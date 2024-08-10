13 nejlepších příkladů ERP systémů pro rok 2025

Řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP) funguje jako jediný zdroj pravdivých informací pro všechna organizační data. Nabízí sdílenou databázi, ke které mají oprávnění uživatelé přístup, takže rozhodnutí jsou přijímána na základě všech dostupných informací.
Tento přehled umožňuje organizaci přijímat rozhodnutí založená na datech ohledně zlepšení procesů, správy zdrojů a úspor nákladů. Výsledkem je zlepšení obchodních výsledků a efektivnější využití času zaměstnanců.
Jak ale vybrat ten správný ERP systém pro vaše potřeby? Zvláště když je k dispozici tolik možností.
Chceme, aby vaše organizace byla úspěšná, proto jsme s mým týmem prozkoumali nejlepší příklady ERP systémů, které jsou k dispozici. V tomto příspěvku se budeme zabývat jejich funkcemi, omezeními a cenovými plány, abyste byli dobře připraveni učinit správné rozhodnutí.
Co byste měli hledat v ERP systému?
Nejlepší softwarové nástroje ERP jsou vybaveny funkcemi, které mohou modernizovat vaše provozní procesy a zvýšit efektivitu.
Při rozhodování o nejlepším příkladu ERP systémů je třeba zohlednit následující klíčové faktory:
- Sladění s obchodními potřebami: Chcete zefektivnit řízení projektů? Chcete těsnější dodavatelský řetězec? Nebo hledáte pomoc s alokací zdrojů? Každá z těchto oblastí je jedinečná a váš ERP nástroj by měl být navržen tak, aby zvládl právě tuto konkrétní oblast.
- Integrační schopnosti: Váš ERP software by měl být schopen hladké integrace se stávajícími systémy, jako je vaše databáze zásob, logistický software nebo řešení pro řízení lidských zdrojů; tím zajistíte, že vaše obchodní funkce budou fungovat jako jeden celek.
- Zákaznická podpora: Je důležité mít snadný přístup k podpoře, zejména v počátečních dnech, kdy se vy a váš tým seznamujete s ERP softwarem a zvykáte si na něj.
- Přizpůsobitelnost: Výběr flexibilního ERP řešení vám umožní přidávat nebo upravovat funkce podle potřeby a rozšiřovat je s růstem vaší organizace.
- Snadné použití: Měli byste si vybrat ERP software, který vám a vašemu týmu umožní rychle se rozběhnout; přílišná náročnost na zaučení by mohla nakonec zmařit celý účel.
- Náklady: Špičkový ERP systém je sice hodnotnou investicí, ale měli byste zvážit náklady na implementaci a údržbu a vybrat si variantu s dobrým poměrem cena/výkon.
13 nejlepších ERP systémů, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší pro plánování podnikových zdrojů a řízení projektů)
ClickUp je komplexní řešení pro řízení projektů, které obsahuje řadu funkcí navržených pro potřeby podniků.
Jako cloudová platforma nabízí ClickUp přehled o celé organizaci, automatizaci procesů a spolupráci v reálném čase napříč všemi odděleními.
Například software ClickUp Resource Management Software zlepšuje mezifunkční týmovou spolupráci. Pomáhá stanovit jasné cíle, sledovat pokrok a zlepšit reporting – to vše na jednom pohodlném místě.
Mohu vytvářet dokumenty a wiki stránky, ve kterých popíšu omezení zdrojů a poznámky, a ukládat je spolu se svými projekty. Mohu vkládat soubory, označovat svůj tým a snadno je sdílet s kýmkoli. Je to velmi pohodlné a intuitivní.
ClickUp lze také přizpůsobit vašim potřebám a potřebám vaší organizace. Díky hierarchii složek a seznamů je snadné udržovat pořádek v mých účtech a sdílet projekty s klienty, přičemž lze kontrolovat viditelnost pomocí podrobných oprávnění – bez ohledu na velikost projektu nebo týmu.
S ClickUp CRM můžete spravovat své prodeje a účetní pipeline pomocí přizpůsobených pracovních postupů a ukládat šablony pro potenciální zákazníky, klienty a dodávky projektů. Můžete také sledovat objednávky, potenciální zákazníky a bodování pomocí přizpůsobených polí a generovat přehledné zprávy pro chytřejší analýzu.
A to není vše!
Šablona ClickUp pro plánování zdrojů nabízí pohodlný způsob přidělování zdrojů v rámci týmu nebo oddělení.
Ať už jde o sledování odpracovaných hodin, správu subdodavatelů nebo organizaci dostupnosti zaměstnanců, tato šablona vám pomůže vše zvládnout správně a rychle!
Můžete převzít odpovědnost za alokaci zdrojů, maximalizovat dokončení projektů v daných časových rámcích, identifikovat potenciální konflikty zdrojů a zlepšit sladění organizace s obchodními cíli.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné zobrazení: Seskupujte, filtrujte nebo skryjte úkoly, abyste mohli sledovat a propojovat pracovní postupy ve všech svých projektech pomocí zobrazení Ganttova diagramu ClickUp.
- Snadný pracovní postup: Vytvářejte úkoly a přiřazujte je více členům týmu, abyste rozložili pracovní zátěž pomocí ClickUp Tasks.
- Hladká integrace: Jediným kliknutím snadno importujte svou stávající práci z ERP platforem a dalších nástrojů do ClickUp.
- Asistence založená na umělé inteligenci: Zjednodušte mapování procesů, shrňte strategické dokumenty a zefektivněte smlouvy pomocí ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain není součástí plánu Free Forever.
- Noví uživatelé mohou mít potíže se zvládnutím všech funkcí ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 USD za měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
Díky ClickUp jsme mohli lépe plánovat, rychleji dodávat a efektivně strukturovat naše týmy. Od té doby, co jsem nastoupil do společnosti, se náš produkční tým zdvojnásobil! To by nebylo možné, kdybychom neměli pevnou strukturu pro alokaci zdrojů a řízení projektů.
Díky ClickUp jsme mohli lépe plánovat, rychleji dodávat a efektivně strukturovat naše týmy. Od té doby, co jsem nastoupil do společnosti, se náš produkční tým zdvojnásobil! To by nebylo možné, kdybychom neměli pevnou strukturu pro alokaci zdrojů a řízení projektů.
2. Oracle Fusion Cloud ERP (nejlepší pro správu složitých globálních operací)
Oracle Fusion Cloud ERP je sada cloudových softwarových aplikací ERP, která nabízí funkce jako AI pro automatizaci manuálních procesů, analýzy v reálném čase pro lepší přizpůsobivost trhu a plánování scénářů a funkce pro vytváření strategií fúzí a akvizic.
Mě však nejvíce zaujal jeho globální systém řízení shody. Orientace v předpisech různých zemí byla hladká, téměř jako by byl do systému zabudován odborník na shodu.
Oracle ERP Cloud také automaticky integruje místní daňové zákony a standardy pro podávání zpráv, což usnadňuje dodržování předpisů bez nutnosti ručních úprav.
Nejlepší funkce Oracle Fusion Cloud ERP
- Automatizujte odsouhlasení účtů a párování transakcí
- Využijte knihovnu předem připravených bezpečnostních pravidel, abyste zajistili soulad s předpisy ještě před spuštěním systému.
- Měřte a optimalizujte výkon strategických dodavatelů pomocí scorecardů a motivačních programů.
Omezení systému Oracle Fusion Cloud ERP
- S omezenými možnostmi přizpůsobení působí design obrazovky desktopové verze zastarale.
- Někteří uživatelé zaznamenali pomalé nebo neúspěšné aktualizace během provozu.
Ceny Oracle Fusion Cloud ERP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle Fusion Cloud ERP
- G2: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
3. Sage Intacct (nejlepší pro finanční řízení s přesností založenou na umělé inteligenci)
Sage Intacct je cloudová platforma pro správu financí a aktiv s rozsáhlými účetními funkcemi, včetně správy hotovosti, AR/AP a šablon hlavní knihy.
Funkce detekce anomálií založená na umělé inteligenci od Sage Intacct dokáže prohledat tisíce transakcí, označit jakékoli nesrovnalosti a zajistit přesnost a bezpečnost finančních údajů.
Nejlepší funkce Sage Intacct
- Získejte přístup ke stovkám multidimenzionálních reportů a dashboardů v reálném čase.
- Porovnávejte svůj rozpočet se skutečnými výdaji v reálném čase, abyste se vyhnuli nákladným překročením rozpočtu, a efektivně spolupracujte se svým týmem.
- Automatizujte zadávání faktur a zpracování plateb; také označujte své transakce a provozní data dimenzionálními hodnotami.
Omezení systému Sage Intacct
- Uživatelé hlásí zpoždění při přidělování plateb kvůli nemožnosti stáhnout transakce z bankovního feedu ze stejného dne.
- Změna země dodavatele vyžaduje nejprve aktualizaci seznamu kontaktů, což může být zdlouhavé.
Ceny Sage Intacct
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sage Intacct
- G2: 4,3/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 460 recenzí)
4. SAP Business One (nejlepší pro malé a střední podniky s integrovanými potřebami CRM)
SAP Business One je ERP řešení pro malé a střední podniky. Umožňuje kontrolu téměř všech aspektů každodenních obchodních operací, od účetnictví a skladových zásob až po fakturaci a prodej.
SAP Business One se integruje s Microsoft Outlookem a přímo synchronizuje kontakty zákazníků, což výrazně usnadňuje správu procesů CRM. Poskytuje okamžitý přístup k aktualizovaným informacím o zákaznících, což vede k rychlému řešení zákaznických dotazů a zároveň zlepšuje celkovou úroveň poskytovaných služeb.
Nejlepší funkce SAP Business One
- Sledujte všechny prodejní příležitosti a aktivity potenciálních zákazníků od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
- Zlepšete audity porovnáváním dokumentů, sledováním informačních stop a správou více měn.
- Vytvářejte zprávy z dat v reálném čase a vylepšete tak klíčové obchodní procesy.
Omezení systému SAP Business One
- Formát nabídek je omezený, což brání zadání všech potřebných informací pro popisy produktů.
- Produkt často vyžaduje přizpůsobení od externích dodavatelů, aby splňoval průmyslové standardy, což má vliv na proces implementace.
Ceny SAP Business One
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Business One
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
5. Acumatica (nejlepší pro flexibilní a škálovatelné ERP řešení)
Acumatica je software pro správu nákupu s intuitivním cloudovým ERP systémem, který nabízí řadu nástrojů pro automatizaci profesionálních služeb a plánování projektů. Je známý svou flexibilitou a dynamickým designem, je ideální pro maloobchodní podniky a přístupný uživatelům všech úrovní technických znalostí.
Jednou z vynikajících funkcí Acumatica je přizpůsobitelná automatizace pracovních postupů v oblasti správy požadavků. Umí sdružovat požadavky z více zdrojů do jediného požadavku a snadno nastavit pravidla schvalování, čímž optimalizuje procesy nákupu.
Nejlepší funkce Acumatica
- Využijte integrace Amazon, BigCommerce a Shopify zabudované do Acumatica Retail Edition pro zjednodušení maloobchodních operací.
- Spravujte každodenní transakce, zůstatky hotovosti, převody finančních prostředků a odsouhlasení bankovních účtů na jednom místě.
- Vytvářejte nabídky, aktualizujte je, propojte je s CRM a sledujte jejich verze pro snadné řízení projektů.
Omezení systému Acumatica
- Každý modul byl vyvinut samostatně, což vede k chybám při předávání dat mezi nimi.
- Někteří uživatelé považují softwarovou terminologii za matoucí.
Ceny Acumatica
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acumatica
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 120 recenzí)
6. Odoo (nejlepší pro rozsáhlé přizpůsobení a flexibilitu open source)
Odoo je open-sourceová sada integrovaných obchodních aplikací, která zahrnuje přizpůsobení pro helpdesk, řízení projektů, HR, výrobu, marketing a další. Je ideální pro firmy, které potřebují vysoce přizpůsobivý nástroj, který se hodí pro jejich jedinečné procesy.
Mě však zaujala jeho integrace s elektronickým obchodem.
Založení internetového obchodu bylo snadné a díky integraci s dalšími moduly Odoo, jako jsou skladové zásoby, prodej a účetnictví, bylo vše synchronizováno. Odpadla tak nutnost ručně aktualizovat stav zásob nebo sledovat objednávky – vše se řešilo automaticky.
Nejlepší funkce Odoo
- Zabezpečte svá data pomocí PostgreSQL; nemusíte se obávat proprietárních datových formátů nebo softwarového uzamčení.
- Užijte si rychlý výkon, zjednodušené zadávání dat a responzivní uživatelské rozhraní.
- Automatizujte akce, navrhujte vlastní obrazovky a přizpůsobujte zprávy pomocí Odoo Studio.
Omezení Odoo
- Nadměrné přizpůsobení může ztížit údržbu a aktualizaci systému, zejména u řešení vyvinutých interně.
- Problémy s výkonností mohou nastat ve velkých společnostech s komplexními pracovními postupy a velkými datovými soubory.
Ceny Odoo
- Jedna aplikace zdarma: Zdarma pouze pro jednu aplikaci, neomezený počet uživatelů
- Standard: 9,07 $ za měsíc na uživatele
- Vlastní: 13,61 $ za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,2/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 850 recenzí)
7. Epicor (nejlepší pro komplexní back-office funkce)
Epicor je kognitivní ERP systém navržený tak, aby vyhovoval potřebám různých odvětví, včetně výroby, distribuce a maloobchodu. Jeho pokročilé nástroje pro vizualizaci dat mi umožnily transformovat složité datové soubory do snadno srozumitelných tabulek a grafů.
Díky této vizuální prezentaci bylo snadné identifikovat trendy, sledovat klíčové ukazatele výkonnosti a rychle přijímat informovaná rozhodnutí. Tyto snadno dostupné informace mi pomohly proaktivně zahájit mapování procesů a rychleji řešit problémy.
Nejlepší funkce Epicor
- Zjednodušte a zdokonalte logistiku, prodej a nákupní procesy ve svých každodenních operacích.
- Zajistěte komplexní back-office funkce pro údržbu zařízení, prodej náhradních dílů a záruční opravy.
- Splňte mezinárodní standardy a osvědčené postupy v oboru díky řešením pro správu, rizika a dodržování předpisů (GRC).
Omezení systému Epicor
- Je třeba se s nimi trochu seznámit a některé prvky systému strukturování dat se mohou jevit jako nadbytečné.
- Ačkoli nabízí širokou škálu integračních možností, nemusí být možné jej soudržně integrovat se všemi datovými zdroji, které jsou důležité pro konkrétní funkce.
Ceny Epicor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Epicor
- G2: 4,0/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Xero (nejlepší pro uživatelsky přívětivé účetnictví a řízení projektů)
Xero je uživatelsky přívětivý ERP software zaměřený na účetnictví, který zvládne vše od automatického vytváření faktur a vyúčtování výdajů až po placení účtů a generování reportů.
Jeho funkce automatického párování transakcí inteligentně sladí importované bankovní transakce s těmi, které zadám do systému. Když software najde shodu, stačí kliknout na „OK“ a transakce se sladí.
Xero také poskytuje aktualizace v reálném čase, takže mám vždy aktuální přehled o svém cash flow.
Nejlepší funkce Xero
- Využijte nástroje pro sledování úkolů od společnosti Xero pro účetnictví, plánování, rozpočtování, tvorbu nabídek a fakturaci vašich projektů.
- Získejte přístup k bankovním údajům z více než 21 000 finančních institucí po celém světě a ušetřete čas díky bankovním feedům a automatickému slaďování.
- Nechte zákazníky platit tak, jak jsou zvyklí; přijímejte online platby debetní kartou, kreditní kartou nebo přímým inkasem přímo z faktury Xero.
Omezení systému Xero
- Xero je primárně navržen jako účetní software a nemusí nabízet celou škálu nástrojů pro spolupráci v podniku.
- Větší podniky mohou zjistit, že Xero není dostatečně škálovatelné, aby zvládlo zvýšený objem transakcí, složité procesy nebo rozsáhlé požadavky na reporting.
Ceny Xero
- Startovací balíček: 29 $ měsíčně na uživatele
- Standard: 46 USD za měsíc na uživatele
- Premium: 62 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Xero
- G2: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 900 recenzí)
9. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro řízení vztahů se zákazníky založené na umělé inteligenci)
Microsoft Dynamics 365 je vysoce integrovaný ERP systém, který využívá umělou inteligenci a data v reálném čase k vylepšení obchodních operací. Je známý svými výkonnými funkcemi a integračními schopnostmi.
Jedním z jeho klíčových aspektů je poskytování informací o prodeji. Umělá inteligence analyzovala historická data a aktuální trendy, aby předpověděla budoucí výsledky prodeje. Navrhla také nejlepší postupy pro potenciální a stávající zákazníky.
Díky těmto informacím jsme se s mým týmem mohli soustředit na příležitosti s nejvyšší šancí na konverzi, což v konečném důsledku vedlo ke zvýšení celkových tržeb.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Zjednodušte správu pracovních příkazů pomocí Copilotu, vytvářejte pracovní příkazy z e-mailů, plánujte pracovní příkazy nebo generujte e-mailové odpovědi z jediného dashboardu.
- Nastavte automatické spouštěče na základě akcí nebo událostí zákazníků, jako jsou návštěvy webových stránek, otevření e-mailů nebo nákupy, abyste zákazníky oslovili ve správný čas.
- Vylepšete své zkušenosti s nákupem pomocí punch-outů do katalogů externích dodavatelů a prozkoumejte další možnosti, jak urychlit zadávání objednávek.
Omezení systému Microsoft Dynamics 365
- Některé pokročilé funkce jsou omezené nebo vyžadují další doplňky, což zvyšuje celkové náklady.
- Uživatelské rozhraní není tak intuitivní, což ztěžuje orientaci v nabídkách a výběru polí.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Dynamics 365 Business Central: Bezplatná zkušební verze
- Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD měsíčně na uživatele
- Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD měsíčně na uživatele
- Členové týmu Microsoft Dynamics 365 Business Central: 8 USD za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 3,9/5 (více než 660 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 600 recenzí)
Další informace: 10 alternativ a konkurentů Microsoft Dynamics 365 pro rok 2024
10. Multiview ERP (nejlepší cloudová platforma ERP vytvořená účetními pro účetní)
Multiview ERP je sada ERP systémů pro finanční řízení, která uživatelům umožňuje hladce konsolidovat finanční data z více entit. To je obzvláště užitečné pro organizace se složitou strukturou nebo s mnoha dceřinými společnostmi.
Možnosti přizpůsobení nástroje pro finanční zprávy mi pomohly přizpůsobit zprávy tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám, a zajistit, že prezentované informace byly relevantní a využitelné.
Ať už šlo o vytváření podrobných rozvah, výkazů zisku a ztráty nebo zpráv o cash flow, mohl jsem se soustředit na klíčové ukazatele, které byly pro mou firmu a tým nejdůležitější.
Nejlepší funkce systému Multiview ERP
- Prozkoumejte podrobné informace přímo ze souhrnů prezentovaných v přehledech a finančních výkazech pomocí výkonného reportovacího prostředí Multiview, ViewPoint.
- Měřte a spravujte produktivní aktiva pro přísnější finanční kontrolu, minimalizujte daňové závazky a zefektivněte pořizování aktiv.
- Prognózujte své finance, shromažďujte všechna rozpočtová data centrálně, spravujte schvalovací proces a porovnávejte plánované rozpočty se skutečnými finančními výsledky.
Omezení systému Multiview ERP
- Systém je náročný na klikání a vyžaduje časté přepínání mezi záložkami.
- Přidávání dokumentů je zdlouhavé, protože soubory je nejprve nutné stáhnout, poté přetáhnout do složky pro nahrávání a nakonec je vyjmout a vložit do karty produkce.
Ceny systému Multiview ERP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze systému Multiview ERP
- G2: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
11. SYSPRO (nejlepší pro efektivitu výroby a distribuce)
SYSPRO je spolehlivý ERP systém vytvořený za účelem zvýšení provozní efektivity, zejména v odvětví výroby a distribuce.
Poskytuje přehled o stavu zásob v reálném čase na více místech. Tento centralizovaný přehled pomáhá uživatelům činit informovaná rozhodnutí o objednávkách a převodech zásob.
Například SYSPRO automaticky vypočítává optimální úrovně bezpečnostních zásob na základě dodacích lhůt a variability poptávky, čímž zajišťuje, že vždy existují rezervní zásoby pro pokrytí neočekávaných výkyvů v poptávce.
Nejlepší funkce SYSPRO
- Zajistěte strukturu svých operací pomocí kusovníků (BOM) a usnadněte si přesné odhadování nákladů pro sledování skutečných výrobních nákladů.
- Sledujte, identifikujte a reportujte každou část dodavatelského řetězce v reálném čase pomocí výkonného integrovaného systému sledovatelnosti.
- Generujte seznamy a tiskněte vnější štítky na základě omezení balení
Omezení SYSPRO
- Integrační řešení typu plug-and-play jsou omezená a vyžadují interní vývoj pro podporu.
- Provedení jedné funkce často vyžaduje mnoho kroků a systém není vždy uživatelsky přívětivý.
Ceny SYSPRO
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SYSPRO
- G2: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
12. QuickBooks Enterprise (nejlepší pro komplexní správu financí a zásob)
Zatímco QuickBooks je známý svým účetním softwarem, QuickBooks Enterprise je komplexní ERP řešení, které je výhodné pro podniky, které vyžadují podrobné sledování a správu zásob.
Jeho centralizovaný systém sledování mi například pomohl udržovat přesné záznamy a snížit nesrovnalosti, takže jsem vždy přesně věděl, kde se každá položka nachází.
Mohl bych také použít až čtyři úrovně kategorizace zásob a přiřadit data expirace, aby se položky prodávaly rychleji v systému plánování podnikových zdrojů.
Nejlepší funkce QuickBooks Enterprise
- Využijte více než 200 přizpůsobitelných vestavěných reportů pro dynamické reportování a analýzu.
- Ovládejte celý proces vychystávání, balení a expedice, včetně odesílání pokynů na mobilní zařízení.
- Vytvořte vlastní body pro objednávky, které spustí automatické připomenutí objednávky, když stav zásob klesne pod stanovenou hranici, aby se zabránilo vyprodání zásob.
Omezení QuickBooks Enterprise
- Po otevření transakce neexistuje jasný způsob, jak se vrátit na původní stránku.
- Uživatelé hlásili chyby, jako například zmizení účetních zápisů, pokud první řádek neobsahuje účet, a nesoulad filtrů rozvahy a rozvahy.
Ceny QuickBooks Enterprise
- Zlato: 1 922 $ ročně
- Platinum: 2 363 USD ročně
- Diamond: 4 668 $ ročně
Hodnocení a recenze QuickBooks Enterprise
- G2: 4,2/5 (940+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 000 recenzí)
13. Visibility ERP (nejlepší pro komplexní výrobu a řízení dodavatelského řetězce)
Visibility ERP je ERP software pro výrobce na zakázku. Stejně jako SYSPRO a QuickBooks Enterprise se zaměřuje na skladové zásoby a nákup. Jednou z jeho největších výhod je schopnost plynule propojit aktivity související s projekty.
Například materiály potřebné pro projekt lze automaticky propojit s objednávkami, čímž se zabrání omezením zdrojů a zajistí včasné dodání. Jako robustní platforma nabízí Visibility ERP svým uživatelům pokročilé funkce, jako je analýza dat v reálném čase a přizpůsobitelné reportování.
Nejlepší funkce systému Visibility ERP
- Konfigurujte a oceňujte složité nabídky a prodejní objednávky
- Změňte automaticky barvy voleb a funkcí, abyste zobrazili porušení pravidel nebo platné funkce pomocí konfigurátoru produktu.
- Zaznamenávejte časové a výdajové transakce přímo do úkolů projektu, řádků prodejních objednávek, operací pracovních objednávek a režijních nákladů oddělení.
Omezení viditelnosti ERP
- Novější funkce nebo formuláře a nová pole jsou v souborech nápovědy zřídka zmíněny, což vede k nejasnostem ohledně jejich účelu a dopadu na jiné oblasti.
- Chybí možnost sledovat více revizí jedné položky v inventáři.
Ceny ERP systému Visibility
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ERP systémů Visibility
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Ovládněte plánování zdrojů s ClickUp!
Pokud hledáte způsob, jak propojit různé pohyblivé části ve vašem podnikání, můžete pomocí ERP řešení dosáhnout udržitelného a bezpečného růstu. Je navrženo tak, aby usnadňovalo život bez ohledu na odvětví, od umožnění spolupráce přes zajištění přesnosti dat až po podporu škálovatelnosti.
Kterýkoli z výše uvedených příkladů ERP systémů by byl pro vaši společnost vhodnou volbou. Pokud však hledáte řešení, které vám ulehčí práci a přinese výsledky bez potíží, nehledejte nic jiného než ClickUp. Díky mnoha funkcím zaměřeným na uživatele usnadňuje plánování zdrojů.
Pokud jste připraveni vyzkoušet si jedinečné výhody snadného řízení svých obchodních operací, zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.