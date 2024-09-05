Jak zlepšit své náborové dovednosti

„Setkání, které se zdálo být bezvýznamné, se nakonec ukázalo jako jeden z mých nejlepších náborů.“
Tento citát odkazuje na setkání Williama Tincupa – myšlenkového vůdce, prezidenta RecruitingDaily a celebrity v oblasti lidských zdrojů – s výjimečným uchazečem, kterého potkal, když stál ve frontě na potraviny. Tento uchazeč se stal „jedním z nejlepších projektových manažerů, s nimiž (měl) kdy tu čest spolupracovat“.
Samozřejmě ne každý náborář může doufat, že potká kandidáta svých snů v obchodě s potravinami. Nalezení správného kandidáta na danou pozici je obvykle jako jízda na horské dráze, která zahrnuje několik výběrových řízení, screening kandidátů, pohovory a vyjednávání o nabídce.
Ano, získávání talentů je stále náročnější – téměř 80 % zaměstnavatelů po celém světě uvedlo, že má potíže s hledáním kvalifikovaných talentů, zatímco před deseti lety to bylo pouze 35 %.
Problém je však v tom, že být úspěšným náborářem neznamená jen obsazovat volná místa, když je to potřeba. Jde o budování smysluplných, vzájemně prospěšných a dlouhodobých vztahů.
Abyste byli úspěšní, musíte zdokonalit své náborové dovednosti – kombinaci měkkých dovedností, tvrdých dovedností specifických pro nábor a znalostí daného odvětví. Náborové dovednosti vám pomohou navazovat vztahy a činit strategická rozhodnutí v nejlepším zájmu společností a potenciálních uchazečů. V tom spočívá cesta k nirváně v oblasti lidských zdrojů – spokojení noví zaměstnanci a spokojené společnosti.
Pojďme prozkoumat, jak toho můžete dosáhnout.
Klíčové měkké dovednosti a základní kompetence náboráře
Náborové dovednosti zahrnují širokou škálu schopností a kompetencí. Vaše práce nespočívá v procházení životopisů. Hluboký zájem o lidi a důkladné porozumění pracovním rolím a odvětví jsou základní dovednosti, které k této práci patří.
Jak často opakuje Josh Bersin, ředitel a zakladatel společnosti Bersin by Deloitte: „Dnešní náborář musí být marketér, prodejce, kariérní kouč a psycholog v jedné osobě. “ Zní to jako příliš náročná práce?
Nemusí to tak být. Specializované dovednosti náboráře mají za cíl usnadnit vaši práci a vést k nejlepším výsledkům při náboru. A nejzákladnějším požadavkem pro každého úspěšného náboráře je silná základna měkkých dovedností.
Proč jsou měkké dovednosti při náboru zaměstnanců tak důležité?
Každý nový vztah s sebou přináší celou škálu emocí – například vzrušení, nervozitu a naději. Řízení emocí a očekávání je základem celého náborového procesu. Abyste v tomto ohledu uspěli, potřebujete správné měkké dovednosti.
Měkké dovednosti jsou tedy základem efektivního náboru. Jako zkušený náborář jste více než jen dohazovač; jste důležitým článkem, který vyvažuje potřeby společnosti a aspirace uchazečů.
Tyto dovednosti se nedají naučit přes noc. Žádný úspěšný náborář se však bez nich neobejde, takže čas strávený jejich zdokonalováním je časem dobře investovaným.
Skvělý náborář musí rozvíjet následující schopnosti:
Schopnost řídit očekávání
Dobří náboráři mají jasnou představu o pracovních pozicích, odpovědnostech a tom, co může společnost okamžitě nabídnout. To je důležitý aspekt budování vztahů a zajišťuje hladký průběh náborového procesu pro všechny zúčastněné.
Dobré komunikační schopnosti
Naslouchání – skutečné naslouchání – je nepostradatelná dovednost, která vám umožní zachytit jemné náznaky a vyhodnotit skutečný potenciál uchazeče, což vám pomůže vybrat ty nejlepší kandidáty z vašeho výběru.
Schopnost aktivního naslouchání je obzvláště důležitá v náročných náborových situacích, jako je například nábor specialistů pro start-upy, jak vysvětluje Patrick Collison, generální ředitel společnosti Stripe: Stripe se rozhodl postupovat pomalu a najímání prvních 10 zaměstnanců mu trvalo téměř 2 roky.
Silné dovednosti v oblasti networkingu a budování vztahů
Ty jsou stejně důležité jako schopnost dobře naslouchat. Péčí o vztahy s kandidáty a vašimi náborovými manažery vytváříte základ pro dlouhodobý úspěch.
Spolehlivost a silné komunikační dovednosti
Důvěra je v náboru zaměstnanců vše. Vaše schopnost efektivně komunikovat a navázat vztah s potenciálními kandidáty má zásadní význam. Nejasnosti nemají v transparentním náborovém procesu místo a vedou pouze k frustraci kandidátů, špatným recenzím společnosti na pracovních portálech a v konečném důsledku ke ztrátě času pro všechny zúčastněné.
Přirozená zvědavost
Přiznejme si to – typický den v životě náborového manažera se může rychle proměnit v sérii opakujících se úkolů. Ale existuje důvod, proč jste se dostali do oblasti lidských zdrojů nebo náboru talentů: vrozený zájem o lidi a o to, co je motivuje. Upřímný zájem o uchazeče o zaměstnání a jejich aspirace vnáší svěžest a osobní přístup do rutinních úkolů, jako je zveřejňování inzerátů na pracovních portálech nebo plánování pohovorů.
Sebevědomí
A nakonec sebevědomí. Kandidát před vámi zvažuje, zda se má odvážit udělat tento krok. Dobrý náborář nesmí projevovat váhání nebo nejistotu. Vy – vaše aura – budete pro kandidáta vodítkem a utvoříte jeho první a trvalý dojem o nové pozici a společnosti.
Základní kompetence, které by měl mít každý úspěšný náborář
Jak zvládnout klíčové měkké dovednosti nezbytné pro náboráře? Rozdělme je na základní kompetence.
- Emoční inteligence: Emoční inteligence vám umožňuje navázat s uchazeči o zaměstnání empatičtější kontakt, díky čemuž se budou cítit oceněni a pochopeni. Na oplátku vám pomůže určit, zda je daná osoba vhodným kandidátem a zda se hodí do firemní kultury.
- Schopnost řešit problémy: Ať už se jedná o náhlé odstoupení kandidáta nebo změnu požadavků ze strany manažera, který má na starosti nábor, musíte být schopni rychle reagovat a najít řešení.
- Multitaskingové dovednosti a time management: Zvládání více uchazečů, volných pracovních míst a termínů vyžaduje silné multitaskingové dovednosti a efektivní time management.
- Vyjednávací schopnosti: Od vyjednávání o platu až po diskusi o pracovní nabídce – vaše schopnost najít ideálního kandidáta a ideální nabídku v kombinaci s vynikajícími komunikačními schopnostmi vede k výsledku, který je výhodný jak pro kandidáta, tak pro společnost.
- Adaptabilita a kritické myšlení: Oblast náboru se neustále vyvíjí, a vy byste měli také. Schopnost přizpůsobit se měnícím se pracovním trhům a objektivně hodnotit scénáře vám pomůže udržet si náskok před trendy v oboru a přizpůsobit své strategie podle vývoje v oboru.
Význam tvrdých dovedností při náboru zaměstnanců
Zatímco měkké dovednosti jsou nezbytné, tvrdé náborové dovednosti nebo technické schopnosti tvoří páteř náboru. Tyto schopnosti vám umožňují využívat technologie, analyzovat data a efektivně propagovat pracovní příležitosti.
Zde je několik klíčových tvrdých dovedností, které by měl mít každý náborář:
- Marketingové a prodejní dovednosti: Nábor zaměstnanců se často přirovnává k prodeji. Dobré prodejní dovednosti vám mohou pomoci propagovat pracovní pozici a firemní kulturu u potenciálních uchazečů. Silné marketingové dovednosti v oblasti náboru vám umožní vytvořit poutavé nabídky, které osloví ty nejlepší talenty.
- Nábor na LinkedIn a sociálních médiích: Sociální média již neslouží pouze k osobnímu použití, ale jsou také mocným nástrojem pro nábor, kde můžete uplatnit své prodejní dovednosti. Vaše schopnost efektivně využívat platformy jako LinkedIn k vyhledávání kandidátů, budování kontaktů a sdílení volných pracovních míst může výrazně rozšířit váš talentový fond.
- Schopnost využívat technologie: V digitálním věku je znalost technologií pro nábor zaměstnanců nezbytná. Nástroje jako systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a systémy pro sledování uchazečů (ATS) a šablony vám pomohou spravovat informace o uchazečích, sledovat žádosti, prověřovat uchazeče a zefektivnit proces náboru. Využívání technologií je obzvláště důležité pro společnosti, které jsou u uchazečů oblíbené.
- Datově orientované myšlení: Jako náborář musíte analyzovat náborová data, abyste mohli identifikovat trendy, měřit výkonnost a činit informovaná rozhodnutí. Datově orientované myšlení vám pomůže optimalizovat vaše náborové strategie a zlepšit výsledky.
- SEO a digitální marketing: Firmy využívají SEO k přilákání zákazníků; vy jej můžete využít k přilákání správných uchazečů. Pochopení toho, jak optimalizovat pracovní inzeráty pro vyhledávače, zajistí, že se vaše nabídky dostanou ke správnému publiku.
- Analytika: Nábor není jen o intuici, ale také o číslech. Analytika vám pomáhá sledovat metriky, jako je doba obsazení pozice, náklady na nábor a fluktuace v prvním roce. Poznatky z těchto ukazatelů zajišťují neustálé zlepšování náborových procesů.
Přečtěte si také: KPI v oblasti lidských zdrojů – 10 KPI v oblasti HR a příklady
Vliv umělé inteligence na nábor zaměstnanců
Nábor talentů založený na umělé inteligenci (AI) revolučním způsobem mění náborový průmysl. Od výběru kandidátů pomocí AI až po automatické plánování pohovorů – náborové nástroje založené na AI mohou převzít opakující se úkoly, takže se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe: strategická rozhodnutí o přijímání zaměstnanců.
Ačkoli v roce 2023 pouze 12 % náborových specialistů využívalo umělou inteligenci jako součást svých náborových procesů, tento podíl se jistě zvýší.
Umělá inteligence sice může zlepšit náborový proces, ale nemůže nahradit lidský přístup, který je základem úspěšného náboru. Neúspěšný pokus společnosti Amazon o využití umělé inteligence při výběru uchazečů je dobře známým varovným příkladem.
Přesto může být použití nástrojů AI pro nábor jako pomocníků při opakujících se úkolech záchranou, pokud jde o zkrácení doby náboru, odhalení skrytých talentů a zlepšení zkušeností uchazečů, zejména při náboru velkého počtu zaměstnanců. Mimochodem, Amazon stále používá AI pro nábor – a zároveň pečlivě sleduje výsledky.
Jak zlepšit své náborové dovednosti
Zlepšování je nepřetržitý proces a náborový průmysl není výjimkou. Ať už chcete zdokonalit své vyjednávací schopnosti nebo se naučit nové specializované dovednosti náboráře, zde je návod, jak si udržet náskok.
S novými nástroji, strategiemi a trendy v oblasti náboru, které se pravidelně objevují, musíte držet krok.
Kontinuální vzdělávání však není jen o tom držet krok s dobou, ale o tom být vždy o krok napřed. Ať už prostřednictvím online kurzů, workshopů nebo networkingových akcí, čím více se naučíte, tím větší hodnotu můžete nabídnout. Kontinuální vzdělávání je v konečném důsledku investicí do sebe sama.
Podívejme se, jak toho můžete dosáhnout.
Seznamte se s nejnovějšími strategiemi a nástroji pro nábor zaměstnanců.
Špičkoví náboráři neustále vylepšují své náborové strategie a zkoumají nový software pro řízení lidských zdrojů, protože dobré náborové dovednosti musí být doplněny skvělými náborovými nástroji.
Vyzkoušejte různé postupy při vyhledávání kandidátů.
Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak udržet své náborové dovednosti na vysoké úrovni, je aktivní hledání dosud nevyužitých možností pro získávání kandidátů. Čtěte nejnovější zprávy o náboru na sociálních médiích, prozkoumejte specializované pracovní portály nebo využijte platformy založené na umělé inteligenci, které vám pomohou efektivněji identifikovat a oslovit špičkové talenty.
Pravidelná účast na webinářích, konferencích a networkingových akcích v oboru vám může poskytnout cenné informace o nových trendech a osvědčených postupech v oblasti náboru zaměstnanců.
💡Tip pro profesionály: Přihlaste se k odběru předních blogů a podcastů o náboru zaměstnanců, abyste byli informováni o nejnovějších zprávách a trendech v oboru, například „The Recruiting Future “ od Matta Aldera.
Buďte v obraze ohledně nejnovějších trendů
Další klíčovou oblastí, na kterou je třeba se zaměřit, je porozumění nejnovějším trendům v oblasti zkušeností uchazečů. Dnešní uchazeči očekávají během celého náborového procesu více personalizované a poutavé interakce.
Pokud budete informováni o nových metodách pro zlepšení zkušeností uchazečů, jako jsou mobilní aplikace pro podávání žádostí, chatboty s umělou inteligencí pro první výběr uchazečů nebo platformy pro videohovory, stanete se náborářem, který skutečně oceňuje čas uchazečů.
💡Tip pro profesionály: Připojte se k profesionálním komunitám nebo fórům zaměřeným na nábor zaměstnanců, kde můžete sdílet nápady, klást otázky a učit se od svých kolegů. Zde je jeden, který jsme našli: Society for Human Resource Management(Společnost pro řízení lidských zdrojů).
Aktualizujte své technologické vybavení
A konečně, ovládnutí pokročilých náborových technologií pomáhá náborářům, kteří chtějí vyniknout. To zahrnuje seznámení se s systémy pro sledování uchazečů (ATS), naučení se používat analýzu dat k informovanému rozhodování o přijímání zaměstnanců a udržování si přehledu o nejnovějších nástrojích CRM, které zefektivňují komunikaci s uchazeči. Zvažte, zda se o těchto nástrojích nenaučíte více prostřednictvím online kurzů a tutoriálů.
💡Tip pro profesionály: Vyzkoušejte nové nástroje v testovacím prostředí, než je plně integrujete do svého procesu, abyste mohli prozkoumat jejich potenciál, aniž byste narušili svůj aktuální pracovní postup.
Nyní se podívejte na ClickUp – komplexní nástroj pro řízení projektů, na který moderní náboráři nedají dopustit!
Jak vám ClickUp pomůže stát se hvězdným náborářem
Platforma ClickUp pro řízení lidských zdrojů je centrálním místem pro všechny informace o zaměstnancích, které umožňuje náborářům snadný přístup k profilům uchazečů, jejich správu, sledování průběhu náboru a udržování komunikace.
Jak vám to pomůže:
- Zobrazení ClickUp : Přizpůsobte si své panely tak, aby se zaměřovaly na konkrétní metriky náboru nebo fáze náborového procesu. Například pomocí zobrazení Kalendář můžete plánovat pohovory a následné telefonáty.
- Připomenutí ClickUp: Nastavte si připomenutí důležitých úkolů a podle potřeby je odškrtávejte, odkládejte, přeplánujte nebo delegujte.
- Úkoly ClickUp: Zefektivněte své náborové procesy vytvořením seznamů úkolů pro zveřejňování pracovních nabídek, prověřování uchazečů, plánování pohovorů a ověřování referencí. Tím zajistíte sledování v reálném čase a efektivní organizaci a dokončení všech kroků náborového procesu.
- ClickUp Docs: Vytvořte dokumenty pro zaškolení, pokyny a stránky nápovědy pro nové zaměstnance, které popisují nezbytné úkoly, jako je papírování, nastavení vybavení, školení a představení týmu. Tím zajistíte hladký přechod pro nové zaměstnance.
- ClickUp Dashboards: Využijte údaje o výkonu zaměstnanců z přizpůsobitelných dashboardů k identifikaci dovedností a vlastností úspěšných uchazečů a doladění svých náborových strategií.
K sledování svých celkových náborových cílů pro dané čtvrtletí nebo rok použijte ClickUp Goals. Můžete také propojit jednotlivé úkoly (například „Připravit technický pohovor“ a „Provést ověření referencí“) s větším nebo dlouhodobým cílem („Dokončit náborový proces pro oddělení X“).
ClickUp nám pomáhá lépe spravovat naše projekty a celý proces zjednodušuje a zrychluje. Zajišťuje také transparentnost informací, která je pro naše týmy zásadní, aby mohly pracovat na stejné vlně.
ClickUp nám pomáhá lépe spravovat naše projekty a celý proces zjednodušuje a zrychluje. Zajišťuje také transparentnost informací, která je pro naše týmy zásadní, aby mohly pracovat na stejné vlně.
Pokud byste chtěli asistenta, který by vám pomohl s těmi opakujícími se úkoly, o kterých jsme mluvili, použijte náš nástroj umělé inteligence ClickUp Brain. Umí vytvářet automatizované souhrny a aktualizace náboru, zvýrazňovat úkoly, které vyžadují pozornost, a generovat pro vás přizpůsobené náborové plány.
💡Tip pro profesionály: Pokud se snažíte osvojit si měkké nebo tvrdé dovednosti, použijte ClickUp Goals k nastavení cílů pro své učení a sledování pokroku.
Jak mohou náboroví manažeři využít strategické šablony pro nábor zaměstnanců od ClickUp
Využití bezplatných šablon ClickUp pro HR může být klíčovým faktorem pro zjednodušení vašeho náborového procesu. Představte si tyto šablony jako spolehlivé pomocníky, kteří za vás odvedou těžkou práci, abyste se mohli soustředit na kontaktování nejlepších kandidátů a přijímání informovaných rozhodnutí o náboru.
Nejprve se podívejte na šablonu akčního plánu náboru ClickUp.
Ať už plánujete rozsáhlou náborovou kampaň nebo obsazujete specializovanou pozici, tato šablona vám pomůže vytvořit jasný akční plán. Zde jsou klíčové funkce, které vám pomohou při plánování náboru:
- Vizuální organizace pracovního postupu: Používejte vizuální tabule k organizaci pracovního postupu, což usnadní sledování pokroku náborových aktivit.
- Vlastní stavy: Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, jako jsou Otevřeno, Dokončeno, Probíhá, Nevhodné a Pozastaveno, abyste mohli efektivně sledovat každou náborovou akci.
- Řízení časového harmonogramu: Udržujte náborový proces na správné cestě a zajistěte včasné přijímání zaměstnanců díky integrovanému časovému harmonogramu.
- Nástroje pro řízení projektů: Vylepšete sledování náboru pomocí funkcí, jako jsou závislosti úkolů, sledování času, reakce na komentáře a automatizace, které zvyšují celkovou efektivitu.
Dále máme šablonu ClickUp pro nábor kandidátů, která je skvělým způsobem, jak zajistit, že budou pokryty všechny kroky náborového procesu.
Od prvního kontaktu až po finální nabídku vám tato šablona pomůže udržet konzistentní a důkladný přístup. Je obzvláště užitečná pro standardizaci procesů napříč různými rolemi nebo týmy, protože zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně a dodržují spravedlivý a konzistentní náborový proces.
Šablonu můžete snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům každé pozice, abyste nezapomněli na žádné důležité kroky, ať už se jedná o klíčové otázky při pohovoru nebo následné úkoly. Šablona vám také umožňuje porovnat uchazeče vedle sebe pomocí interaktivních tabulek a sledovacích tabulek, abyste rychle identifikovali toho nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici.
Pokud potřebujete šablonu pro správu celého náborového procesu od začátku do konce, je pro vás řešením šablona ClickUp Recruiting & Hiring Template .
Ať už spravujete více volných pracovních míst nebo ladíte svou náborovou strategii, tato šablona nabízí strukturovaný a přizpůsobitelný přístup, který vám pomůže zůstat organizovaní a efektivní. Zde je několik funkcí, které se vám budou líbit:
- Snadné zveřejňování pracovních nabídek: Šablona poskytuje strukturovaný formát pro vytváření a zveřejňování pracovních nabídek, který zajišťuje konzistentnost a přehlednost všech vašich volných pracovních pozic.
- Efektivní sledování uchazečů: Nabízí centralizovaný systém pro sledování uchazečů během celého náborového procesu, od podání přihlášky až po konečný výběr. Tato funkce vám pomůže udržet si přehled a mít náborové aktivity pod kontrolou.
- Standardizované hodnotící karty pro pohovory: Šablona obsahuje předem připravené hodnotící karty pro pohovory, které vám pomohou objektivně hodnotit kandidáty na základě předem definovaných kritérií. Tato standardizace zajišťuje spravedlnost a konzistentnost vašeho pohovorového procesu.
S ClickUp můžete vylepšit svůj náborový proces a zajistit, že vaše společnost přijme ty nejlepší kandidáty.
Zlepšete své náborové schopnosti s ClickUp
Vždy mějte na paměti, že náborové dovednosti nejsou jen o obsazování pozic těmi nejlepšími kandidáty. Úspěšný náborář se musí neustále učit, zdokonalovat a především držet krok s nejnovějšími technologiemi.
Mít k dispozici správné nástroje je nutností. ClickUp nabízí personalistům komplexní řešení, které zefektivňuje všechny aspekty náborového procesu.
Od správy informací o uchazečích a plánování pohovorů až po spolupráci s pohovorovými komisaři z různých oddělení a sledování pokroku pro vaše náborové manažery – ClickUp lze přizpůsobit tak, aby splňoval všechny vaše náborové potřeby. A je skvělý i v dalších oblastech! Chcete-li, aby vaši noví zaměstnanci mohli hned začít pracovat, podívejte se na některé šablony pro zaškolení.
Nevěřte nám jen na slovo. Vyzkoušejte to sami. Je to zdarma!
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! 🙌