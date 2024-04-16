ERP vs. CRM: Porozumění rozdílům a výhodám

Zpracování údajů o zákaznících, stavu zásob, finančních údajů a zpráv může být velmi chaotické. V takových případech mohou pomoci dva výkonné softwarové programy: Customer Relationship Management (CRM) a Enterprise Resource Planning (ERP).
CRM zlepšuje interakci se zákazníky a zvyšuje jejich spokojenost, zatímco ERP integruje interní operace za účelem zefektivnění obchodních procesů. Nejsou však zaměnitelné a každý z nich má své silné a slabé stránky.
Zavedení systémů CRM a ERP není jen otázkou technologické investice, ale základním strategickým krokem moderních podniků k zefektivnění provozu, zlepšení vztahů se zákazníky a podpoře udržitelného růstu.
Díky pochopení jedinečných funkcí a významných výhod těchto systémů mohou společnosti činit informovaná rozhodnutí, která je posunou vpřed na konkurenčním trhu.
Abychom vyřešili otázky týkající se CRM vs. ERP, vysvětlíme rozdíly a výhody systémů CRM a ERP a jak je můžete využít ke zvýšení výkonnosti, efektivity a růstu vašeho podnikání.
Porozumění ERP a CRM
Software ERP a systémy CRM pomáhají podnikům efektivněji spravovat jejich data a procesy. Mají však odlišné zaměření a funkce v závislosti na typu a velikosti podniku a odvětví, ve kterém jsou používány.
ERP: Zefektivnění obchodních procesů
ERP je softwarový systém, který integruje různé obchodní funkce a procesy do jedné platformy. Systémy ERP obvykle zahrnují moduly pro účetnictví, nákup, řízení projektů, správu zásob, lidské zdroje a řízení dodavatelského řetězce.
Organizace využívají softwarové nástroje ERP k zefektivnění svých každodenních obchodních operací, včetně účetnictví, nákupu, řízení projektů a činností v rámci dodavatelského řetězce.
Klíčovou vlastností systémů ERP je jejich schopnost sjednotit různé obchodní procesy do jediného integrovaného systému. Konsolidací informací z celé organizace systémy ERP eliminují datové silo, zlepšují přesnost dat a usnadňují tok informací mezi všemi obchodními funkcemi.
Tato integrace podporuje informovanější rozhodování a efektivitu v celé organizaci, což vede k zefektivnění provozu, snížení nákladů a zvýšení ziskovosti.
CRM: Posílení vazeb se zákazníky
CRM je softwarový systém, který spravuje a analyzuje údaje o zákaznících a interakce s nimi v průběhu celého životního cyklu zákazníka. Systémy CRM obvykle zahrnují moduly pro prodej, marketing, zákaznický servis a podporu.
Cílem je zefektivnit procesy, zlepšit zákaznický servis, zvýšit prodej a zvýšit ziskovost.
Systémy CRM shromažďují údaje o zákaznících z různých kanálů nebo kontaktních míst mezi zákazníkem a společností, jako jsou webové stránky společnosti, telefon, živý chat, přímá pošta, marketingové materiály a sociální média.
Díky centralizaci těchto informací poskytuje CRM komplexní přehled o interakcích se zákazníky, jejich preferencích a zpětné vazbě.
To umožňuje podnikům přizpůsobit své služby a komunikaci se zákazníky individuálním potřebám zákazníků, což posiluje vztahy, loajalitu a retenci zákazníků.
Vliv SaaS na implementaci CRM a ERP
Software jako služba (SaaS) změnil způsob, jakým podniky využívají systémy CRM a ERP, a tyto výkonné nástroje tak učinil dostupnějšími pro podniky všech velikostí.
SaaS je cloudový model dodávky, který poskytuje softwarové aplikace přes internet na základě platby podle skutečného využití. To znamená, že podniky nemusí investovat do drahého hardwaru nebo softwaru ani najímat IT pracovníky, kteří by se o ně starali.
SaaS nabízí mnoho výhod pro systémy CRM a ERP, například
- Nižší počáteční náklady: Platíte pouze za to, co skutečně využíváte, a vyhnete se nákladům na instalaci, údržbu a aktualizace.
- Škálovatelnost: Můžete snadno přizpůsobit využití a kapacitu měnícím se potřebám a požadavkům na růst, aniž byste ohrozili výkon nebo bezpečnost.
- Přístupnost: K vašim datům a procesům máte přístup odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení, což umožňuje práci na dálku a spolupráci.
- Agilita: Systémy CRM a ERP můžete rychle implementovat a přizpůsobit svým konkrétním požadavkům a preferencím, čímž zvýšíte efektivitu a konkurenceschopnost.
Díky použití modelů SaaS pro systémy CRM a ERP můžete využít sílu těchto systémů, aniž byste se museli starat o jejich správu. To vám umožní soustředit se na své hlavní obchodní činnosti a cíle a podporovat inovace a růst.
CRM vs. ERP: Rozdíly a podobnosti
Porozuměním fungování systémů CRM a ERP v rámci organizace můžete rozpoznat jejich odlišné role a společné cíle.
Jak fungují systémy CRM a ERP
Systémy CRM centralizují informace o zákaznících z různých interakčních bodů a poskytují ucelený pohled na zákaznickou cestu. Tato konsolidace vám pomáhá přizpůsobit marketingové, prodejní a servisní aktivity individuálním potřebám zákazníků, což zvyšuje jejich zapojení a loajalitu.
Nástroje CRM se zaměřují především na front-office aktivity, jako je prodej, marketing a zákaznický servis, usnadňují přímou interakci se zákazníky a zefektivňují prodejní proces.
Na druhé straně systémy ERP slouží jako páteř interních operací společnosti. Integrují klíčové obchodní procesy do jediného systému, včetně správy zásob a objednávek, účetnictví, lidských zdrojů atd.
Díky centralizaci dat zvyšují systémy ERP přehlednost v celé organizaci, zlepšují přesnost dat a usnadňují strategické plánování a správu zdrojů. Jsou navrženy tak, aby optimalizovaly back-office operace a poskytovaly jednotný zdroj informací pro rozhodování.
Na rozdíl od softwaru ERP, který se zaměřuje na interní procesy, příklady softwaru CRM zdůrazňují jeho roli při řízení interakcí se zákazníky.
Hlavní rozdíly mezi CRM a ERP
Hlavní rozdíl mezi softwarem CRM a systémy ERP spočívá v jejich hlavním zaměření a funkčnosti.
Softwarové nástroje CRM jsou určeny ke správě vztahů se zákazníky s cílem zvýšit spokojenost zákazníků a podpořit růst prodeje. Toho dosahují shromažďováním a analýzou údajů o interakcích se zákazníky, jejich preferencích a zpětné vazbě.
Na druhé straně systémy ERP se zaměřují na integraci a zefektivnění všech obchodních procesů s cílem zvýšit efektivitu a snížit náklady. Poskytují komplexní přehled o interních operacích organizace, což usnadňuje správu zdrojů, strategické plánování a dodržování regulačních požadavků.
Dalším klíčovým rozdílem jsou cíloví uživatelé v rámci organizace. Systémy CRM využívají především obchodní zástupci, marketingová oddělení a oddělení zákaznických služeb k řízení interakcí mimo společnost.
Systémy ERP, od financí a lidských zdrojů po provoz, se používají v celé organizaci a podporují různé interní řídicí funkce a procesy související se zákazníky.
Zde jsou v kostce hlavní rozdíly mezi softwarem CRM a ERP:
|Funkce
|CRM (řízení vztahů se zákazníky)
|ERP (Enterprise Resource Planning)
|Zaměření
|Zákazníci a prodej
|Interní operace a zdroje
|Představte si to takto...
|Váš adresář na steroidech, který si pamatuje podrobnosti o zákaznících a interakcích
|Vaše kuchyně v zákulisí, kde se řídí vše od surovin až po časovače trouby
|Oddělení, kterým pomáhá
|Prodej, marketing, zákaznický servis
|Finance, účetnictví, lidské zdroje, správa zásob
|Co sleduje
|Údaje o zákaznících, interakce, historie nákupů
|Finanční údaje, stav zásob, výrobní plány
|Cíle
|Zvyšte prodej, zlepšete spokojenost zákazníků, budujte loajalitu
|Optimalizujte efektivitu, snižte náklady, zlepšete alokaci zdrojů
Podobnosti mezi CRM a ERP
Navzdory svým rozdílům mají systémy CRM a ERP společný cíl, kterým je zlepšení efektivity podnikání a rozhodování.
Oba systémy uchovávají data v centralizované databázi, což zvyšuje přehlednost, zlepšuje přesnost dat a usnadňuje přesné reportování a analýzy. Tato centrální databáze a sdílený datový ekosystém podporují integrovanější a koordinovanější přístup k řízení podniku.
Navíc rostoucí trend integrace systémů CRM a ERP zdůrazňuje jejich komplementární povahu. Integrace umožňuje podnikům využívat silné stránky každého systému a zlepšovat zákaznický servis díky poznatkům z interních operací a naopak.
Tato synergie může zlepšit provozní efektivitu, zákaznickou zkušenost a ziskovost.
Klíčové vlastnosti systému ERP
Nyní se podívejme na základní funkce systémů ERP, abychom získali komplexní přehled o jejich vlivu na obchodní operace:
Plánování výrobních zdrojů
Plánování výrobních zdrojů je funkce ERP, která přesahuje rámec jednoduché správy zásob a pokrývá celý výrobní proces.
Zahrnuje plánování výroby, rozvrhování a řízení zásob, které jsou vzájemně sladěny tak, aby zajistily optimalizaci výrobních operací z hlediska efektivity a produktivity. V odvětvích, jako je stavebnictví, může specializovaný stavební ERP software dále optimalizovat řízení projektů a plánování zdrojů.
Pomáhá také podnikům přizpůsobit jejich výrobní výkon poptávce, minimalizovat plýtvání a efektivně využívat zdroje.
Plánování materiálových požadavků
Plánování materiálových požadavků je klíčová funkce ERP, která se zaměřuje na včasné objednávání materiálů a zajištění správného množství pro výrobu.
Analýzou výrobních plánů, prodejních objednávek a úrovní zásob pomáhají tyto systémy předcházet zpožděním ve výrobě a nadměrným zásobám, což vede k zefektivnění výrobního procesu.
Řízení obchodních procesů
Řízení podnikových procesů (BPM) v rámci systémů ERP umožňuje organizacím modelovat, analyzovat a zlepšovat své podnikové procesy. Tato funkce pomáhá identifikovat neefektivnosti, automatizovat opakující se úkoly a optimalizovat pracovní toky napříč odděleními.
BPM zvyšuje provozní efektivitu a přizpůsobivost, což umožňuje podnikům rychle reagovat na změny na trhu.
Výhody ERP
Systémy ERP mohou mít pozitivní dopad na vaše obchodní operace. Zde jsou některé z hlavních výhod systémů ERP:
- Zefektivnění operací: Díky integraci různých obchodních procesů systémy ERP eliminují nadbytečnosti a zlepšují tok informací v rámci organizace, což vede k efektivnějším operacím.
- Zvýšená efektivita: Systémy ERP automatizují rutinní úkoly, snižují manuální práci a minimalizují chyby, čímž uvolňují čas zaměstnanců pro strategičtější činnosti.
- Vylepšená přesnost dat: Centralizovaná správa dat snižuje riziko nesrovnalostí a poskytuje přesné informace v reálném čase pro lepší rozhodování.
- Škálovatelnost: Systémy ERP mohou růst spolu s vaší firmou a přizpůsobovat se novým procesům a dalším uživatelům bez nutnosti významných systémových úprav.
Nevýhody ERP
Systémy ERP mají také některé nevýhody:
- Složitost: Komplexní povaha systémů ERP může způsobit, že jejich implementace a používání je složité a vyžaduje značné úsilí v oblasti školení a řízení změn.
- Obtíže při implementaci: Úspěšná implementace ERP vyžaduje rozsáhlé plánování, přizpůsobení a testování, což může být náročné a časově náročné.
- Vysoké náklady: Počáteční investice do softwaru ERP, spolu s průběžnou údržbou a aktualizacemi, mohou být značné, zejména pro malé a střední podniky.
- Problémy s flexibilitou: Některé systémy ERP nemusí být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily jedinečným procesům vašeho podnikání bez rozsáhlého přizpůsobení.
Systémy ERP nabízejí výkonnou sadu funkcí, které mohou transformovat obchodní operace, zvyšovat efektivitu a poskytovat jednotný přehled o činnostech organizace.
Musíte však zvážit výhody a potenciální nevýhody a zajistit, aby zvolené ERP řešení odpovídalo konkrétním potřebám a růstovým cílům vaší firmy.
Klíčové vlastnosti CRM
Zde jsou některé z klíčových funkcí systémů CRM spolu s jejich výhodami a nevýhodami:
Řízení prodejního týmu
Nástroje pro automatizaci řízení prodejních sil v rámci systémů CRM umožňují prodejním týmům sledovat interakce s potenciálními a stávajícími zákazníky, zefektivnit jejich prodejní procesy a efektivněji dosahovat svých prodejních cílů.
Tyto nástroje poskytují přehled o prodejních aktivitách, potřebách zákazníků a příležitostech pro další prodej, což v konečném důsledku zvyšuje efektivitu a výkonnost prodeje.
Personalizace
Systémy CRM nabízejí možnosti personalizace, které vám umožňují přizpůsobit komunikaci a nabídky tak, aby vyhovovaly jedinečným preferencím a potřebám každého zákazníka.
Společnosti mohou vytvářet relevantní marketingové kampaně využíváním a správou zákaznických dat, přizpůsobováním doporučení produktů a poskytováním personalizovaných zákaznických zkušeností, které zvyšují spokojenost a loajalitu.
Systémy CRM jsou obzvláště výhodné pro podniky poskytující služby CRM, protože jim umožňují nabízet personalizované služby přizpůsobené individuálním potřebám zákazníků.
Automatizace marketingu
Funkce marketingového softwaru CRM v rámci systémů CRM zefektivňují a automatizují marketingové kampaně, čímž výrazně zlepšují generování potenciálních zákazníků a míru konverze.
Tato automatizace šetří čas, snižuje manuální úsilí a zajišťuje konzistentní komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky, což vede k efektivnějším marketingovým kampaním a vyšší míře konverze potenciálních zákazníků.
Prediktivní analytika
Prediktivní analytika v systémech CRM využívá údaje o zákaznících k předpovídání budoucího chování zákazníků, trendů v prodeji a potenciálních příležitostí k výnosům.
Tyto poznatky pomáhají podnikům činit rozhodnutí na základě dat, přizpůsobovat své strategie požadavkům zákazníků a identifikovat oblasti pro růst a zlepšení.
Výhody CRM
- Lepší zapojení zákazníků: Díky 360stupňovému pohledu na zákaznickou cestu umožňují systémy CRM firmám efektivněji komunikovat se zákazníky a podporují tak budování silnějších vztahů.
- Zvýšení prodeje: Nástroje CRM pomáhají prodejním týmům efektivněji spravovat jejich pipeline a identifikovat příležitosti, což vede ke zvýšení prodeje a tržeb.
- Zlepšený zákaznický servis: Díky komplexním informacím o zákaznících, které mají k dispozici, mohou servisní týmy rychleji řešit problémy a poskytovat vyšší úroveň služeb, což zvyšuje spokojenost a loajalitu zákazníků.
- Informované rozhodování: Data a poznatky generované systémy CRM podporují strategičtější a informovanější obchodní rozhodnutí, která jsou v souladu s potřebami zákazníků a tržními trendy.
Nevýhody CRM
- Omezení systému: Některé systémy CRM nemusí nabízet flexibilitu nebo specifické funkce, které vaše firma potřebuje, a mohou vyžadovat další přizpůsobení nebo integraci s jinými nástroji.
- Výzvy integrace: Integrace CRM systémů se stávajícím podnikovým softwarem může být obtížná, zejména pokud systémy nejsou ze své podstaty kompatibilní, což může vést k potenciálním datovým silům nebo problémům s pracovním tokem.
- Naučná křivka: Noví uživatelé mohou při zavádění CRM systémů čelit naučné křivce, která vyžaduje školení a podporu, aby mohli plně využít možnosti systému.
Systémy CRM nabízejí mnoho funkcí, které mohou výrazně zlepšit řízení vztahů se zákazníky, efektivitu prodeje a účinnost marketingu.
Výběr správného CRM systému, který odpovídá vašim konkrétním potřebám a cílům, je však zásadní pro překonání potenciálních nevýhod a plné využití výhod.
Role CRM a ERP v konkrétních oblastech podnikání
Systémy CRM a ERP hrají důležitou roli při zlepšování různých obchodních funkcí.
Jejich dopad sahá od zdokonalení prodejních strategií až po optimalizaci dodavatelského řetězce a řízení rizik, což dokazuje jejich všestrannost a zásadní význam napříč různými odděleními.
Role v prodeji a upsellingu
Nástroje CRM poskytují prodejním týmům komplexní profily zákazníků a historii interakcí. Tyto informace identifikují příležitosti pro upselling a cross-selling, což umožňuje obchodním zástupcům přizpůsobit své nabídky tak, aby efektivněji vyhovovaly potřebám zákazníků.
Naopak systémy ERP přispívají tím, že nabízejí přehled o skladových zásobách, finanční správu a údaje o prodeji v reálném čase, čímž zajišťují, že prodejní nabídky jsou podloženy přesnými informacemi o dostupnosti produktů a cenách.
Role v analytice a analýze dat
Systémy CRM i ERP nabízejí robustní analytické funkce a možnosti analýzy dat. Systémy CRM se zaměřují na analýzu zákaznických dat a pomáhají firmám porozumět chování, preferencím a trendům zákazníků.
Systémy ERP naopak poskytují analytické údaje týkající se interních operací, jako jsou finanční výkonnost, efektivita výroby a správa zásob. Společně vám poskytují informace potřebné k informovanému rozhodování a efektivnímu vytváření strategií.
Role v řízení dodavatelského řetězce
Pokud potřebujete nástroje pro zefektivnění nákupu, správy zásob, zpracování objednávek a logistiky, ERP systémy jsou tou správnou volbou. Díky integraci těchto funkcí pomáhají ERP systémy podnikům optimalizovat jejich dodavatelské řetězce, snižovat náklady a zkracovat dodací lhůty.
Systémy CRM tyto snahy doplňují poskytováním údajů o trendech poptávky zákazníků, což umožňuje přesnější prognózy a plánování zásob.
Role v generování potenciálních zákazníků
Systémy CRM vynikají v generování potenciálních zákazníků, využívají nástroje pro automatizaci marketingu k získávání potenciálních zákazníků z různých kanálů, včetně webových stránek, sociálních médií a e-mailových marketingových kampaní.
Pomáhají firmám rozvíjet tyto příležitosti prostřednictvím cílené komunikace a automatizovaných pracovních postupů, čímž zlepšují míru konverze.
Systémy ERP nepřímo podporují generování potenciálních zákazníků tím, že poskytují informace o výkonu a dostupnosti produktů, které slouží jako podklad pro marketingové strategie.
Role v automatizaci marketingu a přímém marketingu
Systémy CRM jsou v popředí automatizace marketingu a přímého marketingu, automatizují opakující se úkoly, jako jsou e-mailové kampaně, příspěvky na sociálních médiích a cílená reklama.
Tato automatizace umožňuje personalizovanou komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky, čímž zvyšuje míru zapojení a odezvy.
Data z ERP mohou obohatit tyto prodejní a marketingové aktivity tím, že identifikují úspěšné produkty a služby, určují zaměření marketingu a alokaci zdrojů.
Role v udržení zaměstnanců
Zatímco systémy ERP mají přímý vliv na udržení zaměstnanců prostřednictvím správy lidských zdrojů, včetně mezd, správy benefitů a řízení výkonu, systémy CRM přispívají nepřímo zlepšením spokojenosti prodejního týmu.
Toho dosahují poskytováním nástrojů, které zjednodušují prodejní procesy, snižují administrativní zátěž a pomáhají obchodním zástupcům dosahovat jejich cílů, což vede k vyšší spokojenosti v práci a vyšší míře udržení zákazníků.
Integrace a strategické využití systémů CRM a ERP může výrazně zvýšit provozní efektivitu, zapojení zákazníků a celkovou výkonnost podniku.
Integrace systémů ERP a CRM
Integrace systémů ERP a CRM vytváří jednotnou platformu, která kombinuje interní operace s aktivitami zaměřenými na zákazníky. Tato synergie zvyšuje efektivitu podnikání, zlepšuje zákaznické zkušenosti a podporuje růst.
Podporuje prostředí spolupráce, zlepšuje sdílení dat a týmovou práci napříč několika odděleními.
Výhody integrace ERP a CRM
Integrace systémů ERP a CRM má mnoho výhod, mezi které patří:
- Vylepšená přesnost a přehlednost dat: Integrace eliminuje datové silo tím, že poskytuje jediný zdroj pravdivých informací jak pro zákaznická, tak pro provozní data. To vede k vyšší přesnosti dat, lepšímu reportingu a informovanějšímu rozhodování.
- Zefektivnění obchodních procesů: Díky spolupráci systémů ERP a CRM mohou podniky automatizovat a zefektivnit pracovní postupy napříč různými odděleními. To nejen šetří čas, ale také snižuje pravděpodobnost chyb a zvyšuje celkovou efektivitu.
- Zlepšený zákaznický servis: Integrace umožňuje týmům zákaznického servisu přístup k komplexním údajům o zákaznících, včetně historie objednávek, fakturačních údajů a interakcí se zákazníky. Tyto informace umožňují personalizovanou a efektivní zákaznickou podporu, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků.
- Větší prodejní příležitosti: Poskytnutím přístupu prodejním týmům k informacím o skladových zásobách, produktech a historii nákupů zákazníků mohou podniky efektivněji identifikovat příležitosti pro upselling a cross-selling.
Kroky k efektivní integraci ERP a CRM
Zajímá vás, jak můžete využít výhod integrace ERP a CRM? Postupujte podle následujících kroků:
- Definujte jasné cíle: Určete, čeho chcete integrací dosáhnout, například zlepšení zákaznických služeb, zefektivnění provozu nebo lepší analýzu dat.
- Zajistěte konzistenci dat: Standardizujte formáty dat a zajistěte, aby oba systémy mohly hladce komunikovat a udržovat integritu dat.
- Vyberte si správné integrační nástroje: Vyberte integrační nástroje nebo platformy, které jsou kompatibilní s vašimi systémy ERP i CRM a splňují vaše obchodní požadavky.
- Plánujte řízení změn: Připravte svou organizaci na integraci školením zaměstnanců a vytvořením podpůrných struktur, které jim pomohou přizpůsobit se novému jednotnému systému.
- Důkladně otestujte: Před spuštěním proveďte komplexní testování, abyste se ujistili, že integrace funguje podle plánu a že data mezi systémy proudí správně.
- Sledujte a optimalizujte: Po integraci průběžně sledujte výkon systému a podle potřeby provádějte úpravy, abyste maximalizovali jeho výhody.
Díky pečlivému plánování a promyšlené implementaci budete moci využít kombinovanou sílu systémů ERP a CRM pro vaši společnost stejně jako společnosti Grande Cheese Company a Fabric House.
Případové studie úspěšné integrace a jejího pozitivního dopadu
Integrace systémů ERP a CRM může podnikům přinést významné výhody, jako je lepší zapojení zákazníků, zvýšení prodeje a snížení nákladů. Pro ilustraci pozitivního dopadu takové integrace uvádíme dvě případové studie úspěšných projektů integrace ERP a CRM:
Grande Cheese Company
Grande Cheese je rodinná společnost zabývající se výrobou a distribucí sýrů se sídlem ve Wisconsinu v USA. Společnost se pustila do technologické modernizace s cílem zefektivnit své provozní činnosti, přičemž se zaměřila na systémy ERP a CRM s pomocí Microsoft Business Applications a PwC.
Cílem integrace bylo sjednotit data a zlepšit zákaznické zkušenosti vytvořením jediného zdroje pravdivých informací pro provoz a správu zákazníků.
Díky této transformaci mohla společnost Grande Cheese dosáhnout efektivnějšího a účinnějšího provozu a zlepšit své schopnosti v oblasti dodavatelského řetězce a zákaznických služeb. Díky snížení provozních nákladů mohla konsolidovat 17 samostatných aplikací do jedné platformy CRM a ušetřit 1 300 hodin měsíčně v každém ze svých devíti závodů. Integrace také vedla ke zkrácení výrobního cyklu o 23 %.
Přechod na cloudové operace umožnil společnosti Grande dosáhnout trvalého růstu, přijímat chytřejší a jistější rozhodnutí v oblasti výroby a plynuleji řídit dodavatelský řetězec.
Fabric House
Dalším příkladem je společnost Fabric House, italský velkoobchodník s vysoce kvalitními látkami, který integroval Microsoft Dynamics CRM se svým systémem MS Dynamics Navision ERP a internetovým obchodem.
Pomocí platformy elastic.io se snažili zefektivnit své operace a zlepšit zákaznický servis. Tato integrace umožnila společnosti Fabric House výrazně snížit měsíční náklady o 85 % a náklady na nastavení o 90 %, což podtrhuje nákladovou efektivitu a zvýšení efektivity, kterých lze díky takové integraci dosáhnout.
Flexibilita projektu a možnosti přizpůsobení byly obzvláště přínosné, protože umožnily obchodním zástupcům a spolupracovníkům poskytovat špičkový zákaznický servis a zajistit efektivní dodávky špičkových produktů.
Tyto případové studie podtrhují strategickou hodnotu integrace systémů ERP a CRM a zdůrazňují zlepšení provozní efektivity, zákaznického servisu a úspory nákladů.
ERP vs. CRM: Nejlepší volba pro vaše podnikání
Výběr správného systému – ERP pro interní operace nebo CRM pro vztahy se zákazníky – závisí na konkrétních obchodních potřebách.
A pokud hledáte způsob, jak překlenout tuto propast, vyzkoušejte ClickUp. Platforma ClickUp integruje robustní funkce systémů ERP i CRM a přizpůsobuje je jedinečným pracovním postupům a požadavkům vašeho podniku.
1. Vytvořte jediný zdroj pravdivých informací
Systém správy zdrojů ClickUp je navržen jako komplexní řešení, které je v souladu s širokými funkcemi systémů ERP a CRM. Je ideální volbou pro firmy, které chtějí konsolidovat své nástroje pro řízení provozu a zákazníků.
Tato integrace umožňuje centralizovat úkoly, projekty a údaje o zákaznících na jedné platformě, čímž se zvyšuje efektivita a přehlednost v celé organizaci. Podniky mohou například využít ClickUp pro řízení projektů, sledování pokroku v reálném čase a efektivní přidělování zdrojů tak, aby byly dodrženy termíny.
Současně jeho funkce CRM umožňují společnostem uchovávat podrobné záznamy o interakcích se zákazníky, jejich preferencích a zpětné vazbě, což usnadňuje personalizovanou komunikaci a služby.
Tato dvojí funkce podporuje různé případy použití, od řízení složitých dodavatelských řetězců až po provádění cílených marketingových kampaní, což dokazuje flexibilitu ClickUp při přizpůsobování se různým obchodním potřebám. Poskytováním jednotného přehledu o interních operacích a zapojení zákazníků ClickUp umožňuje podnikům činit informovaná rozhodnutí, optimalizovat pracovní postupy a podporovat růst bez nutnosti používat několik různých systémů.
Tato integrace podporuje plynulou spolupráci, efektivní alokaci zdrojů a komplexní pohled na provoz a zapojení zákazníků.
2. Výhoda ClickUp: Integrace ERP a CRM
CRM ClickUp vám umožňuje vytvořit a přizpůsobit jedinou platformu pro správu vztahů se zákazníky a back-endových obchodních procesů.
Systém CRM od ClickUp je navržen tak, aby pomáhal firmám spravovat zákaznická data, sledovat interakce, podporovat aktivity prodejního týmu a zvyšovat loajalitu a retenci zákazníků.
Díky funkcím ClickUp Views a ClickUp Custom Fields mohou podniky přizpůsobit systém svým konkrétním potřebám a transformovat rámec systému CRM na komplexní nástroj ERP.
Tato přizpůsobivost umožňuje uživatelům sledovat prodej, spravovat interakce se zákaznickým servisem, analyzovat zákaznická data za účelem získání přehledu a efektivně dohlížet na zásoby a zdroje.
Například zobrazení seznamu, tabule a kalendáře v ClickUp poskytují dynamické způsoby vizualizace úkolů, projektů a interakcí se zákazníky, což zajišťuje efektivní správu všech detailů z jedné platformy.
Kromě toho mohou společnosti pomocí vlastních polí rozšířit možnosti ClickUp o podrobné informace o dodavatelích, finanční sledování a další data související s ERP. Díky tomu je ClickUp komplexním řešením pro firmy, které chtějí zefektivnit své operace a zlepšit vztahy se zákazníky, aniž by musely řešit složitost správy samostatných systémů.
3. Přizpůsobení vašim potřebám
Síla ClickUp spočívá v jeho schopnosti přizpůsobit se velikosti vaší firmy nebo organizace a vašim konkrétním pracovním postupům, projektům a preferencím.
Konkrétně šablona ClickUp CRM nabízí univerzální základ pro správu vztahů se zákazníky spolu s interními procesy.
Tato šablona umožňuje podnikům shromažďovat a organizovat údaje o zákaznících, sledovat prodeje a interakce, spravovat projekty a úkoly a dokonce dohlížet na plánování zásob a zdrojů, a to vše v jednotném prostředí.
Kromě toho, že šablona slouží jako systém CRM, lze ji díky funkci ClickUp Custom Fields přizpůsobit tak, aby účinně fungovala jako nástroj ERP. Funkce Custom Fields umožňuje přidávat konkrétní datové body relevantní pro funkce ERP, jako jsou údaje o dodavatelích, stav zásob a finanční ukazatele, a nabízí tak komplexní přehled o provozních a ekonomických aspektech.
Praktické příklady využití této integrace sahají od zefektivnění prodejního procesu a zlepšení zákaznických služeb až po optimalizaci řízení dodavatelského řetězce a finančního plánování.
Díky využití šablon CRM ClickUp a jeho funkcí přizpůsobení mohou podniky vytvořit řešení na míru, které podporuje komplexnost jejich operací a škálovatelnost podle jejich růstu, přičemž si zachovává jednoduchost a použitelnost.
4. Zjednodušení operací
Díky použití ClickUp jako CRM a ERP systému mohou podniky eliminovat potřebu více různých systémů, zjednodušit provoz a zajistit jediný zdroj pravdivých informací pro všechna obchodní data.
To zvyšuje efektivitu a zlepšuje přesnost zadávání dat a schopnosti rozhodování.
5. Škálovatelnost a flexibilita
Škálovatelná architektura ClickUp zajišťuje, že systém roste společně s vaším podnikáním. Díky této přizpůsobivosti dokáže systém zvládat nové obchodní procesy, přizpůsobit se dalším týmům a přizpůsobit se měnícím se obchodním modelům.
Důležité je, že tento růst nevyžaduje významné změny ani migrace na nové platformy, což zjednodušuje přechody a škálování.
Rozhodnutí mezi softwarem ERP a CRM nakonec závisí na okamžitých potřebách a strategickém zaměření vaší firmy. S ClickUpem však nemusíte mezi těmito dvěma možnostmi volit.
Můžete využít sílu přizpůsobitelné platformy ClickUp k vytvoření řešení s dvojím účelem.
Tento přizpůsobený přístup zajišťuje zefektivnění vašich operací, posílení vztahů se zákazníky a zvýšení celkové výkonnosti podniku.
Posilte své podnikání s ClickUp: jednotným řešením CRM a ERP
Porozumění jedinečným funkcím a synergii řešení ERP a CRM je základem pro podniky, které chtějí efektivně využívat technologie.
Systémy ERP zefektivňují a integrují interní operace, čímž zvyšují efektivitu organizace. Na druhé straně se systémy CRM zaměřují na externí zapojení zákazníků a růst prodeje, přičemž kladou důraz na význam silných vztahů se zákazníky.
Pokud stále váháte mezi ERP a CRM, zvažte ClickUp.
ClickUp vyniká jako jedna z nejlepších alternativ ERP a CRM softwaru, protože nabízí platformu, která kombinuje obě tyto funkce.
Můžete vytvořit přizpůsobené řešení, které odpovídá konkrétním potřebám podniku a usnadňuje jak řízení vztahů se zákazníky, tak optimalizaci interních procesů v rámci jedné platformy.
Tato integrace umožňuje podnikům fungovat efektivněji, zlepšovat interakce se zákazníky a činit informovaná rozhodnutí, což podporuje celkový růst a úspěch podniku.
Začněte optimalizovat své podnikání ještě dnes a zaregistrujte se na ClickUp!
Často kladené otázky
1. Jaký je rozdíl mezi CRM a ERP?
CRM (Customer Relationship Management) se zaměřuje na řízení všech aspektů interakcí podniku s jeho stávajícími a potenciálními zákazníky. Jeho cílem je zlepšit spokojenost zákazníků, zefektivnit procesy zákaznických služeb a zvýšit prodej.
Systémy CRM pomáhají firmám analyzovat data o interakcích se zákazníky, spravovat prodejní kanály, zlepšovat vztahy se zákazníky a realizovat cílené marketingové kampaně.
Na druhé straně ERP (Enterprise Resource Planning) integruje různé obchodní funkce, včetně financí, lidských zdrojů, výroby, řízení dodavatelského řetězce a dalších, do jediného systému, aby zefektivnil procesy a informace v celé organizaci.
Je navržen tak, aby zlepšoval efektivitu a rozhodování tím, že poskytuje jednotný přehled o obchodních operacích.
2. Jaké jsou rozdíly mezi ERP SCM a CRM?
ERP SCM (řízení dodavatelského řetězce v rámci plánování podnikových zdrojů) se zaměřuje na řízení toku zboží a služeb.
To zahrnuje manipulaci s pohybem a skladováním surovin, zásobami nedokončené výroby a hotovými výrobky od místa původu až po spotřebu. Jako specifická podskupina ERP se zabývá výhradně optimalizací a dohledem nad provozem dodavatelského řetězce.
CRM se zabývá zákaznickými daty, prodejem a interakcemi s cílem zlepšit zákaznický servis a růst prodeje. Nepřímým způsobem ovlivňuje provoz dodavatelského řetězce, ale může mít vliv na prognózy poptávky a strategie zákaznického servisu související s dodavatelským řetězcem.
3. Je CRM součástí ERP?
V některých případech ano. Mnoho moderních ERP systémů zahrnuje CRM funkce, které poskytují integrovanější přístup k řízení obchodních operací a vztahů se zákazníky.
Rozsah a hloubka funkcí CRM v systému ERP se však může lišit. Některé podniky se mohou i nadále rozhodnout používat vedle svého systému ERP samostatný systém CRM, který nabízí specializovanější nebo pokročilejší funkce CRM.