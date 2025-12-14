Možná si myslíte, že vaše značka je vyhledatelná všude... dokud se nezeptáte ChatGPT a vaše jméno se nikdy neobjeví. Pro vás jako marketéra je to budíček.
Vzhledem k tomu, že generativní vyhledávače AI, jako jsou ChatGPT, Perplexity a Gemini, se stávají prvním místem, kam se lidé obracejí pro odpovědi, tradiční SEO již nemusí stačit. Vaše značka se také musí objevit v odpovědích AI na dotazy uživatelů. Nástroje generativní optimalizace vyhledávačů (GEO) vám pomohou pochopit, jak velké jazykové modely (LLM) interpretují, citují a zobrazují váš obsah. Ne všechny nástroje GEO však fungují stejně. Některé sledují, kde a jak často jste citováni na platformách AI. Jiné pomáhají strukturovat váš obsah tak, aby jej AI mohla interpretovat přesněji.
V tomto příspěvku rozebíráme 13 nástrojů GEO, které jsou navrženy tak, aby dešifrovaly, jak vyhledávače AI zpracovávají váš obsah.
Přehled nejlepších nástrojů AI pro generativní optimalizaci vyhledávačů
Hledáte rychlý způsob, jak najít nejlepší nástroje generativní optimalizace vyhledávačů, porovnat jejich funkce, ceny a ideální použití? Tato tabulka vám poslouží jako praktický referenční zdroj.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|Peec AI
|Sledování výzev pro více vyhledávačů, srovnání s konkurencí a analýza viditelnosti nezávislá na platformě.
|Středně velké týmy, které chtějí cenově dostupnou analytiku GEO
|Ceny na míru
|BrightEdge
|SEO a AI na podnikové úrovni, optimalizace obsahu a stránek, dashboardy pracovních postupů
|Velké podniky potřebují škálovatelnou SEO inteligenci
|Ceny na míru
|Conductor
|Praktické panely pro SEO a viditelnost AI, monitorování stavu obsahu, integrace do podnikových systémů
|Agentury a velké značky spravující komplexní SEO a GEO
|Ceny na míru
|Otterly. AI
|Sledování zmínek o značce v ChatGPT, Gemini, Perplexity, sentimentu a klíčových slovech
|Značky upřednostňující viditelnost značky a zmínek
|Cena začíná na 29 $/měsíc
|Semrush
|Sledování hodnocení ChatGPT/Perplexity, podněty k sentimentu, SEO a integrace nástrojů GEO.
|SEO týmy rozšiřující se do oblasti viditelnosti ve vyhledávání AI
|Cena plánu začíná na 199 USD/měsíc na uživatele.
|Scrunch AI
|Monitorování na úrovni výzev, automatizovaný export do CSV, základní bodování a sledování značky
|Malé až střední marketingové týmy zaměřené na branding AI
|Ceny začínají na 300 USD/měsíc.
|AthenaHQ
|Analýza zaměřená na GEO, sentiment, sledování konkurence, ovládání hlasitosti a centrum akcí
|Střední a velké značky rozšiřující strategii viditelnosti AI
|Cena plánu začíná na 295 $+/měsíc
|Rankscale
|Sledování podnětů na základě kreditů, informace z AI crawleru a detekce neznámých konkurentů
|Agentury nebo značky, které potřebují velmi podrobná data GEO
|Cena plánu začíná na 20 $/měsíc.
|Mangools AI Search Grader
|Skóre AI vyhledávání v GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; základní informace o výzvě
|Malé týmy zkoumající základní znalosti GEO
|Bezplatná zkušební verze, plán začíná na 24,5 $ měsíčně.
|Profound
|Prozkoumávání konverzací, mapování sentimentu, auditování crawlerů a integrace BI
|Podnikové značky, které potřebují hloubkovou analýzu GEO
|Cena plánu začíná na 99 USD/měsíc.
|Surfer SEO
|Editor obsahu v reálném čase, SERP Analyzer, audity, plánovač témat, generování JSON‑LD
|Týmy zabývající se obsahem kombinující SEO a GEO-friendly psaní
|Cena plánu začíná na 99 USD/měsíc na uživatele.
|MarketMuse
|Modelování témat, bodování obsahu, generování shrnutí, prozkoumávání mezer a funkce propojování Connect.
|SEO/obsahové týmy spravující velké redakční pipeline
|K dispozici je bezplatný tarif, ceny na míru
|HubSpot AI Search Grader
|Okamžitý sentiment značky a podíl na hlasu v rámci výsledků GPT‑4o, Perplexity a Gemini
|Značky, které chtějí rychlý přehled o viditelnosti AI
|Zcela zdarma, bez nutnosti přihlášení nebo registrace účtu.
Podobně jako tradiční vyhledávače mají i vyhledávače AI několik pohyblivých částí. Nejlepší nástroje pomáhají s každou vrstvou procesu. Zde je seznam toho, co je třeba upřednostnit.
- Sledujte viditelnost na úrovni výzev: Hledejte nástroje, které vám umožní sledovat, kde se vaše značka objevuje (nebo neobjevuje) v ChatGPT, Perplexity, Gemini a dalších AI vyhledávačích. Ty nejlepší zobrazují pozici v žebříčku, frekvenci a kontext zmínek.
- Porovnejte výkonnost konkurence: Váš nástroj GEO pro generativní optimalizaci vyhledávačů by vám měl ukázat, jak často se vaši konkurenti objevují v odpovědích generovaných umělou inteligencí a v reakci na jaké typy dotazů. To vám pomůže identifikovat příležitosti pro obsah a mezery v záměrech uživatelů.
- Optimalizujte obsah pro interpretaci umělou inteligencí: Vyberte si nástroje, které zobrazují fráze ve stylu promptů a sémantické klastry, aby modely umělé inteligence mohly analyzovat a zobrazovat váš obsah. To zahrnuje vyvíjející se formy výzkumu klíčových slov – identifikaci nejen toho, co uživatelé hledají, ale také toho, jak se ptá
- Analyzujte citace a sentiment: Hledejte platformy GEO, které rozebírají, jak výsledky vyhledávání AI odkazují na vaši značku – ať už jste propojeni, shrnutí nebo ignorováni. Bonusem je, pokud zahrnuje analýzu sentimentu a hodnocení autority domény.
- Podpora sledování více modelů: Ujistěte se, že nástroj sleduje výkon napříč více AI enginy. Nejužitečnější z nich poskytují jednotný přehled o vaší viditelnosti napříč AI platformami.
- Porozumění chování AI crawlerů: Některé podnikové nástroje také ukazují, jak AI boti přistupují k vašemu webu a jak jej chápou – což je užitečné pro technické SEO, ověřování schémat a zajištění toho, že váš obsah je přijatelný pro LLM.
- Získejte časté aktualizace viditelnosti: Vzhledem k tomu, že odpovědi generované umělou inteligencí se rychle mění, jsou nástroje, které denně (nebo téměř v reálném čase) aktualizují hodnocení a zmínky, spolehlivější pro rychlé sledování a rozhodování.
🧠 Ověření faktů: Na rozdíl od tradičních výsledků SEO nabízejí odpovědi generované umělou inteligencí rychlejší kontext a jasnější odpovědi. Ve skutečnosti se nyní 41 % uživatelů obrací na nástroje jako ChatGPT, aby získali přímější a podrobnější informace, a každý třetí se při hledání odpovědí online spoléhá na generativní umělou inteligenci.
Nejlepší nástroje AI pro generativní optimalizaci vyhledávačů (GEO)
Ať už jste marketingový specialista na obsah, vedoucí SEO nebo zakladatel startupu, tyto nástroje GEO vám poskytnou informace a data na úrovni promptů, které tradiční platformy pro optimalizaci vyhledávačů postrádají.
1. Peec AI
Peec AI nabízí analýzu vyhledávání pomocí umělé inteligence pro marketingové týmy, které chtějí porozumět a zlepšit svou viditelnost na generativních vyhledávacích platformách. Díky analýze na úrovni promptů nemusíte hádat, zda je váš obsah citován v dotazech uživatelů.
Peec přesně ukazuje, kdy, kde a jak často je vaše značka zmiňována v odpovědích generovaných umělou inteligencí. Získáte tak ucelený přehled o přítomnosti vaší značky v odpovědích na skutečné dotazy uživatelů.
Můžete sledovat konkurenty, sledovat pohyb v čase a exportovat poznatky, abyste vylepšili svou strategii GEO. Kromě toho můžete své výsledky přímo zapojit do své analytické platformy, a to buď stažením všech údajů o viditelnosti a výzvách prostřednictvím exportu CSV nebo API.
Nejlepší funkce Peec AI
- Zjistěte, kdy a kde se vaše značka objevuje ve vyhledávání AI a přehledech pomocí sledování značky na úrovni promptů.
- Porovnejte svůj výkon přímo s konkurencí napříč modely AI.
- Nechte si zasílat upozornění v reálném čase, když se vaše značka objeví nebo zmizí z odpovědí generovaných umělou inteligencí.
Omezení Peec AI
- Peec AI nenabízí praktická doporučení, jako jsou vylepšení schématického značkování nebo citací.
Ceny Peec AI
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Peec AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Peec AI?
Zde je recenze G2:
Je snadné je používat, nastavení je extrémně rychlé, získáte okamžité informace a konečně získáte data, která vám pomohou lépe pochopit, kde a jak je vaše značka zmiňována v LLM. Líbí se mi, že mohu také vidět citované URL adresy. Je to velmi užitečné pro pochopení, jak optimalizovat pro tento podnět.
Je snadné je používat, nastavení je extrémně rychlé, získáte okamžité informace a konečně získáte data, která vám pomohou lépe pochopit, kde a jak je vaše značka zmiňována v LLM. Líbí se mi, že mohu také vidět citované URL adresy. Je to velmi užitečné pro pochopení, jak optimalizovat pro tento podnět.
👀 Věděli jste, že... Téměř 80 % uživatelů se nyní při nejméně 40 % svých vyhledávání spoléhá na generativní shrnutí (výsledky bez kliknutí). Tato změna, která převrátila tradiční chování při vyhledávání, vedla k 15–25% poklesu organického webového provozu.
🎥 Podívejte se: Jak vytvořit marketingový manuál, který skutečně funguje?
2. BrightEdge
BrightEdge je platforma pro SEO a výkon obsahu na podnikové úrovni, která je určena pro týmy spravující digitální ekosystémy s více weby. Tradiční nástroje SEO pokrývají celý životní cyklus – od objevování klíčových slov po optimalizaci stránek, sledování pozic a reportování výkonu.
Jádrem funkcí GEO je BrightEdge Insights, engine poháněný umělou inteligencí, který analyzuje miliardy webových a vyhledávacích datových bodů, aby odhalil příležitosti pro obsah s velkým dopadem. Zobrazuje trendy, upozornění a optimalizační akce v reálném čase. Tyto informace vám pomohou rychleji reagovat na změny v chování vyhledávání řízeném umělou inteligencí.
BrightEdge také nabízí Copilot pro generování metadat s podporou AI a DataMind pro rozpoznávání vzorců v rámci vyhledávacích záměrů a interakcí. Díky AI Visibility Tracking můžete sledovat přítomnost své značky ve vyhledávači Google založeném na AI.
Nejlepší funkce BrightEdge
- Proveďte audit stavu webu v měřítku pomocí ContentIQ a odhalte technické SEO.
- Generujte optimalizovaná metadata pomocí BrightEdge Copilot.
- Pomocí šablon, které lze vytvořit jedním kliknutím, můžete pomocí nástroje Storybuilder vytvářet přehledy výkonnosti programů, cesty kupujících, konkurenčního prostředí a další informace.
Omezení BrightEdge
- V současné době podporuje AI přehledy Google (SGE) a nenabízí hloubkové sledování napříč jinými algoritmy umělé inteligence.
Ceny BrightEdge
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BrightEdge
- G2: 4,4/5 (690+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
Zde je recenze G2:
Zde je recenze G2:
BrightEdge je výkonná platforma pro SEO, která nabízí podrobné informace a doporučení založená na datech, která zvýší vaši online viditelnost.
BrightEdge je výkonná platforma pro SEO, která nabízí podrobné informace a doporučení založená na datech, která zvýší vaši online viditelnost.
Conductor začínal jako platforma pro optimalizaci webových stránek a inteligence. Nyní, s Conductor AI, platforma zavedla inteligentní automatizaci do svých základních pracovních postupů a nabízí tak responzivnější a škálovatelnější přístup k obsahu a vyhledávací strategii.
Nástroj pro tvorbu obsahu AI zvýší vaši produktivitu tím, že generuje stručné informace o obsahu založené na klíčových slovech, automatizuje úkoly optimalizace na stránce a zobrazuje nové trendy na základě živých údajů o záměru vyhledávání.
Conductor se také integruje s nástroji jako DeepCrawl a Adobe, což umožňuje technické SEO, pracovní postupy s obsahem a reportování v jednom ekosystému.
Conductor nenabízí hloubkové sledování na úrovni promptů ani podrobný přehled o AI motorech, jako jsou ChatGPT nebo Perplexity. Pomáhá však týmům vylepšit srozumitelnost, strukturu a relevanci – vlastnosti, které AI modely a stránky s výsledky vyhledávačů důsledně upřednostňují při výběru toho, co se má zobrazit v odpovědích.
Nejlepší funkce nástroje Conductor
- Inteligentně mapujte mezery v tématech pomocí AI Topic Map, která seskupuje obsah podle tematické autority a ukazuje, kde chybí strategický obsah.
- Sledujte zmínky, citace a porozumějte vnímání značky v rámci odpovědí AI pomocí AI Search Performance.
- Uložte si hlas, tón, nuance, osobnosti, informace o produktech a další důležité pokyny pro dodržování předpisů vaší značky do ContentProfiles.
Omezení nástroje Conductor
- Nezabývá se behaviorální logikou velkých jazykových modelů (LLM) ani přizpůsobením doporučení pro interpretaci AI.
Ceny nástroje Conductor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Conductor
- G2: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o Conductoru skuteční uživatelé?
Zde je recenze G2:
Tento nástroj poskytuje podrobné informace o optimalizaci, líbí se mi jeho přehledné a intuitivní rozhraní. Výsledky analýzy jsou rychlé a komplexní, je to opravdu dobrý nástroj pro sledování změn. Díky tomu jsem lépe pochopil, jak fungují webové stránky.
Tento nástroj poskytuje podrobné informace o optimalizaci, líbí se mi jeho přehledné a intuitivní rozhraní. Výsledky analýzy jsou rychlé a komplexní, je to opravdu dobrý nástroj pro sledování změn. Díky tomu jsem lépe pochopil, jak fungují webové stránky.
Nástroj pro optimalizaci vyhledávačů AI Otterly AI vám pomáhá zůstat relevantní pro nové vyhledávací platformy, protože je navržen pro inteligenci na úrovni promptů.
Brand Visibility Index je proprietární metrika, která hodnotí vaši přítomnost v předních AI vyhledávačích, jako jsou ChatGPT, Perplexity, Gemini a Claude. Otterly také poskytuje analýzu citací odkazů, která ukazuje, zda jste přímo uváděni jako zdroj, nebo pouze parafrázováni, a jak často tyto odkazy zvyšují vaši viditelnost.
Získáte také hodnocení domény a analytické údaje, které odhalí, jak si vaše stránka vede ve srovnání s konkurencí v odpovědích založených na umělé inteligenci. Pomocí těchto údajů můžete porovnávat výkon podle zadání, tématu a důvěryhodnosti zdroje. To vše je pravidelně aktualizováno prostřednictvím přehledného a intuitivního dashboardu, který vám pomůže při plánování marketingové strategie.
Otterly. Nejlepší funkce AI
- Proveďte výzkum klíčových slov AI a objevte relevantní výzvy, které by vaše publikum mohlo použít ve vyhledávačích AI.
- Sledujte viditelnost vyhledávacích dotazů napříč platformami AI.
- Proveďte audity GEO, abyste posoudili silné stránky své značky, zjistili konkurenci a vyhodnotili klíčové taktiky, jako jsou digitální PR, obsah na stránkách a výkon UGC ve vyhledávání AI.
Otterly. Omezení umělé inteligence
- Otterly vám nepomůže vylepšit nebo restrukturalizovat váš obsah pro lepší čitelnost AI nebo potenciál citování.
Otterly. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Otterly. Ceny AI
- Lite: 29 $/měsíc
- Standard: 189/měsíc
- Pro: 989/měsíc
Co říkají skuteční uživatelé o Otterly. AI?
Zde je recenze G2:
Velmi se mi líbí, jak je tento nástroj intuitivní a zaměřený – rychle poskytuje praktické návrhy a prezentuje je uživatelsky přívětivým způsobem.
Velmi se mi líbí, jak je tento nástroj intuitivní a zaměřený – rychle poskytuje praktické návrhy a prezentuje je uživatelsky přívětivým způsobem.
🧠 Zajímavost: Humanoid Boston Dynamics jménem Atlas nečekaně spadl z pódia během živé ukázky poté, co zakopl o reflektor. Publikum údajně vydalo kolektivní „oof“ – a Atlas se potácel pryč, místo aby se elegantně vrátil zpět do středu pódia.
📚 Další informace: Cíle a záměry SEO, na které se zaměřit
5. Semrush
Společnost Semrush, založená v roce 2008 jako nástroj pro výzkum klíčových slov a konkurence, je platformou pro profesionály v oblasti SEO. Původně se zaměřovala na viditelnost SERP a sledování zpětných odkazů, ale postupně se rozrostla do komplexní sady nástrojů pro obsahový marketing.
Na podnikové úrovni umožňuje Semrush Enterprise AIO metriky na úrovni značky pro objevování AI. Jeho sledování AI Overview odhaluje přesně, kdy se váš obsah zobrazuje v souhrnných blocích Google, kteří konkurenti jsou citováni a jaký záměr vyhledávání spouští zařazení.
Pokud váš marketingový tým již používá SEO a klíčová slova SEMrush, funkce GEO přidává sledování přítomnosti generované umělou inteligencí.
Nejlepší funkce Semrush
- Změřte podíl hlasu a zjistěte, jak často se vaše značka umisťuje na prvním místě v odpovědích generovaných umělou inteligencí ve srovnání s konkurencí.
- Analyzujte konkurenty napříč doménami pomocí Organic Research a Market Explorer a odhalte silné stránky a příležitosti v jejich strategii.
- Sledujte aktuální trendy a zjistěte, zda se počet zmínek ve vašich odpovědích AI v průběhu času zvyšuje nebo snižuje.
Omezení Semrush
- Pokročilé funkce GEO (jako Share of Voice a Prompt Trends) jsou v současné době k dispozici pouze zákazníkům Enterprise AIO.
Ceny Semrush
- Výhoda: 199 $/měsíc
- Guru: 299 $/měsíc
- Podnikání: 549 $/měsíc
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 2600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Semrushi?
Zde je recenze Capterra:
Celkově byla zkušenost se Semrushem pozitivní díky jeho velkému rozsahu analytických funkcí a dostupných integrací. Mohl jsem si velmi důkladně prohlédnout žebříčky, SERP a optimalizaci klíčových slov pro každou stránku a mé konkurenty.
Celkově byla zkušenost se Semrushem pozitivní díky jeho velkému rozsahu analytických funkcí a dostupných integrací. Mohl jsem si velmi důkladně prohlédnout žebříčky, SERP a optimalizaci klíčových slov pro každou stránku a mé konkurenty.
📚 Další informace: Nejlepší alternativy Semrush pro zlepšení vašeho SEO
6. Scrunch AI
Pro provozovatele webových stránek bylo vždy důležité být nalezitelný na Googlu, ale dnes je stejně důležité být citovatelný asistenty AI. Vyhledávání pomocí AI je nyní jedním z nejrychleji rostoucích případů použití v historii a uživatelé, kteří kliknou na odpovědi z ChatGPT nebo Perplexity, bývají kvalifikovanější a mají větší šanci na konverzi.
Toto je kritická otázka při používání AI pro obsahový marketing, kterou Scrunch AI řeší. Díky datům na úrovni promptů z ChatGPT můžete získat přístup k sentimentu, pozici v žebříčku a frekvenci citací. Tyto poznatky vám pomohou kvantifikovat podíl AI na hlasu a vylepšit obsahovou strategii na základě toho, co vyhledávače založené na AI zobrazují.
Agent Experience Platform (AXP) od Scrunch je jedinečná funkce, která vytváří paralelní verzi vašeho webu připravenou pro AI. Je neviditelně poskytována agentům AI, optimalizována pro LLM a mapována na vaše zdroje pravdy.
Nejlepší funkce Scrunch AI
- Zobrazte zdroje odkazů tím, že identifikujete, které domény třetích stran systémy AI používají k odkazování na vaši značku, a zdůrazněte důvěryhodné zdroje oproti zastaralým nebo zavádějícím zdrojům.
- Aktualizujte data o viditelnosti každé tři dny a získejte téměř v reálném čase informace o tom, jak se vaše značka jeví v souvislosti s vývojem systémů AI.
- Podporujte pracovní postupy agentury pomocí hromadného nahrávání podnětů, marketingových dashboardů připravených k použití a partnerských nástrojů prostřednictvím programu Agency Partner Program.
Omezte omezení AI
- Scrunch simuluje, jak agenti vnímají váš obsah, ale postrádá technické SEO nástroje pro diagnostiku problémů se schématy, blokováním procházení nebo indexováním LLM.
Ceny Scrunch AI
- Začátečník: 300 $/měsíc
- Růst: 500 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scrunch AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Scrunch AI?
Zde je recenze G2:
Scrunch neustále vydává nové funkce, které jiné nástroje často nemohou nabídnout. Tyto nové verze vycházejí z požadavků klientů – pokud máte Scrunch a chcete určitou funkci, je pravděpodobné, že vám ji mohou poskytnout. Překonává podobné generativní analyzátory/trackery.
Scrunch neustále vydává nové funkce, které jiné nástroje často nemohou nabídnout. Tyto nové verze vycházejí z požadavků klientů – pokud máte Scrunch a chcete určitou funkci, je pravděpodobné, že vám ji mohou poskytnout. Překonává podobné generativní analyzátory/trackery.
🧠 Věděli jste? Umístění na první stránce Google silně koreluje (přibližně 0,65) s tím, zda je obsah zmíněn v LLM, zatímco dobré umístění na Bing je také důležité, i když v mírně menší míře.
📚 Další informace: Jak generativní AI mění marketing: strategie a příklady
7. AthenaHQ
Společnost AthenaHQ, založená bývalými inženýry společnosti Google, se zaměřuje na promptní inteligenci ve velkém měřítku. Sleduje zmínky o značkách, sentiment, promptní data a mezery v obsahu napříč platformami. Navíc nabízí jednotný dashboard, který spojuje analytiku s praktickými poznatky.
Athena se odlišuje svým dashboardem Prompt Volume a monitorovacími nástroji, které přesně rozebírají, kde jste zmíněni, jak často a jak se to v průběhu času mění.
Jeho centrum akcí pak doporučuje konkrétní opravy, jako je zaměření se na opomíjená témata, úprava struktury stránky nebo reakce na úspěchy konkurence.
Nejlepší funkce AthenaHQ
- Využijte proprietární model odhadu objemu dotazů společnosti Athena k odhadu objemu dotazů, identifikaci trendových dotazů a získání analýzy založené na regionu.
- Identifikujte mezery ve znalostech AI a získejte konkrétní informace přizpůsobené vaší specializaci pomocí Action Center.
- Sledujte citace AI, monitorujte konkurenty a geografická data po celém světě pomocí Athena Monitoring.
Omezení AthenaHQ
- Athena postrádá výzkum klíčových slov, analýzu SERP nebo technické funkce SEO.
Ceny AthenaHQ
- Starter: 295 $+/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze AthenaHQ
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AthenaHQ?
Zde je recenze G2:
Dashboardy jsou intuitivní a jejich integrace do našich stávajících systémů byla neuvěřitelně snadná.
Dashboardy jsou intuitivní a jejich integrace do našich stávajících systémů byla neuvěřitelně snadná.
👀 Věděli jste, že... V prompt engineeringu není optimalizace tokenů jen o dodržování limitů modelu, ale také o zvýšení srozumitelnosti a přesnosti. Techniky jako vedení pomocí pokynů, oddělení kontextu od úkolu a odstranění výplňových slov pomáhají modelům AI generovat cílenější a nákladově efektivnější odpovědi.
8. Rankscale
RankScale je určen pro agentury a konzultanty, kteří spravují výkon umělé inteligence vyhledávačů pro více klientů. Na rozdíl od trackerů pro jednu značku podporuje sledování viditelnosti více značek v rámci jednoho účtu, což je užitečné pro marketingové a SEO agentury spravující více klientských webů.
Jako software pro SEO agentury sleduje Rankscale vaši přítomnost v ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok a Microsoft Copilot. Získáte data na úrovni promptů o tom, kdy, kde a jak se vaše značka (nebo značka vašeho klienta) objevuje ve výsledcích generovaných umělou inteligencí.
Bezplatná funkce AI Search Visibility and Ranking Analysis prohledává váš web, pomocí AI generuje dotazy, které by vaše publikum mohlo klást, a tyto dotazy zpracovává prostřednictvím živých AI motorů. Získáte tak okamžitý přehled o tom, jak viditelná a nahraditelná je vaše značka ve vrstvě AI discovery.
Nejlepší funkce Rankscale
- Shromážděte všechny údaje o výkonu vaší značky, citacích a analýze sentimentu v dynamickém marketingovém dashboardu.
- Sledujte klíčové ukazatele, jako je skóre viditelnosti, zmínky o sentimentu, citace, průměrné pozice a míra detekce vaší přítomnosti v AI.
- Získejte celkové skóre připravenosti vaší webové stránky s podrobným rozpisem připravenosti vašeho webu.
Omezení Rankscale
- RankScale zobrazuje výsledky, ale neinterpretuje chování modelu ani nenavrhuje taktická vylepšení.
Ceny Rankscale
- Základní funkce: 20 $/měsíc
- Výhoda: 99 $/měsíc
- Podnik: 780 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rankscale
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Mangools AI Search Grader
Proč je viditelnost ve vyhledávačích s umělou inteligencí důležitá, i když jste malá značka nebo samostatný marketér? Protože asistenti s umělou inteligencí, jako jsou ChatGPT a Perplexity, ovlivňují způsob, jakým lidé objevují obsah. Většina nezávislých podniků nemá tušení, zda jsou zmiňovány, nebo přehlíženy.
Mangools AI Search Grader nabízí jednoduchý způsob, jak na tuto otázku odpovědět, aniž byste se museli přihlašovat. Tento bezplatný nástroj prohledá váš web, analyzuje váš obsah pomocí AI a simuluje skutečné chování AI vyhledávače. Poté vygeneruje relevantní podněty na základě vaší domény. Získáte také skóre AI vyhledávání, průměrné hodnocení a citace konkurence.
Je vhodný pro marketéry, kteří chtějí rychle ověřit realitu používání ChatGPT pro SEO, aniž by investovali do kompletní sady GEO. Ačkoli není určen pro průběžné sledování, je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak porovnat viditelnost vaší značky v odpovědích generovaných umělou inteligencí.
Nejlepší funkce Mangools AI Search Grader
- Získejte rychlý přehled o viditelnosti, průměrném hodnocení a snadno srozumitelné skóre optimalizace vyhledávání AI (0–100), které odráží vážený výkon napříč modely AI.
- Získejte relevantní podněty generované z popisu vaší specializace, abyste mohli prezentovat nejúčinnější způsoby, jak se objevit.
- Analýzy více modelů AI pro získání komplexního přehledu o výkonu vaší značky v osmi modelech AI.
Omezení nástroje Mangools AI Search Grader
- Poskytuje vám užitečný výchozí bod, ale neumožňuje sledovat aktuální trendy, změny v žebříčku nebo změny v reakcích AI.
Ceny Mangools AI Search Grader
- Zdarma
- Základní: 24,5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 34,26 $/měsíc na uživatele
- Agentura: 63,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Mangools AI Search Grader
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Mangools AI Search Grader?
Zde je recenze G2:
Mangools kombinuje jednoduchost s výkonnými funkcemi. Nástroj pro klíčová slova (KWFinder) je velmi intuitivní. Ovládací panel je přehledný a snadno použitelný i pro členy týmu s malými zkušenostmi s SEO.
Mangools kombinuje jednoduchost s výkonnými funkcemi. Nástroj pro klíčová slova (KWFinder) je velmi intuitivní. Ovládací panel je přehledný a snadno použitelný i pro členy týmu s malými zkušenostmi s SEO.
10. Profound
Vzhledem k tomu, že 98 % B2B kupujících využívá generativní AI pro samostatné vyhledávání informací v rámci svého nákupního procesu, je generativní optimalizace vyhledávačů pro vaše podnikání zásadně důležitá.
Profound je komplexní platforma GEO vytvořená speciálně pro podnikové týmy, které chtějí mít kontrolu nad tím, jak je jejich značka reprezentována v algoritmech vyhledávání AI. Od sledování značkových promptů přes analýzu sentimentu až po srovnání s konkurencí získáte 360° pohled na stopu vašeho vyhledávání AI.
Díky nástrojům Conversation Explorer a Agent Analytics můžete simulovat, jak asistenti AI procházejí, interpretují a citují váš obsah. Výkonnostní panely platformy navíc proměňují poznatky GEO v reporty připravené pro vedení.
Nejlepší funkce Profound
- Zobrazte zdroje citací a jejich frekvenci, abyste zjistili, které domény nebo stránky ovlivňují odpovědi generované umělou inteligencí o vaší značce.
- Provádějte audity AI crawlerů, abyste ověřili, jak LLM boti přistupují k vašemu webu, odhalili problémy s indexováním a optimalizovali stránky pro strukturovaná data a formáty připravené pro AI.
- Soulad s normou SOC 2 TYPE II na podnikové úrovni a jednotné přihlášení (SSO) pro značky, které potřebují robustní zabezpečení a ochranu dat.
Závažná omezení
- Zaměřuje se výhradně na viditelnost založenou na umělé inteligenci a nepodporuje organické sledování klíčových slov ani tradiční pracovní postupy SEO.
Profound pricing
- Starter: 99 $/měsíc
- Růst: 399 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Profound
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Profound?
Zde je recenze G2:
V nejzákladnější podobě nám Profound poskytuje způsob, jak měřit zcela nový kanál objevování, ale jejich nástroje se neustále vyvíjejí, aby umožňovaly další pokrok. Otevřená zpětná vazba, kterou máme s týmem Profound, nám umožňuje dosáhnout více s menším úsilím v rychle se měnícím prostředí.
V nejzákladnější podobě nám Profound poskytuje způsob, jak měřit zcela nový kanál objevování, ale jejich nástroje se neustále vyvíjejí, aby umožňovaly další pokrok. Otevřená zpětná vazba, kterou máme s týmem Profound, nám umožňuje dosáhnout více s menším úsilím v rychle se měnícím prostředí.
11. Surfer SEO
Optimalizujete blog, vstupní stránku nebo centrum zdrojů. Potřebujete, aby se umisťoval a byl citován nástroji AI, jako je ChatGPT. Ale kde začít: novým obsahem nebo stávajícími zdroji? Surfer vám toto rozhodnutí zjednoduší.
Začněte auditem toho, co již máte, pomocí nástroje Content Audit. Ten identifikuje stránky s nízkým výkonem, mezery v pokrytí témat a benchmarky konkurence a ukazuje, co je třeba aktualizovat jako první. Content Editor vás provede přepisem pomocí datově podložených návrhů klíčových slov, struktury a délky na základě toho, co funguje ve vyhledávání a co preferují LLM.
K plánování dalších kroků použijete Topical Map, nástroj umělé inteligence pro vyhledávání klíčových slov, který seskupuje klíčová slova a pojmy do propojených témat obsahu. Grow Flow od Surfer je jako asistent SEO, který každý týden doporučuje malé optimalizační úkoly, aby se váš web neustále vyvíjel.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Proveďte hloubkovou analýzu SERP pomocí nástroje SERP Analyzer, který porovnává více než 100–500 faktorů ovlivňujících hodnocení, jako jsou nadpisy, počet slov, umístění médií a struktura interních odkazů.
- Okamžitě provádějte audit stávajících stránek, propojte se s Google Search Console, abyste odhalili neefektivní obsah a získali automatická týdenní doporučení.
- Změňte geografické cílení a typ zařízení, abyste přizpůsobili doporučení na základě místního chování SERP nebo výkonu mobilních zařízení vs. stolních počítačů.
Omezení Surfer SEO
- Stránky, které využívají nekonečné rolování nebo dynamické vykreslování JavaScriptu, nemusí být plně zkontrolovány, což může zkreslit doporučení.
Ceny Surfer SEO
- Základní: 99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 219 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Surfer SEO?
Zde je recenze Capterra:
Zatím to bylo skvělé. AI funkce Surferu jsme zatím příliš nevyužívali, protože se snažíme našim zákazníkům přinést větší hodnotu prostřednictvím obsahu, který máme.
Zatím to bylo skvělé. AI funkce Surferu jsme zatím příliš nevyužívali, protože se snažíme našim zákazníkům přinést větší hodnotu prostřednictvím obsahu, který máme.
12. MarketMuse
Při správě obsahu velkého webu potřebujete systém, který vám pomůže plánovat, škálovat a optimalizovat obsah tak, aby dosahoval dobrých výsledků ve vyhledávačích. Obsah by měl být také viditelný v odpovědích generovaných umělou inteligencí. MarketMuse je platforma pro analýzu obsahu založená na umělé inteligenci, která vám pomůže spravovat rozsáhlé a početné klientské inventáře.
Funkce plánování mapuje skupiny témat a identifikuje mezery v obsahu na vašem webu nebo ve vertikále. Na základě těchto informací se rozhodnete, co napsat, aktualizovat nebo konsolidovat. S nástrojem Brief Generator můžete rychle vytvořit podrobné osnovy připravené pro SEO. Tento SEO nástroj vám poskytne cílová klíčová slova, otázky, na které je třeba odpovědět, podnadpisy a návrhy interních odkazů.
Když je návrh hotový, pomocí funkce Optimalizovat je snazší posoudit, zda má obsah tematickou autoritu. To potřebujete jak pro hodnocení v tradičních vyhledávačích, tak pro citace AI.
Nejlepší funkce MarketMuse
- Automaticky kontrolujte obsahové zásoby a zvýrazněte stránky, které je třeba aktualizovat.
- Získejte v reálném čase zpětnou vazbu o tom, jak si vaše články vedou v porovnání s tématickými modely MarketMuse.
- Doporučujte interní a externí odkazy pomocí funkce Connect, která navrhuje stránky, na které lze odkazovat nebo z nichž lze odkazovat.
Omezení MarketMuse
- Vzhledem k tomu, že jeho skutečná hodnota spočívá ve škálování tematických klastrů a velkých inventářů obsahu, může být MarketMuse pro týmy, které publikují pouze 2–3 články za měsíc, zbytečně výkonný.
Ceny MarketMuse
- Zdarma
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze MarketMuse
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MarketMuse?
Zde je recenze Capterra:
Náš obsah lépe odpovídá potřebám našich čtenářů, urychluje a zlepšuje naše obsahové strategie a zlepšilo se i naše hodnocení v Google.
Náš obsah lépe odpovídá potřebám našich čtenářů, urychluje a zlepšuje naše obsahové strategie a zlepšilo se i naše hodnocení v Google.
13. HubSpot AI Search Grader
Pokud teprve začínáte zkoumat, jak AI vyhledávače jako ChatGPT-4o, Perplexity nebo Gemini ovlivňují vaši značku, je AI Search Grader od HubSpotu dobrým výchozím bodem. Než investujete do plnohodnotné platformy GEO, abyste mohli AI v SEO využívat v plném rozsahu, tento bezplatný nástroj vám poskytne přehled o tom, jak si vaše značka vede ve vyhledávání založeném na AI.
Hodnotitel AI vyhledávání analyzuje viditelnost a vnímání vaší značky napříč AI asistenty a nabízí skóre viditelnosti AI. Získáte data o tom, jak často je vaše značka zmiňována a jaké je vaše postavení ve srovnání s konkurencí. Zobrazuje také nejčastější citace a sentiment vůči značce, což vám poskytuje okamžitý benchmark.
Ačkoli nenahrazuje monitorování na úrovni promptů ani sledování více vyhledávačů, nástroj HubSpot funguje jako hladký vstupní bod do přehledů AI. Typickým příkladem použití je včasné odhalení a interní reporting.
Nejlepší funkce HubSpot AI Search Grader
- Získejte komplexní zprávu o výkonu AI, která podpoří vaši strategii růstového marketingu.
- Sledujte kvalitu zdrojů a vyhodnocujte rozmanitost a úplnost dostupných informací o vaší značce napříč digitálními kanály.
- Pochopte, jak archetyp vaší značky ovlivňuje výkonnost a zda jste ve svém odvětví v pozici lídra, vyzyvatele nebo hráče v niche.
Omezení nástroje HubSpot AI Search Grader
- Nástroj automaticky generuje srovnávací značky, takže si nemůžete vybrat, které konkurenty budete porovnávat.
Ceny nástroje HubSpot AI Search Grader
- Zdarma
Hodnocení a recenze HubSpot AI Search Grader
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot AI Search Grader?
Zde je recenze TrustRadius:
Je to náš hlavní nástroj pro CRM a automatizaci marketingu. Denně používáme schránky, nabídky, kontakty, společnosti a další funkce. Dalšími funkcemi, které často využíváme, jsou formuláře, průzkumy zpětné vazby, pracovní postupy a e-mailové funkce. Stručně řečeno, je to klíčová součást našeho podnikání, kterou intenzivně využívají všechny týmy, a to jak pro komunikaci se zákazníky, tak pro interní komunikaci.
Je to náš hlavní nástroj pro CRM a automatizaci marketingu. Denně používáme schránky, nabídky, kontakty, společnosti a další funkce. Dalšími funkcemi, které často využíváme, jsou formuláře, průzkumy zpětné vazby, pracovní postupy a e-mailové funkce. Stručně řečeno, je to klíčová součást našeho podnikání, kterou intenzivně využívají všechny týmy, a to jak pro komunikaci se zákazníky, tak pro interní komunikaci.
👀 Věděli jste, že? Platformy AI vyhledávačů, jako jsou ChatGPT a Perplexity, často citují zdroje z 10 nejlepších výsledků vyhledávače Google. Perplexity z nich čerpá v více než 90 % případů a Google AI Overviews v přibližně 85 %, zatímco ChatGPT zaostává s přibližně 44 %.
Další nástroje AI pro SEO
Všechny nástroje v tomto seznamu vám ukážou, jak si vaše značka stojí v AI vyhledávání. Pokud však plánujete centralizovat všechny své SEO a obsahové aktivity, budete potřebovat další nástroj.
Vše dohromady: ClickUp centralizuje vaše strategie generativní optimalizace vyhledávačů
Než odejdete, zde je krátký kontrolní seznam GEO, který pomůže vaší značce zůstat viditelnou ve výsledcích generovaných umělou inteligencí:
- Zkontrolujte, kde je vaše značka citována na všech platformách umělé inteligence.
- Porovnejte frekvenci citací s konkurencí.
- Strukturovejte svůj obsah tak, aby byl efektivní pro generativní vyhledávače, nejen pro Google.
- A nakonec se zaměřte na poskytování hodnoty. Organický provoz, bez ohledu na tradiční SEO nebo generativní vyhledávání AI, bude následovat.
Chcete to vše spravovat na jednom místě? S ClickUpem můžete vytvořit kalendář obsahu GEO, přiřadit optimalizační úkoly, použít AI k návrhu briefů a sledovat pokrok – vše na jednom dashboardu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte.