují potřebu přecházení mezi aplikacemi a umožňují týmům zůstat déle v pracovním tempu.
8. Epicor (nejlepší pro výrobce, dodavatele a prostředí s zakázkovou výrobou)
91 % společností uvádí, že udržování optimální úrovně zásob je jednou z nejvýraznějších výhod softwaru ERP.
Systém AI ERP od společnosti Epicor je speciálně navržen tak, aby pomáhal výrobcům, distributorům a společnostem ETO. Získáte několik produktů, jako jsou Epicor Kinetic a Epicor Eclipse, které zefektivní správu zásob a další operace.
Je flexibilní, snadno použitelný a dostatečně inteligentní, aby držel krok s vašimi rostoucími potřebami v oblasti dodavatelského řetězce. Navíc má tento software zabudovaný nástroj pro správu vztahů se zákazníky, takže nemusíte přecházet mezi ERP a CRM.
Nejlepší funkce Epicor
- Spravujte finanční operace s podporou více měn
- Sledujte plánování výroby a řízení výroby
- Využijte integrované moduly CRM a HR k zjednodušení prodeje a řízení pracovníků.
- Získejte přístup k dashboardům pro business intelligence a analytiku pomocí sady nástrojů Prism AI a přijímejte rozhodnutí na základě dat.
- Stanovte konkurenceschopné ceny svých produktů pomocí analýzy cen a správy smluvních cen.
Omezení Epicor
- Náklady na údržbu jsou mnohem vyšší než u alternativních řešení.
- Integrace s aplikacemi třetích stran je omezená.
Ceny Epicor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Epicor
- G2: 4/5 hvězdiček (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Epicoru skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Základní funkce jsou spolehlivé a pokrývají 90 % každodenních úkolů. V oblasti flexibility a integračních možností zaostává za jinými moderními ERP systémy.
Základní funkce jsou spolehlivé a pokrývají 90 % každodenních úkolů. V oblasti flexibility a integračních možností zaostává za jinými moderními ERP systémy.
9. Sage Intacct AI (nejlepší pro finanční týmy)
Pokud váš finanční tým tráví více času opravováním chyb než analýzou příležitostí pro růst podniku, je čas na chytřejší řešení. Sage Intacct je cloudový ERP software zaměřený na finanční řízení.
Automatizuje základní finanční úkoly, poskytuje vám přehled o výkonu v reálném čase a pomáhá vám škálovat bez stresu. Ať už spravujete konsolidace více entit nebo vytváříte zprávy pro investory, Sage Intacct zrychluje, zjednodušuje a zpřehledňuje finance.
Nejlepší funkce Sage Intacct AI
- Snadno spravujte operace s více entitami a měnami
- Vytvářejte finanční zprávy a přehledy v reálném čase pro chytřejší rozhodování.
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Salesforce, ADP a další
- Pomocí dimenzionálního účetnictví sledujte výkonnost napříč odděleními, projekty a lokalitami.
- Zjednodušte dodržování předpisů díky integrovaným auditním stopám a řízení přístupu na základě rolí.
- Snadno škálujte díky cloudové architektuře navržené pro rostoucí firmy.
Omezení umělé inteligence Sage Intacct
- Má omezenou mobilní funkčnost.
- Malé firmy mohou nakonec platit za funkce, které nepotřebují.
Ceny Sage Intacct AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sage Intacct AI
- G2: Žádné recenze k dispozici
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Sage Intacct AI?
Recenze G2 říká:
Navigace mezi různými moduly je velmi uživatelsky přívětivá. Funkce pro vytváření reportů jsou velmi dobré a možnost vytvářet si vlastní reporty je velmi užitečná. Velkou výhodou pro naše podnikání je také snadná integrace s jiným softwarem. [Ale] existuje několik řešení, která prodlužují procesy více, než je nutné, jako například nutnost zaúčtovat vrácení peněz dodavateli nebo zákazníkovi jako opravu, místo aby se zaúčtovalo přímo na jejich účet. Také mi připadá, že při pohledu na přiřazení plateb/faktur není vůbec jasné, o co se jedná.
Navigace mezi různými moduly je velmi uživatelsky přívětivá. Funkce pro vytváření reportů jsou velmi dobré a možnost vytvářet si vlastní reporty je velmi užitečná. Velkou výhodou pro naše podnikání je také snadná integrace s jiným softwarem. [Ale] existuje několik řešení, která prodlužují procesy více, než je nutné, jako například nutnost zaúčtovat vrácení peněz dodavateli nebo zákazníkovi jako opravu, místo aby se zaúčtovalo přímo na jejich účet. Také mi připadá, že při pohledu na přiřazení plateb/faktur není vůbec jasné, o co se jedná.
10. NetSuite s AI (nejlepší pro použití generativní AI pro reporting)
S rozšiřováním vašeho podnikání se správa zásob, financí a provozu pomocí více nástrojů rychle stává chaotickou a nákladnou. AI ERP od NetSuite je jednotná cloudová platforma, která sjednocuje vše, včetně financí, dodavatelského řetězce, CRM a dalších funkcí, do jednoho systému, který roste spolu s vámi.
Díky datům v reálném čase, automatizovaným pracovním postupům a přizpůsobitelným dashboardům vám NetSuite pomůže zefektivnit provoz, zlepšit přehlednost a přijímat rychlejší a chytřejší rozhodnutí.
NetSuite s nejlepšími funkcemi AI
- Automatizujte opakující se úkoly v oblasti financí, nákupu a provozu, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Využijte generativní služby AI k vytváření reportů, navrhování opatření a získávání klíčových obchodních informací.
- Zajistěte hladkou automatizaci procesů pro pracovní postupy, jako je fakturace, schvalování a správa objednávek.
- Zlepšete předpovídání poptávky pomocí predikcí založených na umělé inteligenci, které vycházejí z historických dat a dat v reálném čase.
- Optimalizujte řízení dodavatelského řetězce díky komplexní viditelnosti a inteligentním nástrojům pro plánování.
NetSuite s omezeními AI
- Při práci s velkými objemy dat se můžete občas setkat s prodlevami nebo problémy s výkonem.
NetSuite s cenami AI
- Ceny na míru
NetSuite s hodnocením a recenzemi AI
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 30 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o NetSuite s AI?
Recenze G2 říká:
Je velmi přizpůsobitelný, snadno se propojuje s jiným softwarem, který používáme, a je velmi snadné se ho naučit. Poprvé jsem začal používat Netsuite v lednu 2025 a již jsem si na tento software docela zvykl. Můžeme z něj získat jakákoli data v jakémkoli formátu, ale k vytváření vlastních reportů jsou zapotřebí pokročilé znalosti tohoto řešení a některé naše odsouhlasení musíme provádět offline, protože na platformě to není snadno proveditelné (např. odsouhlasení odložených výnosů).
Je velmi přizpůsobitelný, snadno se propojuje s jiným softwarem, který používáme, a je velmi snadné se ho naučit. Poprvé jsem začal používat Netsuite v lednu 2025 a již jsem si na tento software docela zvykl. Můžeme z něj získat jakákoli data v jakémkoli formátu, ale k vytváření vlastních reportů jsou zapotřebí pokročilé znalosti tohoto řešení a některé naše odsouhlasení musíme provádět offline, protože na platformě to není snadno proveditelné (např. odsouhlasení odložených výnosů).
Provozujte chytřejší, rychlejší a lépe propojené operace s ClickUp
Všechny námi uvedené ERP nástroje založené na umělé inteligenci mají vynikající jedinečné prodejní argumenty pro různé případy použití. Pokud však chcete software, který obsahuje všechny potřebné funkce ERP a mnohem více, vyberte si ClickUp.
Kombinuje spolupráci v reálném čase, plánování zdrojů založené na umělé inteligenci, automatizaci procesů, zdroje, skladové zásoby a šablony pro sledování objednávek, to vše v jednom intuitivním pracovním prostoru.
Proměňte dokumenty v pracovní postupy, chaty v akce a aktualizace v chytré souhrny. Nejsou potřeba žádné znalosti programování ani rozsáhlé zkušenosti s IT!
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a celý váš tým získá přehlednost a kontrolu, kterou potřebuje, díky ERP systému založenému na umělé inteligenci, který není nijak složitý.