Typy tvůrců obsahu a jejich oblíbené nástroje pro automatizaci

Tvorba obsahu je stále obtížnější. S rostoucí konkurencí ve všech oblastech čelí všichni tvůrci obsahu náročnému úkolu, kterým je konzistentní produkce vysoce kvalitního a relevantního obsahu.
Pro tvůrce obsahu může neschopnost vyvážit kreativitu s konzistentností vést ke ztrátě sledujících a snížení viditelnosti. Proto moderní tvůrci využívají technologie a nástroje, aby byli produktivnější.
Výkonná platforma pro produktivitu nebo správu úkolů může zjednodušit a urychlit tvorbu obsahu pro tvůrce digitálního obsahu.
Ať už vytváříte blogové příspěvky, scénáře videí nebo nahráváte podcasty, správný nástroj vám může zefektivnit práci, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité – poskytování kvalitního obsahu, který přináší výsledky.
Pojďme se seznámit s různými typy tvůrců obsahu a s tím, jak mohou technologie využít při tvorbě obsahu.
Porozumění tvorbě obsahu pro různé typy tvůrců
Tvorba obsahu je proces vytváření poutavého, hodnotného a relevantního materiálu, který osloví konkrétní publikum. Různí tvůrci obsahu vytvářejí obsah v různých stylech, včetně textu (blogy, e-knihy), obrázků (infografiky, fotografie), videí a podcastů.
V různých odvětvích si několik tvůrců obsahu vybudovalo autoritu ve své oblasti, získalo loajální publikum a dosáhlo významného zapojení na více platformách.
Co tedy tvorba obsahu obnáší? Aby vytvořil ten jeden poutavý obsah, který vás přiměje kliknout na tlačítko „Líbí se mi“ nebo „Odebírat“, musí tvůrce projít několika kroky – plánování obsahu, produkce (psaní, natáčení, nahrávání atd.), editace a zpracování, zveřejnění obsahu a analýza dosahu na sociálních médiích.
Kromě toho musí také řídit marketing, spravovat sponzorovaný obsah, budovat partnerství a spolupráce a mnoho dalšího.
Pokud jste tvůrcem, můžete vše dělat ručně nebo zefektivnit a automatizovat několik aspektů tohoto procesu pomocí nástroje pro správu marketingových projektů.
Software pro správu marketingových projektů ClickUp vám pomůže:
- Vytvářejte rozmanitý obsah, jako jsou blogové přehledy, kampaně a případové studie, v libovolném rozsahu pomocí ClickUp Brain, integrovaného asistenta s umělou inteligencí.
- Spolupracujte se svým týmem na brainstormingu nápadů na obsah pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Vizualizujte a dosahujte svých marketingových cílů prostřednictvím několika malých úkolů s ClickUp Goals.
- Automatizujte opakující se, strukturované a redundantní pracovní postupy a úkoly pomocí ClickUp Automations.
Nejprve si ale ujasněme význam tvorby obsahu v dnešní ekonomice.
Význam tvorby obsahu v ekonomice tvůrců
- Zvyšuje povědomí o značce: Digitální obsah slouží jako hlas značky. Umožňuje vám sdělit vaše hodnoty, myšlenky a osobnost širšímu publiku.
- Zvyšuje organickou návštěvnost: Pokud je obsah optimalizován pro SEO, zvyšuje organickou návštěvnost. Tato organická návštěvnost je nejen nákladově efektivní, ale také zapojuje publikum.
- Buduje autoritu a důvěryhodnost: Úspěšní tvůrci digitálního obsahu jsou často považováni za myšlenkové vůdce ve svém oboru. Jako tvůrce obsahu můžete sdílet postřehy, výzkumy a cenné informace, abyste si u svého publika vybudovali autoritu a důvěryhodnost.
- Zlepšuje retenci zákazníků: Hodnotný digitální obsah udržuje zájem vašeho publika a podporuje loajální sledování. Zapojené publikum má větší pravděpodobnost, že bude opakovaně nakupovat a stane se zastáncem značky, což je zásadní pro udržitelný růst podnikání.
- Zvyšuje konverzní poměr: Pro méně známé značky je velmi obtížné vybudovat si stejnou úroveň důvěry, jakou mají influenceři. Díky influencer marketingu může být tato důvěra spojována s vaší firmou. Studie z roku 2023 ukazuje, že 45 % evropské generace Z má sklon kupovat módní doplňky, které viděli nosit influencery.
10 typů tvůrců obsahu na sociálních médiích
1. Blogeři
56 % marketérů, kteří využívají blogování, tvrdí, že je to jejich nejúčinnější obsahová strategie pro zvýšení povědomí o značce. Vzhledem k tomu, že blogování vyžaduje kromě samotné tvorby obsahu také rozsáhlý výzkum a optimalizaci SEO, aktivní blogeři používají několik blogovacích nástrojů, které jim pomáhají zefektivnit jejich proces.
Někteří slavní blogeři:
|Timothy Sykes
|Více než 1 milion sledujících na Instagramu
|Simon Sinek
|10 milionů sledujících na LinkedIn a YouTube
|Seth Godin
|1. 9 milionů sledujících na různých sociálních médiích
Jaké výhody přináší ClickUp blogerům?
Pokud hledáte efektivní nástroj pro blogování a tvorbu obsahu, ClickUp je tou správnou volbou pro tvorbu obsahu, spolupráci a správu projektů.
Zde je několik tipů, jak vám ClickUp pomůže efektivněji vytvářet blogy:
Generátor obsahu s umělou inteligencí: ClickUp Brain, nástroj ClickUp s umělou inteligencí, vám pomůže najít nápady na blogové příspěvky související s klíčovými slovy s vysokým hodnocením a vytvořit osnovy blogů, které zvýší organickou návštěvnost. Přizpůsobí vaše nápady na obsah tak, aby odpovídaly populárním vyhledávacím dotazům, a tím zvýší hodnocení ve vyhledávačích. Můžete jej také použít ke změně tónu obsahu pro konkrétní cílovou skupinu nebo k shrnutí dlouhého obsahu pro výňatky a příspěvky na sociálních médiích.
Správa kalendáře obsahu: ClickUp nabízí řadu šablon kalendáře obsahu, které můžete použít k plánování a předběžnému rozvržení blogových příspěvků. Blogeři mohou snadno sledovat termíny, plánovat příspěvky předem a zajistit konzistentní harmonogram publikování.
Správa blogu: Šablona pro správu blogu ClickUp je navržena tak, aby pomáhala blogerům spravovat vše od vytváření blogových příspěvků až po jejich optimalizaci na jednom centrálním místě.
Zobrazení časové osy pomáhá sledovat výstupy blogu na flexibilní časové ose a zobrazení kalendáře pomáhá vizualizovat plány publikování na celý měsíc. Pomocí vlastních polí můžete shromáždit data publikování, URL adresy, kategorie atd. na jednom místě.
2. Vloggeři a streamerové
Vloggeři sdílejí se svými diváky prostřednictvím videoobsahu aspekty svého života, názory nebo specifické zájmy. Na druhé straně streamerové vysílají živý obsah, často se zaměřením na hraní her, tvůrčí procesy nebo interaktivní sezení s diváky.
Tyto formy tvorby obsahu jsou vysoce zpeněžitelné, přičemž úspěšní tvůrci budují osobní značku a významné zdroje příjmů prostřednictvím reklam, sponzorství, darů a prodeje zboží.
Nejlepší tvůrci vlogů a streamovaného obsahu:
|PewDiePie (Felix Kjellberg)
|Tvůrce her a vlogů
|111 milionů odběratelů na YouTube
|Marques Brownlee
|Obsah související s technologií
|19 milionů odběratelů na YouTube
|Pokimane (Imane Anys)
|Streamer her
|7 milionů odběratelů na YouTube
Jak ClickUp vylepšuje pracovní postupy pro vlogery a streamery?
Produkce videa: Streamerové a vloggeři, kteří spolupracují s editory nebo grafickými designéry na nástrojích pro design a střih videa nebo se správci sociálních médií na správě svých kanálů, mohou přidělovat úkoly, sdílet soubory, poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase a udržovat celý tým v souladu s šablonou ClickUp Video Production Template.
Šablona obsahuje různé funkce, které umožňují stanovit jasné cíle videoprodukce, rozdělit je na úkoly, přiřadit je příslušným členům týmu a efektivně spravovat úkoly v postprodukci.
Vývoj scénářů a obsahu: ClickUp Docs umožňuje vlogerům vytvářet návrhy scénářů, osnovy videí, sledovat body k diskusi nebo streamovat překryvy a vytvářet stručné popisy projektů pomocí AI asistenta pro psaní ClickUp, ClickUp Brain.
💡Tip pro profesionály: Využijte tyto triky pro růst na TikToku, abyste získali popularitu na této platformě a generovali spoustu potenciálních zákazníků pro vaše podnikání.
3. Podcastéři
Podcasteři sdílejí audio nebo video podcasty prakticky na jakékoli téma, které si dokážete představit. Ať už se jedná o vyprávění příběhů, rozhovory, vzdělávání nebo zábavu, podcasteři vytvářejí jedinečné, intimní spojení se svými posluchači.
Několik podcastů, které by se vám mohly líbit:
|Radiolab
|Radiolab kombinuje vědu, filozofii a vyprávění příběhů a přitahuje 1,8 milionu posluchačů po celém světě.
|Nevysvětlitelné
|Vědecká série, která se zabývá otázkami týkajícími se lidských smyslů, sluneční soustavy a všeho mezi tím.
|Seriál
|Serial zkoumá skutečné kriminální příběhy. Podcast byl stažen více než 340 milionkrát.
Jak ClickUp zlepšuje produkci podcastů?
Spolupráce s týmy: Členové týmu, jako jsou redaktoři, producenti a spolumoderátoři, mohou snadno sdílet dokumenty, sledovat pokrok a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase v ClickUp Chat View.
Psaní scénářů a poznámky k pořadu: Použijte šablonu scénáře podcastu ClickUp k uspořádání svých nápadů a vytvoření plynulého průběhu.
Tato šablona zajistí, že obsah vašeho podcastu bude jasný, dobře upravený a hodnotný pro vaše posluchače. Různé prvky této šablony pomáhají při brainstormingu nápadů, výzkumu a vytváření osnovy, organizování obsahu do sekcí, úpravách a nahrávání.
4. Influenceri a ambasadoři značky
Influenceři a ambasadoři značek využívají svou přítomnost na sociálních médiích k propagaci produktů, služeb a značek. Mají velký počet sledujících a vytvářejí obsah, který rezonuje s jejich publikem, což zvyšuje zapojení a povědomí o značce.
Ambasadoři značky mají dlouhodobá partnerství se značkami a aktivně propagují produkty jako součást svého životního stylu.
Nejvýznamnější influenceři:
|Kylie Jenner
|380 milionů sledujících na Instagramu
|Cristiano Ronaldo
|600 milionů sledujících na různých sociálních médiích
|Khaby Lame
|81 milionů sledujících na Instagramu
Jak ClickUp pomáhá influencerům spravovat jejich práci?
Řízení projektů a přidělování úkolů: Influenceri mohou pomocí šablony Content Plan Template od ClickUp zmapovat své cíle v oblasti obsahu, organizovat úkoly, plánovat obsah pro partnerství se značkami a sledovat pokrok.
S touto šablonou můžete:
- Vyberte nápady a zdroje znalostí, abyste mohli vytvářet obsah, který osloví vaši cílovou skupinu.
- Buďte vždy o krok napřed před svými plány a termíny
- Shromážděte informace a poznatky, které vám pomohou při budoucích rozhodnutích týkajících se obsahu.
- Zajistěte, aby vaše obsahové iniciativy byly v souladu s vašimi celkovými marketingovými cíli.
Integrace s dalšími nástroji: ClickUp se integruje s různými nástroji pro influencer marketing, jako jsou aplikace pro správu sociálních médií a analytické nástroje. Tato integrace centralizuje všechny aspekty správy kampaní, od plánování po realizaci a analýzu.
5. Grafici
Grafici používají typografii, obrázky, barvy a techniky rozvržení k vytváření vizuálně přitažlivých návrhů pro tiskové materiály, branding a reklamu. Grafici čerpají inspiraci z nejnovějších trendů v designu a vytvářejí loga, ikony, ilustrace a další složité návrhy.
Slavní grafici:
|Susan Kare
|28 000 sledujících na X (dříve Twitter)
|Peter Tarka
|282 000 sledujících na Instagramu
|David Carson
|Více než 90 000 sledujících na Instagramu
Jak ClickUp pomáhá grafickým designérům vytvářet lepší projekty?
Spolupráce a zpětná vazba: Grafici spolupracují s klienty, dalšími designéry nebo marketingovými týmy. Funkce spolupráce ClickUp umožňují vkládání a úpravy v reálném čase. Můžete například načrtnout své nápady na design na tabuli ClickUp Whiteboards a členové vašeho týmu mohou přidávat poznámky s návrhy na vylepšení.
Sledování času a produktivita: Funkce sledování času ClickUp je obzvláště užitečná pro grafické designéry na volné noze, kteří účtují klientům hodinovou sazbu. Designéři mohou sledovat čas strávený na každém úkolu, což zajišťuje přesné fakturace a lepší řízení projektů.
💡Tip pro profesionály: Použijte grafické šablony k snadnému návrhu více projektů. Přizpůsobte je typografií, obrázky a barvami specifickými pro danou značku a vytvořte jedinečné a profesionálně vypadající návrhy v požadovaném rozsahu.
6. Fotografové
Fotografové zachycují okamžiky, vyprávějí příběhy a zprostředkovávají emoce prostřednictvím vizuálních obrazů. Specializují se na různé oblasti, včetně portrétní, krajinářské, módní a svatební fotografie.
Nejlepší tvůrci fotografického obsahu:
|Chris Burkard
|4 miliony sledujících na Instagramu
|Brandon Woelfel
|3 miliony sledujících na Instagramu
|Annie Leibovitz
|1. 2 miliony sledujících na Instagramu
Jak ClickUp pomáhá fotografům?
Spolupráce a kontrola: Fotografové často spolupracují s klienty na výběru a úpravách fotografií. Nástroje pro kontrolu ClickUp umožňují klientům prohlížet a komentovat fotografie přímo v rámci platformy, což činí proces zpětné vazby plynulejším a organizovanějším.
Databáze zákazníků: Díky softwaru CRM pro fotografy od ClickUp mohou profesionálové ukládat kontaktní informace a spravovat vše od prodejních kanálů až po rezervace. Obsahuje také funkce pro získávání potenciálních zákazníků z webových formulářů, nastavování připomínek, plánování schůzek a focení a shromažďování zpětné vazby.
7. Správci sociálních médií
Správci sociálních médií spravují účty značek nebo jednotlivců na různých platformách, jako jsou Instagram, Twitter a TikTok.
Používají různé aplikace pro tvorbu obsahu, které pomáhají klientům vytvářet efektivní marketingové strategie pro sociální média a generovat obchodní příležitosti.
Nejlepší manažeři sociálních médií:
|Gary Vaynerchuk (GaryVee)
|Více než deset milionů sledujících na Instagramu, X (dříve Twitter) a TikToku
|Mari Smith
|Více než 500 000 sledujících na Instagramu, X (dříve Twitter) a Facebooku
|Rand Fishkin
|Více než 500 000 sledujících na LinkedIn a X (dříve Twitter)
Jak ClickUp zefektivňuje obsah pro správce sociálních médií
Správa úkolů a automatizace pracovních postupů: Pro každou kampaň můžete vytvořit podrobné seznamy úkolů, které zahrnují tvorbu obsahu, plánování a sledování analytických údajů.
Šablony pro sociální média: ClickUp poskytuje šablony pro sociální média, které slouží k vytváření obsahové strategie, přidělování úkolů a plánování obsahu.
K sledování a monitorování KPI můžete také použít šablonu ClickUp pro analýzu sociálních médií.
Pomocí této šablony můžete vizualizovat výkonnost obsahu na sociálních médiích, získat přehled o zapojení uživatelů, identifikovat typy obsahu, které nejlépe rezonují s vaší cílovou skupinou, a měřit úspěšnost kampaní.
8. Copywriteři
Copywriteři hrají klíčovou roli v marketingu a reklamě. Jsou zodpovědní za psaní textů pro sociální média, vstupní stránky a skripty na digitálních platformách.
Účinné copywriting přesahuje pouhé psaní; zahrnuje strategické používání klíčových slov, meta tagů a dalších prvků SEO na stránce, aby se zlepšila viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávačů (SERP).
Ať už se jedná o reklamu Google, kampaň na sociálních médiích nebo tištěnou reklamu, kvalita textu má přímý vliv na účinnost reklamy.
Nejlepší tvůrci obsahu v oblasti copywritingu:
|Joanna Wiebe
|30 000+ na X (dříve Twitter)
|Neville Medhora
|45 000+ na X (dříve Twitter)
|Ann Handley
|Více než 530 000 na LinkedIn
Přečtěte si také: Jak používat AI pro copywriting
Jak ClickUp pomáhá copywriterům?
Pomoc při psaní založená na umělé inteligenci: ClickUp Brain analyzuje trendy na sociálních médiích a hlas značky, aby vytvořil poutavý obsah, který pomáhá udržovat stabilní a aktivní přítomnost na sociálních médiích. Použijte výzvy jako „Napište popisky na Instagram, abyste zvýšili povědomí o nástrojích umělé inteligence pro správu času a produktivitu a jejich přijetí.“ Umělá inteligence vám může pomoci vymýšlet nápady a měnit tón vašich textů tak, aby vyhovovaly různým cílovým skupinám, od zaneprázdněných profesionálů a podnikatelů až po majitele malých firem.
Automatizace pracovních postupů: Automatizace ClickUp může zefektivnit opakující se úkoly, jako je nastavení opakujících se témat obsahu (např. „Motivační pondělí“ nebo „Vzpomínkové čtvrtky“), a zajistit, aby byly tyto příspěvky naplánovány a připraveny s dostatečným předstihem.
9. Scenáristé
Scénáristé vyvíjejí dialogy, dějové linie a charaktery postav, aby vytvořili poutavé příběhy, které zaujmou diváky. Tato specializace je v zábavním průmyslu klíčová, protože kvalita scénáře může významně ovlivnit úspěch produkce.
Nejlepší tvůrci obsahu v oblasti scenáristiky:
|Shonda Rhimes
|1. 9 milionů sledujících na Instagramu
|Aaron Sorkin
|73 000 sledujících na X (dříve Twitter)
|Lena Waithe
|1 milion sledujících na Instagramu
Jak ClickUp pomáhá scenáristům?
Řízení projektů a organizace úkolů: Scénáristé mohou využít funkce pro správu úkolů v ClickUp k rozdělení svých projektů na zvládnutelné úkoly. Každý scénář lze rozdělit do sekcí, jako je návrh, návrh, revize a finalizace, což pomáhá autorům udržet si přehled a držet se plánu.
Generátor nápadů s využitím umělé inteligence: Asistent pro psaní s využitím umělé inteligence ClickUp, ClickUp Brain, může scénáristům pomoci generovat nápady pro vše od poutavé úvodní scény pro napínavý thriller až po lehkou a zábavnou konverzaci mezi dvěma postavami.
10. Hudebníci
Hudebníci tvoří a interpretují hudbu, často produkují originální skladby nebo hrají covery. Tato niche zahrnuje různé styly tvorby obsahu – hru na nástroje, zpěv, psaní písní a tvorbu hudby.
Rozmach ekonomiky tvůrců umožnil hudebníkům oslovit globální publikum prostřednictvím sociálních médií a streamovacích služeb.
Nejlepší tvůrci hudebního obsahu:
|Taylor Swift
|260 milionů sledujících na Instagramu
|Justin Bieber
|291 milionů sledujících na Instagramu
|Ariana Grande
|362 milionů sledujících na Instagramu
Jak ClickUp pomáhá hudebníkům vytvářet obsah
Řízení vztahů se zákazníky: CRM systém ClickUp pomáhá analyzovat preference publika, aby bylo možné přizpůsobit hudební nabídku. Hudebníci a hudební vydavatelství mohou tuto platformu využít k informovanému rozhodování o místech turné, designu merchandisingu, marketingových kampaních a termínech vydání hudby.
Plánování a správa kalendáře: Pomocí zobrazení kalendáře v ClickUp mohou hudebníci plánovat nahrávací sezení, data vydání a propagační aktivity. To jim pomáhá sdílet obsah a dodržovat termíny.
Automatizace obsahu pro všechny typy tvůrců obsahu
S rostoucí potřebou digitálního obsahu se automatizace stává nezbytnou pro všechny typy tvůrců obsahu. Musí využívat technologie k zefektivnění pracovních postupů a zjednodušení produkce vysoce kvalitního obsahu.
ClickUp nabízí různé funkce, které se přizpůsobují jedinečným potřebám každého typu tvůrce obsahu – ať už píšete blogy, skriptujete videa nebo skládáte hudbu. Pomáhá podpořit kreativitu, automatizovat rutinní úkoly a zlepšit spolupráci.
S ClickUp se můžete soustředit na tvorbu obsahu, který skutečně osloví vaše publikum, a nechat ClickUp, aby za vás odvedl těžkou práci. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes.