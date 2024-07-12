Vytvořte si svůj vysněný technologický balík pro nábor zaměstnanců: 11 nejlepších nástrojů v roce 2025

Díky umělé inteligenci (AI) a pokročilým AI nástrojům pro HR již nábor zaměstnanců nespočívá pouze v používání online pracovních portálů nebo zasílání životopisů e-mailem. Nyní potřebují náboráři jako vy robustní technologickou základnu pro nábor zaměstnanců, aby mohli držet krok s požadavky na nábor a automatizovat proces získávání talentů.
Náborové nástroje poskytují organizacím robustní sadu funkcí, které zefektivňují proces náboru, od vyhledávání kandidátů až po jejich zapracování. Vzhledem k velkému množství dostupných možností však může být pro většinu organizací náročné sestavit sadu náborových technologií, která přesně odpovídá jejich požadavkům.
V tomto blogu vám pomůžu identifikovat nejlepší technologie pro vaši náborovou technologii. Prozkoumali jsme řadu náborových softwarů a vybrali jsme deset z nich pro jejich vynikající funkce, včetně pokročilé AI a nových technologií.
Co je náborový technologický balík?
Technologický balík je soubor nástrojů nebo softwaru, které tvoří komplexní proces konkrétního podniku nebo oddělení. Náborový technologický balík je podobně soubor propojených náborových technologií, které organizacím pomáhají usnadnit proces náboru a přijímání zaměstnanců.
Díky technologickému balíku pro nábor zaměstnanců můžete:
- Automatizujte opakující se úkoly a centralizujte informace, čímž uvolníte cenný čas náborářům, aby se mohli soustředit na interakce s kandidáty vyžadující intenzivní komunikaci.
- Zkraťte dobu náboru díky rychlejšímu vyhledávání, prověřování a plánování pohovorů
- Zajistěte hladký a poutavý proces podávání žádostí o zaměstnání, abyste přilákali ty nejlepší talenty
- Získejte cenné informace o výkonnosti vašeho náboru a optimalizujte své strategie
Jak vybrat správné nástroje pro vaši náborovou technologii?
Abyste mohli vybrat správné nástroje pro svou náborovou technologii, musíte nejprve analyzovat potřeby své organizace. Ideální řešení bude záviset na faktorech specifických pro vaši organizaci, jako jsou:
- Velikost společnosti a odvětví: Větší podniky budou mít pravděpodobně složitější potřeby než menší startupy. Stejně tak se bude lišit proces náboru pro technologickou společnost od kreativní agentury. Vyberte si možnost, která odpovídá vašemu konkrétnímu procesu náboru a rozsahu.
- Objem náboru: Počet přijatých zaměstnanců za rok přímo ovlivní funkce a škálovatelnost, které potřebujete ve své náborové platformě. Pomůže vám také pochopit, zda je platforma vhodná pro váš náborový proces.
- Rozpočet: Ceny náborových technologií se mohou výrazně lišit. Zvažte tedy své rozpočtové omezení a zároveň upřednostněte základní funkce.
- Struktura a dovednosti týmu: Vyhodnoťte schopnosti svého současného týmu a případné mezery v dovednostech, které by mohly být vyřešeny pomocí konkrétních nástrojů. Vzhledem k tomu, že většina náborových týmů není technicky zaměřená, musí být nástroj snadno použitelný, abyste mohli tuto platformu rychle přijmout a poskytnout zaměstnancům výjimečný zážitek. Pokročilé funkce: Většina moderních náborových technologií nabízí pokročilé funkce, jako jsou AI nástroje pro nábor, automatizované prověřování uchazečů a pokročilé analytické nástroje, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí. V závislosti na vašem cíli a konkrétních výzvách byste měli vybrat možnost, která je ideální pro vaše potřeby a odpovídá vašemu rozpočtu.
- Integrace: Ujistěte se, že nástroje, které si vyberete, se hladce integrují s ostatními nástroji a vaším stávajícím technologickým zázemím pro HR, aby nedocházelo k izolovanému ukládání dat.
- Bezpečnostní funkce: Informace o uchazečích obsahují citlivá data; nemůžete si dovolit, aby došlo k jejich úniku nebo ohrožení kvůli nedostatečným bezpečnostním funkcím ve vašem technologickém balíku pro nábor zaměstnanců. Vyberte si možnosti, které nabízejí pokročilé šifrování, kontrolu přístupu a další bezpečnostní funkce, které zajistí, že vaše data zůstanou v bezpečí. Pokročilé náborové systémy dokonce nabízejí uchazečům možnost kontrolovat, jak jsou jejich údaje v organizaci používány. Pokud například uchazeč chce stáhnout svůj životopis nebo chce, aby byly jeho údaje smazány po obsazení dané pozice, platforma mu to může snadno umožnit, což vám pomůže dodržovat zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.
Pokud budete postupovat podle těchto kroků a budete mít na paměti své konkrétní požadavky, můžete vytvořit technologický balík pro nábor zaměstnanců, který vašemu týmu umožní efektivně najímat ty nejlepší talenty.
11 nejlepších nástrojů pro budování vaší náborové technologie v roce 2024
Nyní, když chápete význam náborových technologií a víte, jak vybrat ty správné nástroje, pojďme se podívat na deset nejlepších softwarů pro správu talentů, které byste měli zvážit pro budování svého týmu v roce 2024. Rozdělíme je do kategorií podle jejich základních funkcí, abychom vám poskytli jasný plán pro váš náborový proces.
|Nástroj
|USP
|ClickUp
|Výkonná platforma pro řízení projektů s funkcemi a šablonami specifickými pro HR, které zlepšují celý proces náboru zaměstnanců.
|Workday ATS
|Robustní systém pro sledování uchazečů (ATS) pro centralizovanou správu kandidátů, automatizované pracovní postupy a pokročilé analytické funkce
|Rozsáhlý portál s nabídkami práce, který oslovuje širokou síť profesionálů pro cílené zveřejňování pracovních nabídek a budování značky zaměstnavatele.
|Entelo
|Výkonná platforma pro vyhledávání kandidátů, která umožňuje identifikovat špičkové talenty pomocí pokročilých vyhledávacích funkcí a integrace sociálních médií.
|Beamery
|Platformy pro správu vztahů s kandidáty (CRM), které personalizují komunikaci a budují vztahy s potenciálními zaměstnanci
|HackerRank
|Platforma určená pro technická hodnocení a testování dovedností, umožňující hodnocení schopností kódování a dovedností v oblasti řešení problémů.
|HireVue
|Platforma usnadňující videorozhovory s funkcemi pro jednosměrné a živé videorozhovory, zefektivňující proces výběru
|RolePoint
|Software pro zjednodušení a správu programů doporučování zaměstnanců, motivující k účasti a efektivnímu sledování doporučení
|GoodHire
|Platforma pro prověřování minulosti, která automatizuje žádosti o prověření minulosti a poskytuje komplexní zprávy pro ověření informací o uchazečích.
|BambooHR
|Cloudový systém HRIS pro zaškolování nových zaměstnanců, elektronickou správu dokumentů a integraci s jinými systémy pro řízení lidských zdrojů
1. ClickUp (All-in-one platforma pro řízení lidských zdrojů)
Začněme prozkoumáním komplexního softwaru pro řízení projektů a zaměstnanců. ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity, která byla navržena tak, aby zjednodušila obchodní procesy, efektivně řídila různorodé týmy a organizovala celý váš pracovní tok. Ve skutečnosti se jedná o více než jen software pro zapracování nových zaměstnanců, který vám pomáhá řídit nábor, přijímání nových zaměstnanců, zapracování, personální operace, týmové aktivity a dokonce i řízení produktivity, a to vše na jedné platformě.
Kromě přizpůsobitelných zobrazení ClickUp , která vám umožňují třídit, filtrovat a prohlížet podrobnosti o kandidátech a náborové procesy několika způsoby, nabízí také integrovaného asistenta AI s názvem ClickUp Brain, který může automatizovat vaši každodenní práci. Navíc jeho AI Writer může generovat vše od popisu pracovních pozic po standardní postupy náboru a e-maily s zpětnou vazbou pro kandidáty, což výrazně sníží vaši pracovní zátěž.
Ačkoli má několik dalších funkcí, které z něj činí ideální volbu pro vaši náborovou technologii, jeho vynikající vlastností je komplexní sada předem připravených šablon, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám.
Matice výběru uchazečů ClickUp je připravená k použití a přizpůsobitelná šablona pro výběr nejlepších talentů z více uchazečů. Poskytuje základní funkce, které vám pomohou snadno organizovat a prověřovat informace o uchazečích.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte a sledujte žádosti o zaměstnání a doporučení zaměstnanců
- Vyhodnoťte životopisy a další údaje uchazečů podle kritérií, jako jsou zkušenosti, kvalifikace, dovednosti a další.
- Rozhodujte o přijímání zaměstnanců na základě datových analýz a snižte tak předpojatost
Pokud vám připadá shromažďování všech informací o uchazečích na jednom místě náročné, je pro vás šablona ClickUp Hiring Candidate Template ideální volbou. Tato šablona vám pomůže propojit vaše formuláře Clickup, Google Forms, Typeform nebo jiné aplikační nástroje s platformou ClickUp, což vám umožní získat všechny informace o uchazečích na jednom místě.
To vám pomůže:
- Hodnoťte kandidáty pomocí přizpůsobitelných hodnotících škál
- Udržujte pořádek a dostávejte relevantní připomenutí týkající se vašeho náborového procesu
- Snadno porovnávejte informace o uchazečích a učinte správné rozhodnutí
Komplexnější sadu nástrojů pro vaše potřeby v oblasti náboru a přijímání zaměstnanců najdete v šabloně složky pro nábor a přijímání zaměstnanců od ClickUp.
Tato plně přizpůsobitelná šablona složky vám pomůže:
- Zaznamenávejte a ukládejte informace o uchazečích na jednom místě
- Standardizujte hodnotící karty pohovorů
- Zjednodušte formuláře žádostí o zaměstnání
- Snadné sledování žádostí uchazečů
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte výkon, zapojení a rozvoj zaměstnanců pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, která vám pomohou vizualizovat vaše náborové procesy, včetně seznamů, Kanban tabulek, formulářů, kalendáře, tabule a dalších.
- Spravujte náborové procesy efektivně pomocí připravených šablon, přizpůsobených stavů a automatizací ClickUp, které vám umožňují vybrat si z více než 100 automatizací pro optimalizaci náborových procesů a automatizaci opakujících se manuálních úkolů.
- Poskytněte novým zaměstnancům všechny informace o vaší organizaci pomocí ClickUp Docs, který vám pomůže organizovat dokumentaci a úložiště pro zaškolení nových zaměstnanců.
- Zjednodušte si komunikaci při přijímání nových zaměstnanců a náboru pomocí ClickUp Brain, vestavěného asistenta AI, který vám pomůže vytvářet souhrny, vytvářet akční položky, navrhovat popisy pracovních pozic, psát e-maily a mnoho dalšího.
- Vytvořte komplexní systém řízení lidských zdrojů pomocí ClickUp for Human Resources, který obsahuje vlastní pole, stavy, připomenutí, kontrolní seznamy, šablony a vše, co potřebujete, aby vaše personální operace proběhly hladce a efektivně.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím má pro nové uživatele strmější křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Workday Talent Management (přední systém pro sledování uchazečů o zaměstnání, ATS)
Workday je cloudová platforma pro řízení lidského kapitálu (HCM), která také nabízí robustní modul pro sledování uchazečů (ATS) pro vaše náborové technologie. Modul s názvem Workday Talent Management je určen pro organizace všech velikostí a pomáhá efektivně řídit celý proces náboru. Obsahuje několik funkcí, které vám pomohou jít nad rámec sledování uchazečů, a zahrnuje funkce pro získávání talentů, optimalizaci a učení. Má také funkce náboru pomocí umělé inteligence a šablony ATS, které vám usnadní vytváření a správu vašich interních procesů ATS.
Pomáhají vám tak budovat týmy, které jsou vhodné pro vaše konkrétní potřeby, podporují růst a spojují talenty s dovednostmi pro efektivnější náborový proces.
Nejlepší funkce Workday
- Ukládejte a sledujte všechny informace o uchazečích na centralizované platformě pro správu klientů.
- Vytvořte kariérní stránky a přihlášky přizpůsobené pro mobilní zařízení, abyste mohli efektivně shromažďovat údaje o uchazečích.
- Využijte systémy umělé inteligence a strojového učení k nalezení vhodných kandidátů, kteří splňují vaše požadavky.
- Odstraňte předsudky pomocí transparentních zásad a datových analýz, které vám pomohou vybudovat diverzifikovanou pracovní sílu.
- Získejte cenné informace o svém náborovém procesu díky komplexním nástrojům pro reporting a vizualizaci dat.
Omezení pracovního dne
- Nastavení a ovládání může být složité, zejména pro menší organizace s omezenými personálními zdroji.
- Ceny mohou být vysoké pro menší týmy nebo organizace s omezenými náborovými potřebami.
- Vyžaduje integraci s jinými systémy pro řízení lidských zdrojů, aby bylo možné vytvořit kompletní řešení HCM, protože Workday se více zaměřuje na analytiku a rozhodování než na software pro onboardingu.
Ceny Workday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,3/5 (80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
3. LinkedIn (nejlepší pro pracovní portály a náborový marketing)
LinkedIn je největší profesionální networkingová platforma na světě a většina personalistů a manažerů pro nábor zaměstnanců ji používá k vyhledávání relevantních pracovních míst a sdílení novinek z oblasti kariéry. Platforma však nabízí také výkonné funkce pro týmy zabývající se náborem a přijímáním zaměstnanců. Pomáhá vám spojit volná pracovní místa s kvalifikovanými uchazeči a díky jejím specifickým funkcím můžete oslovit uchazeče s odpovídajícími dovednostmi a specifickými požadavky.
Nabízí tak funkce jak pro zveřejňování inzerátů na pracovních portálech, tak pro náborové marketingové platformy, což z něj činí ideální platformu pro prověřování uchazečů, ověřování jejich zkušeností a vyhledávání pasivních uchazečů pro vaše volné pozice.
Nejlepší funkce LinkedIn
- Oslovte vysoce kvalifikovanou skupinu profesionálů tím, že své pracovní nabídky zacílíte na konkrétní demografické skupiny, dovednosti a úrovně zkušeností.
- Prezentujte kulturu vaší společnosti, kariérní příležitosti a reference zaměstnanců, abyste přilákali ty nejlepší talenty.
- Získejte přístup k rozsáhlé síti aktivních i pasivních uchazečů o zaměstnání
Omezení LinkedIn
- Bezplatné inzeráty na volná pracovní místa mají několik omezení, například můžete zveřejnit pouze jedno volné pracovní místo najednou a stejné volné pracovní místo nelze sdílet během sedmi dnů.
- Prémiové nabídky pracovních míst a nástroje pro náborový marketing mohou být drahé, zejména pro start-upy a společnosti s omezenými náborovými potřebami.
- Platforma je spíše určena zkušeným profesionálům, takže není příliš vhodná pro nábor začínajících zaměstnanců.
Ceny LinkedIn
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze na LinkedIn
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90 recenzí)
4. Entelo (nejlepší pro vyhledávání kandidátů a správu talentů)
Entelo je software pro správu databáze zaměstnanců a platforma pro vyhledávání kandidátů, která pomáhá organizacím budovat robustní talentové rezervy a identifikovat špičkové pracovníky, kteří možná aktivně nehledají práci. Využívá AI a prediktivní analytiku k předpovídání rozhodnutí kandidátů, jako je pravděpodobnost, že kandidát změní zaměstnání, nebo jeho preference, a pomáhá personalistům oslovit ty správné kandidáty ve správný čas.
Překračuje omezení tradičních pracovních portálů a databází životopisů. Využívá nejmodernější technologie k agregaci údajů o uchazečích z různých zdrojů, včetně profilů na sociálních médiích (LinkedIn, GitHub atd.), profesních sítí a kariérních webů, veřejných webových dat atd.
Díky tomuto komplexnímu datovému fondu může Entelo vytvořit podrobný profil potenciálních kandidátů, který vám poskytne více informací o jejich kvalifikaci a zkušenostech než tradiční metody prověřování životopisů. Jedná se o velmi užitečný doplněk vašich náborových technologií.
Nejlepší funkce Entelo
- Využijte výkonný vyhledávač s booleovskou logikou a filtry k identifikaci vysoce kvalifikovaných kandidátů na různých platformách.
- Oslovte pasivní kandidáty, kteří se aktivně neucházeli o práci, ale mají dovednosti a zkušenosti, které potřebujete.
- Využijte profily na sociálních sítích, abyste získali hlubší vhled do dovedností uchazečů a jejich kulturní kompatibility.
- Vytvářejte a rozvíjejte talentové rezervy pro budoucí náborové potřeby a sledujte slibné kandidáty.
Omezení Entelo
- Nenabízí bezplatnou zkušební verzi ani freemium verzi.
- Zákazníci si stěžují na funkce pro vytváření reportů, které nejsou schopny přizpůsobit report vašim konkrétním požadavkům.
Ceny Entelo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Entelo
- G2: 4,2/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (10+ recenzí)
5. Beamery (ideální pro správu vztahů s kandidáty, tj. CRM)
Zatímco Entelo se zaměřuje na vyhledávání špičkových talentů, Beamery se zabývá jiným, ale stejně důležitým aspektem náboru: řízením životního cyklu talentů. Tato inovativní platforma založená na AI umožňuje organizacím řídit jejich náborové a postnáborové aktivity, včetně získávání talentů, řízení, plánování pracovní síly a rozvoje dovedností.
Beamery umožňuje náborářům vyhledávat a najímat kandidáty s vhodnými schopnostmi a budovat vztahy s talentovanými jednotlivci, a to i s těmi, kteří nebyli vybráni pro konkrétní pozici. To pomohlo jejím klientům zvýšit produktivitu náborářů o 40 % a ztrojnásobit konverzi rozmanitých talentů.
Nejlepší funkce Beamery
- Vytvořte personalizované komunikační kanály, abyste uchazeče udrželi zapojené a informované v každé fázi
- Sledujte metriky zapojení uchazečů, abyste mohli měřit účinnost svých komunikačních snah.
- Odstraňte předsudky při náboru pomocí vysvětlitelných funkcí AI – modelu používaného ke zlepšení transparentnosti a spravedlnosti modelů AI a odstranění jakýchkoli předsudků, které se mohou vkrádat v důsledku lidských předsudků nebo rozhodnutí.
- Získejte integrace, které zlepší pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů a budou spolupracovat s ostatními systémy HR.
- Použijte TalentGPT k personalizaci zkušeností vašich nových zaměstnanců a zefektivnění vašich náborových procesů.
Omezení Beamery
- Omezuje automatické stahování PDF souborů pomocí rozšíření na 100 za den.
- Nenabízí bezplatnou zkušební verzi ani freemium verzi.
Ceny Beamery
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Beamery
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 120 recenzí)
6. HackerRank (nejlepší pro hodnocení a testování dovedností)
HackerRank je populární platforma určená pro hodnocení technických dovedností a hodnocení uchazečů. Je určena pro organizace, které potřebují robustní systém pro hodnocení schopností kódování, dovedností v řešení problémů a technických znalostí potenciálních zaměstnanců.
Tento nástroj poskytuje sadu řešení, která umožňují personalistům testovat dovednosti uchazečů během výběrového řízení, vést s nimi pohovory a hodnotit vývojáře na základě jejich dovedností a kompetencí. Díky tomu se náborový proces více zaměřuje na dovednosti, zatímco uchazeči mohou na základě testů získat podrobné informace o svých dovednostech a výkonech.
Nejlepší funkce HackerRank
- Vyhodnoťte programátorské dovednosti pomocí knihovny předem připravených programátorských úkolů nebo si vytvořte vlastní.
- Navrhujte přizpůsobená hodnocení v souladu se specifickými požadavky na pracovní pozici a technickými dovednostmi
- Simulujte reálné pracovní scénáře, abyste mohli posoudit přístup uchazeče k řešení problémů a technické rozhodování.
- Provádějte hodnocení na dálku, což umožňuje flexibilní hodnocení a širší výběr kandidátů.
- Získejte přehled o výkonu kandidátů díky komplexním zprávám a analýzám
Omezení HackerRank
- Ideální pouze pro ty, kteří hledají technické kandidáty. Pro jiné obory nemusí být relevantní.
- Nenabízí freemium ani bezplatný tarif
- Základní tarif omezuje organizaci na jednoho uživatele a máte k dispozici pouze deset pokusů za měsíc. Za každý další pokus musíte zaplatit 20 $.
Ceny HackerRank
- Starter: 100 $/měsíc/uživatel
- Pro: 450 $/měsíc/5 uživatelů
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HackerRank
- G2: 4,5/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (50 recenzí)
7. HireVue (nejlepší software pro videorozhovory)
HireVue je přední platforma navržená pro usnadnění videorozhovorů a zefektivnění procesu výběru kandidátů. Nabízí funkce pro provádění jednosměrných nebo živých videorozhovorů, což umožňuje flexibilní a efektivní hodnocení kandidátů. Její AI asistent pro nábor vám pomáhá efektivně komunikovat s kandidáty, poskytovat včasná oznámení a aktualizace a zlepšovat účast na pohovorech.
Nejlepší funkce HireVue
- Provádějte podle svých potřeb jak předem nahrané jednostranné videorozhovory, tak živé interaktivní rozhovory.
- Hladce naplánujte pohovory s kandidáty v různých časových pásmech a lokalitách
- Zjednodušte plánování pohovorů pomocí automatizovaných nástrojů pro plánování a správu dostupnosti uchazečů
- Využijte umělou inteligenci k analýze odpovědí během pohovorů s kandidáty a identifikaci jejich klíčových silných a slabých stránek.
- Vytvořte standardizované otázky a rubriky pro pohovory, abyste zajistili konzistentní hodnocení všech uchazečů.
Omezení HireVue
- Ačkoli nabízí AI pro získávání informací z pohovorů a zachycování datových poznatků, může stále vyžadovat lidský dohled, aby byla zajištěna přesná interpretace.
- Ceny mohou být vysoké pro menší organizace s omezeným počtem pohovorů.
Ceny HireVue
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HireVue
- G2: 4,1/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
8. RolePoint (nejlepší platforma pro správu programů doporučování zaměstnanců)
Pokud jde o přilákání talentů, mnoho společností má tendenci přehlížet svůj nejdůležitější zdroj doporučení – své stávající zaměstnance. RolePoint (nyní Jobvite) je platforma navržená pro efektivní správu programů doporučení zaměstnanců, která nabízí funkce pro motivaci k účasti, sledování doporučení a efektivní správu celého procesu doporučení.
Pomocí této platformy mohou stávající zaměstnanci snadno zjistit, jaké volné pozice jsou v jejich společnosti k dispozici, a sdílet je ve svých sítích. Mohou dokonce sledovat průběh svých doporučení v reálném čase a získat odměnu, pokud je doporučený uchazeč na danou pozici vybrán. Tento gamifikovaný přístup může výrazně zvýšit účast zaměstnanců ve vašem programu doporučení.
Nejlepší funkce RolePoint
- Automatizujte správu odměn a pobídek ve vaší organizaci, což vám umožní efektivně sledovat doporučené kandidáty a odměňovat zaměstnance za každé pozitivní doporučení.
- Odstraňte nesoulad v doporučeních zaměstnanců tím, že jim budete přiřazovat relevantní pracovní pozice a poskytovat okamžitou zpětnou vazbu.
- Využijte analytické a gamifikační moduly založené na AI k dalšímu zlepšení programů doporučování zaměstnanců pro váš tým.
Omezení RolePoint
- Uživatelé zmínili, že plány Jobvite mohou být dražší ve srovnání s jinými platformami. Někteří mají pocit, že cena nemusí odpovídat poskytovaným funkcím a funkcionalitám.
- Omezené možnosti přizpůsobení a nedostatek flexibility pro získání pokročilých analýz a reportů
Ceny RolePoint
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RolePoint
- G2: NA
- Capterra: NA
9. GoodHire (nejlepší pro prověřování a ověřování minulosti)
GoodHire je platforma pro prověřování uchazečů, která zaměstnavatelům pomáhá ověřovat informace o kandidátech a snižovat rizika spojená s náborem. Její moderní rozhraní je navrženo tak, aby automatizovalo proces žádostí o prověření uchazečů, což vám umožňuje zahájit různé kontroly (trestní rejstřík, ověření zaměstnání, kontrola referencí) několika kliknutími. Navíc lze získané informace hladce integrovat do populárních systémů pro sledování uchazečů (ATS), což vám umožňuje zahájit a přijímat zprávy o prověření uchazečů přímo ve vašem stávajícím náborovém workflow.
Nejlepší funkce GoodHire
- Zahajte různé prověrky minulosti, včetně ověření trestní minulosti, ověření zaměstnání a ověření referencí.
- Získejte komplexní zprávy o prověření uchazečů v elektronické podobě, čímž eliminujete ruční zadávání dat a ušetříte čas.
- Integrujte GoodHire do svého systému pro sledování uchazečů (ATS) a zajistěte si plynulý pracovní postup a centralizovanou správu informací o uchazečích.
- Provádějte prověrky kandidátů v různých zemích a zajistěte tak dodržování regionálních předpisů.
- Vaše data jsou vždy chráněna, protože GoodHire používá zabezpečené servery a protokoly odpovídající průmyslovým standardům k ochraně citlivých informací o uchazečích během celého procesu prověřování.
Omezení GoodHire
- Ceny se mohou lišit v závislosti na typu prověrky, složitosti a počtu požadovaných zpráv.
- Doba zpracování ověření spolehlivosti uchazeče se může lišit v závislosti na typu ověření a dostupnosti záznamů.
- Dodržování právních předpisů může být složité a GoodHire nemusí poskytovat právní poradenství ohledně výsledků prověřování uchazečů.
Ceny GoodHire
- Basic+: Od 29,99 $/kontrola
- Základní: Od 54,99 $/kontrola
- Profesionální: Od 79,99 $/kontrola
Hodnocení a recenze GoodHire
- G2: 4,6/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
10. BambooHR (Nejlepší software pro integraci HRIS a onboardingu)
BambooHR je známý cloudový HR informační systém (HRIS), který je navržen tak, aby zefektivnil provoz různých HR týmů. S touto jedinou platformou můžete provádět několik HR úkolů, včetně zapracování nových zaměstnanců, řízení pohovorů a dalších HR operací. Nabízí funkce pro efektivní řízení celého procesu zapracování.
BambooHR je navíc známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a snadným používáním, což z něj činí ideální řešení pro firmy, které přecházejí z manuálních HR procesů nebo základních tabulek na robustnější systém HRIS.
Nejlepší funkce BambooHR
- Vytvořte automatizované pracovní postupy pro zasílání uvítacích e-mailů, shromažďování informací o nových zaměstnancích a přidělování úkolů v průběhu celého procesu zapracování.
- Ukládejte a spravujte dokumenty související s nástupem nových zaměstnanců, jako jsou nabídkové dopisy, příručky a informace o benefitech, elektronicky na jednom centrálním místě.
- Využijte možnosti elektronického podpisu k zjednodušení procesů podepisování a schvalování dokumentů
- Sledujte klíčové metriky onboardingu a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit
- Integrujte BambooHR s dalšími systémy pro řízení lidských zdrojů, jako jsou mzdové a benefitové systémy, a získejte tak jednotné řešení pro správu dat v oblasti lidských zdrojů.
Omezení BambooHR
- Nemusí být vhodné pro velmi velké organizace se složitými potřebami v oblasti lidských zdrojů.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s některými HRIS řešeními na podnikové úrovni
Ceny BambooHR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2500 recenzí)
11. Visier (nejlepší pro analytiku a reporting)
Visier je výkonná platforma určená pro analýzu lidských zdrojů (HR) a přehledy o pracovní síle. Jde nad rámec základního reportingu a nabízí pokročilé nástroje pro analýzu dat, které pomáhají organizacím činit rozhodnutí založená na datech ve všech funkcích HR, včetně náboru.
Platforma věří v to, že vašim týmům pro nábor a řízení talentů poskytne obchodní data, která jim pomohou zlepšit rozhodování a eliminovat předsudky v oblasti pracovní síly.
Visier kombinuje údaje o lidech a obchodní údaje, aby vám poskytl všechny informace, které potřebujete k lepšímu rozhodování o náboru a porovnání benchmarků na základě více než 15 milionů záznamů o zaměstnancích a údajů třetích stran.
Nejlepší funkce Visier
- Integrujte data z různých HR systémů, jako jsou ATS, mzdové a systémy pro řízení výkonu, a vytvořte tak centralizované datové centrum.
- Využijte výkonné dashboardy, vizualizace a nástroje pro prozkoumávání dat, abyste získali přehled o metrikách náboru, trendech v oblasti pracovní síly a zapojení zaměstnanců.
- Využijte AI a strojové učení k předpovídání budoucích potřeb pracovní síly, identifikaci potenciálních nedostatků talentů a optimalizaci svých náborových strategií.
- Porovnejte své HR metriky s benchmarky v oboru, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit, a osvědčené postupy.
- Využijte poznatky z dat k informovanému strategickému plánování pracovní síly, iniciativám v oblasti rozvoje talentů a plánování nástupnictví.
Omezení Visier
- Seznámení s platformou bude nějakou dobu trvat, protože její nastavení a ovládání může být pro technicky neznalé uživatele složité. Abyste ji mohli efektivně využívat, musíte mít dobré znalosti v oblasti analýzy a vizualizace dat.
- Integrace dat se stávajícími systémy pro řízení lidských zdrojů může vyžadovat další technické znalosti nebo podporu, protože nabízí omezené množství integrací a plug-inů připravených k okamžitému použití.
Ceny Visier
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Visier
- G2: 4,6/5 (170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Spravujte celý svůj technologický balík pro nábor zaměstnanců pomocí ClickUp
Správné náborové nástroje jsou dnes klíčové pro přilákání těch nejlepších talentů. V tomto průvodci jsme se podívali na 11 základních nástrojů, které vám pomohou vytvořit špičkové technologie pro nábor zaměstnanců. I když jsem se podíval na několik nástrojů, nezapomeňte, že ideální technologie nejsou jen o tom, najít nástroje, které vám pomohou dokončit práci. Při vytváření technologií pro nábor zaměstnanců musíte zohlednit specifické požadavky vaší organizace, zdroje a velikost týmu.
Vybudování efektivního technologického balíku pro nábor zaměstnanců je investicí do budoucnosti vaší organizace. Pomůže vám najít a rozvíjet ty správné talenty pro vaše konkrétní potřeby. Můžete si sice vždy vybrat bodová řešení, ale můžete se také rozhodnout spravovat celý proces náboru a řízení talentů pomocí ClickUp, komplexního řešení.
ClickUp pro lidské zdroje je navržen tak, aby optimalizoval celé vaše HR procesy, ať už se jedná o nábor, přijímání zaměstnanců, správu databáze uchazečů, zvyšování kvalifikace vašich zaměstnanců nebo budování značky zaměstnavatele. S jediným nástrojem získáte sílu celé sady náborových technologií a usnadníte svým HR týmům správu všech informací na jedné platformě.
Začněte tedy investovat do správných náborových nástrojů, které vám zajistí konkurenční výhodu. Vyzkoušejte ClickUp a vytvořte si ještě dnes bezplatný účet.