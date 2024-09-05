ClickUp blog
Typy tvůrců obsahu a jejich oblíbené nástroje pro automatizaci

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
5. září 2024

Tvorba obsahu je stále obtížnější. S rostoucí konkurencí ve všech oblastech čelí všichni tvůrci obsahu náročnému úkolu, kterým je konzistentní produkce vysoce kvalitního a relevantního obsahu.

Pro tvůrce obsahu může neschopnost vyvážit kreativitu s konzistentností vést ke ztrátě sledujících a snížení viditelnosti. Proto moderní tvůrci využívají technologie a nástroje, aby byli produktivnější.

Výkonná platforma pro produktivitu nebo správu úkolů může zjednodušit a urychlit tvorbu obsahu pro tvůrce digitálního obsahu.

Ať už vytváříte blogové příspěvky, scénáře videí nebo nahráváte podcasty, správný nástroj vám může zefektivnit práci, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité – poskytování kvalitního obsahu, který přináší výsledky.

Pojďme se seznámit s různými typy tvůrců obsahu a s tím, jak mohou technologie využít při tvorbě obsahu.

Porozumění tvorbě obsahu pro různé typy tvůrců

Tvorba obsahu je proces vytváření poutavého, hodnotného a relevantního materiálu, který osloví konkrétní publikum. Různí tvůrci obsahu vytvářejí obsah v různých stylech, včetně textu (blogy, e-knihy), obrázků (infografiky, fotografie), videí a podcastů.

V různých odvětvích si několik tvůrců obsahu vybudovalo autoritu ve své oblasti, získalo loajální publikum a dosáhlo významného zapojení na více platformách.

Co tedy tvorba obsahu obnáší? Aby vytvořil ten jeden poutavý obsah, který vás přiměje kliknout na tlačítko „Líbí se mi“ nebo „Odebírat“, musí tvůrce projít několika kroky – plánování obsahu, produkce (psaní, natáčení, nahrávání atd.), editace a zpracování, zveřejnění obsahu a analýza dosahu na sociálních médiích.

Kromě toho musí také řídit marketing, spravovat sponzorovaný obsah, budovat partnerství a spolupráce a mnoho dalšího.

Pokud jste tvůrcem, můžete vše dělat ručně nebo zefektivnit a automatizovat několik aspektů tohoto procesu pomocí nástroje pro správu marketingových projektů.

Software pro správu marketingových projektů ClickUp vám pomůže:

  • Vytvářejte rozmanitý obsah, jako jsou blogové přehledy, kampaně a případové studie, v libovolném rozsahu pomocí ClickUp Brain, integrovaného asistenta s umělou inteligencí.
  • Spolupracujte se svým týmem na brainstormingu nápadů na obsah pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
  • Vizualizujte a dosahujte svých marketingových cílů prostřednictvím několika malých úkolů s ClickUp Goals.
  • Automatizujte opakující se, strukturované a redundantní pracovní postupy a úkoly pomocí ClickUp Automations.
Software pro správu marketingových projektů ClickUp
Sledujte a analyzujte pokrok směrem k vašim marketingovým cílům pomocí softwaru ClickUp Marketing Project Management Software.

Nejprve si ale ujasněme význam tvorby obsahu v dnešní ekonomice.

Význam tvorby obsahu v ekonomice tvůrců

  • Zvyšuje povědomí o značce: Digitální obsah slouží jako hlas značky. Umožňuje vám sdělit vaše hodnoty, myšlenky a osobnost širšímu publiku.
  • Zvyšuje organickou návštěvnost: Pokud je obsah optimalizován pro SEO, zvyšuje organickou návštěvnost. Tato organická návštěvnost je nejen nákladově efektivní, ale také zapojuje publikum.
  • Buduje autoritu a důvěryhodnost: Úspěšní tvůrci digitálního obsahu jsou často považováni za myšlenkové vůdce ve svém oboru. Jako tvůrce obsahu můžete sdílet postřehy, výzkumy a cenné informace, abyste si u svého publika vybudovali autoritu a důvěryhodnost.
  • Zlepšuje retenci zákazníků: Hodnotný digitální obsah udržuje zájem vašeho publika a podporuje loajální sledování. Zapojené publikum má větší pravděpodobnost, že bude opakovaně nakupovat a stane se zastáncem značky, což je zásadní pro udržitelný růst podnikání.
  • Zvyšuje konverzní poměr: Pro méně známé značky je velmi obtížné vybudovat si stejnou úroveň důvěry, jakou mají influenceři. Díky influencer marketingu může být tato důvěra spojována s vaší firmou. Studie z roku 2023 ukazuje, že 45 % evropské generace Z má sklon kupovat módní doplňky, které viděli nosit influencery.

10 typů tvůrců obsahu na sociálních médiích

1. Blogeři

56 % marketérů, kteří využívají blogování, tvrdí, že je to jejich nejúčinnější obsahová strategie pro zvýšení povědomí o značce. Vzhledem k tomu, že blogování vyžaduje kromě samotné tvorby obsahu také rozsáhlý výzkum a optimalizaci SEO, aktivní blogeři používají několik blogovacích nástrojů, které jim pomáhají zefektivnit jejich proces.

Někteří slavní blogeři:

Timothy Sykes Více než 1 milion sledujících na Instagramu
Simon Sinek10 milionů sledujících na LinkedIn a YouTube
Seth Godin 1. 9 milionů sledujících na různých sociálních médiích

Jaké výhody přináší ClickUp blogerům?

Pokud hledáte efektivní nástroj pro blogování a tvorbu obsahu, ClickUp je tou správnou volbou pro tvorbu obsahu, spolupráci a správu projektů.

Zde je několik tipů, jak vám ClickUp pomůže efektivněji vytvářet blogy:

Generátor obsahu s umělou inteligencí: ClickUp Brain, nástroj ClickUp s umělou inteligencí, vám pomůže najít nápady na blogové příspěvky související s klíčovými slovy s vysokým hodnocením a vytvořit osnovy blogů, které zvýší organickou návštěvnost. Přizpůsobí vaše nápady na obsah tak, aby odpovídaly populárním vyhledávacím dotazům, a tím zvýší hodnocení ve vyhledávačích. Můžete jej také použít ke změně tónu obsahu pro konkrétní cílovou skupinu nebo k shrnutí dlouhého obsahu pro výňatky a příspěvky na sociálních médiích.

Využití ClickUp Brain k vytvoření osnovy blogového příspěvku
Použijte ClickUp Brain k generování nápadů na příspěvky a podrobných osnov pro svůj blog.

Správa kalendáře obsahu: ClickUp nabízí řadu šablon kalendáře obsahu, které můžete použít k plánování a předběžnému rozvržení blogových příspěvků. Blogeři mohou snadno sledovat termíny, plánovat příspěvky předem a zajistit konzistentní harmonogram publikování.

Příklad kalendáře obsahu v zobrazení kalendáře ClickUp
Vytvořte kalendář obsahu v ClickUp

Správa blogu: Šablona pro správu blogu ClickUp je navržena tak, aby pomáhala blogerům spravovat vše od vytváření blogových příspěvků až po jejich optimalizaci na jednom centrálním místě.

Šablona pro správu blogu od ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Nechte ClickUp, aby se postaral o náročnou práci, pokud jde o vaše pracovní postupy v oblasti obsahu, pomocí šablony pro správu blogu ClickUp.

Zobrazení časové osy pomáhá sledovat výstupy blogu na flexibilní časové ose a zobrazení kalendáře pomáhá vizualizovat plány publikování na celý měsíc. Pomocí vlastních polí můžete shromáždit data publikování, URL adresy, kategorie atd. na jednom místě.

2. Vloggeři a streamerové

Vloggeři sdílejí se svými diváky prostřednictvím videoobsahu aspekty svého života, názory nebo specifické zájmy. Na druhé straně streamerové vysílají živý obsah, často se zaměřením na hraní her, tvůrčí procesy nebo interaktivní sezení s diváky.

Tyto formy tvorby obsahu jsou vysoce zpeněžitelné, přičemž úspěšní tvůrci budují osobní značku a významné zdroje příjmů prostřednictvím reklam, sponzorství, darů a prodeje zboží.

Nejlepší tvůrci vlogů a streamovaného obsahu:

PewDiePie (Felix Kjellberg)Tvůrce her a vlogů111 milionů odběratelů na YouTube
Marques BrownleeObsah související s technologií19 milionů odběratelů na YouTube
Pokimane (Imane Anys)Streamer her7 milionů odběratelů na YouTube

Jak ClickUp vylepšuje pracovní postupy pro vlogery a streamery?

Produkce videa: Streamerové a vloggeři, kteří spolupracují s editory nebo grafickými designéry na nástrojích pro design a střih videa nebo se správci sociálních médií na správě svých kanálů, mohou přidělovat úkoly, sdílet soubory, poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase a udržovat celý tým v souladu s šablonou ClickUp Video Production Template.

Šablona pro výrobu videa od ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Šablona pro výrobu videa od ClickUp zajišťuje úspěch díky dobře organizovanému přístupu k plánování, předprodukci, produkci, postprodukci a dodání.

Šablona obsahuje různé funkce, které umožňují stanovit jasné cíle videoprodukce, rozdělit je na úkoly, přiřadit je příslušným členům týmu a efektivně spravovat úkoly v postprodukci.

Vývoj scénářů a obsahu: ClickUp Docs umožňuje vlogerům vytvářet návrhy scénářů, osnovy videí, sledovat body k diskusi nebo streamovat překryvy a vytvářet stručné popisy projektů pomocí AI asistenta pro psaní ClickUp, ClickUp Brain.

3. Podcastéři

Podcasteři sdílejí audio nebo video podcasty prakticky na jakékoli téma, které si dokážete představit. Ať už se jedná o vyprávění příběhů, rozhovory, vzdělávání nebo zábavu, podcasteři vytvářejí jedinečné, intimní spojení se svými posluchači.

Několik podcastů, které by se vám mohly líbit:

RadiolabRadiolab kombinuje vědu, filozofii a vyprávění příběhů a přitahuje 1,8 milionu posluchačů po celém světě.
NevysvětlitelnéVědecká série, která se zabývá otázkami týkajícími se lidských smyslů, sluneční soustavy a všeho mezi tím.
SeriálSerial zkoumá skutečné kriminální příběhy. Podcast byl stažen více než 340 milionkrát.

Jak ClickUp zlepšuje produkci podcastů?

Spolupráce s týmy: Členové týmu, jako jsou redaktoři, producenti a spolumoderátoři, mohou snadno sdílet dokumenty, sledovat pokrok a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase v ClickUp Chat View.

ClickUps-Chat-View
Využijte zobrazení chatu v ClickUp k lepší spolupráci se svým týmem.

Psaní scénářů a poznámky k pořadu: Použijte šablonu scénáře podcastu ClickUp k uspořádání svých nápadů a vytvoření plynulého průběhu.

Šablona skriptu podcastu ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Zajistěte, aby byl váš obsah jasný a dobře upravený, pomocí šablony ClickUp Podcast Script Template.

Tato šablona zajistí, že obsah vašeho podcastu bude jasný, dobře upravený a hodnotný pro vaše posluchače. Různé prvky této šablony pomáhají při brainstormingu nápadů, výzkumu a vytváření osnovy, organizování obsahu do sekcí, úpravách a nahrávání.

4. Influenceri a ambasadoři značky

Influenceři a ambasadoři značek využívají svou přítomnost na sociálních médiích k propagaci produktů, služeb a značek. Mají velký počet sledujících a vytvářejí obsah, který rezonuje s jejich publikem, což zvyšuje zapojení a povědomí o značce.

Ambasadoři značky mají dlouhodobá partnerství se značkami a aktivně propagují produkty jako součást svého životního stylu.

Nejvýznamnější influenceři:

Kylie Jenner380 milionů sledujících na Instagramu
Cristiano Ronaldo600 milionů sledujících na různých sociálních médiích
Khaby Lame81 milionů sledujících na Instagramu

Jak ClickUp pomáhá influencerům spravovat jejich práci?

Řízení projektů a přidělování úkolů: Influenceri mohou pomocí šablony Content Plan Template od ClickUp zmapovat své cíle v oblasti obsahu, organizovat úkoly, plánovat obsah pro partnerství se značkami a sledovat pokrok.

Šablona plánu obsahu ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Organizujte úkoly pro každý kus obsahu v šabloně plánu obsahu ClickUp.

S touto šablonou můžete:

  • Vyberte nápady a zdroje znalostí, abyste mohli vytvářet obsah, který osloví vaši cílovou skupinu.
  • Buďte vždy o krok napřed před svými plány a termíny
  • Shromážděte informace a poznatky, které vám pomohou při budoucích rozhodnutích týkajících se obsahu.
  • Zajistěte, aby vaše obsahové iniciativy byly v souladu s vašimi celkovými marketingovými cíli.

Integrace s dalšími nástroji: ClickUp se integruje s různými nástroji pro influencer marketing, jako jsou aplikace pro správu sociálních médií a analytické nástroje. Tato integrace centralizuje všechny aspekty správy kampaní, od plánování po realizaci a analýzu. ​

5. Grafici

Grafici používají typografii, obrázky, barvy a techniky rozvržení k vytváření vizuálně přitažlivých návrhů pro tiskové materiály, branding a reklamu. Grafici čerpají inspiraci z nejnovějších trendů v designu a vytvářejí loga, ikony, ilustrace a další složité návrhy.

Slavní grafici:

Susan Kare28 000 sledujících na X (dříve Twitter)
Peter Tarka282 000 sledujících na Instagramu
David CarsonVíce než 90 000 sledujících na Instagramu

Jak ClickUp pomáhá grafickým designérům vytvářet lepší projekty?

Spolupráce a zpětná vazba: Grafici spolupracují s klienty, dalšími designéry nebo marketingovými týmy. Funkce spolupráce ClickUp umožňují vkládání a úpravy v reálném čase. Můžete například načrtnout své nápady na design na tabuli ClickUp Whiteboards a členové vašeho týmu mohou přidávat poznámky s návrhy na vylepšení.

Tabule ClickUp
Zobrazte své nápady nebo poznámky z jednání pomocí tabule ClickUp!

Sledování času a produktivita: Funkce sledování času ClickUp je obzvláště užitečná pro grafické designéry na volné noze, kteří účtují klientům hodinovou sazbu. Designéři mohou sledovat čas strávený na každém úkolu, což zajišťuje přesné fakturace a lepší řízení projektů.

ClickUp Time Tracking
Sledujte čas strávený každou úlohou pomocí ClickUp Time Tracking.

💡Tip pro profesionály: Použijte grafické šablony k snadnému návrhu více projektů. Přizpůsobte je typografií, obrázky a barvami specifickými pro danou značku a vytvořte jedinečné a profesionálně vypadající návrhy v požadovaném rozsahu.

6. Fotografové

Fotografové zachycují okamžiky, vyprávějí příběhy a zprostředkovávají emoce prostřednictvím vizuálních obrazů. Specializují se na různé oblasti, včetně portrétní, krajinářské, módní a svatební fotografie.

Nejlepší tvůrci fotografického obsahu:

Chris Burkard4 miliony sledujících na Instagramu
Brandon Woelfel3 miliony sledujících na Instagramu
Annie Leibovitz1. 2 miliony sledujících na Instagramu

Jak ClickUp pomáhá fotografům?

Spolupráce a kontrola: Fotografové často spolupracují s klienty na výběru a úpravách fotografií. Nástroje pro kontrolu ClickUp umožňují klientům prohlížet a komentovat fotografie přímo v rámci platformy, což činí proces zpětné vazby plynulejším a organizovanějším.

ClickUp Proofing
Usnadněte zpětnou vazbu a schvalování přidáváním komentářů přímo k přílohám úkolů pomocí ClickUp Proofing.

Databáze zákazníků: Díky softwaru CRM pro fotografy od ClickUp mohou profesionálové ukládat kontaktní informace a spravovat vše od prodejních kanálů až po rezervace. Obsahuje také funkce pro získávání potenciálních zákazníků z webových formulářů, nastavování připomínek, plánování schůzek a focení a shromažďování zpětné vazby.

7. Správci sociálních médií

Správci sociálních médií spravují účty značek nebo jednotlivců na různých platformách, jako jsou Instagram, Twitter a TikTok.

Používají různé aplikace pro tvorbu obsahu, které pomáhají klientům vytvářet efektivní marketingové strategie pro sociální média a generovat obchodní příležitosti.

Nejlepší manažeři sociálních médií:

Gary Vaynerchuk (GaryVee)Více než deset milionů sledujících na Instagramu, X (dříve Twitter) a TikToku
Mari SmithVíce než 500 000 sledujících na Instagramu, X (dříve Twitter) a Facebooku
Rand FishkinVíce než 500 000 sledujících na LinkedIn a X (dříve Twitter)

Jak ClickUp zefektivňuje obsah pro správce sociálních médií

Správa úkolů a automatizace pracovních postupů: Pro každou kampaň můžete vytvořit podrobné seznamy úkolů, které zahrnují tvorbu obsahu, plánování a sledování analytických údajů.

Zobrazení seznamu ClickUp
Zobrazení seznamu v ClickUp se hodí pro vizualizaci příspěvků a kanálů sociálních médií najednou.

Šablony pro sociální média: ClickUp poskytuje šablony pro sociální média, které slouží k vytváření obsahové strategie, přidělování úkolů a plánování obsahu.

K sledování a monitorování KPI můžete také použít šablonu ClickUp pro analýzu sociálních médií.

Šablona pro sledování výkonu sociálních médií od ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Pečlivě sledujte své metriky a stanovte si nové cíle pomocí šablony pro analýzu sociálních médií od ClickUp.

Pomocí této šablony můžete vizualizovat výkonnost obsahu na sociálních médiích, získat přehled o zapojení uživatelů, identifikovat typy obsahu, které nejlépe rezonují s vaší cílovou skupinou, a měřit úspěšnost kampaní.

8. Copywriteři

Copywriteři hrají klíčovou roli v marketingu a reklamě. Jsou zodpovědní za psaní textů pro sociální média, vstupní stránky a skripty na digitálních platformách.

Účinné copywriting přesahuje pouhé psaní; zahrnuje strategické používání klíčových slov, meta tagů a dalších prvků SEO na stránce, aby se zlepšila viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávačů (SERP).

Ať už se jedná o reklamu Google, kampaň na sociálních médiích nebo tištěnou reklamu, kvalita textu má přímý vliv na účinnost reklamy.

Nejlepší tvůrci obsahu v oblasti copywritingu:

Joanna Wiebe30 000+ na X (dříve Twitter)
Neville Medhora45 000+ na X (dříve Twitter)
Ann HandleyVíce než 530 000 na LinkedIn

Jak ClickUp pomáhá copywriterům?

Pomoc při psaní založená na umělé inteligenci: ClickUp Brain analyzuje trendy na sociálních médiích a hlas značky, aby vytvořil poutavý obsah, který pomáhá udržovat stabilní a aktivní přítomnost na sociálních médiích. Použijte výzvy jako „Napište popisky na Instagram, abyste zvýšili povědomí o nástrojích umělé inteligence pro správu času a produktivitu a jejich přijetí.“ Umělá inteligence vám může pomoci vymýšlet nápady a měnit tón vašich textů tak, aby vyhovovaly různým cílovým skupinám, od zaneprázdněných profesionálů a podnikatelů až po majitele malých firem.

Použijte ClickUp Brain k generování nápadů pro popisky na sociálních médiích.
Použijte ClickUp Brain k generování nápadů pro popisky na sociálních médiích.

Automatizace pracovních postupů: Automatizace ClickUp může zefektivnit opakující se úkoly, jako je nastavení opakujících se témat obsahu (např. „Motivační pondělí“ nebo „Vzpomínkové čtvrtky“), a zajistit, aby byly tyto příspěvky naplánovány a připraveny s dostatečným předstihem.

Automatizace ClickUp
Snadno automatizujte své pracovní postupy pomocí ClickUp Automations.

9. Scenáristé

Scénáristé vyvíjejí dialogy, dějové linie a charaktery postav, aby vytvořili poutavé příběhy, které zaujmou diváky. Tato specializace je v zábavním průmyslu klíčová, protože kvalita scénáře může významně ovlivnit úspěch produkce.

Nejlepší tvůrci obsahu v oblasti scenáristiky:

Shonda Rhimes1. 9 milionů sledujících na Instagramu
Aaron Sorkin73 000 sledujících na X (dříve Twitter)
Lena Waithe1 milion sledujících na Instagramu

Jak ClickUp pomáhá scenáristům?

Řízení projektů a organizace úkolů: Scénáristé mohou využít funkce pro správu úkolů v ClickUp k rozdělení svých projektů na zvládnutelné úkoly. Každý scénář lze rozdělit do sekcí, jako je návrh, návrh, revize a finalizace, což pomáhá autorům udržet si přehled a držet se plánu.

Generátor nápadů s využitím umělé inteligence: Asistent pro psaní s využitím umělé inteligence ClickUp, ClickUp Brain, může scénáristům pomoci generovat nápady pro vše od poutavé úvodní scény pro napínavý thriller až po lehkou a zábavnou konverzaci mezi dvěma postavami.

Použijte ClickUp Brain k psaní skriptů
Použijte ClickUp Brain k získání kreativních nápadů pro psaní dialogů, zvratů v ději, nastavení scén a dalšího.

10. Hudebníci

Hudebníci tvoří a interpretují hudbu, často produkují originální skladby nebo hrají covery. Tato niche zahrnuje různé styly tvorby obsahu – hru na nástroje, zpěv, psaní písní a tvorbu hudby.

Rozmach ekonomiky tvůrců umožnil hudebníkům oslovit globální publikum prostřednictvím sociálních médií a streamovacích služeb.

Nejlepší tvůrci hudebního obsahu:

Taylor Swift260 milionů sledujících na Instagramu
Justin Bieber291 milionů sledujících na Instagramu
Ariana Grande362 milionů sledujících na Instagramu

Jak ClickUp pomáhá hudebníkům vytvářet obsah

Řízení vztahů se zákazníky: CRM systém ClickUp pomáhá analyzovat preference publika, aby bylo možné přizpůsobit hudební nabídku. Hudebníci a hudební vydavatelství mohou tuto platformu využít k informovanému rozhodování o místech turné, designu merchandisingu, marketingových kampaních a termínech vydání hudby.

Kalendářový náhled ClickUp
Efektivně organizujte svůj rozvrh pomocí kalendářového zobrazení ClickUp.

Plánování a správa kalendáře: Pomocí zobrazení kalendáře v ClickUp mohou hudebníci plánovat nahrávací sezení, data vydání a propagační aktivity. To jim pomáhá sdílet obsah a dodržovat termíny.

Automatizace obsahu pro všechny typy tvůrců obsahu

S rostoucí potřebou digitálního obsahu se automatizace stává nezbytnou pro všechny typy tvůrců obsahu. Musí využívat technologie k zefektivnění pracovních postupů a zjednodušení produkce vysoce kvalitního obsahu.

ClickUp nabízí různé funkce, které se přizpůsobují jedinečným potřebám každého typu tvůrce obsahu – ať už píšete blogy, skriptujete videa nebo skládáte hudbu. Pomáhá podpořit kreativitu, automatizovat rutinní úkoly a zlepšit spolupráci.

S ClickUp se můžete soustředit na tvorbu obsahu, který skutečně osloví vaše publikum, a nechat ClickUp, aby za vás odvedl těžkou práci. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes.

