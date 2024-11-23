Jak používat metodu Weighted Shortest Job First (WSJF) pro stanovení priorit

Už jste někdy váhali, zda se pustit do velkého, okázalého projektu, který slibuje obrovské výnosy, nebo do menšího, méně vzrušujícího úkolu, který lze dokončit rychleji?
Každý projektový manažer čelí tomuto dilematu a často se zdá, že neexistuje jasná odpověď.
Právě zde přichází na řadu metoda WSJF (weighted shortest job first). Nabízí datově podložený přístup, který vám pomůže činit chytřejší rozhodnutí při stanovování priorit.
Připravte se, protože vám vysvětlíme, jak WSJF může nasměrovat váš proces stanovování priorit správným směrem!
⏰ 60sekundové shrnutí
- WSJF pomáhá stanovit priority nejkratších úkolů zohledněním nákladů na zpoždění a velikosti úkolu, aby se bylo možné soustředit na úkoly s velkým dopadem.
- Součástí WSJF jsou náklady na zpoždění (hodnota) dělené dobou trvání úkolu (úsilí), které určují prioritu úkolů.
- WSJF vylepšuje stanovení priorit v agilních rámcích tím, že sladí úkoly se strategickými cíli, zahrne zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a využívá vizualizační nástroje, jako je ClickUp.
- WSJF zefektivňuje rozhodování, snižuje zaujatost a zvyšuje soulad s obchodními cíli.
- Výpočet WSJF: Nastavte náklady na zpoždění v ClickUp Custom Fields Použijte Time Tracking pro dobu trvání úkolu Automatizujte výpočet pomocí Formula Fields
- Nastavte náklady na zpoždění v ClickUp Custom Fields
- Používejte sledování času pro trvání úkolů
- Automatizujte výpočty pomocí vzorců
- Integrace WSJF do produktových plánů zajišťuje soulad s obchodními cíli a podporuje přehlednost napříč týmy.
- Běžné problémy, jako je odhadování hodnoty a nekonzistentní bodování, lze překonat standardizací procesů a zapojením zainteresovaných stran.
- WSJF je často více založen na datech a objektivnější ve srovnání s jinými metodami stanovení priorit.
Co je WSJF (Weighted Shortest Job First)?
Weighted shortest job first (WSJF) je model stanovení priorit používaný v Agile, zejména v rámci škálovaného Agile frameworku (SAFe). Pomáhá týmům rozhodovat, které úkoly nebo funkce řešit jako první.
Tato agilní technika stanovení priorit pomáhá týmům soustředit se na iniciativy, které přinášejí největší hodnotu v nejkratším čase.
WSJF zohledňuje klíčové faktory, jako je hodnota pro uživatele a podnik, časová citlivost a snížení rizika, což usnadňuje sladění úsilí s obchodními cíli. WSJF zajišťuje, že pracujete na úkolech s nejvyšším dopadem, což zvyšuje efektivitu a snižuje zpoždění.
⭐️ Zajímavost: Přístup „nejprve nejkratší úkol“ byl poprvé použit v 70. letech 20. století, kdy byly zdroje vzácné a drahé. Cílem bylo co nejlépe je využít co nejlevnějším způsobem.
Použití WSJF v agilním a SAFe prostředí
Než se podíváme na to, jak používat WSJF v Agile a SAFe, pojďme si nejprve vysvětlit, co je to prostředí SAFe.
Scaled Agile Framework (SAFe) byl navržen pro organizace, které realizují komplexní agilní projekty zahrnující více týmů, často napříč odděleními nebo celými podniky. Na rozdíl od menších agilních nastavení poskytuje SAFe strukturovaný přístup k řízení velkých projektů, který týmům umožňuje spolupracovat a zároveň udržovat sladěné cíle na více úrovních, jako je portfolio, program a tým.
V rámci SAFe stanovuje metoda Weighted Shortest Job First (WSJF) priority práce na základě ekonomického dopadu. Umožňuje týmům identifikovat funkce, které přinášejí největší užitek v nejkratším čase, a maximalizovat tak návratnost vynaloženého úsilí.
Použití WSJF na různých úrovních – portfolio, program a řešení – zajišťuje sladění, spolupráci a zaměření na práci s nejvyšší hodnotou, což přímo podporuje pilíře Scrumu, jako je spolupráce a transparentnost.
Ačkoli WSJF lze použít v jakémkoli agilním rámci produktového managementu, je obzvláště užitečný v SAFe kvůli jeho rozsahu a složitosti. V projektech s vysokým rizikem nebo vysokou hodnotou pomáhá WSJF týmům činit rozhodnutí o prioritách na základě dat. To je klíčové v rozsáhlých projektech, kde jsou nezbytné vstupy zainteresovaných stran, spolupráce a jasné stanovení priorit.
Mezi běžná použití WSJF v Agile patří:
- Plánování produktové roadmapy: Sekvencování funkcí pro splnění obchodních cílů
- Prioritizace funkcí: Identifikace funkcí s vysokou hodnotou
- Časové harmonogramy vývoje: Sladění časově náročných úkolů, aby se předešlo zpožděním
Důležitá poznámka: WSJF je náročný na zdroje, takže není ideální pro menší úkoly, jako je opravování chyb. Nejvhodnější je pro práci s velkým dopadem, která přináší obchodní výsledky.
Výhody použití WSJF pro stanovení priorit
WSJF je výkonný rámec pro stanovení priorit, který pomáhá týmům činit informovaná rozhodnutí založená na datech. Zde je několik způsobů, jak můžete WSJF využít pro agilní projekty:
- Zaměřte se na hodnotu a rychlost: Upřednostňujte úkoly, které přinášejí nejvyšší hodnotu v nejkratším čase, zvyšují produktivitu a zlepšují spokojenost zákazníků.
- Efektivní přidělování zdrojů: Zajišťuje, že zdroje jsou směrovány na nejcennější úkoly na základě vyhodnocení hodnoty pro uživatele a časové kritičnosti, což vede k lepším výsledkům projektu a minimalizuje čas strávený činnostmi s malým dopadem.
- Transparentnost a sladění týmu: Podporuje otevřenost při stanovování priorit, pomáhá týmům sladit společné cíle a podporuje společné rozhodování.
- Prioritizace založená na datech: Rozhoduje o ekonomickém dopadu pomocí kvantitativního přístupu a poskytuje důkladný proces prioritizace namísto jednoduchých metod hodnocení.
- Průběžné přehodnocování: Umožňuje týmům přizpůsobit se novým informacím a přehodnotit priority, aby zůstaly v souladu s obchodními cíli.
- Lepší sladění zájmů zúčastněných stran: Podporuje sladění zájmů zúčastněných stran díky jasným kritériím pro stanovení priorit.
- Snížené riziko: Snižuje pravděpodobnost nesprávného přidělení času a zdrojů tím, že klade důraz na práci s vysokou hodnotou a naléhavostí, čímž snižuje riziko zaměření se na méně důležité položky.
- Sladění s obchodními cíli: Udržuje vývoj produktů v souladu s vizí a strategickými cíli společnosti a zajišťuje, že každý úkol podporuje širší obchodní cíle.
- Přizpůsobivost změnám na trhu: Podporuje flexibilitu tím, že umožňuje vašim týmům rychle reagovat na změny tržních podmínek nebo požadavků zákazníků a udržovat priority v souladu s aktuálními potřebami.
- Jasnější stanovení priorit technického dluhu: Poskytuje systematický způsob řešení technického dluhu přidělením priorit na základě jeho ekonomického dopadu, čímž zajišťuje, že technický dluh nebrání budoucímu růstu.
- Škálovatelné pro velké týmy: Podporuje mezifunkční týmy tím, že poskytuje společný jazyk pro stanovení priorit, což velkým skupinám usnadňuje sjednocení se ohledně důležitosti a pořadí úkolů.
Složky WSJF: Rozbor vzorce
Porozumění složkám WSJF vám pomůže efektivněji stanovovat priority úkolů. Rozbor vzorce ukazuje, jak každý faktor pomáhá identifikovat úkoly s vysokou hodnotou.
Prozkoumejme klíčové prvky vzorce WSJF a to, jak spolu fungují, aby optimalizovaly stanovení priorit úkolů.
1. Náklady na zpoždění (CoD): CoD zachycuje dopad zpoždění úkolu.
Vypočítává se kombinací tří prvků:
- Hodnota pro uživatele/podnik: Jakou hodnotu přináší úkol uživatelům nebo podniku
- Časová kritičnost: Jak naléhavý je úkol – některé práce ztrácejí hodnotu, pokud jsou odloženy.
- Snížení rizik/využití příležitostí: Potenciál ke snížení budoucích rizik nebo otevření nových příležitostí.
Společně tyto prvky poskytují jasný obraz o tom, jak důležité je daný úkol brzy dokončit.
2. Rozsah úkolu: Jedná se o odhadovaný čas nebo úsilí potřebné k dokončení úkolu. Menší úkoly s vysokým skóre CoD jsou obvykle upřednostňovány, protože přinášejí hodnotu rychleji.
Níže uvedený obrázek ukazuje, jak může stanovení priorit úkolů pomocí Reinertsenova WSJF významně ovlivnit ekonomické výsledky.
Ztmavené oblasti představují celkovou hodnotu CoD pro každý scénář. Úkoly s nejvyšším WSJF upřednostňují nejcennější práci, což vede k lepším finančním výsledkům. Jak je vidět, výběr dalšího nejlepšího úkolu namísto dalšího nejjednoduššího může mít podstatný finanční dopad. (© Scaled Agile, Inc. )
Skóre WSJF se vypočítá vydělením nákladů na zpoždění velikostí úkolu. Úkoly s vyšším skóre WSJF se řeší jako první, což zajišťuje, že se týmy soustředí na práci s velkým dopadem, kterou lze rychle dokončit a která maximalizuje hodnotu.
💡 Tip pro profesionály: Při hodnocení CoD je třeba zohlednit také míru úsilí. Může ovlivnit celkový dopad zpoždění.
Jak vypočítat WSJF
Model stanovení priorit WSJF vám umožňuje zvážit různé faktory, takže úkoly s vysokou hodnotou a nízkými časovými nároky se přirozeně dostanou na první místo. Zde je podrobný návod k výpočtu WSJF pomocí ClickUp.
Krok 1: Vypočítejte náklady na zpoždění
Pro výpočet CoD ohodnoťte každý faktor – hodnotu, časovou kritičnost a snížení rizika – na stupnici (obvykle Fibonacciho stupnici). Sečtěte tyto skóre a získáte jedinou hodnotu CoD.
Například pokud úkol získá 8 bodů za hodnotu, 5 bodů za časovou kritičnost a 7 bodů za snížení rizika, CoD bude 20.
Můžete nastavit vlastní pole ClickUp pro zadávání a výpočet těchto hodnot pro každý úkol. To usnadňuje sledování a aktualizaci CoD v závislosti na vývoji priorit projektu.
Krok 2: Vypočítejte délku trvání nebo velikost úkolu
Dále odhadněte úsilí nebo čas potřebný pro každý úkol. To se často měří pomocí „délky trvání úkolu“ nebo „velikosti“ a je klíčové pro určení WSJF.
Funkce ClickUp Time Tracking je skvělý nástroj pro výpočet odpracovaných hodin. Můžete sledovat, jak dlouho trvají podobné úkoly, používat historická data nebo provádět odhady na základě zpětné vazby od týmu.
Mějte na paměti, že pro spravedlivé stanovení priorit je nezbytné používat konzistentní stupnici. Například snadný úkol může získat skóre trvání dva, zatímco složitější úkol může získat skóre 20.
Krok 3: Rozdělte náklady na zpoždění podle délky trvání (nebo velikosti) úkolu
Nyní, když máte k dispozici CoD i délku trvání úkolu, vydělte CoD délkou trvání úkolu a získáte skóre WSJF:
WSJF = náklady na zpoždění / doba trvání úkolu
Například pokud má úkol CoD 20 a dobu trvání pět, skóre WSJF bude 4. Vyšší skóre označuje úkoly s vyšší prioritou.
📌 Příklad
Zvažte dvě iniciativy:
- Iniciativa A: CoD = 15, doba trvání úkolu = 3. Skóre WSJF = 15 / 3 = 5
- Iniciativa B: CoD = 8, doba trvání úkolu = 4. Skóre WSJF = 8 / 4 = 2
V tomto případě má iniciativa A vyšší skóre WSJF, takže by měla mít přednost před iniciativou B.
Aby byl tento výpočet snazší, můžete použít pole vzorců ClickUp, která automaticky rozdělí CoD podle délky trvání úkolu pro každou úlohu. Tato automatizace zajišťuje, že vaše stanovení priorit zůstane aktuální bez ručních výpočtů a lidských chyb.
Vše, co musíte udělat, je:
- Přidat pole vzorce
- Klikněte na ikonu plus v zobrazení Seznam nebo Tabulka.
- Vyberte vzorec a pojmenujte jej.
- Nastavte vzorec WSJF
- Klikněte na symbol ƒx a vyberte pole jako Náklady na zpoždění a Trvání.
- K výpočtu WSJF použijte operátory (např. dělení). Pro složitější vzorce použijte pokročilý editor.
- Automatický výpočet napříč úkoly
- Automaticky aktualizovaná pole vzorců, která vám pomohou snadno stanovit priority úkolů na základě skóre WSJF.
Navíc můžete vyzkoušet šablonu ClickUp Prioritization Matrix Template, abyste mohli hodnotit a prioritizovat úkoly na základě jejich dopadu.
Použití WSJF k prioritizaci položek v produktovém plánu
Vytvoření úspěšného plánu vývoje produktu vyžaduje pečlivé stanovení priorit, což často zahrnuje těžká rozhodnutí o tom, co řešit jako první.
WSJF řadí položky ve vašem produktovém backlogu podle dopadu a úsilí, čímž zajišťuje, že úkoly s velkým dopadem se dostanou na vrchol a získají pozornost, kterou si zaslouží.
Software pro správu produktů ClickUp zefektivňuje stanovení priorit pomocí WSJF díky přizpůsobitelnému bodování, vizuálním plánům a nástrojům pro zpětnou vazbu, které vám pomohou zvážit obchodní hodnotu, časovou kritičnost a rozsah úkolu.
Díky zjednodušenému bodování WSJF ClickUp sladí priority vašeho týmu a podpoří rychlejší, datově podložená rozhodnutí, která maximalizují hodnotu. Pojďme se podívat, jak na to.
Krok 1: Sladění WSJF s vašimi obchodními cíli
Než se pustíte do výpočtů, sladěte svůj rámec WSJF a obecné obchodní cíle v prostředí Agile Scrum.
Zamyslete se nad tím, co vaše organizace v současné době považuje za nejdůležitější – ať už je to zvýšení příjmů, zlepšení spokojenosti zákazníků nebo snížení provozních nákladů. Tato jasnost zajišťuje, že stanovení priorit pomocí WSJF přímo podporuje širší cíle společnosti, díky čemuž je váš plán realizovatelný a smysluplný.
Identifikujte hlavní obchodní cíle a ujistěte se, že všichni členové produktového týmu chápou, jak ovlivňují stanovení priorit.
Pomocí šablony produktového plánu ClickUp můžete strukturovat svůj plán podle těchto cílů a zajistit tak soulad od samého začátku.
Krok 2: Shromážděte podněty od zainteresovaných stran
Vaši stakeholdeři – ať už z marketingu, prodeje nebo zákaznické podpory – mají cenné poznatky, které mohou vylepšit vaše stanovení priorit pomocí WSJF. Spolupracujte s nimi, abyste pochopili, které funkce nebo vylepšení budou mít největší dopad na vaše zákazníky nebo podnikání.
Uspořádejte workshop nebo použijte funkci ClickUp Assign Comments k diskusi a zapojení zainteresovaných stran a rozhodovacích orgánů, aby posoudili obchodní hodnotu, časovou citlivost a výhody sníženého rizika každé funkce. Tento přístup umožňuje získat zpětnou vazbu přímo k položkám vašeho plánu, což zvyšuje transparentnost.
📌Příklad: Když zainteresované strany poskytnou zpětnou vazbu, použijte funkci Přiřadit komentáře k @zmínce příslušných členů týmu nebo sebe sama. Jakmile je zpětná vazba vyřešena nebo je učiněno rozhodnutí, vyřešte komentář nebo jej přiřaďte znovu k dalšímu objasnění.
Díky centralizaci všech komentářů na jednom místě mohou zúčastněné strany snadno vylepšit stanovení priorit pomocí WSJF na základě nejnovějších podnětů, aniž by docházelo k nejasnostem.
Krok 3: Vypočítejte skóre WSJF
Pro výpočet WSJF se podívejte na pokyny k bodovacím faktorům v předchozí části.
Každému úkolu přiřaďte skóre podle obchodní hodnoty, časové kritičnosti a snížení rizika (nebo využití příležitosti) pomocí jednotné stupnice, například Fibonacciho. Sečtěte je, abyste zjistili náklady na zpoždění, a poté odhadněte velikost úkolu na základě náročnosti úkolu nebo časových požadavků.
Vzorec WSJF: Skóre WSJF = náklady na zpoždění/velikost úkolu
📌 Příklad: Podívejme se na produktovou roadmapu aplikace pro zvýšení produktivity:
|Funkce
|Obchodní hodnota
|Časová kritičnost
|Snížení rizika
|CoD (součet)
|Rozsah práce
|Skóre WSJF
|Připomenutí úkolů
|8
|7
|5
|20
|3
|6. 67
|Automatizované reportování
|9
|5
|6
|20
|4
|5. 00
|Nástroje pro týmovou spolupráci
|10
|8
|7
|25
|5
|5. 00
|Panel pro stanovení cílů
|7
|6
|4
|17
|2
|8. 50
- Přidejte skóre pro obchodní hodnotu, časovou kritičnost a snížení rizika, abyste získali náklady na zpoždění.
- Rozdělte náklady na zpoždění podle velikosti úkolu a získejte skóre WSJF.
- Prioritizujte funkce na základě skóre WSJF – vyšší skóre znamená vyšší prioritu.
Tento přístup můžete použít i pro jiné produkty, služby nebo projektové úkoly.
📖 Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon produktového backlogu v Excelu a ClickUp
Krok 4: Ohodnoťte a upřednostněte položky svého plánu
Jakmile máte WSJF skóre pro každou položku, je čas je seřadit. Umístěte položky s nejvyšším skóre na začátek svého plánu, abyste dosáhli maximálního účinku.
Mějte na paměti, že stanovení priorit je průběžný proces, takže možná budete muset upravit pořadí podle nových informací. Bodování WSJF pomáhá vašemu týmu stanovit priority funkcí, které zlepšují uživatelský zážitek a spolupráci týmu.
ClickUp nabízí několik způsobů, jak vizualizovat váš plán s prioritami WSJF, takže všichni – od členů týmu po vedoucí pracovníky – mohou snadno zůstat informováni.
Například ClickUp Board View vám umožňuje vizualizovat úkoly v přizpůsobitelných sloupcích podle jejich priority. Přetahováním položek můžete upravovat jejich pořadí, což usnadňuje komunikaci měnících se priorit na Kanban Board.
Pomocí zobrazení časové osy ClickUp můžete mapovat úkoly v čase, což usnadňuje zjištění, kde se položky s vysokou prioritou hodí do vašeho celkového plánu. Toto zobrazení vám pomůže spravovat závislosti, sledovat pokrok a plnit klíčové milníky.
Krok 5: Pravidelně kontrolujte a přehodnocujte
Priority, které stanovíte dnes, se mohou zítra změnit, zejména na dynamických trzích.
Pravidelně kontrolujte své výpočty a hodnocení WSJF, abyste se ujistili, že odrážejí aktuální podmínky, obchodní cíle a potřeby zákazníků. Tento krok pomáhá udržet vaši roadmapu flexibilní a relevantní.
Šablona matice pro stanovení priorit ClickUp nabízí jasný způsob organizace úkolů pomocí WSJF pro agilní plánování roadmapy. Jedná se o matici 3×3 s osami Dopad a Úsilí, kde úkoly získávají nízké, střední nebo vysoké skóre. Barevně označené buňky usnadňují stanovení priorit:
- Červená: Proveďte ihned
- Oranžová: Proveďte další krok
- Zelená: Proveďte jako poslední
Přidejte úkoly jako poznámkové lístky na tabule ClickUp, posuďte jejich dopad a náročnost a přetáhněte je do příslušné buňky. Tento flexibilní pohled vám umožňuje propojit úkoly a dokumenty a přidat vizuální prvky, čímž získáte kreativní a interaktivní pracovní prostor pro stanovení priorit pomocí WSJF.
💡 Tip pro profesionály: Přístup WSJF také zlepšuje spolupráci mezi různými odděleními. Marketingové týmy mohou upravit své kampaně na základě prioritních funkcí stanovených vývojovými týmy, což dále vede k lepšímu přidělování zdrojů a načasování.
Zavedení WSJF ve vaší organizaci
Zavedení WSJF do vašich týmů může vést k lepšímu stanovení priorit a sladění v rámci celé organizace.
V rámci Agile pomáhá WSJF stanovovat priority funkcí a schopností na různých úrovních, zajišťuje, že zdroje směřují k nejcennějším úkolům, a slaďuje vývoj produktů s obchodními cíli.
Strategie pro zavedení WSJF do vašich produktových týmů
Zapojení vašeho týmu do WSJF (Weighted Shortest Job First) může zefektivnit stanovení priorit a vytvořit společné porozumění tomu, co pohání hodnotu.
Zde je několik praktických strategií pro efektivní zavedení WSJF:
- Uspořádejte workshop WSJF: Začněte praktickým workshopem, kde vysvětlíte základy WSJF – obchodní hodnotu, časovou kritičnost, snížení rizika a velikost úkolu. Proveďte svůj tým příklady relevantními pro vaše aktuální projekty, abyste ukázali skutečný dopad WSJF na stanovení priorit.
- Stanovte jasná kritéria pro bodování: Dohodněte se na konkrétních definicích pro každý faktor WSJF. Co znamená „obchodní hodnota“ pro váš tým? Co činí položku „časově kritickou“? Stanovení konzistentních kritérií sjednotí členy týmu v bodování, čímž se zlepší spravedlnost a přesnost.
- Seřaďte své úkoly podle priority: Pomocí ClickUp Task Priorities implementujte WSJF označením úkolů na základě jejich dopadu a náročnosti. Roztřiďte úkoly do kategorií naléhavé, vysoká, normální nebo nízká priorita, aby se váš tým mohl soustředit na práci s vysokou hodnotou.
- Zapojte zainteresované strany v rané fázi: Zapojte zainteresované strany do úvodních WSJF sezení, abyste sjednotili očekávání. Zpětná vazba od jiných týmů (např. marketingu, prodeje nebo zákaznické podpory) zajistí, že priority budou odrážet širší obchodní cíle, což povede k větší akceptaci a snížení potenciálních konfliktů.
- Dávejte přednost datům před intuicí: Zdůrazněte, že WSJF je o objektivním stanovení priorit na základě dat. Vyzdvihněte, jak minimalizuje zaujatost a pomáhá týmům soustředit se na práci s velkým dopadem, čímž vytváří větší hodnotu pro zákazníky a zainteresované strany.
- Používejte ClickUp Docs pro spolupráci: Vytvořte sdílené dokumenty ClickUp Docs, abyste zachytili pokyny WSJF, kritéria hodnocení a příklady v reálném čase. Používejte je jako centrální zdroj, kde si každý může prohlédnout základy WSJF a nahlédnout do definic jednotlivých faktorů.
Běžné výzvy a jak je překonat
Zde je několik běžných výzev v WSJF a jak je překonat.
|Výzva
|Řešení
|Obtížnost odhadování hodnoty
|Rozdělte velké funkce na menší komponenty. Využijte data, poznatky o zákaznících a zpětnou vazbu od zainteresovaných stran k přijímání informovanějších rozhodnutí.
|Nekonzistentní bodování
|Standardizujte metody a kritéria bodování napříč týmy. Pořádejte workshopy, abyste se sjednotili v hodnocení hodnoty, rizika a dalších klíčových faktorů.
|Přílišný důraz na rychlost
|Vyvažte čas a hodnotu. Upřednostněte jak krátkodobou rychlost, tak dlouhodobý strategický dopad a zajistěte soulad s celkovými obchodními cíli.
|Nedostatečná soulad s obchodními cíli
|Pravidelně kontrolujte stanovení priorit pomocí WSJF, abyste zajistili soulad s měnícími se cíli a strategií. Zapojte zainteresované strany do sladění pomocí scrumového workflow.
|Nejasné závislosti
|Používejte nástroje jako ClickUp k včasnému mapování závislostí. Vizualizujte úkoly a vzájemné závislosti, abyste se vyhnuli překážkám a zajistili správné stanovení priorit.
|Zbytečné komplikování procesu
|Zjednodušte proces WSJF tím, že se zaměříte na klíčové faktory (hodnota, čas, riziko). Udržujte model jednoduchý, aby se usnadnilo rychlejší rozhodování.
|Odpor ke změnám v prioritizaci
|Podporujte flexibilitu a neustálé zlepšování. Sdělte výhody WSJF zainteresovaným stranám a zdůrazněte zaměření na úkoly s velkým dopadem.
Věděli jste? Ve své knize The Principles of Product Development Flow Don Reinertsen zdůrazňuje, že přibližně 85 % produktových manažerů nezná odpověď na otázku: „Kolik by nás stálo, kdybychom tuto věc odložili o několik měsíců?“ Společnosti, které vynakládají větší úsilí na kvantifikaci „celkové očekávané hodnoty s ohledem na čas“ a výpočet „nákladů na zpoždění“, činí lepší rozhodnutí.
Nyní víme, že je nezbytné pochopit roli, kterou produktoví manažeři hrají při stanovování priorit úkolů a funkcí. Pojďme se na to podívat společně.
Role produktových manažerů při zavádění WSJF
Produktoví manažeři hrají klíčovou roli při implementaci WSJF v týmech tím, že řídí stanovení priorit, komunikaci a sladění.
Jako produktový manažer jste kotvou, která udržuje váš tým soustředěný na to, co je skutečně důležité. Pokud jde o stanovení priorit úkolů a funkcí, podívejte se na obchodní hodnotu, naléhavost a riziko každého z nich. Tímto způsobem nasměrujete zdroje do projektů, které mají největší dopad.
Kromě stanovování priorit jste také osobou, která udržuje tým organizovaný a motivovaný. Bylo by dobré, kdybyste se také snažili motivovat všechny, aby se drželi strategických cílů, a zajistili tak hladkou integraci WSJF do každodenního chodu.
Komunikace je také zásadní – informování mezifunkčních týmů o stavu produktu, harmonogramu vydání a změnách v plánu zajišťuje, že všichni jsou v souladu s případnými změnami.
Spolupráce s inženýry a QA zajišťuje, že rozhodnutí WSJF jsou praktická a založená na technické realitě. A nevynechávejte průzkum trhu – porozumění potřebám zákazníků a trendům vám pomůže udržet priority na správné úrovni.
Na konci dne vytváříte vizi, za kterou se mohou všichni postavit, s jasným a sladěným plánem, který vede k skutečnému úspěchu.
Phew! Probrali jsme toho hodně, ale předtím se podívejme také na to, jak si WSJF vede v porovnání s jinými populárními frameworky.
WSJF vs. jiné techniky stanovení priorit
WSJF vyniká svým zaměřením na maximalizaci hodnoty a minimalizaci zpoždění. Je však důležité porovnat jej s jinými populárními nástroji pro stanovení priorit, abyste pochopili jeho výhody.
- MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won’t Have): MoSCoW je spíše kvalitativní metoda, která pomáhá týmům rozhodovat, které funkce jsou klíčové a které lze odložit. Na rozdíl od WSJF MoSCoW výslovně nezohledňuje čas a náklady, což snižuje jeho účinnost při stanovování priorit na základě dopadu na podnikání a rychlosti.
- Eisenhowerova matice: Eisenhowerova matice rozděluje úkoly na urgentní a důležité. Je sice skvělá pro osobní správu úkolů, ale ne vždy zachycuje složitost vývoje produktů s více týmy, kde jsou klíčové čas uvedení na trh a dodání hodnoty.
- Kano model: Kano model se zaměřuje na spokojenost zákazníků a jejich nadšení z funkcí, ale neklade důraz na časové a zdrojové omezení jako WSJF. Díky tomu je užitečný pro pochopení preferencí zákazníků, ale méně praktický pro určení, které funkce upřednostnit v rámci omezených zdrojů.
- Matice hodnota vs. složitost: Tato metoda hodnotí funkce na základě hodnoty a složitosti. Ačkoli je užitečná pro identifikaci rychlých výher, nenabízí stejnou úroveň strategické hodnoty jako WSJF, která vyvažuje dobu dodání s hodnotou a rizikem.
- Prioritizace RICE: Metoda RICE hodnotí funkce na základě dosahu, dopadu, spolehlivosti a úsilí. Zatímco prioritizace RICE může týmům pomoci stanovit priority na základě dat, WSJF jde ještě o krok dále a zahrnuje časové aspekty (náklady na zpoždění) a hodnotu, což z něj činí komplexnější přístup k prioritizaci.
WSJF vyniká v prostředích, kde je čas kritický a je nutné maximalizovat obchodní hodnotu. Umožňuje týmům upřednostňovat práci s nejvyšším poměrem hodnoty k času, což jej činí obzvláště vhodným pro rychlý vývoj produktů.
Upravte si priority pomocí ClickUp
WSJF je efektivní metoda pro stanovení priorit úkolů a funkcí na základě jejich hodnoty a požadovaného úsilí.
Ať už se zabýváte produktovým plánem nebo strategickými rozhodnutími, WSJF vám pomůže maximalizovat hodnotu, minimalizovat zpoždění a optimalizovat zdroje.
ClickUp umožňuje hladkou integraci WSJF.
Díky výkonným šablonám, přizpůsobitelným polím pro výpočet nákladů na zpoždění a délky trvání úkolu a funkcím pro spolupráci, jako jsou dokumenty a přiřazování komentářů, můžete optimalizovat celý proces.
