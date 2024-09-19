Jak spolupracovat s influencery pro růst značky: 10 účinných způsobů

V roce 2020 spustila globální kosmetická a módní značka Dior influencer marketingovou kampaň „67 Shades of Dior“ s cílem propagovat různé odstíny svého make-upu Forever Foundation. Výsledek? Míra zapojení se zvýšila o 120 % a dosah publika vzrostl o 33 %.
Sílu influencer marketingu nevyužívají jen velké značky. Zkoušejí to i malé podniky. Ve skutečnosti se očekává, že influencer marketing bude mít vyšší návratnost investic než tradiční reklamní metody.
Zajímá vás, jak využít influencer marketing pro vaši značku? Čtěte dál a dozvíte se, jak spolupracovat s influencery pro růst vaší značky.
Co je spolupráce s influencery?
Spolupráce s influencery je strategické partnerství, v rámci kterého značky spolupracují s osobami, které mají silnou online přítomnost v konkrétních oblastech. Influenceri pomáhají značkám oslovit širší publikum tím, že využívají svou důvěryhodnost a vztahy se svými sledujícími.
Existuje několik influencerských platforem, kde může být tento typ marketingu opravdu účinný:
- Instagram: Známý svou vizuální přitažlivostí a obrovským dosahem, je ideální pro influencery, kteří sdílejí poutavý obsah a příběhy.
- TikTok: Ideální pro virální obsah a poutavá krátká videa, která zaujmou mladší publikum.
- LinkedIn: Skvělý pro profesionální influencery, kteří sdílejí informace o odvětví a budují B2B kontakty.
⭐ Doporučená šablona
Potřebujete posílit své marketingové řízení? Začněte s šablonou Marketingové týmy. Vyzkoušejte ji hned teď!
Typy spolupráce s influencery
Ať už prodáváte cokoli, ať už se jedná o nezbytné předměty každodenní potřeby nebo vytoužené luxusní zboží, pro vaši značku je zásadní, aby si ji lidé všimli. A spolupráce s influencery je skvělý způsob, jak toho dosáhnout. Od známých celebrit po obyčejné lidi, se kterými se lidé mohou ztotožnit, správný influencer může vaší značce pomoci oslovit cílovou skupinu různými způsoby.
1. Sponzorované příspěvky
Jedním z nejúčinnějších způsobů spolupráce s influencery je sponzorovaný obsah na sociálních médiích. V tomto případě influenceri vytvářejí a sdílejí příspěvky o vaší značce na svých profilech na sociálních médiích výměnou za odměnu.
Influencerovi budete muset poskytnout pokyny k obsahu, zásady pro sociální média a marketingové cíle, abyste zajistili, že obsah bude v souladu s vizí vaší značky.
Influenceri však musí ve svých příspěvcích uvést, že se jedná o partnerství se značkou. Sponzorovaná spolupráce by mohla vypadat například takto:
Ačkoli sponzorovaný obsah je jednou z nejběžnějších metod spolupráce s influencery, značky často zápasí s měřením výkonu kampaní, výpočtem výnosů a zajištěním konzistentnosti sdělení značky.
Marketingové řešení ClickUp vám pomůže efektivně spravovat kampaně influencerů v různých oblastech. Můžete vytvářet komplexní marketingové plány a realizovat propagační akce, ať už pracujete na malém projektu nebo velké kampani.
Může vám pomoci zefektivnit vaše širší marketingové strategie s influencery, včetně marketingu na TikToku, tím, že nastíní proces správy sponzorovaných příspěvků influencerů.
Například šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp vám umožňuje efektivně organizovat a plánovat příspěvky, plánovat relevantní obsah pomocí přehledného kalendáře a koordinovat spolupráci s influencery sledováním jejich výstupů a řízením komunikace, a to vše na jednom místě.
Šablona také umožňuje značkám sledovat průběh kampaní influencerů prostřednictvím vlastních polí a stavů, čímž zajišťuje, že vše odpovídá cílům vaší kampaně.
ClickUp Brain je navíc nepostradatelný nástroj umělé inteligence pro sociální média, díky kterému bude vaše marketingová kampaň poutavější a efektivnější. Můžete zadávat přizpůsobené pokyny pro generování nápadů na kampaně influencerů, vytváření obsahových briefů a vývoj marketingových případových studií!
Naštěstí můžete všechny své zdroje uložit také do ClickUp Docs, kde budete mít materiály pro kampaně přehledně uspořádané a snadno přístupné. Použijte jej k vytvoření praktických dokumentů s nezbytnými funkcemi, jako jsou tabulky pro organizaci dat, přílohy pro rychlé odkazy na stylové příručky a funkce pro vkládání obrázků a médií, které umožňují plynulé řízení marketingových kampaní.
2. Darování produktů
Dalším oblíbeným způsobem, jak navázat partnerství mezi influencery a značkami, je darování produktů. Influencerům pošlete vzorky svých produktů v naději, že je představí ve svých příbězích nebo příspěvcích na sociálních sítích.
Pamatujte, že pokud nabízíte pouze produkty bez jakékoli finanční kompenzace, influenceri nejsou povinni propagovat vaši značku. Mohou se rozhodnout, že vaše produkty nebudou prezentovat, nebo dokonce sdílet negativní zpětnou vazbu, pokud na ně neudělají dojem.
Zde je návod, jak darovat produkty pro hladkou spolupráci s influencery:
- Než produkty odešlete, navážte kontakt s relevantními influencery. Zvýšíte tak pravděpodobnost, že se o váš produkt skutečně zajímají.
- Navrhněte influencerovi, že budete propagovat jeho obsah na svých sociálních sítích nebo webových stránkách, což také zvýší jeho dosah. To však může fungovat pouze u mikroinfluencerů.
- Ujistěte se, že váš produkt souvisí s jejich obsahem. Nechcete oslovit blogerku zabývající se krásou s technologickým gadgetem, pokud se nejedná o telefon s vysokým rozlišením fotoaparátu, který se překrývá s jejími zájmy.
3. Převzetí účtu
Místo neustálého vymýšlení nového obsahu pro sociální sítě vaší značky můžete také nechat influencera převzít otěže vašeho účtu na sociálních sítích.
Nejenže se jedná o nový a zajímavý přístup, ale obsah vytvořený influencery často dosahuje lepších výsledků než běžné příspěvky značky, protože lidé následují doporučení populárních influencerů.
Existují dva způsoby, jak v tomto směru postupovat. Můžete se rozhodnout pro úplné převzetí účtu, kdy influencer získá přímý přístup k účtu vaší společnosti. Pokud však dáváte přednost větší kontrole, influencer vám může jednoduše zasílat obsah a popisky a vy se postaráte o zveřejnění.
Zde je několik věcí, které je třeba mít na paměti při spolupráci s influencery v rámci převzetí účtu:
- Ujistěte se, že influencer je někdo, s kým jste již dříve spolupracovali a komu důvěřujete; koneckonců jde o účet vaší značky!
- Převzetí účtu se obvykle provádí na stanovenou dobu, ať už je to den, týden nebo déle, v závislosti na strategii marketingové kampaně.
Pokud se to udělá správně, může převzetí účtu vnést do vašeho feedu značné vzrušení a poskytnout vašemu publiku nový pohled.
4. Program ambasadorů značky
Chcete posunout spolupráci s influencery na vyšší úroveň? Zvažte, zda byste z nejlepších influencerů nemohli udělat ambasadory vaší značky. Nejde o jeden příspěvek; ambasadoři značky jsou v tom na dlouhou trať.
Ambasadoři značky jsou obvykle celebrity nebo influenceri s velkým počtem sledujících, kteří pravidelně používají a propagují produkty konkrétní značky a sdílejí své skutečné zkušenosti se svými sledujícími. Mohou vaši značku prezentovat ve svém každodenním životě, zastupovat vás na akcích a dokonce rozdávat reklamní předměty.
Například Chris Burkard, slavný fotograf, je ambasadorem značky fotoaparátů Sony.
Jak co nejlépe využít spolupráci s ambasadory značky:
- Influencery pozvěte, aby se stali ambasadory značky, až po úspěšné počáteční spolupráci.
- Vyberte si influencery, jejichž hodnoty a styl odpovídají vaší značce, abyste dosáhli efektivnější propagace.
- Dejte jim slevové kódy, které mohou sdílet se svými sledujícími, a vytvořte tak hmatatelnou souvislost mezi jejich doporučeními a vašimi prodeji.
5. Pořádání akcí
Pořádání akcí je perfektním způsobem, jak se spojit s influencery z Instagramu mimo digitální prostor. Umožní vám to ukázat osobnosti influencerů mimo kameru a vytvořit autentický obsah , který osloví vaše publikum.
Ať už se jedná o neformální setkání nebo formálnější akci, influencerské akce představují nový způsob, jak zaujmout a pobavit.
- Začněte výběrem zajímavých a zábavných influencerů, kteří jsou v souladu s vaší značkou.
- Vyberte místo, které odpovídá atmosféře vaší akce, ať už se jedná o soukromé setkání, firemní akci nebo charitativní sbírku.
Udělejte ze své akce výjimečný úspěch s pomocí šablony ClickUp pro propagaci akcí . Šablona vám pomůže stanovit jasné marketingové cíle a časový harmonogram propagace akce, díky čemuž budete mít vše pod kontrolou a budete se držet plánu.
S touto šablonou můžete:
- Oslovte širší publikum s menším množstvím zdrojů
- Vytvořte propagační materiály pro vaši akci
- Zvyšte povědomí o události v komunitách influencerů
6. Spolupráce na produktech
Spolupráce s oddaným influencerem může vaší značce přinést značný rozruch. Jedním z účinných způsobů, jak ocenit jejich vliv, je pojmenovat nový produkt po nich.
Tento exkluzivní prvek zaujme followery influencerů, protože fanoušci často touží koupit produkty, které nesou jméno jejich oblíbeného influencera.
Například společnost McDonald's uvedla na trh BTS Meal po jihokorejské chlapecké kapele BTS.
Pokud nemáte s influencerem blízký vztah, nezoufejte! Stále můžete hledat příležitosti ke spolupráci. Oslovte zavedeného influencera s velkým počtem sledujících a navrhněte mu společnou tvorbu produktu.
Ať už pojmenujete produkt po influencerovi nebo spolupracujete na novém designu, cílem je využít trh tvůrců k podnícení zájmu a prodeje a zároveň jim poskytnout příležitost ke zvýšení míry zapojení.
7. Dárky
Soutěže o ceny jsou oblíbenou metodou, kterou influenceri využívají k interakci se svým publikem a propagaci produktů různých značek. Na rozdíl od darů influencerům, kdy influencer dostává produkty přímo, jsou soutěže o ceny určeny pro jejich sledující, kteří mohou vyhrát ceny.
V rámci soutěže poskytnete ceny a influencer vytvoří příspěvky, které budou propagovat jak soutěž, tak váš produkt. Tyto soutěže se často konají na Instagramu a mají jednoduchá pravidla účasti, jako je označení přátel nebo sdílení příspěvků.
Pro větší zapojení mohou influenceři požadovat, aby účastníci provedli další akce, jako je získání více sledujících nebo účast v několika soutěžích.
Ačkoli mnoho lidí vnímá tyto soutěže jako marketingové strategie, lákavost výhry bezplatných cen zajišťuje vysokou účast.
8. Společné značkové produkty nebo služby
Produkty nebo služby pod společnou značkou vznikají na základě strategického partnerství mezi značkou a influencerem. Tato spolupráce kombinuje jedinečné silné stránky a perspektivy obou stran a vytváří tak něco jedinečného a atraktivního.
Začnete společným vývojem produktu, přičemž influencer přispěje nápady a zpětnou vazbou, zatímco značka se postará o výrobu.
Například americká lifestylová značka Hollister spolupracovala s Dixie a Charli D’Amelio (známými influencerkami z TikToku) na uvedení subznačky Social Tourist zaměřené na streetwearový styl oblečení.
Výsledkem společné marketingové kampaně s influencery je produkt, který těží z inovativní kombinace odborných znalostí obou partnerů. Takové kampaně zvyšují viditelnost produktu prostřednictvím společných marketingových aktivit a využívají propagační sílu jak značky, tak influencerů.
9. Soutěže
Soutěže jsou poutavým způsobem, jak využít influencer marketing. Zapojíte influencery, aby kolem vaší značky vytvořili rozruch a vzrušení.
V typické soutěži influencer propaguje na svých sociálních médiích giveaway nebo soutěž, aby povzbudil své followery k účasti a získání šance na výhru cen poskytnutých vaší značkou.
Většina soutěží se koná na online platformách, jako je Instagram, kde mohou influenceri požádat své sledující, aby provedli konkrétní akce, jako je označení přátel, sdílení příspěvků nebo lajkování komentářů, aby se mohli soutěže zúčastnit. Pravidla soutěže jsou obvykle jednoduchá, ale influencer může přidat další kroky, aby zvýšil zapojení, například požadovat, aby účastníci sledovali sociální média jak influencera, tak značky.
Soutěže vyvolávají nadšení a mohou rychle rozšířit dosah vaší značky tím, že využijí zavedené publikum influencerů.
10. Obsah vytvářený uživateli
Obsah vytvářený uživateli (UGC) zahrnuje obsah vytvořený zákazníky nebo sledujícími, nikoli samotnou značkou. Může se jednat o fotografie, recenze, videa a reference sdílené uživateli, kteří vyzkoušeli váš produkt nebo službu.
Tím, že povzbudíte své publikum ke sdílení jejich obsahu, získáte autentická doporučení, která mohou u potenciálních zákazníků vyvolat hlubší ohlas.
GoPro je vynikajícím příkladem marketingu UGC. Plánuje různé kampaně, jako například „Photo of the Day Challenge“ (Výzva fotka dne) a „Anything Awesome Challenge“ (Výzva cokoli úžasného). Značka povzbuzuje své sledující, aby natočili syrové záběry pomocí svých kamer GoPro, nahráli je a získali odměny, jako jsou peníze nebo vybavení GoPro.
UGC buduje důvěru a kredibilitu a rozšiřuje dosah vaší značky. Když uživatelé sdílejí své pozitivní zkušenosti, stávají se efektivně zastánci značky, což umožňuje marketing založený na doporučeních. Jedná se o nákladově efektivní způsob, jak vytvářet poutavý obsah a posilovat pocit sounáležitosti s vaší značkou.
Role affiliate marketingu ve spolupráci s influencery
Affiliate marketing je nezbytný, pokud jde o spolupráci s influencery. Jedná se o partnerství založené na výkonu, kdy influenceri získávají provizi za každého potenciálního zákazníka, kterého přivedou, nebo za prodej prostřednictvím svých jedinečných odkazů nebo slevových kódů.
Pro značky je affiliate marketing výhodný pro všechny strany. Můžete přesně sledovat, jak dobře fungují propagační akce vašich influencerů, a platíte pouze za výsledky. To znamená, že váš marketingový rozpočet je efektivnější a přímo souvisí s prodejem.
Je to výhodné i pro influencery. Získávají provize na základě svého úspěchu, což může jejich propagaci ještě více podpořit. Navíc jim to přináší další zdroj příjmů, zatímco využívají svůj vliv k dosažení skutečných výsledků pro značku.
V podstatě affiliate marketing činí spolupráci s influencery pro všechny zúčastněné strany výhodnější a více orientovanou na výsledky.
Jak navázat lepší partnerství s influencery
Vybudování silného partnerství s influencery může být jednoduché, jakmile se seznámíte s tímto procesem. Podívejte se na níže uvedené kroky, které vám pomohou zlepšit vaše marketingové aktivity v oblasti influencer marketingu a zajistit úspěšnou spolupráci.
1. Stanovte jasné cíle a odměnu
Úspěšná partnerství s influencery začínají jasně definovanými cíli kampaně. Když jsou vaše cíle jasné, influenceri mohou vytvářet obsah, který tyto cíle splní. Pokud se například zaměřujete na povědomí o značce, influencer se může spíše soustředit na vytváření virálního obsahu, který se dá sdílet, než na přímé konverze.
Stejně důležité je také propojení odměny s těmito cíli. Skvělým motivátorem je hybridní model odměňování, který nabízí jak základní poplatek, tak výkonnostní bonusy. S influencery můžete také vyjednat jiné modely odměňování, včetně paušálního poplatku za příspěvek, ceny za kliknutí a ceny za akvizici.
Začněte posouzením svého rozpočtu a při rozhodování o odměně zohledněte následující faktory
- Počet sledujících: Ujistěte se, že influenceři mají skutečné sledující a ne boty.
- Míra zapojení: Velký počet sledujících s nízkou mírou zapojení nepřinese velkou přidanou hodnotu. Místo toho se zaměřte na influencery z úzkých oborů, kteří si vybudovali loajální komunitu.
- Kreativita: Proveďte průzkum a posuďte úroveň kreativity influencera. Podívejte se na jeho předchozí videa a příspěvky a zhodnoťte, jak dobře dokáže sponzorované produkty začlenit do svého obsahu.
- Typ obsahu: Statické příspěvky nebo příspěvky v karuselu mají obvykle nižší poplatky. Za videoobsah však budete muset zaplatit více.
K nastavení KPI a cílů influencer marketingu můžete použít šablonu KPI od ClickUp. Šablona vám pomůže sledovat a vizualizovat klíčové ukazatele výkonnosti. Získáte přehled o výkonu kampaně a identifikujete oblasti, které je třeba zlepšit.
2. Budujte upřímné vztahy s influencery
Silná partnerství přesahují rámec obchodních transakcí. Vycházejí z autentických vztahů. Když investujete čas do porozumění influencerům a jejich kreativnímu stylu, je větší pravděpodobnost, že vytvoří obsah, který skutečně osloví vaše publikum.
Například když kosmetická značka spolupracuje s populárním vizážistou a dá mu volnost při tvorbě vlastních tutoriálů, může to vést k vyšší míře zapojení, protože obsah působí autenticky.
Kromě toho poskytnutí tvůrčí svobody influencerům posiluje důvěru a vede k silnější a dlouhodobější spolupráci. Díky tomu, že do značky vnášejí svůj osobní přístup, se vaše publikum s obsahem spojuje smysluplnějším způsobem.
💡Tip pro profesionály: Využijte AI podněty pro influencer marketing k vytvoření strategií influencer marketingu a získání nápadů pro spolupráci.
3. Zaměřte se na potřeby svého publika
Porozumění vašemu publiku je klíčové pro každou influencer marketingovou kampaň. Každá platforma přitahuje různé typy uživatelů. Mladší publikum může preferovat neformální TikTok hacky a obsah ze zákulisí, zatímco profesionální publikum může dát přednost propracovanějším příspěvkům na LinkedIn nebo návodným videím na YouTube Shorts.
Spolupráce s influencery, kteří vědí, na co jejich publikum reaguje, může výrazně zlepšit výkonnost kampaně. V průběhu kampaně pomáhá přizpůsobování na základě zpětné vazby od publika a úrovně zapojení udržet obsah aktuální a relevantní.
4. Využijte nástroje pro správu sociálních médií k zefektivnění kampaní
Správa více influencerů může být komplikovaná, ale nástroje pro správu sociálních médií ji výrazně usnadňují. Můžete použít šablony pro influencery, abyste spravovali jejich dosah, sledovali výkonnost a zefektivnili platby, čímž ušetříte čas, který můžete věnovat budování kreativních partnerství.
Šablona smlouvy pro influencery ClickUp poskytuje robustní řešení pro hladké řízení vaší spolupráce s influencery. Zjednodušuje proces vytváření a zpracování smluv s influencery a nabízí centralizovanou platformu pro správu všech aspektů vašich smluv.
S touto šablonou můžete:
- Definujte klíčové smluvní podmínky pro partnerství
- Poskytněte platbu a náhradu výdajů a všechny další podrobnosti.
- Sdílejte práva k použití a oprávnění
5. Měření výkonnostních metrik
Sledování výkonu je nezbytné pro zajištění toho, aby kampaně s influencery přinášely smysluplné výsledky a dosahovaly vyšší návratnosti investic. Metriky jako míra zapojení, údaje o konverzi a interakce publika poskytují hlubší vhled než pouhé sledování počtu sledujících.
K tomu mohou být obzvláště užitečné panely ClickUp. Poskytují centralizovaný přehled výsledků vaší kampaně s influencery, což vám umožňuje sledovat výkonnost vašich influencerů v reálném čase. Konzistentní analýza výkonnosti kampaně vám také pomůže činit rozhodnutí založená na datech a vylepšit budoucí kampaně pro ještě lepší výsledky.
Pokud například zjistíte, že influencer generuje značný provoz, ale tento provoz se nepromítá do prodeje, může to znamenat, že je třeba upravit obsah nebo sdělení. Nebo je můžete využít pro kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o značce.
6. Udržujte otevřenou komunikaci
Jasná a průběžná komunikace je klíčem k udržení kampaní na správné cestě. Influenceri musí rozumět vašim očekáváním, ale jejich zpětná vazba je stejně cenná. Pravidelné diskutování o cílech, pokroku a případných výzvách pomáhá zajistit, že všichni jsou na správné cestě.
Nejprve byste však měli mít jasnější představu o své cílové skupině. Můžete použít šablonu strategie uvedení na trh od ClickUp, abyste nastínili svou cílovou skupinu, klíčová sdělení a konkurenční výhody, což vám usnadní sdělit svou strategii influencerům. Šablona vám pomůže identifikovat správné propagační kanály a vytvořit praktické kroky k oslovení cílové skupiny.
7. Diversifikujte svou skupinu influencerů
Spolupráce s celou řadou influencerů, od mikroinfluencerů přes makroinfluencery až po megainfluencery, vám umožní oslovit různé demografické skupiny a segmenty publika. Influenceri se liší svým dosahem a vlivem. Celebritní influenceri přinášejí širokou viditelnost, zatímco menší tvůrci ze stejné oblasti často budují silnější vazby se svým publikem.
Kombinace obou typů ve vaší strategii vám pomůže dosáhnout širokého dosahu a zároveň se hlouběji zapojit do konkrétních segmentů.
Například technologická společnost může spolupracovat s významným recenzentem gadgetů, aby upoutala pozornost technologických nadšenců i běžných spotřebitelů. Zapojení influencera zabývajícího se umělou inteligencí, který poskytne jedinečný pohled na nové technologie, může také posílit marketingové úsilí.
Co se při spolupráci s influencery vyvarovat
Spolupráce s influencery může být pro vaši kampaň ideální, ale existují i úskalí, kterým byste se měli vyhnout.
Zaměření se na počet sledujících namísto zapojení
Častou chybou značek je předpoklad, že velký počet sledujících znamená úspěšnou kampaň. Ale čísla sama o sobě neříkají vše.
Můžete najít influencery se stovkami tisíc sledujících, ale pokud jejich publikum aktivně nereaguje na jejich obsah, pravděpodobně to vaší značce nepřinese žádný užitek. Zapojení vede k smysluplným kontaktům s potenciálními zákazníky.
Nedostatečný průzkum
Vstoupit do partnerství bez důkladného prověření influencera může vést k plýtvání zdroji. Je důležité prověřit potenciální influencery, abyste se ujistili, že odpovídají hodnotám vaší značky, oslovují vaše publikum a vytvářejí kvalitní obsah, který odpovídá vaší značce. Spolupráce funguje nejlépe, když tvůrce obsahu váš produkt nebo službu skutečně miluje.
Mikromanagement influencerů
I když je nutné influencerům poskytnout pokyny, přílišná přísnost může vaší kampani uškodit. Influenceri znají své publikum lépe než kdokoli jiný, a proto jim jejich sledující důvěřují.
Pokud potlačíte jejich kreativitu příliš přísnými pokyny, může obsah nakonec působit nuceně, nepřirozeně nebo příliš propagačně, což by mohlo odradit jejich publikum.
Místo toho, abyste detailně řídili každý detail, nabídněte jasné pokyny a klíčové body, ale zbytek nechte na jejich kreativitě. Influenceri vědí, jak vyvážit propagaci vaší značky a zároveň zachovat svůj osobní styl.
Měření úspěchu spolupráce s influencery
Práce nekončí tím, že kliknete na tlačítko „publikovat“ ve své influencerské kampani. Abyste mohli skutečně posoudit úspěch vaší spolupráce, musíte začít s analýzou po skončení kampaně.
Stanovte si realistická očekávání
Od samého začátku si stanovte dosažitelné cíle. Influencer marketing je dlouhodobá strategie, takže rychlé výsledky nejsou vždy zaručené. Sladěte své cíle s publikem a dosahem influencera, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
Definujte jasné cíle a KPI
Mějte jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Chcete zvýšit povědomí o značce nebo rozšířit okruh svých sledujících na sociálních sítích? Stanovení jasných cílů a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti, jako jsou dojmy, zapojení, konverze nebo návštěvnost, vám usnadní měření úspěchu.
Sledujte výkon influencerů
Během kampaně je nezbytné sledovat výkonnost influencerů. Pomocí analytických nástrojů a nástrojů pro influencer marketing můžete sledovat dosah, zapojení a konverze prodejů. Tyto údaje poskytují přehled o tom, co funguje dobře a co je třeba upravit, což vám pomůže vylepšit budoucí kampaně a dosáhnout lepších výsledků.
Vytvářejte úspěšné marketingové kampaně s influencery pomocí ClickUp!
Influencer marketing nepochybně formuje budoucnost reklamy. Ačkoli spolupráce s influencery s sebou nese řadu specifických úvah, základní přístup k přípravě kampaně zůstává stejný: proveďte důkladný průzkum, stanovte rozpočet, určete jasné cíle, vyberte správné influencery a průběžně vyhodnocujte a upravujte svou strategii.
Osvojte si tyto základy a realizace různých kampaní s influencery se stane přirozenou součástí vašich marketingových aktivit.
Pokud však potřebujete další zdroje k vylepšení své strategie, software pro správu marketingu ClickUp nabízí efektivnější přístup ke správě kampaní s influencery. Pomůže vám organizovat plány, sledovat výkonnost a snadno dosáhnout vašich marketingových cílů.
Zaregistrujte se na ClickUp, abyste vylepšili správu kampaní a zvýšili účinnost svých marketingových aktivit!