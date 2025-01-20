Jak navázat po pracovním pohovoru: co dělat, co nedělat a příklady

Prošli jste náročným prvním kolem pohovorů na vysněnou práci.
Nyní čekáte na ten jeden telefonát, který by mohl změnit směr vaší kariéry. V této chvíli je přirozené, že prožíváte celou řadu emocí a přemýšlíte, zda byste měli kontaktovat personalistu nebo manažera pro nábor zaměstnanců a zeptat se na novinky.
Aby konverzace pokračovala, pošlete po pohovoru následný e-mail.
Následná komunikace po pohovoru potvrzuje váš zájem o danou pracovní příležitost a udržuje vás v povědomí náborového pracovníka nebo manažera. Dříve byste poslali ručně psaný dopis, dnes stačí poslat krátký e-mail s následnou komunikací po pohovoru.
Ptáte se, jak navázat po pohovoru? Čtěte dál a dozvíte se osvědčené postupy pro vytvoření perfektní zprávy.
Jako bonus vám také poskytneme několik šablon účinných e-mailů, které můžete použít, a několik nástrojů, které vám s tím pomohou.
Proč je navázání kontaktu důležité pro úspěšné hledání zaměstnání?
Zde jsou čtyři způsoby, jak může následná komunikace po pohovoru hrát klíčovou roli v výsledku vaší kandidatury.
⭐ Doporučená šablona
Následné kroky po pohovoru vás stresují? Vyzkoušejte bezplatnou šablonu pro hledání zaměstnání od ClickUp, abyste zůstali organizovaní a sebejistí.
1. Projevte iniciativu a profesionalitu
Ať už se jedná o děkovný dopis po pohovoru nebo dopis s žádostí o informace o stavu přijímacího řízení, správná e-mailová etiketa může posílit vaši kandidaturu a ukázat, že do práce vnesete stejnou úroveň profesionality.
2. Otevírá dveře k budoucím příležitostem
I když danou pozici nezískáte, může být velkou výhodou, že díky vašemu následnému kontaktu zůstane váš profil v databázi společnosti a ta si vás tak bude pamatovat. Zvýšíte tak pravděpodobnost, že vás zváží pro jiné pozice, které se mohou objevit později.
Toto je také skvělá příležitost prozkoumat šablony kariérních plánů a naplánovat si další příležitosti.
3. Řeší obavy nebo poskytuje vysvětlení
Vhodně načasované navázání kontaktu vám umožní řešit potenciální oblasti, které podle vás nebyly během pohovoru dostatečně probrány.
Řekněme například, že se ucházíte o pozici v marketingu a tým si není jistý vašimi zkušenostmi s PPC kampaněmi. Následná zpráva, ve které popíšete své příspěvky v této oblasti s výsledky založenými na datech, může být důkazem, který pomůže vaší kandidatuře.
4. Udržuje vás v centru pozornosti
Stručná zpráva personalistům nebo náborářům, ve které zopakujete své kvalifikační předpoklady a nadšení, vás může učinit zapamatovatelným, zejména pokud se rozhoduje mezi vámi a jiným uchazečem.
Ten jeden e-mail navíc může rozhodnout ve váš prospěch.
Kdy navázat po pohovoru?
Při zasílání následné zprávy je klíčové načasování. Zde je obecný časový plán pro navázání kontaktu po pohovoru, založený na různých scénářích:
a. Ihned po pohovoru
Do 24 hodin po pohovoru zašlete děkovný e-mail.
V tomto dopise byste měli vyjádřit vděčnost za danou příležitost, zopakovat svůj zájem o danou pozici a zmínit konkrétní téma nebo moment z pohovoru, aby byl dopis osobnější.
Příklad:„Děkuji, že jste si včera udělali čas na pohovor ohledně pozice [název pozice]. Obzvláště jsem ocenil informace o [konkrétním projektu nebo aspektu pozice]. Je vzrušující pomýšlet na to, že bych mohl přispět k tak smysluplné práci, a těším se na možnost připojit se k vašemu týmu.“
b. Po uplynutí lhůty stanovené zaměstnavatelem nebo náborovým pracovníkem
Pokud vám personalista sdělil, kdy bude učiněno rozhodnutí (např. „Ozváme se vám do dvou týdnů“), počkejte, až uplyne tato lhůta, než se ozvete.
Zdvořile se zeptejte na stav své žádosti a zopakujte svůj zájem.
Příklad:„Doufám, že se máte dobře. Chtěl bych se zeptat na pozici [název pozice], o které jsme hovořili [datum pohovoru]. Tato příležitost mě stále zajímá a chtěl bych se zeptat, zda došlo k nějakým novinkám ohledně přijímacího řízení.“
c. Pokud nebyl stanoven žádný časový harmonogram
Po pohovoru počkejte 5–7 pracovních dní, než se ozvete. Zaměstnavatel tak bude mít čas zvážit všechny kandidáty, aniž byste působili netrpělivě.
d. Po druhém nebo posledním pohovoru
V následné komunikaci po finálním pohovoru byste měli klást větší důraz na své nadšení pro danou pozici a na to, proč se domníváte, že jste pro ni tím pravým kandidátem.
Příklad:„Bylo mi potěšením hovořit s vámi a vaším týmem během mého posledního pohovoru na pozici [název pozice]. Jsem opravdu nadšený z příležitosti přispět k [konkrétní společnost/projekt]. Pokud potřebujete další informace, které vám pomohou s rozhodnutím, neváhejte se na mě obrátit.“
e. Po dlouhém zpoždění nebo bez odpovědi
Pokud od vašeho posledního kontaktu uplynuly více než dva týdny a stále jste nedostali odpověď, můžete poslat poslední zdvořilou zprávu. Ať je stručná, profesionální a uctivá.
Příklad:„Chtěl bych se ještě jednou zeptat na pozici [název pozice]. Chápu, že proces přijímání nových zaměstnanců může nějakou dobu trvat, ale chtěl bych vyjádřit svůj trvalý zájem a zeptat se, zda jsou k dispozici nějaké nové informace.“
Vhodným navázáním kontaktu posílíte svou kandidaturu a vytvoříte pozitivní dojem u potenciálních zaměstnavatelů. Nezapomeňte však udržovat rovnováhu mezi vytrvalostí a trpělivostí – zaměstnavatelé oceňují nadšení, ale ne vlezlost.
Osvědčené postupy pro navázání kontaktu po pohovoru
Technicky vzato je zaslání následného e-mailu podobné udržování konverzace v chodu.
1. Jednoduchost pro maximální účinek
Nepřikládejte zbytečné přílohy, jako je životopis, zejména pokud personalista nebo manažer již má vaše údaje k dispozici. Mohlo by to vyvolat dojem, že jste neorganizovaní nebo nedbáte na detaily. Přidejte informace, které jsou pro konverzaci skutečně relevantní a cenné.
2. Přizpůsobte svou zprávu každému personalistovi
Odkazujte na konkrétní témata, o kterých jste s každým z nich diskutovali, například na projekt, který zmínili, nebo na výzvu, které čelí.
Pokud jste například během pohovoru hovořili o nástrojích pro psaní s využitím umělé inteligence, zmíňte, jak je můžete využít k zefektivnění stávajících systémů a procesů. Prokážete tak svou pozornost k detailům a znovu zdůrazníte svůj skutečný zájem o danou pozici.
3. Používejte správný tón hlasu a fráze
Při psaní následných e-mailů se vyhněte používání jazyka, který by tlačil na personalistu nebo náborového manažera, aby okamžitě odpověděl. Neexistuje žádný jediný nejlepší způsob, jak navázat po pohovoru, protože náborové procesy se v jednotlivých společnostech liší a někdy mohou trvat delší dobu. Mějte to na paměti.
❌ Nesprávný postup: „Pokud se mi do konce dne neozvete, budu předpokládat, že již nemáte zájem“ – vytváří negativní dojem
✅ Správný postup: „Chápu, že tento proces vyžaduje čas, a rád počkám na další informace, až to bude vhodné“ – tím projevíte respekt k jejich časovému harmonogramu.
4. Využijte volný čas na maximum
Během čekání můžete absolvovat online kurzy nebo pracovat na projektu, který vám pomůže zdokonalit vaše dovednosti, například se seznámit s novými tipy pro pohovory na dálku, abyste zvýšili své šance na budoucí přijetí. Můžete také využít tento čas k tomu, abyste se naučili , jak napsat pracovní nabídku.
Zůstaňte navíc v kontaktu s pracovním trhem a obraťte se na svou profesní síť s žádostí o radu nebo nové příležitosti. Zhodnoťte, co se vám v předchozích pohovorech podařilo a co můžete zlepšit – vytvořte si vlastní šablony pohovorů, které můžete použít příště.
💡Tip pro profesionály: Pokud čekáte na zpětnou vazbu ohledně pozice v marketingu, absolvujte rychlý online kurz na platformách, jako je Google Analytics. Projevíte tak iniciativu a udržíte si přehled, což můžete zmínit při následném kontaktu, abyste demonstrovali své odhodlání růst.
4. Vyberte si správný čas
Aby následná komunikace fungovala optimálně, je nejdůležitější načasování. Do 24 hodin po pohovoru pošlete děkovný dopis, ale pak počkejte 3–5 dní, než pošlete následný e-mail.
Najděte správnou rovnováhu mezi vytrvalostí a trpělivostí.
Struktura účinného e-mailu s příklady
Jak napsat e-mail po pohovoru, který bude profesionální, jasný a dobře přijatý?
Jaká slova nebo fráze byste měli použít?
Jaký tón hlasu byste měli používat?
Odpovězme na všechny tyto otázky jednu po druhé.
1. Předmět zprávy
Začněte stručným a jasným předmětem, který odráží účel vašeho e-mailu a upoutá pozornost personalisty nebo manažera náboru.
Jednoduchý, profesionální předmět e-mailu, jako například „Děkuji za pohovor“ nebo „Následná komunikace ohledně pohovoru dne [den/datum]“, funguje dobře.
Další příklady předmětů e-mailů pro následnou komunikaci:
- „Děkuji za příležitost – [Vaše jméno]”
- „Následné kroky po pohovoru na pozici [název pozice]”
- „Děkujeme za rozhovor – další kroky pro [název pozice]“
- „Dotaz ohledně žádosti o pozici [název pozice] – [vaše jméno]”
- „Děkuji a následná komunikace ohledně [název pozice]”
💡Profesionální tip: Pokud nenavazujete kontakt v den pohovoru, uveďte v předmětu e-mailu datum nebo den v týdnu. Personalisté často vedou pohovory v průběhu několika dní nebo týdnů, takže ocení vaši konkrétnost.
2. Pozdrav
Oslovte osobu, která s vámi vedla pohovor, jménem. Vhodné je osobní oslovení, například „Dobrý den, [jméno osoby, která vedla pohovor]“. Tím dáte najevo, že jste během pohovoru věnovali pozornost tomu, jak se představili.
❌ Vyhněte se obecné oslovení jako „Vážení“ nebo neformální oslovení jako „Milý/á“.
3. Úvodní věta
Začněte svůj e-mail poděkováním personalistovi za jeho čas. Vyjádřete své uznání za příležitost diskutovat o dané pozici a zmíňte pozitivní aspekty rozhovoru nebo společnosti, které vás zaujaly.
Příklady vhodných úvodních vět:
- „Děkuji, že jste si udělali čas na schůzku se mnou a podělili se o další informace o zajímavých příležitostech ve společnosti [název společnosti]. Velmi mě potěšilo dozvědět se více o [konkrétní aspekt role nebo společnosti, o kterém se hovořilo během pohovoru].“
- „Velmi si vážím příležitosti zúčastnit se pohovoru na pozici [název pozice] a velmi mě bavila naše konverzace o [konkrétní téma]. Bylo inspirující slyšet o [poslání/projektu společnosti] a o tom, jakým způsobem tým ovlivňuje okolí.“
- „Děkuji za možnost pohovořit s vámi o pozici [název pozice]. Zejména mě zaujalo [konkrétní detail] a ještě více mě nadchlo, že bych mohl přispět k práci vašeho týmu.“
- „Bylo mi potěšením setkat se s vámi a pohovořit o pozici [název pozice]. Oceňuji vaše postřehy ohledně [konkrétního projektu nebo hodnoty společnosti] a jsem vděčný za příležitost prozkoumat, jak mohu přispět k [název společnosti].“
- „Chtěl bych vám poděkovat za zajímavý rozhovor během pohovoru na pozici [název pozice]. Velmi jsem ocenil váš pohled na [konkrétní aspekt společnosti nebo pozice] a ještě více to posílilo můj zájem připojit se k vašemu týmu.“
4. Tělo e-mailu
V hlavní části zopakujte svůj zájem o danou pozici. Odkažte se na něco konkrétního z pohovoru, abyste dali najevo, že jste se do rozhovoru zapojili. Zmíňte například projekt nebo dynamiku týmu, které vás během rozhovoru zaujaly.
5. Závěrečná věta
Na závěr vyjádřete svou ochotu pokračovat v procesu přijímání. Dejte jim vědět, že jste připraveni poskytnout další informace nebo dokumenty, pokud to bude potřeba.
Dejte najevo, že se těšíte na brzkou odpověď.
Příklady profesionálních závěrečných vět pro váš následný e-mail:
- „Jsem velmi nadšený z možnosti přispět k činnosti společnosti [název společnosti] a rád vám poskytnu jakékoli další informace nebo materiály, které vám pomohou při rozhodování.“
- „Ještě jednou děkuji za zvážení mé žádosti. Těším se na možnost připojit se k vašemu týmu a rád zodpovím jakékoli další otázky nebo poskytnu další podrobnosti, pokud bude potřeba.“
- „Neváhejte se na mě obrátit, pokud vám mohu poskytnout další informace, které vám pomohou v procesu přijímání zaměstnanců. Těším se na tuto příležitost a čekám na vaši odpověď.“
- „Stále jsem velmi nadšený z příležitosti připojit se k [název společnosti] a přispět k [konkrétní cíl/projekt]. Pokud potřebujete další informace, dejte mi prosím vědět.“
- „Ještě jednou děkuji za tuto příležitost. Těším se na další kroky v procesu a rád poskytnu jakékoli další informace, které budete potřebovat.“
Psaní následných e-mailů s ClickUp Brain
Napsat perfektní e-mail, který ukáže, že máte zájem o práci v dané organizaci a že jste pro ni tou správnou osobou, vyžaduje hodně přemýšlení.
ClickUp Brain, vestavěný AI Writer for Work od ClickUp, vám pomůže podat ten nejlepší výkon.
Ať už se jedná o děkovný dopis nebo sledování stavu vaší žádosti, ClickUp Brain za vás napíše text s vhodným tónem a srozumitelností a zároveň zkontroluje pravopis ve vašich dokumentech a úkolech – bez jakýchkoli pluginů nebo rozšíření.
ClickUp Brain funguje také jako AI Knowledge Manager, který vám poskytuje okamžitý přístup k informacím o všech vašich úkolech, dokumentech a projektech. Potřebujete vědět, kdy je termín dalšího navázání kontaktu? Nebo možná hledáte poznámky, které jste si pořídili během pohovoru?
Stačí se zeptat ClickUp Brain.
💡Profesionální tip: Po pohovoru nahrajte hlasovou poznámku nebo poznámky do ClickUp a nechte AI vygenerovat přepis nebo shrnutí, které zdůrazní důležité body. To pak použijte k přípravě následné komunikace.
Příklady e-mailů pro navázání kontaktu: Jak postupovat v různých situacích při navazování kontaktu
1. Následná komunikace po telefonickém pohovoru
Předmět: Jsem nadšený z pozice [název pozice] – děkuji za zavolání!
Dobrý den, [jméno personalisty],
Doufám, že se máte dobře.
Chtěl bych vám poděkovat, že jste si udělali čas a pohovořili se mnou dne [den/datum] ohledně pozice [název pozice] ve společnosti [název společnosti]. Bylo skvělé dozvědět se více o této pozici a o tom, jak funguje váš tým.
Skutečnost, že [konkrétní detail nebo diskutovaný aspekt] je součástí této pozice, mě ještě více nadchla pro tuto příležitost. Věřím, že moje [uveďte relevantní dovednost nebo zkušenost] bude pro váš tým velkým přínosem.
Pokud budete v průběhu náborového procesu potřebovat další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ještě jednou děkuji a těším se, že se brzy ozvete. S pozdravem,
[Celé jméno]
[Telefonní číslo]
[Profil na LinkedIn]
2. Následná komunikace po osobním pohovoru
Předmět: Děkujeme za příjemné setkání
Dobrý den, [jméno personalisty],
Chtěl bych vám poděkovat za dnešní osobní setkání. Oceňuji, že jste si udělali čas, abyste mi vysvětlili očekávání spojená s pozicí [název pozice] a provedli mě po kanceláři.
Bylo skvělé poznat dynamiku a energii týmu – rozhodně to na mě udělalo silný dojem.
Projekt, který jste zmínili, [vložte konkrétní podrobnosti], zní jako skvělá výzva a jsem nadšený, že mohu přispět svými [konkrétními dovednostmi nebo kvalifikacemi] k úspěchu vašeho týmu.
Zmínili jste také, že by mohlo následovat další kolo pohovorů nebo technických hodnocení. Prosím, sdělte mi co nejdříve podrobnosti, abych se na to mohl připravit.
Ještě jednou děkujeme za váš čas.
S pozdravem,
[Celé jméno]
[Telefonní číslo]
[Profil na LinkedIn]
3. Následná komunikace po finálním pohovoru
Předmět: Reflektování našeho posledního rozhovoru
Dobrý den, [jméno personalisty],
Děkuji vám a vašemu týmu za tento pohovor. Hodnocení dovedností bylo zajímavou výzvou a také se mi líbilo naše osobní setkání.
Celkově byla tato zkušenost poučná a obohacující. Jsem ohromen profesionalitou všech, s nimiž jsem v jednotlivých fázích hovořil.
Nyní, když jsem absolvoval poslední pohovor, neváhejte mě kontaktovat, pokud budete potřebovat další informace, například moje portfolio nebo jiné dokumenty. Stačí mi poslat zprávu a rád vám poskytnu vše, co potřebujete.
Děkuji a těším se, že se brzy ozvete.
S pozdravem,
[Celé jméno]
[Telefonní číslo]
[Profil na LinkedIn]
Přijetí strategie pro navázání kontaktu: překonání běžných výzev při navazování kontaktu
Krok 1: Zamyslete se a buďte zvědaví
Než začnete psát e-mail, zamyslete se nad svými úmysly. Pokud je vaší jedinou motivací získat nabídku, může e-mail působit příliš obchodně, což vám pravděpodobně spíše uškodí než pomůže.
Místo toho se soustřeďte na vytvoření promyšlené a konstruktivní zprávy, která vybízí k upřímné výměně názorů.
Zdůrazněte téma nebo detail z pohovoru, který vás zaujal – možná personalista hovořil o tom, jak využít umělou inteligenci v e-mailové komunikaci.
✅ Ptejte se na promyšlené otázky týkající se pozice/společnosti a sdílejte praktické tipy. Vaše následné kroky by měly být vyvážené mezi zvědavostí a profesionalitou.
Krok 2: Zůstaňte věrní sami sobě
Když se soustředíte na napsání dokonalého e-mailu, může se vám snadno zdát, že musíte vyvolat určitý dojem nebo působit určitým dojmem.
Prezentace svého autentického já během náborového procesu vám může pomoci zajistit, že skončíte na pracovišti, kde se budete cítit přijatí a podporovaní.
Stejně tak i lidé, které kontaktujete, se pravděpodobně snaží sestavit pohodlný a sladěný tým. Pohovor nabízí vhodnou platformu k posouzení, zda se vaše komunikační styly a hodnoty dobře doplňují.
✅ Během hledání zaměstnání zůstaňte věrní sami sobě, tomu, co nabízíte a co hledáte, a v každé komunikaci se prezentujte takoví, jací jste.
Krok 3: Dbejte na hranice
Ujistěte se, že komunikujete s hlavní kontaktní osobou, se kterou jste byli v kontaktu ohledně dané pracovní pozice.
Pokud cítíte potřebu navázat kontakt s někým jiným, odkažte se na své předchozí interakce s jeho kolegou a zdvořile se zeptejte na novinky.
❌ Vyhněte se agresivnímu kontaktování více osob ve společnosti za účelem získání rychlých informací.
Krok 4: Respektujte jejich časový harmonogram
Při navazování kontaktu s personalistou nebo manažerem mějte na paměti jejich časový harmonogram. Pokud vám řekli, že potřebují dva týdny na přípravu dalších kroků, počkejte celé dva týdny plus jeden nebo dva dny navíc, abyste počítali s možným zpožděním, než se jim ozvete.
✅ Existují výjimky, kdy může být vhodné navázat kontakt dříve, například pokud dostanete pracovní nabídku od jiné společnosti.
Ať už se přikláníte k přijetí jiné nabídky nebo upřednostňujete tuto příležitost, informujte personalistu o změně ve vašem časovém plánu, aby všichni mohli učinit informované rozhodnutí.
Krok 5: Nastavte si postup pro následné kroky
Hledání práce není jen o čekání na jednu příležitost. Pravděpodobně se ucházíte o místo v několika společnostech, zkoušíte různé pozice a snažíte se mít vše pod kontrolou, což může být únavné.
Potřebujete systém, který vám umožní strategicky navázat. Proto je nezbytné používat výkonný nástroj pro správu projektů a úkolů, jako je ClickUp. Podívejme se, jak vám může pomoci.
Úkoly ClickUp jsou základem efektivního řízení procesu následných kroků po pohovoru. Jako uchazeč o zaměstnání můžete díky precizní organizaci jednotlivých následných kroků dosáhnout hladkého průběhu procesu, který nebude působit chaoticky.
Pro každý pohovor vytvořte úkol s jménem pohovoru, názvem společnosti a názvem pozice, například „Následná komunikace: marketingový manažer ve společnosti XYZ Corp. “
Stanovte konkrétní termín pro odeslání následného e-mailu, obvykle do 24–48 hodin po pohovoru, a definujte úroveň priority pro každý úkol (např. vysoká pro důležité následné kroky).
Přidejte statusy jako „Nutné navázat“, „E-mail odeslán“, „Test naplánován“ a „Čekání na odpověď“, abyste mohli sledovat svou kandidaturu a zajistit, že na nic nezapomenete.
A to nejlepší?
S ClickUp Automations můžete nastavit automatizaci, která vám po každém pohovoru přidělí úkoly pro další kroky, nebo je předá vašemu náboráři, aby vás informoval o novinkách.
Například 24 hodin po každém pohovoru odešlete děkovný e-mail nebo si nastavte připomenutí, pokud do určité doby nedostanete odpověď. Jakmile odešlete následný e-mail, stav úkolu se automaticky změní z „Je třeba následovat“ na „Čekání na odpověď“.
Pokud hledáte dynamické centrum pro organizaci svých poznámek z pohovorů, šablon pro následné kroky a výzkumu, ClickUp Docs vás nezklame.
Po každém pohovoru si ihned zapište klíčové body a postřehy z rozhovoru do svého dokumentu. Může se jednat o jméno pohovoru, otázky, které vám položil, a cokoli, co chcete zmínit ve svém následném e-mailu.
💡Profesionální tip: Využijte funkci vnořených stránek v ClickUp Docs k uspořádání svých poznámek podle fáze pohovoru (např. telefonický pohovor, pohovor na místě, finální kolo) pro přehlednější sledování pokroku.
A to není vše.
Využijte šablonu pro hledání práce od ClickUp, která vám usnadní hledání zaměstnání. Je to skvělý nástroj, zejména pokud se zabýváte více žádostmi najednou.
Zde je několik rad, jak postupovat:
- Sledujte stav každé žádosti – ať už je „otevřená“, „v procesu pohovoru“ nebo „dokončená“.
- Kategorizujte nabídky práce, přidávejte důležité podrobnosti a sledujte vše z jednoho místa.
- Uspořádejte si své žádosti o zaměstnání a komunikaci s náborovými pracovníky pomocí přizpůsobených zobrazení, která odpovídají vašemu procesu.
Díky tomu budete mít vše pohromadě a nebudete muset prohledávat e-maily, abyste se ozvali správným způsobem ve správný čas.
Jak navázat kontakt po nedostání odpovědi
I po navázání kontaktu se nic neděje? Je to frustrující, zvláště když dny přecházejí v týdny a stále žádná zpráva. Zde je návod, jak se vypořádat s mlčením.
1. Sdílejte relevantní zdroje místo toho, abyste se jen „ozývali“
Nesledujte, ale pošlete článek, podcast nebo video, které odpovídá zájmům společnosti nebo něčemu, o čem jste diskutovali při pohovoru. Můžete například napsat: „Narazil jsem na tento článek a vzpomněl jsem si na náš rozhovor – zdá se, že souvisí s vašimi aktuálními projekty.“
2. Přidejte špetku humoru, abyste vynikli
Zkuste něco neformálního, například: „Doufám, že moje předchozí zpráva nezmizela v černé díře e-mailové schránky! Jen jsem chtěl zjistit, zda došlo k nějakým novinkám ohledně rozhodnutí o přijetí. “
3. Ocenit jejich nedávný úspěch
Zjistěte si, čeho nedávno dosáhli – třeba veřejné oznámení, událost nebo projekt, na kterém se podíleli – a zmíňte to ve svém následném kontaktu:
„Gratuluji k [úspěchu]! Přeji vám i [název organizace] vše nejlepší do budoucna. A pokud máte pocit, že bych se hodil do vašich plánů, rád se s vámi sejdu.“
Zvládněte umění navazování kontaktů po pohovoru
Pamatujte si, že abyste zvládli umění navazování kontaktů, musíte to brát jako něco víc než jen formalitu.
Zůstaňte upřímní, zachovejte si zvědavost a využijte následný e-mail jako příležitost k posílení své hodnoty. I když se vám nepodaří získat vysněnou pozici v dané společnosti, s dobře napsaným následným e-mailem nemáte co ztratit.
Ve skutečnosti za sebou zanecháváte dojem, který se vám může v budoucnu vyplatit. Trpělivost, vytrvalost a profesionalita jsou vaše nejlepší nástroje.
Pokud hledáte efektivní způsob, jak spravovat a provádět následné kroky, ClickUp má vše, co potřebujete k organizaci, plánování a automatizaci všech souvisejících úkolů.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a můžete začít.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Mám se ozvat více než jednou?
Ano, ale udělejte to s rozmyslem. Po úvodním děkovném dopise počkejte alespoň týden, než pošlete další zprávu. Pokud ani po dalším týdnu nebo dvou nedostanete odpověď, můžete poslat ještě jednu zdvořilou zprávu. Pokud budete pokračovat, riskujete, že budete působit příliš vlezle, což se může obrátit proti vám.
2. Jak dlouho mám počkat, než pošlu následnou zprávu?
Obvykle je nejlepší počkat 5–7 pracovních dnů po pohovoru, než pošlete první následnou zprávu. To dá náborovému týmu čas na prozkoumání kandidátů a interní diskuse. Příliš brzké následné kroky mohou působit netrpělivě, ale příliš dlouhé čekání může vyvolat dojem, že nemáte zájem.
3. Co když nemám e-mailovou adresu personalisty?
Pokud nemáte přímý e-mail personalisty, zkontrolujte si své e-mailové konverzace – někdy tyto informace obsahují. Pokud je nemáte k dispozici, kontaktujte náborového pracovníka nebo kontaktní osobu z oddělení lidských zdrojů, která pohovor zorganizovala. A pokud vše selže, pošlete obecný následný e-mail zástupci oddělení lidských zdrojů společnosti nebo na kontaktní e-mail uvedený na jejich webových stránkách.
4. Co mám dělat, když mi slíbili, že se mi ozvou, ale neozvali se?
Pokud vám slíbili, že se vám ozvou do určitého termínu, a ten již uplynul, pošlete jim zdvořilý dopis. Odkažte se na jejich časový harmonogram a zeptejte se, zda došlo k nějakým novinkám. Pokud se vám ani po uplynutí přiměřené doby nikdo neozve, může to znamenat, že se rozhodli pro jiného uchazeče.