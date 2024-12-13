Typy formátů a stylů pohovorů pro kariérní růst

Věděli jste, že 47 % uchazečů o zaměstnání je pozváno pouze na jeden nebo dva pohovory poté, co se ucházeli až o 10 pracovních pozic? Proto je sázka tak vysoká, když se konečně dostaneme do fáze pohovoru.
Navíc, úspěšný pohovor ještě neznamená, že práci dostanete. Často budete muset projít několika koly pohovorů s různými zúčastněnými stranami, než se ve vaší schránce objeví vytoužená nabídka.
Různé typy pracovních pohovorů, od panelových pohovorů po skupinové diskuse a technická hodnocení, testují různé aspekty dovedností uchazeče.
V tomto článku se podíváme na různé typy pohovorů a zjistíme, jak v každém z nich vyniknout.
⏰60sekundové shrnutí
- Následné kroky po pohovoru a promyšlené děkovné dopisy vám pomohou zůstat v paměti.
- Znalost různých formátů pohovorů (například individuální, skupinové a vzdálené) vám pomůže strategicky se připravit.
- Každý formát hodnotí jedinečné dovednosti: od individuálního řešení problémů po týmovou práci ve skupině.
- Specializované formáty, jako je metoda STAR nebo případové studie, testují behaviorální a analytické dovednosti.
- Tipy pro přípravu zahrnují průzkum společnosti, nácvik odpovědí a porozumění požadavkům dané pozice.
Běžné typy formátů pohovorů
A teď to nejdůležitější: většina uchazečů si neuvědomuje, jak moc může formát pohovoru prozradit o tom, co zaměstnavatel hledá a jaké výkony od vás v dané pozici očekává.
Tento průvodce rozebírá běžné formáty pohovorů a ukazuje, jak každý styl funguje a co má za cíl posoudit. Provedeme čtyři kandidáty – July, Kevina, Maxxine a Leviho – různými formáty pohovorů, které odpovídají jejich jedinečným profesím.
1. Individuální pohovory
Individuální pohovory jsou klasickým formátem – jen vy a personalista v (snad) přátelském rozhovoru. Tento styl pohovoru se obvykle používá, když zaměstnavatelé chtějí získat podrobný přehled o zkušenostech uchazeče, jeho schopnostech řešit problémy a osobnosti.
📌 Příklad: červenec, softwarový vývojář
July je talentovaná softwarová vývojářka a její práce vyžaduje hluboké technické znalosti. Byla pozvána na individuální pohovor, kde bude hovořit o svém vzdělání, technických dovednostech a řešení některých situací.
Pro ni má individuální pohovor smysl, protože personalista chce vidět její individuální přístup k programovacím úkolům a porozumět jejím konkrétním technickým dovednostem, aniž by ho rozptylovali ostatní uchazeči nebo velká komise.
2. Panelové pohovory
Panelové pohovory zahrnují více tazatelů a pouze jednoho uchazeče.
Zde se personalisté, potenciální členové týmu a někdy i vedoucí pracovníci střídají v kladení otázek, aby se ujistili, že jsou zohledněny všechny úhly pohledu.
📌 Příklad: Kevin, marketingový specialista
Kevin, marketingový génius, klade důraz na kreativitu a spolupráci, proto se jeho pohovoru účastní klíčové zainteresované strany: marketingový manažer, několik klíčových členů týmu a vedoucí oddělení.
V tomto formátu musí Kevin předvést, jak jeho minulé kampaně přinesly výsledky, a dokázat, že má marketingové schopnosti, které tým potřebuje.
Formát panelového pohovoru umožňuje každému členovi komise posoudit vhodnost Kevina z různých úhlů pohledu – strategie, kreativita a týmová spolupráce.
3. Skupinové pohovory
Při skupinových pohovorech se sejde více uchazečů o pracovní pozici a jsou současně pohovorováni jedním nebo více pohovorovými komisaři.
📌 Příklad: Maxxine, zástupkyně zákaznického servisu
Maxxine, která se uchází o pozici v zákaznickém servisu, čeká skupinový pohovor s dalšími kandidáty. Její potenciální zaměstnavatel chce pozorovat, jak komunikuje s ostatními a jak dobře se vyjadřuje.
V oblasti zákaznických služeb často potřebujete dobře spolupracovat s ostatními pod tlakem, takže skupinový pohovor je ideální pro zjištění, kdo vyniká v prostředí spolupráce.
Maxxine tedy bude muset prokázat své schopnosti v oblasti zvládání různých úhlů pohledu a zachování chladné hlavy – obojí je v oblasti zákaznických služeb nezbytné!
4. Videohovory nebo dálkové pohovory
Video nebo vzdálené pohovory se staly nejčastějším formátem, zejména u vzdálených pozic nebo při prvotním výběru uchazečů. Uchazeči a personalisté se spojují prostřednictvím platforem jako Zoom, Teams nebo Skype, což umožňuje náborovému týmu rychle a pohodlně oslovit větší počet uchazečů.
📌 Příklad: Levi, grafický designér
Levi, grafický designér, který často pracuje na dálku, byl pozván na videorozhovor.
Jelikož jeho práce nevyžaduje fyzickou přítomnost v kanceláři, je ideálním formátem pohovor na dálku.
Personalista se zajímá o to, jak se Levi přizpůsobuje práci na dálku, o jeho designérské schopnosti a kreativní myšlení.
Díky videorozhovoru může Levi představit své portfolio a diskutovat o svém přístupu k designu, aniž by musel být osobně přítomen.
Specializované formáty pohovorů
Ne všechny pohovory probíhají v klasickém formátu jeden na jednoho. Ve světě náboru zaměstnanců existuje celá řada specializovaných formátů.
Zde je přehled nejoblíbenějších specializovaných formátů pohovorů a tipů, jak v každém z nich zazářit.
1. Metoda STAR: Vysvětlení a použití při pohovorech
Metoda STAR – situace, úkol, akce, výsledek – je vaším základním rámcem pro sebevědomé zvládání behaviorálních otázek při pohovoru.
✅ Jak používat metodu STAR:
- Situace: Stručně popište situaci s relevantním kontextem.
- Úkol: Vysvětlete svou konkrétní odpovědnost v daném scénáři.
- Akce: Popište kroky, které jste podnikli k vyřešení úkolu.
- Výsledek: Skončete s pozitivním výsledkem, pokud možno s použitím metrik.
✅ Proč to používat?
- Udržuje odpovědi soustředěné: STAR udržuje odpovědi jasné a strukturované.
- Prezentace dopadu: Ilustruje hodnotu vašich činů.
- Buduje důvěryhodnost: Skutečné příklady dokazují, že jste ten pravý
📌 Příklad odpovědi STAR:
Otázka: „Povězte mi o situaci, kdy jste překonal/a výzvu. “
Odpověď: „Při uvedení produktu na trh náš hlavní dodavatel designu na poslední chvíli odstoupil. (Situace)
Mým úkolem bylo rychle najít náhradu. (Úkol)
Navázal jsem kontakty, abych našel spolehlivého freelancera, a pečlivě jsem ho řídil. (Akce)
Kampaň byla spuštěna včas a zvýšila tržby o 30 %. (Výsledek)
2. Pohovory s případovými studiemi: Co to je a jak uspět
Pohovory s případovými studiemi jsou zkouškou inteligence a obchodního nadání! V těchto pohovorech dostanete hypotetický obchodní scénář, který musíte analyzovat, rozebrat a vyřešit – v podstatě tak předvést svou schopnost řešit problémy, kritické myšlení a praktické obchodní znalosti.
✅ Klíčové body týkající se pohovorů s případovými studiemi:
- Účel: Zhodnoťte, jak dobře dokážete strukturovat problém, shromáždit informace a představit logické řešení obchodní výzvy.
- Formát: Je vám předložen případový scénář – často plný údajů – a očekává se, že budete klást otázky, identifikovat problémy a předkládat doporučení.
- Hodnocené dovednosti: Analytické myšlení, řešení problémů, komunikace a schopnost zachovat chladnou hlavu a logické uvažování i pod tlakem.
📌 Příklad odpovědi v případové studii:
Otázka: „Řetězec kaváren zaznamenává pokles návštěvnosti. Jak byste tento problém řešil?“
Odpověď: „Nejprve bych ověřil, zda se pokles týká pouze určitých lokalit, nebo zda se jedná o problém v rámci celé sítě. Zeptal bych se také na případné nedávné změny v nabídce, cenách nebo konkurenci v okolí.
Pomocí SWOT analýzy bych prozkoumal:
- Silné stránky: Jedinečné prodejní argumenty řetězce, jako je loajalita zákazníků
- Slabé stránky: Jakákoli negativní zpětná vazba ohledně kvality služeb nebo produktů
- Příležitosti: Rozšíření digitálního marketingu nebo spuštění věrnostního programu
- Hrozby: Zvýšená konkurence nebo měnící se preference zákazníků
K řešení tohoto problému bych doporučil:
- Spuštění věrnostního programu pro zvýšení opakovaných návštěv
- Provádění lokálních propagačních akcí s cílem přilákat nové zákazníky
- Vylepšení atmosféry kavárny, aby se hosté zdrželi déle
Pokud by každá prodejna mohla díky těmto snahám zvýšit návštěvnost o 15 %, zaznamenali bychom výrazný nárůst tržeb. ”
3. Behaviorální pohovory: Účel a časté otázky
Behaviorální pohovory mají za cíl nahlédnout do toho, jak jste v minulosti zvládali reálné situace, aby bylo možné předpovědět, jak byste řešili budoucí výzvy.
Tyto otázky obvykle zní jako „Povězte mi o situaci, kdy...“ nebo „Uveďte příklad, kdy...“ a jejich cílem je hlouběji prozkoumat vaše dovednosti, odolnost a profesionální osobnost.
✅ Klíčové body týkající se behaviorálních pohovorů:
- Účel: Posoudit, jak jste zvládli minulé situace související s danou pozicí, a získat tak představu o tom, jak byste mohli zvládnout budoucí výzvy.
- Formát otázek: Často začínají slovy „Povězte mi o situaci, kdy...“ nebo „Uveďte příklad, kdy...“.
✅ Časté otázky v behaviorálním pohovoru:
- „Povězte mi o situaci, kdy jste musel/a překonat velkou výzvu v práci.“
- „Popište situaci, kdy jste řešil/a problém s obtížným zákazníkem.“
- „Jak jste řešil neshodu s kolegou z týmu?“
- „Uveďte příklad, kdy jste překročil rámec svých pracovních povinností.“
- „Můžete nám sdělit, jaké rychlé rozhodnutí jste učinil pod tlakem?“
📌 Příklad odpovědi v behaviorálním pohovoru:
Otázka: „Povězte mi o situaci, kdy jste musel/a vyřešit konflikt s členem týmu. “
Odpověď: „V mé předchozí pozici jsme se s kolegou neshodli na nejlepším přístupu k termínu projektu. (Situace)
Mým úkolem bylo najít způsob, jak vyřešit konflikt, aniž by došlo ke zpoždění projektu. (Úkol)
Naplánoval jsem krátkou schůzku, abychom prodiskutovali naše názory, vyslechl jsem si jejich pohled na věc a sdělil jim svůj. Dosáhli jsme kompromisu tím, že jsme spojili naše nápady, což vylepšilo projekt a umožnilo nám dodržet harmonogram. (Akce)
Nakonec jsme dodali včas a projekt získal pozitivní ohlasy jak od klientů, tak od manažerů. (Výsledek)”
Výběr správného formátu pohovoru
Výběr správného formátu pohovoru není univerzální rozhodnutí. Záleží na pozici, firemní kultuře a dokonce i na preferencích uchazeče.
Zde je několik věcí, které je třeba zvážit.
Zvažte pozici a firemní kulturu
Chcete-li se rozhodnout pro správný formát pohovoru, začněte tím, že pochopíte roli a jedinečnou kulturu vaší společnosti.
Virtuální pohovory, které byly kdysi vzácné, se staly normou, když se během pandemie rozběhla práce na dálku. Dnes jsou stále populární a mnoho společností se rozhodlo alespoň částečně využívat virtuální pohovory ve svém náborovém procesu.
Rozhodnutí však není vždy jednoduché – různé role mohou vyžadovat odlišné přístupy.
Například ve společnosti Playvox, která se zabývá softwarem pro řízení pracovní síly, jsou téměř všechny pohovory virtuální, s jednou velkou výjimkou: vedoucí pozice. Jak vysvětluje jejich viceprezident pro lidské zdroje a kulturu, hodnocení přítomnosti a mezilidských dovedností vedoucího pracovníka pouze prostřednictvím videopohovorů může být náročné, proto pro vyšší pozice upřednostňují osobní pohovory.
Společnosti jako PwC mezitím provádějí virtuální pohovory ve formátu jeden na jednoho, aby podpořily osobní kontakt, a obvykle spojují kandidáty se zaměstnanci, kteří mohou sdílet své poznatky o životě ve firmě.
Co si z toho odnést? Zamyslete se nad tím, co nejlépe odpovídá požadavkům dané pozice i hodnotám vaší společnosti.
Preference uchazečů
Je čas zvážit druhou stranu mince – formát pohovoru není jen o pohodlí společnosti; velkou roli hraje také preference uchazeče.
Americká asociace personálních agentur zjistila, že 70 % amerických uchazečů o zaměstnání stále preferuje osobní pohovory.
Proč? Uchazeči rádi vidí prostředí společnosti a setkávají se tváří v tvář se svými potenciálními kolegy.
Přesto je spousta lidí, kteří by raději nikdy nevkročili do kanceláře, natož na pohovor.
Vyvážení těchto preferencí může vytvořit pozitivní zkušenost pro uchazeče a zároveň splnit vaše cíle v oblasti náboru.
Při zvažování formátů pohovorů, které vyhovují uchazečům, mějte na paměti tyto faktory:
- Flexibilita: Virtuální pohovory jsou vhodné pro ty, kteří potřebují flexibilitu v plánování a místě, zejména pro pozice vhodné pro práci na dálku nebo uchazeče v různých časových pásmech. Asynchronní video odpovědi také nabízejí flexibilitu.
- Požadavky na pracovní pozici: Technické pozice mohou vyžadovat technické pohovory s živými úkoly nebo úkoly v oblasti kódování. Naopak u pozic vyžadujících spolupráci může být výhodné použít panelové pohovory, aby bylo možné posoudit, jak kandidáti komunikují s více zúčastněnými stranami.
Příprava na různé formáty pohovorů
Obecné tipy pro přípravu na jakýkoli pohovor
Příprava na pohovor může připomínat přípravu na vystoupení, ale se správnou přípravou se budete cítit jako hvězda představení.
👨🏻🎓 Nejprve kandidáti: Prostudujte si společnost.
Porozumění poslání, hodnotám a nejnovějším projektům společnosti nejenže udělá dojem na vašeho pohovorového partnera, ale také vám pomůže přizpůsobit vaše odpovědi a ukázat, že máte skutečný zájem stát se součástí jejich týmu.
A nezapomeňte si prostudovat popis pracovní pozice. Pokud sladíte své zkušenosti s požadavky dané pozice, budete připraveni propojit své konkrétní dovednosti s tím, co společnost potřebuje.
👩🏻💼 Personalisté, hrajete důležitou roli při přípravě pohovoru. Pokud kandidátům zašlete stručný přehled toho, co je čeká, budou se cítit uvolněněji a lépe připraveni.
Pokud váš formát pohovoru zahrnuje více kol nebo různé styly pohovoru, předběžné informace pomohou uchazečům se náležitě připravit a předejdou překvapením.
👨🏻🎓 Kandidáti, cvičení dělá mistra! Nacvičte si odpovědi na běžné otázky, zejména na obávanou otázku „Povězte mi něco o sobě“. Nahlas si nacvičte (s přítelem nebo před zrcadlem), uklidníte se a budete se moci soustředit na jasné a stručné odpovědi.
👩🏻💼 Personalisté, podpořte otevřenou konverzaci a vytvořte tak oboustranný dialog.
Vřelé přivítání a neformální rozhovor mohou kandidátům pomoci uvolnit se a nastavit přátelskou atmosféru pro diskusi.
💡 Profesionální tip: Dávejte pozor na řeč těla – seďte rovně, udržujte oční kontakt a projevujte zájem přikývnutím nebo úsměvem – tyto malé signály vypovídají o mnohém.
Konkrétní strategie přípravy na videohovory a dálkové pohovory
Seznamte se s Jackem, uchazečem, a Monikou, personalistkou. Oba se připravují na pohovor na dálku a mají několik osvědčených strategií (plus nástroje ClickUp ), díky nimž bude tato zkušenost zajímavá.
- Připravte si prostor: Jack si vybral čisté, tiché místo s dobrým osvětlením, aby Monica soustředila pozornost na něj, a ne na nepořádek v pozadí. Naplánoval si test Zoomu pomocí integrace ClickUp do Zoomu, aby se ujistil, že jeho nastavení je naprosto jasné.
- Uspořádejte si poznámky: Jack používá ClickUp Notepad k zaznamenávání klíčových bodů, jako jsou jeho největší úspěchy a několik otázek o společnosti, aby je měl po ruce, aniž by to vypadalo, že čte ze scénáře.
- Oblečte se profesionálně: Jack ví, že elegantní oblečení mu pomáhá cítit se sebejistěji. I na pohovor na dálku si obléká sako, pro případ, že by musel vstát.
- Přirozená komunikace: Monica začíná krátkou konverzací, aby Jacka uvolnila a vytvořila příjemnou atmosféru. Udržuje oční kontakt s kamerou (nikoli s obrazovkou), aby simulovala osobní interakci, díky čemuž se Jack cítí více propojený.
- Dělejte si rychlé poznámky a sledujte pokrok: Jack používá ClickUp Notepad k zapisování Moničiných otázek a všech klíčových bodů, zatímco Monica sleduje probraná témata a přidává poznámky k Jackovým odpovědím, aby se mohla soustředit a udržet si přehled.
💡 Profesionální tip: Nastavte si připomenutí v ClickUp, abyste po pohovoru mohli navázat! Krátký děkovný e-mail projeví vaši vděčnost a uchová vás v paměti personalisty.
Jak se připravit na panelové a skupinové pohovory
Poté, co Jack zapůsobil na Monicu při svém prvním dálkovém pohovoru, je nyní pozván na panelový a skupinový pohovor.
Vzhledem k většímu počtu účastníků a různých pohledů se Jack i Monica opírají o několik strategických kroků – a ClickUp Docs – aby byl proces hladký a efektivní.
- Prostudujte si členy panelu: Jack si dává na čas, aby se seznámil s rolí a zázemím každého člena panelu. Díky tomu, že ví něco o jejich oblastech odbornosti, může přizpůsobit své odpovědi a navázat kontakt s každým z nich.
- Použijte ClickUp Brain pro vlastní otázky k pohovoru: Monica a její tým používají ClickUp Brain k vytvoření sady otázek přizpůsobených Jackovým zkušenostem a požadavkům na danou pozici. ClickUp Brain rychle navrhne podnětné otázky pro posouzení Jackových silných stránek, schopností řešit problémy a týmové práce. Monica tyto otázky upřesní a přidá je do ClickUp Docs, aby k nim měli přístup všichni členové panelu.
- Uspořádejte si otázky v ClickUp Docs: Pomocí ClickUp Docs Monica centralizuje otázky a strukturová je do kategorií, jako je týmová práce, technické dovednosti a situační reakce. Každému členovi panelu přiřazuje konkrétní otázky prostřednictvím komentářů v reálném čase, čímž zajišťuje, že se otázky nebudou překrývat a pohovor bude plynulý.
- Vypracujte si silné úvodní prohlášení: Jack vytvoří jasné a poutavé úvodní prohlášení pomocí ClickUp Brain, které zahrnuje jeho zkušenosti, dovednosti a nadšení pro danou pozici. Toto prohlášení si několikrát nacvičí, aby měl jistý start.
- Komunikujte se všemi: Během panelového pohovoru Jack udržuje oční kontakt s osobou, která klade otázky, ale dbá na to, aby se podíval i na ostatní členy panelu.
- Shrňte odpovědi pomocí ClickUp Brain: Po pohovoru Monica používá ClickUp Brain k shrnutí poznámek a klíčových bodů z Jackových odpovědí. To usnadňuje zachycení jeho silných stránek, oblastí, které je třeba zlepšit, a celkové vhodnosti pro danou pozici, což může sdílet s náborovým týmem.
Šablona procesu pohovoru od ClickUp
62 % uchazečů o zaměstnání dává přednost automatizovaným informacím před dlouhými e-mailovými řetězci.
Tato statistika zdůrazňuje, jak moc kandidáti oceňují rychlou a efektivní komunikaci během náborového procesu – a právě v tom se šablony ClickUp hodí.
Šablona procesu pohovoru od ClickUp je navržena tak, aby zjednodušila každý krok vašeho náborového procesu. Od organizace otázek po spolupráci s členy týmu zajišťuje hladký a konzistentní průběh jak pro uchazeče, tak pro personalisty, čímž omezuje zbytečné dohadování a pomáhá vám rychleji najít ty nejlepší talenty.
A pokud jste uchazeč o zaměstnání, šablona ClickUp pro hledání zaměstnání je vaší tajnou zbraní, která vám pomůže udržet si přehled. Díky ní můžete spravovat žádosti, sledovat následné kroky a konsolidovat všechny nabídky zaměstnání na jednom místě.
Jak zvládnout různé situace při pohovoru
Příprava na specializované pohovory v daném odvětví může být vnímaná jako nový level ve vaší kariéře.
Jak se zlepšit:
- Důkladný průzkum: Jděte nad rámec základů. Seznamte se s klíčovými hráči v oboru, odbornou terminologií a aktuálními trendy. Prokázáním hlubokých znalostí dokážete, že jste odhodlaní a dokážete řešit specifické výzvy daného oboru.
- Sledujte přípravné úkoly pomocí správy úkolů ClickUp: Použijte ClickUp k organizaci a sledování výzkumných úkolů, jako je prohlížení zpráv o odvětví nebo sepsání seznamu nezbytných dovedností. Tímto způsobem nepřehlédnete žádný krok přípravy a můžete se soustředit na to, co je důležité.
- Poznejte danou pozici: Rozčleňte popis práce a přiřaďte každou odpovědnost ke svým zkušenostem. Zamyslete se nad minulými projekty, které odpovídají požadavkům dané pozice, abyste byli připraveni diskutovat o konkrétních příkladech, které zdůrazňují vaše kvalifikaci.
- Procvičte si scénáře: Promyslete si běžné výzvy specifické pro dané odvětví a jak byste je řešili. Vypracujte strukturované a jasné odpovědi, abyste předvedli své schopnosti řešit problémy a analytické dovednosti – bonusové body získáte, pokud si s přítelem zahrajete na role a získáte tak zpětnou vazbu v reálném čase.
- Prokažte přizpůsobivost: Odvětví se vyvíjejí, stejně jako očekávání zaměstnavatelů. Buďte připraveni diskutovat o tom, jak se držíte krok s dobou a přizpůsobujete se změnám, ať už prostřednictvím kurzů, networkingu nebo odvětvových akcí.
- Ptejte se na podnětné otázky: Prokažte své znalosti tím, že se zeptáte na postavení společnosti v oboru, výzvy nebo strategické cíle. Inteligentní otázky ukazují, že již uvažujete jako člen týmu.
Jeden uživatel Redditu změnil svůj způsob hledání práce pomocí přizpůsobeného panelu ClickUp.
Vytvořili vizuální řídicí centrum pro sledování žádostí o zaměstnání napříč platformami, kde mohou v reálném čase sledovat aktualizace stavu a odhalovat trendy ve svých snahách.
Tento přehled mi poskytl jasnější pohled na mé úsilí při hledání zaměstnání a je neuvěřitelně uspokojující vidět vše tak přehledně uspořádané. Je to jako povzbuzení morálky a strategický nástroj v jednom!
Tento přehled mi poskytl jasnější pohled na mé úsilí při hledání zaměstnání a je neuvěřitelně uspokojující vidět vše tak přehledně uspořádané. Je to jako povzbuzení morálky a strategický nástroj v jednom!
Strategie po pohovoru
- Do 24 hodin pošlete následný e-mail, ve kterém poděkujete svým pohovorovým partnerům a vyjádříte svůj trvalý zájem o danou pozici. V případě panelového nebo skupinového pohovoru přizpůsobte každou poznámku tak, aby se týkala konkrétní věci, kterou zmínil každý z členů panelu.
- Použijte připomenutí ClickUp, abyste zajistili včasné následné kroky. Nastavte připomenutí přímo ve svém úkolu a určete datum a čas pro následné kroky. Můžete dokonce nastavit opakující se připomenutí pro vícefázové pohovory, abyste měli vše pod kontrolou.
Časté chyby, kterých se po pohovorech vyvarujte
- Příliš dlouhé čekání na následné kroky: Nenechte čas plynout. Rychlé následné kroky prokazují nadšení; příliš dlouhé čekání může vyvolat dojem, že nemáte takový zájem.
- Nekontrolujte následné kroky: Překlepy nebo gramatické chyby ve vašich následných krocích mohou zanechat špatný dojem. Před odesláním pečlivě zkontrolujte text.
- Odesílání obecných zpráv: Personalizujte každý následný e-mail, zejména po skupinových pohovorech. Uveďte konkrétní podrobnosti z rozhovoru, abyste projevili skutečný zájem.
📌 Příklad:
Předmět: Děkuji za příležitost
Dobrý den, [jméno tazatele],
Děkuji za skvělý rozhovor o pozici [název pozice]. Těším se na příležitost připojit se k [název společnosti] a přispět k [uveďte konkrétní cíl nebo projekt, o kterém jste diskutovali]. Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte mě kontaktovat.
S pozdravem,
[Vaše jméno]
Od pohovorů po následné kroky: Buďte připraveni na pracovní nabídku s ClickUp
Bez ohledu na formát pohovoru trvá průměrný pohovor asi 40 minut – klíčových 40 minut, během nichž se spojí vaše kariérní cíle, ambice a tvrdá práce.
ClickUp vám pomůže využít každou minutu na maximum.
Díky přizpůsobitelným funkcím ClickUp můžete proměnit hledání práce v hladký proces založený na datech, který vás bude motivovat na každém kroku.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zvládněte své pohovory na jedničku!