10 nejlepších alternativ a konkurentů Odoo v roce 2025

Ať už se jedná o fakturaci, výrobu, řízení vztahů se zákazníky, řízení projektů nebo jiné úkoly, software vám pomůže udržet vše pod kontrolou.
Ačkoli je Odoo samo o sobě výkonným nástrojem pro řízení podniku, nemusí být pro vaše potřeby tím nejvhodnějším řešením. Možná potřebujete konkrétní sadu funkcí, cenově výhodnější řešení nebo jinou uživatelskou zkušenost.
Ať už je to jakkoli, dostali jste se k této otázce: Jaké jsou nejlepší alternativy Odoo?
Ukázalo se, že máme odpověď. 🤩
Prozkoumali jsme a prošli jsme několik softwarových řešení, abychom sestavili tento seznam 10 nejlepších alternativ k Odoo, abyste mohli zjednodušit své procesy a pustit se do práce.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ Odoo s klíčovými informacemi, které vám pomohou najít tu nejvhodnější pro vás:
- ClickUp
- Acumatica
- Quickbooks Online
- Zoho One
- SAP Business One
- SuiteCRM
- Microsoft Dynamics 365
- Epicor Kinetic
- Sage 100
- Oracle Netsuite
Co je Odoo?
Odoo je nástroj pro plánování podnikových zdrojů (ERP), který je navržen tak, aby zefektivnil všechny oblasti vašeho podnikání. Obsahuje specializované aplikace pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), lidské zdroje, prodej, účetnictví, e-commerce a další.
Jednou z vynikajících vlastností Odoo je jeho modulární design. Stačí si vybrat aplikace, které právě potřebujete, a přidávat další podle toho, jak rostete. Odoo nabízí jak open-source, tak enterprise verze, které vyhovují firmám, které upřednostňují neomezenou flexibilitu, i těm, které chtějí outsourcovat hosting a údržbu.
Odoo však nemusí být pro každého to pravé. ☕️
Aplikace v podnikové verzi mohou postrádat některé pokročilé funkce, které vaše firma potřebuje. Komunitní verze blokuje přístup k některým z těchto aplikací a omezuje funkce v jiných. Problémem může být také cena – přidání dalších modulů nebo uživatelů může rychle zvýšit náklady.
Co byste měli hledat v alternativách Odoo pro správu vztahů se zákazníky?
Výběr ideálního softwaru pro řízení podniku není snadný úkol. Ale mít k dispozici krátký seznam klíčových funkcí může výběr usnadnit. Pro začátek zde uvádíme několik prvků, které je třeba mít na paměti při hledání alternativy k Odoo:
- Funkčnost: Nástroj by měl zvládat specifické potřeby vašeho odvětví a základní obchodní procesy, jako je CRM a řízení projektů, účetnictví a skladové hospodářství.
- Přizpůsobení: Vyberte si přizpůsobitelný nástroj, který vám umožní modelovat vaše jedinečné procesy a pracovní postupy. To zahrnuje vytváření vlastních polí, zobrazení, dashboardů, reportů nebo automatizačních pravidel.
- Integrace: Vyberte si řešení pro správu podniku, které lze snadno propojit s vaší stávající technologií, aby po nastavení proběhl hladký přechod a plynulý tok dat (finanční správa, správa dodavatelského řetězce, správa zásob, správa projektů atd.).
- Škálovatelnost: Platforma by měla růst spolu s vaším podnikáním a bez problémů zvládat více uživatelů a dat.
- Nasazení: Rozhodněte se, zda dáváte přednost cloudovému nebo self-hosted řešení, a prozkoumejte dostupné možnosti.
- Přístupnost: V závislosti na vašich potřebách by nástroj měl mít mobilní aplikaci pro přístup na cestách.
- Zdroje a podpora: Vyberte si software pro správu, který poskytuje komplexní dokumentaci, návody a spolehlivý tým zákaznické podpory.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Odoo
Najít software pro správu podniku, který splňuje všechny vaše požadavky, může být obtížné. Naštěstí to nemusíte dělat sami. Zde je 10 nejlepších alternativ k Odoo, včetně silných stránek, omezení a uživatelských recenzí každého nástroje, které vám pomohou učinit správné rozhodnutí.
1. ClickUp
Nasazení: pouze cloud
ClickUp je komplexní sada nástrojů pro zvýšení produktivity, která pomáhá malým a středním podnikům (SME) řídit jejich klíčové operace. Díky více než 15 přizpůsobitelným polím a zobrazením (např. tabulka, Kanban, kalendář a Gantt) můžete snadno přizpůsobit rozhraní tak, aby vyhovovalo pracovním postupům jakéhokoli oddělení ve vaší společnosti.
Správa CRM workflow je s ClickUp hračkou. Obchodní týmy mohou pomocí ClickUp Forms zaznamenávat a sledovat potenciální zákazníky ve vizuálním prodejním kanálu. Jakmile jsou obchody uzavřeny, můžete plynule přejít ke správě klientských účtů a projektů. 🙌
Vytvářejte úkoly, stanovujte termíny a přiřazujte role, aby každý člen týmu přesně věděl, co má dělat. Tyto kroky nemusíte opakovat pokaždé – automatizace ClickUp se postará o náročnou práci, takže se můžete soustředit na to, na čem opravdu záleží.
A díky více než 100 nativním integracím se můžete připojit ke svým oblíbeným nástrojům a plně přizpůsobit své pracovní postupy. ⚒️
Pokud hledáte cenově dostupnou alternativu k Odoo s pokročilými funkcemi CRM, prodeje a řízení projektů, vyzkoušejte ClickUp. Začněte ještě dnes s CRM šablonou ClickUp!
Nejlepší funkce ClickUp:
- Vytvářejte a spravujte obchodní dokumenty v ClickUp Docs
- Pomocí ClickUp Brain můžete generovat popisy úkolů, shrnutí dokumentů a akční položky z poznámek.
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím @zmínek, komentářů a chatu.
- Přístup k ClickUp je možný přes web, desktop (Windows, macOS a Linux) a mobilní zařízení (Android a iOS).
- Vytvářejte vlastní dashboardy pro sledování projektů, výkonu týmu a klíčových obchodních metrik a KPI.
- Více než 1 000 integrací, které vám poskytnou vše, co potřebujete, na jednom praktickém místě.
Omezení ClickUp:
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici ve webové a desktopové verzi.
- Chybí pokročilé funkce účetnictví, skladového hospodářství a elektronického obchodování.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Acumatica
Nasazení: Cloud nebo on-premise
Acumatica je cloudové ERP pro střední a velké podniky, které chtějí spravovat zásoby, prodejní místa (POS), sledování času, mzdy a vztahy se zákazníky. Můžete si vybrat z pěti edic specifických pro dané odvětví: obecné podnikání, výroba, distribuce, maloobchodní e-commerce a stavebnictví.
Stejně jako Odoo vám Acumatica umožňuje vybrat si pouze aplikace, které aktuálně potřebujete. Namísto účtování poplatků za uživatele však fakturuje na základě aplikací a kapacity systému, které používáte. Tato cena je skvělá, pokud vlastníte rychle rostoucí podnik – za přidání dalších uživatelů nebudete platit nic navíc. 💰
Nejlepší funkce Acumatica:
- Přístup k Acumatica prostřednictvím mobilních aplikací pro iOS a Android
- Vytvářejte vlastní finanční a provozní zprávy ve formátech HTML, PDF, Excel a Word.
- Automatické zasílání faktur a výpisů zákazníkům v pravidelných intervalech
- Propojte Acumatica s více než 100 aplikacemi třetích stran, včetně Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo a Avalara.
Omezení Acumatica:
- Nenabízí bezplatný tarif ani zkušební verzi.
- Přizpůsobení reportů pomocí jejich návrháře reportů je složité.
Ceny Acumatica:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Acumatica:
- G2: 4,4/5 (836 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (100 recenzí)
3. Quickbooks Online
Nasazení: Pouze cloud
QuickBooks Online je cloudový účetní software určený pro malé podniky. Použijte jej k vytváření profesionálních faktur, přijímání online plateb a dokonce i k nastavení pravidelných fakturačních cyklů. Pomáhá také se sledováním výdajů, zpracováním mezd a správou základních zásob. 💸
Mnoho účetních zná QuickBooks Online, takže pokud se rozhodnete outsourcovat své účetnictví, je snadné najít pomoc.
Nejlepší funkce Quickbooks Online:
- Propojte své bankovní a kreditní karty, aby se transakce zaznamenávaly automaticky.
- Vytvářejte různé finanční zprávy, včetně výkazů zisků a ztrát, rozvah a pohledávek.
- Pozvěte účetní, aby zkontrolovali vaše účetnictví, a spolupracujte na řešení problémů 🧑💻
- Propojte se se stovkami aplikací třetích stran, včetně Shopify, eBay, Square a PayPal.
Omezení Quickbooks Online:
- Někteří uživatelé uvádějí, že zákaznická podpora není spolehlivá.
- Nástroje pro správu zásob jsou k dispozici pouze v nejdražších tarifech.
Ceny Quickbooks Online:
- Jednoduchý start: 30 $/měsíc
- Základní funkce: 60 $/měsíc
- Plus: 90 $/měsíc
- Pokročilé: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quickbooks Online:
- G2: 4,0/5 (3 160 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (6 377 recenzí)
4. Zoho One
Nasazení: Pouze cloud
Zoho One je systém pro řízení podniků určený pro malé a střední firmy. Obsahuje více než 40 aplikací, které vám pomohou spravovat oddělení prodeje, marketingu, lidských zdrojů, podpory, účetnictví a IT a zároveň zajistí plynulý tok dat mezi nimi.
Za přístup ke všem aplikacím zaplatíte jednu cenu. Stejně jako u Odoo můžete začít s několika aplikacemi a podle potřeby přidávat další. Zaměstnancům můžete také přiřadit konkrétní aplikace a definovat jejich role v rámci těchto aplikací.
Pokud hledáte alternativu k Odoo s přístupem k mnoha aplikacím, ale za mnohem nižší cenu, Zoho One by pro vás mohlo být ideální volbou.
Nejlepší funkce Zoho One:
- Plynule spolupracujte v rámci mezifunkčních týmů prostřednictvím chatu, sdílení obrazovky a videohovorů.
- Automatizujte prodejní a fakturační procesy, jako je přiřazování potenciálních zákazníků, zasílání následných e-mailů a vytváření nabídek a faktur.
- Poskytněte zákazníkům přístup k portálu pro platby a přístup k minulým nabídkám a fakturám.
- Získejte komplexní přehled tím, že do svého dashboardu přetáhnete data ze všech aplikací Zoho a aplikací třetích stran.
Omezení Zoho One:
- Platforma je občas pomalá a obsahuje chyby.
- Někteří uživatelé hlásí nejednotnou kvalitu podpory a dobu odezvy.
Ceny Zoho One:
- Cena pro všechny zaměstnance: 35 $/měsíc na zaměstnance
- Flexibilní ceny pro uživatele: 90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho One:
- G2: 4,4/5 (více než 18 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (106 recenzí)
5. SAP Business One
Nasazení: Cloud nebo on-premise
SAP Business One je ERP systém pro malé a střední podniky s funkcemi specifickými pro odvětví výroby, spotřebního zboží, profesionálních služeb, velkoobchodu a maloobchodu.
Obsahuje 15 modulů pokrývajících CRM, prodej, služby, výrobu a skladové zásoby. Od zasílání automatických upozornění po poskytování pokročilých analytických údajů – tato alternativa k Odoo vám nabízí vše, co potřebujete ke správě a optimalizaci vašich operací. 🌻
Na rozdíl od Odoo budete muset zakoupit všechny moduly. Tento obchodní software a ERP systém je proto ideální pro konkrétní odvětví, na která se zaměřuje.
Nejlepší funkce SAP Business One:
- Synchronizujte zásoby napříč více sklady pro přesnou správu zásob.
- Připojte se přímo ke své bance, sledujte všechny transakce a automatizujte odsouhlasení.
- Dostávejte oznámení o odchylkách v oblastech, jako je hrubý zisk, úvěrový limit a minimální zásoby, prostřednictvím upozornění v aplikaci, e-mailu nebo SMS.
- Přizpůsobte si svůj dashboard tak, abyste mohli sledovat náklady, prodejní výkonnost, tržby a cash flow.
Omezení SAP Business One:
- Omezené funkce HR a CRM
- Potřebujete konzultanty pro automatizaci reportů?
Ceny SAP Business One:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SAP Business One:
- G2: 4,3/5 (505 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (284 recenzí)
6. SuiteCRM
Nasazení: Cloud nebo on-premise
SuiteCRM je open-source CRM pro zefektivnění procesů prodeje, CRM marketingu a zákaznické podpory. Obsahuje 26 modulů pro správu potenciálních zákazníků, šablony PDF pro nabídky a faktury, CRM zprávy a další. Přidávejte nebo odstraňujte moduly, přejmenovávejte je a přizpůsobujte jejich pole, rozložení a vztahy.
SuiteCRM je zdarma ke stažení a použití bez omezení, ale můžete si zakoupit SuiteCRM hostované pro cloudovou verzi. Pokud hledáte open-source alternativu k Odoo s komplexními funkcemi CRM a nativními integracemi, SuiteCRM by mohlo být tím pravým řešením. 🍬
Nejlepší funkce SuiteCRM:
- Plánujte schůzky, zaznamenávejte hovory a pište e-maily přímo z platformy.
- Zobrazte časovou osu všech interakcí, které se odehrály s každým účtem ve vaší databázi zákazníků.
- Vytvořte role pro každého uživatele, aby viděli pouze informace relevantní pro výkon své práce.
- Propojte SuiteCRM s více než 120 aplikacemi, včetně Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp a Telegram.
Omezení SuiteCRM:
- Omezená dokumentace k modulům
- Při práci s velkými databázemi dochází ke zpomalení.
Ceny SuiteCRM:
- Starter: 95 £ (117,59 $)/měsíc
- Podnikání: 332,50 £ (411,55 $)/měsíc
- Premium: 475 £ (587,93 $) /měsíc
Hodnocení a recenze SuiteCRM:
- G2: 4,2/5 (88 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (46 recenzí)
7. Microsoft Dynamics 365
Nasazení: Cloud nebo on-premise
Microsoft Dynamics 365 je přední ERP softwarový nástroj pro střední a velké organizace. Pokrývá finance, prodej, skladování, řízení dodavatelského řetězce, výrobu a řízení projektů.
Dynamics 365 je vysoce přizpůsobitelný pro různá odvětví, zejména výrobu, finanční služby, zdravotnictví a maloobchod. Pokud jste součástí velké společnosti, pravděpodobně zjistíte, že Dynamics 365 je jednodušší, rychlejší a cenově dostupnější než podobné nástroje ERP.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365:
- Hladká integrace s aplikacemi Microsoft 365, Power BI a LinkedIn
- Upřednostňujte potenciální zákazníky podle potenciálu výnosů a sledujte jejich cestu k optimálnímu obnovení a upsellu 📈
- Spravujte a sledujte projekty pomocí časových rozvrhů, pokročilého kalkulování nákladů a kontroly rozpočtu, abyste zajistili ziskovost.
- Přizpůsobte si dashboardy tak, aby zobrazovaly aktivity a metriky specifické pro danou roli.
Omezení Microsoft Dynamics 365:
- Integrace se systémy třetích stran může být náročná.
- Mobilní aplikace nemá všechny funkce a občas dochází k chybám.
Ceny Microsoft Dynamics 365:
- Business Central Essentials: Cena od 70 $/měsíc na uživatele
- Business Central Premium: Od 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365:
- G2: 3,8/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 200 recenzí)
8. Epicor Kinetic
Nasazení: Cloud nebo on-premise
Epicor Kinetic je další ERP řešení pro výrobní, distribuční a maloobchodní odvětví. Vyniká v řešení složitých výrobních workflow na zakázku nebo podle požadavků inženýrů.
Použijte jej ke správě obchodních funkcí, jako jsou finance, vztahy se zákazníky, dodavatelský řetězec a správa skladů. Jedná se o skvělou alternativu k Odoo pro střední a velké podniky, které potřebují pomoc s pokročilými výrobními potřebami více než s HR a CRM.
Nejlepší funkce Epicor Kinetic:
- Snadný přístup z mobilního telefonu
- Nastavte konfigurátor produktů, abyste mohli shromažďovat a spravovat zakázky na míru od klientů.
- Pomocí textového, obrazového a hlasového vstupu můžete načítat informace z databáze a provádět akce (např. převést nabídku na objednávku).
- Propojte se s oblíbenými platformami, jako jsou BigCommerce, Quickbooks, Salesforce a Avalara.
Omezení Epicor Kinetic:
- Složité nastavení a přizpůsobení
- Někteří uživatelé hlásí nekonzistentní a opožděnou zákaznickou podporu, zejména u složitých problémů.
Ceny Epicor Kinetic:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Epicor Kinetic:
- G2: 3,7/5 (423 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (176 recenzí)
9. Sage 100
Nasazení: Pouze on-premise
Sage 100 je účetní řešení pro malé a střední podniky, zejména pro ty, které působí v odvětví výroby, velkoobchodní distribuce, profesionálních služeb a stavebnictví. 👷
Kromě účetnictví Sage 100 také zpracovává mzdy, vztahy se zákazníky a správu zásob. Klíčovou funkcí je sledování zásob v reálném čase a upozornění na stav. Ty pomáhají udržovat konzistentní stav zásob a plynulý provoz skladu.
Ačkoli Sage 100 je k dispozici pouze pro nasazení na místě, platforma spolupracuje s třetími stranami, které vám v případě potřeby pomohou s přechodem na cloud.
10 nejlepších funkcí Sage:
- Posuzujte ziskovost projektů a sledujte rozpočty pomocí funkce kalkulace nákladů na zakázky.
- Získejte přehled o obchodních operacích a výkonu na řídicím panelu.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je generování objednávek a účetních zpráv.
- Uložte si často používané funkce a zprávy na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup.
Omezení Sage 100:
- Vyžaduje třetí stranu pro nastavení a aktualizace.
- Omezené nativní integrace
Ceny Sage 100:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sage 100:
- G2: 3,6/5 (193 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (305 recenzí)
10. Oracle Netsuite
Nasazení: Pouze cloud
Oracle NetSuite je cloudové ERP určené pro startupy a malé a střední podniky. Kombinuje finanční řízení, CRM, e-commerce, správu objednávek a HR pod jednou střechou.
Chcete-li začít používat NetSuite, zaplatíte za základní platformu, všechny moduly specifické pro dané odvětví, které potřebujete, počet uživatelů a jednorázový poplatek za nastavení. Jak vaše firma roste, můžete do jejích nástrojů pro modelování obchodních procesů přidávat další moduly a uživatele. ✨
Pokud hledáte nejbližší alternativu k Odoo pro komplexní operace a můžete si ji dovolit, NetSuite by pro vás mohla být ideální volbou.
Nejlepší funkce Oracle Netsuite:
- Spravujte operace napříč několika právnickými osobami a zlepšete zákaznický servis.
- Provádějte globální vyhledávání a ukládejte časté vyhledávání pro snadný přístup.
- Vytvářejte vlastní finanční a prodejní zprávy pro sledování obchodních metrik a KPI.
- Propojte se se stovkami externích aplikací v oblasti e-commerce, CRM, zákaznické podpory a dalších.
Omezení Oracle Netsuite:
- Při načítání nových stránek dochází ke zpomalení.
- Přizpůsobení je složité a může vyžadovat najmutí konzultanta.
Ceny Oracle Netsuite:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Oracle Netsuite:
- G2: 4,0/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)
Zlepšete své obchodní operace díky lepším možnostem
Každá z našich nejlepších alternativ k Odoo má své klíčové přednosti a je určena pro konkrétní velikosti podniků a odvětví. Pečlivě je zhodnoťte, abyste našli tu, která nejlépe vyhovuje vašemu podnikání. Správný nástroj by měl řešit vaše základní potřeby, usnadňovat práci a podporovat váš růst. 🌱
