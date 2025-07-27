Bezplatné šablony harmonogramů pohovorů pro zefektivnění vašeho náborového procesu

Pokud jde o plánování pohovorů, 64 % personalistů uvádí, že největší potíže jim způsobuje neustálá výměna e-mailů.
Přidejte k tomu výzvy v oblasti lidských zdrojů, jako je dostupnost personalistů, kolize v kalendáři a změny termínů na poslední chvíli, a situace se rychle zkomplikuje. Bez spolehlivého systému plánování pohovorů riskujete ztrátu slibných kandidátů a poškození image vaší společnosti jako zaměstnavatele.
Proto jsme pro vás připravili výběr nejlepších bezplatných šablon pro plánování pohovorů, které vám pomohou udržet si náskok před konkurencí.
Ať už přijímáte jednoho uchazeče nebo jich máte na starosti hned několik, tyto nástroje vám pomohou zajistit hladký průběh. Díky nim už se nebudete muset stresovat plánováním pohovorů.
Co jsou šablony pro plánování pohovorů?
Šablony plánů pohovorů jsou strukturované nástroje speciálně navržené pro zefektivnění vašeho náborového procesu. Personální týmy, náboroví manažeři a majitelé malých podniků mohou tyto šablony používat k udržení přehledu o náborovém procesu a k zamezení kolizí v plánování. Pomáhají vám řídit každý krok pohovorového procesu, od úvodního pohovoru až po závěrečnou zpětnou vazbu.
Získáte centralizovaný přehled o podrobnostech pohovorů, včetně jmen uchazečů, pozic, o které se ucházejí, a fází pohovorů, spolu s dostupnými termíny, časy a přidělenými pohovorovými komisaři.
To vám pomůže aktualizovat stav pohovorů, udržet každou fázi náboru na správné cestě, koordinovat s interními týmy a poskytovat zpětnou vazbu k pohovorům.
Stručně řečeno, šablony plánů pohovorů zajišťují, že všichni mají přehled o tom, kdo s kým, kdy a proč vede pohovor. Zajišťují plynulejší komunikaci, rychlejší rozhodování a mnohem lepší zkušenosti uchazečů.
👀 Věděli jste, že... 51 % personalistů dokáže během prvních pěti minut pohovoru rozpoznat, zda je uchazeč vhodný pro danou pozici.
Šablony pro plánování pohovorů
Bezplatné přizpůsobitelné šablony pro plánování pohovorů můžete získat od ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, a dalších spolehlivých zdrojů. Tyto šablony jsou navrženy tak, aby váš proces proběhl hladce, váš tým byl synchronizovaný a vaši kandidáti byli ohromeni.
Zde jsou ty nejlepší, které vám pomohou udržet pořádek a efektivitu:
1. Šablona pracovního rozvrhu zaměstnanců ClickUp
Sladění směn, dostupnosti a pracovní zátěže personálního týmu může být pro náboráře a personální týmy velkým problémem. Šablona rozvrhu práce zaměstnanců ClickUp vám pomůže zefektivnit plánování pracovní síly, organizovat rozvrhy náborářského týmu, sledovat kapacitu a sledovat průběh pohovorů.
Tato šablona umožňuje:
- Vizuálně plánujte pracovní rozvrhy pro vaše HR týmy, aby měly dostatek času na řízení procesu pohovorů s uchazeči.
- Identifikujte a synchronizujte důležité úkoly související s pohovory s konkrétní dostupností a náborovými dovednostmi personálního oddělení.
- Sledujte stav a průběh náborových úkolů pro konkrétní pracovní pozice pomocí vlastních stavů.
- Sledujte závislosti úkolů v procesu pohovorů, abyste zajistili, že všichni členové vašeho náborového týmu jsou připraveni zvládnout pohovory na místě i virtuální pohovory.
- Vytvořte termíny pro sdělení harmonogramu zaměstnancům pomocí milníků ClickUp.
🔑 Ideální pro: Plánování směn náborového týmu, sledování dostupnosti a pomoc náborářům při plánování podle harmonogramu náboru a pracovní zátěže.
2. Šablona pro blokování termínů v ClickUp
40 % uchazečů očekává pozvání na pohovor do šesti dnů od podání žádosti o zaměstnání. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, riskujete ztrátu nejlepších talentů.
Šablona ClickUp Schedule Blocking Template vám pomůže dodržet termín tím, že vás informuje o harmonogramu pohovorů, dostupnosti týmu a nevyřízených úkolech. Umožní vám přesně přiřadit termíny jednotlivým uchazečům, čímž se vyhnete překrývání termínů a dlouhým zpožděním.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Rychle a přesně naplánujte rozvrhy pohovorů na místě i videohovorů.
- Přiřaďte vhodné náboráře k úkolům pohovorů pro konkrétní pracovní pozici.
- Pochopte vzájemné závislosti mezi náborovými úkoly a zajistěte, aby byli zúčastnění k dispozici.
- Otevřete bloky úkolů v 7 různých zobrazeních pomocí vlastních zobrazení, abyste mohli snadno vizualizovat a organizovat svůj plán.
🔑 Ideální pro: Organizaci plánů pohovorů, předcházení kolizím v kalendáři a udržení náborového procesu na správné cestě a zaměřeného na kandidáty.
3. Šablona hodinového rozvrhu ClickUp
Jasný hodinový plán zajistí, že pohovory budou přesné a věcné. Pomůže vám klást strategické otázky, aniž byste věci zbytečně protahovali, takže uchazeči zůstanou zaujatí a vy získáte potřebné informace.
Šablona hodinového rozvrhu ClickUp vám pomůže naplánovat všechny úkoly související s náborem, aby každý pohovor byl cílený, efektivní a v souladu s vašimi cíli v oblasti náboru.
Pomůže vám to:
- Zvyšte produktivitu pohovorů stanovením jasných cílů a priorit ve sdíleném kalendáři ClickUp.
- Udržujte náborový proces organizovaný pomocí flexibilního, ale strukturovaného denního harmonogramu.
- Sledujte pokrok ve vztahu k cílům náboru prostřednictvím zobrazení úkolů.
- Pomocí čtyř různých vlastních stavů, jako jsou Zrušeno, Dokončeno, Probíhá a K provedení, můžete zjistit, které pohovory jsou ještě v plánu, které jsou již hotové a které byly zrušeny a přeplánovány.
🔑 Ideální pro: Strukturování každodenních náborových procesů, dodržování harmonogramu pohovorů s uchazeči a zachování úplného přehledu o náborovém procesu.
🧠 Zajímavost: Společnost Google, známá svými nečekanými otázkami, se jednou zeptala uchazeče: „Kolik basketbalových míčů se vejde do této místnosti?“ Spoiler: nehledali konkrétní číslo, ale chtěli vidět, jak uchazeč řeší problémy.
4. Šablona pro plánování bloků ClickUp
Najít termín pohovoru, který vyhovuje všem, je pro personalisty největší výzvou při plánování pohovorů. Bez jasného přehledu o dostupnosti vašeho HR týmu můžete poslat pozvánky na pohovory s nesprávnými termíny a potýkat se s překrývajícími se náborovými úkoly.
Šablona ClickUp Block Scheduling Template nabízí rychlý a snadný způsob, jak vytvořit a upravit rozvrhy náborového týmu.
Tuto šablonu použijte k:
- Vizualizujte a upřednostňujte úkoly související s náborem pomocí jednoduchého přetahování myší.
- Organizujte projekty do bloků ve sdíleném prostoru, aby všichni věděli, kdy naplánovat další pohovory.
- Spravujte zdroje, jako jsou nástroje pro hodnocení talentů, příručky pro nábor a průvodce pro více náborových týmů, na jednom místě.
- Přeplánujte pohovory v kalendáři ClickUp, aby byli všichni informováni v případě nepředvídaných okolností.
🔑 Ideální pro: Koordinace termínů pohovorů pro více pracovních pozic a synchronizace všech účastníků díky aktualizacím kalendáře v reálném čase.
💡 Tip pro profesionály: Mějte svůj rozvrh pod kontrolou díky funkci ClickUp Calendar – komplexnímu centru pro správu úkolů, termínů a dostupnosti týmu. Synchronizujte s Googlem nebo Outlookem, přetahujte úkoly mezi zobrazeními a plánujte si týden s úplným přehledem o všech projektech.
5. Šablona dostupnosti osobního rozvrhu ClickUp
Nejprve musíte znát individuální rozvrh každého člena, abyste mohli určit dostupnost náborového týmu. Pomocí šablony dostupnosti osobního rozvrhu ClickUp zjistíte, jaké úkoly mají v plánu, kdy a zda je lze přesunout, aby se uvolnilo místo pro urgentní pohovory.
Tato šablona vám umožní:
- Vizualizujte a přizpůsobte si svůj týdenní plán ve sdíleném kalendáři v reálném čase.
- Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp si naplánujte svůj rozvrh a včas splňte své úkoly, události a schůzky.
- Sledujte dostupnost náborových manažerů a dalších náborářů a jejich nadcházející aktivity na první pohled, abyste mohli naplánovat harmonogram pohovorů.
- Identifikujte a vyřešte potenciální konflikty v plánování pohovorů předem.
🔑 Ideální pro: Kontrolu dostupnosti členů týmu a plánování týdenních schůzek za účelem optimalizace harmonogramů pohovorů a zabránění kolizím s probíhajícími náborovými úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Požádejte ClickUp Brain, aby vám a vašemu kolegovi, který vede pohovor, naplánoval volný termín – poté nechte aplikaci automaticky vytvořit události v kalendáři a odeslat připomenutí, aby vám nic neuniklo.
6. Šablona kalendáře ClickUp
Šablona kalendáře ClickUp Calendar Planner promění váš běžný kalendář ve strategický nástroj pro plánování pohovorů. Můžete si naplánovat náborové úkoly na týden nebo měsíc dopředu. To pomáhá náborovému týmu zasílat pozvánky na pohovory a plánovat jejich rozvrhy podle toho.
Tato šablona vám pomůže:
- Zůstaňte organizovaní a držte se plánu díky denním, týdenním a měsíčním úkolům, abyste mohli vést efektivní pohovory.
- Analyzujte své úkoly a cíle, abyste našli optimální termíny pohovorů, a automaticky zasílejte pozvánky na pohovory kandidátům pomocí kalendáře ClickUp.
- Sdílejte termíny a další důležité údaje týkající se náboru v kalendáři, aby byli uchazeči i náboráři vždy informováni.
- Upravte rozvrhy panelových pohovorů, aniž byste narušili časový harmonogram náboru.
- Zkontrolujte celkový průběh náboru a jeho pokrok.
🔑 Ideální pro: Vytvoření jasného, sdíleného přehledu harmonogramů pohovorů a časových plánů náboru, aby byl proces efektivní a založený na spolupráci.
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI při náboru zaměstnanců (případy použití a nástroje)
7. Šablona schůzky ClickUp
Pokud máte naplánováno více pohovorů pro různé pracovní pozice, personalisté mohou mít potíže si všechny termíny zapamatovat. Výsledkem budou zpožděné pozvánky na pohovory, zmeškané pohovory a frustrovaní uchazeči.
Pomocí šablony ClickUp Meeting Template můžete sledovat naplánované pohovory a udržet náborový tým na správné cestě. Tato šablona vám umožňuje:
- Přiřaďte osobní a virtuální pohovory správným náborářům.
- Naplánujte termín pohovoru podle dostupnosti zúčastněných stran.
- Pomocí nástroje ClickUp Task Management můžete úkoly označit barevnými kódy nebo štítky podle názvu pozice, osoby provádějící pohovor nebo fáze pohovoru, což usnadňuje rozlišení mezi různými termíny pohovorů.
- Přidejte odkazy na schůzky, kontrolní seznamy a otázky pro pohovor, abyste mohli posoudit osobnost a kvalifikaci pro každou pracovní pozici.
- Nastavte připomenutí, abyste informovali náboráře a uchazeče o nadcházejících pohovorech.
🔑 Ideální pro: Organizaci pohovorů pro více volných pozic a systematické zasílání připomínek
Díky ClickUp jsme zkrátili dobu potřebnou k zadávání a provádění úkolů z několika dnů na několik hodin. Nyní zaměstnanci vědí, které úkoly je třeba splnit v rámci jejich zaškolení a co mají dělat – což je noční můra, pokud se to snažíte organizovat prostřednictvím e-mailů. Díky šablonám stačí manažerům jedno kliknutí k vytvoření tabulek zaškolení pro každého nového zaměstnance. Zásadní změna.
8. Šablona procesu pohovoru ClickUp
Strukturované pohovory mají vyšší koeficient validity, díky čemuž jsou efektivnější při výběru vhodných kandidátů. Chcete-li pohovory strukturovat, musíte nastavit standardní proces, který budou všichni náboráři dodržovat.
Šablona procesu pohovoru ClickUp vám umožňuje nastavit standardizovaný a opakovatelný rámec pohovoru, aby každý uchazeč byl hodnocen spravedlivě a konzistentně.
S touto šablonou můžete:
- Navrhněte, otestujte a optimalizujte svůj proces pohovorů.
- Hodnoťte uchazeče rychle, přesně a spravedlivě.
- Společně s náborovým týmem se rozhodněte pro vhodné formáty a styly pohovorů.
- Nastavte otázky pro pohovory pro různé pracovní pozice, aby personalisté mohli shromáždit všechny potřebné informace.
🔑 Ideální pro: Snížení zaujatosti a zajištění konzistentního hodnocení uchazečů pro každou pracovní pozici.
💡 Tip pro profesionály: Můžete také požádat předem připravené AI agenty ClickUp, aby vám připomněli pohovory na daný den. Na základě vašeho kalendáře vám mohou doručit naplánovaný pohovor, pokud jim dáte správný podnět.
9. Šablona pro správu pohovorů a zpráv ClickUp
Máte z čeho vybírat kvůli velkému množství pohovorů? Šablona ClickUp pro správu pohovorů a zprávy vám pomůže vybrat správnou osobu z rozsáhlé skupiny uchazečů. Na jednom místě budete mít stručný přehled o pozici uchazeče v náborovém procesu a jeho výkonu.
Můžete přiřadit identifikační čísla uchazečům a použít je k vyhledávání konkrétních profilů. Představte si to jako systém pro sledování uchazečů, jen mnohem jednodušší.
Tato šablona vám pomůže:
- Uchovávejte seznam všech uchazečů o zaměstnání a jejich statusů v jednom organizovaném pracovním prostoru, aby během náborového procesu nebyl přehlédnut žádný kandidát.
- Aktualizujte statusy podle toho, jak kandidáti procházejí různými fázemi pohovoru, informujte všechny zúčastněné strany a snižte riziko nedorozumění nebo vynechání některých kroků.
- Do záznamu každého uchazeče přidejte vlastní pole, jako jsou kulturní kompatibilita, komunikační dovednosti, zkušenosti, soubor s pohovorem a technické dovednosti.
- Shromážděte všechna data a zpětnou vazbu z pohovorů do komplexních zpráv pomocí ClickUp Docs, které lze snadno sdílet s náborovým týmem pro společné rozhodování.
🔑 Ideální pro: Vytvoření jednoduchého a organizovaného způsobu sledování uchazečů, hodnocení jejich výkonu a výběru nejvhodnějších kandidátů pro danou pozici a firemní kulturu.
Vzpomínám si, že na začátku roku 2021 jsme se snažili uvést na trh celou řadu produktů. Nedodrželi jsme termíny, měli jsme problémy. Lidé spolu nekomunikovali. Nevěděli jsme, kdo má dělat rozhodnutí. Najali jsme několik chytrých lidí, ale řekl bych, že ClickUp byl takovou páteří fungování společnosti, zejména pokud jde o skvělé pracovní postupy.
10. Šablona ClickUp pro nábor uchazečů
Neuvědomělé předsudky při náboru mohou ovlivnit spravedlnost vašeho náborového procesu. Díky měřitelnému systému hodnocení pomáhá šablona ClickUp Hiring Candidates Template tyto předsudky omezit. Můžete sledovat, jak je každý uchazeč hodnocen, posoudit spravedlnost hodnocení a zajistit transparentnost a konzistentnost celého procesu.
Navíc můžete sdílet zpětnou vazbu s uchazeči, abyste zlepšili jejich zkušenosti, i když nebyli vybráni.
Tuto šablonu použijte k:
- Přesně hodnotte kandidáty pomocí přizpůsobitelných hodnotících škál.
- Udržujte pořádek pomocí kontrolních seznamů, termínů a dalších připomínek.
- Pomocí tabulkového zobrazení a sledovacích tabulek můžete porovnávat kvalifikace a hodnocení uchazečů.
- Zaznamenejte a uspořádejte všechny potřebné informace o uchazeči.
🔑 Ideální pro: Minimalizaci zaujatosti, zvýšení transparentnosti a zajištění spravedlivého hodnocení všech uchazečů.
👀 Věděli jste, že... 67 % času personalisty zabírá koordinace harmonogramů pohovorů.
11. Šablona pro nábor a přijímání zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců je také skvělým nástrojem, který vám pomůže zajistit spravedlivý a měřitelný proces náboru. Umožňuje organizovat úkoly související s náborem, ukládat žádosti o zaměstnání a nabízí hodnotící tabulky, díky kterým můžete vybrat ty správné kandidáty pro další fázi.
Tato šablona vám umožní:
- Sledujte uchazeče v průběhu celého náborového procesu pomocí hodnotících karet pohovorů.
- Uspořádejte formuláře žádostí o zaměstnání do složek pro každou volnou pracovní pozici.
- Pomocí automatizací ClickUp můžete přiřazovat úkoly, odesílat připomenutí a aktualizovat stavy uchazečů v průběhu procesu, čímž minimalizujete manuální práci a zpoždění.
- Vizualizujte a spravujte časové osy pomocí zobrazení Gantt a Timeline, které zajistí přehlednost termínů a závislostí.
- Synchronizujte s externími kalendáři (Google Calendar, Outlook), pracovními portály a e-maily, abyste měli všechny náborové aktivity propojené a aktuální.
🔑 Ideální pro: Vytvoření centralizovaného systému pro správu pracovních nabídek, objektivní hodnocení uchazečů a zefektivnění náborového procesu od podání žádosti až po konečné přijetí.
💡 Tip pro profesionály: Jasný a včasný e-mail s plánem pohovorů zvyšuje míru odezvy uchazečů a nastavuje tón pro profesionální zážitek. Uveďte typ pohovoru (telefonický nebo videohovor), časové možnosti, odkaz na schůzku (v případě virtuálního pohovoru) a podrobnosti o osobě provádějící pohovor.
Abyste se vyhnuli zbytečnému dohadování, můžete také použít sdílený kalendář, jako je ClickUp Calendar, nebo jej integrovat s nástroji pro rezervaci kalendáře, jako je Calendly.
12. Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
Uchazeči, kteří mají špatné zkušenosti s náborem, se pravděpodobně znovu nepřihlásí ani nedoporučí další uchazeče. A během rušných náborových cyklů mohou i ty nejpečlivější náborové týmy něco přehlédnout nebo ztratit přehled o postupu.
Usnadněte jim práci pomocí šablony ClickUp Hiring Checklist Template. Obsahuje všechny důležité kroky v jednoduchém, sledovatelném kontrolním seznamu, který můžete přidat k jakékoli náborové úloze.
S touto šablonou můžete:
- Zajistěte, aby váš tým sdělil podrobnosti uchazečům, kteří postoupili do další fáze, a informoval ty, kteří nepostoupili.
- Poskytuje konzistentní a organizovaný způsob posuzování žádostí.
- Přiřazujte následné akce, sledujte závislosti a zajistěte, aby vám při náboru velkého počtu uchazečů nic neuniklo.
- Sledujte dokumentaci, jako jsou doklady o kvalifikaci, dohody o mlčenlivosti a pracovní smlouvy.
🔑 Ideální pro: Vytvoření opakovatelného procesu, při kterém nedojde k opomenutí žádného důležitého kroku, zejména během náročných a rychlých náborových cyklů.
13. Šablona pro plán pohovorů od Template. Net
Šablona Interview Schedule Outline HR Template by Template. Net je jednoduchá šablona, pomocí které můžete nastavit všechny podrobnosti o nadcházejících pohovorech ve vaší společnosti. Můžete zadat adresu kanceláře, poskytnout podrobný popis pracovní pozice a nastavit standardní dotazník.
Tuto šablonu použijte k:
- Uveďte adresu kanceláře a pokyny pro pohovory na místě.
- Vytvořte si plán pohovoru, aby obě strany měly stejné informace.
- Vytvořte seznam otázek, které musí personalista položit při panelových pohovorech.
- Stanovte kritéria pro hodnocení uchazečů a podrobnosti o požadovaných kvalifikačních předpokladech pro spravedlivé pohovory.
🔑 Ideální pro: Sladění práce personalistů a informování uchazečů při standardizaci procesu pohovorů napříč odděleními a pracovními pozicemi.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci. K tomu musí být AI schopna: rozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provádět nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní pravidla automatizace prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
14. Šablona potvrzovacího dopisu k pohovoru od Template. Net
Vytváření různých e-mailů pro potvrzení pohovorů je další opakující se úkol v již tak nabitém programu vašeho personálního týmu. Během náborových cyklů s velkým objemem uchazečů je to ještě obtížnější. Šablona potvrzovacího dopisu k harmonogramu pohovorů od Template. Net tento úkol zjednodušuje pomocí přizpůsobitelné e-mailové šablony.
Tato šablona vám pomůže:
- Vytvořte poutavou pozvánku na pohovor s názvem společnosti, podrobnostmi o pracovní pozici a časem pohovoru.
- Pozvěte kandidáty na více pracovních pozic včas, aniž byste museli psát jednotlivé e-maily.
- Přizpůsobte předmět e-mailu a upravte jeho text tak, aby vyhovoval různým volným pracovním místům.
🔑 Ideální pro: Rychlé zasílání personalizovaných pozvánek na pohovor s veškerými důležitými podrobnostmi v profesionálním tónu.
📖 Přečtěte si také: Seznamte se s každodenním životem náborového pracovníka
15. Šablona týdenního harmonogramu pohovorů od Template. Net
Šablona týdenního harmonogramu pohovorů od Template. Net je ideálním rámcem pro správu harmonogramů pohovorů každý týden. Můžete prodiskutovat dostupnost svého týmu a uvést termíny a časy pohovorů ve sdíleném dokumentu.
Tato šablona vám umožní:
- Dejte svým náborářům vědět, s kým budou pohovor vést, kdy a na jakou pozici, a připravte se podle toho.
- Umožněte náborářům zkontrolovat rozvrh a požádat o rezervy, pokud potřebují více času.
- Zapište si poznámky o svých očekáváních ohledně pohovorů v tomto týdnu nebo o tom, jak představit společnost, a pomozte tak personálním týmům vést efektivnější pohovory.
🔑 Ideální pro: Organizaci a správu týdenních plánů pohovorů.
16. Šablona e-mailu s rozvrhem pohovorů od Workable
Začněte správně a přizpůsobte si pozvánku na pohovor pomocí šablony e-mailu s rozvrhem pohovorů od Workable. Ukáže vám přesně, jak vytvořit předmět e-mailu, představit pracovní pozici a naformátovat e-mail tak, aby na uchazeče udělal dojem.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sdělte uchazeči čas a datum pohovoru a standardní očekávání.
- Požádejte je, aby vám odpověděli s preferovanými termíny z části „následující data“ v e-mailu.
- Přizpůsobte hromadné e-maily pro každou volnou pracovní pozici.
- Podrobně popište další kroky pro následné pohovory, abyste objasnili očekávání uchazečů.
🔑 Ideální pro: Potvrzení pohovorů a navázání první komunikace s uchazečem.
17. Šablona harmonogramu pohovorů od Pocket HRMS
Šablona harmonogramu pohovorů od Pocket HRMS je ideální pro pozvání uchazečů na pohovory na místě. Ukazuje, jakým způsobem byste měli uchazečům poskytnout pokyny k cestě do vaší kanceláře a jaké dokumenty si mají uchazeči přinést. Šablonu můžete přizpůsobit podle pracovních pozic, na které přijímáte nové zaměstnance.
S touto šablonou můžete:
- Potvrďte pohovory s kandidáty na místě
- Umožněte uchazečům vybrat si preferované termíny a časy pohovoru.
- Určete dress code a požadované dokumenty pro pohovor ve vaší společnosti.
🔑 Ideální pro: Rozesílání personalizovaných pozvánek na pohovory na místě ve velkém měřítku.
19. Šablona formuláře pro plán pohovorů od Jotform
Jste unaveni z opakovaného dotazování jednotlivých uchazečů na jejich dostupnost? Použijte šablonu formuláře pro plánování pohovorů od Jotform, aby si uchazeči mohli vybrat preferované termíny, časové úseky a další údaje prostřednictvím přizpůsobitelného formuláře.
Tato šablona vám pomůže:
- Shromažďujte důležité informace o uchazečích
- Nechte uchazeče vybrat si termín pohovoru z vašich dostupných časových slotů.
- Vyberte si preferovaný formát z telefonického pohovoru, videopohovoru nebo pohovoru na místě.
🔑 Ideální pro: Odstranění překážek při plánování a poskytnutí větší kontroly nad procesem pohovorů uchazečům.
💡 Tip pro profesionály: Zašlete předem kontrolní seznam pro videohovor, včetně technických požadavků, záložních možností a dress code. Dále vždy ověřte stabilitu internetového připojení a nastavení pozadí, abyste předešli rušivým vlivům. Tím zajistíte plynulou interakci a pomůžete uchazečům efektivně prezentovat své profesionální zkušenosti. Další informace najdete v tipech, jak se připravit na dálkový pohovor.
Co dělá šablonu harmonogramu pohovorů dobrou?
Bezplatné šablony pro personální oddělení vám mohou ušetřit čas, rozpočet, nervy i reputaci. K tomu však musí mít určité specifické vlastnosti, jako například:
- Jasná struktura a kritéria: Obsahuje seznam názvů společností, jmen uchazečů, pozic, fází pohovoru, časového harmonogramu a údajů o pohovorujících v přehledném formátu. Zahrnuje pole, do kterých mohou náboráři zadat svou dostupnost, aby mohli koordinovat panelové pohovory.
- Viditelnost konfliktů: Zvýrazňuje překrývající se termíny a nedostupnost personalistů, aby se předešlo problémům s rezervací. Pomáhá identifikovat a opravit chyby, aby se zabránilo častým změnám termínů a od začátku se zachoval profesionální tón.
- Možnosti přizpůsobení: Umožňuje přidávat nebo odebírat pole podle vašeho procesu pohovorů a specifických potřeb dané pozice. Poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení šablony pro více náborových cyklů.
- Sledování fází: Sleduje kandidáty v každé fázi – počáteční pohovor, technická kola a následné kroky po pohovoru. Zahrnuje přizpůsobitelné e-maily s pozvánkami na pohovor s předmětem a šablonami, které můžete automatizovat v každém kroku.
- Nástroje pro spolupráci: Umožňují personalistům, manažerům náboru a tazatelům přidávat poznámky, sdílet zpětnou vazbu a aktualizovat dostupnost na jednom místě. Udržují všechny v souladu a zajišťují konzistentní zkušenost uchazečů.
- Plánování následných kroků: Poskytuje prostor pro zaznamenání dalších kroků, jako jsou následné pohovory, termíny rozhodnutí a termíny pro poskytnutí zpětné vazby. Udržuje kandidáty informované a zapojené během celého procesu pohovorů.
- Podpora více rolí: Spravujte rozvrhy pohovorů pro více rolí a oddělení v rámci jedné šablony. Odpadá tak nutnost vést samostatné kalendáře pro každou volnou pozici.
Efektivně plánujte pohovory a zefektivněte svůj náborový proces s ClickUp
Všechny výše uvedené šablony mají funkce, které usnadňují plánování pohovorů.
ClickUp je však tou nejlepší volbou, pokud chcete snadno plánovat pohovory pomocí nejlepších šablon a udržovat svůj náborový cyklus konzistentní a centralizovaný. Může být použit jako HR software a znalostní báze pro celý váš náborový tým.
Využijte je k informování uchazečů, koordinaci náborářů a dodržování časových lhůt náborových cyklů.
Navíc se integruje s více než 1 000 platformami, takže můžete snadno synchronizovat své stávající náborové technologie s ClickUp.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a organizujte všechny pohovory s uchazeči bez námahy!