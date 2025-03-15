10 ERP softwarů pro správu zásob pro kontrolu skladových zásob a efektivitu

Jste unaveni z toho, že zásoby leží měsíce ladem, zatímco vy sháníte zboží, které si zákazníci objednali už před týdny? Zásoby mohou být záchranou i zdrojem bolesti hlavy, záleží na tom, jak dobře je spravujete.
Řešení? Dobře integrovaný systém ERP pro správu zásob, který doplňuje zásoby na základě nejnovějších výrobních objednávek. Správné řešení ulehčí vašemu týmu práci a zároveň zajistí optimalizaci zásob a jejich dobrý stav.
Žádné obavy, máme pro vás řešení. Abychom vám ušetřili čas, námahu a možná i zásoby, přinášíme vám 10 nejlepších ERP softwarů pro správu zásob s klíčovými funkcemi, omezeními a uživatelskými hodnoceními.
⏰ 60sekundové shrnutí
Použití správného řešení je zásadní pro zabránění nedostatku zásob nebo nadměrnému hromadění při manipulaci s více aktivními komponenty. Zde je 10 nejlepších softwarových řešení pro správu zásob ERP, která můžete použít:
- ClickUp (nejlepší pro zefektivnění a správu skladových operací)
- SAP Business One (nejlepší pro malé a střední podniky)
- Odoo (nejlepší pro přizpůsobení řízení zásob)
- Zoho Inventory (nejlepší pro podrobné sledování zásob)
- Epicor ERP (nejlepší pro distribuci zaměřenou na výrobu)
- Oracle NetSuite (nejlepší pro cloudové řízení zásob)
- Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro optimalizaci skladových zásob zaměřenou na produkty)
- Sage X3 (nejlepší pro správu zásob zaměřenou na finance)
- ERPNext (nejlepší pro sledování zásob s otevřeným zdrojovým kódem)
- SAP S/4HANA (nejlepší pro přehled o zásobách v rámci celého podniku)
Porozumění ERP správě zásob
Systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP) jsou moduly, které pomáhají vaší firmě spravovat informace o výrobě, logistice, prodeji a financích. Pomáhají vám vizualizovat, co potřebujete, proč a jak to financovat.
Zavedení ERP systému pro správu zásob pomáhá využívat tato data pro lepší sledování a kontrolu zásob. Navíc neexistují žádné ruční záznamy; vše je řízeno systémem. ERP systémy nejsou v zásadě doplňkem, ale nezbytným vylepšením.
Zde jsou klíčové způsoby, jak je integrovat do vašich systémů správy zásob:
- Okamžitě aktualizujte stav zásob při každém příjmu, prodeji nebo pohybu.
- Spouštějte automatické objednávky, když zásoby dosáhnou nastavené hranice.
- Sjednoťte údaje o zásobách napříč sklady a prodejnami a získejte ucelený přehled.
- Usnadněte předpovědi spotřeby díky údajům o vývoji zásob založeným na poptávce.
- Začleňte skenovací technologii, abyste zajistili postupné mapování a záznamy.
- Propojte náklady na zásoby s účetnictvím a získejte finanční přehled v reálném čase.
- Sladěte dodavatele, sklady, přepravce a prodejní týmy pomocí integrace EDI (elektronická výměna dat).
Stále máte pochybnosti o tom, jak vám to pomůže posunout se na vyšší úroveň? Zde je několik důvodů, proč se řešení pro správu zásob založená na ERP liší od tradičních řešení:
|Funkce
|ERP správa zásob
|Tradiční správa zásob
|Přesnost dat
|Vysoká frekvence aktualizací v reálném čase
|Náchylné k manuálním chybám
|Automatizace
|Automatizuje sledování a objednávání
|Ruční procesy, pomalejší
|Škálovatelnost
|Snadno zvládá více lokalit
|Omezeno na konkrétní lokality
|Integrace
|Propojení s financemi, prodejem a dodavateli
|Samostatný a zaměřený pouze na aktuální stav zásob Minimální integrace
|Viditelnost
|Komplexní přehled o řízení dodavatelského řetězce
|Fragmentované, zpožděné
🔎 Věděli jste? Nejstarší známou formou systému správy zásob bylo používání hliněných tabulek ve starověké Mezopotámii – záznamy podrobně popisovaly množství obilí, zvířat a dalších zboží uloženého ve skladech!
Co byste měli hledat v softwaru pro správu zásob ERP?
Potenciál řešení založených na ERP často činí výběr správného řešení ještě důležitějším. Vyberte si správně a začněte silně tím, že upřednostníte tyto klíčové aspekty:
- Sledování v reálném čase: Vyberte si řešení, která okamžitě aktualizují stav zásob. Aktuální údaje o zásobách zabraňují nadměrným zásobám, eliminují nedostatky a zlepšují přesnost prognóz.
- Funkce umělé inteligence a automatizace: Vyberte si nástroje s automatizací úkolů, jako je zpracování objednávek a aktualizace skladových zásob. To urychluje provoz díky doplňování a prognózování založenému na umělé inteligenci.
- Škálovatelnost a přizpůsobení: Vyberte software s flexibilními moduly a konfigurovatelnými funkcemi, který se přizpůsobí růstu vašeho podnikání. Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám v oblasti skladových zásob a požadavkům vašeho odvětví.
- Pokročilé reportování a analytika: Upřednostněte platformy s analytickými dashboardy a vizualizací trendů. Zaměřte se na poznatky založené na datech, abyste optimalizovali náklady na skladové zásoby.
💡 Tip pro profesionály: Modernizace ERP systému je jedním z nákladnějších rozhodnutí v oblasti IT, které podniky často stojí kolem 500 milionů dolarů. Proto je nejlepší si před výběrem možností sepsat seznam funkcí, které musíte mít.
10 nejlepších ERP softwarů pro správu zásob
Až budete mít vše potřebné připraveno, pojďme se podívat na nejlepší možnosti na trhu.
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění a správu skladových operací)
První z nich je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, která je obzvláště vhodná pro něco tak systematického a důležitého, jako je správa zásob. Nabízí více než 30 funkcí pro vizualizaci a sledování vašich zásob.
Ústředním prvkem této funkce je tabulkový pohled ClickUp, inteligentní alternativa k tradičním tabulkám pro sledování zásob. Tato dynamická funkce umožňuje uživatelům pečlivě zaznamenávat podrobnosti o produktech, přidělovat odpovědnosti, stanovovat priority úkolů a sledovat stav zásob v přizpůsobitelném rozhraní.
Díky využití vlastních polí mohou podniky začlenit specializované metriky zásob, jako je stáří zásob, předpokládaná měsíční spotřeba a body pro objednání, a získat tak hlubší vhled do svých operací. Tabulkový pohled navíc usnadňuje plynulé vytváření úkolů a umožňuje okamžité sledování identifikovaných problémů přímo v prostoru zásob.
Díky podpoře okamžitých komentářů, bohatému barevnému kódování a mnoha možnostem exportu zajišťuje ClickUp systematickou a sledovatelnou optimalizaci skladových zásob a efektivní sdílení dat, čímž transformuje komplexní správu skladových zásob na efektivní a kolaborativní proces.
Podniky mohou také využít integraci ClickUp k propojení svého pracovního prostoru pro správu zásob s nativními a externími řešeními pro řízení lidských zdrojů, finanční správu a systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
A to není vše! ClickUp Brain, asistent ClickUp využívající umělou inteligenci, činí tuto platformu ideální pro hloubkovou analýzu skladových dat a generování rychlých souhrnů a přehledů. Požádejte asistenta AI o okamžité aktualizace ohledně nadcházejících nedostatků, možného zastarávání a změn v dokumentech týkajících se skladové politiky.
ClickUp Brain vám také pomůže vytvořit pokročilou automatizaci pro přidělování úkolů, vytváření objednávek a rutinní komunikaci prostřednictvím reportů.
Potřebujete ušetřit čas při nastavování? ClickUp také nabízí rozsáhlou knihovnu šablon pro správu zásob, díky kterým může váš tým okamžitě začít pracovat. Šablona ClickUp pro správu zásob je předem navrženým řešením, které potřebujete pro hladkou správu objednávek.
Obsahuje:
- Více než osm vlastních polí, z nichž každé je specializováno na různé stavy doplňování zásob.
- Zobrazení časové osy pomáhá kontrolovat body pro objednávky podle výrobních sekvencí.
- Barevné kódování pro snadné sledování a rozpočtové prvky, které pomáhají týmům dodržovat týdenní úvěrové limity a prodejní cíle.
Šablona ClickUp Inventory Template je další jednoduchou možností pro sledování zásob, plateb a umístění dodavatelů. Její specializovaný objednávkový formulář zjednodušuje interní objednávání a usnadňuje evidenci dodávek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zajistěte komplexní sledování zásob pomocí analytických vizualizací dat v ClickUp Dashboard.
- Spolupracujte v reálném čase a přidělujte úkoly pro skladové operace pomocí ClickUp Chat.
- Automatizujte doplňování zásob a reporting pomocí specializovaných automatizací ClickUp.
- Vylepšete možnosti ERP pomocí specializovaných integrací ClickUp, jako jsou QuickBooks a Zapier.
- Vytvářejte a delegujte seznamy zásob okamžitě na více funkcí pomocí ClickUp Tasks.
- Sledujte využití zdrojů týmu a zásob pomocí přizpůsobitelného zobrazení pracovní zátěže ClickUp.
Omezení ClickUp
- Zvládnutí všech funkcí může nějakou dobu trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Tato online recenze přesně shrnuje, co ClickUp dělá pro správu zásob:
Díky své univerzálnosti nahradil téměř všechny nástroje, které jsme dříve používali – firemní wiki, SCRUM tabule, GTD tabule pro správu, dokumentaci o dodržování předpisů, marketingové časové osy, dokonce i firemní systém sledování zásob – protože bylo jednodušší přistupovat ke všemu v ClickUp.
Díky své univerzálnosti nahradil téměř všechny nástroje, které jsme dříve používali – firemní wiki, SCRUM tabule, GTD tabule pro správu, dokumentaci o dodržování předpisů, marketingové časové osy, dokonce i firemní systém sledování zásob – protože bylo jednodušší přistupovat ke všemu v ClickUp.
2. SAP Business One (nejlepší pro malé a střední podniky)
Slovo ERP je synonymem pro softwarového giganta SAP. Jednou z jeho nabídek je SAP Business One, řešení ERP pro správu zásob šité na míru malým a středním podnikům. Tento software nabízí přizpůsobitelné procesy výběru a balení a automatizovaný sběr dat, čímž zvyšuje provozní efektivitu a zlepšuje rozhodování.
Business One má integrovanou analytiku pro jasný přehled o stavu zásob. Obsahuje také automatická upozornění, která zabraňují vyprodání nebo nadměrnému skladování zásob. Navíc hladce propojuje správu zásob s výrobou, financemi a prodejem, čímž vám poskytuje ucelený přehled.
Nejlepší funkce SAP Business One
- Provádějte okamžité kontroly dostupnosti a sledujte stav zásob v reálném čase.
- Efektivně spravujte zásoby v reálném čase napříč několika sklady.
- Zkontrolujte vývoj zásob pomocí transakcí věnovaných plánování zásob.
Omezení SAP Business One
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být časově náročné a vyžadují vysokou úroveň odborných znalostí.
- Má zastaralé rozhraní a jeho přizpůsobení pro jedinečné obchodní procesy je poměrně nákladné.
Ceny SAP Business One
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Business One
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SAP Business One?
Vynikající v komplexní automatizaci a nezbytný pro reportování v reálném čase. Integruje se se všemi produkty SAP, zejména data z Concur se přenášejí snadno a hladce.
Vynikající v komplexní automatizaci a nezbytný pro reportování v reálném čase. Integruje se se všemi produkty SAP, zejména data z Concur se přenášejí snadno a hladce.
➡️ Číst více: Nejlepší software a nástroje pro správu nákupu
3. Odoo (nejlepší pro přizpůsobení řízení zásob)
Hledáte modernější a snadno přizpůsobitelné řešení? Odoo je skvělým výchozím bodem pro efektivní správu zásob. Tento nástroj se pyšní rozsáhlými funkcemi, včetně podrobných virtuálních skladovacích míst, jako jsou chladírny nebo regály. Umožňuje také týmům přidávat jasná pravidla pro dodací lhůty a výběr způsobu přepravy pro efektivní správu objednávek.
Systém poskytuje sledování stavu zásob v reálném čase napříč více sklady, podporuje pokročilé směrovací mechanismy a hladce se integruje s čtečkami čárových kódů, čímž zefektivňuje provoz. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobitelné funkce umožňují společnostem přizpůsobit systém jejich specifickým potřebám, čímž se zvyšuje celková přesnost při manipulaci se zásobami.
Nejlepší funkce Odoo
- Realizujte pokročilé přepravní trasy s využitím subdodávek, cross-dockingu a plánování cross-dockingu.
- Ušetřete čas při doplňování zásob díky automatizovanému generování poptávek a spouštění meziskladových převodních příkazů.
- Zjednodušte vykazování na konci čtvrtletí a úpravy cen pomocí podrobných zpráv o nákladech v reálném čase.
Omezení Odoo
- Podle některých uživatelů má tento software nevyrovnanou kvalitu zákaznické podpory.
- Aplikace může být poměrně nákladná, jakmile váš tým poroste.
Ceny Odoo
- Jedna aplikace zdarma: 0 $
- Standard: 38,90 $/měsíc na uživatele
- Na míru: 58,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 200 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Zadejte dotaz ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
4. Zoho Inventory (nejlepší pro podrobné sledování zásob)
Zoho Inventory je cloudový systém pro správu zásob ERP, který pomáhá firmám efektivně spravovat jejich skladové zásoby, objednávky a prodeje napříč několika kanály. Nabízí komplexní funkce, jako je vyčerpávající sledování úrovní zásob ve více skladech, skenování čárových kódů a plynulá fakturace.
Zoho Inventory dokonce disponuje funkcí sledování sériových čísel a šarží, která efektivně propojuje výrobu a sklad. Řešení také zjednodušuje provoz díky možnostem rychlého reportingu a automatizovaným komunikačním workflow. Tyto funkce umožňují firmám optimalizovat provoz, snížit počet manuálních chyb a udržovat optimální skladové zásoby.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Aktualizujte zásoby tak, aby zohledňovaly poškození, ztráty nebo nesrovnalosti pomocí možnosti úpravy zásob.
- Vizualizujte a optimalizujte, jak produkty zapadají do určených krabic pomocí geometrie balení.
- Naplánujte své strategie oceňování s přizpůsobitelnými cenami pro různé zákazníky, dodavatele nebo regiony.
Omezení Zoho Inventory
- Postrádá pokročilé nástroje pro plánování výroby a dodavatelského řetězce, které jsou k dispozici v komplexních ERP systémech.
- Nepodporuje velké podniky, které potřebují rozsáhlou automatizaci a synchronizaci více lokalit.
Ceny Zoho Inventory
- Zdarma
- Standard: 39 $/měsíc (pro dva uživatele)
- Profesionální: 99 $/měsíc (pro dva uživatele)
- Premium: 159 $/měsíc (pro dva uživatele)
- Enterprise: 299 $/měsíc (pro sedm uživatelů) (Další lokality, objednávky, uživatelé, automatické skenování a skladování jsou k dispozici jako doplňky)
🧠 Zajímavost: Systémy ERP pro správu zásob představují odvětví v hodnotě 2,3 miliardy dolarů a najít ten správný software může být velmi náročné.
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
5. Epicor ERP (nejlepší pro distribuci zaměřenou na výrobu)
Jsou vaše operace více orientovány na výrobu? Výrobní týmy často upřednostňují řešení jako Epicor ERP, komplexní řešení pro plánování podnikových zdrojů, které je navrženo tak, aby vylepšilo správu zásob pro podniky v různých odvětvích. Tento výkonný ERP systém zahrnuje základní prvky dodavatelského řetězce, jako jsou prognózy zásob, správa objednávek a základní automatizace.
Jeho pokročilý modul správy zásob přesně sleduje stav zásob na více místech a ve více skladech. Podporuje různé metody správy zásob, jako jsou LIFO (last in, first out), FIFO (first in, first out) a průměrné náklady. Navíc nabízí pokročilé nástroje pro vytváření reportů, jako je what-if analýza pro hloubkové a přesné informace.
Nejlepší funkce Epicor ERP
- Zvyšte efektivitu ERP workflow pomocí integrací ekosystému Epicor, jako jsou Kinetic, Prophet 21 a BisTrack.
- Automatizujte procesy, jako je zadávání objednávek, nákup a výroba, čímž snížíte manuální práci a zvýšíte efektivitu.
- Udržujte podrobné záznamy o skladových položkách pro účely kontroly kvality a dodržování předpisů pomocí funkcí sledování šarží a sériových čísel.
Omezení systému Epicor ERP
- Nejasné ceny a absence zkušební doby mohou týmům ztížit přijetí tohoto nástroje.
- Po migraci na cloudový systém může dojít ke zpomalení výkonu a odezvy.
Ceny Epicor ERP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Epicor ERP
- G2: 4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Epicor ERP?
Snadná správa účetnictví a skladových zásob na jednom místě. Obsahuje mnoho výkonných nástrojů.
Snadná správa účetnictví a skladových zásob na jednom místě. Obsahuje mnoho výkonných nástrojů.
6. Oracle NetSuite (nejlepší pro cloudové řízení zásob)
Oracle NetSuite vyniká svým 100% cloudovým systémovým přístupem s minimálními náklady na upgrade. Nabízí přizpůsobitelné vizualizace a grafy, díky čemuž jsou jeho dashboardy ideální pro prezentace. Jeho viditelnost v reálném čase zahrnuje 360° přehled KPI vybraných uživatelem, počet zásob podle umístění a předpokládané úrovně zásob.
Funkce doplňování zásob na základě poptávky využívá historická data o prodeji a sezónní trendy k dynamickému řízení bodů pro objednávky, čímž zajišťuje včasné doplnění zásob a minimalizuje jejich nedostatek. Navíc funkce NetSuite pro plnění objednávek z více míst umožňuje předdefinovat pravidla pro plnění objednávek, čímž eliminuje více zásilek pro jednu objednávku a zabraňuje nadměrným přepravním nákladům.
Nejlepší funkce Oracle NetSuite
- Automatizujte inventarizaci pomocí funkce Smart Count od NetSuite.
- Eliminujte duplicitní zásilky a nadměrné přepravní náklady pomocí pravidel pro plnění specifických pro danou lokalitu.
- Zvyšte přesnost inventur pomocí inteligentního cyklu inventarizace zásob.
Omezení Oracle NetSuite
- Implementace může být pro menší podniky poměrně nákladná a náročná.
- Specializovaná podpora potřebná v přizpůsobených prostředích je často placená.
Ceny Oracle NetSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle NetSuite
- G2: 4/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
7. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro optimalizaci skladových zásob zaměřenou na produkty)
Microsoft Dynamics 365 je ERP řešení, které v sobě spojuje známé a oblíbené produkty Office, jako jsou Excel a Outlook. Řešení nabízí skladování v reálném čase na více místech a silný modul pro proces nákupu.
Integruje se také s sadou nástrojů Microsoft, včetně Power BI, Power Automate, Office 365, Teams a dalších. Microsoft Dynamics 365 navíc umožňuje klientům využívat jeho pokročilé funkce umělé inteligence k vytváření přizpůsobených agentů umělé inteligence pro rutinní úkoly. Integrace systému s dalšími obchodními procesy, jako jsou prodej a nákup, zefektivňuje provoz a zlepšuje rozhodování.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Doplňujte zásoby na základě poznatků získaných pomocí algoritmů umělé inteligence, které zpracovávají skutečné údaje, poptávku a dostupnost.
- Nastavte automatické body pro objednávky, abyste zefektivnili proces doplňování zásob a zajistili včasné doplnění zásob na základě předem definovaných prahových hodnot.
- Získejte přístup k dashboardům založeným na rolích a školicím kurzům pro rychlé a snadné nastavení pracovního postupu.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Integrace jsou omezeny na ekosystém Microsoft.
- Může postrádat přístupnost, kterou potřebují vzdálené týmy.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Bezplatná zkušební verze
- Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 $/měsíc na uživatele
- Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $/měsíc na uživatele
- Členové týmu Dynamics 365 Business Central: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Dynamics 365?
Nabízí velmi robustní řešení pro finance a dodavatelský řetězec a nástroje dashboardu vám poskytnou přehled o prodeji zásob a prognózách poptávky v reálném čase. Lze jej také snadno integrovat s dalšími nástroji MD, jako jsou 365 Sales a CS.
Nabízí velmi robustní řešení pro finance a dodavatelský řetězec a nástroje dashboardu vám poskytnou přehled o prodeji zásob a prognózách poptávky v reálném čase. Lze jej také snadno integrovat s dalšími nástroji MD, jako jsou 365 Sales a CS.
8. Sage X3 (nejlepší pro přizpůsobitelné ERP pracovní postupy pro správu zásob)
Sage X3 je komplexní ERP řešení určené ke zlepšení správy zásob pro podniky v různých odvětvích. Sledování úrovní zásob v reálném čase umožňuje organizacím efektivně monitorovat zásoby na více místech a ve více skladech.
Systém podporuje různé typy zásob, včetně vyrobených, zakoupených, subdodávaných a neskladovaných položek, a poskytuje tak flexibilitu při správě různých produktových řad. Díky uživatelsky definovatelným informacím o produktech a integračním schopnostem zajišťuje Sage X3, že všechna oddělení mají přístup k přesným a aktuálním údajům o zásobách, což usnadňuje informované rozhodování a zefektivňuje provoz.
Nejlepší funkce Sage X3
- Zajistěte standardy produktů pomocí funkcí kontroly kvality, správy šarží, sériových čísel, doby skladovatelnosti a dat expirace.
- Rozšiřte správu zásob v globálním měřítku díky nativní podpoře více jazyků a měn.
- Přizpůsobte jedinečné a komplexní potřeby pomocí rozsáhlých možností přizpůsobení pracovních postupů a funkcí.
Omezení Sage X3
- Postrádá rozsáhlou integraci s moduly pro přepravu a prodej, jako jiné softwary pro správu skladových zásob v e-commerce.
- Má složitou implementaci a širokou škálu funkcí, které nemusí být vhodné pro malé podniky a start-upy.
Ceny Sage X3
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sage X3
- G2: 3,9/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (75+ recenzí)
9. ERPNext (nejlepší pro sledování zásob s otevřeným zdrojovým kódem)
Dáváte přednost flexibilitě open-source řešení pro správu zásob? ERPNext vám ji nabízí. Kromě základních funkcí, jako je sledování šarží a správa zásob, vám tento software pomůže ověřit pohyb zboží pomocí kontrol kvality. Transakce navíc probíhají hladce díky přednastaveným skladům a nastavení metod cenotvorby.
Systém podporuje vytváření a správu variant produktů na základě parametrů, jako je velikost, barva nebo materiál, což umožňuje detailní správu položek. Součástí jsou také snadné instalační skripty pro nasazení serveru a procesů.
Nejlepší funkce ERPNext
- Sledujte zboží skladované u zákazníků a spravujte fakturaci při prodeji prostřednictvím konsignačního skladu.
- Spravujte slevy na položky pro různé strany nebo podmínky pomocí nastavení propagačních programů.
- Zajistěte globální účetnictví s fakturami, výdaji a finančními zprávami v různých měnách.
Omezení ERPNext
- Nabízí méně možností plug-and-play ve srovnání s proprietárními ERP systémy.
- Může se zpomalit při velkých datových souborech nebo složitých pracovních postupech.
Ceny ERPNext
- Malé podniky: 50 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Success Pack: Cena za implementaci začíná na 1250 USD (paušální poplatek)
Hodnocení a recenze ERPNext
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ERPNext?
ERPNext je snadno implementovatelný, podporovaný a přizpůsobitelný, protože používá pouze otevřený zdrojový kód, Python JS atd.
ERPNext je snadno implementovatelný, podporovaný a přizpůsobitelný, protože používá pouze otevřený zdrojový kód, Python JS atd.
10. SAP S/4HANA (nejlepší pro přehled o zásobách v rámci celého podniku)
SAP S/4HANA je určen pro velké organizace nebo ty, které se chystají na takovouto expanzi. Jeho ERP sada nové generace je navržena pro vše v reálném čase s výpočty v paměti a automatizací řízenou umělou inteligencí pro optimalizaci pracovních postupů. Integrace systému s dalšími moduly SAP, jako jsou prodej, distribuce a plánování výroby, zajišťuje plynulý provoz a konzistenci dat v celém dodavatelském řetězci.
S/4HANA také nabízí integrované analytické funkce a intuitivní rozhraní Fiori, které usnadňuje analytické rozhodování. Podporuje také cloudová, lokální a hybridní nasazení, díky čemuž je škálovatelná pro podniky. Stručně řečeno, je to výkonný nástroj pro digitální transformaci.
Nejlepší funkce SAP S/4HANA
- Automaticky generujte požadované následné dokumenty pro každý pohyb zboží, jako jsou relevantní účetní doklady.
- Zlepšete kvalitu zásob a dodržování předpisů díky integrovanému reportingu a automatizaci řízení rizik.
- Zvládněte rozsáhlé řádky objednávek pomocí kompresních technik a sloupcového rozložení S/4HANA.
Omezení SAP S/4HANA
- Přechod ze starších systémů SAP vyžaduje rozsáhlé plánování.
- Standardizované procesy mohou omezovat hluboké přizpůsobení konfigurací.
Ceny SAP S/4HANA
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP S/4HANA
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro optimalizaci skladových zásob
📌 Zvláštní zmínky
- Infor CloudSuite (nejlepší pro odvětvově specifická ERP řešení s informacemi o zásobách založenými na umělé inteligenci)
- Acumatica (nejlepší pro rostoucí podniky, které vyžadují škálovatelné cloudové sledování zásob)
- SYSPRO (nejlepší pro středně velké výrobní a distribuční společnosti, které potřebují aktualizace zásob v reálném čase)
- DEAR Systems (nejlepší pro e-commerce a maloobchodní podniky spravující komplexní zásoby napříč více kanály)
Dosáhněte optimálního stavu zásob s ClickUp
Správa zásob integrovaná do ERP zabraňuje blokování nadměrného cash flow a eliminuje riziko náhlého nahromadění zásob. Navíc máte větší prostor pro zlepšení přesnosti zásob, a to vše bez narušení výrobních linek nebo prodeje zákazníkům.
Řešení uvedená v tomto průvodci jistě vyhoví vašim jedinečným potřebám. Je však důležité upřednostnit produktivitu a analytiku před přehledností skladových zásob.
ClickUp je díky své univerzální správě úkolů a automatizaci ideální volbou.
Je čas, aby se ekologické zásoby staly normou? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!