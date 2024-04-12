Agilní techniky stanovení priorit: Osvojte si metody Scrum a RICE

Jedním z principů agility je jednoduchost, která zahrnuje také „umění maximalizovat množství neodvedené práce“. Agilní týmy toho dosahují efektivním způsobem prostřednictvím stanovení priorit.
V agilním projektovém řízení, metodách Scrum, lean development, extreme programming a dalších podobných inženýrských modelech je stanovení priorit základním prvkem. Podívejme se, co to je, jak to funguje a jak můžete optimalizovat svou práci pomocí správného agilního stanovení priorit.
Porozumění agilní prioritizaci
Techniky agilního stanovování priorit pomáhají týmům určit, na které úkoly, funkce nebo uživatelské příběhy se mají nejprve zaměřit, aby byla rychle dodána práce s nejvyšší hodnotou. Mezi oblíbené metody patří MoSCoW, Kano model, relativní vážení, bodování RICE a matice hodnota vs. úsilí. Tyto nástroje pomáhají týmům činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí na základě dopadu, úsilí a potřeb uživatelů.
Proč je agilní stanovení priorit důležité?
Prioritizace tvoří základ toho, na čem agilní týmy pracují během každé iterace. To pomáhá v následujících oblastech:
- Výběr funkcí, které nabízejí maximální hodnotu pro zákazníka
- Vytváření přírůstků, které odpovídají potřebám zákazníků
- Optimalizace přidělování zdrojů na to, co je důležité
- Snižte rizika projektu včasným a konzistentním dodáváním vysoce hodnotných funkcí.
- Přizpůsobení se změnám na trhu
Jak se agilní stanovení priorit liší od tradičních modelů plánování vývoje?
Ačkoli výsledky jsou stejné, agilní metodika se ve svém přístupu zásadně liší. Zde je vysvětlení, v čem spočívá rozdíl.
|Tradiční stanovení priorit
|Agilní stanovení priorit
|Všechny funkce jsou nezbytné, liší se pouze časovým harmonogramem.
|Pouze malá část funkcí je nezbytná, zbytek se průběžně opakuje.
|Založeno na provádění nežádoucích „změn“ v předem stanovených plánech
|Vytvořeno s ohledem na přizpůsobení se měnícím se požadavkům trhu
|Na základě předem stanovených kritérií, která zapadají do plánů
|Na základě dynamických a iterativních procesů
|Zaměřte se na předvídatelnost
|Zaměřte se na přizpůsobivost
|Považuje zpětnou vazbu za narušení cesty
|Vítá zpětnou vazbu jako příležitost k nápravě kurzu
Více informací o rozdílech najdete v průvodci agilními metodikami pro začátečníky od ClickUp.
Čtyři úrovně priorit
Ve většině modelů týmy stanovují priority svých úkolů a rozdělují je do čtyř úrovní.
- Kritické/naléhavé: Úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost kvůli své důležitosti a časové náročnosti.
- Vysoká: Úkoly, které jsou důležité, ale méně časově náročné než kritické úkoly.
- Střední: Úkoly, které jsou důležité, ale v případě potřeby je lze odložit.
- Nízká: Úkoly, které jsou méně naléhavé nebo kritické než ostatní
Než se pustíme do toho, jak můžete agilní techniku stanovení priorit aplikovat ve svém týmu, podívejme se, co to vlastně obnáší.
Složky agilního stanovování priorit
Agilní stanovení priorit zohledňuje různé komponenty, aby určilo, na čem bude tým pracovat.
Potřeby zákazníků: Potřeby a požadavky zákazníků, jak vyplývají z výzkumu UX, zpětné vazby uživatelů nebo pozorování ticketů/hlášení chyb.
Trendy na trhu: Vývoj trhu, trendy, osvědčené postupy a bezpečnostní zranitelnosti
Obchodní hodnota: Tržby, ziskovost, spokojenost zákazníků a další obchodní hodnota odvozená od každé funkce
Použitelnost: Jakékoli obavy nebo mezery ve schopnosti zákazníka plně a efektivně používat produkt.
Kompromisy: Čeho by se tým měl vzdát v důsledku volby konkrétní funkce?
Statistiky: Agilní týmy používají k prioritizaci řadu statistických technik, jako je Paretova analýza, analýza nákladů a přínosů a analýza rizik. V tomto procesu také využívají různé osvědčené modely.
Modely stanovení priorit v agilním vývoji
I když máte jasné parametry pro rozhodování, stanovení priorit může být obtížné. Například výzkum UX může naznačovat, že zákazníci požadují dvě věci – mobilní aplikaci a personalizaci – ve stejné míře. Jak stanovit priority v takové situaci?
Využijte různé dostupné agilní modely stanovení priorit. Níže si představíme několik z nich.
1. Model stanovení priorit požadavků
Model stanovení priorit požadavků pomáhá hodnotit a řadit funkce podle jejich důležitosti, hodnoty a dopadu na cíle projektu.
V tomto modelu týmy obvykle hodnotí danou funkci na stupnici nízká, střední, vysoká a urgentní na základě jejího potenciálu ovlivnit cíle projektu.
2. Kanoův model
Model Kano upřednostňuje funkce, které budou mít maximální vliv na hodnocení spokojenosti zákazníků.
Stejně jako většina ostatních modelů se i Kano zaměřuje výhradně na zákazníka. Pomáhá týmům identifikovat funkce s vysokou mírou spokojenosti, které lze poté prioritizovat pomocí analýzy nákladů a přínosů.
3. Prioritizace MoSCoW
Prioritizace MoSCoW rozděluje požadavky do čtyř úrovní priority: Must-Have (musí být), Should-Have (mělo by být), Could-Have (mohlo by být) a Won’t-Have (nebude).
Díky tomuto rámci mohou týmy jasně oddělit to, co je důležité okamžitě, od toho, co lze vybudovat v dlouhodobém horizontu. Pomáhá také při agilním plánování kapacit.
4. Priority Poker
Priority poker, známý také jako plánovací poker, je strategická hra, ve které každý člen týmu pomocí karet odhaduje čas/náročnost/story body pro každý úkol v produktovém backlogu.
Priority poker, který zahrnuje odhady a příspěvky všech účastníků, je transparentním způsobem skupinového rozhodování.
5. Test za 100 dolarů
Test 100 dolarů je podobný prioritnímu pokeru, ale s několika rozdíly. Každý člen týmu dostane hypotetický rozpočet 100 dolarů, který může utratit za funkce podle jejich vnímané hodnoty. Jedná se o váženou metodu stanovení priorit, která je skvělá pro skupinové prostředí.
Hlavním zaměřením testu za 100 dolarů je hodnota pro zákazníka, která pomáhá týmům soustředit se na přidělování omezených zdrojů na věci, které přinášejí maximální návratnost investic.
6. Stack Ranking
Stack ranking řadí jednotlivé úkoly podle priority, přičemž nejvyšší priority jsou přiřazeny nejdůležitějším položkám a nejnižší priority nejméně důležitým položkám. Pro každý sprint tým vybírá položky s vysokou prioritou k vývoji.
Kdykoli je do backlogu přidána nová položka, produktový vlastník ji porovná s existujícími úkoly, přiřadí jí pořadí a vloží ji do seznamu priorit.
7. Náklady na zpoždění
Model prioritizace nákladů zpoždění se zaměřuje na důsledky namísto výnosů.
V modelu nákladů na zpoždění týmy kvantifikují dopad odložení úkolů nebo funkcí. Poté stanoví priority úkolů na základě potenciálních nákladů na zpožděné dodání. Zohlednění finančních důsledků zpoždění pomáhá činit informovaná rozhodnutí o stanovení priorit a alokaci zdrojů.
8. Matice priorit
Agilní matice priorit je vizuální nástroj pro týmy Scrum, který slouží k prioritizaci úkolů podle důležitosti a naléhavosti. Zprostředkovává priority zainteresovaným stranám a zajišťuje organizační soulad tím, že týmům poskytuje jasný přehled o prioritách a pomáhá jim soustředit se nejprve na dokončení úkolů s vysokou hodnotou.
Nyní, když jste se seznámili s několika agilními modely stanovování priorit, pojďme prozkoumat několik dalších technik, které můžete použít při plánování sprintů.
Agilní techniky stanovení priorit
Některé z nejpopulárnějších technik plánování projektů byly přizpůsobeny agilnímu způsobu práce, aby přinesly mimořádné výsledky. Mezi nejběžnější patří následující.
Eisenhowerova matice: 4 kvadranty Agilní řízení času
Eisenhowerova matice rozděluje úkoly do čtyř kvadrantů: naléhavé a důležité, nenaléhavé ani důležité, nenaléhavé, ale důležité a naléhavé, ale nedůležité.
Tento jednoduchý model pomáhá týmům najít jasné odpovědi na dvě otázky: Je důležité to udělat? Musí se to udělat hned?
RICE: Vyvážené agilní techniky stanovení priorit
RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) řadí funkce podle jejich potenciálního dopadu a náročnosti.
- Dosah: Kolik lidí očekáváte, že oslovíte v daném časovém rámci?
- Dopad: Kolik konverzí/prodejů/akcí očekáváte?
- Sebevědomí: Jak jste si jistí svými odhady výše uvedených dvou faktorů?
- Náročnost: Kolik úsilí bude zapotřebí k dokončení této funkce?
Vážený nejkratší úkol jako první [WSJF]
Agilní filozofie vychází z přesvědčení, že úkoly s nejvyšší hodnotou a nejkratší dobou trvání je třeba dokončit jako první. Metoda Weighted Shortest Job First (WSSJ) na této teorii staví.
WSJF (odhad) = Relativní náklady na zpoždění / relativní doba trvání úkolu
Matice hodnota vs. složitost/náročnost
Model hodnoty versus složitost jednoduše porovnává potenciální obchodní hodnotu (tržby, zisky, získání zákazníků atd.) nové funkce s úsilím/složitostí jejího vývoje.
Tento model také rozděluje možnosti do čtyř kvadrantů a upřednostňuje ty, které mají vysokou hodnotu a vyžadují nízké úsilí.
Agilní stanovení priorit v metodě Scrum
To, že o tom mluvíme jako o „agilním“ stanovování priorit, neznamená, že se to nevztahuje i na týmy softwarového vývoje, které používají jiné metody.
Prioritizace v metodě Scrum
Agilní týmy Scrum pravidelně používají šablony a techniky stanovení priorit jako součást své práce. Týmy vybírají funkce/chyby z produktového backlogu pro práci během každého sprintu. Rozhodnutí o tom, které položky z backlogu vybrat, se provádí pomocí agilní metody stanovení priorit.
Zde produktový vlastník vyhodnocuje dostupné položky pomocí backlog groomingu. K hodnocení úkolů používá některý z modelů/technik stanovení priorit, které popisujeme níže.
Pokud například používají model Kano, budou se zabývat uživatelskými příběhy o funkcích, které jsou nejžádanější. Pokud používají model WSJF, zohlední dostupné pracovní hodiny, aby mohli optimalizovat řízení času.
Prioritizace v lean vývoji
Lean vývoj softwaru klade důraz na hodnotu před objemem, flexibilitu a neustálé zlepšování. Prioritizace hraje klíčovou roli při dodržování těchto principů.
Pomáhá týmům najít nejcennější úkoly namísto pouhého zvyšování rychlosti. Pravidelné přehodnocování priorit pomáhá zabudovat do procesu přizpůsobivost. Lean týmy také využívají revizní schůzky k zdokonalování samotného procesu stanovování priorit, čímž do všeho zapojují neustálé zlepšování.
Pokud se vám to zdá jako příliš mnoho teorie, podívejme se, jak tyto metody fungují v praxi.
Agilní stanovení priorit: příklady z praxe
Prioritizace je základním prvkem agilního vývoje softwaru. Pomáhá oddělit zrno od plev. Je užitečná a cenná v celé řadě případů. Několik z nich si představíme níže.
Dosažení minimálně životaschopného produktu (MVP)
Minimálně životaschopný produkt je produkt s funkcemi, které jsou dostatečně atraktivní pro první uživatele, kteří jej mohou používat, ověřit jeho koncepci a poskytnout smysluplnou zpětnou vazbu.
Ale jak poznáte, které funkce činí produkt minimálně životaschopným? Právě v tom vám mohou pomoci techniky stanovení priorit.
- Matice prioritizace funkcí pomáhá identifikovat, které funkce je třeba vyvinout nyní a které později.
- WSFJ pomáhá identifikovat funkce, které přinesou maximální výhody v nejkratším čase.
- Matice hodnota vs. složitost pomáhá identifikovat funkce, které přinesou maximální dopad v nejkratším čase.
Vytváření uživatelsky orientovaného designu v agilní prioritizaci
Každý agilní tým má v úmyslu vytvořit design zaměřený na uživatele. Začínají s úmyslem uspokojit potřeby zákazníka. Postupem času však, když se projeví všechny složitosti produktového managementu, převáží rozpočty, zdroje a požadavky konkurence. V důsledku toho se týmy mohou nechat rozptýlit.
Agilní stanovení priorit nabízí rámec, díky kterému mohou týmy zůstat na zvolené cestě. Nástroje jako persony, uživatelské příběhy a zpětná vazba pomáhají vrátit pozornost zpět k zákazníkovi. Týmy mohou hrát prioritní poker nebo přidělovat body ze svého 100dolarového testu uživatelským příběhům, o kterých se domnívají, že budou nejdůležitější.
Využití modelu Kano pro spokojenost zákazníků
Spokojenost zákazníků je vždy považována za událost, která nastává až po skutečnosti. Organizace provádějí průzkumy, aby zjistily úroveň spokojenosti po dodání produktu/služby. To zpomaluje vaši schopnost vyvíjet agilní produkty, které proaktivně uspokojují potřeby uživatelů.
Agilní stanovení priorit tento trend obrací. Nutí týmy soustředit se na úkoly, o kterých se domnívají, že je zákazník potřebuje a chce. Model stanovení priorit Kano je obzvláště účinný při vytváření designu zaměřeného na uživatele, protože se soustředí na funkce, které mají největší vliv na spokojenost zákazníků.
Stanovení návratnosti investic v agilním vývoji produktů prostřednictvím stanovení priorit
Celou dobu jsme hovořili o vytváření obchodní hodnoty pomocí agilního stanovování priorit. Jedním ze způsobů, jakým týmy měří obchodní hodnotu, je návratnost investic (ROI). Na konci každého sprintu nebo čtvrtletí si týmy mohou položit otázku:
- Jaké nové funkce přispěly k získání nových zákazníků?
- Které funkce jsou nejčastěji používány a přispívají k spokojenosti zákazníků?
- Jaké odlišující vlastnosti vedou k udržení zákazníků?
Tímto způsobem můžete kvantifikovat návratnost investic, poučit se z minulých rozhodnutí a pokračovat v efektivním stanovování priorit.
Agilní stanovení priorit pro bezpečnostní funkce
Jedním z klíčových aspektů při stanovování priorit funkcí, které je třeba vyvinout, je pochopení jejich dopadu na kybernetickou bezpečnost. Certifikovaní odborníci na bezpečnost informačních systémů (CISSP) identifikují a upřednostňují funkce související s bezpečností, které vyžadují největší pozornost.
Zaměřují se na bezpečnostní funkce i bezpečnostní aspekty všech funkcí v kódu, síti a integracích, aby vytvořili robustní linii obrany pro zákazníka.
V průběhu těchto procesů získávají agilní týmy řadu výhod a čelí výzvám spojeným s prioritizací. Podívejme se, jakým.
Výhody agilního stanovování priorit
Jasnost pro vyšší spokojenost zákazníků: Agilní stanovení priorit spojuje celý tým, aby společně rozhodoval o tom, co je pro zákazníka důležité. To vede k jasnosti myšlení, která vede k jednotnosti jednání, což má za následek hladký zákaznický zážitek.
Spolupráce: Stanovení priorit není úkol pro jednu osobu. Agilní týmy se spojují s obchodními partnery, aby společně přijímaly rozhodnutí. To posiluje spolupráci a vytváří pocit sounáležitosti.
Zaměřte se na návratnost investic: Agilní týmy využívají stanovení priorit k tomu, aby se zaměřily na návratnost investic, ať už jde o ověření zákazníků, výnosy nebo ziskovost. Například tým, který vytváří MVP, se může zaměřit na minimální životaschopné funkce.
Adaptabilní a dynamické změny: Když týmy stanovují priority funkcí, které budou vyvíjet pro každý sprint, jsou schopny reagovat na požadavky trhu, potřeby zákazníků, bezpečnostní incidenty nebo zlomové okamžiky.
Retrospektivy: Informovaná rozhodnutí založená na technikách stanovení priorit pomáhají sledovat výkonnost. V retrospektivách mohou týmy diskutovat o záměrech a výsledcích, aby upravily budoucí postup. Postupem času mohou vytvořit agilní šablony pro opakovatelnost a konzistentnost.
Výzvy agilního stanovování priorit a jak je překonat
Příliš mnoho kuchařů: Když zapojíte všechny zúčastněné strany, často to vede k přílišnému množství názorů, nereálným očekáváním a nevyřešeným debatám.
Produktový vlastník nebo Scrum master musí stanovit jasné standardy, usnadňovat produktivní konverzace a časově ohraničené diskuse, aby se dospělo k rozhodnutí.
Zmatek v kontextu: Často se stává, že členové týmu chápou stejnou funkci odlišně, což vede k tomu, že každý z nich ji hodnotí/upřednostňuje svým vlastním způsobem.
Vlastníci produktů musí investovat čas a energii do vytvoření jasného kontextu. Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je psaní podrobných uživatelských příběhů, nastínění kritérií přijatelnosti a vyjasnění významu pojmů „musí mít“ a „mělo by mít“.
Rovnováha: Při stanovování priorit může být výzvou vyvážení krátkodobých zisků s dlouhodobými cíli.
Nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp Goals, pomáhají jasně propojit jednotlivé úkoly a zároveň sledovat jejich postup.
Přidělování zdrojů: Přizpůsobivost může někdy působit dojmem, že pracujeme na dosažení pohyblivého cíle. To má vliv na přidělování zdrojů a morálku týmu.
Vedoucí týmů musí aktivně komunikovat, aby pomohli týmům pochopit výhody přizpůsobivosti. Kdykoli provedete zásadní změnu, vezměte tým s sebou na cestu rozhodování, aby pochopil, proč je to důležité.
Nyní, když jsme si to vyjasnili, zde je návod, jak můžete ve své organizaci implementovat efektivní agilní metody stanovování priorit.
Implementace agilního stanovení priorit
Agilní stanovení priorit je v zásadě schopnost jasně a efektivně rozhodovat o tom, co nedělat. To může vyvolávat obavy a lítost, které lze zmírnit pouze pomocí silného procesu.
Zde je přehled postupu, který můžete následovat.
Stanovte si své cíle
Cíle, jak název napovídá, jsou to, čeho chcete se svým produktem dosáhnout. Pochopení tohoto faktu vám pomůže naplánovat správný plán s prioritizací. V této fázi také nastíňte své hranice/omezení, jako jsou rozpočty, zdroje, časové harmonogramy atd.
ClickUp Docs je skvělý způsob, jak to kvalitativně zdokumentovat, na základě čehož můžete nastavit cíle v ClickUp Goals.
Identifikujte zainteresované strany
Dobré stanovení priorit projektu vyžaduje správné rozhodovací orgány. Identifikujte a zapojte do procesu zainteresované strany. Mezi zainteresované strany obvykle patří:
- Obchodní tým, sponzor projektu nebo zástupce klienta
- Vlastník produktu
- Scrum masker
- Technické týmy
- A co je nejdůležitější, uživatelé
Nastavte backlogy
K prioritizaci potřebujete řadu možností. Produktové a sprintové backlogy v agilní metodice/metodice Scrum jsou navrženy právě k tomuto účelu.
Vytvoření seznamu funkcí, které je třeba zvážit, v agilním nástroji pro řízení projektů ClickUp pomáhá vizualizovat všechny úkoly na jednom místě. K spolupráci použijte tabuli ClickUp Whiteboard. Pomocí zobrazení Kanban přetáhněte funkce do různých fází.
Vyberte si svůj model stanovení priorit
Jak jste viděli výše, existuje desítky způsobů, jak můžete prioritizovat položky pro svůj sprint. Vyberte si ten, který vám vyhovuje. Zapojte zainteresované strany a ujistěte se, že všichni rozumí procesu. Proveďte několik simulovaných prioritizačních sezení, abyste vyřešili případné počáteční potíže.
Zkontrolujte a revidujte
Pečlivě sledujte výsledky svého stanovování priorit. Shromažďujte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a neustále optimalizujte.
Nevíte, kde začít? Spusťte šablonu agilního řízení Scrum od ClickUp a přizpůsobte ji podle svých potřeb.
Stanovte priority a vytvářejte úspěšné produkty s ClickUp
Pokud se podíváte na jakýkoli rámec pro stanovení priorit, zjistíte, že se více zaměřuje na to, co nestavět, než na to, co stavět. Od Eisenhowerovy matice po model MoSCoW se pouze jedna z mnoha úrovní zabývá okamžitým jednáním.
Vývojové týmy však pravidelně bojují s agilním stanovováním priorit. Nástroj pro řízení projektů ClickUp chce právě tomu zabránit. Komplexní funkce ClickUp pro týmy zabývající se vývojem softwaru vám umožní vytvořit správný produkt správným způsobem ve správný čas.
Seznamy funkcí, typy úkolů, závislosti, Kanban tabule, kontrolní seznamy atd. jsou navrženy tak, aby vám poskytly informace potřebné k rozhodování.
Upřednostněte to, na čem záleží. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.
Často kladené otázky o agilním stanovování priorit
1. Jaký je model stanovení priorit v metodě Scrum?
Prioritizace ve Scrumu znamená výběr nebo „vytažení“ správných položek z produktového backlogu, na kterých se bude pracovat během sprintu. Nejčastěji používané modely jsou prioritizace založená na riziku, hodnotě, příležitosti a závislosti.
2. Jaká je metoda stanovování priorit v Agile?
Agilní stanovení priorit využívá různé metody, jako jsou Kano, MosCoW, priority poker, náklady na zpoždění, RICE atd.
3. Co je to matice priorit v Agile?
Matice priorit v Agile kategorizuje úkoly do čtyř kvadrantů na základě důležitosti a naléhavosti/náročnosti.
4. Co je model stanovení priorit požadavků?
Model stanovení priorit požadavků pomáhá hodnotit a řadit funkce podle jejich důležitosti, hodnoty a dopadu na cíle projektu.
5. Co je nejvyšší prioritou v agilní metodice?
Nejvyšší prioritou v agilní metodice je „kritické“. Pokud používáte jiný model stanovení priorit, například MoSCoW, vaší nejvyšší prioritou by bylo „musí být“.
6. Co je to stanovení priorit systémových požadavků?
Prioritizace systémových požadavků znamená identifikaci nejcennějších funkcí, které musí váš systém poskytovat. Pomáhá to zabránit rozšiřování rozsahu, upřednostňování položek s nízkou hodnotou, plýtvání zdroji atd.
7. Co je v Agile prioritou?
Agilní týmy stanovují priority toho, co bude vytvořeno v příštím sprintu/iteraci. Může se jednat o nové funkce, vylepšení nebo opravy chyb.
8. Jaké jsou 4 úrovně stanovení priorit úkolů?
Kritické/naléhavé, vysoké, střední a nízké