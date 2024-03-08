Jak využít tři pilíře Scrumu pro vývoj produktů

Vývoj produktu nebo softwaru je složitý proces. Potřebujete plán, který vašim vývojářům nedá prostor k úvahám o úniku.
Seznamte se se třemi pilíři Scrumu. Tyto základní principy tvoří páteř rámce projektového řízení Scrum. Zajišťují stabilitu a úspěch během celé vaší cesty se Scrumem.
Pokud jste ve Scrumu nováčkem, tyto pilíře vám pomohou udržet rovnováhu ve vaší práci a motivovat váš tým k podávání těch nejlepších výkonů.
Co jsou pilíře Scrumu?
Scrum je agilní rámec pro řízení projektů, který pomáhá týmům dodávat práci iterativně a postupně. Je navržen pro projekty, které zahrnují vysokou míru nejistoty nebo časté změny požadavků.
Scrumové týmy úzce spolupracují, zůstávají flexibilní a během krátkých pracovních úseků zvaných sprinty dělají malé, ale smysluplné kroky vpřed. Vývojový proces ve Scrumu spočívá v udržení tempa a přizpůsobování se podle potřeby.
Jádrem projektového řízení Scrum jsou tři pilíře empirismu, které pomáhají při řešení složitých problémů:
- Transparentnost
- Kontrola
- Adaptace
Transparentnost projektových procesů pomáhá udržet všechny v obraze; pravidelné kontroly pomáhají sledovat průběh projektu a přizpůsobování strategií měnícím se požadavkům nebo scénářům vám umožňuje zapracovat zpětnou vazbu a neustále se zlepšovat. Díky těmto třem principům je Scrum metodikou přátelskou k týmu i zákazníkům.
Scrum: Stručná historie
Termín „Scrum“ lze vysledovat až k článku z roku 1986 v Harvard Business Review s názvem „The New Product Development Game“ (Hra vývoje nových produktů) od Hirotaka Takeuchiho a Ikujiro Nonaky.
Autoři diskutovali o „rugbyovém přístupu“ (sportovní metafora pro tým, který se pohybuje společně od začátku do konce) pro rychlý a flexibilnější vývoj produktů. Navrhli jej jako alternativu k tradičnímu sekvenčnímu nebo „štafetovému“ přístupu, kdy každý běžec uběhne vzdálenost samostatně a na konci svého úseku předá štafetu členovi týmu.
Rychlý posun do roku 1993, kdy Jeff Sutherland, John Scumniotales a Jeff McKenna poprvé zavedli postupy Scrum ve společnosti Easel Corporation.
Výsledky tohoto nového přístupu zaujaly Kena Schwabera (generálního ředitele společnosti Advanced Development Methods) a Mika Beedleho (který později spolupracoval na sepsání „Agilního manifestu“).
Během tohoto období vylepšovali koncepty Scrumu v zákulisí, ale veřejnosti byly představeny až na konferenci OOPSLA v roce 1995. Sutherland a Schwaber pak představili světu Scrum prostřednictvím prezentace článku s názvem „The SCRUM Development Process“ (Proces vývoje SCRUM) na této konferenci.
Téměř po třech desetiletích zůstává podstata SCRUMu stejná, ale rámec se nadále rozšiřuje a vyvíjí díky pravidelným revizím. To, co začalo jako rámec pro vývoj softwaru, bylo přijato v různých odvětvích za účelem zjednodušení složitých problémů.
Porozumění základním principům Scrumu
Metodika Scrum je založena na empirismu – konceptu, který klade důraz na získávání znalostí z reálných zkušeností a pozorování. Scrum se opírá o shromažďování důkazů a faktů prostřednictvím neustálého experimentování, což vede k rychlejšímu zpětnému vazbě, neustálému zlepšování a rychlejšímu dodávání projektů.
Scrum sdílí principy také s holokracií, což je filozofie řízení, která rozděluje rozhodovací pravomoci v rámci celé organizace. Stejně jako Scrum podporuje holokracie agilitu, spolupráci a efektivitu v rámci společností. Vytváří pracovní kulturu, ve které všichni spolupracují na dosažení lepších výsledků.
Abychom tyto struktury lépe pochopili, podívejme se na šest základních hodnot metodiky Scrum, které se odrážejí také v holokracii.
1. Empirická kontrola procesu: Tři pilíře Scrumu – transparentnost, kontrola a adaptace – řídí empirickou kontrolu procesu. Proces Scrum se nespoléhá na teorii, ale na pozorování v reálném životě.
2. Sebeorganizace: Funkčně propojené týmy Scrum musí být sebeorganizované, protože jim to pomáhá plnit jejich specifické role, převzít odpovědnost a kriticky hodnotit svůj výkon bez jakéhokoli vedení ze strany vedení.
3. Spolupráce: Všichni členové týmu Scrum vědí, na čem ostatní pracují. Členové týmu jasně komunikují se zainteresovanými stranami, aby zajistili neustálou zpětnou vazbu.
4. Prioritizace založená na hodnotách: Tato základní hodnota se zaměřuje na organizování akčních položek na základě hodnoty pro zákazníka. Cílem je co nejrychleji dodávat kvalitní produkty nebo služby.
5. Časové rozvržení: Ve Scrumu se práce provádí ve sprintech. Vše, od plánování sprintů po denní schůzky, má jasně stanovený začátek a konec. Toto časové rozvržení zajišťuje, že každý zná čas vyhrazený pro každý krok a celkový průběh sprintů.
6. Iterativní vývoj: Týmy po každém sprintu dostávají zpětnou vazbu a pracují na vylepšení produktu. Tyto cykly neustálého zlepšování usnadňují týmům práci na změnách a zajišťují, že produkt splňuje očekávání klienta.
Tři pilíře Scrumu
Pojďme se podrobněji podívat na tři pilíře Scrumu a objevit jejich význam při řízení vývojových projektů.
Transparentnost ve Scrumu
Ve Scrumu znamená transparentnost, že všichni, kdo se podílejí na vývojovém procesu, vědí, co se děje – dobré, špatné i ošklivé.
Když tým praktikuje transparentní řízení pracovních postupů, všichni členové týmu a externí zúčastněné strany dostávají stejné informace, důvěřují si navzájem, pracují na stejném cíli a otevřeně komunikují. Právě tento pilíř dělá ze Scrumu vysoce kolaborativní metodiku.
Zde je několik praktických způsobů, jak zajistit transparentnost ve Scrumu:
1. Zefektivněte dokumentaci: Když budete mít dokumenty související s projektem uspořádané a přístupné, členové týmu Scrum budou mít jasno ve svých cílech. Tyto dokumenty mohou zahrnovat:
- Sprint backlog: Seznam úkolů, na kterých musí tým Scrum pracovat během sprintu.
- Produktový backlog: Seznam prioritních úkolů potřebných ke zlepšení produktu.
- Sprint review: Událost, při které zúčastněné strany kontrolují postup projektu a poskytují zpětnou vazbu.
- Definice dokončení (DoD): Soubor kritérií, která musí produkt splnit, aby byl považován za připravený k vydání. Tento dokumentační proces pomáhá týmům udržet si soustředění a zároveň zajišťuje, že cíle, procesy a pokrok jsou viditelné pro všechny zúčastněné strany.
2. Staňte se Scrum Masterem: Scrum Masterové jsou odborníci na framework Scrum a pomáhají agilnímu týmu porozumět jeho principům a postupům. Zajišťují otevřenou komunikaci mezi vlastníkem produktu, členy týmu a zainteresovanými stranami, aby všichni byli na stejné vlně.
Pravidelným organizováním aktivit, jako je plánování sprintů, denní standupy a revize sprintů, eliminují překážky a pomáhají členům týmu získat přehled o tom, co dělají ostatní.
3. Zviditelněte pokrok: Pomocí grafů burnup a burndown můžete členy svého týmu a zákazníky informovat o pokroku při dosahování cílů sprintu.
- Burnup grafy vám pomohou sledovat celkový objem dokončené práce v průběhu času, zdůrazňují dosažený pokrok a celkový rozsah projektu.
- Burndown grafy znázorňují zbývající pracovní úsilí klesající k nule a vizualizují, kolik práce zbývá k dokončení projektu.
4. Sblížte zainteresované strany: Vytvořením jasných komunikačních kanálů můžete týmům a zainteresovaným stranám pomoci lépe spolupracovat, získávat zpětnou vazbu a na základě této zpětné vazby provádět změny.
Transparentní procesy umožňují týmům budovat mezilidskou důvěru, protože každý rozumí tomu, na čem ostatní pracují. Tato spolupráce je klíčem k dosažení vašich společných cílů!
Kontrola ve Scrumu
Inspekce ve Scrumu znamená neustálé hodnocení produktu, procesů a postupů. Klienti a dokonce i členové interního týmu se mohou účastnit inspekce a navrhovat nápady ke zlepšení produktu.
Kontrola probíhá během:
- Plánování sprintu: Na začátku sprintu se tým Scrum rozhodne, na kterých položkách produktového backlogu bude pracovat.
- Denní Scrum: Vývojáři Scrum se scházejí každý den sprintu, aby zkontrolovali pokrok směrem k cíli sprintu a podle toho přizpůsobili sprint backlog.
- Sprint review: Scrum tým představí svou práci zainteresovaným stranám a požádá je o zpětnou vazbu.
- Retrospektiva sprintu: Po každém sprintu se tým sejde, aby zhodnotil uplynulý sprint, analyzoval, co se povedlo a co ne, a naplánoval strategie pro zlepšení.
Tento pilíř přináší postupné zlepšování ve vývoji produktů Scrum. Nečekáte na zpětnou vazbu až do konce, ale hledáte ji průběžně po každém sprintu a upravujete vlastnosti produktu, abyste zajistili, že konečné výsledky budou v souladu s vizí klienta.
Adaptace ve Scrumu
Kontrola funguje společně s třetím pilířem Scrumu, známým jako adaptace. Jakmile sprint skončí a vy dokončíte kontrolu, je čas změnit vaše procesy a vytvořit prostor pro zlepšení.
Adaptace umožňuje členům týmu volně sdílet své poznatky a postřehy a usnadňuje řešení problémů. Prostřednictvím brainstormingových sezení můžete identifikovat příležitosti pro inovace a přizpůsobit své přístupy tak, abyste příště dosáhli lepších výsledků.
Vývojové týmy Scrum mohou implementovat adaptaci následujícími způsoby:
- Úprava sprint backlogu: Na základě poznatků získaných během kontroly mohou týmy přizpůsobit změny položkám ve sprint backlogu.
- Přizpůsobení denních stand-upů: Týmy mohou během denních stand-upů měnit svůj denní pracovní plán a začleňovat nové strategie.
- Kontrola zpětné vazby ze sprintu: Scrumové týmy mohou analyzovat zpětnou vazbu, kterou obdržely při předchozí kontrole sprintu, a použít ji jako vodítko pro přizpůsobení svého přístupu pro další sprint.
Tento pilíř Scrumu zvyšuje agilitu vašeho týmu, zlepšuje kvalitu práce, pomáhá identifikovat problémy, přizpůsobuje vaše pracovní postupy pro větší efektivitu a udržuje vysokou úroveň spokojenosti zákazníků.
Praktické uplatnění tří pilířů Scrumu
Podívejme se, jak můžete tři pilíře Scrumu aplikovat v reálném vývoji softwaru.
Uživatelské příběhy a jejich role ve Scrumu
Uživatelský příběh je agilní termín Scrumu, který odkazuje na nejmenší jednotku práce v agilním rámci, vyjádřenou jako „persona + potřeba + účel“. Jedná se o obecný, netechnický popis softwarové funkce napsaný z pohledu uživatele.
Produktový vlastník (člen týmu Scrum) vytváří uživatelské příběhy na základě požadavků, které obdrží od zákazníka nebo zainteresované strany.
Při psaní uživatelského příběhu se nemusíte zabývat detaily. Stačí napsat několik vět o tom, jak konkrétní funkce produktu přinese zákazníkovi přidanou hodnotu.
Formát uživatelského příběhu obvykle sleduje jednoduchou a stručnou větnou strukturu, která nastiňuje požadovanou funkčnost z pohledu uživatele:
Jako [uživatelská persona] chci [akce], aby [výhoda].
Příklad: Jako častý uživatel mobilní aplikace ClickUp chci mít možnost přihlásit se pomocí SSO (jednotného přihlášení), abych mohl rychle a bezpečně přistupovat ke svému účtu, aniž bych si musel pokaždé pamatovat a zadávat heslo.
Dobré uživatelské příběhy nabízejí týmu Scrum mnoho výhod:
- Posilte první pilíř Scrumu, kterým je transparentnost.
- Pomozte si s přesnějším odhadem náročnosti projektu a časového harmonogramu.
- Zajistěte efektivnější plánování sprintů.
- Zaměřte se na okamžité potřeby uživatelů.
- Podporujte spolupráci mezi členy týmu.
- Podporujte kritické myšlení a inovativní řešení, abyste dosáhli cíle.
Využití cenové politiky založené na hodnotě ve vývoji softwaru Scrum
Rámec Scrum si klade za cíl poskytovat maximální hodnotu v co nejkratším čase. Jak toho ale dosáhnout v komplexním vývojovém procesu? Pomocí prioritizace založené na hodnotě.
Myšlenkou tohoto konceptu je určit pořadí úkolů a rozhodnout, na čem se bude pracovat hned a co se nechá na později. Po vytvoření uživatelských příběhů produktový vlastník hovoří se zákazníkem nebo zainteresovanou stranou, aby pochopil, které obchodní požadavky přinášejí největší hodnotu.
Na základě této diskuse produktový vlastník přeskupí uživatelské příběhy v „Prioritizovaném produktovém backlogu“ tak, aby položky s vysokou hodnotou zůstaly na vrcholu seznamu. K efektivnímu stanovení priorit položek lze použít následující techniky:
- Metoda MoSCoW: Zaměřuje se na čtyři typy funkcí – musí mít (nezbytné pro aktuální verzi), mělo by mít (potřebné pro budoucí verzi), mohlo by mít (vhodné pro budoucí verzi) a mohlo by mít (může nebo nemusí být nutné pro budoucí verzi).
- Kano model: Upřednostňuje akce na základě základních potřeb zákazníků, potřeb výkonu a potřeb vzrušení.
- Skóre WSJF (Weighted Shortest Job First): Tato metoda stanovení priorit řadí úkoly podle jejich relativní hodnoty a naléhavosti. Rozdělí relativní náklady zpoždění podle relativní délky trvání úkolu, aby získala skóre WSJF daného úkolu. Úkoly s vyšším skóre WSJF mají přednost, protože mají vyšší relativní náklady zpoždění a kratší relativní délku trvání.
Prioritizace založená na hodnotách je užitečná jak pro vývojový tým, tak pro klienta, protože:
- Zajišťuje přizpůsobivost projektů
- Zajišťuje inteligentní alokaci zdrojů.
- Maximalizujte návratnost investic (ROI) pro přidělené zdroje.
- Poskytuje hodnotu již v rané fázi
- Zlepšete zákaznickou zkušenost tím, že upřednostníte to, co je pro zákazníky nejcennější.
- Zaměřuje se na nepřetržité poskytování hodnoty.
Implementace agilních nástrojů pro vylepšení postupů Scrumu
Abyste mohli plně využít rámec Scrum, potřebujete výkonný a agilní nástroj, který sjednotí všechny zúčastněné strany pod jednou střechou.
A co může být lepší volbou než ClickUp? Tento všestranný agilní software šetří čas, zrychluje sprintové cykly, pomáhá členům týmu lépe spolupracovat a zajišťuje, že dosáhnete svých KPI a udržíte spokojené klienty.
Zde je návod, jak posílit svůj Scrum tým pomocí sprintů v ClickUp:
- Zefektivněte správu sprintů: Zajistěte transparentnost toho, co je třeba udělat a kdy. Nastavte časové osy sprintů, přiřazujte body, označujte priority a synchronizujte proces vývoje produktů pomocí nástrojů jako GitHub, GitLab a Bitbucket.
- Zrychlete vývoj pomocí automatizace sprintů: Neztrácejte čas ručními úkoly. Vytvářejte nové sprinty, označujte je jako „Dokončeno“ nebo „Probíhá“ a přesouvejte nedokončené úkoly do dalšího sprintu, to vše pomocí automatizace ClickUp.
- Získejte informace v reálném čase díky vizuálním reportům: Zkontrolujte, jak rychle váš tým zpracovává uživatelské příběhy, a mějte přehled o postupu projektu pomocí burndown a burnup grafů. Zkontrolujte aktuální stav úkolů a identifikujte úzká místa pomocí kumulativního toku a změřte průměrné dokončení práce za sprint pomocí rychlosti.
Můžete využít šablony Scrumu od ClickUp k zefektivnění dokumentace a zachování transparentnosti.
Tyto přizpůsobitelné šablony vám jako produktovému manažerovi trochu usnadní život a umožní členům týmu lépe řídit jejich pracovní postupy.
Překonávání překážek pomocí tří pilířů Scrumu
Při řízení složitých vývojových projektů se můžete setkat s problémy při implementaci zpětné vazby, udržování transparentnosti a flexibility, zachování efektivity nebo udržování kvality. Tři pilíře Scrumu vám mohou pomoci tyto výzvy překonat. Podívejme se, jak:
Integrace pilířů Scrumu s jinými metodikami
Scrum je výkonný nástroj, ale co kdybyste ho mohli vylepšit ještě více?
Rámec Scrum můžete kombinovat s agilními metodikami řízení projektů, jako jsou Kanban a Extreme Programming (XP). Tento přístup vám nabízí to nejlepší z obou světů, zvyšuje efektivitu vašeho týmu a zefektivňuje řízení vaší pracovní zátěže.
Například pro zvýšení flexibility procesů využívá Scrumban (kombinace Scrumu a Kanbanu) sjednocení vizuálního workflow Kanbanu s časově ohraničenými sprinty Scrumu:
- Zvýšíte tak viditelnost a transparentnost své práce.
- Zlepšuje spolupráci mezi všemi týmy.
- Pomůže vám to rychleji překonat výzvy.
Techniky spolupráce, které posilují účinnost pilířů Scrumu
Účinnost pilířů Scrumu můžete posílit pomocí technik spolupráce, které podporují transparentnost, schopnost reagovat a přizpůsobivost. Mezi tyto techniky patří například:
- Denní stand-up meetingy, které umožňují synchronizaci a diskusi o práci.
- Plánovací schůzky sprintů, kterých se účastní všechny týmy Scrum, pro lepší sladění.
- Sprint retrospektivní schůzky, kterých se účastní vlastník produktu a vývojový tým, aby zkontrolovali, vyjasnili a stanovili priority položek v produktovém backlogu.
- Párové programování, které umožňuje dvěma vývojářům spolupracovat, neustále si vyměňovat poznatky, kontrolovat si navzájem práci a poskytovat okamžitou zpětnou vazbu.
Příspěvky zainteresovaných stran k udržení tří pilířů Scrumu
Zainteresované strany jsou zapojeny do vývojového procesu od začátku do konce. Tři pilíře Scrumu udržují následujícími způsoby:
- Sdělování svých přání a požadavků týmu (transparentnost)
- Sledujte průběh projektu a hledejte oblasti, které je třeba zlepšit (kontrola).
- Poskytujte zpětnou vazbu po každém sprintu a požádejte tým Scrum, aby provedl odpovídající změny (adaptace).
Těmito zainteresovanými stranami mohou být kdokoli, kdo má zájem na výsledcích vývojového týmu – interní týmy, zákazníci, uživatelé nebo sponzoři.
Jak pilíře Scrumu zlepšují řízení projektů a produktivitu
Tři pilíře Scrumu společně vytvářejí prostředí pro realizaci projektů. Zde je návod, jak na to:
- Transparentnost: Jasná komunikace a sdílení informací vedou k lepší odpovědnosti, spolupráci a řízení rizik.
- Kontrola: Pravidelné kontroly umožňují včasné odhalení problémů, neustálé zlepšování a zajištění kvality.
- Přizpůsobení: Přijetí změn umožňuje flexibilitu, vyšší spokojenost zákazníků a rychlejší uvedení produktu na trh.
Potenciální výzvy a řešení při efektivním zavádění principů Scrumu
Při implementaci metodiky Agile Scrum můžete narazit na některé výzvy. Ujasněme si to na několika běžných problémech a způsobech jejich řešení:
Problém: Odpor ke změnám
Řešení: Snažte se komunikovat výhody Scrumu a to, jak posiluje týmy. Můžete začít s pilotním projektem využívajícím rámec Scrum, aby se s ním členové týmu seznámili, a poskytnout jim potřebné zdroje k lepšímu pochopení této metodiky.
Problém: Rozšiřování rozsahu a měnící se priority
Řešení: Musíte efektivně stanovovat priority uživatelských příběhů a držet se definovaných cílů sprintu. Snažte se informovat všechny zúčastněné strany, abyste získali pravidelnou zpětnou vazbu, řídili očekávání a podle potřeby upravovali priority.
Problém: Nedostatek neustálého zlepšování
Řešení: Pravidelně provádějte retrospektivy, abyste identifikovali a řešili problémy a implementovali zpětnou vazbu od klientů s cílem zlepšit svůj přístup. Vytvořte kulturu na pracovišti, kde se týmy cítí povzbuzeny k tomu, aby podávaly lepší výkony než včera.
Používání správného nástroje pro řízení Scrum/Agile
Složité projekty vyžadují agilní nástroj pro řízení projektů, který zajistí transparentnost, umožní kontrolu a přizpůsobivost.
Jako projektový manažer musíte vybrat správný nástroj pro řízení celého vývojového procesu, od vytváření uživatelských příběhů a backlogů až po plánování a realizaci sprintů.
Agilní software pro řízení projektů Clickup může být v tomto případě skvělým řešením.
Podívejme se, jak můžete zefektivnit projekty vývoje softwaru pomocí ClickUp:
- Podporujte spolupráci: Umožněte členům týmu Scrum a zainteresovaným stranám transparentní spolupráci pomocí ClickUp Docs. Používejte jej jako centralizované úložiště pro sdílení nápadů na produkty, prototypů, specifikací produktů a dalších informací.
- Vytvořte agilní pracovní postupy: Navrhněte flexibilní pracovní postupy přizpůsobené jedinečným potřebám vašeho Scrum týmu. Od nápadu po uvedení produktu na trh můžete spravovat celý životní cyklus produktu na jedné platformě.
- Ušetřete čas díky AI: Vytvářejte plány vývoje produktů, testovací plány a technickou dokumentaci pomocí ClickUp Brain a urychlete proces vývoje.
- Vizualizujte svou práci: Upřednostněte backlogy a identifikujte úzká místa pomocí zobrazení tabule ClickUp. Zkontrolujte sprintové body a pracovní kapacitu svého týmu pomocí zobrazení Box View. Brainstormujte a spolupracujte pomocí tabulek. Strukturovejte sprinty a spravujte milníky pomocí Ganttových diagramů.
ClickUp pomáhá agilním týmům soustředit se na základní vývoj a zároveň dodržovat tři pilíře Scrumu.
Využití pilířů Scrumu pro lepší řízení projektů
Porozumění a využití tří pilířů Scrumu – transparentnosti, kontroly a adaptace – přináší viditelné změny ve vývoji produktů. Nejedná se pouze o teoretické konstrukty, ale o praktické nástroje, které udržují vaše projekty na správné cestě.
Kromě správy složitých pracovních postupů vytvářejí pilíře Scrum prostředí, ve kterém má inovace přednost, týmy pracují na neustálém zlepšování a spolupráce se stává samozřejmostí.
Společně tyto pilíře mění Scrum v něco víc než jen rámec pro řízení projektů – dělají z něj hnací sílu pro rozvíjení kreativity a týmové práce ve vašich projektech.
Ještě více výhod získáte, když je spojíte s funkcemi pro správu projektů ClickUp.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma!
Časté dotazy
1. Jaké jsou tři pilíře Scrumu?
Tři pilíře Scrumu jsou transparentnost, kontrola a adaptace.
2. Co je to teorie tří pilířů?
Teorie tří pilířů ve Scrumu odkazuje na pilíře empirismu: transparentnost, kontrola a adaptace. Transparentnost zajišťuje jasnou komunikaci, kontrola zajišťuje neustálé sledování a hodnocení procesů a produktů a adaptace zajišťuje neustálý vývoj produktu, procesů a postupů.
3. Jaké jsou tři pilíře udržitelnosti?
Tři pilíře udržitelnosti jsou sociální, ekonomická a environmentální udržitelnost.