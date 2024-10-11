Věděli jste, že termín SEO, optimalizace pro vyhledávače, byl poprvé zmíněn v roce 1997 v marketingových materiálech jedné agentury? Ano, typická věc pro SEO marketéry!
Během dvou desetiletí se však obsah optimalizovaný pro SEO stal strategickým nástrojem pro startupy a podniky. Google je nyní dominantním hráčem na trhu vyhledávačů a téměř posvátným referenčním bodem pro každého, kdo vyhledává (nebo optimalizuje) online.
Jak tedy nástroje umělé inteligence ovlivňují vaši SEO strategii? Můžete využít AI k vylepšení úrovně vašeho SEO obsahu?
ChatGPT, (ne tak úplně) nový přírůstek v oblasti umělé inteligence, vám pomůže identifikovat klíčová slova, zaměřit se na záměr vyhledávání, pomůže s optimalizací SEO pro velké objemy obsahu a dokonce vytvoří tento obsah od nuly. V tomto článku se dozvíte, jak používat ChatGPT pro vaše SEO potřeby a najdete cenný alternativní nástroj, který vám pomůže dosáhnout úspěchu v SEO. Začněme!
Jak používat ChatGPT pro SEO
Když se ChatGPT poprvé objevil, lidé se obávali, že AI by mohla převzít jejich práci. (To je v pořádku, všichni jsme prošli krátkou fází „Skynet přichází“). Pravda však nemohla být dál od reality.
Nedávná studie odhalila, že týmy zabývající se digitálním marketingem hojně využívají ChatGPT ke zlepšení SEO výkonu svého obsahu:
- 58 % jej používá k generování a optimalizaci obsahu
- 20 % za psaní metadat
- 15 % pro výzkum klíčových slov
- 8 % pro benchmarkovou analýzu
Ačkoli se jedná o nejoblíbenější SEO úkoly ChatGPT v současné době, potenciální aplikace sahají ještě dále. Marketéři mohou ChatGPT také použít k generování schématických značek, psaní regulárních výrazů a vytváření značek hreflang.
Zní to složitě? Zjednodušme to tím, že nejprve začneme s výzkumem klíčových slov a poté se podíváme na to, jak můžete ChatGPT využít k dosažení úspěchu.
Krok 1: Jednodušší přístup k výzkumu klíčových slov
Věděli jste, že průměrný člověk používá Google přibližně čtyřikrát denně? To znamená 1,7 miliardy uživatelů, kteří denně provedou přes 7 miliard vyhledávání! A první výsledek sám o sobě získává přes 27 % všech kliknutí.
Je jasné, že váš obsah má lákavou příležitost oslovit požadované publikum, ale konkurence může být stejně intenzivní.
Co tedy odlišuje úspěšný obsah? Výzkum klíčových slov je důležitým faktorem, který ovlivňuje hodnocení vašeho obsahu nebo webových stránek.
Cílová klíčová slova se tradičně zkoumají pomocí SEO nástrojů, které poskytují informace, jako je měsíční nebo denní objem vyhledávání, cena za proklik u reklam a někdy dokonce i návrhy odkazů. Pokud vám technické aspekty výzkumu klíčových slov připadají příliš složité (a často tomu tak bývá), ChatGPT je pro vás ideálním AI SEO nástrojem.
I když přesnost může být občas mírně nižší, ChatGPT poskytuje mnohem rychlejší a uživatelsky přívětivější alternativu k jiným nástrojům AI SEO. Koneckonců, i vlastní nástroj Google Keyword Planner byl shledán nedostatečným, protože 91 % nahlášených objemů vyhledávání bylo přehnaných.
Ale jak může ChatGPT pomoci s výzkumem klíčových slov? Podívejme se podrobně na jednotlivé možnosti.
Najděte klíčová slova s dlouhým ocasem
Zde je dobře střežené tajemství SEO: delší fráze fungují lépe.
Tento princip se vztahuje na tagy titulků a délku obsahu, ale také na klíčová slova. Tyto delší fráze, známé jako long-tail klíčová slova, jsou obzvláště účinné.
💡 Zajímavost: Dlouhá klíčová slova generují 1,76krát více kliknutí v organických výsledcích vyhledávačů (SERP) ve srovnání s kratšími klíčovými slovy.
Tato dlouhá klíčová slova tvoří působivých 70 % veškerého vyhledávacího provozu, protože jsou obvykle velmi specifická a specializovaná. Tato specifičnost znamená, že tato vyhledávání jsou často relevantnější pro záměr uživatele a nabízejí perfektní příležitost odhalit tyto přesné, cílené fráze prostřednictvím ChatGPT.
Níže je uveden příklad, jak můžete pomocí ChatGPT najít klíčová slova s dlouhým ocasem:
Určení sekundárních klíčových slov
ChatGPT může také vytvořit celý seznam sekundárních klíčových slov, pokud máte připravené primární klíčové slovo.
Pokud se například vaše firma zaměřuje na opravy praček a vaším primárním klíčovým slovem je „opravy praček v Queensu, New York City“, ChatGPT vám navrhne následující fráze a sekundární klíčová slova:
Identifikace klíčových slov LSI
Už jste se někdy ocitli v internetové slepé uličce? Začnete na jedné webové stránce a než se nadějete, máte v prohlížeči otevřeno více než 20 záložek!
Klíčem k tomuto zážitku jsou dobře umístěná sémanticky související klíčová slova, známá také jako klíčová slova latentního sémantického indexování (LSI).
Funguje to takto: tato klíčová slova jsou koncepčně propojena s vaším primárním klíčovým slovem a pomáhají vyhledávačům porozumět kontextu vašeho obsahu. Například: „Navrhněte prosím klíčová slova LSI pro klíčové slovo „Černé bundy pro muže online, velikost XL“.
I když se nemusí přímo zaměřovat na konkrétní vyhledávací dotaz, pomáhají například Googlu pochopit širší téma vašeho obsahu.
Výsledkem bude relevantnější a poutavější obsah, který povede k lepším výsledkům SEO.
Zaměření na záměr vyhledávání
Google používá ve svém algoritmu více než 200 faktorů k hodnocení webových stránek a tyto faktory jsou aktualizovány přibližně 500–600krát ročně.
Proto je nesmírně důležité vytvářet obsah, který odpovídá potřebám uživatelů. Ačkoli by cílem obsahu měly být vždy prodeje a viditelnost, neměly by bránit v poskytování informací, které vaši čtenáři hledají.
ChatGPT dokáže snadno klasifikovat klíčová slova na základě záměru vyhledávání. Požádejte ChatGPT, aby vytvořil tabulku, která kategorizuje klíčová slova do typů „komerční“, „navigační“, „transakční“ nebo „informační“, a získáte tak přehled o konečných cílech vyhledávajících.
Zde je příklad: „Prosím, rozdělte klíčová slova LSI, která jste navrhli, do 4 kategorií – komerční, navigační, transakční a informační.“
Tato klasifikace sladí váš obsah se záměrem každého klíčového slova, čímž zlepší celkový výkon SEO.
Kanibalismus v SEO
Zde je běžný scénář, se kterým se setkávají noví SEO stratégové: Vyberou si dlouhé klíčové slovo a vytvoří kolem něj několik obsahových článků.
I když se to může jevit jako solidní strategie, tyto stránky brzy začnou mezi sebou soutěžit, což vede ke kanibalizaci klíčových slov.
K kanibalizaci klíčových slov dochází, když podobné obsahy cílí na stejné klíčové slovo, což vede k nasycení konkurence a v konečném důsledku k poškození vašich SEO snah.
Zvažte například tyto tři názvy blogů:
- „Výhody služeb grafického designu na volné noze“
- „Proč byste měli využít služby grafického designéra na volné noze“
- „Toto přinášejí služby freelance grafického designu“
Ve všech třech případech zůstává klíčové slovo „freelance graphic designing services“ stejné, stejně jako koncepty blogů. Tato redundance může oslabit vaše hodnocení ve vyhledávačích.
Řešení? Jedinečné nápady na obsah.
Naštěstí je generování nových a jedinečných nápadů na obsah jednou ze silných stránek ChatGPT. Může vám pomoci objevit témata, která byste jinak možná nezvažovali – například kategorizaci nápadů na obsah do „blogových příspěvků“, „podrobných průvodců“ a dalších.
Zde je příklad toho, jak ChatGPT může generovat nové nápady na obsah zaměřený na grafické designéry.
Odtud můžete plánovat data publikování obsahu, organizovat příspěvky na sociálních médiích a provádět audity obsahu. Můžete dokonce požádat ChatGPT, aby uspořádal názvy témat podle typu obsahu nebo sémantické relevance. Je to hračka, že?
Krok 2: Písmeno „C“ v ChatGPT znamená obsah
Buďme upřímní – každý miluje skvělý obsah, ale každý autor obsahu ví, jaké herkulovské úsilí stojí i za prvním návrhem (tj. hlubokým ponořením, které se promění v černou díru záložek a odkazů).
Právě v tomto ohledu mohou nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, přinést zásadní změnu. Při promyšleném použití může ChatGPT optimalizovat celý proces tvorby obsahu – od nápadu až po finální úpravy – a usnadnit vám tak udržet si přehled o vaší obsahové strategii bez obvyklých potíží.
Toto jsou všechny různé způsoby, jak můžete ChatGPT využít pro své požadavky na obsah:
Nástiny a návrhy
Co se stane poté, co jste vymysleli nápady na obsah? Samozřejmě napíšete svůj obsah.
Důležitým krokem při vytváření kvalitního obsahu je však nejprve vytvoření strukturovaného osnovy. ChatGPT vám s tím může pomoci. Ve skutečnosti může jít ještě o krok dál a analyzovat obsah vašich konkurentů a navrhnout komplexnější osnovu, díky které se můžete dostat na vyšší pozice ve vyhledávači Google.
Například můžete ChatGPT zadat: „Vytvořte obsahový plán pro blogový příspěvek o AI v pojišťovnictví.“ ChatGPT vám následně navrhne nadpisy a podnadpisy, které poslouží jako základ pro strukturu vašeho obsahu a pomohou vám s umístěním klíčových slov.
Chcete dále vylepšit osnovu? Specifikujte parametry, jako je počet slov, počet nadpisů nebo požadovaný styl psaní. Pokud například chcete článek s mnoha odrážkami nebo tabulkami, jasně to uveďte ve svém zadání.
Můžete jít o krok dál a požádat ChatGPT, aby vám navrhl základní obsahový brief. Ať už jde o definování cílové skupiny, určení tónu hlasu nebo stanovení cíle článku, ChatGPT může vašemu obsahu dát jasný směr.
⚠️ Upozornění: Nástroje AI, jako je ChatGPT, jsou známé tím, že někdy poskytují nesprávné informace. Před zveřejněním jakéhokoli obsahu vždy proveďte vlastní výzkum a ověřte si fakta.
Vyvážený přístup k psaní obsahu
Jistě, ChatGPT vám může okamžitě vytvořit hrubý návrh. Ale tento návrh bude dost... hrubý.
Návrhy poskytované ChatGPT často postrádají originalitu, mohou být příliš nabité klíčovými slovy a nedodržují doporučené pokyny Google E-E-A-T (zkušenosti, odbornost, autorita a důvěryhodnost). Ačkoli Google obsah vytvořený umělou inteligencí přímo neoznačuje, příliš ho neoceňuje (zejména pokud postrádá lidský dotek!).
To automaticky vyžaduje, abyste před publikováním důkladně zkontrolovali, ověřili a upravili veškerý obsah generovaný umělou inteligencí.
Pro lidi, od lidí
SEO expert Neil Patel říká, že každý web by měl obsahovat sekci FAQ. Nejenže poskytuje informace o vaší společnosti nebo službách, ale také pokrývá několik otázek ze sekce „Lidé se také ptají“ na Googlu. To může výrazně zvýšit vaše šance na umístění na první stránce.
Než však přistoupíme k jeho návrhu, musíme se ujistit, že FAQ se nestanou skládkou dat. Nejprve se můžete ChatGPT zeptat: „Jaké jsou časté otázky týkající se [téma]?“ a on vygeneruje seznam relevantních FAQ.
Pokud chcete, aby byl výsledek více personalizovaný, zvažte napsání vzorku a požádejte jej, aby identifikoval potenciální otázky, které by čtenáři mohli mít. Tyto otázky lze integrovat do celého obsahu tak, aby vyhovovaly toku vašeho článku.
Optimalizujte meta tituly a popisy
Vraťme se k základům – všichni víme, jakou roli hrají meta tagy a popisy při zvyšování návštěvnosti z vyhledávačů. Tyto prvky navíc poskytují kontext pro vyhledávače a mohou mít významný vliv na míru prokliku.
ChatGPT může generovat více možností pro meta tituly a popisy, což vám dává řadu možností pro doladění.
Pamatujte, že ačkoli neexistuje přísný limit znaků, obecně se doporučuje, aby vaše tagy titulků měly méně než 60 znaků a meta popisy méně než 160 znaků. Stručnost je další z nejsilnějších vlastností ChatGPT.
Vyplňte mezery v obsahu
Chcete být jedničkou ve svém oboru? Musíte identifikovat všechny možné dotazy zákazníků nebo čtenářů a reagovat na ně ve svém obsahu. Tento proces se nazývá vyplňování mezer v obsahu.
V tomto případě můžete do ChatGPT zadat své stávající nadpisy a požádat jej, aby vyhledal chybějící témata. Alternativně můžete požádat AI, aby vytvořila mapu obsahu, která vám pomůže pokrýt všechna relevantní témata.
Optimalizujte svůj obsah pro vyhledávače
Pokud se váš obsah nachází na 10. stránce výsledků vyhledávání Google, existuje vůbec? Právě zde přichází na řadu optimalizace obsahu.
Optimalizace obsahu je více než jen přidávání klíčových slov do vašeho obsahu. Jde o to, aby byl váš obsah relevantní pro to, co lidé hledají. ChatGPT vám k tomu může pomoci.
Můžete například požádat ChatGPT, aby vám pomohl přeformulovat váš obsah tak, aby nedocházelo k plagiátorství, nebo aby analyzoval sentiment vašeho textu. Můžete ho dokonce požádat, aby vám pomohl zacílit na featured snippety, což jsou krátké souhrny, které se zobrazují v horní části výsledků vyhledávání.
Videa také potřebují SEO
Přesně tak! ChatGPT se neomezuje pouze na blogy. Pomocí ChatGPT můžete maximálně využít popis na YouTube.
Jak to funguje: Váš popis na YouTube přitahuje diváky, zlepšuje viditelnost vašeho videa a poskytuje kontext pro váš obsah.
Tady je několik příkladů, jak vám může model AI pomoci:
- Identifikujte relevantní klíčová slova: ChatGPT vám navrhne klíčová slova související s tématem vašeho videa a pomůže vám tak vylepšit SEO.
- Pište poutavé shrnutí: ChatGPT dokáže generovat informativní popisy, které přesně vystihují podstatu vašeho videa.
- Optimalizujte pro zapojení: Díky začlenění prvků, jako jsou výzvy k akci nebo relevantní hashtagy, vám ChatGPT pomůže podpořit interakci diváků.
💡 Poznámka: Ačkoli YouTube umožňuje dlouhé popisy, je důležité, aby byly stručné, poutavé a bohaté na klíčová slova.
Prodejní argument
Možná vás to překvapí, ale čísla nelžou: jednoduchá výzva k akci (CTA) může zvýšit šanci, že na vás někdo klikne, až o 371 %.
To jsou skvělé šance. Co kdybychom vám řekli, že pár změn v textu CTA by mohlo tato čísla ještě zvýšit?
Vstupte do ChatGPT.
Tento nástroj AI dokáže vytvořit výzvy k akci, které osloví vaše publikum a budou v souladu s jeho záměrem vyhledávání. I při vylepšování textu dokáže ChatGPT zachovat tón vaší značky.
Krok 3: Vytváření a propojování s ChatGPT
Jak všichni víme, zpětné odkazy jsou základem každé úspěšné SEO strategie (pokud jste to nevěděli, teď už to víte 😉). S ChatGPT se otevírají dveře k identifikaci a získávání vysoce kvalitních zpětných odkazů pro váš web. Zde je návod, jak na to:
Prozkoumejte možnosti oslovení
Když vaše doména obdrží zpětný odkaz, signalizuje to vyhledávačům, že váš obsah je hodnotný. Organické zpětné odkazy jsou sice ideální, ale jejich proaktivní zajišťování může výrazně zlepšit vaše hodnocení ve vyhledávačích.
ChatGPT sice není nejlepší software pro budování odkazů, který poskytuje seznam konkrétních outreachových stránek, ale nabízí užitečný výchozí bod. ChatGPT může vygenerovat seznam nápadů na zpětné odkazy přizpůsobených vašemu odvětví, takže můžete začít s outreachovou činností s pevným plánem.
Vytvářejte e-maily pro oslovení zákazníků
Dalším krokem k úspěšnému oslovení je... bubnování oslovení jiných webových stránek. ChatGPT je skvělý pro generování návrhů e-mailů, zejména pokud mu můžete dát konkrétní pokyny ohledně preferovaného tónu, obsahu a stylu psaní vašeho e-mailu. Abychom vám přiblížili tón: Váš e-mail musí být přesvědčivý a jasně uvádět, jakým způsobem může odkaz na váš obsah prospět webové stránce příjemce.
Získávání zpětných odkazů HARO
HARO je zkratka pro Help a Reporter Out (Pomozte reportérovi). Jak název napovídá, při odpovídání na požadavky HARO je rozhodující rychlost a přesnost – ChatGPT vám může pomoci generováním stručných a působivých odpovědí, které zvýší vaše šance na zveřejnění.
Generování pravidel robots.txt
Dobře, tady to začíná být trochu technické (ale pro vás ne – máte přece ChatGPT!). Pokud nejste obeznámeni s robots.txt, ChatGPT vám pomůže vygenerovat pravidla, která minimalizují chyby a zajistí správné indexování vašich webových stránek.
Vytváření pravidel pro přepis htaccess pro přesměrování
Ať už potřebujete implementovat přesměrování 301 (trvalé) nebo 302 (dočasné), ChatGPT dokáže vygenerovat potřebná pravidla pro přepis htaccess. Tím zajistíte, že vaši uživatelé a vyhledávače budou vždy přesměrováni na správné URL adresy.
Generování značek hreflang
Hreflang je atribut HTML, který určuje jazyk webové stránky a může cílit na geografické regiony. Tagy Hreflang jsou zásadní pro označení geografické polohy a jazyka vašich webových stránek pro vyhledávače. Generováním těchto tagů ChatGPT pomáhá zajistit, aby se váš obsah dostal k příslušnému publiku ve správném jazyce.
Vytváření schématického značkování
Schema markup je forma mikrodat, která pomáhá vyhledávačům porozumět obsahu vašich webových stránek. Umožňuje vám generovat bohatá úryvky, které zvyšují vaši viditelnost ve výsledcích vyhledávačů.
ChatGPT dokáže generovat kód schématického značkování, což usnadňuje implementaci a ověřování vašich stránek. Zde je příklad:
💡Tip pro profesionály: Nezapomeňte měřit dopad svých SEO aktivit. Můžete použít Google Analytics nebo podobný nástroj, jako je Google Search Console, abyste sledovali, jak váš SEO obsah vede k většímu počtu registrací, ukázek a konverzí.
Omezení používání ChatGPT pro SEO
Ačkoli ChatGPT pro SEO nabízí mnoho výhod při tvorbě obsahu, je třeba mít na paměti několik věcí:
- Lidský dohled: Duplicitní obsah může poškodit zdraví vašeho webu a navždy snížit vaše hodnocení. ChatGPT bohužel má potíže s vytvářením originálního obsahu. Abyste tento problém vyřešili, vždy nechte obsah zkontrolovat a upravit člověkem, abyste se ujistili, že splňuje nejvyšší standardy kvality.
- Optimalizace klíčových slov: Výzkum klíčových slov a jejich začlenění do obsahu jsou dvě různé dovednosti. Právě s druhou z nich má ChatGPT potíže. Občas může docházet k „nadměrnému používání klíčových slov“, kdy váš obsah zaplní opakujícími se klíčovými slovy, která čtenářům nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu.
- Ověřování faktů: Ověřujte všechny informace generované ChatGPT, zejména statistiky nebo tvrzení. ChatGPT nemusí vždy produkovat obsah, který je v souladu s brandingem, tónem nebo sdělením společnosti. Používejte renomované zdroje, abyste zabránili šíření dezinformací.
- ChatGPT nestačí: Největší nevýhodou ChatGPT je, že jeho bezplatná verze je vždy trénována na starších datech. S omezenými znalostmi jsou chyby nevyhnutelné. Chcete se tomu vyhnout? Buďte připraveni zaplatit 20 dolarů měsíčně za přístup k placené verzi – ChatGPT 4.
- Naučit se to: Práce s ChatGPT není tak jednoduchá, jak se zdá. Nestačí jen položit nástroji otázky a očekávat perfektní odpovědi. Trvá několik sezení, než pochopíte, jak ChatGPT nejlépe reaguje na konkrétní dotazy.
Pokud tedy ne ChatGPT, která alternativa GPT je pak tím správným nástrojem AI pro vaše potřeby SEO?
Používání ClickUp AI pro SEO
ClickUp Brain není staromódní nástroj umělé inteligence, jako mnoho jiných na trhu. ClickUp Brain funguje v rámci inovativního systému ClickUp a udržuje vše propojené – úkoly, lidi, chaty, dokumenty – vše na jednom místě.
Na rozdíl od tradičních SEO nástrojů, jako je ChatGPT nebo AI asistenti, je ClickUp Brain hluboce integrován do vašeho pracovního prostoru.
Takto vám to pomůže:
- Návrhy klíčových slov zaměřené na odvětví a cíle: ClickUp Brain zjednodušuje výzkum klíčových slov. Díky integraci do vašeho pracovního prostoru může AI podrobně sledovat vaše odvětví a cíle. Tato nepřetržitá integrace s vaší prací dále umožňuje ClickUp Brain doporučovat aktuální a relevantní návrhy klíčových slov za chodu.
- Automatická optimalizace obsahu: Největší červená vlajka ChatGPT je zelená vlajka ClickUp Brain. Výzva optimalizace klíčových slov, které můžete čelit s ChatGPT, se s ClickUp Brain vypaří. Brain se dynamicky snaží optimalizovat vaši čitelnost a výkon SEO.
- SEO workflow seřazeno: Nejenže optimalizujete SEO, ale můžete jej také spravovat pomocí ClickUp Brain. Sledujte pracovní postupy související s SEO, od tvorby obsahu po monitorování výkonu, pomocí jediného nástroje.
ClickUp Brain má jasné motto – být „jedinou umělou inteligencí, která nahradí všechny ostatní“.
Aby se však člověk stal tím nejlepším, musí se věnovat i drobným detailům, a to ClickUp zvládá velmi dobře.
Zde je příklad: Představte si, že se marketingový tým sešel, aby vypracoval novou strategii obsahu s cílem zlepšit SEO pro nadcházející kampaň.
Takto by vypadal pracovní postup v ClickUp:
1. Úvodní schůzka
Tým se schází ve virtuální zasedací místnosti. Nejprve diskutují o cílech kampaně a cílové skupině. Projektový manažer vytvoří v ClickUp nový úkol s názvem „Strategie obsahu SEO kampaně“ a přidělí jej týmu.
2. Brainstormingová sekce
Tým používá ClickUp Docs k brainstormingu nápadů na obsah. Jakmile jsou návrhy předloženy, ClickUp Brain navrhne související klíčová slova a potenciální klíčová slova na základě diskuse.
Pokud tým například zmíní „udržitelnou módu“, ClickUp Brain může navrhnout klíčová slova jako „ekologické oblečení“ a „udržitelné materiály“.
Členové týmu pak pomocí ClickUp Whiteboards zmapují tematické skupiny. Vizualizují, jak mohou být různé části obsahu, jako jsou blogové příspěvky, videa a infografiky, propojeny.
3. Vylepšování nápadů
Tým vytvoří ve svém úkolu vlastní pole ClickUp, aby kategorizoval nápady na obsah na základě relevance klíčových slov, typu obsahu a cílové skupiny.
Pro každý obsah vytvořili opakující se kontrolní seznamy, které zahrnují kroky jako výzkum klíčových slov, návrh, editace a publikování.
4. Přiřazování úkolů
Poté projektový manažer přidělí konkrétní úkoly členům týmu.
Například autor obsahu má za úkol napsat článek o „udržitelných módních trendech“, zatímco specialista na SEO je zodpovědný za optimalizaci tématu pro relevantní klíčová slova.
5. Sledování pokroku
Tým používá přizpůsobitelné panely ClickUp k monitorování pokroku každého obsahu. Sledují metriky, jako je hodnocení klíčových slov, stav dokončení obsahu a výkon SEO.
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro SEO agentury, které vám pomohou zvýšit organickou návštěvnost
6. Recenze
Jakmile je obsah navržen a optimalizován, členové týmu zanechávají komentáře a návrhy v ClickUp Docs. Na základě zpětné vazby provádějí úpravy v reálném čase a prostřednictvím svých dashboardů sledují, jak tyto změny ovlivňují výkon SEO.
7. Dopad v reálném čase
Po zveřejnění obsahu může tým sledovat klíčové metriky, jako je organický provoz, hodnocení klíčových slov a zapojení uživatelů, které se automaticky aktualizují.
Pomocí panelu ClickUp Dashboard můžete pochopit dopad kampaně, ať už se jedná o hodnocení ve vyhledávačích nebo nárůst organické návštěvnosti, v přehledném vizuálním zobrazení, aniž byste se museli zabývat technickými detaily. Projektový manažer může nakonec rychle vygenerovat vlastní zprávy, aby tyto poznatky sdílel se zainteresovanými stranami.
Šablony ClickUp pro SEO
Tento článek by nebyl úplný, kdybychom nezmínili, jak úžasný může být váš život v oblasti SEO s šablonami ClickUp. Zde jsou dvě oblíbené šablony, které vám pomohou začít s vaší SEO strategií (zejména pokud jste začátečník):
- ClickUp SEO Content Brief popisuje důležité prvky, které pomohou vašemu obsahu dosáhnout lepšího hodnocení.
- ClickUp SEO Roadmap strategicky řeší technické faktory, faktory na stránce i mimo stránku.
Pokud však již SEO dobře znáte, pak jsou pro vás tyto dvě šablony ještě lepší:
Šablona ClickUp pro výzkum a správu SEO
Šablona ClickUp SEO Research and Management Template je ideální pro zvládnutí mnohostranné povahy SEO. Integruje výzkum klíčových slov, analýzu konkurence a správu úkolů na jednom místě.
Díky této centralizaci můžete lépe sledovat a spravovat své SEO aktivity. Navíc máte přístup k informacím o výkonu webových stránek a sledování pokroku SEO, což vám šetří čas a úsilí.
Šablona pro správu SEO projektů ClickUp
Šablona ClickUp SEO Project Management Template je ideální pro správu probíhajících SEO projektů a udržuje vše pod kontrolou. Pomáhá vám spravovat úkoly, hladce spolupracovat s týmem a držet se vašich SEO cílů.
Co z toho budete mít?
- Přehledný přehled vaší marketingové strategie SEO
- Snadná komunikace se zainteresovanými stranami
- Chytré sledování vašeho rozpočtu a zdrojů
Vylepšete své SEO s ClickUp
Buďme realističtí: ChatGPT je neuvěřitelně všestranný nástroj umělé inteligence. A i když některé věci zvládá lépe než jiné, SEO mezi ně nepatří.
ChatGPT postrádá funkce pro spolupráci a přístup k funkcím pro správu úkolů, které jsou nezbytné pro úspěšné kampaně v oblasti správy SEO.
Ale co kdybyste mohli kombinovat možnosti umělé inteligence ChatGPT s platformou, která vám umožní komunikovat s vaším týmem a okamžitě jim delegovat úkoly? Získali byste něco, co vypadá jako ClickUp.
Už jsme zmínili, jak úžasné jsou šablony ClickUp? Jsou všechny předem navržené, takže se můžete věnovat tomu, na čem vám záleží – dosáhnout vysokého hodnocení v SEO žebříčku!
Jste připraveni pocítit rozdíl? Zaregistrujte se na ClickUp a získejte bezplatný účet ještě dnes!