Bezplatné šablony seznamu úkolů Asana pro organizaci úkolů

Konečně se posadíte, abyste se pustili do práce, ale zjistíte, že jste strávili více času přemýšlením o tom, co máte dělat, než samotnou prací.
Právě v tom může solidní seznam úkolů sehrát klíčovou roli. Pokud používáte Asanu, její bezplatné šablony seznamů úkolů nabízejí rychlý způsob, jak organizovat denní priority, úkoly týmu nebo osobní cíle.
Pokud jste však někdy měli pocit, že váš seznam úkolů nestačí držet krok s vaším pracovním dnem, nemýlíte se. Čtěte dál až do konce a zjistíte, že existuje chytřejší způsob, jak to vše spravovat pomocí ClickUp. 🤩
Co jsou šablony seznamů úkolů Asana?
Šablona seznamu úkolů Asana je předem připravené nastavení projektu, které slouží ke zjednodušení sledování úkolů v Asaně.
Poskytuje opakovaně použitelný pracovní prostor, kde jsou úkoly organizovány do sekcí, jako jsou denní, týdenní nebo projektové seznamy. Můžete jej použít k přiřazení vlastníků, nastavení termínů a stanovení závislostí v jedné přizpůsobitelné mřížce.
Co dělá šablonu seznamu úkolů Asana dobrou?
Nejlepší šablony seznamů úkolů představují rovnováhu mezi strukturou a flexibilitou, pomáhají týmům vyhnout se opakovanému nastavování každodenních úkolů a zároveň se přizpůsobují jedinečným potřebám projektu.
Zde je přehled klíčových prvků, které podpoří dlouhodobou produktivitu vašeho týmu. 👀
- Centralizované sekce: Nastavte strukturované sloupce, jako jsou Úkoly, Probíhající a Hotové, abyste mohli sledovat stav úkolů a udržovat práci v správném pořadí.
- Podrobné informace o úkolech: Zahrnuje přiřazené osoby, termíny, dílčí úkoly a štítky v rámci každého úkolu, aby se snížila nejednoznačnost a zjednodušilo sledování.
- Strukturovaná vlastní pole: Implementuje pole pro prioritu, stav nebo úsilí, standardizovaná prostřednictvím polí knihovny pro snazší filtrování a vytváření reportů.
- Automatizace a závislosti: Používá vlastní pravidla k organizaci dokončené práce nebo nastavení posloupnosti úkolů, čímž zlepšuje předávání úkolů a přesnost pracovního postupu.
- Více zobrazení: Nabízí rozložení seznamu, tabule, kalendáře nebo časové osy, takže můžete měnit perspektivu v závislosti na požadavcích úkolu.
- Pravidelné vylepšování: Aktualizace šablony na základě zpětné vazby od týmu a měnících se pracovních vzorců s cílem zachovat efektivitu.
Bezplatné šablony seznamu úkolů Asana
Zde jsou nejlepší šablony seznamu úkolů Asana, které vám pomohou vytvořit systém seznamu úkolů a zjednodušit správu úkolů.
1. Šablona týdenního seznamu úkolů Asana
prostřednictvím Asana
Tato šablona týdenního seznamu úkolů vám poskytuje flexibilní digitální pracovní prostor, ve kterém můžete snadno organizovat, upravovat a plánovat svůj týden. Pomocí tabulek Kanban můžete úkoly třídit podle dnů v týdnu, přiřazovat jim vlastníky, nastavovat termíny a přidávat závislosti, které zajistí soulad mezi různými funkcemi. Jakmile se priority změní, stačí úkoly přetáhnout myší a změnit jejich pořadí.
📌 Ideální pro: Týmy nebo jednotlivce, kteří během týdne řeší více priorit najednou.
2. Šablona denního plánovače Asana
prostřednictvím Asana
Tato šablona vám pomůže plánovat každý den strukturovaněji, než když si jen zapisujete úkoly. Umožní vám zmapovat vaše úkoly s ohledem na kontext – priority, úsilí, časové bloky a termíny.
Pomocí vlastních polí můžete úkoly označovat a třídit podle svých potřeb a pomocí funkce Moje úkoly získáte personalizovaný přehled o tom, co máte na práci.
📌 Ideální pro: Jednotlivce spravující velké množství práce v rušných dnech
3. Šablona krátkodobých cílů Asana
prostřednictvím Asana
Tato šablona seznamu úkolů Asana pomáhá rozdělit ambiciózní cíle na konkrétní krátkodobé akční plány. Použijte ji k nastínění menších, lépe dosažitelných milníků, propojte je s dlouhodobými strategiemi a vytvořte dynamiku pomocí viditelných ukazatelů pokroku.
Šablona také poskytuje vašemu týmu plán, který můžete sledovat, a pomáhá vám tak udržovat přehled o úkolech, přizpůsobovat plány a směřovat k celkovému cíli.
📌 Ideální pro: Týmy, které si stanovují čtvrtletní cíle nebo sprintové cíle, které přispívají k širším obchodním výsledkům.
🔍 Věděli jste? Trápí vás nezaškrtnuté políčko na vašem seznamu úkolů? Psychologové tomu říkají Zeigarnikův efekt, kdy se náš mozek soustředí na nedokončené úkoly, místo aby oslavoval ty, které jsme dokončili.
4. Šablona kontrolního seznamu pro zahájení podnikání v Asaně
prostřednictvím Asana
Tato šablona seznamu úkolů Asana je ideální pro každého, kdo chce zahájit podnikání, ale cítí se tímto nápadem přemožen. Pokud nemáte ponětí, kde začít, žádný problém. Šablona obsahuje předem připravené strukturované sekce, včetně Strategie, Registrace vaší firmy, Branding a marketing a Logistika. To vám pomůže provést každý krok ve správném pořadí, bez stresu.
Každá sekce zahrnuje sledování pokroku, odhadované vs. navrhované rozpočty a prostor pro úpravy v případě změny priorit. Navíc můžete sdílet úkoly se spoluzakladateli nebo spolupracovníky, abyste rozdělili odpovědnosti a včas upozornili na rizika.
📌 Ideální pro: Zakladatele, kteří vytvářejí svůj první operační plán, od registrace po spuštění
5. Šablona Eisenhowerovy matice pro Asanu
prostřednictvím Asana
Tato šablona, založená na metodě Eisenhowerovy matice, vám pomůže rozdělit úkoly do čtyř jasných kategorií podle jejich naléhavosti a důležitosti: Provést, Naplánovat, Delegovat a Smazat.
Díky opakovaně použitelnému rozvržení můžete úkoly přetahovat do správného kvadrantu. K těmto úkolům můžete připojit kontext pomocí vlastních polí, přidat dokumenty nebo poznámky, nastavit data zahájení a zapojit kolegy do delegovaných úkolů.
📌 Ideální pro: Vedoucí pracovníky, kteří každý týden stanovují priority úkolů pro efektivní rozhodování.
6. Šablona pracovního deníku Asana
prostřednictvím Asana
Tato šablona seznamu úkolů Asana vám pomůže zaznamenávat každodenní činnosti podle jejich stavu. Snadno zjistíte, co jste naplánovali, co se skutečně podařilo splnit a jak dlouho každý úkol trval.
Na rozdíl od běžných časových rozvrhů vám umožňuje označit úkoly kontextem, jako je typ fakturace, úroveň náročnosti a priorita. Díky tomu je snazší rozpoznat vzorce, sledovat časově náročné úkoly s nízkou hodnotou a upravovat pracovní postupy v reálném čase.
📌 Ideální pro: Profesionály, kteří sledují denní výkonnost za účelem optimalizace využití času, fakturace a trendů produktivity.
💡 Tip pro profesionály: V projektech Lean nebo Agile vyzkoušejte metodu Weighted Shortest Job First (nejprve nejkratší úkol s nejvyšší prioritou), abyste úkoly seřadili podle jejich návratnosti. Rozdělte náklady na zpoždění podle velikosti úkolu a budete přesně vědět, který úkol vám přinese nejvyšší návratnost investic.
7. Šablona projektu Asana Design Project Plan
prostřednictvím Asana
Chcete přejít od jednoduchého kontrolního seznamu k strukturovanému projektovému plánu pro pracovní postupy v oblasti designu?
Tato šablona vám pomůže plánovat a sledovat kreativní materiály v různých formátech, včetně webových bannerů, grafiky pro sociální sítě a vizuálů pro e-maily, abyste nic nezmeškali.
Práci můžete organizovat do přehledných sekcí, jako jsou Reference, Webové zdroje, Sociální zdroje a další, s vlastními poli pro určení typu nebo stavu zdrojů. Týmy ji mohou také použít jako pracovní kusovník pro mezifunkční projekty, kde je klíčová koordinace, jako je například spuštění kampaně v oblasti kybernetické bezpečnosti.
📌 Ideální pro: Kreativní týmy koordinující vizuální materiály napříč kanály s více spolupracovníky
💡 Tip pro profesionály: Nejdříve se věnujte nejdůležitějším (a obvykle nejnáročnějším) úkolům. Metoda Eat That Frog vám pomůže nabrat tempo hned na začátku, takže zbytek dne bude snazší.
8. Šablona cílů společnosti a obchodních cílů Asana
prostřednictvím Asana
Tato šablona je vytvořena tak, aby podporovala plánování zaměřené na výsledky. Zjednodušuje přiřazování odpovědných osob, stanovování termínů a rozdělování cílů na měřitelné komponenty pomocí OKR nebo podobných rámců.
Na jednom místě můžete sladit vše od cílů v oblasti tržeb a metrik spokojenosti zákazníků až po cíle v oblasti náboru zaměstnanců. Použijte jej k propojení strategie s realizací, sledování příspěvků týmu a poskytnutí všem přehledu o tom, jak jejich práce podporuje úspěch společnosti.
📌 Ideální pro: Vedoucí týmy, které převádějí strategické cíle do plánů realizace napříč týmy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro seznamy úkolů s umělou inteligencí
9. Šablona pro spolupráci agentury Asana
prostřednictvím Asana
Šablona seznamu úkolů Asana poskytuje interním týmům a agenturám přehled o nadcházející práci, aktivních úkolech a klientské pipeline. Každá sekce, jako například Plánované úkoly, Probíhající práce a Nadcházející výstupy, pomáhá objasnit, co vyžaduje pozornost, do kdy a od koho.
Navíc udržuje jasné časové plány, takže schvalování nezůstane na mrtvém bodě.
📌 Ideální pro: Marketingové nebo provozní týmy, které spolupracují s agenturami a chtějí zefektivnit kampaně, časové plány a schvalovací procesy.
10. Šablona pro mezifunkční projektový plán Asana
prostřednictvím Asana
Když se na projektu podílí více týmů, mohou se drobné detaily snadno ztratit mezi různými nástroji a doručenými zprávami. Tato šablona pro správu projektů Asana pomáhá centralizovat mezifunkční plánování tím, že poskytuje přehled o každé fázi projektu: Plánování, Milníky, Další kroky a Komunikační plán.
Pomůže vám vizualizovat závislosti v časové ose ve stylu Ganttova diagramu a snadno je upravovat podle změn v harmonogramu.
📌 Ideální pro: Vedoucí projektů, kteří řídí iniciativy napříč několika odděleními s měnícími se termíny a výstupy.
Omezení šablony seznamu úkolů Asana
Je pravda, že šablony seznamů úkolů Asana mohou týmům pomoci rychle se rozběhnout. Mají však několik omezení, která mohou bránit efektivitě a škálovatelnosti.
Zde je několik příkladů:
- Omezený rozsah projektu: Šablony jsou omezeny na jednotlivé projekty, takže změny provedené později se zpětně neaktualizují v existujících kopiích.
- Ruční nastavení opakujících se úkolů: Vyžaduje, aby uživatelé při každém opětovném použití šablony znovu konfigurovali pravidla opakování, což přidává opakující se práci.
- Mezery v automatizaci dílčích úkolů: Pravidla často přeskočí dílčí úkoly, pokud nejsou použity další kroky nebo alternativní nastavení.
- Omezené úložiště šablon: Omezuje počet uložených šablon úkolů na projekt, bez centralizované správy šablon.
- Nekonzistentní chování polí v různých projektech: Vlastní pole, která nebyla přidána prostřednictvím knihovny polí, se nesynchronizují nebo nefungují spolehlivě v zobrazení napříč projekty.
Současná omezení Asany v oblasti flexibility šablon, hloubky reportingu a integrace kalendáře představují výzvu. Mnoho našich šablon vyžaduje ruční revizi a automatizační pravidla mohou být při škálování napříč projekty nespolehlivá.
Současná omezení Asany v oblasti flexibility šablon, hloubky reportingu a integrace kalendáře představují výzvu. Mnoho našich šablon vyžaduje ruční revizi a automatizační pravidla mohou být při škálování napříč projekty nespolehlivá.
Stručně řečeno, šablony Asana často fungují izolovaně, což je skvělé pro jeden projekt, ale může být náročné je sladit napříč odděleními bez duplicit.
Alternativní šablony Asana
ClickUp řeší omezení Asany pomocí šablon, které spojují úkoly, dokumenty, časové osy a kontrolní seznamy do jednoho jednotného pracovního prostoru. Jako software pro správu úkolů usnadňuje sdílenou viditelnost napříč šablonami, aniž by ohrozil kontrolu na úrovni úkolů.
Automatizace jsou velmi užitečné a šablony úkolů a seznamů šetří spoustu času. Líbí se mi rozvržení a možnost přizpůsobení od vlastních polí až po zobrazení.
Automatizace jsou velmi užitečné a šablony úkolů a seznamů šetří spoustu času. Líbí se mi rozvržení a možnost přizpůsobení od vlastních polí až po zobrazení.
Zde jsou nejlepší šablony ClickUp, které kombinují strukturu seznamů úkolů s flexibilitou přizpůsobitelných pracovních postupů. 🧰
1. Šablona základního seznamu úkolů ClickUp
Šablona základního seznamu úkolů ClickUp odstraňuje složitost správy úkolů a poskytuje vám jednoduché nastavení pro plánování dne a sledování priorit. S touto alternativou Asany můžete okamžitě začít pomocí přednastavených sloupců, přepínat mezi formáty podle svého stylu a aktualizovat průběh úkolů.
Takto vám pomůže zůstat soustředění a organizovaní:
- Přepínejte mezi zobrazením tabule pro vizuální přehled úkolů a zobrazením seznamu pro strukturované kontrolní seznamy.
- Využijte dva vestavěné stavy, Úkol a Dokončeno, aby byl váš systém přehledný a funkční.
- Rychle přidávejte a upravujte úkoly bez únavného nastavování pomocí minimalistického rozvržení.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří spravují každodenní osobní nebo pracovní úkoly a potřebují jednoduchou strukturu, aby se mohli rychle zorganizovat.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Funkce Task Priorities (Priority úkolů) v ClickUp změní způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazní kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priorit budete vždy vědět, co řešit jako první.
2. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Šablona denního seznamu úkolů ClickUp je navržena tak, aby vašemu dni dala strukturu, která napomáhá dosažení vašich denních cílů. Pomáhá vám rozpoznat, co je právě důležité, takže denní plánování působí spíše jako rytmus než jako reset.
Tento příklad seznamu úkolů vám pomůže:
- Vytvořte si konzistentní návyky pomocí Streak Counter, který sleduje vaše denní zvyky.
- Třídit úkoly pomocí polí Kategorie a Kde a seskupit položky podle domácnosti, práce nebo pochůzek.
- Prohlédněte si svůj den v kalendářovém zobrazení nebo přepínejte mezi zobrazením pracovní zátěže a Ganttovým zobrazením při plánování napříč týmy.
📌 Ideální pro: Profesionály, kteří během dne vyvažují více priorit a chtějí se soustředit na úkoly s velkým dopadem hodinu po hodině.
3. Šablona seznamu úkolů ClickUp Calendar
Pokud se váš rozvrh neustále mění, vyzkoušejte šablonu úkolů ClickUp Calendar, abyste měli vše pod kontrolou. Promění váš seznam úkolů v dynamický kalendář, který vám pomůže plánovat, vizualizovat a upravovat vaše pracovní zatížení v rámci jednotlivých dnů nebo týdnů.
Tento seznam lze také použít jako seznam úkolů pro osoby s ADHD a díky funkci By Role View, která filtruje úkoly podle odpovědnosti, se můžete soustředit na nejdůležitější úkoly.
Tento šablona vám pomůže získat přehled:
- Zobrazte všechny úkoly na časové ose pomocí zobrazení plánů pro týdenní nebo měsíční plánování.
- Použijte vlastní pole, jako jsou Kategorie, Zdroje a Úroveň produktivity, abyste mohli rychle posoudit kontext úkolu.
- Plánujte schůzky s jasným cílem pomocí zobrazení žádostí o schůzku, které synchronizuje úkoly před schůzkou.
📌 Ideální pro: Týmy a freelancery, kteří spravují úkoly s termíny, které vyžadují přesné časové rozvržení a vizuální plánování.
🔍 Věděli jste? Benjamin Franklin je často považován za vynálezce seznamu úkolů, oficiálně jako součást jeho snahy žít podle 13 osobních ctností. Jeho seznam úkolů nebyl jen seznamem bodů, ale byl organizován podle hodin. Začínal v 5 hodin ráno slovy „Vstaň, umyj se a obrať se k mocné dobrotě“.
4. Šablona seznamu úkolů ClickUp Work
Šablona seznamu úkolů ClickUp Work seskupuje vaše pracovní úkoly podle typu (práce pro klienta, administrativa, oslovování zákazníků), zaznamenává důležité informace přímo do karet úkolů a pomáhá okamžitě odhalit zpoždění nebo překážky.
Toto je způsob, jakým vám tato šablona pomůže získat kontrolu nad vaším pracovním týdnem:
- Přidejte podrobné informace pomocí vlastních polí, jako jsou Typ úkolu, Důležité poznámky a Frekvence.
- Naplánujte si týden pomocí týdenního kalendáře a přepněte na měsíční zobrazení pro širší plánování.
- Udržujte komunikaci související s úkoly přehlednou pomocí polí jako Kontaktní e-mail a Zdroje.
📌 Ideální pro: Mezifunkční týmy a vedoucí týmů, kteří potřebují rozdělit pracovní toky, přiřadit odpovědnost a jasně sledovat rozpracované úkoly.
5. Šablona seznamu aktivit ClickUp
Šablona seznamu aktivit ClickUp vám pomůže organizovat, sledovat a spravovat různé probíhající aktivity v různých kontextech. Obsahuje pole a zobrazení specifická pro pracovní postupy, která vám pomohou propojit aktivity s projekty, rolemi a metrikami pokroku.
Toto je to, co činí tuto šablonu jedinečně funkční:
- Přiřaďte vlastnictví pomocí vlastních polí Projektový manažer a Název projektu v ClickUp, abyste předešli nejasnostem.
- Sledujte pokrok v reálném čase pomocí pole Pokrok v dokončení.
- Spravujte rozsáhlé sady aktivit pomocí vnořených podúkolů a více zobrazení, abyste mohli koordinovat složité časové plány a vyvažovat kapacitu týmu.
📌 Ideální pro: Provozní manažery, týmy zákaznických služeb nebo kohokoli, kdo dohlíží na vrstvené pracovní postupy a potřebuje více než lineární kontrolní seznam.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vás unavuje stanovování priorit podle intuice, rámec RICE vám pomůže ohodnotit úkoly na základě dosahu, dopadu, jistoty a úsilí, abyste věděli, co skutečně stojí za to udělat jako první. Je to obzvláště užitečné pro produktové manažery, kteří potřebují zdůvodnit priority a ukázat, jak byla rozhodnutí učiněna.
6. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Když se vše jeví stejně naléhavé, šablona pro správu úkolů ClickUp vám umožní třídit úkoly podle dopadu a termínu. Získáte strukturovanou, připravenou k použití složku, která třídí vaši práci do jasných fází: Akční položky, Nápady a Backlog.
V čem spočívá vylepšení správy úkolů v této šabloně? Pojďme to zjistit:
- Inteligentně rozdělte a přiřazujte práci pomocí Team View, abyste vizualizovali vlastnictví úkolů.
- Sledujte okamžitě důležité podrobnosti úkolů pomocí předem nahraných vlastních polí, jako jsou Příjemce, Termín splnění a Odhadovaný čas.
- Přepínejte mezi šesti dynamickými zobrazeními, včetně zobrazení tabule pro sledování ve stylu Kanban a zobrazení kalendáře pro plánování pomocí drag-and-drop.
📌 Ideální pro: Manažery a vedoucí oddělení, kteří chtějí koordinovat úkoly napříč projekty, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi pro seznamy úkolů.
7. Šablona úkolů ClickUp Moving To-Do List
Koordinace stěhování, ať už se jedná o přestěhování domácnosti nebo kanceláře, může připomínat řízení stovky mikroprojektů najednou. Šablona úkolů pro stěhování od ClickUp vám pomůže rozdělit každý úkol na jasné, proveditelné fáze, abyste nic nezmeškali.
S touto šablonou můžete:
- Otevřete zobrazení fází stěhování a zmapujte si jednotlivé fáze stěhování.
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, jako jsou Balení, Naplánováno nebo Dokončeno.
- Přiřazujte odpovědnosti a třídějte úkoly pomocí vlastních polí, jako jsou Vlastník, Umístění nebo Úroveň naléhavosti.
📌 Ideální pro: Jednotlivce nebo interní manažery kanceláří, kteří se zabývají detailní logistikou stěhování
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také projektovému týmu sledovat celkový pokrok projektů, aby byly dodrženy termíny.
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového managementu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
8. Šablona seznamu věcí, které chcete stihnout, ClickUp
Šablona ClickUp Bucket List je systém pro sledování cílů určený pro jednotlivce, kteří chtějí proměnit velké sny v konkrétní plány. Umožňuje vám:
- Seskupujte a filtrujte nápady pomocí vlastních polí, jako jsou kontinent, cíl, zúčastněné osoby a spokojenost.
- Uchovávejte vzpomínky v kontextu pomocí pole Fotografie, do kterého můžete připojit vizuální inspiraci nebo nahrát fotografie po zážitku.
- Upřednostněte cíle pomocí zobrazení Podle hodnocení nebo filtrujte cesty a projekty podle toho, kdo se jich účastní, pomocí zobrazení Podle osob.
- Plánujte podle geografické polohy nebo tématu pomocí zobrazení podle kontinentů a rozdělte větší cíle na sledovatelné dílčí úkoly.
📌 Ideální pro: Profesionály orientované na cíle, kteří chtějí sledovat své osobní ambice, cíle v oblasti rozvoje dovedností nebo aspirace na dlouhodobé zkušenosti.
9. Šablona seznamu úkolů ClickUp Class Assignments
Správa plánů lekcí, známkování a kontroly studentů není vždy snadná. Šablona seznamu úkolů ClickUp Class Assignments vám pomůže mít vše pod kontrolou, aniž byste museli prohledávat izolované složky.
Díky 12 přednastaveným stavům úkolů, přednastaveným zobrazením, jako je Seznam podle termínu splnění nebo Dokumenty, a polím pro Hodnocení, Typ úkolu a Pokrytá témata získáte přehled, aniž byste museli každý semestr vymýšlet kolo znovu.
Zde je několik tipů, co můžete udělat:
- Nastavte si připomenutí hodnocení pomocí opakujících se úkolů ClickUp, aby vám dlouhodobé úkoly neunikly.
- Sledujte pokrok v průběhu semestru pomocí časové osy, která zdůrazňuje týdenní výukové cíle a počet známek.
📌 Ideální pro: Pedagogy, akademické týmy nebo rodiče, kteří vzdělávají své děti doma a sledují jejich školní práci, odevzdané úkoly a cykly známkování.
10. Šablona ClickUp Getting Things Done
Šablona ClickUp Getting Things Done, vytvořená na základě metodiky GTD Davida Allena, vám pomůže zaznamenávat, upřesňovat a provádět úkoly tím, že je roztřídí do sedmi předem připravených seznamů GTD, jako jsou Další akce, Čekání na a Tickler File.
- Označujte úkoly podle prostředí a požadovaného času/energie.
- Získejte přístup k sedmi předem uloženým seznamům, které odpovídají jednotlivým fázím GTD, od zachycení příchozích zpráv až po týdenní kontrolu.
- Připněte si GTD Doc View a vytvořte standardní operační postupy, poznámky z jednání nebo živého průvodce GTD pro svůj tým.
📌 Ideální pro: Nadšence do produktivity, kteří používají metodu GTD k rozčlenění nápadů, stanovení priorit akcí a přesunu úkolů do fáze realizace.
💡 Tip pro profesionály: Přepínání mezi úkoly snižuje produktivitu. Seskupte své úkoly podle typu, například administrativní práce, úkoly vyžadující hluboké soustředění nebo rychlé odpovědi, a rozdělte je do konkrétních časových úseků, abyste se mohli soustředit bez přerušení. Například pondělí je věnováno schůzkám a středa psaní.
11. Šablona seznamu úkolů pro renovaci domu ClickUp
Snažíte se zvládnout renovaci domu mezi hovory přes Zoom a e-maily pozdě v noci? Šablona seznamu úkolů pro renovaci domu ClickUp tento proces zjednodušuje. Rozdělí váš renovační projekt do jasných fází a umožní vám naplánovat úkoly pokoj po pokoji, přiřadit dodavatele a seřadit závislosti, abyste nenaplánovali malování před instalatérskými pracemi.
- Pomocí zobrazení tabule organizujte práci v jednotlivých fázích, jako jsou návrh, nákup a realizace.
- Přidejte pole pro sledování nákladů, abyste mohli sledovat práci a materiály podle úkolů.
- Přiřazujte úkoly dodavatelům nebo prodejcům s termíny a značkami stavu.
📌 Ideální pro: Majitele domů a dodavatele, kteří plánují renovace, spravují rozpočty a koordinují práci dodavatelů nebo pracovníků.
⚙️ Bonus: Spojte tyto šablony seznamů úkolů s výkonem ClickUp Brain, vestavěného a kontextově citlivého AI asistenta ClickUp. Můžete ho požádat, aby za vás stanovil priority úkolů, navrhl optimální termíny a mnoho dalšího!
12. Šablona digitálního kontrolního seznamu produktů ClickUp
Šablona digitálního kontrolního seznamu produktů ClickUp poskytuje členům produktového a marketingového týmu připravené rozvržení dokumentu pro každý důležitý krok. Do dokumentu můžete přímo vložit podrobnosti o vlastnictví, termíny a klíčové soubory.
Zde je několik výhod, které vám to přinese:
- Přidejte vlastní pole, jako je datum spuštění, oddělení a rizikové příznaky, abyste mohli sledovat kontext práce.
- Vložte nahrávky obrazovky pomocí ClickUp Clips a společné komentáře, abyste centralizovali zpětnou vazbu.
- Spojte ji s automatizacemi ClickUp nebo souhrny ClickUp Brain, abyste zefektivnili opakující se úkoly a předávání.
📌 Ideální pro: Zakladatele, produktové manažery nebo vývojářské týmy, které sledují aktualizace funkcí, položky backlogu a milníky vydání.
13. Šablona seznamu úkolů pro plánování večírků ClickUp
Šablona seznamu úkolů pro plánování večírků ClickUp vám pomůže zorganizovat vše na jednom místě, abyste mohli uspořádat perfektní setkání. Vytvářejte a spravujte seznamy hostů a informace o dodavatelích. Přidejte podrobnosti o dekoracích, časových harmonogramech a těch posledních pochůzkách, které se vždycky objeví na poslední chvíli. Můžete také označit, co je v procesu, co je pozastaveno a co ještě vyžaduje rozhodnutí, aby vám nic neuniklo.
Proč ji potřebujete:
- Třídit úkoly do fází událostí pro zaznamenávání vizuálního pokroku a aktualizací v reálném čase.
- Používejte vlastní stavy, jako jsou Potřebuje více informací a Blokováno, abyste vždy věděli, co se děje a co vyžaduje pozornost.
- Sledujte přípravu jídla, dekorací a zábavy v samostatných zobrazeních, jako je Vendor Board nebo Decor Checklist , abyste se vyhnuli zbytečnému přecházení mezi okny.
📌 Ideální pro: Organizátory akcí, kteří koordinují oslavu s mnoha proměnnými, jako je catering a výzdoba.
14. Šablona seznamu úkolů pro péči o sebe od ClickUp
Šablona seznamu úkolů ClickUp Self-Care vám pomůže vyhradit si čas na péči o své zdraví se stejnou mírou struktury, jakou věnujete práci nebo prioritám týmu. Můžete si vytvořit osobní plán péče o svou mysl, tělo a ducha s možností sledování stavu, abyste mohli identifikovat vzorce a nést za ně odpovědnost.
Jak vám tato šablona pomůže spravovat osobní úkoly?
- Kategorizujte návyky pomocí vlastních polí Poznámky, Reference, Typ péče o sebe a Typ wellness.
- Sledujte dynamiku pomocí stavů jako Crushing, Off Track a On Hold.
- Plánujte rutiny pomocí zobrazení kalendáře nebo je seskupujte podle typu pomocí zobrazení typu péče o sebe.
📌 Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří si budují konzistentní wellness návyky v oblasti fyzické, duševní a emocionální rutiny.
15. Šablona kontrolního seznamu pro kontrolu kvality ClickUp
Šablona kontrolního seznamu kvality ClickUp vám pomůže identifikovat mezery, označit problémy a zaznamenat výsledky na jednom centrálním místě. Díky předdefinovaným polím, jako jsou Testovací postup, Kritické, Drobné a Výsledky, můžete problémy okamžitě kategorizovat a prioritizovat.
Zde je návod, jak můžete tuto šablonu použít pro kontrolu kvality:
- Zaznamenejte výsledky kontroly dokumentů a úrovně závažnosti do osmi sekcí, včetně Výsledky, Kritické a Testovací postup.
- Použijte vlastní stavy, jako například Nové schválení nebo Zamítnuto, abyste ukázali, kde se každá položka nachází v procesu kontroly kvality.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu projektů a zobrazením tabulky a spravujte kontroly tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
📌 Ideální pro: týmy QA a vedoucí výroby, kteří dohlížejí na výrobu, audity procesů nebo kontroly dodržování předpisů
16. Šablona SEO kontrolního seznamu ClickUp
Šablona ClickUp SEO Checklist sleduje tagy titulků, strukturovaná data, interní odkazy a optimalizace konkrétních stránek pro váš obsah. Díky předdefinovaným polím, jako jsou Domovská stránka, Stránka s podrobnostmi o produktu, Stránka s často kladenými dotazy a Důležitost, můžete snadno segmentovat úkoly podle toho, kde se nacházejí a jaký mají dopad.
Čím se tato šablona SEO kontrolního seznamu vyznačuje:
- Sledujte stav optimalizace pomocí předdefinovaných značek, jako jsou Dokončeno, Probíhá nebo Pozastaveno.
- Využijte integrované zobrazení, jako je SEO Checklist a Team Capacity, abyste měli přehled o postupu úkolů a kapacitě týmu.
- Přidejte odkazy nebo poznámky k auditu přímo do pole Reference pro centralizaci.
📌 Ideální pro: Strategy obsahu, specialisty na SEO nebo marketéry, kteří sledují technické opravy a optimalizace na úrovni stránek ve velkém měřítku.
17. Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp Hiring Checklist Template vám pomůže sledovat kandidáty, spravovat pohovory a organizovat kroky pro zapracování nových zaměstnanců. Každá fáze náborového procesu je podrobně popsána, takže můžete na první pohled sledovat stav, termíny a odpovědnost.
Zobrazení seznamu zajišťuje transparentnost pro celý váš tým, zatímco vnořené podúkoly a vlákna komentářů zajišťují spolupráci a sledování úkolů.
Zde je návod, jak můžete tento kontrolní seznam pro nábor zaměstnanců použít:
- Použijte pole Zdroj uchazeče a Fáze pohovoru, abyste mohli sledovat, odkud každý uchazeč pochází a jak daleko pokročil.
- Zaznamenávejte zpětnou vazbu z pohovorů a konečná rozhodnutí přímo v rámci jednotlivých úkolů pomocí polí Poznámky z pohovoru a výsledek přijetí.
- Seřaďte kandidáty podle oddělení nebo role pomocí filtrovaných zobrazení, jako je Role-Specific Pipeline nebo Department Hiring Progress.
📌 Ideální pro: Náborové pracovníky a týmy HR, které spravují volná pracovní místa, pohovory a úkoly související s nástupem nových zaměstnanců.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si jeden komplexní seznam priorit pro všechny úkoly a nápady, které vám víří v hlavě. Každé ráno pak vyberte 3–5 úkolů do denního seznamu podle priority a úrovně energie. Tímto způsobem zůstanete soustředění, aniž byste byli přetížení.
18. Šablona kontrolního seznamu projektu ClickUp
Šablona kontrolního seznamu projektu ClickUp není běžným kontrolním seznamem projektu. Pomáhá vám sledovat pořadí, stav a dopad každého úkolu, což usnadňuje správu složitých pracovních postupů napříč odděleními nebo týmy.
Tento kontrolní seznam pro řízení projektů vám pomůže být vždy připraveni k akci:
- Určete fáze s vysokým rizikem pomocí polí Progress Risk (Riziko pokroku) a Phase Type (Typ fáze).
- Automatizujte mezifunkční předávání pomocí ClickUp Task Relationships s integrovanými spouštěči.
- Sledujte měnící se termíny díky aktualizacím v reálném čase v zobrazení časové osy projektu.
- Včas odhalte nedostatky v zdrojích pomocí přehledu přidělení týmu, který je navržen tak, aby upozornil na přetížení v paralelních projektech.
📌 Ideální pro: Vedoucí projektů, kteří koordinují vícefázové iniciativy vyžadující sekvencování, sledování stavu a transparentnost v rámci celého týmu.
19. Šablona ClickUp pro seznam úkolů na dovolenou
Nikdo nechce trávit dovolenou stresováním se kvůli zapomenutým nabíječkám nebo rezervacím na poslední chvíli. Šablona ClickUp Vacation Checklist Template udržuje vše, od potvrzení rezervace po připomenutí, abyste si sbalili opalovací krém a tenisky, v pořádku, takže si můžete užít volno, aniž byste museli desetkrát kontrolovat své zavazadla.
Můžete sledovat, co ještě je třeba koupit, co už je sbaleno, a dokonce přiřadit úkoly související s přípravou na cestu svému partnerovi, dětem nebo kolegům, pokud plánujete skupinový výlet.
Takto tato šablona funguje:
- Rozdělte položky související s cestováním do kategorií Sbalit, Sbaleno a Koupit pomocí stavů úkolů.
- Rozdělte základní úkoly do kategorií pomocí polí Typ položky, Dovolená a Množství, abyste se mohli rychleji připravit.
- Přepínejte mezi zobrazeními, jako je Seznam nákupů a Zobrazení stavu položek, abyste okamžitě odhalili mezery.
📌 Ideální pro: Plánovače a časté cestovatele, kteří organizují nezbytnosti na cestu, balení a časové plány.
20. Šablona kontrolního seznamu pro odchod do důchodu ClickUp
Šablona ClickUp Retirement Checklist Template je strukturované plánovací centrum v rámci ClickUp Docs, které vám umožňuje centralizovat dokumenty, odkazy, poznámky a časové osy. Pokud jste odkládali důležité úkoly, jako je převod 401(k) nebo nastavení benefitů po odchodu do důchodu, tato šablona vám pomůže je realizovat pomocí solidního plánu.
Toto je to, co činí tuto šablonu efektivní:
- Naplánujte si milníky před odchodem do důchodu pomocí skupin úkolů, jako jsou Finanční příprava, Právní připravenost a Plánování životního stylu.
- Pomocí referenčních odkazů a sekce Doc embeds můžete mít formuláře, podrobnosti o zásadách a informace o poskytovatelích na jednom místě.
- Nastavte si připomenutí ClickUp pro úkoly s nízkou prioritou, ale časově citlivé, jako je registrace do programu Medicare nebo termíny pro zmenšení nemovitosti.
📌 Ideální pro: Profesionály, kteří se připravují na změnu, sledují milníky, jako je finanční plánování, nastavení benefitů a změny životního stylu.
S ClickUpem se nemusíte starat o termíny splnění
Šablony seznamů úkolů Asana strukturovaně zobrazují jednoduché úkoly, ale pokud váš den zahrnuje žonglování s měnícími se termíny, mezifunkční spolupráci nebo osobní úkoly, tyto formáty mohou být nedostatečné.
A právě tady přichází na řadu ClickUp.
Šablony seznamů úkolů ClickUp nabízejí přizpůsobitelné zobrazení, podrobné názvy úkolů, podrobnější pole pro sledování a přizpůsobitelné rámce přizpůsobené všem oblastem od SEO po péči o sebe, které se přizpůsobí vašemu způsobu práce.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes a vytvořte si systém úkolů, který se přizpůsobí vašim potřebám! ✅