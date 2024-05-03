15 strategií a rámců pro stanovení priorit funkcí

Produkt se všemi představitelnými funkcemi zní jako sen spotřebitele a stroj na tisk peněz, že?
Řekněme, že chcete vytvořit novou fitness aplikaci. Každý má nějaké nápady: počítadlo kalorií, cvičební rutiny a možná dokonce i sociální feed pro sdílení pokroků. Ale s omezeným časem a zdroji nemůžete vytvořit vše najednou.
K optimalizaci pracovního postupu vývoje produktů potřebujete strategie pro stanovení priorit funkcí. Stanovení priorit funkcí je umění i věda: musíte vybrat funkce, které budou mít největší dopad, udrží zájem uživatelů a katapultují vaši aplikaci na vrchol.
Pojďme se podívat blíže na to, proč je stanovení priorit funkcí tak důležité pro efektivní správu produktů.
Co je to prioritizace funkcí?
Prioritizace funkcí je systematický proces hodnocení funkcí na základě jejich potenciálního dopadu na produkt a jeho uživatele a následného vytvoření strategie pro jejich systematický rozvoj.
Prioritizace funkcí zahrnuje analýzu potřeb zákazníků, požadavků zákazníků, obchodních cílů, technické proveditelnosti a omezení zdrojů, aby bylo možné určit, které funkce je třeba vyvinout jako první.
Stejně jako postupy produktového backlogu hraje důležitou roli v agilních metodikách vývoje softwaru, a to následujícími způsoby:
- Usnadnění iterativních vydání
- Zajistěte, aby se nejcennější funkce dostaly k uživatelům jako první.
- Umožňuje nepřetržitou zpětnou vazbu a zlepšování
- Zajištění synchronizace vývojových snah s vizí produktu a plánem vývoje
Ačkoli při vývoji produktů hraje roli „instinkt“, spoléhání se výhradně na intuici může vést ke zmeškaným příležitostem a plýtvání zdroji. Strukturovaný přístup k prioritizaci funkcí nabízí spolehlivější způsob, jak činit informovaná rozhodnutí.
Zde je důvod:
- Soustředí zdroje: Omezený čas a vývojové zdroje vyžadují pečlivé rozdělení. Prioritizace pomáhá nasměrovat úsilí vašeho týmu na funkce, které budou mít nejvýznamnější dopad.
- Sladění se strategií: Funkce by měly podporovat vizi a dlouhodobé cíle vašeho produktu. Prioritizace pomáhá zajistit, že vytváříte funkce, které přispívají k vaší strategické roadmapě.
- Zlepšuje rozhodování: Díky využití dat a konzistentního rámce eliminuje prioritizace z rovnice zaujatost, což vede k objektivnějším a informovanějším rozhodnutím.
- Zlepšuje komunikaci: Dobře definovaný proces stanovení priorit podporuje jasnou komunikaci se zainteresovanými stranami, včetně vývojářů, designérů a prodejních týmů, ohledně směřování produktu.
Podrobný průvodce prioritizací funkcí
Prioritizace funkcí je vícestupňový proces, který vyžaduje dobře definovaný přístup. Zde je jeho rozpis:
1. Proveďte analýzu a výzkum produktu
Začněte shromážděním komplexních informací o vašem produktu, jeho cílovém trhu a jeho aktuálním stavu.
Provádějte průzkumy mezi uživateli prostřednictvím dotazníků, rozhovorů a testování použitelnosti, abyste získali zpětnou vazbu od zákazníků a cenné informace o potřebách a problémech uživatelů.
Analýza průzkumu trhu, nabídky konkurence a tržních trendů navíc pomáhá identifikovat potenciální příležitosti a hrozby pro pozici vašeho produktu.
2. Vytvořte epické příběhy
Epické příběhy představují široké funkce nebo témata v rámci vašeho produktu. Na základě analýzy produktu seskupíte související funkce pod těmito epickými tématy. To pomáhá rozdělit široké cíle produktu na menší, zvládnutelné jednotky a poskytuje strukturu na vysoké úrovni pro váš produktový plán.
Epické příběhy si představte jako témata, která nastiňují významné funkce. Tyto příběhy slouží jako základ pro uživatelské příběhy.
3. Vymyslete uživatelské příběhy
Uživatelské příběhy jsou stručné popisy konkrétních potřeb nebo přání uživatelů ohledně dalších funkcí. Poskytují uživatelsky orientovaný pohled na strategie vývoje funkcí a zajišťují, že vývoj produktů odpovídá problémům uživatelů a požadovaným výsledkům.
|Každý uživatelský příběh by měl mít stejný formát: „Jako [role uživatele] chci [požadovaný výsledek], aby [výhoda]. “Například: „Jako zákazník chci sledovat svou objednávku v reálném čase, abych mohl podle toho naplánovat svůj den. “
Využití nástrojů pro správu produktů k prioritizaci funkcí
Nástroje pro správu produktů, jako je ClickUp, mohou zlepšit vaše úsilí a efektivitu při stanovování priorit funkcí.
Postupujte takto:
1. Sada nástrojů pro správu produktů ClickUp
Platforma pro správu produktů ClickUp nabízí několik rámců a nástrojů, které pomáhají s prioritizací funkcí:
- Integrujte zpětnou vazbu, epické příběhy a sprinty do jednotného plánu vývoje produktu, který týmům poskytne jasný přehled o aktuálních cílech a nadcházejících úkolech.
- Zjednodušte správu týmových zobrazení, procesů a automatizací, snižte administrativní náklady a eliminujte potřebu ručních přechodů – uvolněte tak cenný čas pro podstatnou práci.
- Podporujte soulad mezi týmy a zúčastněnými stranami ohledně společných cílů v rámci jediného ekosystému. Zapojte se do spolupráce prostřednictvím dokumentů, generujte nápady na tabulkách a komunikujte aktualizace prostřednictvím komentářů a dalších funkcí.
2. Bílé tabule ClickUp
Použijte ClickUp Whiteboards pro plánování produktů a vytváření roadmap.
Použijte lepící poznámky nebo karty na tabuli k znázornění epik (širokých témat) a uživatelských příběhů (konkrétních funkcí) v rámci těchto epik. To vám umožní snadno je přesouvat, což podporuje brainstorming a spolupráci během fáze plánování.
Uspořádejte si tabuli pomocí plaveckých drah, které představují různé fáze vývoje každé navrhované funkce, například „K provedení“, „V procesu“ a „Hotovo“.
Jakmile jsou funkce seřazeny podle priority, naplánujte je do sprintů nebo verzí na tabuli. To vám pomůže vizualizovat plán a zajistit, že budete opakovaně přinášet hodnotu.
Můžete také propojit úkoly nebo funkce pomocí čar, abyste stanovili závislosti a vizualizovali celkový časový plán vaší roadmapy. Jednoduše přetahujte prvky myší a upravujte časový plán podle potřeby.
3. Zobrazení ClickUp
Prostřednictvím ClickUp Views můžete pro svůj produkt vytvořit vlastní pracovní prostor ClickUp. Uspořádejte funkce do složek, jako jsou „Strategie“ a „Backlog“. Pomocí zobrazení seznamu můžete podrobně popsat funkce v Backlogu.
Upřednostněte fronty vývoje funkcí pomocí vlastních polí ClickUp (dopad, úsilí) a zobrazení tabulky, abyste našli funkce s velkým dopadem a malým úsilím.
ClickUp Tasks vám také může pomoci s prioritizací funkcí následujícími způsoby:
- Zobrazení tabule ClickUp : Toto zobrazení vám umožňuje přetahovat úkoly do různých sloupců podle jejich priority. Toto zobrazení můžete použít k pochopení toho, co vyžaduje okamžitou pozornost.
- Zobrazení Gantt v ClickUp : Pomocí zobrazení Gantt můžete vizualizovat časovou osu projektu a pochopit, jak se prioritní úkoly shodují s milníky a termíny projektu. Toto zobrazení pomáhá při plánování a úpravách harmonogramů na základě priority úkolů.
- Myšlenkové mapy ClickUp : Myšlenkové mapy vám umožňují vytvářet hierarchické diagramy, které definují různé úrovně priorit a vztahy mezi úkoly. Jsou obzvláště užitečné pro vizualizaci struktury složitých projektů a toho, jak jednotlivé úkoly přispívají k širším cílům.
Využitím těchto pohledů můžete zajistit, že se váš tým zaměří na úkoly, které jsou v souladu se strategickými cíli vašeho projektu a přinesou největší dopad.
4. ClickUp Docs a ClickUp Brain
Pomocí ClickUp Docs dokumentujte a organizujte funkce produktu na základě obchodních cílů, vize a účelu.
Dokumenty vám pomohou zaznamenat a sdílet klíčové informace, jako jsou:
- Popis funkce
- Příběhy uživatelů
- Kritéria přijatelnosti
- Dopad (uživatelský a obchodní)
- Odhad úsilí
ClickUp Docs můžete také použít k:
- Sledujte fáze požadavků na funkce pomocí vlastních stavů, jako jsou „V posuzování“ a „V procesu“. Zachyťte podrobnosti, jako je dopad, priorita a úsilí, pomocí vlastních polí.
- Využijte oznámení a závislosti k lepšímu řízení požadavků na funkce. Tím zajistíte, že nejžádanější funkce budou vyvinuty rychle a v souladu se strategickými cíli.
- Aktivujte funkci Prioritizace úkolů v ClickUp a nastavte konkrétní priority, jako jsou „naléhavé“, „vysoké“, „normální“ a „nízké“ pro úkoly, a rozlišujte tak důležitost a naléhavost jednotlivých funkcí.
Funkce umělé inteligence ClickUp Brain pak mohou tyto funkce, zpětnou vazbu uživatelů, analýzu konkurence nebo související dokumenty ClickUp shrnout a kategorizovat, čímž se stanovení priorit stane hračkou.
ClickUp Brain vám také umožňuje:
- Rychle najděte relevantní informace týkající se funkcí ve všech dokumentech ClickUp. To vám pomůže rychleji posoudit potřeby uživatelů a dopad.
- Analyzujte minulé interakce a termíny projektů, abyste mohli navrhnout úkoly, které odpovídají vašim cílům a prioritám, a pomohly vám soustředit se na to, co je důležité.
- Vytvořte matice prioritizace pro řazení a organizaci položek na základě více kritérií, čímž zjednodušíte proces rozhodování.
- Vytvářejte seznamy priorit zpracováním klíčových detailů, jako jsou termíny, závislosti a doby dokončení. Zohledňuje naléhavost, důležitost a dostupnost zdrojů, aby optimalizoval pracovní postupy a dosahování cílů.
15 rámců pro stanovení priorit funkcí
Nyní, když chápeme význam správných funkcí a kroků zapojených do procesu prioritizace funkcí produktu, pojďme prozkoumat řadu rámců pro správu produktů, které tento proces usměrňují:
1. RICE (dosah, dopad, důvěra, úsilí)
Každé funkci přiřaďte skóre na základě dosahu (potenciální počet ovlivněných uživatelů), dopadu (síla pozitivního výsledku), jistoty (jistota dopadu) a úsilí (čas a zdroje potřebné pro vývoj).
Funkce s vysokým skóre RICE jsou upřednostňovány.
V rámci úkolů ClickUp můžete vytvořit vlastní pole, která budou reprezentovat každý faktor RICE. Přiřaďte těmto polím skóre a vypočítejte celkové skóre RICE pro každou funkci.
ClickUp Tasks vám také umožňuje:
- Nastavte úrovně priority úkolů, které vám pomohou strukturovat pracovní zátěž podle toho, co je nejdůležitější. Tím zajistíte, že funkce s vysokou prioritou budou řešeny jako první.
- Přidejte k úkolům vlastní štítky, abyste je označili jako důležité, urgentní, obojí nebo žádné, a získali tak rychlý vizuální přehled pro stanovení priorit.
- Seřaďte a filtrujte úkoly podle priority. Můžete snadno organizovat svůj pracovní postup tak, abyste se soustředili na úkoly, které přinášejí největší hodnotu.
2. Hodnota vs. úsilí
Zobrazte funkce v matici 2×2 s osami představujícími hodnotu (pro uživatele/podnikání) a úsilí (složitost vývoje). Funkce v kvadrantu s vysokou hodnotou/nízkým úsilím se stanou nejvyššími prioritami.
Usnadněte diskuse o prioritách pomocí šablony Pugh Matrix od ClickUp.
Pughova matice je rozhodovací nástroj pro hodnocení konceptů ve vývoji produktů a strategickém plánování. Porovnává možnosti s definovanými kritérii a umožňuje vážené hodnocení pro informované rozhodování.
Pomocí této šablony pro vývoj produktů, která je připravena k okamžitému použití, můžete své funkce seřadit jako „možnosti“ a definovat kritéria, jako je dopad na uživatele (hodnota) a náročnost vývoje. To vám umožní vizuálně porovnat funkce a identifikovat ty, které mají velký dopad a jsou nenáročné na vývoj, a zaměřit se na ně jako první.
3. Kanoův model
Model Kano umožňuje produktovým manažerům prioritizovat funkce na základě jejich vlivu na spokojenost zákazníků. Funkce rozděluje do pěti skupin a ukazuje, jak jejich přítomnost nebo absence ovlivňuje vnímání uživatelů. V rámci ClickUp Tasks můžete vytvářet vlastní štítky nebo tagy pro kategorizaci těchto pěti funkcí:
- „Nezbytné“ funkce nebo základní funkce, jejichž absence vyvolává nespokojenost
- „Delighters“, které přinášejí pozitivní překvapení
- „Jednorozměrné“ (žádoucí) funkce, které lineárně korelují se spokojeností
- „Lhostejné“ funkce, které mají minimální dopad na uživatelský zážitek
- Obraťte funkce (frustrující prvky), které frustrují uživatele, pokud jsou špatně implementovány nebo pokud přidávají zbytečnou složitost. Příkladem může být špatně navržený systém oznámení, který bombarduje uživatele irelevantními upozorněními.
4. Mapování příběhů
Upřednostňujte funkce na základě jejich pozice v uživatelském toku a zajistěte tak plynulý a intuitivní uživatelský zážitek.
Uživatelské příběhy jsou seřazeny chronologicky podle uživatelské cesty, vizuálně znázorňují celkový tok produktu a zdůrazňují funkce, které vylepšují uživatelský zážitek v každé fázi.
Pomocí šablony ClickUp User Story Mapping Template můžete organizovat uživatelské příběhy a prioritizovat funkce v souladu s uživatelskou cestou.
Šablona vám pomůže:
- Získejte jasný přehled o uživatelských příbězích a o tom, co je potřeba k jejich vývoji.
- Organizujte uživatelské příběhy do sprintů a stanovujte priority funkcí na základě jejich hodnoty.
- Snadno sledujte pokrok a podle potřeby provádějte úpravy.
5. Metoda MoSCoW
Tato metoda rozděluje funkce do čtyř skupin:
- Nezbytné (základní funkce)
- Měl by mít (důležité, ale ne kritické)
- Mohlo by být (žádoucí, ale ne nezbytné)
- Nebude (odloženo nebo nízká priorita)
Vytvářejte vlastní seznamy v rámci úkolů ClickUp a kategorizujte funkce pomocí metody MoSCoW. To umožňuje snadnou organizaci a stanovení priorit na základě nezbytnosti funkcí.
6. Hodnocení příležitostí
Tento rámec zahrnuje přiřazování bodů funkcím na základě velikosti tržní příležitosti, konkurenční výhody a snadnosti implementace. Funkce s vysokým počtem bodů se stávají hlavními uchazeči.
7. Strom produktů
Tato hierarchická struktura rozděluje funkce produktu na menší, lépe zvládnutelné komponenty. Na vrcholu se nachází vize produktu, následovaná epickými příběhy, uživatelskými příběhy a nakonec jednotlivými úkoly.
Tato vizualizace objasňuje závislosti funkcí a pomáhá upřednostnit funkce vyšší úrovně, které mají vliv na širší škálu funkcí.
8. Náklady na zpoždění
Tento rámec se zaměřuje na potenciální negativní dopady zpoždění vývoje konkrétní funkce.
Pokud neřešíte konkrétní potřeby uživatelů, zvažte potenciální ztrátu příjmů, odchod zákazníků nebo konkurenční výhodu.
Funkce s vysokými potenciálními náklady na zpoždění jsou upřednostňovány pro okamžitý vývoj.
9. Koupit funkci
Umožněte uživatelům „hlasovat“ pomocí virtuální měny o funkcích, které považují za nejcennější. V tomto rámci uživatelé přidělují body požadovaným funkcím, čímž poskytují datový bod pro stanovení priorit.
Zpětná vazba od uživatelů je sice cenná, ale zvažte její vyvážení s dalšími faktory, jako je strategické sladění a proveditelnost vývoje.
10. Model hodnocení ICE
Přiřaďte funkcím skóre na základě jejich potenciálního „dopadu“ na uživatele a obchodní cíle, úrovně „důvěry“ v očekávaný pozitivní výsledek a „snadnosti vývoje“.
Funkce s vysokým hodnocením dopadu, spolehlivosti a snadnosti (ICE) jsou při vývoji upřednostňovány.
Podobně jako u bodování RICE vytvořte v ClickUp Tasks vlastní pole, která budou představovat každý faktor (dopad, spolehlivost, snadnost) ve vztahu k dané funkci. Přiřaďte těmto polím skóre a vypočítejte celkové skóre ICE pro každou funkci.
11. Priority poker
Tato technika spolupráce zahrnuje přiřazování bodových hodnot funkcím na základě jejich relativní důležitosti.
Členové týmu během schůzky odhadují body pro každou funkci, což podporuje diskusi a vede k prioritizaci založené spíše na konsensu.
12. Metoda KJ
Metoda Kawakita Jiro pomáhá třídit nápady, když je třeba uspořádat a kategorizovat mnoho funkcí.
Každý nápad na funkci napište na samostatnou lepící poznámku. Členové týmu pak seskupí související nápady na tabuli a identifikují témata a skupiny, které zdůrazňují základní potřeby uživatelů.
Upřednostněte funkce, které řeší nejvýznamnější potřeby uživatelů identifikované pomocí seskupování.
Pomocí šablony matice funkcí produktu ClickUp přizpůsobte metodu KJ do digitálního formátu.
Zaznamenejte funkce jako položky, roztřiďte je pomocí vlastních polí a seřaďte je podle těchto polí, abyste funkce vizuálně seskupili podle tématu. To usnadňuje diskusi a analýzu za účelem identifikace prioritních funkcí na základě nově se objevujících témat.
13. Vážený nejkratší úkol jako první (WSJF)
Tento rámec stanovuje priority úkolů na základě jejich důležitosti (váhy) a času potřebného k jejich dokončení (rozsahu úkolu). Funkce s vysokou důležitostí a krátkou dobou vývoje mají přednost, aby byly dokončeny rychleji.
14. Rámec omezení
Identifikujte omezení nebo překážky, které by mohly mít vliv na vývoj funkcí (např. rozpočet, zdroje, technologie).
Pokud předem zvážíte omezení, můžete upřednostnit proveditelné funkce nebo identifikovat úpravy, které umožní začlenění funkcí s vysokou hodnotou.
15. Kaplan-Nortonova vyvážená scorecard
Tento rámec je ideální, pokud potřebujete širší pohled na úspěch produktu. Rámec vyvažuje prioritizaci pro produktové manažery na základě čtyř klíčových oblastí:
- Finanční: Funkce, které přispívají k dosažení finančních cílů (např. zvýšení příjmů).
- Zákazník: Funkce, které zvyšují spokojenost a loajalitu zákazníků
- Interní procesy: Funkce, které zlepšují interní efektivitu a vývojové procesy.
- Učení a růst: Funkce, které podporují inovace a učení týmu
Ohodnoťte každou funkci (často na stupnici 1–100) na základě jejího dopadu na jednotlivé kategorie.
Můžete také použít váženou scorecard, abyste každé kategorii přiřadili váhu v závislosti na její relativní důležitosti pro vaše cíle. Funkce s nejvyšším skóre pravděpodobně přinesou největší hodnotu pro vaše strategické cíle.
Úskalí při stanovování priorit funkcí, kterým je třeba se vyhnout
I při dobře definovaném procesu a rámci může prioritizace funkcí podléhat chybám.
Zde jsou některé z nejčastějších a jak se jim vyhnout:
- Paralýza z výběru: Neztrácejte čas analýzou nekonečných možností. Zaměřte se na nejúčinnější funkce a opakujte je na základě zpětné vazby od uživatelů.
- Prioritizace podle omezení: Nenechte současné technické omezení diktovat prioritizaci funkcí. Stanovte priority na základě potřeb uživatelů a obchodních cílů a poté hledejte způsoby, jak překonat technické překážky.
- Zaměření na nesprávné funkce: Prioritizace by měla vycházet z potřeb uživatelů a obchodních cílů, nikoli z přání interního týmu nebo funkcí konkurence. Zajistěte, aby vaše priority byly v souladu s vizí a plánem vývoje vašeho produktu.
Poskytněte svému týmu robustní software pro označování funkcí, který umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkce bez úpravy stávajícího kódu nebo nasazení nového kódu.
Implementujte prioritizaci funkcí pomocí ClickUp
Prioritizace funkcí je klíčovou dovedností ve vývoji produktů. Implementací strukturovaného přístupu a využitím vhodných rámců můžete činit informovaná rozhodnutí o tom, které funkce vyvinout jako první, maximalizovat hodnotu, kterou poskytujete svým uživatelům, a dosáhnout dlouhodobého úspěchu produktu.
Nástroj pro správu projektů ClickUp s komplexními funkcemi pro stanovení priorit projektů a správu úkolů může být cenným nástrojem ve vašem arzenálu pro stanovení priorit funkcí.
Funkce Whiteboards, Docs a AI aplikace ClickUp mohou zefektivnit celý proces, od shromažďování dat přes vizualizaci a hodnocení až po stanovení priorit funkcí ve spolupráci s celým vývojovým týmem.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jak stanovujete priority funkcí produktu?
Zaměřte se na potřeby uživatelů a obchodní cíle, abyste mohli stanovit priority funkcí produktu. Použijte rámec pro stanovení priorit funkcí, jako je RICE Scoring nebo Value vs. Effort Matrix, abyste objektivně ohodnotili funkce na základě jejich dopadu a požadovaného úsilí.
2. Jaké jsou 4 kategorie pro stanovení priorit funkcí?
Čtyři běžné kategorie používané v rámcích pro stanovení priorit funkcí zahrnují:
- Hodnota: Potenciální pozitivní dopad funkce na uživatele a podnikání
- Úsilí: Čas a zdroje potřebné k vývoji funkce.
- Dosah: Počet uživatelů, na které bude mít daná funkce vliv.
- Důvěra: Jistota pozitivního dopadu funkce
3. Jak stanovujete priority funkcí a funkčnosti ve svých návrzích?
Pomocí rámce pro stanovení priorit posuďte každou potenciální funkci na základě potřeb uživatelů, obchodních cílů a proveditelnosti vývoje. Zvažte model Kano, abyste identifikovali funkce, které uživatele „potěší“, a upřednostněte je spolu se základními funkcemi.