Jak generativní AI mění marketing: strategie a příklady

Jste marketér. Proč se tedy cítíte jako podvodník, když se potýkáte s nemožnými termíny publikování a změnami kampaní?
Zatímco máte pocit, že nikdy nemáte dost času na to, abyste skloubili kreativitu s rozsahem, vaši konkurenti se zdají být všude najednou s perfektně zacílenými sděleními.
73 % marketérů souhlasí s tím, že nástroje AI mohou zvýšit jejich produktivitu.
Rozdíl mezi těmi, kteří využívají AI, a ostatními se rychle zvětšuje. A každá minuta, kterou strávíte opakujícími se úkoly nebo bojem s tvůrčími bloky, je minuta ztracená ve prospěch vaší konkurence.
Díky automatizaci tvorby obsahu, personalizace a optimalizace přináší generativní AI do marketingových pracovních postupů rychlost a efektivitu, aniž by byla ohrožena kvalita výsledků.
V tomto průvodci vám ukážeme, jak generativní AI zapadá do vašich každodenních marketingových procesů – od generování obsahu a SEO po e-maily a plánování kampaní – s příklady, nástroji a etickými pravidly.
Co je generativní AI v marketingu?
Generativní AI označuje umělou inteligenci, která dokáže vytvářet (nebo generovat) obsah – text, obrázky, videa, dokonce i kód – tím, že se učí ze vzorců v existujících datech, na kterých byla trénována.
Ale nejde o to, že byste své kampaně předali robotovi. Jde o to, abyste vylepšili to, co již funguje: automatizovat rutinní práci, škálovat kreativitu, aniž byste vyčerpali svůj tým, a získat více času na to, abyste se mohli soustředit na strategii, storytelling a výsledky.
🎨 Marketing byl vždy částečně vědou a částečně uměním. Generativní modely AI činí vědu chytřejší a umění škálovatelnější.
Jak funguje generativní AI
Generativní AI v zásadě využívá modely strojového učení, zejména velké jazykové modely (LLM) nebo difúzní modely, k předpovídání a generování nových výstupů na základě dat, na kterých je trénována.
👉🏼 Například:
- Text: Nástroje jako GPT-4 předpovídají další slovo v sekvenci na základě miliard příkladů a generují návrhy blogů, texty e-mailů nebo varianty reklam.
- Obrázky: Platformy jako DALL·E nebo Midjourney kombinují vizuální styly a vstupy a vytvářejí zcela nové grafiky nebo ilustrace.
- Video a hlas: Nástroje jako Synthesia generují realistická videa ze scénářů, často včetně vícejazyčných dabingů.
✨ Kouzlo se odehrává v takzvaných „transformátorech“ – neuronových sítích, které rozumějí kontextu a vztahům mezi prvky způsobem, který předchozí technologie nedokázaly.
V zákulisí se tyto modely neustále zdokonalují na základě vzorců použití, zpětné vazby od uživatelů a nových dat, což znamená, že výstupy jsou s časem stále chytřejší. Stále však závisí na kvalitě zadání, kontextu a lidské kontrole. A právě zde přicházíte na řadu vy.
📚 Přečtěte si také: Generativní AI vs. prediktivní AI
Hlavní výhody používání AI v marketingu
Výhody generativní AI daleko přesahují pouhou úsporu času (i když ta je samozřejmě cenná). Zde je několik důvodů, proč je ještě užitečnější:
- Tvorba obsahu ve velkém měřítku: Vytvářejte personalizovaný obsah pro různé segmenty publika, aniž byste zvyšovali své pracovní zatížení. Společnosti, které personalizaci dobře implementují, vykazují o 40 % vyšší příjmy z těchto aktivit než průměrné společnosti.
- Méně kreativních překážek: Vzpomínáte si na ten moment, kdy jste narazili na zeď při pokusu napsat perfektní titulek? AI může generovat desítky možností, které podnítí vaši kreativitu, když se zaseknete.
- Optimalizace založená na datech: AI se neustále učí, co funguje. Vaše cílené marketingové kampaně se časem stávají chytřejšími, protože AI analyzuje údaje o výkonu a přizpůsobuje se.
- Konzistentní hlas značky: Můžete AI naučit vaše brandové pokyny a minulý obsah, aby byla zachována konzistence napříč všemi kanály, a to i v případě, že se na kampani podílí více členů týmu.
- Schopnost strategického myšlení: Když nejste zahlceni produkčními úkoly, můžete se soustředit na strategii a inovace – oblasti, kde stále vládne lidská kreativita.
- Nižší výrobní náklady a kratší dodací lhůty: Vytváření vysoce kvalitního obsahu tradičně vyžaduje značné množství času a peněz. AI tyto náklady a časové investice dramaticky snižuje, přičemž zachovává kvalitu.
Ale snad nejvýznamnější výhodou používání generativní AI v marketingu je dostupnost. Marketingové nástroje, které dříve vyžadovaly specializované dovednosti nebo velké rozpočty, jsou nyní k dispozici týmům všech velikostí. Hrací pole se vyrovnává a o vítězi rozhoduje kreativita, nikoli pouze zdroje. 🤝
Případy použití generativní AI v marketingu
Skutečná síla generativní AI spočívá v jejích praktických aplikacích v rámci celého marketingového cyklu. Generativní AI technologie vám může přinést nejvýznamnější návratnost investic prostřednictvím:
1. Tvorba obsahu pomocí AI (blogy, sociální média, reklamy atd.)
Rychlost obsahu se stala konkurenční výhodou. Stejně tak ale i kvalita – a právě v tom vyniká generativní AI, pokud je používána záměrně.
Nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci, jako jsou Jasper, Claude a ClickUp Brain, pomáhají týmům vytvářet osnovy blogů, popisy produktů a popisky pro sociální sítě během několika sekund. Se správným tréninkem a prompt engineeringem můžete vylepšit obecné texty do propracovaných návrhů přizpůsobených požadovanému tónu, osobnosti a fázi funnelu.
🔮 Klíčový poznatek: Zkušení marketéři využívají AI jako partnera pro brainstorming, poté přidávají zákaznická data, rámce pro positioning a redakční úsudek, aby vytvořili vysoce kvalitní obsah a posílili jedinečný hlas své značky.
Pomocí ClickUp Brain mohou marketéři generovat obsah v souladu se značkou přímo v prostředí pro správu projektů ClickUp.
Obsah je automaticky formátován a vkládán do ClickUp Docs, což eliminuje nutnost přepínání mezi nástroji a ztrátu kontextu. Můžete požádat AI, aby vytvořila návrh tweetu na základě briefu kampaně nebo generovala úvody blogových příspěvků vázané na vlastní marketingovou personu.
✨ Pomáhá také:
- Vytvářejte komplexní obsah a kreativní briefy, které jsou v souladu s pokyny značky.
- Rychle vytvářejte první návrhy, které zachycují klíčové body sdělení.
- Škálujte variace obsahu napříč kanály a zachovejte přitom konzistenci.
- Překonejte tvůrčí bloky tím, že navrhujete nové úhly pohledu na známá témata.
Spojte to s šablonou marketingového kalendáře ClickUp a workflow pro správu kampaní, abyste zefektivnili schvalování, spravovali aktiva a přidělovali jasné vlastnictví.
Vlastní pole v ClickUp mohou sledovat typ obsahu, kanál a zapojení AI, takže vždy víte, co bylo napsáno člověkem, s pomocí AI nebo generováno AI, a můžete podle toho sledovat výkonnost.
Výsledkem je vysoce výkonný nástroj, který udržuje obsah strategický, rychlý a škálovatelný, aniž byste museli obětovat kreativitu nebo kontrolu.
🤝 Přátelské připomenutí: Nuance je zde důležitá. I ty nejlepší strategie obsahu založené na AI stále vyžadují lidský dohled.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační nástroje umělé inteligence , jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
2. Personalizovaný e-mailový marketing a zákaznické cesty
🧠 Zajímavost: E-mail stále přináší jednu z nejvyšších návratností investic v marketingu, zejména pro značky B2C a spotřebitelský marketing. Ale hromadné rozesílání e-mailů je passé. Dnes vítězí hyperpersonalizace – e-maily, které působí, jako by byly napsány právě pro vás.
Právě zde přicházejí na řadu generativní AI nástroje jako Copy. ai nebo Salesforce Einstein. Využívají data z minulého chování, historie nákupů nebo segmentů zákazníků k vytváření personalizovaných variant e-mailů ve velkém měřítku. Představte si: předměty e-mailů odrážející historii prohlížení, texty přizpůsobené fázi životního cyklu a výzvy k akci spojené s předpokládaným záměrem.
ClickUp umožňuje marketingovým týmům toto vše přesně koordinovat.
S ClickUp Automations můžete spouštět vytváření e-mailových úkolů na základě akcí v rámci zákaznické cesty, jako jsou registrace nových uživatelů nebo stahování obsahu. V ClickUp Docs můžete spravovat varianty A/B testování a pomocí ClickUp Tasks sladit úpravy textů, schvalování kreativních návrhů a pracovní postupy QA mezi všemi zúčastněnými stranami.
Je čas přivítat chytřejší segmentaci, rychlejší realizaci a cesty, které působí na míru namísto předem připravené.
3. AI v optimalizaci pro vyhledávače – automatizovaný výzkum klíčových slov a optimalizace
Pravděpodobně jste již slyšeli stovky zajímavých názorů na SEO obsah, zejména od té doby, co AI přehledy Google převzaly SERP. A je to pravda – již jsme věděli, že téměř 60 % vyhledávání je nyní bez kliknutí. S výsledky AI ve hře je ještě těžší získat provoz a konverze prostřednictvím content marketingu.
Odkud tedy pochází vaše konkurenční výhoda v oblasti SEO? Vychází z toho, jak inteligentně dokážete propojit záměr vyhledávání s vaší obsahovou strategií.
Elitní odborníci na SEO využívají AI k:
- Identifikujte sémantické klastry a vztahy mezi tématy, které by lidem mohly uniknout.
- Vytvářejte komplexní obsahové přehledy, které pokrývají celé spektrum vyhledávacích záměrů.
- Vytvářejte variace titulních tagů a meta popisů, které jsou optimalizované jak pro lidi, tak pro algoritmy.
🔎 Moderní SEO nástroje, jako jsou Clearscope, Surfer a AI asistenti Semrush, mohou odhalit klastry klíčových slov, automaticky generovat meta popisy a dokonce navrhovat optimalizované obsahové přehledy. Tyto nástroje rozumějí tematické autoritě a záměru vyhledávání, což pomáhá marketérům přejít od reaktivních k proaktivním SEO strategiím.
A dobrá zpráva?
85 % marketérů zaznamenává pozitivní výsledky z používání AI k vytváření SEO obsahu.
ClickUp se stane vaším řídicím centrem pro implementaci tohoto pracovního postupu.
Použijte ClickUp Docs k uložení živých pokynů pro SEO obsah, vložte data SERP přímo do úkolů a přiřaďte kontrolní seznamy optimalizace s doporučeními generovanými AI.
Ještě lepší je použít šablonu pro vývoj webových stránek ClickUp k řízení SEO kampaní, od aktualizací struktury webu po obnovování obsahu. Označujte úkoly podle prioritních klíčových slov, přiřazujte vlastníky pro interní propojení a automaticky aktualizujte stavy, jak se briefy posouvají přes fáze výzkumu → psaní → publikování.
Díky kombinaci generativní AI a ClickUp se SEO stává méně překážkou a více hybatelem růstu.
🔮 Klíčový poznatek: Role AI se neomezuje pouze na pomoc při vytváření SEO obsahu – pomáhá vám také pochopit základní vzorce, které ovlivňují hodnocení obsahu. Analýzou tisíců úspěšných stránek může AI extrahovat principy, které jdou nad rámec jednoduchého umístění klíčových slov.
4. Chatboty a zákaznická podpora založená na AI
Stále si pod pojmem „AI support agents“ představujete předem připravené odpovědi? Pak máte co dohánět.
💬 Dnešní modely chatbotů, poháněné LLM jako GPT-4 a integrované do platforem jako Intercom nebo Drift, mohou řešit dotazy první úrovně, generovat kontextové odpovědi a dokonce směrovat uživatele na základě sentimentu nebo naléhavosti.
Výhoda? Vaše marketingové a CX týmy získají zpět čas, aniž by došlo ke zhoršení zákaznické zkušenosti.
Automatizace bez odpovědnosti je však riskantní. Právě v tom pomáhá ClickUp.
Týmy podpory a marketingu mohou pomocí ClickUp dokumentovat toky botů v ClickUp Whiteboards a Mind Maps, vytvářet zpětné vazby z konverzací chatbotů k tvorbě obsahu (např. „jaké otázky si lidé stále kladou?“) a v případě potřeby přidělovat úkoly pro následné kroky lidských pracovníků.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat míru odklonu chatbotů, průměrnou dobu zpracování a skóre spokojenosti zákazníků – vše propojené s údaji o úkolech v reálném čase. Zde je vysvětlující video, které ukazuje, jak na to:
5. AI pro optimalizaci reklamních textů a kampaní
Vysoce výkonná reklamní kreativita závisí na objemu testování a iteracích. Generativní AI urychluje obojí. Když můžete otestovat 50 konceptů místo pěti, dramaticky zvyšujete své šance na nalezení průlomového výkonu.
📊 Platformy jako Meta Advantage+ a Google Performance Max nyní používají generativní modely k dynamickému testování kombinací nadpisů a textů. Marketingové nástroje AI, jako jsou AdCreative. ai nebo CopySmith, generují desítky variant na základě cílení na publikum a vstupů značky.
ClickUp vám umožňuje strategicky zvládat tento chaos. Pomocí více než 15 zobrazení ClickUp můžete organizovat kreativní prvky kampaní podle platformy, segmentu publika nebo cíle – v seznamech, kanbanových tabulkách a dalších.
Můžete dokonce vytvářet pravidla automatizace: Když je varianta schválena, spustí se aktualizace stavu, nastavení sledování výkonu nebo dokonce synchronizace s externími reklamními platformami prostřednictvím více než 1000 integrací ClickUp.
To, co dříve trvalo několik dní, se nyní děje během několika hodin – díky AI a ClickUp, které vytvářejí rychlou zpětnou vazbu mezi nápadem, realizací a optimalizací.
6. Vizuální prvky a videomarketing generované umělou inteligencí
🧠 Zajímavost: Krátká videa (21 %), obrázky (19 %) a živě vysílaná videa (16 %) patří v současné době k nejúspěšnějším typům obsahu!
Marketéři nyní používají AI k vytváření návrhů konceptů, generování vizuálů produktů nebo vytváření vysvětlujících videí z textových skriptů – a to za zlomek času a nákladů.
🎥 Generativní AI nástroje jako Midjourney, Runway a Synthesia otevřely nové kreativní možnosti. Synthesia například umožňuje týmům vytvářet vícejazyčná videa s mluvčími bez studia nebo opakovaných natáčení, a to pomocí předem připravených nebo přizpůsobených AI avatarů.
V rámci ClickUp mohou marketéři vše snadno zprovoznit. Mohou ukládat a připojovat vizuální materiály v Docs a pomocí nástrojů ClickUp Proofing Tools dokumentovat zpětnou vazbu, přiřazovat časové osy produkce pomocí ClickUp Gantt Charts a vytvářet zpětné vazby pomocí Assigned Comments pro vizuální směřování, verzování a schvalování.
🔮 Klíčový poznatek: Nástroje AI zjednodušují tradičně náročnou křivku učení vizuálního designu. Marketingové týmy již nemusí volit mezi rychlostí, kvalitou a cenou – mohou optimalizovat všechny tři aspekty současně.
Příklady generativní AI v marketingu z praxe
Pojďme nyní přesunout pozornost od teorie a podívat se, jak progresivní značky implementují generativní AI k řešení skutečných marketingových výzev.
AI pro obsah a kampaně
Coca-Cola: platforma Create Real Magic
Společnost Coca-Cola využila generativní AI k propojení klasického brandingu s obsahem vytvářeným uživateli, personalizaci marketingových kampaní a zvýšení interakce se spotřebiteli a povědomí o značce, zejména mezi generací Z.
Vytvořili vlastní platformu, která spotřebitelům a tvůrcům umožnila generovat značkové umělecké dílo s využitím ikonických prvků Coca-Coly, jako je konturovaná láhev, logo, Santa Claus a polární medvěd.
Kampaň podpořila globální účast a vybraná umělecká díla byla vystavena na digitálních billboardech na newyorském Times Square a londýnském Piccadilly Circus. Výsledkem bylo, že spotřebitelé vytvořili pomocí nástrojů AI více než 120 000 uměleckých děl, což dokazuje skokový nárůst kvality obrazu AI z DALL-E 2 na DALL-E 3.
Heinz: Posílení identity značky prostřednictvím obrazů vytvořených pomocí AI
Společnost Heinz provedla experiment s využitím nástroje DALL-E 2 od OpenAI k generování obrázků na základě podnětů, jako je „kečup“. AI konzistentně vytvářela obrázky připomínající ikonický design lahví Heinz, a to i bez explicitních zmínek o značce.
Tato kampaň zdůraznila silnou známost značky Heinz a její spojení s kečupem a dosáhla více než 1,15 miliardy ziskových impresí a o 38 % vyšší míry zapojení ve srovnání s předchozími kampaněmi.
Personalizace založená na AI v e-commerce a maloobchodu
Rufus od Amazonu: AI nákupní asistent, který zvyšuje tržby
Společnost Amazon představila Rufus, nákupního asistenta využívajícího AI, který vylepšuje vyhledávání produktů a doporučení. Rufus, který byl spuštěn v únoru 2024, pomáhá zákazníkům najít produkty přizpůsobené jejich preferencím.
Amazon předpokládá, že Rufus v roce 2025 nepřímo vygeneruje více než 700 milionů dolarů provozního zisku tím, že ovlivní širší výdaje zákazníků.
Deep Brew: Tajemství hyperpersonalizace společnosti Starbucks
Starbucks používá sofistikovanou platformu umělé inteligence s názvem Deep Brew, která využívá obrovské množství zákaznických dat, včetně historie transakcí, denní doby, počasí, polohy a dalších kontextových dat, k personalizaci nabídek a doporučení pro věrné členy.
Tato platforma umožňuje společnosti Starbucks doporučit ten správný produkt ve správný okamžik, čímž zlepšuje zákaznickou zkušenost a zapojení. Personalizace založená na umělé inteligenci se rozšiřuje i na mobilní aplikaci a zážitek v obchodě, kde baristé mohou rozpoznat zákazníky a jejich preference a vytvořit tak plynulý a přizpůsobený servis. Deep Brew také pomáhá optimalizovat zásoby, personální obsazení a provoz obchodů na základě prediktivní analýzy.
Společnost Starbucks hlásí významné zlepšení v oblasti zapojení zákazníků a návratnosti investic díky těmto marketingovým aktivitám založeným na AI. Interní zprávy například uvádějí 30% nárůst návratnosti investic a 15% nárůst zapojení zákazníků díky personalizaci pomocí AI a cílenému marketingu.
AI v influencer marketingu a zapojení sociálních médií
Umělá inteligence nyní integruje analýzu textu, obrazu, videa a zvuku, aby komplexně porozuměla konverzacím na sociálních sítích, což značkám umožňuje vytvářet bohatší a poutavější obsah.
Systémy AI dokonce pomáhají sociálním platformám detekovat a odstraňovat škodlivý obsah, jako jsou nenávistné projevy, falešné zprávy a spam, efektivněji než lidští moderátoři. Jsou schopné identifikovat falešné účty a boty, čímž udržují bezpečnější a důvěryhodnější sociální prostředí.
👉🏼 Značky jako Prada, Versace a Red Bull aktivovaly AI influencery pro online propagaci. Tyto virtuální osobnosti zapojují publikum na sociálních médiích a nabízejí značkám nový způsob, jak se spojit se spotřebiteli.
🤖 Příklad: Lil Miquela, vytvořená startupem Brud v roce 2016, je jednou z prvních a nejznámějších AI influencerek. Kombinuje módu, aktivismus a hudbu, vydala vlastní písně a objevila se v hudebních videoklipech. Díky své realistické osobnosti a vypravěčským schopnostem se stala průkopnicí v oblasti AI influencer marketingu. Spolupracovala s značkami jako BMW, Samsung a Calvin Klein, abychom jmenovali alespoň některé.
To, co činí tyto příklady generativní AI v marketingu tak účinnými, je způsob, jakým tyto značky integrovaly AI do svých stávajících pracovních postupů. AI zdaleka nenahradila jejich marketingové týmy, ale naopak je vybavila nástroji, které posílily jejich schopnosti.
Nejlepší generativní AI nástroje pro marketéry
Výběr správných nástrojů AI může výrazně zlepšit marketingové strategie. Vybrali jsme některé, které skutečně fungují pro týmy jako ten váš:
Nástroje pro psaní a generování textů pomocí AI
ClickUp Brain
Chcete AI spisovatele, který bude zároveň vestavěným stratégem obsahu vašeho marketingového týmu? ClickUp Brain je nativní AI asistent ClickUp, který je tak univerzální, jak jen to jde. Je hladce integrován do vašich úkolů, dokumentů a pracovních postupů a pomáhá vám generovat texty v souladu se značkou pro blogy, e-maily, příspěvky na sociálních sítích, briefy kampaní a další – přímo tam, kde se práce odehrává.
Díky kontextovému povědomí z vašich popisů úkolů, cílů projektu a komentářů týmu v ClickUp vytváří ClickUp Brain obsah, který je v souladu s vaší strategií, nejen s vaším zadáním.
Je ideální pro marketingové týmy, které chtějí vytvářet a opakovaně upravovat obsah v centralizovaném pracovním prostoru, aniž by musely přepínat mezi různými nástroji. Vědí totiž, že skutečná konkurenční výhoda spočívá v sjednocení marketingových operací na jedné platformě, kde se AI může učit z celého marketingového ekosystému, nikoli pouze z izolovaných úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Prostřednictvím ClickUp Brain získáte přístup k různým LLM v rámci jednoho nástroje. Vyzkoušejte Claude pro generování obsahu, GPT a Gemini pro hloubkový výzkum a uvažování a ClickUp Brain pro vkládání kontextových znalostí z vašeho pracovního prostoru do vašeho obsahu!
Jasper
Jasper je robustní AI asistent pro psaní přizpůsobený pro marketéry, agentury a týmy zabývající se obsahem, které se snaží škálovat produkci vysoce kvalitního obsahu. Nabízí více než 50 šablon pro různé typy obsahu, včetně blogových příspěvků, reklamních textů a e-mailů.
Díky podpoře více než 30 jazyků a integraci s nástroji jako Surfer SEO a Copyscape zajišťuje Jasper optimalizaci obsahu a jeho originalitu.
Copy. ai
Copy. ai je určen pro marketéry, kteří chtějí rychle přizpůsobovat obsah v různých formátech, včetně příspěvků na sociálních médiích, popisů produktů a e-mailů. Díky intuitivnímu rozhraní a rozsáhlé knihovně šablon je přístupný pro uživatele všech úrovní dovedností.
Platformy pro tvorbu obrázků a videí pomocí AI
Midjourney
Midjourney je generátor obrázků založený na umělé inteligenci, který je známý svou schopností vytvářet vysoce kvalitní vizuály v různých uměleckých stylech na základě textových podnětů. Je přístupný přes Discord a je určen pro designéry a marketéry, kteří hledají jedinečné obrázky pro své kampaně.
🧠 Zajímavost: Jako uživatel ClickUp nemusíte investovat do samostatného nástroje pro generování obrázků pomocí AI. ClickUp Whiteboards nabízí perfektní plátno pro generování umění a obrázků pomocí AI pomocí jednoduchých textových podnětů!
DALL-E 3
DALL·E 3, vyvinutý společností OpenAI, je nejmodernější model generování obrazů, který přeměňuje podrobné textové podněty na vysoce kvalitní originální vizuály.
Na rozdíl od předchozích verzí je DALL·E 3 hluboce integrován s ChatGPT, což uživatelům umožňuje iterovat a vylepšovat obrazové podněty formou konverzace. Díky tomu je ideální pro marketéry a kreativní týmy, které chtějí generovat jedinečné vizuály pro kampaně, reklamy nebo obsah, aniž by musely začínat od nuly nebo používat stockové obrázky.
Runway
Runway Gen-2 je špičkový nástroj pro generování videa pomocí AI, který tvůrcům umožňuje transformovat textové podněty, obrázky nebo existující videa na dynamický, vysoce kvalitní videoobsah.
Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné pohyby kamery a pohybové štětce, mohou uživatelé řídit pohyb konkrétních prvků v rámci snímku, což jim nabízí bezkonkurenční kreativní kontrolu. To z něj činí neocenitelný nástroj pro marketéry, tvůrce obsahu a filmaře, kteří chtějí vytvářet vizuálně poutavé příběhy bez nutnosti rozsáhlých zdrojů.
Hedra
Hedra je platforma pro generování videí pomocí umělé inteligence, která uživatelům umožňuje vytvářet realistická a animovaná videa kombinací obrázků a zvuku převedeného z textu na řeč. Její model Character-3 integruje video, hlas, pohyb a emoce pro vynikající výkon postav, díky čemuž je vhodný pro marketingové aplikace v podnicích.
Software pro automatizaci marketingu založený na AI
HubSpot Marketing Hub
HubSpot nabízí funkce AI v rámci své sady nástrojů pro automatizaci marketingu, včetně optimalizace obsahu a prediktivního hodnocení potenciálních zákazníků. Kombinuje CRM s marketingovými nástroji založenými na AI pro optimalizaci obsahu, personalizaci a správu kampaní.
Díky komplexním nástrojům a robustní analytice je vhodná pro firmy, které hledají komplexní marketingové řešení.
Salesforce Einstein
Salesforce Einstein poskytuje funkce umělé inteligence napříč platformou Salesforce a pomáhá s získáváním informací o zákaznících a personalizovaným marketingem. Díky hluboké integraci s produkty Salesforce a pokročilé analytice je ideální pro velké podniky.
Marketo
Marketo je marketingová automatizační platforma podnikové úrovně s funkcemi umělé inteligence pro hodnocení potenciálních zákazníků, prediktivní obsah a optimalizaci kampaní. Je známá svými komplexními funkcemi B2B, vyspělou technologií a hloubkovou analytikou.
ClickUp pro marketingové týmy
Kromě samotných funkcí AI nabízí ClickUp komplexní správu marketingových pracovních postupů s automatizací, která propojuje strategii s realizací.
Šablona marketingového plánu ClickUp je určena pro marketéry, kteří potřebují jasný, opakovatelný systém pro správu multikanálových kampaní. Obsahuje předem připravené sekce pro stanovení cílů kampaně, definování cílové skupiny, sledování rozpočtu vs. skutečných výsledků a přiřazování výstupů v oblasti obsahu, designu a placených médií.
Díky vlastním polím, Ganttovým diagramům a automatickým aktualizacím stavu pomáhá týmům sladit strategii a mít přehled o všech pohyblivých částech, od zahájení až po závěrečnou analýzu.
📚 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
ClickUp lze použít jako automatizační centrum pro plánování kampaní, tvorbu obsahu, koordinaci spouštění kampaní a vykazování a optimalizaci výkonu.
Zde je několik jednoduchých příkladů pracovních postupů, které vám pomohou začít:
Příklad 1: Pro správu tvorby obsahu
Pracovní postupy v oblasti obsahu zahrnují více zúčastněných stran, úpravy, schvalování a termíny – a sledovat to vše je práce na plný úvazek.
- Vytvořte úkol pro každý obsah (blog, video, příspěvek na sociálních sítích) pomocí šablony marketingového kalendáře v ClickUp.
- Použijte vlastní pole, jako je typ obsahu, kanál, fáze trychtýře, termín splnění a další, aby byly podrobnosti přístupné.
- Pomocí automatizace můžete: Přiřadit úkol autorovi, když je stav = „Připraveno k návrhu“ Upozornit editora, když je stav = „V recenzi“ Aktualizovat kalendář publikování, když je stav = „Schváleno“
- Přiřaďte úkol autorovi, když je stav = „Připraveno k návrhu“.
- Upozornit editora, když stav = „V recenzi“
- Aktualizujte kalendář publikování, když je stav = „Schváleno“
- Přiřaďte úkol autorovi, když je stav = „Připraveno k návrhu“.
- Upozornit editora, když stav = „V recenzi“
- Aktualizujte kalendář publikování, když je stav = „Schváleno“
🧠 Bonus ClickUp Brain: Vytvářejte návrhy obsahu, generujte první návrhy nebo shrňujte zpětnou vazbu v rámci úkolu – ušetříte tak hodiny vzájemné komunikace.
Příklad 2: Pro vykazování výkonu a optimalizaci
Marketingoví vedoucí a týmy často bojují s roztříštěnými údaji o výkonu, které jsou rozptýleny v tabulkách, analytických platformách a týmových schránkách. Vytváření reportů se stává měsíčním bojem, poznatky se zpožďují a optimalizace přichází příliš pozdě, aby měla nějaký význam.
- Začněte se systematickou šablonou Použijte šablonu marketingové zprávy v ClickUp k vytvoření vyhrazeného prostoru pro shrnutí kampaní. Každá zpráva, úkol nebo dokument obsahuje strukturované sekce: cíle, metriky kanálu, rozpočet vs. skutečné výsledky, největší úspěchy, poučení a další kroky.
- Pomocí šablony marketingové zprávy v ClickUp vytvořte vyhrazený prostor pro shrnutí kampaní.
- Každá zpráva Úkol nebo Dokument obsahuje strukturované sekce: Cíle, Metriky kanálu, Rozpočet vs. Skutečnost, Největší úspěchy, Poučení a Další kroky.
- Sledujte výkon v reálném čase Přidejte vlastní pole do úkolů kampaně pro: Výdaje Konverze CTR/míra zapojení Parametry UTM Platforma (Google, Meta, LinkedIn atd.) Použijte formuláře ClickUp k shromažďování zpětné vazby od zainteresovaných stran (prodej, zákaznický servis, vedení) po spuštění kampaně.
- Přidejte vlastní pole do úkolů kampaně pro: Konverze výdajů CTR/míra zapojení Parametry UTM Platforma (Google, Meta, LinkedIn atd.)
- Utratit
- Konverze
- CTR/míra zapojení
- Parametry UTM
- Platforma (Google, Meta, LinkedIn atd.)
- Pomocí formulářů ClickUp sbírejte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran (prodej, zákaznický servis, vedení) po spuštění kampaně.
- Automatizujte spouštěče reportů Vytvořte automatizace ClickUp, abyste: Přiřadili úkol reportování, když je kampaň označena jako „Spuštěna“ Přesunuli kampaň do „Recenze“ po X dnech Automaticky připomněli vlastníkům, aby vyplnili pole výkonu 48 hodin před termínem odevzdání reportu
- Vytvořte automatizace ClickUp, abyste: Přiřadili úkol vypracování zprávy, když je kampaň označena jako „Spuštěna“ Přesunuli kampaň do stavu „Kontrola“ po X dnech Automaticky připomněli vlastníkům, aby vyplnili pole týkající se výkonu 48 hodin před termínem odevzdání zprávy
- Přiřaďte úkol pro podávání zpráv, když je kampaň označena jako „Spuštěna“.
- Po X dnech přesuňte kampaň do fáze „Kontrola“.
- Automaticky připomeňte vlastníkům, aby vyplnili pole týkající se výkonu 48 hodin před termínem odevzdání zprávy.
- Vytvářejte dynamické dashboardy Pomocí dashboardů ClickUp můžete získávat živá data z úkolů a kampaní: Výsečové grafy zobrazující rozdělení rozpočtu podle kanálů Čárové grafy sledující trendy konverzí v čase Tabulky shrnující návratnost investic do kampaní Karty filtrované podle vlastníka kampaně, fáze funnelu nebo týmu Tyto dashboardy poskytují marketingovým vedoucím okamžitý přehled a lze je sdílet s vedoucími pracovníky nebo klienty jako okno s výkonem v reálném čase.
- Pomocí dashboardů ClickUp můžete získávat živá data z úkolů a kampaní: Výsečové grafy zobrazující rozdělení rozpočtu podle kanálů Čárové grafy sledující trendy konverzí v čase Tabulky shrnující návratnost investic do kampaní Karty filtrované podle vlastníka kampaně, fáze funnelu nebo týmu
- Výsečové grafy zobrazující rozdělení rozpočtu podle kanálů
- Čárové grafy sledující trendy konverzí v čase
- Tabulky shrnující návratnost investic do kampaní
- Karty filtrované podle vlastníka kampaně, fáze trychtýře nebo týmu
- Tyto dashboardy poskytují marketingovým vedoucím okamžitý přehled a lze je sdílet s vedoucími pracovníky nebo klienty jako okno s výkonem v reálném čase.
- Pomocí šablony marketingové zprávy v ClickUp vytvořte vyhrazený prostor pro shrnutí kampaní.
- Každá zpráva Úkol nebo Dokument obsahuje strukturované sekce: Cíle, Metriky kanálu, Rozpočet vs. Skutečnost, Největší úspěchy, Poučení a Další kroky.
- Přidejte vlastní pole do úkolů kampaně pro: Konverze výdajů CTR/míra zapojení Parametry UTM Platforma (Google, Meta, LinkedIn atd.)
- Utratit
- Konverze
- CTR/míra zapojení
- Parametry UTM
- Platforma (Google, Meta, LinkedIn atd.)
- Pomocí formulářů ClickUp sbírejte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran (prodej, zákaznický servis, vedení) po spuštění kampaně.
- Utratit
- Konverze
- CTR/míra zapojení
- Parametry UTM
- Platforma (Google, Meta, LinkedIn atd.)
- Vytvořte automatizace ClickUp, abyste: Přiřadili úkol vypracování zprávy, když je kampaň označena jako „Spuštěna“ Přesunuli kampaň do stavu „Kontrola“ po X dnech Automaticky připomněli vlastníkům, aby vyplnili pole týkající se výkonu 48 hodin před termínem odevzdání zprávy
- Přiřaďte úkol pro podávání zpráv, když je kampaň označena jako „Spuštěna“.
- Po X dnech přesuňte kampaň do fáze „Kontrola“.
- Automaticky připomeňte vlastníkům, aby vyplnili pole týkající se výkonu 48 hodin před termínem odevzdání zprávy.
- Přiřaďte úkol pro podávání zpráv, když je kampaň označena jako „Spuštěna“.
- Po X dnech přesuňte kampaň do fáze „Kontrola“.
- Automaticky připomeňte vlastníkům, aby vyplnili pole týkající se výkonu 48 hodin před termínem odevzdání zprávy.
- Pomocí dashboardů ClickUp můžete získávat živá data z úkolů a kampaní: Výsečové grafy zobrazující rozdělení rozpočtu podle kanálů Čárové grafy sledující trendy konverzí v čase Tabulky shrnující návratnost investic do kampaní Karty filtrované podle vlastníka kampaně, fáze funnelu nebo týmu
- Výsečové grafy zobrazující rozdělení rozpočtu podle kanálů
- Čárové grafy sledující trendy konverzí v čase
- Tabulky shrnující návratnost investic do kampaní
- Karty filtrované podle vlastníka kampaně, fáze trychtýře nebo týmu
- Tyto dashboardy poskytují marketingovým vedoucím okamžitý přehled a lze je sdílet s vedoucími pracovníky nebo klienty jako okno s výkonem v reálném čase.
- Výsečové grafy zobrazující rozdělení rozpočtu podle kanálů
- Čárové grafy sledující trendy konverzí v čase
- Tabulky shrnující návratnost investic do kampaní
- Karty filtrované podle vlastníka kampaně, fáze trychtýře nebo týmu
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k automatickému shrnutí výsledků kampaně a generování doporučení pro optimalizaci na základě minulých výsledků.
Díky těmto nástrojům mohou marketéři vylepšit své digitální strategie, zefektivnit pracovní postupy a poskytovat svým zákazníkům personalizované zážitky. ClickUp se svými funkcemi založenými na umělé inteligenci a přizpůsobitelnými šablonami slouží jako centrální hub (nebo aplikace pro všechno) pro správu marketingových týmů a automatizaci pracovních postupů.
Výzvy a etické aspekty marketingu využívajícího AI
Vzhledem k tomu, že obsah generovaný umělou inteligencí je stále sofistikovanější, stírá se hranice mezi prací vytvořenou člověkem a umělou inteligencí. Uvědomělé značky musí stanovit jasné zásady týkající se používání umělé inteligence a zveřejňování informací, aby zabránily ohrožení interních dat a dat zákazníků. To také upevňuje důvěru zákazníků a zajišťuje spravedlivé obchodní praktiky.
Zde je několik výzev a etických otázek, na které je třeba se připravit:
1. Ochrana osobních údajů a souhlas
Marketing založený na AI se silně opírá o shromažďování a analýzu obrovského množství údajů o spotřebitelích, včetně chování při prohlížení webových stránek, historie nákupů a interakcí na sociálních médiích. Obavy však vyvstávají, když jsou tyto údaje shromažďovány bez výslovného souhlasu nebo používány nad rámec zamýšleného účelu.
Klíčové aspekty:
- Transparentnost: Jasně komunikujte postupy sběru dat a získejte výslovný souhlas spotřebitelů.
- Ochrana dat: Zaveďte robustní bezpečnostní opatření k ochraně citlivých informací před narušením.
- Dodržování předpisů: Dodržujte předpisy o ochraně osobních údajů, jako jsou GDPR a CCPA, abyste zajistili zákonné nakládání s údaji.
2. Algoritmická zaujatost a inkluzivita
📌 Studie zjistila, že témata zpráv pro marketingové slogany související s financemi generované umělou inteligencí se výrazně lišila v závislosti na demografických faktorech. „Ženy, mladší lidé, osoby s nízkými příjmy a osoby s nižším vzděláním dostávají výraznější zprávy ve srovnání se staršími, lépe vydělávajícími a vysoce vzdělanými osobami“, což může vést k nespravedlivému zacházení.
Systémy AI se učí z historických dat, která mohou obsahovat inherentní předsudky související s rasou, pohlavím nebo socioekonomickým statusem.
Jak lze takové předsudky zmírnit, aby se zabránilo diskriminačnímu marketingu?
👉🏼 Zajistěte, aby byly modely AI trénovány na rozmanitých a reprezentativních datových souborech. Měli byste také provádět pravidelné kontroly výstupů AI, abyste identifikovali a opravili případné zkreslení. A nejdůležitější krok? Zachovejte lidskou účast v rozhodovacích procesech, abyste zachytili a vyřešili potenciální problémy.
3. Transparentnost a vysvětlitelnost
„Černá skříňka“ některých algoritmů AI ztěžuje pochopení toho, jak se rozhoduje, což vede k nedostatku transparentnosti. Tato neprůhlednost může narušit důvěru spotřebitelů, zejména pokud si jednotlivci neuvědomují, jak jejich data ovlivňují marketingový obsah.
Některé osvědčené postupy, které můžete následovat:
- Vysvětlitelná AI (XAI): Spolehněte se na modely AI, které poskytují jasná vysvětlení svých rozhodnutí.
- Vzdělávání spotřebitelů: Informujte uživatele o tom, jak AI ovlivňuje obsah, který vidí, a rozhodnutí, která činí.
- Rámce odpovědnosti: Vytvořte protokoly pro řešení a nápravu problémů vyplývajících z rozhodnutí AI.
4. Dezinformace a deepfakes
S demokratizací AI je snazší než kdykoli předtím generovat realistický, ale falešný obsah, což vede k šíření dezinformací.
Pozoruhodným příkladem je akce Glasgow Willy Wonka, kde reklamy generované umělou inteligencí uvedly spotřebitele v omyl, což vyvolalo negativní reakci veřejnosti.
Preventivní opatření zahrnují:
- Ověřování obsahu: Implementujte protokoly pro ověřování faktů u obsahu generovaného umělou inteligencí.
- Zveřejnění: Obsah generovaný umělou inteligencí jasně označte, abyste informovali spotřebitele.
- Dodržování předpisů: Dodržujte reklamní standardy a předpisy, abyste zabránili klamavým praktikám.
5. AI washing a zkreslování skutečnosti
Některé společnosti přehánějí používání AI ve svých produktech nebo službách, což je praxe známá jako „AI washing“. To může uvádět spotřebitele a investory v omyl, jak je patrné z případů, kdy společnosti čelily sankcím za nepravdivá tvrzení o integraci AI.
Naše doporučení?
- Přesně reprezentujte roli AI v produktech a službách
- Buďte informováni o předpisech týkajících se tvrzení o AI, abyste se vyhnuli právním důsledkům.
- Budujte důvěru prostřednictvím transparentnosti a autenticity v komunikaci související s AI.
7. Rovnováha mezi spoluprací člověka a AI
Snad nejjemnější výzvou je udržení správné rovnováhy mezi efektivitou AI a lidskou kreativitou.
Článek v HBR uvádí, že lidé spolupracující s generativní AI dosahují výrazně lepších výkonů a efektivity při úkolech, jako je psaní a brainstorming, ve srovnání s lidmi pracujícími samostatně nebo pouze s AI.
U účastníků, kteří spolupracovali s generativní AI na jednom úkolu a poté se sami pustili do jiného úkolu, však vnitřní motivace poklesla o 11 % a nuda vzrostla o 20 %.
Kouzlo nastává, když přestaneme vnímat AI jako náhradu a začneme ji vnímat jako našeho kreativního partnera. Nejúspěšnější týmy navrhují chytré pracovní postupy, ve kterých AI zvládá časově náročnou práci, zatímco lidé se soustředí na to, co umí nejlépe: strategické myšlení a kreativní směr.
8. Negativní dopad na životní prostředí
Dopad AI na životní prostředí se stává skutečným problémem pro marketingové týmy, které se zavázaly k udržitelnosti. Velké modely AI vyžadují značné výpočetní zdroje, což přispívá k obavám o životní prostředí.
Vyplatí se být v tomto ohledu praktický – zavést zásady používání, které vyhrazují intenzivní zpracování AI pro aplikace s vysokou hodnotou a pro rutinní úkoly používají lehčí modely. Jde o to, aby se tyto výkonné nástroje používaly uvážlivě, nikoli bez rozmyslu.
9. Úvahy o duševním vlastnictví
Právní situace kolem obsahu generovaného umělou inteligencí a duševního vlastnictví zůstává nejistá. Otázky týkající se vlastnictví autorských práv, spravedlivého použití a přiřazení autorství se neustále vyvíjejí. Marketingové týmy by měly vypracovat jasné zásady týkající se interakce nástrojů umělé inteligence s chráněnými díly a zvážit vodoznaky nebo přiřazení autorství u aktiv generovaných umělou inteligencí.
Cesta vpřed vyžaduje promyšlený přístup, který vyvažuje inovace a odpovědnost. Proaktivním řešením těchto výzev mohou marketéři využít potenciál AI a zároveň budovat udržitelné, etické postupy, které posilují důvěru ve značku v prostředí, které je stále více řízeno AI.
Budoucí trendy v generativní AI pro marketing
Na základě současných technologických trendů a signálů trhu se podívejte, kam směřuje tento obor.
1. Generativní AI se stává jádrem marketingových operací
Generativní AI se v moderním marketingu proměnila z novinky v nezbytnost.
88 % marketérů nyní používá AI ve své každodenní práci, 93 % ji využívá k rychlejšímu generování obsahu a 90 % k urychlení rozhodování.
2. Generativní optimalizace vyhledávačů (AEO) nahrazuje tradiční SEO
S rozvojem chatbotů s umělou inteligencí, jako jsou ChatGPT a Claude, uživatelé stále častěji vyhledávají informace prostřednictvím konverzačních rozhraní, což vede k vzniku generativní optimalizace vyhledávačů (GEO).
Na rozdíl od tradičního SEO, které se zaměřuje na hodnocení klíčových slov, GEO se snaží optimalizovat obsah pro odpovědi generované umělou inteligencí a řeší skupiny souvisejících otázek, aby zvýšilo viditelnost na různých platformách umělé inteligence.
🧠 Zajímavost: 19 % marketérů již plánuje vytvořit SEO strategii pro generativní AI ve vyhledávání.
3. Hyperpersonalizace se děje ve velkém měřítku
Limit personalizace se chystá prolomit. Personalizované zážitky již motivují 80 % zákazníků k konverzi, ale současné přístupy obvykle segmentují zákazníky do širokých skupin.
Systémy AI umožňují skutečný marketing 1:1 v podnikovém měřítku, přičemž přední značky poskytují každému zákazníkovi jedinečný obsah na základě vzorců chování v reálném čase.
👀 Věděli jste? Nástroje jako Dynamic Yield a Adobe Target usnadňují úpravy zákaznické zkušenosti v reálném čase a umožňují přizpůsobený obsah, doporučení produktů a zprávy, které rezonují na individuální úrovni.
4. Multimodální AI vylepšuje tvorbu obsahu
Budoucnost patří systémům AI, které plynule pracují s textem, obrázky, zvukem a videem. Tyto systémy umožní marketérům vytvářet integrované kampaně, ve kterých se obsah automaticky přizpůsobuje napříč kanály a zároveň zachovává konzistenci značky – například generováním videopřehledů z textových popisů nebo vytvářením obrázků na základě textových podnětů.
👀 Věděli jste? Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2027 bude 40 % generativních AI ( GenAI) řešení multimodálních, což je nárůst z 1 % v roce 2023. Čtvrtina marketérů již plánuje využít AI k přeměně textu na multimodální kampaně.
5. AI agenti mění vztahy se zákazníky
Pokročilí agenti AI revolučním způsobem mění interakce se zákazníky tím, že poskytují personalizovanější, responzivnější a nepřetržité zapojení. Tito agenti, integrovaní do platforem pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp, vykonávají úkoly v oblasti zákaznických služeb, kódování, právních služeb a plánování zdravotní péče, přičemž využívají obrovské množství uživatelských dat k přizpůsobení zkušeností.
Tato intimita však s sebou nese rizika, protože chyby mohou poškodit důvěru.
🧠 Zajímavost: Jeden z pěti marketérů plánuje prozkoumat využití AI agentů k automatizaci marketingových iniciativ od strategie až po realizaci.
Marketéři, kteří budou v této éře AI-first prosperovat, budou ti, kteří přijmou tyto trendy a zároveň si zachovají strategické myšlení a kreativní vhled, které technologie nedokáže napodobit.
AI pravděpodobně v dohledné době nenahradí marketéry, ale marketéři, kteří AI efektivně využívají, nahradí ty, kteří tak nečiní.
Chytřejší marketing s AI, která pracuje pro vás
Od hyperpersonalizovaných e-mailových kampaní po vysoce výkonné reklamní texty – AI již začala měnit každý krok v procesu konverze. Ale kde je skutečná konkurenční výhoda? Není to jen v nástrojích. Je to v tom, jak je koordinujete.
Závěr je následující: AI potřebuje strategii, strukturu a viditelnost, aby mohla přinášet skutečnou hodnotu. A právě v tom se ClickUp odlišuje.
S ClickUp Brain mohou marketéři jít nad rámec generování obsahu a plynule jej propojit s širším kontextem. Vytvářejte návrhy kampaní přímo v rámci úkolů, automatizujte opakující se pracovní postupy, využívejte AI k sumarizaci a analýze trendů a sledujte pokrok napříč zainteresovanými stranami – to vše v jednom pracovním prostoru vytvořeném pro moderní marketingové týmy.
Ať už škálování obsahu, optimalizace SEO nebo testování kreativy v pěti reklamních sadách a třech osobnostech, ClickUp vám pomůže to udělat rychleji, chytřeji a bez ztráty vaší konkurenční výhody.
Generativní AI přepisuje pravidla hry. Pokud jste připraveni vybudovat marketingový tým budoucnosti, začněte s nástrojem, který myslí s vámi. 👉 Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a realizujte svou marketingovou strategii založenou na AI.