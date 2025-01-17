Porovnání CRM: 10 nejlepších CRM softwarů v roce 2025

Váš prodejní tým je na pokraji uzavření velké zakázky, ale důležité údaje o klientech jsou roztroušeny po lepících papírcích, tabulkách a e-mailech.
Je to frustrující a nákladná chyba, kterou si žádná firma nemůže dovolit.
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) jsou navrženy tak, aby spravovaly a optimalizovaly interakce s vašimi zákazníky, potenciálními zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami.
Který z nich však bude nejlépe vyhovovat vašemu pracovnímu postupu?
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 10 nejlepších CRM softwarových řešení, která vám pomohou dostat vaše obchodní cíle do popředí. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Objevte 10 nejlepších CRM softwarů:
- ClickUp (nejlepší pro komplexní CRM a správu úkolů)
- Salesforce (nejlepší CRM pro podniky)
- Zoho CRM (nejlepší pro malé a střední podniky)
- HubSpot CRM (nejlepší pro integraci a uživatelsky přívětivé prostředí)
- Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro integrovaná řešení ERP a CRM)
- Pipedrive (nejlepší pro správu pipeline a optimalizaci prodeje)
- Freshsales CRM (nejlepší pro AI-řízené analýzy a automatizaci)
- Insightly (nejlepší pro snadno čitelné analýzy a reporty)
- SugarCRM (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelná řešení)
- Creatio CRM (nejlepší pro automatizaci procesů s nízkými nároky na programování a flexibilitu)
Co byste měli hledat v CRM softwaru?
Při výběru CRM softwaru je důležité zaměřit se na funkce, které odpovídají vašim obchodním cílům a optimalizují provoz.
Podívejme se na některé klíčové faktory, které je třeba zvážit. 💁
- Správa potenciálních zákazníků: Sleduje a rozvíjí potenciální zákazníky pomocí informací o jejich chování v reálném čase.
- Integrační možnosti: Integrace s jiným podnikovým softwarem, jako jsou ERP systémy, marketingové platformy a nástroje pro zvýšení produktivity.
- Sledování příjmů: Sleduje údaje o prodeji v reálném čase a generuje komplexní zprávy pro informované rozhodování.
- Umělá inteligence a strojové učení: Využívá AI a ML k analýze zákaznických dat a zlepšení strategií zapojení zákazníků.
- Centralizované ukládání dat: Konsoliduje interakce se zákazníky napříč kanály, jako jsou webové stránky, sociální média a e-maily, aby se zlepšila konzistence služeb.
Váš CRM software musí mít další pokročilé funkce, včetně možností přizpůsobení, vícejazyčné podpory, správy dokumentů a nástrojů pro prognózy.
🧠 Zajímavost: První CRM systém se datuje do 80. let 20. století a spíše než pokročilé nástroje, které máme dnes, připomínal databázi pro správu kontaktů. Vývoj CRM softwaru sehrál klíčovou roli v transformaci podniků od jednoduchého ukládání kontaktů k výkonným platformám pro správu vztahů se zákazníky, prodeje a marketingu.
Komplexní srovnání funkcí CRM nástrojů
Než se pustíme do podrobností jednotlivých nástrojů, podívejme se na několik hlavních bodů srovnání, které vám pomohou identifikovat nejlepší CRM software pro vaši organizaci. 👇
Obecné funkce
Prozkoumejte základní funkce, které každý CRM nabízí, od poznatků založených na umělé inteligenci až po přizpůsobitelné pracovní postupy a funkce mobilních aplikací. Tato tabulka poskytuje přehled nástrojů, které mohou zefektivnit vaše procesy správy zákazníků.
|Software CRM
|Přizpůsobitelné pracovní postupy
|Integrace AI
|Reporting
|Funkce mobilní aplikace
|ClickUp
|Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy pro řízení projektů, CRM a automatizaci úkolů
|Pokročilé funkce umělé inteligence prostřednictvím ClickUp Brain
|Přizpůsobitelné panely a přehledy pro lepší přehled o projektech
|Uživatelsky přívětivá mobilní aplikace pro správu úkolů a spolupráci
|Salesforce
|Flexibilní pracovní postupy s Flow Builderem pro složité procesy
|Pokročilá umělá inteligence prostřednictvím Einstein pro prediktivní analýzu a hodnocení potenciálních zákazníků
|Komplexní nástroje pro reporting s personalizovanými dashboardy
|Robustní mobilní aplikace pro správu potenciálních zákazníků a prodejních aktivit
|Zoho CRM
|Přizpůsobené možnosti pracovních postupů pro komplexní prodejní procesy
|Rozsáhlé přizpůsobení pracovních postupů na míru prodejním procesům
|Všestranné funkce pro vytváření reportů s přizpůsobitelnými dashboardy
|Komplexní mobilní aplikace pro správu potenciálních zákazníků a sledování prodejních aktivit
|HubSpot CRM
|Zjednodušené přizpůsobení pracovních postupů pro jednoduchou automatizaci
|Omezené funkce umělé inteligence především pro sledování e-mailů a hodnocení potenciálních zákazníků
|Vlastní reporty zaměřené na marketingové metriky a prodejní výkonnost
|Mobilní aplikace podporuje základní funkce CRM, jako je správa kontaktů.
|Microsoft Dynamics 365
|Vysoce přizpůsobivé pracovní postupy využívající Power Automate pro různé obchodní potřeby
|Pokročilá integrace AI prostřednictvím Azure AI pro prediktivní analýzy
|Komplexní nástroje pro reporting přizpůsobené konkrétním KPI a obchodním cílům
|Mobilní aplikace s bohatými funkcemi, která nabízí sledování prodejů a vytváření reportů.
|Pipedrive
|Mírné přizpůsobení zaměřené na fáze prodejního procesu
|Základní funkce umělé inteligence pro prognózy prodeje a návrhy aktivit
|Vizuální přehledy zdůrazňující metriky a výkonnost pipeline
|Intuitivní mobilní aplikace určená pro obchodní zástupce, kteří jsou často na cestách.
|Freshsales CRM
|Střední možnosti přizpůsobení s automatizačními funkcemi pro prodejní úkoly
|Informace založené na umělé inteligenci pro hodnocení potenciálních zákazníků na základě úrovně zapojení
|Zprávy a analýzy jsou k dispozici, ale nejsou tak podrobné jako u konkurence.
|Mobilní aplikace umožňuje správu potenciálních zákazníků a komunikaci na cestách.
|Insightly
|Střední možnosti přizpůsobení přizpůsobené projektovému řízení a funkcím CRM
|Omezené možnosti umělé inteligence zaměřené na zlepšení uživatelské zkušenosti
|Vizuální přehledy shrnující klíčové ukazatele týkající se projektů a prodejních aktivit
|Efektivní mobilní aplikace umožňuje správu kontaktů, projektů a úkolů.
|SugarCRM
|Škálovatelné pracovní postupy úzce sladěné s obchodními požadavky
|Funkce umělé inteligence pro prediktivní analýzu, které zlepšují poznatky o zákaznících
|Pokročilé možnosti reportingu s přizpůsobitelnými dashboardy pro detailní analýzu
|Komplexní mobilní aplikace poskytující přístup ke všem základním funkcím
|Creatio CRM
|Rozsáhlé možnosti workflow bez nutnosti programování, přizpůsobené provozním potřebám
|Silná integrace AI pro automatizaci procesů a prediktivní analytiku
|Podrobné funkce pro vytváření reportů s přizpůsobitelnými dashboardy pro praktické informace
|Mobilní aplikace s bohatými funkcemi umožňující spolupráci a správu pracovních postupů
Ceny
Při výběru CRM, který odpovídá vašemu rozpočtu, je zásadní porozumět cenové struktuře. Zde je přehled bezplatných možností, počátečních cen a plánů na podnikové úrovni pro každou platformu.
|Software CRM
|Bezplatná verze
|Počáteční cena
|Plán na úrovni podniku
|ClickUp
|Navždy zdarma
|7 $/měsíc na uživatele
|Ceny na míru
|Salesforce
|Zdarma
|25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|165 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|Zoho CRM
|Bezplatná zkušební verze
|20 $/měsíc na uživatele
|50 $/měsíc na uživatele
|HubSpot CRM
|Zdarma
|15 $/měsíc na uživatele (Sales Hub Starter)
|150 $/měsíc na uživatele (Sales Hub Enterprise)
|Microsoft Dynamics 365
|Není uvedeno
|65 $/měsíc na uživatele
|105 $/měsíc na uživatele
|Pipedrive
|Bezplatná zkušební verze
|24 $/měsíc na uživatele
|129 $/měsíc na uživatele
|Freshsales CRM
|Zdarma
|11 $/měsíc na uživatele
|71 $/měsíc na uživatele
|Insightly
|Není uvedeno
|29 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|99 $/měsíc na uživatele
|SugarCRM
|Není uvedeno
|19 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|135 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|Creatio CRM
|Zdarma
|15 $/měsíc na uživatele
|85 $/měsíc na uživatele
Kompatibilita integrace
Schopnost CRM hladce se integrovat do vaší stávající technologické infrastruktury může rozhodnout o jeho použitelnosti. V této tabulce najdete nástroje, které podporují oblíbené integrace, jako jsou Google Workspace, Microsoft 365 a Slack.
|Software CRM
|Google Workspace
|Microsoft 365
|Slack
|Mailchimp
|API
|ClickUp
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Otevřené API
|Salesforce
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Otevřené API
|Zoho CRM
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Otevřené API
|HubSpot CRM
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Otevřené API
|Microsoft Dynamics 365
|Omezeno
|Ano
|Ano
|Omezeno
|Otevřené API
|Pipedrive
|Ano
|Omezená nabídka
|Ano
|Ano
|Otevřené API
|Freshsales CRM
|Ano
|Omezená nabídka
|Omezeno
|Ano
|Otevřené API
|Insightly
|Ano
|Omezeno
|Omezená nabídka
|Omezeno
|Otevřené API
|SugarCRM
|Omezeno
|Omezeno
|Omezeno
|Omezená nabídka
|Otevřené API
|Creatio CRM
|Ano
|Omezeno
|Omezeno
|Omezená nabídka
|Otevřené API
Škálovatelnost a podpora
Váš CRM by měl růst spolu s vaším podnikáním. Tato část popisuje škálovatelnost týmu, flexibilitu platformy a typ zákaznické podpory, aby bylo zajištěno, že váš CRM bude podporovat vaše měnící se potřeby.
|Software CRM
|Škálovatelnost velikosti týmu
|Úrovně škálovatelnosti
|Dostupnost zákaznické podpory
|ClickUp
|Malé až velké podniky
|Vysoká škálovatelnost s přizpůsobitelnými možnostmi
|Podpora 24/7 prostřednictvím chatu a e-mailu
|Salesforce
|Malé až velké podniky
|Extrémně vysoká škálovatelnost pro jakoukoli velikost
|Podpora 24/7
|Zoho CRM
|Malé a střední týmy
|Vysoká škálovatelnost s různými úrovněmi
|Podpora v pracovní dny; k dispozici jsou prémiové možnosti
|HubSpot CRM
|Malé a střední týmy
|Střední škálovatelnost; vhodný pro rostoucí firmy
|Podpora prostřednictvím e-mailu a chatu během pracovní doby
|Microsoft Dynamics 365
|Střední a velké podniky
|Velmi vysoká škálovatelnost pro velké organizace
|Podpora 24/7 pro podnikové plány
|Pipedrive
|Malé a střední týmy
|Dobrá škálovatelnost pro prodejní týmy
|Podpora prostřednictvím e-mailu; omezená dostupnost chatu
|Freshsales CRM
|Malé a střední týmy
|Střední škálovatelnost pro rostoucí týmy
|Podpora prostřednictvím e-mailu a chatu během pracovní doby
|Insightly
|Malé a střední týmy
|Střední škálovatelnost; nejvhodnější pro start-upy a malé podniky
|Podpora prostřednictvím e-mailu; omezená dostupnost chatu
|SugarCRM
|Střední a velké podniky
|Vysoká škálovatelnost s možnostmi přizpůsobení
|Podpora v pracovní dny; k dispozici jsou prémiové možnosti
|Creatio CRM
|Střední a velké podniky
|Velmi vysoká škálovatelnost; určený pro větší týmy
|Podpora 24/7 s rozsáhlými zdroji
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších CRM softwarů pro poskytovatele služeb
Podrobný rozpis nejlepších CRM nástrojů
Každý CRM slibuje, že vám pomůže spravovat vztahy a zvýšit produktivitu, ale který z nich nejlépe vyhovuje vašim potřebám? Podrobně porovnejme CRM software a podívejme se, čím se od sebe liší.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní CRM a správu úkolů)
Na prvním místě seznamu je ClickUp CRM, univerzální řešení, které zvyšuje produktivitu a centralizuje správu vztahů se zákazníky. Nabízí nástroje, které sledují prodejní kanály, automatizují pracovní postupy a spravují údaje o zákaznících.
ClickUp Views
ClickUp Views vám umožňuje snadno spravovat potenciální zákazníky, prodejní kanály, zapojení zákazníků a objednávky pomocí více než 10 přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule a Tabulka. Tyto flexibilní možnosti vám umožňují sledovat účty a pracovní postupy způsobem, který vyhovuje potřebám vašeho týmu.
ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp zjednodušují správu zákazníků tím, že vám poskytují přehledný pohled na všechny aktivity vašich zákazníků. Karty si můžete přizpůsobit tak, aby sledovaly klíčové metriky, jako jsou interakce, míra konverze a dokončené úkoly.
Každá karta je flexibilní, takže ji můžete změnit a filtrovat, abyste se mohli soustředit na data, která jsou pro vás nejdůležitější.
ClickUp je nejlepší nástroj pro řízení projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli uzavírat četné předplatné jiných služeb.
ClickUp je nejlepší nástroj pro řízení projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
Platforma také nabízí více než 1 000 předem připravených šablon, jako je šablona ClickUp CRM. Tento rámec slouží jako základ pro budování vztahů s potenciálními a stávajícími zákazníky a obsahuje vše, co potřebujete pro správu svého prodejního procesu.
Pomůže vám:
- Kvalifikujte potenciální zákazníky, abyste se mohli soustředit na ty správné příležitosti.
- Získejte zakázky díky zefektivnění prodejního procesu
- Uspořádejte si kontaktní informace pro snadný přístup a správu.
- Sledujte obchody a účty, abyste získali kompletní přehled o svém prodejním procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace: Integrujte s více než 2 600 nástroji, včetně Google Drive, Outlook, Jira a mnoha dalších, pomocí ClickUp Integrations.
- Funkce pro spolupráci: Spojte se se svým týmem a klienty v reálném čase pomocí ClickUp Chat a ClickUp Assign Comments.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé mohou mít potíže se zvládnutím velkého množství funkcí a možností přizpůsobení.
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro začátečníky příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Termín „řízení vztahů se zákazníky“ (customer relationship management) byl poprvé použit v roce 1995 Tomem Siebelem, Jagdish N. Sethem a Gartner Group a odstartoval transformaci způsobu, jakým firmy komunikují se zákazníky.
2. Salesforce (nejlepší CRM pro podniky)
Salesforce nabízí komplexní platformu, která pomáhá firmám budovat silnější vztahy se zákazníky a podporovat růst prodeje. Vyniká svou přizpůsobitelností a škálovatelností.
Funkce CRM můžete implementovat do svého jedinečného pracovního postupu prostřednictvím zákaznických aplikací, automatizovaných procesů a integrací třetích stran prostřednictvím tržiště AppExchange.
Nejlepší funkce Salesforce
- Uspořádejte si data do objektů, záznamů, polí, organizací a aplikací ve formátu podobném tabulkovému procesoru.
- Automatizujte interakce se zákazníky pomocí Einstein Bots, které zpracovávají 60 % dotazů a zkracují tak dobu odezvy.
- Využijte CRM Analytics pro predikce založené na umělé inteligenci a perspektivních poznatcích.
Omezení Salesforce
- Nenabízí možnosti barevného kódování pro organizaci potenciálních zákazníků.
- Dashboardy postrádají možnosti přizpůsobení a pokročilé funkce pro vytváření reportů.
Ceny Salesforce
- Zdarma
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 700 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte standardizovaný proces sledování pro každou fázi zákazníka ve vašem CRM. To pomůže zajistit konzistentní komunikaci a usnadní vašemu týmu stanovení priorit potřeb každého účtu.
3. Zoho CRM (nejlepší pro malé a střední podniky)
Zoho CRM nabízí širokou škálu funkcí, které pomáhají firmám zdokonalit procesy zapojení zákazníků a prodeje. Jeho přehledné rozhraní podporuje prognózy prodeje, správu pipeline a analytiku, což z něj činí praktickou volbu pro týmy vzdáleného prodeje.
Platforma se navíc integruje s dalšími aplikacemi Zoho a nástroji třetích stran, čímž vytváří ekosystém pro zákaznická data, řízení prodeje a komunikaci.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Pomocí PathFinder získáte přehled o interakcích zákazníků s vaší značkou napříč různými kanály a kontaktními body.
- Vytvářejte komplexní mezifunkční cesty a definujte různé úrovně zákaznické cesty pomocí nástroje Journey Builder.
- Sledujte zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, chatu, sociálních médií a dalších kanálů díky omnichannelové přítomnosti.
Omezení Zoho CRM
- Chybí offline funkce
- Proces správy potenciálních zákazníků může být pro B2B společnosti frustrující; vyžaduje zmapování „příjmení“ všech potenciálních zákazníků, což vede k neefektivním náhradním řešením.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 800 recenzí)
🔍 Věděli jste? Odhaduje se, že do roku 2028 bude hodnota technologie CRM činit přibližně 128,97 miliard dolarů.
4. HubSpot CRM (nejlepší pro integraci a uživatelsky přívětivé rozhraní)
HubSpot CRM je spolehlivé řešení, které integruje nástroje CRM, marketingu a prodeje do jedné platformy a bylo vytvořeno s ohledem na jednoduchost a škálovatelnost. Díky rozsáhlé knihovně bezplatných funkcí, jako je sledování e-mailů, správa obsahu a nástroje pro živý chat, je oblíbenou volbou pro vylepšení strategií CRM pro menší týmy.
Můžete sledovat potenciální zákazníky a automatizovat oslovování, zatímco analyzujete výkonnost kampaní.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Zobrazte si celý svůj prodejní proces v reálném čase na přehledném panelu.
- Využijte inteligentní CRM založené na umělé inteligenci k sjednocení zákaznických dat, týmů a technologických stacků pro škálovatelnou zákaznickou zkušenost.
- Využijte různé komponenty CRM, jako je správa obchodů a úkolů s sledováním e-mailů.
Omezení HubSpot CRM
- Chybí možnosti pro návrh e-mailů, zejména pokud obsahují multimédia.
- Omezené funkce pro vytváření reportů; uživatelé nemohou sledovat cestu zákazníka a porozumět časovým osám marketingových událostí ve velkém měřítku.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Sales Hub Starter: 15 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Professional: 90 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 200 recenzí)
5. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro integrovaná řešení ERP a CRM)
Microsoft Dynamics 365 je cloudová platforma CRM typu „ “, která integruje plánování podnikových zdrojů (ERP). Je to dobrá volba pro organizace, které chtějí zefektivnit správu zákazníků a provoz, jako jsou finanční a dodavatelské procesy.
Umožňuje vám využívat cloudovou infrastrukturu společnosti Microsoft a integrovat ji s nástroji ekosystému. Kromě toho můžete data dynamicky vizualizovat experimentováním s různými typy grafů a poli přímo v panelech Microsoft Dynamics 365.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Využijte Microsoft Copilot pro získání informací v reálném čase založených na umělé inteligenci, abyste mohli vyhodnotit reakce zákazníků a personalizovat jejich cesty.
- Propojte a získejte přístup k datům z mnoha zdrojů a vytvořte si ucelený přehled o obchodních operacích.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Je primárně určen pro uživatele Microsoftu, takže je méně přizpůsobivý pro týmy používající různé nástroje.
- Omezené možnosti spolupráce, hlášené zpomalení při souběžné úpravě stejného dokumentu nebo prezentace více uživateli
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Profesionální: 65 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 105 $/měsíc na uživatele
- Premium: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 3,8/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 700 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Zavedení CRM může selhat, pokud váš tým neví, jak jej používat. Nejlepší je investovat do zaškolení a průběžného vzdělávání, zejména na začátku.
6. Pipedrive (nejlepší pro správu pipeline a optimalizaci prodeje)
Pipedrive je CRM platforma zaměřená na prodej, která klade důraz na správu pipeline a sledování obchodů. Díky jejímu vizuálnímu rozvržení mohou týmy snadno sledovat, v jaké fázi prodejního procesu se obchody nacházejí, a identifikovat příležitosti, které vyžadují pozornost. Můžete také organizovat svůj pracovní tok automatizací opakujících se úkolů, jako je nastavování připomínek nebo generování následných e-mailů.
Funkce Insights pomáhá optimalizovat pracovní postupy identifikováním úspěšných vzorců, zatímco nástroje pro stanovení cílů a prognózování umožňují lepší alokaci zdrojů a plánování strategie.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vyhněte se zmeškaným následným kontaktům díky LeadBooster, Live Chat, Chatbot a AI-powered prompts, abyste se mohli soustředit na své potenciální zákazníky.
- Získejte prodejní zprávy v reálném čase a porozumějte detailům svého prodejního trychtýře díky návrhům AI, stanovení cílů, monitorování týmu a pokročilým prodejním metrikám.
Omezení Pipedrive
- Uživatelé nemohou vytvářet seznamy produktů, které by odpovídaly vhodným potenciálním zákazníkům, což vede k neuspořádanosti dat.
- Zjištění údajů na vysoké úrovni, jako je počet nových zákazníků, vyžaduje složité nastavení filtrů a často poskytuje nespolehlivé výsledky.
Ceny Pipedrive
- Essential: 24 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 44 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 79 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 129 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Nastavte ve svém CRM body pro sběr zpětné vazby od zákazníků, například automatické průzkumy po uzavření ticketů podpory. Získáte tak cenné informace o spokojenosti zákazníků a oblastech, které je třeba zlepšit.
7. Freshsales CRM (nejlepší pro AI-řízené analýzy a automatizaci)
Freshsales CRM se zaměřuje na poskytování nástrojů, které zjednodušují správu potenciálních zákazníků a komunikaci.
Systém bodování kontaktů pomáhá prodejním týmům prioritizovat potenciální zákazníky, zatímco integrované funkce e-mailové a telefonické podpory usnadňují komunikaci se zákazníky přímo z platformy. To znamená, že nemusíte přepínat mezi několika interními a externími komunikačními nástroji.
Nejlepší funkce Freshsales CRM
- Zobrazte interakce se zákazníky, včetně sociálních profilů, aktivity na webových stránkách, kontaktních bodů se zákazníky a další informace, na jednom místě.
- Využijte Freddyho, asistenta umělé inteligence, k analýze a získávání poznatků z historických údajů a aktivit zákazníků.
- Získejte praktické informace díky podrobným analytickým nástrojům, vytvářejte vlastní zprávy a naplánujte jejich doručení do své e-mailové schránky.
Omezení Freshsales CRM
- Postrádá pokročilé automatizační funkce, jako jsou aritmetické operace a relativní srovnání polí.
- Systém správy úkolů neposkytuje manažerům přehled pro sledování úkolů členů týmu.
Ceny Freshsales CRM
- Zdarma
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Pro: 47 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales CRM
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
8. Insightly (nejlepší pro přehledné analýzy a reporty)
Insightly kombinuje nástroje pro správu vztahů se zákazníky s funkcemi pro sledování projektů. Díky tomu je vhodnou volbou pro týmy, které chtějí spravovat vztahy se zákazníky a související úkoly na jedné platformě.
Navíc vám pomůže odstranit izolovanost tím, že zpřístupní data všem relevantním zúčastněným stranám.
Nejlepší funkce Insightly
- Řiďte, přiřazujte a směrujte potenciální zákazníky a zároveň přizpůsobujte objekty, pole a fáze řízení projektů.
- Navrhněte si pohodlný panel zákaznické podpory s Insightly Service, který nabízí funkce správy znalostí, vystavování ticketů a reportování.
- Vytvářejte a sledujte prodejní kanály a posilujte vzdálené týmy pomocí mobilní aplikace CRM.
Omezení Insightly
- Chybí pokročilé možnosti vyhledávání, což vede k nejasnostem.
- Rozsah integrací může být nedostatečný pro firmy, které používají specializované nástroje.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 600 recenzí)
🔍 Věděli jste? Přibližně 82 % organizací využívá CRM systémy pro správu vztahů se zákazníky a zefektivnění reportingu prodeje. Toto využití zdůrazňuje klíčovou roli, kterou CRM hraje při pomáhání firmám sledovat výkonnost, předpovídat prodej a činit rozhodnutí na základě dat.
9. SugarCRM (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelná řešení)
SugarCRM je přizpůsobitelný CRM software, který poskytuje podrobný přehled o interakcích se zákazníky a jejich datech. Nabízí robustní nástroje pro automatizaci prodeje, marketingové kampaně a zákaznickou podporu, které vám pomohou spravovat vztahy od prvního kontaktu až po poprodejní podporu.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Získejte přehled o aktivitách, historii a záznamech zákazníků na jedné obrazovce.
- Předpovídejte prodejní výkonnost pomocí pokročilých prognóz, časově orientovaných analýz a metrik v reálném čase.
- Automatizujte prodejní výkon pomocí pracovních postupů typu drag-and-drop a inteligentních průvodců.
Omezení SugarCRM
- Postrádá pokročilé funkce pro vytváření reportů, jako je možnost přidat do grafů více než jednu datovou řadu.
- Programovací jazyk v backendu je obtížné se naučit, což komplikuje jeho používání pro uživatele bez technických znalostí.
Ceny SugarCRM
- Základní funkce: 19 $/měsíc pro minimálně tři uživatele
- Standard: 59 $/měsíc pro minimálně 10 uživatelů
- Pokročilá verze: 85 $/měsíc pro minimálně 10 uživatelů
- Premier: 135 $/měsíc pro minimálně 10 uživatelů
Hodnocení a recenze SugarCRM
- G2: 3,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 400 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně aktualizujte segmentační kritéria svého CRM, abyste se přizpůsobili změnám v chování zákazníků nebo tržních podmínkách. Tím zajistíte, že vaše cílení zůstane efektivní a relevantní i s vývojem potřeb zákazníků.
10. Creatio CRM (nejlepší pro automatizaci procesů s nízkými nároky na programování a flexibilitu)
Creatio CRM je procesně orientovaná platforma kladoucí důraz na komplexní automatizaci zákaznické cesty a přizpůsobení bez nutnosti programování. Kombinuje nástroje pro prodej, marketing a služby do sdílené databáze, což vám umožňuje spravovat každou fázi zákaznické cesty.
Pomůže vám navrhnout a automatizovat pracovní postupy bez rozsáhlých technických znalostí. Získáte také 360stupňový pohled na zákazníky s přehledem o jejich profilech, historii a poznatcích založených na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Creatio CRM
- Sladěte své prodejní, marketingové a servisní týmy s procesem získávání a udržení zákazníků v jediné databázi.
- Analyzujte a sledujte prodejní kanály podle fází, nejlepších obchodních zástupců, poměru výher a proher a dalších faktorů, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zlepšete zákaznický servis, dobu odezvy, skóre CSAT (skóre spokojenosti zákazníků), NPS (net promoter score) a CES (skóre úsilí zákazníků).
Omezení CRM Creatio
- Bez úplné synchronizace nelze nahrávat jednotlivé kontakty potenciálních zákazníků z telefonu nebo aplikace Outlook.
Ceny Creatio CRM
- Prodej: 15 $/měsíc na uživatele
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio CRM
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
🔍 Věděli jste? Prognózy a informace o pipeline jsou dnes pro organizace nejvyššími prioritami CRM, přičemž 43 % vedoucích pracovníků zdůrazňuje jejich důležitost. Těsně za nimi, 41 % upřednostňuje data o záměrech a hodnocení potenciálních zákazníků, aby identifikovali a zacílili na správné příležitosti.
Vytvořte silnější CRM pracovní postupy s ClickUp
Každý software zahrnutý v tomto srovnání CRM má své silné stránky, od analytických nástrojů po nástroje pro správu potenciálních zákazníků a zapojení zákazníků.
Pokud stále váháte, zde je tip: vyberte si CRM řešení, které splňuje vaše aktuální potřeby a které se bude rozšiřovat spolu s růstem vaší firmy. Mělo by zapadat do pracovního postupu vašeho týmu a integrovat se do vašich stávajících procesů.
V tomto ohledu ClickUp předčí ostatní nástroje.
ClickUp CRM je určen pro týmy, které vyžadují flexibilitu a kontrolu, a hladce se integruje s výkonnými nástroji pro správu projektů. Ať už sledujete potenciální zákazníky pomocí ClickUp Dashboards nebo spravujete prodejní kanály pomocí Views, umožňuje vám vytvořit systém přizpůsobený cílům vašeho týmu.
