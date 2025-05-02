13 nejlepších alternativ aplikace Motion v roce 2025

Chcete letos zvýšit svou produktivitu? Ačkoli Motion je pro mnohé jasnou volbou, svět správy úkolů a kalendářů se za poslední desetiletí dramaticky změnil.
Nejnovější alternativy k Motion nabízejí lepší přizpůsobení, inteligentnější AI a intuitivnější rozhraní. Ať už vás frustrují omezení Motion nebo vás zajímá, co jiného je na trhu k dispozici, tento přehled vám poskytne všechny potřebné informace.
Od výkonných all-in-one balíčků pro zvýšení produktivity až po specializované nástroje pro soustředění – těchto 13 alternativ k Motion představuje to, co je v současné době k dispozici.
Jste připraveni objevit možnosti, které mohou letos změnit váš pracovní postup? Pojďme na to! 👀
Co je aplikace Motion?
Motion je aplikace pro zvýšení produktivity založená na umělé inteligenci, která pomáhá s plánováním, správou úkolů a plánováním projektů.
Automaticky organizuje úkoly, řadí je podle priority na základě termínů a podle potřeby upravuje plány. Aplikace také integruje kalendáře, nástroje pro spolupráci a aplikace pro plánování úkolů, čímž vytváří centralizovaný prostor pro vaši práci.
Přístup aplikace Motion založený na umělé inteligenci má za cíl omezit manuální plánování a udržet pracovní postupy na správné cestě.
🧠 Zajímavost: Slovo „kalendář“ pochází z latinského calendae, které označovalo první den měsíce v římském kalendáři. Byl to také den, kdy byly splatné dluhy a úroky!
Proč zvolit alternativy k Motion?
Prohlédli jsme si recenze Motion, abychom zjistili, co se uživatelům líbí a kde narážejí na problémy. Mnozí oceňují plánování založené na umělé inteligenci, ale někteří shledávají, že ne vždy vyhovuje jejich pracovnímu postupu.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli uvažovat o alternativě k Motion:
- Jednodušší rozhraní: Někteří uživatelé považují design za nepřehledný a upřednostňují jednodušší a intuitivnější rozvržení pro správu úkolů a plánů.
- Lepší přesnost AI: Ačkoli automatizace je klíčovou funkcí, někteří uživatelé uvádějí, že AI aplikace Motion ne vždy upřednostňuje úkoly tak, jak by očekávali, což vede ke konfliktům v plánování.
- Větší flexibilita: Kalendář Motion s umělou inteligencí automaticky strukturová váš den, ale uživatelům s nepředvídatelným rozvrhem se obtížně provádějí rychlé úpravy.
- Silnější nástroje pro spolupráci: Motion podporuje týmovou práci, ale jiné platformy nabízejí pokročilejší funkce pro týmovou komunikaci a sledování projektů.
- Reaktivnější zákaznická podpora: Někteří uživatelé zmiňují potíže s kontaktováním podpory, když potřebují pomoc, a spoléhají se hlavně na chatboty s umělou inteligencí namísto živé pomoci.
- Vylepšené ovládací prvky ochrany soukromí: Vzhledem k tomu, že Motion vyžaduje přístup k osobním kalendářům a kontaktům, mohou uživatelé, kteří se obávají o ochranu svých dat, upřednostňovat alternativy s přísnějšími bezpečnostními možnostmi.
- Méně technických problémů: Byly hlášeny občasné poruchy a zpomalení výkonu, což může být frustrující, pokud se při každodenním plánování spoléháte na tuto aplikaci.
📮 ClickUp Insight: Produktivita není během týdne konstantní a každý má své vlastní potíže. Pro 35 % lidí je pondělí nejtěžším dnem , co se týče plnění úkolů. Dalších 11 % uvádí, že nejnáročnější je úterý, zatímco 7 % cítí největší pokles produktivity ve středu.
ClickUp usnadňuje zvládání těchto výkyvů díky flexibilnějšímu přístupu. Zatímco Motion spoléhá na umělou inteligenci při plánování vašeho dne, ClickUp vám dává plnou kontrolu díky přizpůsobitelným zobrazením úkolů, sledování času, automatizaci a šablonám seznamů úkolů. Můžete plánovat, podle potřeby upravovat a pracovat způsobem, který vyhovuje vaší energii.
Alternativy k Motion v kostce
Zde je tabulka, která stručně porovnává jednotlivé alternativy k Motion. 👇
|Nástroj
|Případ použití
|Nejvhodnější pro
|Ceny
|ClickUp
|Plánování projektů a úkolů
|Správa práce, událostí v kalendáři a poznámek AI
|K dispozici je trvale bezplatný tarif a přizpůsobitelné placené tarify pro podniky.
|Akiflow
|Synchronizace úkolů napříč platformami
|Organizujte roztříštěné úkoly do jednoho harmonogramu
|7denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 34 $/měsíc.
|Reclaim
|Ochrana času na soustředění
|Automatické blokování času pro soustředěnou práci
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele.
|Sunsama
|Denní a týdenní plánovací rituály
|Zůstaňte důslední při pečlivém přezkoumávání úkolů
|14denní bezplatná zkušební verze; měsíční předplatné začíná na 20 $/měsíc
|Asana
|Strukturované pracovní postupy týmu
|Sledování cílů a úkolů napříč týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc na uživatele.
|Notion
|Přizpůsobení pracovního prostoru
|Vytváření dokumentů, databází a plánů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Calendly
|Plánování externích schůzek
|Nechte ostatní rezervovat si čas podle vašich pravidel
|K dispozici je bezplatný tarif; cena začíná na 12 $/měsíc na uživatele.
|Wrike
|Přehlednost v rámci celého oddělení
|Řízení projektů a pracovních úkolů na vysoké úrovni
|Bezplatná 14denní zkušební verze; placené tarify začínají na 10 $/měsíc na uživatele.
|Todoist
|Lehké sledování osobních úkolů
|Rychlé vytváření seznamů úkolů na různých zařízeních
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatné tarify začínají na 2,50 $/měsíc na uživatele.
|Trello
|Vizuální řízení projektů
|Používání tabulek ke správě týmových pipeline
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 5 $/měsíc na uživatele.
|TickTick
|Sledování osobních úkolů a návyků
|Kombinace seznamů, návyků a zobrazení kalendáře
|Roční plán: 35,99 $/rok
|Rutina
|Produktivita založená na kalendáři
|Plánování úkolů prostřednictvím minimalistického uživatelského rozhraní a toku
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele.
|nTask
|Jednoduché sledování úkolů a problémů
|Levné řešení pro malé týmové projekty
|7denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 4 $/měsíc na uživatele.
Nejlepší alternativy k Motion
Pokud vám způsob plánování v aplikaci Motion připadá spíše jako překážka než pomoc, možná je čas na změnu. Zde je několik nejlepších alternativ, které vám umožní zůstat produktivní podle vašich představ. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů s integrací kalendáře)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Spojuje základní nástroje, jako jsou kalendáře, správa úkolů a funkce plánování, což z něj činí silnou alternativu k Motion pro týmy a jednotlivce, kteří hledají větší flexibilitu.
Udržet rozvrhy pod kontrolou není snadné, zejména když se schůzky, termíny a priority během dne mění.
Kalendář ClickUp
Kalendář ClickUp automaticky upravuje bloky úkolů podle toho, co je nejdůležitější.
Předpokládejme, že vedoucí marketingu plánuje strávit dvě hodiny vylepšováním reklamní kampaně, ale na poslední chvíli se přidá strategická porada s vedením. ClickUp přesune intenzivní pracovní sezení na pozdější časový úsek a zároveň zajistí dostatek času na soustředění před konečným termínem. Tímto způsobem se nic neztratí a urgentní úkoly nezabírají celý den.
ClickUp AI Notetaker
Schůzky generují spoustu úkolů, ale jejich ruční sledování je noční můrou. ClickUp AI Notetaker nahrává hovory, přepisuje diskuse a automaticky vytváří úkoly na základě toho, co bylo řečeno. Například produktový manažer se účastní schůzky o plánování sprintu, kde se vývojáři zavazují k dodání nové funkce.
Software pro správu schůzek zaznamenává diskusi, shrnuje klíčové body, jako jsou požadavky na funkce a termíny testování, a přiděluje následné úkoly inženýrům.
ClickUp Tasks
V současné době znamená řízení projektů napříč více týmy neustálé kontrolování stavu, sledování a aktualizování termínů. ClickUp Tasks vše zefektivňuje tím, že zajišťuje plynulý postup práce.
Například designérský tým dokončuje prvky uživatelského rozhraní pro spuštění mobilní aplikace. Vedoucí designér označí wireframy jako dokončené, čímž spustí automatickou aktualizaci, která upozorní vývojový tým, aby zahájil kódování. Pokud vývojáři narazí na problém, zaznamenají blokující faktor, který upozorní projektového manažera a podle toho upraví časový plán.
ClickUp Brain
I s dobře připraveným projektovým plánem může být hledání nejnovějších aktualizací frustrující. ClickUp Brain funguje jako asistent využívající umělou inteligenci, který poskytuje okamžité odpovědi. Představte si, že se provozní manažer připravuje na schůzku vedení a potřebuje rychlý přehled o pokroku v rámci celého oddělení.
AI generuje souhrn v reálném čase, ve kterém jsou zvýrazněny dokončené milníky, nevyřízené úkoly a všechny rizikové projekty, které vyžadují pozornost.
Vše je prezentováno během několika sekund, bez nutnosti ručního vyhledávání.
ClickUp také nabízí šablony plánů, které pomáhají týmům i jednotlivcům udržovat pořádek, aniž by museli vše nastavovat od nuly.
Například šablona ClickUp Calendar Planner Template poskytuje strukturovaný způsob správy schůzek, termínů a denních úkolů. Přizpůsobte si ji tak, abyste mohli plánovat kalendář obsahu, sledovat schůzky s klienty nebo organizovat časový plán uvedení produktu na trh – to vše bez nutnosti budovat systém od základů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Porovnejte plány týmu: Zobrazte dostupnost všech členů na jednom místě a naplánujte schůzky a termíny bez nekonečného posílání zpráv tam a zpět.
- Procházejte svůj kalendář bez omezení: Snadno se orientujte v dlouhodobých časových plánech projektů díky nekonečnému horizontálnímu posouvání, díky kterému máte vše přehledně na jednom místě.
- Sdílejte kalendáře bezpečně: Pošlete veřejný nebo soukromý odkaz kolegům, klientům nebo zainteresovaným stranám, aby všichni měli stejné informace bez nutnosti ručních aktualizací.
- Sledujte a spravujte úkoly vizuálně: Pomocí drag and drop upravujte délku úkolů a jejich závislosti a provádějte rychlé změny, aby projekty pokračovaly podle plánu.
- Synchronizujte své kalendáře a aplikace pro schůzky: Propojte externí aplikace pro plánování, jako je Google Calendar, a online nástroje pro schůzky, jako jsou Zoom a Microsoft Teams, a spravujte všechny události a úkoly na jednom místě.
- Nechte AI optimalizovat váš plán: Použijte ClickUp Brain k automatickému stanovení priorit a plánování úkolů na základě termínů, závislostí a pracovní zátěže.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je naučit se s nimi pracovat náročné, protože mají spoustu funkcí a možností přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Takto popsal své zkušenosti jeden z uživatelů:
Musím říct, že se mi kalendář opravdu líbí. Jeho rozhraní je velmi příjemné a díky umělé inteligenci je ještě lepší. Dříve nebylo možné v kalendářovém zobrazení Brain moc dělat. Automatické plánování? Jsem pro.
Musím říct, že se mi kalendář opravdu líbí. Jeho rozhraní je velmi příjemné a díky umělé inteligenci je ještě lepší. Dříve nebylo možné v kalendářovém zobrazení Brain moc dělat. Automatické plánování? Jsem pro.
🔍 Věděli jste, že... Rok 46 př. n. l. byl nazýván „rokem zmatku“, protože Julius Caesar přidal 90 dní navíc, aby umožnil přechod ze starého římského kalendáře na juliánský kalendář. Byl to nejdelší zaznamenaný rok v historii!
2. Akiflow (nejlepší pro sjednocení správy úkolů napříč platformami)
Digitální chaos najde strukturu v Akiflow, který stahuje úkoly z Gmailu, Slacku, Notionu a desítek dalších platforem do jednotného pracovního prostoru. Čisté, minimalistické rozhraní zvyšuje produktivitu, zatímco intuitivní klávesové zkratky urychlují váš pracovní postup.
Nejcennější funkcí Akiflow je hladká integrace kalendáře a úkolů. Jednoduchým přetažením se úkoly promění v konkrétní časové bloky ve vašem rozvrhu a vytvoří vizuální plán vašeho dne. Pro profesionály, kteří využívají více komunikačních kanálů, přináší Akiflow vítanou jednoduchost.
Nejlepší funkce Akiflow
- Zachyťte prchavé myšlenky a přeměňte je na proveditelné úkoly pomocí sofistikovaného zpracování přirozeného jazyka (NLP).
- Získejte zpět produktivní hodiny díky časovému blokování založenému na umělé inteligenci, které automaticky naplánuje důležitou práci, když vaše energie odpovídá požadavkům úkolu.
- Plánujte a stanovujte priority denních úkolů pomocí funkce denního plánování, abyste mohli organizovat týdenní rozvrhy a zefektivnit pracovní postupy.
- Získejte oznámení o schůzkách v reálném čase, abyste měli přehled o všech hovorech a nezmeškali žádné důležité aktualizace.
Omezení Akiflow
- Platforma postrádá vestavěné možnosti pro plánování pravidelných přestávek nebo prostojů.
- Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení a rozvržení
- Akiflow se více zaměřuje na osobní produktivitu a nabízí méně funkcí pro týmovou spolupráci.
Ceny Akiflow
- Bezplatná zkušební verze
- Pro Monthly: 34 $/měsíc
- Pro Yearly: 19 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Akiflow?
Jedna recenze na Redditu to vyjadřuje takto:
Časové úseky jsou například skvělé. Líbí se mi, že mohu mít časové rámce, do kterých mohu vložit více zamýšlených úkolů, a tyto rámce se mohou opakovat. […] Také by pro mě bylo docela těžké žít bez rámce Upcoming, který vám umožňuje plánovat úkoly a projekty na budoucí týdny nebo měsíce, místo aby se všechny hromadily ve složkách a čekaly na naplánování. […] Skvělé jsou také rituály a sledování statistik a opravdu se mi líbí, že mohu zvýraznit cíl dne nebo týdne.
Časové úseky jsou například skvělé. Líbí se mi, že mohu mít časové rámce, do kterých mohu vložit více zamýšlených úkolů, a tyto rámce se mohou opakovat. […] Také by pro mě bylo docela těžké žít bez rámce Upcoming, který vám umožňuje plánovat úkoly a projekty na budoucí týdny nebo měsíce, místo aby se všechny hromadily ve složkách a čekaly na naplánování. […] Skvělé jsou také rituály a sledování statistik a opravdu se mi líbí, že mohu zvýraznit cíl dne nebo týdne.
🧠 Zajímavost: Etiopský kalendář je asi sedm let pozadu za gregoriánským kalendářem, protože se řídí odlišným výpočtem narození Krista. Etiopané oslavili začátek 21. století 11. září 2007!
3. Reclaim (nejlepší pro ochranu času na soustředění v nabitém programu)
Reclaim vyniká jako kalendářový asistent, který aktivně chrání váš rozvrh před přetížením schůzkami. Tento inteligentní nástroj analyzuje vaše kalendářové vzorce a automaticky rezervuje bloky pro soustředěnou práci, než se váš den rozpadne na nekonečné diskuse.
Přizpůsobí se změnám v jednání a okamžitě přeplánuje důležité úkoly, aby se úplně neztratily. Mnoho uživatelů chválí funkci sledování návyků, která pomáhá budovat konzistentnost v osobních rutinách, jako je cvičení nebo čtení.
Získejte zpět ty nejlepší funkce
- Zůstaňte produktivní díky automatickým blokům času na soustředění, které se přímo integrují do Kalendáře Google.
- Vytvořte si udržitelné osobní a profesní návyky pomocí chytrých nástrojů pro sledování, které podporují důslednost bez zbytečných administrativních nákladů.
- Přidejte si mezi schůzky a úkoly časovou rezervu, abyste si udrželi koncentraci a vyhnuli se únavě z nepřetržitého plánování.
- Synchronizujte se Slackem a automaticky aktualizujte svůj stav, aby váš tým věděl, kdy máte schůzky nebo se soustředíte na práci.
Zbavte se omezení
- Chybí mobilní verze, což omezuje přístupnost pro uživatele, kteří spravují plány na cestách.
- Uživatelé, kteří hledají více konfiguračních možností nad rámec funkcí kalendáře, mohou považovat Reclaim AI za omezující.
- Analytické funkce postrádají hloubku ve srovnání se specializovanými nástroji pro sledování času.
Získejte zpět své ceny
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru (fakturováno ročně)
Získejte zpět hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Reclaim?
Podle jednoho recenzenta G2:
Je velmi snadné jej používat a dobře se integruje s mým kalendářem. Dříve jsem používal Motion, který se mi líbil, ale nebyl intuitivní. Moje oblíbená funkce je funkce návyků. Během několika minut jsem mohl přidat podrobnosti o všech svých nejběžnějších, ale pravidelných úkolech a Reclaim je doslova perfektně zařadil do mého rozvrhu. Nastavení bylo opravdu snadné. Také velmi hladce spravuje mé úkoly.
Je velmi snadné jej používat a dobře se integruje s mým kalendářem. Dříve jsem používal Motion, který se mi líbil, ale nebyl intuitivní. Moje oblíbená funkce je funkce návyků. Během několika minut jsem mohl přidat podrobnosti o všech svých nejběžnějších, ale pravidelných úkolech a Reclaim je doslova perfektně zařadil do mého rozvrhu. Nastavení bylo opravdu snadné. Také velmi hladce spravuje mé úkoly.
🔍 Věděli jste? Některé kultury kdysi měřily čas pomocí lunisolárního kalendáře, ve kterém měsíce sledovaly cykly měsíce, ale byly upraveny tak, aby odpovídaly slunečnímu roku. Proto se mnoho tradičních svátků, jako je čínský Nový rok, každý rok mění.
4. Sunsama (nejlepší pro denní plánování s ohledem na produktivitu)
Sunsama kombinuje funkce správy úkolů a kalendáře a zároveň podporuje realistické plánování prostřednictvím denních limitů úkolů.
Ranní plánovací rituál vám pomůže vybrat přiměřené pracovní zatížení a zabrání tak časté chybě, kterou je přebírání přílišného množství úkolů. Sunsama integruje úkoly z Trello, Asana, GitHub a dalších aplikací a zobrazuje je společně s událostmi v kalendáři, aby byla zajištěna úplná přehlednost.
Uživatelé oceňují přehledné rozhraní, které snižuje digitální šum a pomáhá jim soustředit se na aktuální priority. Navíc podněty k reflexi na konci dne vytvářejí přirozené hranice práce a postupem času zlepšují přesnost plánování.
Nejlepší funkce Sunsama
- Sledujte průběh projektu vizuálně pomocí organizace ve stylu Kanban, která se hladce propojí s vašimi kalendářovými závazky.
- Převádějte e-maily na úkoly přímo ze své doručené pošty tím, že je přepošlete na jedinečné adresy poskytnuté společností Sunsama.
- Využijte techniky timeboxingu k přidělení konkrétních časových úseků pro úkoly, což podpoří soustředěnou práci a efektivní správu času.
- Synchronizujte kalendáře s platformami jako Google Calendar a Outlook, abyste měli přehled o schůzkách a úkolech na jednom místě a zabránili tak dvojím rezervacím.
Omezení Sunsama
- Mobilní aplikace je stále ve fázi beta a postrádá funkce jako widgety pro iOS a kompatibilitu s Apple Watch.
- Sunsama nemusí být vhodná pro správu složitých obchodních modelů nebo rozsáhlých projektů.
- Postrádá pokročilé funkce pro vytváření reportů, které někteří vedoucí týmů potřebují.
Ceny Sunsama
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
- Roční předplatné: 16 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Jeden uživatel Redditu to vyjádřil takto:
Sunsama má lepší plánovací proces (zejména týdenní cíle spojené s úkoly – božské) a mnohem lepší integrační proces. Nic se s tím nemůže srovnat. AI je také mnohem lepší. Miluji jejich automatické návrhy délky trvání. Nevýhoda: Sunsama je neustále v režimu kanban, takže se vám musí líbit ten vzhled! Někdy to způsobuje, že se seznamy zdají opravdu dlouhé, ale jejich aplikace pro iOS je v tomto ohledu lepší.
Sunsama má lepší plánovací proces (zejména týdenní cíle spojené s úkoly – božské) a mnohem lepší integrační proces. Nic se s tím nemůže srovnat. AI je také mnohem lepší. Miluji jejich automatické návrhy délky trvání. Nevýhoda: Sunsama je neustále v režimu kanban, takže se vám musí líbit ten vzhled! Někdy to způsobuje, že se seznamy zdají opravdu dlouhé, ale jejich aplikace pro iOS je v tomto ohledu lepší.
🧠 Zajímavost: Starověcí Římané měli původně 10měsíční kalendář, proto mají září, říjen, listopad a prosinec názvy, které znamenají 7., 8., 9. a 10., i když jsou nyní 9. až 12. měsícem!
5. Asana (nejlepší pro týmovou spolupráci na složitých projektech)
Asana usnadňuje správu složitých týmových projektů díky flexibilním pracovním postupům a možnostem vizualizace. Platforma nabízí několik zobrazení projektů – seznamy, tabule, časové osy, kalendáře – což týmům umožňuje měnit perspektivu podle svých potřeb.
Závislosti úkolů zajišťují správné pořadí prací, zatímco automatizace se starají o rutinní aktualizace a oznámení. Asana vyniká zejména pro mezifunkční týmy díky zobrazení pracovní zátěže, které zabraňuje vyhoření tím, že upozorňuje na přetížení členů týmu.
Nejlepší funkce Asany
- Automatizujte rutinní procesy pomocí pravidel, která přiřazují úkoly, odesílají oznámení a aktualizují stavy bez ručního zásahu.
- Propojte každodenní práci s většími cíli pomocí sledování cílů, které ukazuje, jak jednotlivé úkoly přispívají ke strategickým prioritám.
- Využijte funkce reportingu, abyste získali přehled o výkonu projektu, sledovali pokrok a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Využijte možnosti umělé inteligence k získání přehledu o postupu projektu v reálném čase a přijímejte praktická doporučení.
Omezení Asany
- K danému úkolu lze v daném okamžiku přiřadit pouze jednoho uživatele, což nemusí odpovídat spolupracujícím pracovním postupům.
- Ve srovnání se specializovanými nástroji pro správu času má omezené možnosti sledování času.
- U extrémně velkých projektů nebo týmů se někdy vyskytují problémy s výkonem.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Podívejte se, co k tomu říká tento uživatel Redditu:
Pro obchodní i osobní plánování používám bezplatnou verzi ASANA, která je skvělá pro komplexní marketingové kalendáře a přehled úkolů týmu, ale nemá žádný hodinový kalendář pro plánování vašich dnů. Pro vkládání událostí (dovolené, schůzky) používám také kalendář Google, ale pro každodenní plánování mi nevyhovuje.
Pro obchodní i osobní plánování používám bezplatnou verzi ASANA, která je skvělá pro komplexní marketingové kalendáře a přehled úkolů týmu, ale nemá žádný hodinový kalendář pro plánování vašich dnů. Pro vkládání událostí (dovolené, schůzky) používám také kalendář Google, ale pro každodenní plánování mi nevyhovuje.
🔍 Věděli jste, že... Sovětský svaz v 20. století experimentoval s různými kalendáři, včetně pětidenního týdne (1929) a šestidenního týdne (1931), aby zvýšil produktivitu. Tradiční sedmidenní týden byl obnoven v roce 1940.
6. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelný design pracovního prostoru)
Notion překonává tradiční překážky produktivity díky svému flexibilnímu pracovnímu prostoru. Funkce databáze transformuje jednoduché seznamy na výkonné systémy pro sledování projektů, návyků nebo kalendářů obsahu.
Šablony kalendáře obsahu Notion urychlují nastavení a zároveň umožňují přizpůsobení konkrétním potřebám. Týmy oceňují zejména funkce pro správu znalostí, které umožňují vytvářet prohledávatelné firemní wiki.
Funkce umělé inteligence pomáhají shrnovat poznámky, generovat nápady na obsah a extrahovat úkoly z poznámek ze schůzek, čímž přidávají organizaci analytickou sílu.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte zcela přizpůsobené pracovní prostory kombinováním textu, úkolů, databází a médií v jakékoli konfiguraci, která odpovídá vašemu způsobu uvažování.
- Vytvořte komplexní znalostní báze s vnořenými stránkami, zpětnými odkazy a robustním vyhledáváním, díky kterým budou informace o společnosti okamžitě dostupné.
- Ovládejte oprávnění na různých úrovních, abyste zachovali soukromí citlivých informací a zároveň efektivně spolupracovali.
- Pomocí ukazatelů postupu, kontrolních seznamů a připomínek budete mít přehled o osobních a týmových cílech.
Omezení Notion
- Jeho strmější křivka učení vyžaduje časovou investici, abyste zvládli flexibilitu platformy.
- Mobilní verze je ve srovnání s desktopovou verzí poněkud omezená.
- Návrh vlastních šablon může být složitý a časově náročný, což představuje výzvu pro uživatele, kteří hledají řešení na míru.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (2 495+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Přímo z recenze Capterra:
Celkově se mi velmi líbí. Notion používám téměř každý den jak pro pracovní, tak pro osobní projekty, a ani po několika měsících používání jsem zatím neměl žádné problémy. Je to skvělá aplikace a jedna z mých osobních oblíbených.
Celkově se mi velmi líbí. Notion používám téměř každý den jak pro pracovní, tak pro osobní projekty, a ani po několika měsících používání jsem zatím nezaznamenal žádné problémy. Je to skvělá aplikace a jedna z mých osobních oblíbených.
7. Calendly (nejlepší pro eliminaci opakovaného plánování)
Calendly eliminuje zdlouhavé e-mailové dohadování o termínech schůzek. Tento jednoduchý nástroj pro plánování vám umožňuje sdílet svou dostupnost prostřednictvím jednoduchých odkazů, které odrážejí stav vašeho kalendáře v reálném čase.
Příjemci si vyberou vhodný termín, aniž by viděli celý váš kalendář, což zachovává soukromí a zároveň zvyšuje efektivitu. Týmy ocení funkci round-robin, která rozděluje schůzky mezi členy týmu na základě jejich dostupnosti nebo vyváženého pracovního vytížení.
Integrace Calendly navíc automaticky generuje odkazy na schůzky, čímž se snižuje nutnost ručního nastavování.
Nejlepší funkce Calendly
- Automaticky dodržujte hranice plánování díky rezervním časům, denním limitům schůzek a informacím o časových pásmech, které zabraňují chybám při rezervacích.
- Pomocí přizpůsobených vstupních formulářů můžete před hovorem shromáždit důležité informace od pozvaných účastníků, čímž zvýšíte produktivitu schůzek.
- Zefektivněte různé typy schůzek pomocí přizpůsobitelných šablon pro pohovory, obchodní hovory nebo týmové porady s odpovídající délkou trvání a otázkami.
- Snižte počet neúčasti pomocí automatických e-mailových a SMS upozornění, která účastníkům připomínají nadcházející schůzky.
Omezení Calendly
- Může mít potíže se složitými požadavky na plánování, jako je koordinace schůzek s více účastníky v různých časových pásmech.
- Příležitostná zpoždění synchronizace s primárními kalendáři mohou způsobit dvojité rezervace.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Teams: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 15 000 USD/rok (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (2 290 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 940+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Jeden recenzent nabízí užitečný přehled:
Calendly výrazně zefektivnilo náš proces plánování. Je skvělé, že uživatelé, klienti a potenciální zákazníci si s námi mohou domluvit schůzku ohledně čehokoli, od ukázek softwaru po technickou podporu, školení a rychlé konzultace. Skutečnost, že můžeme API používat s naším CRM, je obrovskou výhodou a možnost synchronizace s našimi individuálními kalendáři nám šetří spoustu času. Navíc velmi oceňujeme vícejazyčné stránky událostí!
Calendly výrazně zefektivnilo náš proces plánování. Je skvělé, že uživatelé, klienti a potenciální zákazníci si s námi mohou domluvit schůzku ohledně čehokoli, od ukázek softwaru po technickou podporu, školení a rychlé konzultace. Skutečnost, že můžeme API používat s naším CRM, je obrovskou výhodou a možnost synchronizace s našimi individuálními kalendáři nám šetří spoustu času. Navíc velmi oceňujeme vícejazyčné stránky událostí!
🧠 Zajímavost: Francouzský republikánský kalendář, používaný po francouzské revoluci, rozděloval rok na 12 měsíců po 30 dnech a měl navíc pět nebo šest „doplňkových dnů“, které vyrovnávaly rozdíl. V roce 1806 byl zrušen.
8. Wrike (nejlepší pro škálování řízení projektů napříč odděleními)
Wrike zvládá složité pracovní postupy v rostoucích týmech díky přizpůsobivým projektovým strukturám. Tento software pro správu projektů organizuje práci prostřednictvím složek, projektů a úkolů, které lze škálovat od malých týmů až po podniková oddělení.
Vyniká v oblasti správy zdrojů díky zobrazení pracovní zátěže, které vizualizuje kapacitu týmu a zabraňuje vzniku překážek. Funkce kontroly a schvalování zefektivňují kreativní pracovní postupy a umožňují přímou zpětnou vazbu k dokumentům a obrázkům.
Mnoho podnikových týmů oceňuje rozsáhlé možnosti reportování, které sledují pokrok napříč více projekty a odděleními.
Nejlepší funkce Wrike
- Přizpůsobte pracovní postupy pro různé oddělení pomocí žádostí, automatizací a schvalovacích procesů, které odpovídají konkrétním potřebám týmu.
- Stanovte a sledujte cíle a klíčové výsledky (OKR), abyste zajistili, že projekty a každodenní úkoly přispívají k dosažení větších strategických cílů.
- Zaznamenávejte čas strávený na úkolech, abyste mohli analyzovat produktivitu týmu, optimalizovat přidělování zdrojů a zlepšit odhady budoucích projektů.
- Využijte předem připravené šablony pro běžné pracovní postupy, jako je zaškolování nových zaměstnanců, marketingové kampaně nebo uvedení produktů na trh.
Omezení Wrike
- Uživatelé hlásili potíže s přizpůsobením dashboardů a pracovních postupů svým konkrétním potřebám.
- Aplikace postrádá pokročilé funkce filtrování v ovládacím panelu, což uživatelům ztěžuje rozhodování o tom, které informace se mají zobrazit.
- Jeho vyšší cena ho činí nedostupným pro jednotlivce, menší týmy a startupy.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 760 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (2 785+ recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Jeden uživatel Capterra k tomu řekl:
Wrike má jedinečnou schopnost organizovat práci způsobem, který mnoho jiných systémů pro správu projektů neumožňuje. Je to jednoduchý prvek platformy, ale když začnete zapojovat více týmů z různých oddělení, udělá to obrovský rozdíl. Má také silné stránky v mezioborové spolupráci, sdílení práce a souborů.
Wrike má jedinečnou schopnost organizovat práci způsobem, který mnoho jiných systémů pro správu projektů neumožňuje. Je to jednoduchý prvek platformy, ale když začnete zapojovat více týmů z různých oddělení, udělá to obrovský rozdíl. Má také silné stránky v oblasti mezioborové spolupráce, sdílení práce a souborů.
9. Todoist (nejlepší pro jednoduchou správu úkolů kdekoli)
Todoist zjednodušuje složitost produktivity pomocí cíleného řízení úkolů, které funguje na všech zařízeních. Tento efektivní nástroj rychle zaznamenává úkoly prostřednictvím zadávání v přirozeném jazyce a automaticky nastavuje termíny, priority a projekty.
Vyznačuje se zejména funkcí rychlého přidávání, která umožňuje zaznamenat úkoly během několika sekund z jakéhokoli zařízení. Mnoho dlouhodobých uživatelů oceňuje spolehlivost a promyšlené aktualizace, které rozšiřují funkčnost, aniž by zkomplikovaly používání.
Nejlepší funkce Todoist
- Organizujte práci intuitivně pomocí projektů a sekcí, které lze přizpůsobit od osobních úkolů až po týmové pracovní postupy bez zbytečné složitosti.
- Filtrujte své zaměření pomocí přizpůsobitelných zobrazení, která zobrazují přesně to, co potřebujete, na základě priority, data nebo kontextu projektu.
- Sledujte pokrok vizuálně pomocí bodů karmy a trendů produktivity, které motivují k důslednému plnění úkolů.
- K vašim úkolům máte přístup odkudkoli díky nativním aplikacím pro všechny platformy a rozšířením pro prohlížeče, které se integrují s e-maily a webovými stránkami.
Omezení Todoist
- Některé základní funkce, jako jsou připomenutí a štítky, jsou omezeny na prémiové uživatele, což omezuje užitečnost bezplatné verze.
- Chybějící integrovaný kalendář vyžaduje použití externí kalendářové aplikace.
- Chybí funkce sledování času pro uživatele, kteří potřebují monitorovat délku práce.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 560 recenzí)
Co o Todoistu říkají skuteční uživatelé?
Toto je to, co změnilo život jednoho uživatele:
Pro mě je Todoist jako záchranný kruh. Snadno se nastavuje a opravdu pomáhá vše přehledně rozepsat do seznamů úkolů, a to i u velkých projektů s mým týmem. Navíc velmi usnadňuje změnu termínů.
Pro mě je Todoist jako záchranný kruh. Snadno se nastavuje a opravdu pomáhá vše přehledně rozvrhnout do seznamů úkolů, a to i u velkých projektů s mým týmem. Navíc velmi usnadňuje změnu termínů.
10. Trello (nejlepší pro vizuální spolupráci týmu)
Trello díky systému Kanbanových tabulek činí řízení projektů intuitivním vizuálním zážitkem. Tento přístupný nástroj organizuje práci do karet, které se pohybují v přizpůsobitelných sloupcích, a vytváří tak jasnou vizualizaci pracovního postupu.
Díky své jednoduchosti pomáhá novým uživatelům okamžitě pochopit koncept a zároveň objevit jeho hloubku prostřednictvím funkcí, jako jsou kontrolní seznamy, termíny a automatizace. Mnoho týmů také oceňuje flexibilitu při vytváření pracovních postupů pro vše od kalendářů obsahu přes sledování chyb až po náborové procesy, a to vše pomocí stejného známého rozhraní tabule.
Nejlepší funkce Trello
- Rozšiřte funkčnost pomocí Power-ups, které integrují zobrazení kalendáře, sledování času, reportování a desítky dalších specializovaných nástrojů.
- Automatizujte rutinní procesy pomocí pravidel Butler, která přesouvají karty, delegují práci, přidávají štítky a vytvářejí následné úkoly na základě spouštěčů.
- Organizujte složité informace pomocí vnořených kontrolních seznamů, příloh a vlastních polí, díky kterým budete mít vše na jednom přístupném místě.
- Přizpůsobte se jakémukoli týmovému procesu vytvořením specializovaných tabulek pro sprinty, kalendáře projektového řízení, zapracování nových zákazníků nebo náborové procesy.
Omezení Trello
- Platforma nabízí především zobrazení Kanban tabule, ale postrádá alternativní pohledy, jako jsou Ganttovy diagramy nebo časové osy, což může bránit komplexní vizualizaci projektu.
- Struktura tabule se stává nepraktickou pro velmi velké nebo složité projekty.
- Bezplatný tarif Trello omezuje pracovní prostory na maximálně 10 spolupracovníků, což pro větší týmy nemusí být dostačující.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (23 435+ recenzí)
Co říkají o Trello skuteční uživatelé?
Jeden uživatel Redditu sdílel toto:
Trello mi připadá užitečné, protože mi umožňuje získat přehled o projektech, úkolech atd., na kterých pracuji. Myslím si, že síla Trella spočívá v tom, že je velmi jednoduché (tabule, seznamy, karty) a snadno použitelné, takže ho lze aplikovat téměř na cokoli, kde potřebujete organizovat informace. Není to stoprocentně dokonalé řešení, ale často je „dost dobré“ a mnohem méně složité a nákladné než nástroje zaměřené na užší oblasti řešení.
Trello mi připadá užitečné, protože mi umožňuje získat přehled o projektech, úkolech atd., na kterých pracuji. Myslím si, že síla Trella spočívá v tom, že je velmi jednoduché (tabule, seznamy, karty) a snadno použitelné, takže ho lze aplikovat téměř na cokoli, kde potřebujete organizovat informace. Není to stoprocentně dokonalé řešení, ale často je „dost dobré“ a mnohem méně složité a nákladné než nástroje zaměřené na užší oblasti řešení.
🔍 Věděli jste? Některé země přijaly gregoriánský kalendář až několik století po jeho zavedení v roce 1582. Řecko bylo poslední evropskou zemí, která na něj přešla, a to až v roce 1923!
11. TickTick (nejlepší pro sledování návyků a správu úkolů)
TickTick kombinuje komplexní správu úkolů se sledováním návyků v jedné specializované aplikaci. Tento univerzální nástroj nabízí několik zobrazení, včetně seznamů, tabulek a kalendářů, a navíc přidává jedinečné funkce, jako je časovač Pomodoro pro soustředěnou práci.
Funkce sledování návyků pomáhá budovat konzistenci v každodenních rutinách a pravidelných úkolech. Mnoho uživatelů oceňuje promyšlený design, který nabízí rozsáhlé funkce v přehledném rozhraní.
Nejlepší funkce TickTick
- Zaznamenávejte úkoly okamžitě pomocí přirozeného jazykového vstupu a hlasových příkazů, které automaticky nastavují termíny a priority.
- Zobrazte si svůj plán v plném rozsahu pomocí integrovaného kalendáře, který zobrazuje úkoly i události v jedné časové ose.
- Sledujte trendy produktivity pomocí podrobných statistik o dokončení úkolů, soustředěných sezeních a konzistentnosti návyků.
Omezení aplikace TickTick
- Funkce aplikace pro spolupráci zůstávají ve srovnání s platformami zaměřenými na týmy základní.
- Příležitostná zpoždění synchronizace mezi zařízeními mohou způsobit zmatek.
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení zobrazení a pracovních postupů.
Ceny TickTick
- Roční plán: 35,99 $/rok
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra:4,7/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TickTick?
Toto řekl jeden uživatel Redditu:
Právě jsem přešel na TickTick. Moc se mi líbí. Potřeboval jsem něco, co umí přidávat úkoly s délkou trvání, a přesně to TickTick nabízí. Vyzkoušejte ho, nebudete zklamaní. Widgety na domovské obrazovce iOS jsou také pěkné.
Právě jsem přešel na TickTick. Moc se mi líbí. Potřeboval jsem něco, co umí přidávat úkoly s délkou trvání, a přesně to TickTick nabízí. Vyzkoušejte ho, nebudete zklamaní. Widgety na domovské obrazovce iOS jsou také pěkné.
12. Routine (nejlepší pro minimalistickou produktivitu založenou na kalendáři)
Routine se zaměřuje na zjednodušení produktivity prostřednictvím přístupu, který upřednostňuje kalendář.
Jeho systém blokování času pomáhá vizualizovat, jak trávíte svůj den, zatímco denní plánovač vytváří realistické plány. Funkce denního resetování podporuje pravidelné plánování a reflexi, čímž buduje konzistentnost v produktivních návycích.
Routine se přizpůsobí vašemu osobnímu stylu produktivity a nabízí přizpůsobení bez zbytečné složitosti. Výsledkem je přirozenější zážitek, který působí spíše jako rozšíření vašeho myšlenkového procesu než jako rigidní rámec.
Nejlepší funkce pro rutinní úkoly
- Rychle se orientujte pomocí klávesových zkratek, které minimalizují používání myši a umožňují vám soustředit se na plánování namísto správy nástroje.
- Snižte únavu z rozhodování pomocí šablon pro denní plánování, které zajistí konzistentnost vašeho rozvrhu.
- Udržujte si soustředění díky záměrně minimalistickému rozhraní, které klade důraz na aktuální priority namísto nekonečného zkoumání funkcí.
Omezení rutiny
- Někteří uživatelé hlásili, že aplikace se může pomalu otevírat.
- Integrace aplikace Routine s nástroji pro správu projektů je v současné době omezená.
- Žádné funkce pro spolupráci při plánování týmu nebo sdílené kalendáře
Běžné ceny
- Zdarma
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze rutinních činností
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Routine?
Jeden recenzent na G2 se podělil o tuto zkušenost:
Routine je skvělá aplikace pro zvýšení produktivity, která mi pomáhá plánovat každodenní pracovní úkoly. Pomáhá mi nastavit a udržovat denní rutinu. Routine má elegantní a vizuálně přitažlivé uživatelské rozhraní. Je snadno implementovatelná a také velmi uživatelsky přívětivá.
Routine je skvělá aplikace pro zvýšení produktivity, která mi pomáhá plánovat každodenní pracovní úkoly. Pomáhá mi nastavit a udržovat denní rutinu. Routine má elegantní a vizuálně přitažlivé uživatelské rozhraní. Je snadno implementovatelná a také velmi uživatelsky přívětivá.
13. nTask (nejlepší pro cenově výhodnou správu úkolů týmu)
Všestranná platforma nTask spojuje sledování úkolů, správu času a týmovou komunikaci v rozhraní, které upřednostňuje přehlednost před nepořádkem.
Co odlišuje nTask, je jeho vyvážený přístup ke struktuře a flexibilitě. Platforma poskytuje dostatečnou organizaci, aby projekty zůstaly na správné cestě, a zároveň se přizpůsobuje různým pracovním stylům a požadavkům projektů.
Rostoucí týmy ocení rovnováhu mezi funkčností a cenovou dostupností, která se přizpůsobuje jejich potřebám.
Nejlepší funkce nTask
- Spravujte celé projekty pomocí integrovaných modulů pro úkoly, problémy, rizika a časové rozvrhy, aniž byste museli přecházet mezi několika platformami.
- Vizualizujte časové osy projektů pomocí interaktivních Ganttových diagramů, které zobrazují závislosti, milníky a přidělování zdrojů.
- Kompletně dokumentujte výsledky schůzek pomocí specializovaných nástrojů pro agendy, účastníky, rozhodnutí a přiřazování úkolů.
- Sledujte automaticky čas strávený konkrétními úkoly a vytvářejte podrobné zprávy pro fakturaci nebo analýzu produktivity.
Omezení nTask
- Uživatelé hlásí, že mobilní aplikace je zastaralá a pomalá.
- Absence funkcí, jako jsou vlastní pole, oblíbené položky a agregace polí, omezuje uživatele v přizpůsobení platformy jejich specifickým požadavkům na pracovní postupy.
- Funkce pro vytváření reportů postrádají hloubku ve srovnání s nástroji pro řízení podnikových projektů.
Ceny nTask
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nTask
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 105 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o nTask?
Podle recenze Capterra:
nTask je mnohem dostupnější než některé jiné známé softwary pro správu projektů, což z něj dělá ideální volbu pro freelancery a malé firmy s omezeným rozpočtem. Moje oblíbená funkce nTask je Boards – zábavný vizuální způsob, jak na první pohled přehledně uspořádat postup úkolů. Pokud nejste velká společnost s velmi složitými procesy, nTask vám bude vyhovovat!
nTask je mnohem dostupnější než některé jiné známé softwary pro správu projektů, což z něj dělá ideální volbu pro freelancery a malé firmy s omezeným rozpočtem. Moje oblíbená funkce nTask je Boards – zábavný vizuální způsob, jak na první pohled přehledně uspořádat postup úkolů. Pokud nejste velká společnost s velmi složitými procesy, nTask vám bude vyhovovat!
📖 Přečtěte si také: Tipy a triky pro zvýšení produktivity
Využijte nejlepší alternativu k Motion: ClickUp
Nástroje pro zvýšení produktivity by vám měly usnadnit den, ne ho zkomplikovat. Když se úkoly hromadí a priority se mění, potřebujete systém, který vám pomůže rychle se přizpůsobit.
ClickUp sjednocuje vaši práci na jednom místě – vaše úkoly, kalendář, schůzky a aktualizace týmu zůstávají propojené.
Můžete si naplánovat den, vyhradit si čas na soustředěnou práci, spravovat měnící se termíny a udržet vše v chodu, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
Přehlednost, kontrola a dynamika, vše na jedné platformě.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅