Bezplatné šablony memorand o porozumění pro zjednodušení obchodních dohod a partnerství

Najít správnou šablonu memoranda o porozumění není snadné 🤔 Většina z nich je buď příliš vágní, příliš složitá, nebo prostě nepraktická.
Pokud se místo rozvíjení partnerství zaseknete při procházení šablon, potřebujete něco jednoduchého, přehledného a snadno přizpůsobitelného.
Tento článek vám přináší nejlepší bezplatné šablony memorand o porozumění, které skutečně fungují. Žádné zbytečnosti, pouze šablony připravené k použití pro různé typy smluv, které vám usnadní další obchodní kroky.
Přehled bezplatných šablon memorand o porozumění
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona jednoduché platební smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerům, majitelům malých podniků nebo komukoli, kdo půjčuje peníze a potřebuje jasnou a sledovatelnou smlouvu o půjčce.
|Dokumentuje platební částky, splatnosti a podmínky; přizpůsobitelné zobrazení tabulky; prohledávatelná struktura
|Šablona dohody ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zakladatelé připravují smlouvu o obchodním partnerství
|Užitečné poznámky/příklady; Spolupracující dokumenty ClickUp; Zobrazení tabule pro sledování klauzulí
|Šablona úvěrové smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Majitelé malých podniků nebo věřitelé, kteří potřebují strukturovanou úvěrovou smlouvu
|Vlastní pole pro podmínky; Sledování průběhu úvěru; Připomenutí a třídění
|Šablona kupní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nákupní týmy a dodavatelé potvrzující podmínky obchodu
|Přiřazujte komentáře pro spolupráci; Sledování podpisů na základě úkolů; Připomenutí stavu
|Šablona smlouvy o nákupu a prodeji ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Malé podniky/prodejci prodávající produkty s definovanými lhůtami
|Sledování závislostí; Milníky pro dodání; Automatická oznámení
|Šablona partnerské smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Spoluzakladatelé a partneři v malých podnicích
|Definuje nakládání se zisky/ztrátami; Mapování časové osy v kalendářovém zobrazení; Snižuje počet nesplněných závazků
|Šablona smlouvy pro nezávislé pracovníky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové nebo konzultanti hledající jasné smlouvy
|Sekce pro výstupy, rozsah a duševní vlastnictví; zobrazení harmonogramu projektu; správa dlouhodobých vztahů
|Šablona dohody o partnerství 50/50 na ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Rovnocenní obchodní partneři s rovným podílem na vlastnictví
|Sledování pomocí Ganttova diagramu; Rozhodovací procesy; Funkce odpovědnosti
|Šablona dohody o mlčenlivosti ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Právní týmy, freelancerové a podniky spravující více smluv o mlčenlivosti
|Sledování stavu dohod; Automatizace pro ukládání a upozornění; Podpora dodržování předpisů
|Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podniky přijímající dodavatele
|Zahrnuje rozsah, platby, časové harmonogramy a právní doložky; Pošlete e-mail ClickApp pro zaslání smluv
|Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí konzultanti a agentury formalizující nové zakázky od klientů
|Jasný rozsah práce; Tabule pro vizuální mapování; Zabraňuje přepracování
|Šablona investiční smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Startupy, zakladatelé a investoři strukturování investic
|Přiřazování úkolů; Organizace klauzulí; Ukazatele pokroku s kontrolními seznamy
|Šablona pracovní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy stanovující pracovní normy, zejména vzdálené nebo mezifunkční
|Mapa osobnosti; Sekce aspirace; Tabule pro řešení témat
|Šablona dohody o rozchodu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Páry procházející rozchodem
|Snižuje nedorozumění; vyjasňuje práva/povinnosti; plánování řešení sporů.
|Šablona pracovní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR týmy formalizující podmínky zaměstnání
|Podpora dodržování předpisů; Řešení sporů; Upravitelné v ClickUp Docs
|Šablona komerční nájemní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pronajímatelé/správci nemovitostí v Texasu
|Zahrnuje právní základy; přizpůsobitelné klauzule; v souladu s texaským právem
|Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, konzultanti a agentury
|Definuje rozsah/časový harmonogram; jasnost plateb; zabraňuje nejasnostem.
|Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podniky spolupracující s dodavateli
|Zefektivňuje schvalování; chrání duševní vlastnictví; nástroj pro spolupráci s klienty
|Šablona nájemní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pronajímatelé/správci nemovitostí
|Zahrnuje nájemné, kauce, pravidla; Ustanovení o ukončení smlouvy; Prevence sporů
|Šablona provozní smlouvy LLC ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podnikatelé zakládající společnost LLC
|Definuje vlastnictví; Finanční pravidla a pravidla pro vedení záznamů; Prevence sporů
|Šablona dohody o nekonkurenci ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zaměstnavatelé chránící firemní data
|Ustanovení o zákazu konkurence; Část o důvěrnosti; Společná editace
|Šablona dohody o rodičovství ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Společné rodičovství a rozdělení povinností
|Uspořádání dokumentů na jednom místě; sdílený kalendář; řešení sporů
|Šablona smlouvy o zproštění odpovědnosti ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podniky formalizující dohody o odpovědnosti
|Definuje rozsah; Rozhodné právo; Ustanovení o zproštění odpovědnosti/odškodnění
|Šablona manželské smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Páry stanovující podmínky před svatbou
|Zahrnuje finance, majetek, podporu; slaďuje očekávání s cíli ClickUp.
|Šablona pro kontrolu smluv ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podnikatelé/vedoucí společností kontrolující smlouvy
|Zobrazení seznamu všech smluv; zobrazení tabule s vlastními poli; aktualizace pomocí drag-and-drop
|ClickUp Dodatek ke smlouvě Šablona
|Získejte bezplatnou šablonu
|Právní odborníci, projektoví manažeři a majitelé firem upravující smlouvy
|Spolupráce na dokumentech v reálném čase; Komentáře; Sledování pokroku v zobrazení tabule
Co jsou šablony memorand o porozumění?
Šablony memoranda o porozumění jsou předformátované dokumenty, které vytvářejí „memorandum o porozumění“ mezi dvěma nebo více stranami. Obsahují základní podmínky partnerství, jako jsou cíle, odpovědnosti a časové harmonogramy, aniž by byly právně závazné.
Tyto šablony vám ušetří čas, protože vám poskytnou strukturu připravenou k úpravám, takže se můžete soustředit na klíčové body smlouvy, místo abyste začínali od nuly. 📝
Co dělá šablonu memoranda o porozumění dobrou?
Dobře zpracovaná šablona memoranda o porozumění vytváří základ pro jasné a profesionální dohody, odstraňuje nejednoznačnosti a zajišťuje shodu všech stran od samého začátku.
Zde jsou klíčové funkce, které byste měli hledat 👇
- Přizpůsobitelné: Vyberte si šablonu, kterou lze snadno přizpůsobit vašemu konkrétnímu partnerství, typu projektu nebo obchodním podmínkám.
- Snadné použití: Vyberte si přehledné a intuitivní rozvržení, které vám umožní rychle vyplnit podrobnosti bez právnického žargonu a složitosti.
- Zaměření na jasnost: Získejte šablonu, která jasně vymezuje role, odpovědnosti, časové harmonogramy a očekávání obou stran.
- Připraveno pro spolupráci: Hledejte šablonu, kterou lze snadno sdílet a aktualizovat s ostatními stranami, aby všichni byli na stejné vlně.
- Profesionální tón: Vyberte si šablonu, která představuje správnou rovnováhu mezi přátelským a formálním tónem.
- Připraveno k podpisu: Vyberte šablonu, která obsahuje prostor pro podpis všech stran a učiní dohodu oficiální.
Nejlepší šablony memorand o porozumění, ze kterých si můžete vybrat
Silná šablona memoranda o porozumění vytváří základ pro hladkou spolupráci a odpovědnost.
Pokud chcete zjednodušit své obchodní papírování, tyto šablony smluv o spolupráci jsou skvělým výchozím bodem:
1. Šablona jednoduché platební smlouvy ClickUp
Šablona ClickUp Simple Payment Agreement Template (Jednoduchá šablona platební dohody ClickUp) zjednodušuje finanční podmínky mezi stranami a usnadňuje jejich sledování. Tato šablona pomáhá freelancerům a firmám stanovit částky plateb, termíny splatnosti a podmínky pro neplacení bez použití právnického žargonu.
Proč se vám budou líbit
- Nejste si jisti, jak fakturovat klientovi? Tato šablona vám pomůže vše předem zdokumentovat a vytvoří tak základ pro další postup.
- Pomocí zobrazení tabulky ClickUp vytvořte plně přizpůsobenou tabulku a organizujte platby podle klienta, frekvence nebo stavu.
- Získejte strukturu, díky které budou vaše smlouvy přehledné, snadno vyhledatelné a připravené k použití, kdykoli to bude potřeba.
✅ Ideální pro: nezávislé pracovníky, majitele malých podniků nebo kohokoli, kdo půjčuje peníze a hledá jasnou a sledovatelnou smlouvu o půjčce.
🏗️ Stavební kameny: I když memoranda o porozumění nejsou právně vymahatelná, mají významnou morální a profesionální váhu. Podepsané memorandum o porozumění může ovlivnit jednání a prokázat odhodlání. Memoranda o porozumění se také mohou vyvinout v různé typy smluv. Jakmile jsou obě strany spokojené a vybudována důvěra, může memorandum o porozumění sloužit jako základ pro podrobnou, právně závaznou smlouvu.
2. Šablona dohody ClickUp
Šablona dohody ClickUp pomáhá týmům jasně definovat rozsah, role a náklady spojené s jakoukoli obchodní dohodou.
Proč se vám budou líbit
- Obsahují užitečné poznámky, příklady a pokyny, takže každý od začátku přesně ví, co se od něj očekává.
- Pomocí ClickUp Docs můžete v reálném čase společně vypracovat návrh účelu a podmínek šablony.
- Aby byly věci přehledné a srozumitelné, ClickUp Board View převádí každou klauzuli nebo výstup do karet, které můžete přesouvat mezi jednotlivými fázemi, jako je kontrola, schválení nebo sdílení.
✅ Ideální pro: Zakladatele, kteří chtějí sepsat dohodu o obchodním partnerství.
3. Šablona úvěrové smlouvy ClickUp
Šablona úvěrové smlouvy ClickUp je chytrý a strukturovaný způsob, jak formalizovat podmínky půjček a úvěrů mezi přáteli, freelancery nebo obchodními partnery. Obsahuje klíčové prvky, jako je celková výše úvěru, splátkový kalendář, úroková sazba a právní podmínky, aby byla zajištěna transparentnost a předešlo se sporům.
Proč se vám budou líbit
- Vytvořte si v ClickUp vlastní pole pro sledování konkrétních údajů, jako jsou úrokové sazby, splatnosti nebo frekvence plateb.
- Sledujte průběh úvěru, nastavujte připomenutí a filtrujte nebo třídějte podmínky napříč několika smlouvami, a to vše v jednom zobrazení.
✅ Ideální pro: Majitele malých podniků nebo kohokoli, kdo půjčuje peníze a hledá jasnou, sledovatelnou smlouvu o půjčce.
4. Šablona kupní smlouvy ClickUp
Šablona kupní smlouvy ClickUp pomáhá firmám vytvářet jasné a profesionální dokumenty k potvrzení obchodů s dodavateli, prodejci a klienty. Obsahuje pole pro zadání údajů o kupujícím/prodávajícím, popisu produktu, platebních podmínkách a podpisů.
Proč se vám budou líbit
- Pomocí funkce ClickUp Assign Comments můžete přidávat poznámky, navrhovat úpravy nebo objasňovat podmínky, aby všichni byli před podpisem na stejné vlně.
- Jakmile budou podmínky finalizovány, použijte ClickUp Tasks k přiřazení odpovědností za podpisy, sledování stavu a nastavení připomenutí.
- Posuňte dohody vpřed, aniž byste vynechali jediný krok nebo museli honit e-maily.
✅ Ideální pro: Nákupní týmy a dodavatele, kteří potřebují jednoduchou, sledovatelnou šablonu kupní smlouvy s jasně stanovenými povinnostmi.
5. Šablona kupní a prodejní smlouvy ClickUp
Smlouva o nákupu a prodeji ClickUp je obzvláště užitečná pro firmy, které pravidelně jednají s dodavateli a klienty a zabývají se formální výměnou zboží nebo služeb. Poskytuje vám strukturovaný způsob, jak dokumentovat klíčové podrobnosti, jako jsou informace o kupujícím/prodávajícím, specifikace nemovitosti, platební podmínky a termíny převodu.
Proč se vám budou líbit
- Sledujte závislosti a vyhněte se zpožděním bez nutnosti mikromanagementu.
- Snadno spravujte termíny dodání pomocí milníků ClickUp.
- Automatizujte oznámení pomocí ClickUp Automations, aby byli všichni zúčastnění vždy informováni.
✅ Ideální pro: Malé podniky nebo prodejci zabývající se prodejem fyzických nebo digitálních produktů, kteří chtějí stanovit podmínky a časové harmonogramy.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné jednoduché šablony obchodních smluv a dohod
6. Šablona partnerské smlouvy ClickUp
Šablona partnerské smlouvy ClickUp pomáhá týmům definovat vlastnictví, odpovědnosti a příspěvky v obchodním partnerství. Tento rámec usnadňuje stanovení podmínek partnerství a dokumentování kapitálových vkladů. Šablona také poskytuje podrobný rozpis peněžních a nepeněžních příspěvků, což umožňuje úplný přehled o tom, kdo co přináší, ať už finančně nebo jinak.
Proč se vám budou líbit
- Nastíňte, jak bude nakládáno se zisky, ztrátami a platy.
- Snadno vytvořte časovou osu životního cyklu vašeho partnerství, jako jsou data zahájení, milníky obnovení nebo kontrolní body, pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
- Snížte riziko nesplnění závazků nebo pozdějšího zmatku tím, že jasně a přehledně naplánujete termíny.
✅ Ideální pro: Spoluzakladatele a partnery v malých podnicích, kteří chtějí dokumentovat role, podíly a očekávání.
🧠 Věděli jste? Memorandum o porozumění (MOU) se v právních kruzích často nazývá „gentlemanská dohoda“, protože zachycuje záměr a porozumění, aniž by bylo právně závazné.
7. Šablona smlouvy pro nezávislé pracovníky ClickUp
Šablona smlouvy pro freelancery ClickUp je komplexní sada nástrojů pro freelancery, která jim pomáhá stanovit očekávání, chránit jejich práva a zajistit podmínky pro nové klienty při jejich přijímání. Díky polím pro časové harmonogramy projektů, sazby a fakturační podmínky můžete od začátku eliminovat nejednoznačnosti a sebevědomě řešit situace, jako je například profesionální žádost o platbu.
Proč se vám budou líbit
- Získejte přístup k vyhrazeným sekcím pro definování výstupů, rozsahu služeb, platebních lhůt a nakládání s duševním vlastnictvím.
- Integrované zobrazení harmonogramu projektu nabízí klientům přehledný rozpis jednotlivých fází, od zahájení až po dokončení, což zvyšuje transparentnost a odpovědnost.
- Spravujte dlouhodobé vztahy s nezávislými pracovníky tím, že se budete zabývat otázkami, jako je důvěrnost, proplácení výdajů a ukončení smlouvy.
✅ Ideální pro: Freelancery nebo konzultanty, kteří chtějí jasné smlouvy a nulové spory
💡Tip pro profesionály: Použijte funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX a vytvořte návrh memoranda o porozumění během několika minut. Namísto psaní každé klauzule stačí podmínky vyslovit nahlas – Brain MAX je přepíše a strukturová přímo do vašeho preferovaného dokumentu ClickUp Doc.
V ClickUp můžete také vytvořit vlastní autopilotní agenty, kteří upozorní na chybějící standardní klauzule, navrhnou formální jazyk nebo dokonce sladí tón dokumentu s předchozími dohodami uloženými ve vašem pracovním prostoru.
8. Šablona dohody o partnerství 50/50 ClickUp
Šablona dohody o partnerství 50-50 od ClickUp pomáhá partnerům jasně definovat rovné vlastnictví, odpovědnosti a očekávání. Předem připravené sekce pro kapitálové vklady, rozdělení zisku, řešení sporů, podmínky odstoupení atd. usnadňují právní nastavení.
Proč se vám budou líbit
- Sledujte časové osy klíčových rozhodnutí, jako jsou finanční revize a období obnovy, pomocí zobrazení Ganttova diagramu ClickUp.
- Zůstaňte v souladu a zodpovědní po celou dobu trvání partnerství.
- Definujte rozhodovací procesy a finanční příspěvky na jednom místě.
✅ Ideální pro: Rovnocenné obchodní partnery, kteří vytvářejí transparentní a vyvážené dohody o vlastnictví
9. Šablona smlouvy o mlčenlivosti ClickUp
Šablona dohody o mlčenlivosti ClickUp nabízí jasně definované sekce pro identifikaci stran, které informace sdělují a přijímají, a zajišťuje, že si obě strany jsou plně vědomy svých rolí a odpovědností. Můžete rozhodnout, co se považuje za důvěrné informace, specifikovat výjimky (například data ve veřejné doméně) a nastavit hranice použití, abyste zabránili zneužití nebo neoprávněnému sdílení.
Proč se vám budou líbit
- Sledujte stav dohod, nastavujte připomenutí a přiřazujte spolupracovníky pro aktualizace.
- Po podepsání smlouvy o mlčenlivosti použijte automatizace v ClickUp k bezpečnému uložení dokumentů a okamžitému informování zúčastněných stran projektu.
- Zajistěte dodržování předpisů a usnadněte vyhledávání, což je ideální pro rychle se pohybující týmy, které pracují s citlivými údaji.
Podívejte se, jak ClickUp Automations může zjednodušit pracovní postupy NDA, od přidělování úkolů až po automatické spouštění upozornění.
✅ Ideální pro: Právní týmy, freelancery a firmy, které spravují více smluv o mlčenlivosti s klienty s přísnými požadavky na důvěrnost.
10. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp vám pomůže nastínit jasné podmínky mezi vaší společností a nezávislými dodavateli. Díky přizpůsobitelným částem pro rozsah práce, platební kalendáře, časové harmonogramy projektů, důvěrnost a právní doložky zajišťuje vzájemnou jasnost a právní jistotu od prvního dne.
Proč se vám budou líbit
- Zahrňte podmínky obnovení smlouvy a metody řešení sporů, abyste předešli budoucím nejasnostem.
- Zveřejněte daňové povinnosti pro větší přehlednost
- Pomocí integrované funkce Email ClickApp, která je součástí ClickUp, můžete smlouvu přímo odeslat smluvní straně k podpisu.
✅ Ideální pro: Podniky, které přijímají externí dodavatele a potřebují spolehlivý systém pro schvalování smluv.
11. Šablona smlouvy o poskytování poradenských služeb ClickUp
Šablona konzultační smlouvy ClickUp pomáhá definovat služby, časové harmonogramy, podmínky odměňování a doložky o mlčenlivosti, čímž minimalizuje nedorozumění ve vztazích mezi klientem a konzultantem.
Můžete také použít tabule ClickUp Whiteboards k vizuálnímu znázornění dalších ustanovení nebo časových harmonogramů služeb. Tyto kolaborativní tabule jsou užitečné pro brainstorming s klienty v reálném čase a sladění očekávání. Neváhejte přidávat poznámky, kreslit pracovní postupy nebo aktualizovat změny rozsahu.
Proč se vám budou líbit
- Sladěte očekávání s klienty pro úspěšné partnerství.
- Jasně definujte rozsah práce a výstupy, abyste se vyhnuli přepracování.
- Vytvořte právně závaznou smlouvu, abyste se vyhnuli právním problémům.
Šablona se také hodí pro firmy, které zvažují outsourcing projektového managementu, a pomáhá jim formalizovat očekávání a odpovědnosti externích konzultantů.
✅ Ideální pro: Nezávislé konzultanty a agentury, které formalizují nové zakázky od klientů s jasností a flexibilitou.
12. Šablona investiční smlouvy ClickUp
Šablona investiční smlouvy ClickUp vám pomůže spravovat finanční smlouvy s právní přesností. Zachycuje všechny důležité podrobnosti, od nastínění procentuálních podílů a podmínek dividend až po definování hlasovacích práv a doložek o mlčenlivosti.
Proč se vám budou líbit
- Můžete přiřazovat úkoly, organizovat klauzule do samostatných složek a dokonce přidávat časové osy, abyste zajistili, že nebudou překročeny termíny.
- Díky seznamům úkolů a automaticky aktualizovaným pruhům postupu budete mít vše pod kontrolou a vyhnete se zdlouhavé e-mailové korespondenci.
Ať už přijímáte andělské investory nebo formalizujete venture kolo, tato šablona zajistí, že váš investiční proces bude efektivní a transparentní.
✅ Ideální pro: Startupy, zakladatele a investory, kteří chtějí vytvořit právně bezchybnou, strukturovanou investiční smlouvu, která chrání jak peníze, tak vlastnická práva.
13. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Šablona pracovní dohody ClickUp pomáhá týmům sladit očekávání, zlepšit spolupráci a snížit vnitřní třenice prostřednictvím sdílených hodnot a jasných standardů chování.
Integrovaná tabule ClickUp usnadňuje vizuální společné vytváření týmových norem, jako jsou preference komunikace nebo pravidla rozhodování. Můžete také přidat části s návrhy nebo retrospektivy, abyste postupem času vylepšili pracovní postupy.
Tato šablona je ideální pro jakýkoli tým, který používá ClickUp, a to nejen jako centrum pro spolupráci, ale také jako plnohodnotný software pro řízení podniku, který slouží k sladění cílů, chování a procesů.
Proč se vám budou líbit
- Vyzkoušejte interaktivní tabule, jako je Personality Map, abyste identifikovali individuální pracovní styly (introvert, činitel, myslitel atd.).
- Vyzkoušejte sekci Aspirace, kde mohou členové sdílet své naděje pro tým.
- Pomocí tabule pro řešení témat můžete vznášet otázky, navrhovat řešení a dokumentovat dohody.
✅ Ideální pro: Týmy, které stanovují jasné pracovní normy, zejména v prostředí vzdálené práce nebo mezifunkčních týmů.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony projektových návrhů ve formátech Word, Excel a ClickUp
14. Dohoda o rozchodu ClickUp
Šablona dohody o rozchodu ClickUp umožňuje párům vypořádat se se složitostmi rozchodu s minimem dokumentace. Umožňuje vám vytvořit a spravovat všechny klíčové dokumenty související s finančními ujednáními, rozdělením majetku, péčí o děti a výživným. Každá přehledně uspořádaná sekce usnadňuje sladění vzájemných očekávání a udržování pořádku v záznamech.
Proč se vám budou líbit
- Omezte nedorozumění a konflikty v průběhu celého procesu.
- Stanovte si vzájemné porozumění ohledně práv a povinností každé strany.
- Rozhodněte se o vzájemně přijatelném způsobu řešení budoucích sporů a neshod.
✅ Ideální pro: Páry procházející rozchodem, které chtějí zajistit jasnost, právní připravenost a snadný přístup k dokumentům.
📚 Přečtěte si také: Šablony RFQ (žádosti o cenovou nabídku ve formátu Word a Excel) pro zjednodušení nákupu
15. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Šablona pracovní smlouvy ClickUp nabízí strukturované rozvržení pro nastínění podmínek zaměstnání, očekávání v práci, mzdové politiky a chování na pracovišti, což je ideální pro týmy HR, které se snaží udržovat jasnost mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Její vestavěné sekce pro docházku, dovolenou, ochranu duševního vlastnictví atd. zajišťují hladký nástup do zaměstnání a zároveň chrání zájmy obou stran.
Proč se vám budou líbit
- Dodržujte pracovní právo díky jasně definované smlouvě.
- Chraňte svá zákonná práva
- Získejte strukturovaný rámec pro řešení sporů.
Chcete-li začít, použijte program pro zpracování textu, jako je ClickUp Docs, a navrhněte svou smlouvu zadáním údajů o zaměstnancích, pracovních rolí a pracovních podmínek. Zajistíte tak, že váš dokument bude možné upravovat a sdílet ve vašem pracovním prostoru. Odtud můžete sledovat dodržování předpisů a aktualizace v ClickUp, aby žádná politika nezůstala opomenuta.
✅ Ideální pro: HR profesionály a majitele malých podniků, kteří formalizují pracovní podmínky pro nové zaměstnance nebo členy vzdálených týmů.
16. Šablona komerční nájemní smlouvy ClickUp
Šablona komerční nájemní smlouvy ClickUp je přizpůsobena pro pronajímatele působící ve státě Lone Star. Poskytuje připravenou strukturu pro vytváření nájemních smluv na dobu určitou. Obsahuje všechna nezbytná pole pro zaznamenání klíčových údajů, jako jsou informace o pronajímateli a nájemci, doba trvání nájmu, výše nájemného, vybavení, podmínky užívání a služby.
Proč se vám budou líbit
- Určete poplatky za opožděné platby, kauce a podrobnosti o kontrole při nastěhování.
- Od ustanovení o předčasném ukončení smlouvy až po škody na majetku, domácí zvířata a parkování – každá část je předformátovaná a přizpůsobitelná tak, aby byla v souladu s texaskými zákony.
✅ Ideální pro: Pronajímatele nebo správce nemovitostí se sídlem v Texasu, kteří hledají spolehlivou šablonu nájemní smlouvy, která pokrývá všechny právní náležitosti a lze ji přizpůsobit konkrétním situacím v oblasti pronájmu.
🧠 Věděli jste? V americkém právu se memoranda o porozumění, memoranda o dohodě (MOA) a prohlášení o záměru často považují za podobné dokumenty – v mnoha případech se používají zaměnitelně jako předběžné právní nástroje.
17. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp definuje očekávání mezi poskytovateli služeb a klienty a obsahuje sekce věnované službám, časovým harmonogramům a platebním podmínkám, což usnadňuje sladění odpovědností.
Proč se vám budou líbit
- Mějte kontaktní informace o klientech a další podrobnosti po ruce na jednom místě.
- Zaznamenejte každou fázi projektu, abyste mohli předvést práci, proces, platební podmínky a možné scénáře předčasného dokončení.
- Zabraňte tomu, aby zmatek, zmeškané platby a změny rozsahu ovlivňovaly vaše podnikání.
✅ Ideální pro: Freelancery, konzultanty a agentury, které potřebují jednoduchý, ale strukturovaný způsob, jak sepsat a formalizovat smlouvy o poskytování služeb.
18. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp shrnuje odpovědnosti, očekávání ohledně služeb, ceny a termíny dodání, aby pomohla firmám formalizovat podmínky s dodavateli. Každá část, od rozsahu práce po důvěrnost, zajišťuje, že smlouva je právně vymahatelná a snadno srozumitelná.
Proč se vám budou líbit
- Zefektivněte schvalování a žádosti o změny
- Chraňte své podnikání pomocí ustanovení o duševním vlastnictví a odškodnění.
- Získejte přístup k nástroji pro spolupráci s klienty, který zjednodušuje a chrání vaše obchodní zájmy při spolupráci s freelancery, agenturami nebo dodavateli.
✅ Ideální pro: Podnikatele, kteří pravidelně spolupracují s externími dodavateli a chtějí mít jasnou a profesionální smlouvu.
19. Šablona nájemní smlouvy ClickUp
Šablona nájemní smlouvy ClickUp pomáhá pronajímatelům stanovit jasné, právně závazné podmínky, které pokrývají všechny aspekty nájmu. Do určených sekcí můžete přidat podrobnosti, jako je výše nájemného, kauce, doba trvání nájmu a adresa nemovitosti.
Proč se vám budou líbit
- Stanovte pravidla pro chování nájemníků, užívání nemovitosti a platby za služby pod jednou střechou.
- Stanovte podmínky ukončení smlouvy, abyste zajistili transparentnost a předešli budoucím právním sporům.
- Chraňte svá práva jako pronajímatel a zároveň zajistěte, aby nájemníci rozuměli svým povinnostem.
✅ Ideální pro: Nezávislé pronajímatele nebo správce nemovitostí, kteří chtějí stanovit jasná očekávání a vyhnout se sporům s nájemníky.
20. Šablona provozní smlouvy LLC ClickUp
Šablona provozní smlouvy ClickUp je vaším základním právním dokumentem při zakládání společnosti s ručením omezeným. Pomáhá definovat, jak bude vaše společnost fungovat, a zahrnuje podrobnosti o vlastnictví, role členů, rozdělení zisku a rozhodovací procesy.
Proč se vám budou líbit
- Jasně vymezte práva a povinnosti každého člena.
- Zahrňte finanční záležitosti, požadavky na vedení záznamů a postupy pro likvidaci společnosti.
- Předcházejte sporům a zajistěte dodržování státních zákonů.
✅ Ideální pro: Podnikatele zakládající společnost s ručením omezeným, kteří hledají jednoduchý způsob, jak strukturovat vlastnictví, odpovědnosti a vnitřní pravidla.
📌 Rychlý zisk: Přidejte do svého memoranda o porozumění ustanovení o ukončení, i když se nejedná o smlouvu. To pomůže oběma stranám elegantně odstoupit, pokud věci nepůjdou podle plánu.
21. Šablona dohody o nekonkurenci ClickUp
Šablona dohody o nekonkurenci ClickUp pomáhá firmám chránit jejich důvěrné informace a udržet si konkurenční výhodu. Jasně definuje omezení pro bývalé zaměstnance a zakazuje jim po určitou dobu po odchodu z firmy vstupovat do konkurenční firmy nebo zakládat konkurenční firmu.
Proč se vám budou líbit
- Omezte možnost zaměstnanců přetahovat klienty nebo kolegy pomocí doložky o zákazu přetahování.
- Chraňte citlivá obchodní data, jako jsou obchodní tajemství a seznamy klientů, pomocí sekce o důvěrnosti.
- Zjednodušte sledování právních smluv pomocí komentářů, společné úpravy, automatizace, umělé inteligence a dalších funkcí.
✅ Ideální pro: Zaměstnavatele, kteří chtějí zabránit nekalé soutěži a zabezpečit firemní data po odchodu zaměstnance.
22. Šablona dohody o rodičovství ClickUp
Šablona dohody o rodičovství ClickUp umožňuje rodičům dokumentovat rodičovské povinnosti a rozhodnutí. Pomáhá definovat očekávání, rozdělit klíčové povinnosti a spravovat záležitosti, jako je péče o dítě, návštěvy, zdravotní pojištění a výživné.
Díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením ClickUp, jako je seznam, kalendář atd., mohou rodiče efektivně vizualizovat a spravovat rodičovské úkoly a plány, čímž minimalizují nedorozumění a konflikty.
Proč se vám budou líbit
- Uspořádejte dokumenty týkající se rodičovství na jednom sdíleném a bezpečném místě.
- Získejte praktický plán řešení sporů.
- Vytvořte sdílený kalendář pro spravedlivé rozdělení rodičovských úkolů a povinností.
✅ Ideální pro: Rodiče, kteří hledají jasný, flexibilní a kooperativní způsob, jak spravovat společné rodičovské povinnosti a udržovat shodu ohledně odpovědností.
23. Šablona dohody o zproštění odpovědnosti ClickUp
Šablona ClickUp Hold Harmless Agreement pomáhá podnikům nebo poskytovatelům služeb vytvořit smlouvu, která definuje odpovědnost mezi stranami. Stanoví jasné zproštění odpovědnosti a zajišťuje, že jedna strana souhlasí s tím, že nebude druhou stranu činit odpovědnou za potenciální rizika spojená s konkrétními službami nebo činnostmi.
Můžete snadno navrhnout rozsah dohody, zdůraznit případné výjimky, vyplnit podmínky odškodnění a vyjasnit, která strana je odpovědná za konkrétní rizika nebo incidenty.
Proč se vám budou líbit
- Zaznamenejte činnosti a služby chráněné dohodou.
- Snadno uveďte platné zákony pro danou dohodu.
- Jasně specifikujte typy ochrany, včetně odškodnění nebo zproštění odpovědnosti.
✅ Ideální pro: Podniky, které chtějí formalizovat smlouvy zahrnující potenciální rizika a zajistit, aby si všechny strany byly vědomy svých povinností a rozsahu ochrany před odpovědností.
24. Šablona manželské smlouvy ClickUp
Šablona manželské smlouvy ClickUp je strukturovaný právní dokument, který pomáhá párům vymezit jejich práva, povinnosti a finanční záležitosti před uzavřením manželství. Obsahuje části týkající se vlastnictví majetku, rozdělení dluhů, výživného, nezletilých dětí a okolností, které mohou vést k rozvodu.
Proč se vám budou líbit
- Zjednodušte složité témata, jako jsou výdělky, zdravotní pojištění a bankovní dohody.
- Spolehněte se na formát připravený k okamžitému použití, který eliminuje nejistotu z velmi citlivého procesu.
- Stanovte společné cíle ClickUp, abyste sladili vzájemná očekávání.
✅ Ideální pro: Páry, které chtějí proaktivně řešit logistiku manželství a vytvořit transparentní, právně podloženou smlouvu před uzavřením sňatku.
25. Šablona pro kontrolu smluv ClickUp
Šablona pro kontrolu smluv ClickUp je výkonný pracovní prostor navržený tak, aby zjednodušil a zorganizoval celý proces správy smluv. Každý pohled je promyšleně strukturován pomocí vlastních polí, značek a stavů ClickUp, což usnadňuje zjištění, co je třeba revidovat, co je schváleno a v jaké fázi se smlouva aktuálně nachází.
Proč se vám budou líbit
- Zobrazení Seznam všech smluv poskytuje kompletní přehled smluv a seskupuje je podle „typu podnikání“ pro snadné sledování.
- V zobrazení Contract Review Process Board je každá smlouva zobrazena jako úkolová karta s vyznačenými vlastními poli pro snadnou orientaci.
- Stačí kliknout na kartu úkolu, abyste zobrazili podrobné informace o smlouvě, a přetáhnout kartu do příslušného sloupce, abyste aktualizovali stav smlouvy.
✅ Ideální pro: Podnikatele a vedoucí pracovníky společností, kteří chtějí udržet přehled o smluvních dohodách.
📮 ClickUp Insight: 46 % znalostních pracovníků využívá kombinaci chatu, poznámek, nástrojů pro správu projektů a týmové dokumentace, aby mohli sledovat svou práci. Jejich práce je rozptýlena napříč nespojenými platformami, což ztěžuje udržení přehledu.
ClickUp je aplikace pro práci, která vše sjednocuje. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat a ClickUp Brain je veškerá vaše práce centralizována na jednom místě, prohledávatelná a hladce propojená. Rozlučte se s přetížením nástrojů a přivítejte snadnou produktivitu.
26. ClickUp Dodatek ke smlouvě – šablona
Díky šabloně dodatku ke smlouvě od ClickUp je dokumentace a správa dodatků ke smlouvám neuvěřitelně jednoduchá. Ať už jde o přidání klauzulí, aktualizaci podmínek nebo vyjasnění klíčových bodů, tato šablona zajistí, že všechny strany budou vždy na stejné vlně.
Proč se vám budou líbit
- ClickUp Docs usnadňuje vytváření, úpravy a ukládání dodatků ke smlouvám přímo ve vašem pracovním prostoru.
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami v reálném čase, zanechávejte komentáře a zajistěte, aby byla před finalizací zkontrolována každá klauzule.
- Náhled tabule v ClickUp vám pomůže vizuálně uspořádat každý krok procesu dodatku, ať už se jedná o návrh, revizi nebo podpis, což usnadňuje sledování pokroku na první pohled.
✅ Ideální pro: Právníky, projektové manažery a majitele firem, kteří často upravují smlouvy a potřebují rychlý a strukturovaný způsob, jak tyto změny dokumentovat.
Vytvářejte jasné a profesionální smlouvy s ClickUp
Chcete uzavřít smlouvu s klientem, stanovit očekávání týmu nebo nastínit partnerství? ClickUp funguje jako váš dokonalý software pro správu smluv, kde jsou smlouvy, komentáře, termíny a následné kroky uloženy na jednom místě.
Jeho šablony připravené k použití vám poskytují jednoduchý a organizovaný způsob, jak vytvářet, sdílet a ukládat jakýkoli typ smlouvy. Stačí si vybrat šablonu, kterou potřebujete, přizpůsobit ji svým podmínkám a odeslat.
Pokud navíc potřebujete pomoc s udržením přehledu o všem, ClickUp Brain vám poskytne podněty založené na umělé inteligenci, které vám pomohou stanovit priority, odhalit překážky a zajistit hladký průběh procesu.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a zjednodušte své smlouvy, dohody a vše mezi tím.