11 nejlepších alternativ Lindy AI pro automatizaci pracovních postupů a úkolů

Přeplněná doručená pošta, roztříštěné záznamy v kalendáři a CRM, které se automaticky neaktualizuje – to jsou každodenní překážky, které se Lindy AI snaží vyřešit. Nicméně, v oblasti hlubších funkcí pro spolupráci týmu, sdílení kontextu napříč pracovními postupy a jednotného reportingu má své nedostatky.
To vede k rozrůstání AI: rostoucímu chaosu při žonglování s desítkami AI nástrojů, které spolu nekomunikují a nemají společnou paměť vaší minulé práce. Pro profesionály zaměřené na produktivitu, podnikatele a týmy, které chtějí více než jen povrchní automatizaci, je čas podívat se za hranice nástrojů, které fungují samostatně. V tomto blogovém příspěvku jsme vybrali 11 alternativ Lindy AI, které se přizpůsobí vašemu procesu. Pojďme na to! 💪
Alternativy k Lindy AI v kostce
Zde je srovnání nejlepších alternativ Lindy AI.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Správa práce a produktivita s sledováním projektů a kontextovou AIVelikost týmu: Ideální pro startupy a podniky, které chtějí centralizovat práci a automatizovat aktualizace
|Přizpůsobená a jednoduchá automatizace úkolů, obsah založený na umělé inteligenci, možnosti integrace mezi nástroji, správa kalendáře a vizuální automatizace pracovních postupů.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Aplikace Relay
|Automatizace vícestupňových pracovních postupů napříč aplikacemi Velikost týmu: Ideální pro provozní, personální, prodejní a marketingové týmy
|Platforma bez nutnosti programování, společné schvalování, spouštěče Slack/e-mail, inteligentní logika větvení
|Zdarma; od 27 $/měsíc na uživatele
|Bardeen
|Automatizace opakujících se úkolů pomocí AI v prohlížeči Velikost týmu: Ideální pro náborové, provozní a prodejní týmy
|Automatizace jedním kliknutím, AI scraping, kontextové pracovní postupy, spouštěče založené na prohlížeči Chrome
|Cena začíná na 129 $/měsíc
|Gumloop
|Vytváření interaktivních pracovních postupů založených na umělé inteligenci od nuly Velikost týmu: Ideální pro malé podniky, které potřebují flexibilní a interaktivní pracovní postupy
|Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů, integrace GPT-4, toky generování potenciálních zákazníků, automatizace složitých pracovních postupů kompatibilní se Zapierem
|Zdarma; od 97 $/měsíc na uživatele
|Zapier
|Propojení tisíců aplikací bez nutnosti programováníVelikost týmu: Ideální pro malé a střední podniky a živnostníky
|Vícestupňové Zaps, podmíněná logika, integrované nástroje pro zpoždění/formátování
|Zdarma; od 29,99 $/měsíc
|Make. com
|Vizuální skriptování a komplexní datové tokyVelikost týmu: Ideální pro technicky zdatné uživatele a týmy, které potřebují logicky náročné pracovní postupy
|Rozhraní typu drag-and-drop, modulární mapování dat, protokoly provádění v reálném čase
|Zdarma; od 10,59 $/měsíc na uživatele
|n8n
|Otevřená, flexibilní automatizace pro vývojáře Velikost týmu: Ideální pro technické týmy a interní vývojáře
|Možnost vlastního hostingu, vlastní kódové uzly, integrace API
|Ceny na míru
|Beam AI
|Nástroj pro tvorbu pracovních postupů s využitím umělé inteligence pro startupy a rychle rostoucí týmyVelikost týmu: Ideální pro startupy a rozšiřující se firmy, které potřebují chytré interní operace
|Automaticky generované toky, vstupy v přirozeném jazyce, předem připravené šablony GPT
|Ceny na míru
|Automation Anywhere
|Robotická automatizace procesů (RPA) na podnikové úrovni Velikost týmu: Ideální pro velké podniky a IT týmy
|Zpracování dokumentů pomocí AI, obsluhované/neobsluhované boty, objevování procesů
|Ceny na míru
|Microsoft Power Automate
|Automatizace ekosystému Microsoft a dalšíchVelikost týmu: Ideální pro malé týmy a organizace, které již používají ekosystém Microsoft
|Integrace PowerApps, automatizace desktopů, šablony pracovních postupů
|Zdarma; od 15 $/měsíc na uživatele
|Pohyb
|Automatizace plánů a stanovení priorit pro soustředěnou práciVelikost týmu: Ideální pro zaneprázdněné profesionály, zakladatele a středně velké podniky
|AI kalendářový asistent, inteligentní rezervace schůzek, optimalizace času soustředění
|Cena začíná na 19 $/měsíc na uživatele.
Proč zvolit alternativy k Lindy AI?
Pokud hledáte hlubší přizpůsobení nebo mezifunkční spolupráci ve velkém měřítku, alternativy Lindy AI by vám mohly lépe vyhovovat. Zde je několik důvodů, proč byste měli tyto nástroje zvážit:
- Vysoké náklady na používání: Ceny založené na používání vedou k neočekávaně vysokým účtům, zejména pro týmy, které experimentují s automatizací nebo ji rozšiřují.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Nabízí méně možností konfigurace ve srovnání s flexibilnějšími platformami, jako jsou ClickUp nebo Make. com.
- Složité zapojení: Nastavení pracovních postupů může být matoucí, s nejasnými spouštěči, omezenou dokumentací a strmou křivkou učení pro netechnické uživatele.
- Neohrabané uživatelské rozhraní: UI postrádá propracovanost a konzistenci, což ztěžuje ladění automatizací nebo sledování stavu úkolů v reálném čase.
- Rozsáhlá integrační oprávnění: Vyžaduje široký přístup k platformám, jako je Google Workspace, což může vyvolat obavy ohledně bezpečnosti nebo ochrany soukromí.
- Slabá práce se soubory: Lindy AI nemusí při nahrávání na Google Drive respektovat vlastní cesty ke složkám, což způsobuje problémy s organizací dat.
- Žádná offline funkčnost: Zcela závisí na připojení k internetu, což omezuje použitelnost v prostředích s nízkou šířkou pásma.
- Nekonzistentní viditelnost chatu: Někteří uživatelé zjistili, že interakce se zákaznickou podporou nebo interní aktualizace úkolů nejsou během automatizovaných chatů viditelné v reálném čase.
🧠 Zajímavost: Kořeny AI sahají až do 30. let 20. století. Začalo to britským logikem Alanem Turingem, který položil otázku: „Mohou stroje myslet?“, což vedlo k vytvoření slavného Turingova testu, konceptu, který formoval dnešní AI.
Nejlepší alternativy k Lindy AI
Zde je 11 nejlepších alternativ Lindy AI pro zvýšení produktivity.
1. ClickUp (nejlepší pro správu práce a produktivitu s sledováním projektů a kontextovou AI)
Projektové řízení ClickUp založené na umělé inteligenci převede vaši práci na autopilota, takže se vy a váš tým můžete soustředit na důležité věci. To znamená, že už nebudete muset přeskakovat mezi několika nástroji umělé inteligence—zbytečné rozšiřování umělé inteligence. Kontextová umělá inteligence je zabudována do všech funkcí—úkolů, dokumentů, chatu, dashboardů a reportingu. Podívejme se, jak to funguje.
Vytvářejte vlastní agenty autopilota na základě vašeho pracovního toku.
Pro podporu agilních pracovních postupů se opakující úkoly v pozadí zpracovávají agenti ClickUp Autopilot. Pracují tiše na pozadí, takže vy a váš tým se můžete soustředit na důležitou práci. S pomocí vlastních agentů AI ClickUp můžete snadno vytvořit a přizpůsobit agenta AI.
Pokud například zákaznická zpětná vazba obsahuje „pomalé dodání“, můžete nastavit AI tak, aby ji označila, přiřadila k Ops a označila sentiment.
ClickUp nabízí rozsáhlé předem připravené agenty pro různé případy použití.
Například:
- Daily Report Agent zasílá automatické týdenní aktualizace zainteresovaným stranám na základě živých údajů o projektu.
- Team Standup Agent shromažďuje asynchronní aktualizace od členů týmu a sumarizuje je, čímž nahrazuje dlouhé porady o stavu projektu.
- Auto-Answers Agent odpovídá na časté dotazy v ClickUp Chat, takže se nemusíte opakovaně zabývat stejnými otázkami.
Naučte se, jak nastavit svého prvního AI agenta:
Nastavte vlastní automatizace s triggery
Na rozdíl od tradičních nástrojů, které vyžadují vytváření toků nebo logických map, vám ClickUp Automations umožňuje automatizovat pracovní postupy pomocí jednoduchého pravidla „pokud toto, pak tamto“.
Můžete si vytvořit vlastní spouštěče nebo si vybrat z více než 100 předem připravených šablon automatizace, abyste mohli:
- Automatické přiřazování úkolů při změně stavu
- Odesílejte upozornění na zpožděné úkoly
- Spouštějte opakující se kontrolní seznamy na základě dat nebo dokončení úkolů.
Proměňte nápady v úkoly okamžitě
Nejlepší na tom je, že můžete ClickUp Brain požádat, aby pro vás nastavil automatizaci pomocí přirozených jazykových příkazů, jako například: „Připomeň mi, abych každé úterý v 15:00 poslal personalizovanou zprávu týmu designérů.“
Ptáte se, co je ClickUp Brain? ClickUp Brain je váš partner pro produktivitu založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby proměnil vaše nápady v realizovatelné úkoly.
Řekněme, že se připravujete na novou sérii podcastů. Nechcete ztrácet čas plánováním každého kroku. Napíšete tedy: „Spustit novou sérii podcastů: domluvit hosty, napsat osnovy epizod, nahrát úvody, přidělit Rachel, první epizoda má být hotová 10. září. “
Jakmile je vlákno úkolu zaplaveno komentáři a aktualizacemi, AI Project Manager od ClickUp Brain okamžitě shrne konverzaci a zachytí rozhodnutí, čekající akce a klíčové body.
🎥 Podívejte se: ClickUp nabízí AI, která se integruje do všech částí vaší práce
Vše můžete uložit do ClickUp Docs, který je propojen s příslušnými projekty a úkoly, takže se nic neztratí. Můžete také automaticky zveřejňovat souhrny hovorů v týmovém chatu, aby byli všichni informováni, i když se schůzky nezúčastnili.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte časové osy: Spravujte práci pomocí ClickUp Tasks, abyste mohli přidělovat, sledovat a vizualizovat práci.
- Sledujte pokrok směrem k měřitelným výsledkům: Sladěte svou každodenní práci s cíli společnosti pomocí ClickUp Goals, abyste mohli stanovit cíle a měřit úspěch v reálném čase.
- Společná tvorba dokumentace: Spolupracujte v ClickUp Docs na vytváření poznámek, budování wiki a propojování dokumentů přímo s úkoly a cíli.
- Vizuální brainstorming nápadů: Pomocí tabule ClickUp Whiteboards proměňte nápady v plány a propojte je přímo s úkoly ve svém pracovním prostoru.
- Najděte cokoli během několika sekund: Prohledávejte celý svůj pracovní prostor pomocí ClickUp Enterprise Search a rychle extrahujte data z úkolů, dokumentů, komentářů a propojených nástrojů.
- Mějte přehled o schůzkách: AI Notetaker od ClickUp propojuje vaše schůzky přímo s vaším pracovním prostorem a shrnuje pro vás akční body.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být díky široké škále pokročilých funkcí a možností přizpůsobení poněkud složitý.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
ClickUp je bezpochyby nejflexibilnější a nejvýkonnější nástroj pro správu projektů, se kterým jsem kdy pracoval. Jako zakladatel WRKSTN pomáhám agenturám a kreativním týmům zefektivnit jejich provoz – a ClickUp je v tom klíčový. Možnost přizpůsobit vše od typů úkolů po automatizace v kombinaci s nástroji, jako jsou dashboardy, formuláře a nyní i ClickUp Brain, znamená, že mohu vytvářet škálovatelné a efektivní systémy pro jakýkoli pracovní postup. Navíc se mi líbí, jak rychle se tato platforma neustále vyvíjí.
ClickUp je bezpochyby nejflexibilnější a nejvýkonnější nástroj pro správu projektů, se kterým jsem kdy pracoval. Jako zakladatel WRKSTN pomáhám agenturám a kreativním týmům zefektivnit jejich provoz – a ClickUp je v tom klíčový. Možnost přizpůsobit vše od typů úkolů po automatizace v kombinaci s nástroji, jako jsou dashboardy, formuláře a nyní i ClickUp Brain, znamená, že mohu vytvářet škálovatelné a efektivní systémy pro jakýkoli pracovní postup. Navíc se mi líbí, jak rychle se tato platforma neustále vyvíjí.
💡 Bonus: Pokud chcete zefektivnit svůj pracovní postup, zvýšit produktivitu a získat více ze svých investic do AI, ClickUp je komplexní řešení, které jde nad rámec toho, co nabízí Lindy AI:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web, abyste našli soubory, dokumenty a přílohy.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Využijte prémiové externí nástroje AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , s jediným kontextovým řešením připraveným pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a dalším činnostem.
2. Relay. app (nejlepší pro automatizované vícestupňové pracovní postupy napříč aplikacemi)
prostřednictvím Replay.app
Aplikace Relay. pomáhá týmům vytvářet pracovní postupy, které kombinují automatizaci s inteligentním lidským vkladem. Je navržena tak, aby zvládala následné činnosti v oblasti prodeje, shrnutí schůzek a vlastní úkoly, jako je průzkum konkurence nebo aktualizace sociálních médií.
Alternativa k Lindy AI kombinuje flexibilitu s kontrolou. Můžete vytvářet podrobné, personalizované pracovní postupy ve více než 100 oblíbených nástrojích, přidávat lidské kontrolní body kdekoli je to potřeba a spouštět akce v reálném čase pomocí podpory webhooků.
Nejlepší funkce aplikace Relay.
- Přidejte kroky vyžadující lidský zásah, jako jsou schvalování, zadávání dat a dokončování úkolů, aby byli lidé zapojeni tam, kde je to potřeba.
- Spouštějte pracovní postupy okamžitě pomocí spouštěče Webhook a propojte tak jakýkoli systém nebo aplikaci.
- Přizpůsobte si požadavky Hypertext Standard Protocol (HTTP) s plnou kontrolou nad metodami, hlavičkami a datovými náplněmi.
- Využijte integrované kroky AI, jako je shrnutí, extrakce nebo překlad, k automatizovanému zpracování obsahu.
Omezení aplikace Relay.
- Méně vestavěných integrací ve srovnání s konkurenty, jako jsou Zapier nebo Make.
- Nelze duplikovat pracovní postupy napříč pracovními prostory, což brání konzultantům a agenturám.
Ceny aplikace Relay.
- Zdarma
- Profesionální: 27 $/měsíc na uživatele
- Tým: 98 $/měsíc (včetně 25 uživatelů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Relay.
- G2: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Relay. app?
Podle recenze G2:
Na aplikaci Relay. se mi nejvíc líbí, jak udržuje všechny na stejné vlně. Je jednoduchá, přehledná a opravdu pomáhá posouvat věci vpřed bez zbytečného rozruchu... Jediná věc, která se mi na aplikaci Relay. nelíbí, je, že může působit trochu rigidně, když úkol nebo pracovní postup vyžaduje flexibilitu.
Na aplikaci Relay. se mi nejvíc líbí, jak udržuje všechny na stejné vlně. Je jednoduchá, přehledná a opravdu pomáhá posouvat věci vpřed bez zbytečného rozruchu... Jediná věc, která se mi na aplikaci Relay. nelíbí, je, že může působit trochu rigidně, když úkol nebo pracovní postup vyžaduje flexibilitu.
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků se domnívá, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S AI agenty ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních dalších kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snadněji spravuje a škáluje.
3. Bardeen (nejlepší pro automatizaci opakujících se úkolů v prohlížeči pomocí umělé inteligence)
prostřednictvím Bardeen
Bardeen pomáhá týmům zabývajícím se uváděním produktů na trh vykonávat práci tam, kde již tráví spoustu času: v prohlížeči. Tento nástroj zvládá vše od získávání potenciálních zákazníků a aktualizací CRM až po přizpůsobené oslovování zákazníků a průzkum konkurence.
Je navržen tak, aby rozuměl reálným pracovním postupům GTM. Na rozdíl od jiných nástrojů (např. Zapier nebo Make), které se spoléhají výhradně na spouštěče založené na API, Bardeen dokáže „vidět“ webové stránky a přímo s nimi komunikovat. To mu umožňuje automatizovat úkoly, které obvykle vyžadují lidskou interakci, jako je kopírování informací z webových stránek, vyplňování formulářů nebo navigace v komplexních webových portálech.
Nejlepší funkce Bardeen
- Pomocí Magic Box můžete vytvářet automatizace pouhým zadáním požadovaného textu.
- Zhušťujte a kompilujte poznatky pomocí Research Agent pro chytřejší reporting a analýzu.
- Generujte zprávy pomocí Message Generator, který přizpůsobuje tón a obsah každému příjemci.
- Spusťte předem připravené „playbooky“, které jsou opakovaně použitelné šablony automatizace, jediným kliknutím nebo zkratkou.
Omezení Bardeen
- Systém založený na kreditech může být při intenzivním používání nákladný.
- Někteří uživatelé hlásí vysoké využití CPU a RAM, zejména při spouštění automatizací založených na prohlížeči.
Ceny Bardeen
- Starter: 129 $/měsíc
- Týmy: 500 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 1 500 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Bardeen
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Turingův test představoval hru, ve které člověk komunikuje prostřednictvím textu jak se strojem, tak s jiným člověkem. Pokud lidé nedokážou spolehlivě rozlišit, který je který, stroj testem prošel.
4. Gumloop (nejlepší pro interaktivní pracovní postupy založené na umělé inteligenci od nuly)
prostřednictvím Gumloop
Gumloop usnadňuje vytváření a spouštění vlastních automatizací pracovních postupů bez nutnosti závislosti na technických znalostech. Vše můžete automatizovat pouze ve třech krocích: přetáhnout, propojit a spustit.
Funguje přímo s nástroji, které váš tým již používá, jako jsou Google Docs, Slack, Notion, CRM nástroje a další. Můžete také procházet webové stránky, třídit a sumarizovat dokumenty a odesílat výsledky tam, kam potřebujete.
Nejlepší funkce Gumloop
- Spouštějte pracovní postupy pomocí příchozích e-mailů, zpráv Slack nebo webhooků.
- Vytvářejte SEO nástroje, jako jsou generátory osnov blogů, pomocí vlastní logiky.
- Extrahujte a shrňujte dokumenty ve velkém měřítku pomocí workflow Document Summarizer.
- Třídit a směrovat soubory pomocí filtrů a složek založených na umělé inteligenci, které rozpoznávají obsah.
Omezení Gumloop
- Pokročilé AI volání (např. GPT-4o nebo Claude 3. 5 Sonnet) mohou stát až 20 kreditů za kus.
- Žádná možnost živého chatu znamená, že uživatelé musí pro pomoc využívat e-mail nebo fóra.
Ceny Gumloop
- Zdarma
- Starter: 97 $/měsíc na uživatele
- Pro: 244 $/měsíc za 10 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gumloop
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Robot jménem Sophia se v roce 2017 stal prvním robotickým občanem Saúdské Arábie. Umí se usmívat, mračit se a (tak trochu) vtipkovat.
5. Zapier (nejlepší pro propojení platforem třetích stran bez nutnosti programování)
prostřednictvím Zapier
Zapier poskytuje sadu nástrojů pro automatizaci, pomocí které můžete vytvářet celé systémy pomocí logiky drag-and-drop, přizpůsobených rozhraní a opakovaně použitelných šablon. Je navržen tak, aby podporoval jak osobní úkoly, tak pracovní toky v podnikovém měřítku.
Platforma vám umožňuje kombinovat inteligentní agenty, používat filtry k řízení logiky a formátovat data podle potřeby. Můžete také spravovat automatizaci projektového řízení pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou Tabulky, Plátna a Cesty.
Nejlepší funkce Zapier
- Vizuálně mapujte, dokumentujte a optimalizujte složité pracovní postupy pomocí Canvas.
- Vytvářejte a spravujte Zaps pro automatizaci rutinních úkolů v tisících aplikacích bez nutnosti technických znalostí.
- Vytvářejte a spouštějte funkce pro pokročilou automatizaci založenou na kódu s integrovaným hostováním.
- Ukládejte a spravujte data přímo v tabulkách Zapier Tables pro plynulý průběh automatizací.
Omezení Zapieru
- Složité pracovní postupy zahrnující podmínky, větvení nebo pokročilou automatizaci často vyžadují workaroundy nebo vlastní skriptování, na rozdíl od alternativ Zapier.
- Chyby Zap nejsou vždy jasné, takže řešení problémů často vyžaduje prohledávání protokolů nebo kontaktování podpory.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Pro: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc za 25 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Zde je recenze G2 týkající se tohoto nástroje:
Zapier mi každý týden ušetří hodiny ruční práce. Používám ho hlavně pro integraci CRM – například synchronizaci potenciálních zákazníků mezi platformami, automatickou aktualizaci kontaktních záznamů a spouštění následných akcí – a spolehlivě běží na pozadí… Některé pokročilé případy použití stále vyžadují workaroundy nebo vlastní webhooky, což může být trochu technicky náročné.
Zapier mi každý týden ušetří hodiny ruční práce. Používám ho hlavně pro integraci CRM – například synchronizaci potenciálních zákazníků mezi platformami, automatickou aktualizaci kontaktních záznamů a spouštění následných akcí – a spolehlivě běží na pozadí… Některé pokročilé případy použití stále vyžadují workaroundy nebo vlastní webhooky, což může být trochu technicky náročné.
6. Make. com (nejlepší pro vizuální skriptování a komplexní datové toky)
prostřednictvím Make.com
Make. com vám pomůže zmapovat celý proces automatizace pomocí vizuálního rozhraní, které vám poskytne úplnou kontrolu. Můžete navrhovat a automatizovat složité pracovní postupy, transformovat data, spouštět akce prostřednictvím webhooků a používat jej jako nástroj pro spolupráci s AI.
Jeho vynikající funkcí je Make Grid, živá vizuální mapa všech vašich automatizací. Získáte tak v reálném čase přehled o tom, jak vše souvisí, kam data proudí a které pracovní postupy vyžadují pozornost.
Nejlepší funkce Make.com
- Ovládejte logiku a tok pomocí podmíněných příkazů a větvení pomocí Flow Control.
- Okamžitě transformujte vstupy pomocí funkcí pro manipulaci s daty typu drag-and-drop.
- Spouštějte scénáře externě prostřednictvím HTTP/Webhooks, které se připojují k jakékoli veřejné API.
- Přiřazujte role a limity pomocí integrovaných ovládacích prvků pro lepší správu týmu.
Omezení Make.com
- Chybové zprávy jsou někdy nejasné nebo příliš technické.
- Pracovní postupy s mnoha kroky, směrovači nebo smyčkami mohou zpomalit nebo neočekávaně selhat.
Ceny Make.com
- Zdarma
- Základní verze: 10,59 $/měsíc na uživatele
- Pro: 18,82 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 34 $ za uživatele měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Make.com
- G2: 4,7/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Make.com?
Podle recenze Capterra:
Velmi snadné osvojení a intuitivní používání, i pro osoby bez technického vzdělání. Umožňuje širokou škálu použití automatizace. …Ceny založené na provozu mohou mít některé nevýhody, pokud uživatelé nejsou správně zaškoleni.
Velmi snadné osvojení a intuitivní používání, i pro osoby bez technického vzdělání. Umožňuje širokou škálu použití automatizace. …Ceny založené na provozu mohou mít některé nevýhody, pokud uživatelé nejsou správně zaškoleni.
7. N8n (nejlepší pro open-source, flexibilní automatizaci pro vývojáře)
prostřednictvím N8n
Většina nástrojů má potíže s logicky náročnými pracovními postupy. Omezují možnosti rozvětvování, slučování nebo opakovaného použití kroků. n8n tyto omezení odstraňuje pomocí dynamických ovládacích prvků pro filtry, smyčky, přepínače a podmíněné směrování, které jsou všechny viditelné v přehledném vizuálním editoru.
Jako generátor pracovních postupů AI zobrazuje výstupy v reálném čase v každém kroku, což vám umožňuje ladit bez nutnosti opakovaného spouštění celého toku. Přidejte vlastní kód pouze tam, kde je to nutné, a použijte spouštěče, webhooky nebo HTTP uzly k propojení čehokoli, dokonce i nástrojů bez nativní podpory.
Nejlepší funkce N8n
- Získejte přístup k nástrojům bez nativní integrace pomocí curl nebo existujících přihlašovacích údajů.
- Slučujte, rozdělujte, filtrujte, odstraňujte duplicity nebo opakujte pomocí Transformers, s využitím inteligentní logiky a minimálního úsilí.
- Pište dynamickou logiku pomocí výrazů a kódových uzlů a přidávejte vlastní transformace v JavaScriptu nebo Pythonu.
- Vytvářejte události aplikací, webhooky, chatové zprávy nebo cron úlohy tak, aby vyhovovaly vašim procesům.
Omezení N8n
- Ačkoli se tváří jako bezkódová, uživatelé často nakonec potřebují základní znalosti JavaScriptu nebo struktur API.
- Ladění složitých pracovních postupů je složité a časově náročné.
Ceny N8n
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze N8n
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
8. Beam AI (nejlepší pro startupy, které potřebují nástroj pro vytváření pracovních postupů s využitím umělé inteligence)
Beam je nástroj umělé inteligence pro týmy zákaznických služeb a financí, který automatizuje pracovní toky pomocí samoučících se agentů. Tito agenti se přizpůsobují výsledkům, aplikují zpětnou vazbu a zdokonalují své provádění bez neustálého dohledu.
Úkoly jako kontrola mezd, prověřování životopisů nebo správa požadavků zákazníků jsou zpracovávány autonomně a v průběhu času zdokonalovány. Každý agent přijímá rozhodnutí v reálném čase pomocí systému přepínání modelů Beam.
Vyberou správný model, spustí kroky na základě kontextu a zajistí plynulý průběh procesů bez zpoždění.
Nejlepší funkce Beam AI
- Vyberte si dynamicky ideální model pro každý úkol pomocí ModelMesh.
- Zabudujte SOP do školení agentů o vašich stávajících procesech a připojte se k vašim systémům během několika minut.
- Sledujte výkon v reálném čase pomocí dashboardů, které zobrazují aktivitu agentů, míru chybovosti a výsledky pracovních postupů.
Omezení Beam AI
- Uživatelé musí spravovat vlastní úložiště vektorů, což může zvýšit složitost nastavení.
- Optimalizováno především pro standardní dokumenty; nemusí podporovat složité nebo specializované typy souborů.
Ceny Beam AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Beam AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... První chatbot s umělou inteligencí vytvořil v roce 1966 profesor MIT Joseph Weizenbaum. Nazval ho ELIZA a ten plnil roli psychoterapeuta. Uživatelé zadávali své myšlenky a Eliza odpovídala pomocí jednoduchého systému založeného na pravidlech, který napodoboval lidskou konverzaci.
9. Automation Anywhere (nejlepší pro robotickou automatizaci procesů (RPA) na podnikové úrovni)
prostřednictvím Automation Anywhere
Automation Anywhere kombinuje zpracování dokumentů, návrh pracovních postupů a integraci systémů. Jeho automatizační engine rozumí tomu, jak procesy fungují v reálném prostředí, přizpůsobuje se změnám a zajišťuje jednotné provádění napříč odděleními.
Tento software pro automatizaci úkolů poskytuje týmům nástroje pro rychlé vytváření, správu a nasazování automatizací, přičemž vše běží v cloudu. Navíc získáte pracovní prostor pro sledování aktivity a úpravu strategií v reálném čase.
Nejlepší funkce Automation Anywhere
- Vytvářejte agenty pomocí AI Agent Studio a navrhujte a spravujte vlastní vykonavatele úkolů.
- Odhalte mezery pomocí Process Discovery, odhalte neefektivnosti a získejte návrhy podložené daty, co automatizovat.
- Propojte práci pomocí Automation Co-Pilot a přidejte automatizační nápovědu na obrazovku v běžných aplikacích.
Omezení Automation Anywhere
- Při zpracování složitých procesů mohou boti vykazovat zpoždění nebo nestabilitu.
- I přes nízký obsah kódu často působí programově.
Ceny Automation Anywhere
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Automation Anywhere
- G2: 4,5/5 (více než 3 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Termín „umělá inteligence“ byl poprvé použit v roce 1956 na konferenci v Dartmouthu Johnem McCarthym, což je dnes považováno za zrod AI jako vědeckého oboru.
10. Microsoft Automate (nejlepší pro ekosystém Microsoft)
prostřednictvím Microsoft Automate
Power Automate pomáhá týmům eliminovat opakující se práce pomocí kombinace nástrojů bez nutnosti programování, těžby úkolů a procesních toků. Můžete navrhovat automatizace v jednoduchém jazyce, spouštět je v cloudových nebo desktopových aplikacích a zpracovávat schvalování, dokumentovat úkoly nebo aktualizovat data.
Tento nástroj AI pro automatizaci vám umožňuje automatizovat jednoduché úkoly nebo vícestupňové procesy a nabízí návodné informace o tom, na které pracovní postupy se zaměřit jako další.
Nejlepší funkce Microsoft Automate
- Vytvářejte a upravujte pracovní postupy pomocí příkazů v přirozeném jazyce pomocí Microsoft 365 Copilot.
- Odhalte neefektivnosti a upřednostněte automatizaci pomocí procesního dolování.
- Automatizujte akce v aplikacích Microsoft 365, jako jsou Excel, Teams a OneDrive.
- Nastavte zpracování dokumentů a extrahujte data pomocí nástroje AI Builder.
Omezení služby Microsoft Automate
- Tiché selhání v komplexních pracovních postupech způsobuje frustraci
- Funkce AI mohou být pro technicky neznalé uživatele příliš složité kvůli překrývajícím se nástrojům.
Ceny služby Microsoft Automate
- Zdarma
- Power Automate Premium: 15 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Power Automate Proces: 150 $/měsíc za bota (fakturováno ročně)
- Power Automate Hosted Process: 215 $/měsíc za bota (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Automate
- G2: 4,4/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Automate?
Recenze G2 sdílela tento postřeh:
Na Power Automate se mi líbí, jak snadné je nastavit toky mezi aplikacemi, které denně používám, jako jsou Outlook, Teams a SharePoint… Někdy je ladění neúspěšného toku trochu složité. Chybové zprávy mohou být nejasné a často musíte prohledávat protokoly, abyste zjistili, co se pokazilo.
Na Power Automate se mi líbí, jak snadné je nastavit toky mezi aplikacemi, které denně používám, jako jsou Outlook, Teams a SharePoint… Někdy je ladění neúspěšného toku trochu složité. Chybové zprávy mohou být nejasné a často musíte prohledávat protokoly, abyste zjistili, co se pokazilo.
11. Motion (nejlepší pro automatizované plánování a soustředěnou práci)
prostřednictvím Motion
Místo toho, abyste museli žonglovat s různými nástroji, vám Motion umožňuje přiřadit AI role, jako je projektový manažer, náborář nebo asistent, a oni se o vše postarají po jednoduchém nastavení.
Tato alternativa k Lindy AI plánuje váš pracovní den za vás a pomocí umělé inteligence zařazuje úkoly, schůzky a termíny do vašeho kalendáře na základě priority a dostupnosti. Rozpozná, když se plány změní, například když se schůzky protáhnou nebo přibudou urgentní úkoly, a okamžitě upraví váš rozvrh, abyste mohli pokračovat podle plánu.
Nejlepší funkce Motion
- Najměte předem vyškolené AI zaměstnance, jako jsou Dot (náborářka), Millie (projektová manažerka) a Suki (marketingová asistentka).
- Vytvářejte vizuální plány pomocí AI Ganttových diagramů, které se aktualizují podle změn v práci.
- Analyzujte své úkoly, seřaďte je podle naléhavosti a termínů a přeplánujte je pomocí správce úkolů AI.
Omezení pohybu
- Uživatelské rozhraní pro zadávání úkolů je nepohodlné a nabízí omezené možnosti pro změnu pořadí nebo organizaci projektů.
- Časté zpoždění a pomalý výkon, zejména při navigaci nebo aktualizaci úkolů
Ceny Motion
- AI Workplace: 19 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- AI Employees: 29 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- AI Employees Light: 148 $/měsíc na uživatele (zahrnuje 3 licence)
- AI Employees Standard: 446 $ měsíčně na uživatele (zahrnuje 25 licencí)
- AI Employees Plus: 894 $/měsíc na uživatele (zahrnuje 25 licencí)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze pohybu
- G2: 4,1/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion?
Zde je pohled z první ruky z recenze G2:
Miluji automatické vyplňování času pomocí AI. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to čas tím, co je třeba udělat v rámci projektu/úkolu... Jedinou nevýhodou je, že je třeba vše nastavit v projektech a šablonách pro rozumné použití. Automatizace úkolů a kroků je jednoduchá, ale není tak komplexní, jak bych si přál, pokud jde o psaní proměnných pro jména nebo automatické spouštění projektů mimo společnost, spíše než na soukromé osobní úrovni.
Miluji automatické vyplňování času pomocí AI. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to čas tím, co je třeba udělat v rámci projektu/úkolu... Jedinou nevýhodou je, že je třeba vše nastavit v projektech a šablonách pro rozumné použití. Automatizace úkolů a kroků je jednoduchá, ale není tak komplexní, jak bych si přál, pokud jde o psaní proměnných pro jména nebo automatické spouštění projektů mimo společnost, spíše než na soukromé osobní úrovni.
🧠 Zajímavost: Systémy AI se zlepšily v rozpoznávání vzorů, zpracování přirozeného jazyka a dokonce i v šachu porážejí lidi. Příkladem je Deep Blue od IBM, který v roce 1997 porazil světového šampiona Garryho Kasparova.
Přizpůsobte si svůj AI pracovní postup pomocí ClickUp
Stále zvažujete své možnosti? Pokud hledáte komplexní řešení, které spojuje správu úkolů, týmovou spolupráci a výkonnou AI, ClickUp může být právě to, co potřebujete.
S ClickUp Brain získáte AI asistenta, který píše, shrne a odpovídá na otázky přímo tam, kde pracujete.
V kombinaci s ClickUp Automations můžete zefektivnit opakující se pracovní postupy napříč projekty, dokumenty, úkoly a dalšími, aniž byste museli opustit platformu.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅