Bezplatné šablony smluv s influencery na ochranu vašich obchodních dohod

Jeden nevhodný tweet, jeden virální skandál a najednou je vaše spolupráce se značkou v troskách. Zní to dramaticky? Není to tak.
V roce 2019 přerušil kosmetický gigant spolupráci se slavnou influencerkou poté, co se na internetu objevil skandál týkající se jejích rodičů. Spolupráce byla ukončena téměř přes noc, což vyvolalo u lidí otázku:
Jaký druh smlouvy měli uzavřenou? Mohly společnosti tak rychle odstoupit od smlouvy? Existovala nějaká ochrana pro obě strany?
Bez ohledu na přesné podrobnosti se tento moment stal případovou studií toho, proč jsou smlouvy s influencery důležité. Dobře napsaný právní dokument může obsahovat klauzule o reputaci, jasné výstupy, podmínky ukončení, klauzuli o mlčenlivosti a práva k použití.
V tomto článku se budeme zabývat základními prvky smlouvy a představíme vám nejlepší bezplatné šablony smluv pro influencery, které chrání jak tvůrce, tak značky.
Co jsou šablony smluv pro influencery?
Šablona smlouvy s influencerem je předem připravená smlouva, která stanoví klíčové podmínky partnerství mezi značkou a tvůrcem. Obsahuje důležité podrobnosti, jako jsou výsledky, časový harmonogram, platební podmínky, práva na použití obsahu, storno podmínky a dokonce i ustanovení týkající se reputace značky.
Ať už jste influencer propagující bezplatné produkty nebo značka provozující několik kampaní na sociálních médiích, jako jsou Instagram, TikTok, YouTube nebo LinkedIn, jasná smlouva chrání obě strany.
Zajistí to, že očekávání klientů budou sladěna, a pomůže to předejít pozdějším nedorozuměním, jako například: „Počkejte, vy jste chtěli tři příspěvky, ne jeden?“
Považujte je za svou záchrannou síť, která tiše pracuje v pozadí a zajišťuje, aby tvé marketingové kampaně byly čisté, profesionální a bez stresu.
👀 Věděli jste, že... Více než 5 miliard lidí aktivně používá nějakou formu sociálních médií, což z nich činí jednu z nejmocnějších platforem pro influencery, kteří chtějí oslovit nové publikum a udržet si zájem stávajícího.
12 bezplatných šablon smluv pro influencery
Ačkoli na internetu kolují stovky bezplatných šablon smluv, většina z nich je buď příliš vágní, nebo příliš rigidní, aby se daly použít, zejména v případě influencer marketingu.
Právě v tom může ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – udělat rozdíl.
Místo skládání PDF a dokumentů Google Docs vám ClickUp nabízí plně editovatelné a sledovatelné šablony určené pro skutečné týmy a tvůrce, kteří spravují skutečné kampaně (a skutečný chaos) na více platformách influencerů.
Tyto šablony obsahují základní části pro správu dodávek, smluvní období a práva k obsahu s druhou stranou.
Zde je seznam nejlepších bezplatných šablon smluv pro influencery, včetně nejlepších tipů od ClickUp:
1. Šablona smlouvy s influencerem ClickUp
Šablona smlouvy pro influencery od ClickUp je více než jen právní formulář – je to váš PR štít a řešení pro nastavení očekávání. Obsahuje strukturované sekce pro dodávky, práva k obsahu, exkluzivitu a platební podmínky.
Pro správu kreativní kontroly a zlepšení vztahů mezi agenturou a klientem vám šablona umožňuje:
- Přidejte pole pro elektronický podpis přímo do šablony pomocí ClickUp Docs nebo integrujte nástroje jako DocuSign nebo PandaDoc.
- Propojte každou část smlouvy s konkrétními výsledky.
- Před odesláním finální smlouvy si vyžádejte schválení interně nebo ze strany klienta.
- Spolupracujte se svým právním týmem, marketingovým oddělením nebo přímo s influencerem tím, že je označíte v konkrétních klauzulích nebo použijete vláknové komentáře.
- Zahrňte do nich výkonnostní metriky, jako je míra zapojení, počet zobrazení nebo konverze, spolu s platebními kalendáři.
📌 Ideální pro: Tvůrce nebo marketingové týmy, které spravují opakující se smlouvy s influencery.
💡 Bonus: Zjednodušte proces uzavírání smluv s influencery pomocí výkonné umělé inteligence:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace, stejně jako web, a najděte šablony smluv s influencery, vzorové smlouvy a dokumenty ke kampani.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat smluvní podmínky nebo spravovat smlouvy s influencery hlasem – bez použití rukou a odkudkoli.
- Nahraďte desítky nesouvislých nástrojů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, jediným řešením připraveným pro podnikové použití, které do vašeho workflow správy smluv vnáší kontext a inteligenci.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která skutečně rozumí vašim potřebám v oblasti influencer marketingu, protože zná vaši práci. Odstraňte přetížení nástroji, používejte svůj hlas k navrhování a aktualizaci smluv, přiřazujte úkoly související s dohodami a zefektivněte celý proces spolupráce s influencery – vše na jednom místě. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
2. Šablona obchodní smlouvy ClickUp
Potřebujete pevný základ pro různé typy smluv, nejen pro smlouvy s influencery? Šablona obchodní smlouvy ClickUp vám pomůže.
Díky strukturovanému rozvržení pro rozsah, časové harmonogramy, odpovědnosti a platební milníky jsou dostatečně flexibilní pro různé typy smluv, partnerství nebo jednorázových zakázek. Můžete také přiřadit úkoly ClickUp ke konkrétním smluvním ustanovením.
Proč si šablonu zamilujete
- Přizpůsobte pole, tón a klauzule smlouvy tak, aby vyhovovaly dohodám B2B, B2C nebo partnerským dohodám.
- Zlepšete organizaci pomocí nadpisů, odrážek a jednotného formátování, které usnadní rychlé pochopení a profesionální prezentaci.
- Nastavte různá oprávnění pro interní týmy, klienty nebo právní revizory a zajistěte, aby citlivé informace o smlouvách nebo důvěrné informace byly viditelné pouze pro oprávněné osoby.
- Získejte data v reálném čase, jako jsou názvy projektů, časové osy nebo podrobnosti o balíčcích služeb, pomocí vlastních polí ClickUp nebo bloků pro vložení dokumentů.
📌 Ideální pro: Značky, které chtějí širší formát smlouvy, který lze použít i mimo příklady influencer marketingu.
Hlas zákazníka: Marcus Sousa, Gerente de Projetos, Influencce Marketing, to shrnul velmi výstižně:
ClickUp skutečně přinesl revoluci, práce s touto platformou je radost a neuvěřitelný zážitek, pomáhá mým klientům a zlepšuje proaktivitu mého týmu.
3. ClickUp Dodatek ke smlouvě – šablona
Je třeba v průběhu kampaně změnit její rozsah a dohodu? Nemusíte přepisovat celou dohodu. Šablona dodatku ke smlouvě ClickUp vám umožňuje zaznamenávat a sdílet změny ve smlouvě – dodatečné výstupy, upravené termíny nebo aktualizace rozpočtu.
Proč si šablonu zamilujete
- Přílohu připojte nebo propojte přímo s původní smlouvou uloženou v ClickUp Docs nebo v souvisejících úkolech.
- Pomocí komentářů nebo zobrazení úkolů v ClickUp můžete zvýraznit, co bylo oproti původní smlouvě změněno.
- Obsahuje integrované pole pro digitální podpis obou stran.
- Přidejte vlastní značky, jako například „Návrh“, „Čeká na schválení“ nebo „Schváleno“, abyste jasně ukázali, v jaké fázi schvalovacího procesu se dodatek nachází.
📌 Ideální pro: Kampaně, které se vyvíjejí a vyžadují flexibilní a sledovatelné aktualizace.
👀 Věděli jste, že více než 60 % uživatelů důvěřuje influencerům více než korporacím a dokonce i celebritám první třídy, pokud jde o doporučení produktů?
4. Šablona pro kontrolu smlouvy ClickUp
Zapomeňte na žonglování s přílohami ve formátu PDF a protichůdnými komentáři. Šablona ClickUp Contract Review Template promění úpravy smluv ve společný proces. Můžete přiřadit zúčastněné strany, označit právní klauzule k přezkoumání a vést záznamy o změnách v každé verzi.
Proč si šablonu zamilujete
- Sledujte přesně, v jaké fázi schvalovacího procesu se smlouva nachází, pomocí předdefinovaných stavů, jako jsou „Počáteční schvalování“, „Vyžaduje právní posouzení“, „Zpětná vazba od klienta“ a „Konečné schválení“.
- Rozdělte kontrolu smlouvy na konkrétní úkoly, například „Právní oddělení zkontroluje bod 6“ nebo „Finanční oddělení potvrdí cenové podmínky“. Každý úkol lze přiřadit, sledovat a stanovit mu termín splnění.
- Připojte související dokumenty, jako je původní smlouva, SOW, dodatky nebo NDA, přímo k úkolu kontroly.
📌 Ideální pro: Právní nebo různé typy marketingových týmů, které současně posuzují více smluv.
🧠 Zajímavost: Organizace jako New Reach Marketing dosáhly díky ClickUp obratu 800 000 dolarů.
5. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Nabízíte služby nad rámec publikování na sociálních médiích? Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp je smlouva s influencerem na sociálních médiích šitá na míru pro tvorbu obsahu, poradenství nebo práci na strategii značky.
Bonus: Prostřednictvím platformy můžete přímo shromažďovat právně závazné elektronické podpisy. Šablona smlouvy o poskytování služeb je také navržena tak, aby:
- Každé smlouvě přiřaďte stav, jako je „Návrh“, „V procesu schvalování“, „Čeká na podpis“ nebo „Podepsáno“, aby váš tým vždy věděl, v jaké fázi se nachází.
- Propojte smluvní podmínky (jako fáze služeb, časové harmonogramy nebo výstupy) přímo s úkoly v ClickUp, což vašemu týmu a klientovi umožní sledovat plnění smlouvy v reálném čase.
- Definujte částky plateb, termíny splatnosti a milníky fakturace klientům – a poté tyto podrobnosti synchronizujte s pohledy na úkoly nebo kalendářem v ClickUp.
- Vytvořte interní kontrolní seznamy, abyste před odesláním konečné smlouvy ověřili klíčové prvky, jako je odškodnění, vlastnictví duševního vlastnictví a omezení služeb.
📌 Ideální pro: Influencery nabízející služby v oblasti fotografie, videografie nebo poradenství pro značky.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete smlouvu rychle? Nechte to na ClickUp Brain – stačí požádat a sledovat, jak umělá inteligence za vás vyřídí všechnu těžkou práci!
6. Šablona pro správu smluv ClickUp
Jste unaveni procházením doručené pošty, abyste našli nejnovější verzi smlouvy? Šablona pro správu smluv ClickUp vám poskytuje jeden panel pro ukládání, organizaci a sledování všech smluv s influencery. Označte je podle kampaně, tvůrce nebo stavu a poté nastavte automatické připomenutí pro obnovení nebo nadcházející revize.
Proč si šablonu zamilujete
- Umožněte všem okamžitě vidět stav smlouvy díky speciálním fázím, jako jsou „Čeká na právní kontrolu“, „Ve fázi jednání“, „Čeká na podpis“ a „Plně vykonáno“.
- Nahrajte a ukládejte všechny verze smluv přímo v rámci jednotlivých úkolů.
- Získejte komentáře s časovým razítkem pro jasné auditní stopy.
- Zapojte finanční, právní nebo provozní týmy přímo do úkolů.
📌 Ideální pro: Značky, které spravují více smluv s influencery v rámci různých kampaní.
7. Šablona formuláře pro správu smluv ClickUp
Šablona formuláře pro správu smluv ClickUp slouží jako inteligentní vstupní formulář, pomocí kterého mohou interní týmy podávat žádosti o spolupráci s influencery.
S touto šablonou pro správu smluv můžete také předem zaznamenat podrobnosti o tvůrcích, výstupy, cíle kampaně a rozpočet a okamžitě vygenerovat návrh smlouvy.
Proč si šablonu zamilujete
- Zajistěte, aby každé podání bylo úplné, přesné a připravené k akci, a to díky předem připraveným základním polím, jako je typ smlouvy, žádající oddělení, název protistrany, hodnota smlouvy, termín a priorita.
- Pomocí podmíněné logiky můžete zobrazit nebo skrýt pole na základě zadání uživatele (např. zobrazit pole týkající se dohody o mlčenlivosti pouze v případě, že je jako typ smlouvy vybrána možnost „NDA“).
- Posílejte upomínky, aktualizujte stav nebo informujte zúčastněné strany na základě termínů splatnosti smluv nebo zpoždění schválení.
📌 Ideální pro: Agentury nebo interní týmy, které chtějí standardizovaný proces přijímání nových klientů.
🎥 Podívejte se, jak pomocí ClickUp Brain rychle najít a znovu použít obsah.
8. Šablona smlouvy pro dodavatele ClickUp
Pokud spolupracujete s influencery spíše jako s freelancery, šablona smlouvy ClickUp Contractor Agreement Template jasně definuje očekávání a práva. Obsahuje podmínky týkající se duševního vlastnictví, dohod o mlčenlivosti, plateb a rozsahu projektu.
Pokud jste výhradně zodpovědní za směřování obsahu nebo realizaci kampaně, tato šablona vám zajistí přehlednost ohledně rozsahu a práv. Ve spojení s ClickUp Docs je snadné ji duplikovat a přizpůsobit pro různé typy tvůrců obsahu.
Proč si šablonu zamilujete
- Pomocí stavů jako „V návrhu“, „Čeká na schválení“, „Odesláno smluvní straně“, „Podepsáno“ a „Archivováno“ můžete okamžitě zjistit, v jaké fázi se každá písemná smlouva nachází.
- Nahrajte a sledujte všechny návrhy smluv, podepsané dohody a poznámky k revizím přímo v každém úkolu.
- Nastavte automatické spouštěče, které: Upozorní právní oddělení, když jsou smlouvy připraveny k procesu kontroly dokumentace. Upozorní manažery na blížící se termíny ukončení. Připomenou smluvním partnerům, aby podepsali smlouvy nebo dodržovali platné zákony.
📌 Ideální pro: Značky, které najímají influencery na jednotlivé projekty s jasnou strukturou plateb a výstupy.
📮 ClickUp Insight: Až 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu klíčových rozhodnutí jednoduše proto, že dokumentace je roztříštěná, a pouze 8 % z nich používá nástroje pro řízení projektů k sledování akčních položek.
To znamená, že většina týmů buď ztrácí čas ručním zapisováním věcí, nebo se spoléhá na paměť, chaty a e-maily, aby si zapamatovala, co je třeba udělat.
Náš výzkum týmové komunikace zjistil, že téměř 40 % profesionálů stále sleduje úkoly ručně, což zpomaluje proces a zvyšuje náchylnost k chybám. Více než 38 % používá nekonzistentní metody sledování, což často vede k nedorozuměním a nedodržení termínů. Ještě překvapivější je, že 14 % úkoly vůbec nesleduje.
Závěr: Mezi slovy a činy je velký rozdíl. Bez spolehlivého systému, jako je ClickUp, dochází k opomenutí důležitých rozhodnutí.
9. Šablona výpovědního dopisu ClickUp
Šablona dopisu o ukončení smlouvy ClickUp obsahuje zdvořilý, ale rozhodný jazyk pro uzavření písemných dohod. Použijte ji k potvrzení dat ukončení, konečných výplat a všech zbývajících plnění, zejména pokud je pro konečné kroky nebo uvolnění aktiv vyžadován souhlas inzerenta.
Proč si šablonu zamilujete
- Procházejte definovanými stavy, jako jsou „Návrh“, „Čeká na právní kontrolu“, „Schváleno“ a „Doručeno“. Přiřaďte ke každému kroku konkrétní členy týmu, abyste zajistili, že k žádnému ukončení nedojde bez řádného dohledu.
- Ukládejte výpovědní dopisy, související e-maily, podepsaná potvrzení a právní odkazy přímo v úkolu.
- Zobrazte aktivní a dokončené ukončení podle důvodu, oddělení nebo časového rámce – užitečné pro audity, kontroly dodržování předpisů a interní reporting.
📌 Ideální pro: Situace, kdy je třeba partnerství předčasně ukončit, a to jasným způsobem a s příslušnou dokumentací.
Případová studie: Jak Shopmonkey urychlil schvalování marketingových materiálů pomocí ClickUp
Problém: Společnost Shopmonkey, která se zabývá vývojem softwaru pro autoservisy, potřebovala lepší způsob správy marketingových požadavků a schvalování.
Řešení:
- Používání formulářů ClickUp pro projektové požadavky umožňuje marketingovému týmu včas identifikovat problémy a klást otázky týkající se projektů, čímž se omezuje počet opakovaných konverzací.
- Využití automatizací ClickUp k řešení rutinních úkolů pomohlo společnosti Shopmonkey výrazně snížit počet nedorozumění v rámci projektů a zapomenutých úkolů.
- Pomocí přizpůsobitelných zobrazení ClickUp vytvořte barevně odlišené štítky a sloupce a přizpůsobte si uživatelské prostředí.
Výsledek:
- 50% zkrácení časového cyklu kontroly a schvalování
- 33% snížení času potřebného k dokončení návrhů
- Pouze 2 měsíce na zapojení celého marketingového týmu do ClickUp
Poté, co jsem se naučil používat ClickUp, jsem věděl, že bude nesmírně důležité vybudovat náš marketingový pracovní prostor tak, aby vyhovoval našemu týmu. Jelikož náš tým byl novější, chtěl jsem nejprve vidět, jak pracují, než jim vnucuji své vlastní nápady.
10. Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového managementu ClickUp
Provádíte dlouhodobou aktivaci influencerů s pohyblivými částmi? Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového managementu ClickUp je vaší ideální volbou.
Obsahují rozsah projektu, termíny dodání, kontrolní body a závislosti, které se poté převedou do synchronizované tabule ClickUp pro sledování projektu.
Proč si šablonu zamilujete
- Ukládejte každou verzi smlouvy bezpečně, včetně historie komentářů a protokolů aktivit.
- Pomocí filtrů můžete smlouvy třídit podle klienta, stavu, odvětví nebo modelu fakturace, což usnadňuje rychlé vykazování nebo audity.
- Upozorněte svůj právní tým, když je smlouva připravena k přezkoumání.
- Upozorněte projektového manažera, když je podepsána smlouva.
- Připomínejte klientům čekající schválení nebo termíny pro podpis.
📌 Ideální pro: Dlouhodobé kampaně s influencery, které zahrnují komplexní výstupy nebo koordinaci týmu.
🎥 Podívejte se, jak používat ClickUp jako tvůrce obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Nejlepší šablony smluv s influencery neobsahují pouze seznam dodávek, ale zohledňují i složité mezikroky. Hledejte šablony pro influencery, které vám umožní definovat limity revizí obsahu, klauzule o opakovaném natáčení a jasné postupy eskalace v případě, že se schválení zasekne. (Protože „čekání na zpětnou vazbu“ by nemělo narušit časový plán kampaně. )
11. Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
Šablona smlouvy o poradenství ClickUp je určena pro tvůrce, kteří radí značkám v oblasti tónu, strategie nebo výběru platformy. Zahrnuje podmínky poradenství, smlouvy o mlčenlivosti, duševní vlastnictví a přizpůsobitelné struktury poplatků. Obsahuje také klauzule s možností komentářů pro snadné vyjednávání.
Proč si šablonu zamilujete
- Přidejte konkrétní sazby za poradenství, milníky projektu a časové harmonogramy pomocí vlastních polí ClickUp.
- Propojte jednotlivé kroky dohody (např. kontrola, úpravy, schválení klientem) přímo s úkoly, abyste mohli v reálném čase sledovat spolupráci s influencery a její průběh.
- Udržujte všechny verze svých smluv přehledně uspořádané a přístupné prostřednictvím ClickUp Docs, aby nikdo nebyl nucen používat zastaralé podmínky.
📌 Ideální pro: Tvůrce, kteří přecházejí do poradenských rolí pro značky.
👀 Věděli jste, že... Mnoho značek již využívá umělou inteligenci k posílení svého marketingu na sociálních médiích, od tvorby obsahu přes plánování kampaní až po vyhledávání influencerů.
12. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Šablona pracovní smlouvy ClickUp obsahuje informace o preferovaných pracovních hodinách, komunikačních kanálech, termínech revizí a stylu spolupráce. Před vypracováním kompletní smlouvy můžete dokument společně upravovat s influencery nebo týmy.
Proč si šablonu zamilujete
- Připojte pracovní smlouvu k příslušným prostorům nebo seznamům ClickUp, aby byla během projektů snadno dostupná.
- Zahrňte chytré pokyny, které pomohou týmům sjednotit se na společných hodnotách, rozhodovacích procesech a strategiích řešení konfliktů.
- Definujte, jak často se budete hlásit, preferované nástroje (Slack, e-mail, komentáře ClickUp) a postupy eskalace v případě překážek.
- Udržujte transparentní přehled o tom, kdo co navrhl a proč – skvělé pro zpětné prohlížení diskusí.
📌 Ideální pro: Interní použití mezi týmy pro správu marketingových kampaní a influencery před vypracováním formální smlouvy.
Co dělá šablonu smlouvy s influencerem dobrou?
Nyní, když jste prozkoumali iption, jak si vybrat šablonu smlouvy s influencerem, která je pro vás ta pravá?
Dobrá šablona smlouvy s influencerem by měla obsahovat:
- Zúčastněné strany: Jasně uveďte názvy značek a influencerů a jejich role.
- Rozsah kampaně: Definujte typ obsahu, počet příspěvků, platformy a termíny.
- Platební podmínky: Uveďte částku, paušální poplatek, způsob a harmonogram plateb.
- Práva k obsahu: Uveďte, kdo je vlastníkem obsahu a jak může být použit nebo znovu použit.
- Exkluzivita: Uveďte, zda má influencer zakázáno propagovat konkurenční značky.
- Schvalovací proces: Vysvětlete, jak bude obsah před zveřejněním zkontrolován a schválen.
- Požadavky na zveřejňování informací: Zahrňte klauzule o dodržování reklamních předpisů (např. pokyny FTC).
- Ustanovení o ukončení smlouvy: Uveďte, jak a kdy může kterákoli ze stran smlouvu ukončit.
- Ustanovení o morálce/pověsti: Umožňuje ukončení smlouvy, pokud jednání kterékoli ze stran poškodí pověst značky.
- Důvěrnost: Chraňte důvěrné informace sdílené během partnerství.
- Řešení sporů: Definujte, jak budou řešeny neshody (např. mediace nebo arbitráž).
- Podpisy: Zahrňte prostor pro podpisy obou stran a datum uzavření smlouvy.
💡 Tip pro profesionály: Nespokojte se s jednoduchou šablonou smlouvy pro influencery – vyberte si takovou, do které můžete doplnit konkrétní údaje, jako je frekvence příspěvků, termíny pro swipe-up příběhy, podmínky exkluzivity platformy a dokonce i práva na použití UGC.
Pokud například pořádáte sezónní kampaň, zahrňte do smlouvy automatické datum vypršení platnosti práv k obsahu. Tyto podrobnosti chrání jak hlas vaší značky, tak váš rozpočet před překvapeními po skončení kampaně.
Závěr: Než kliknete na „Publikovat“, pošlete smlouvu
Partnerství s influencery může být neuvěřitelně přínosné, ale pouze pokud jsou očekávání, práva a povinnosti jasně definovány od samého začátku.
Tyto bezplatné šablony smluv pro influencery vám pomohou vyhnout se dramatickým situacím typu „on řekl, ona zveřejnila“ a soustředit se na to, na čem opravdu záleží: vytváření skvělých kampaní se správnými spolupracovníky.
A pokud používáte ClickUp, tyto šablony nejsou jen dokumenty – jsou součástí systému. Můžete přiřazovat úkoly, sledovat recenze, zapojit právní oddělení a spravovat všechny fáze vztahu s influencerem na jednom místě.
Vyberte si šablonu, která vyhovuje vaší příští dohodě, přizpůsobte ji své kampani a potvrďte ji – protože v této hře není jasnost volitelnou možností. Je to vaše konkurenční výhoda.