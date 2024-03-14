Seznamte se s pracovním dnem náborového pracovníka

Přemýšleli jste někdy o tom, co se děje v zákulisí světa náboru zaměstnanců? Náboráři fungují jako profesionální dohazovači, kteří vynakládají velké úsilí, aby našli potenciální kandidáty na volná pracovní místa. To vyžaduje odborné znalosti v oblasti prohlížení životopisů, vyvažování potřeb uchazečů o zaměstnání a manažerů náboru a plnění role headhuntera. Získávání talentů nemusí být snadné, ale mnoho náborářů tvrdí, že dohazování zaměstnanců pro firmy je jejich vysněná práce a že by ji za nic nevyměnili.
Ale co přesně náborář dělá? Jak vypadá jeho každodenní život?
Ať už máte zájem stát se náborářem sami, nebo vás tato práce jen zajímá, tento průvodce vám vyjasní všechny mylné představy a ukáže vám, co náboráři skutečně dělají. Ukážeme vám, jak vypadá pracovní den náboráře, jaké nástroje používá a jaké změny v oblasti personálního poradenství by mohly mít velký dopad na tuto profesi.
Co je to náborář?
Náborář funguje jako most mezi uchazeči o zaměstnání a firmami a pomáhá společnostem obsadit volná místa ideálními kandidáty. Ačkoli je konečným cílem náboráře v oblasti lidských zdrojů obsadit volná místa, jeho práce zahrnuje mnohem více.
Náboráři jsou v podstatě spojovacími články. Vyvažují očekávání jak náborových manažerů, tak uchazečů, což vyžaduje porozumění:
- Popis práce
- Požadované dovednosti
- Kulturní kompatibilita
- Jak zveřejňovat zajímavé pracovní nabídky
Najít ten správný životopis je dobrý začátek, ale úspěšní náboráři vědí, jak hledat ty správné kandidáty, kteří budou ve svých nových pozicích prosperovat a zůstanou v nich. 🤝
Dnes personalisté využívají k vyhledávání kandidátů sociální sítě, jako je LinkedIn. Jelikož neustále hledají ty nejlepší talenty, jsou personalisté podobní headhunterům. Dobrý personalista však nejen obsazuje volná místa. Podílí se na celém procesu náboru. Radí firmám ohledně tržních trendů, referenčních platů a strategií získávání talentů.
Hrají také klíčovou roli při zajišťování hladkého průběhu náborového procesu, což zahrnuje udržování pozitivní zkušenosti pro všechny uchazeče, bez ohledu na výsledek.
Den v životě náboráře
Typický den náboráře zahrnuje spoustu tvrdé práce, ať už se jedná o náboráře specializovaného na hledání IT profesionálů, náboráře zaměřeného na vedoucí pozice nebo generalistu, který se zabývá různými pozicemi. Od plánování pohovorů po koordinaci týmových schůzek, od kontaktování kandidátů po poskytování zpětné vazby – pracovní den náboráře je rozmanitý a náročný. Zde je stručný přehled jednoho dne v životě náboráře.
Ranní rutina
Pracovní den náboráře ve firmě obvykle začíná komunikací. První věcí, kterou obvykle dělá, je kontrola e-mailů a hlasových zpráv, aby:
- Seznamte se s manažery náboru
- Získejte zpětnou vazbu k pohovorům s kandidáty
- Projděte si odpovědi potenciálních uchazečů
Vzhledem k tomu, že většina lidí hledá práci, zatímco jsou ještě zaměstnáni, není neobvyklé, že nové žádosti přicházejí přes noc. E-maily a telefonáty brzy ráno udávají tón celého dne a pomáhají náboráři stanovit priority úkolů a efektivněji naplánovat svůj den.
Denní úkoly
Jakmile začne působit káva, personalisté se soustředí na kontakt s uchazeči. To zahrnuje různé úkoly, včetně:
- Plánování pohovorů
- Výběr kandidátů prostřednictvím telefonních hovorů nebo videochatů
- Následné kroky po pohovorech
- Práce náborového konzultanta
Ale to je jen jedna strana mince. Stejně důležité jako komunikace s uchazeči je pro náboráře také udržovat kontakt s potřebami zaměstnavatelů. Náboráři tráví značnou část dne komunikací s manažery, kteří přijímají nové zaměstnance, aby pochopili potřeby každé volné pozice, doladili popisy pracovních pozic a pohovořili o kulturní kompatibilitě a dovednostech uchazečů.
Většina lidí hledá práci online, takže náboráři tráví spoustu času na pracovních portálech a stránkách jako LinkedIn. Zveřejňují volná pracovní místa a aktivně vyhledávají kandidáty, kteří by se hodili na pozice, na které přijímají nové zaměstnance.
Závěr dne
Jak se den chýlí ke konci, náboráři se začínají připravovat na odchod. To obvykle zahrnuje úkoly jako:
- Aktualizace systémů pro sledování náboru
- Odpovídání na méně složité e-maily nebo rychlé dotazy
- Příprava úkolů na další den
Většina náborářů pracuje samostatně, ale stále jsou součástí týmu. Relativní klid na konci dne je příležitostí setkat se s náborovým týmem, zkontrolovat situaci, prodiskutovat výzvy a naplánovat týmové schůzky.
Různé pohledy na práci náboráře
Personalisté jsou vnímáni různě v závislosti na tom, s kým mluvíte. Nábor zaměstnanců je mnohostranná práce, takže není překvapivé, že si lidé o této kariéře vytvářejí představy. Podívejme se, co si různí lidé mohou myslet o vaší práci personalisty.
Názor rodičů, přátel a známých
Vaši přátelé a rodina možná nejsou s náborovým průmyslem příliš obeznámeni, takže pro ně práce náboráře zní jako kombinace práce v oblasti lidských zdrojů a prodeje. Často vnímají tuto roli jako zaměřenou především na najímání a pohovory s kandidáty – a ve skutečnosti to není tak daleko od pravdy.
Obecně se má za to, že náboráři pracují s uchazeči o zaměstnání a pomáhají jim najít práci, ale vaše rodina možná nechápe, kolik práce ve skutečnosti obnáší vyhledávání a nábor zaměstnanců. 👀
Jak klienti vnímají náboráře
Personalisté a vedoucí pracovníci firem obvykle najímají náborové konzultanty nebo interní náboráře, aby obsadili volná pracovní místa. Považují náboráře za důležité partnery, kteří nejen obsazují volná pracovní místa, ale také:
- Nabídněte informace o trhu práce
- Poradenství v oblasti náborového procesu
- Pochopte složitost náboru zaměstnanců s technickými dovednostmi
Klienti jsou obvykle zaneprázdněni svou vlastní prací, proto se spoléhají na náboráře, kteří vyhledají vhodné kandidáty a řídí proces náboru.
Vlastní vnímání personalisty versus jeho skutečné úkoly
Náboráři mají o své roli komplexnější představu. Většina z nich se považuje za kariérní poradce, poradce v oblasti talentů a odborníky v daném odvětví. Vědí, že jejich práce nespočívá pouze v obsazování volných míst, ale také v navazování smysluplných kontaktů, formování kariéry a ovlivňování růstu společnosti. 🏢
Je však důležité si uvědomit, že skutečné úkoly náboráře se ne vždy shodují s jeho vlastním vnímáním. Možná toužíte být strategickým partnerem, který má poslední slovo, ale ve skutečnosti trávíte den administrativními úkoly, jako je plánování pohovorů nebo vyřizování papírování. Výzvou pro náboráře je najít způsob, jak vyvážit tyto administrativní úkoly s více strategickými částmi jejich role.
Úkoly, díky kterým jsou náboráři nepostradatelní
Někteří personalisté zpočátku pohrdají myšlenkou najmout náboráře, ale tito lidé plní mnoho důležitých úkolů. Personalisté obvykle nemají kapacitu ani zkušenosti na to, aby řídili proces náboru, ale pro náboráře je to denní chléb. Náboráři jsou nepostradatelní z mnoha důvodů.
Správa uchazečů a dat
Náboráři vědí, jak hledat kandidáty. Nejde jen o to, podívat se, kdo je k dispozici, ale najít toho, kdo nejlépe vyhovuje dané pozici a firemní kultuře. Náboráři používají různé nástroje a techniky k identifikaci potenciálních kandidátů, od vyhledávání na LinkedIn a networkingu až po využívání existujících talentových databází. 🔍
Ale informace o kandidátech si nezapisují na lepící papírky. Zkušení náboráři používají nástroje jako ClickUp k vytvoření dobře udržované databáze kandidátů. Díky tomu je snadné kontaktovat potenciální kandidáty, sledovat jejich postup v náborovém procesu a udržovat si zásobu talentů pro budoucí volná místa. Databáze je ideální pro uchovávání záznamů, ale je také nezbytná pro informované strategické párování, které vyhovuje jak klientovi, tak kandidátovi.
Pravidelná komunikace
Náboráři překlenují propast tím, že jsou v neustálém kontaktu s manažery a uchazeči. V dnešní době není neobvyklé, že se na jedno pracovní místo hlásí více než 100 uchazečů, takže náboráři mají rozhodně co dělat.
Zodpovídání telefonátů od uchazečů zabere hodně času, ale náboráři také zůstávají v kontaktu se svými klienty. To zahrnuje nejen informování o průběhu aktuálních náborových kampaní, ale také poradenství ohledně tržních trendů a referenčních platů pro jednotlivé pozice. Náboráři fungují jako spojovací článek mezi organizací a pracovním trhem a poskytují cenné informace, které mohou ovlivnit rozhodnutí o přijetí zaměstnanců a plánování pracovní síly.
Komunikace s uchazeči
Kandidáti mají v procesu náboru stejnou moc jako společnost. Dobří náboráři vědí, že jejich práce nespočívá pouze v obsazení co největšího počtu pracovních míst, ale také v budování vztahů založených na porozumění. Úkolem náboráře je vzbudit u kandidátů nadšení pro danou příležitost a udělat na ně dobrý dojem.
Nástroje a techniky používané náboráři při každodenních úkolech
Nábor je práce, kde jsou na prvním místě lidé, ale technologie ji rozhodně zjednodušují. Náboráři používají tyto nástroje a techniky, aby byli v obraze ohledně trendů, komunikovali s klienty a kandidáty a vytvářeli promyšlené páry.
1. Používejte nástroj pro personalistiku a nábor, jako je ClickUp
Moderní nábor není bez správného softwaru efektivní. Proto se HR týmy spoléhají na ClickUp, který jim pomáhá spravovat vše od náboru přes zaškolení až po udržení zaměstnanců. 🤩
Nechceme se chlubit, ale naše šablony pro nábor a HR jsou velmi užitečné. Použijte šablonu ClickUp Recruitment Action Plan, aby náboráři a manažeři pro nábor zaměstnanců měli stejné informace o každé volné pozici.
ClickUp však slouží k mnohem více než jen k náboru – stejnou platformu můžete používat i poté, co se uchazeč stane zaměstnancem. Můžete například zkopírovat šablonu ClickUp HR Handbook a vytvořit standardy pro chování a výkon zaměstnanců.
2. Budujte si síť kontaktů na LinkedIn
LinkedIn se může zdát přehnaný, ale pro náboráře je stále nejlepším způsobem, jak se spojit s kandidáty. Je ideální pro networking, vyhledávání uchazečů a inzerování volných pracovních míst. Také umožňuje snadno a rychle posílat zprávy mnoha potenciálním kandidátům najednou.
3. Používejte systém pro sledování uchazečů – ATS
Systémy pro sledování uchazečů řídí náborový proces od začátku do konce. Systémy jako ClickUp sledují žádosti, organizují informace o uchazečích a zefektivňují komunikaci. ATS může dokonce filtrovat žádosti na základě určitých kritérií, jako je vzdělání nebo zkušenosti, aby se ušetřil čas.
4. Prohlédněte si pracovní portály a kariérní weby
Náboráři často využívají pracovní portály a kariérní weby k zveřejňování volných pracovních míst a oslovení širšího publika. Zveřejňujte inzeráty jak na obecných webech, tak na webech zaměřených na konkrétní odvětví, abyste rozšířili svůj dosah.
5. Nezapomeňte na další sociální média platformy
LinkedIn je standardní sociální síť pro vše, co souvisí s prací, ale není to jediné místo, kde lze najít kandidáty. Není neobvyklé, že náboráři používají platformy jako Facebook, Instagram, X (dříve Twitter) a dokonce i TikTok. Tyto platformy vám ve skutečnosti poskytují vhled do osobnosti, zájmů a kulturní kompatibility kandidáta, který přesahuje to, co můžete vidět v životopise.
6. Využijte screening kandidátů pomocí umělé inteligence
Nábor zaměstnanců může být časově náročný proces. Nástroje pro screening založené na umělé inteligenci pomáhají personalistům zúžit počet uchazečů v raných fázích náborového procesu, čímž vám ušetří hodiny ruční práce. Tyto nástroje používají algoritmy k posouzení, kteří uchazeči jsou nejvhodnější, a v rekordním čase vám předloží ty nejslibnější. Samozřejmě je stále na personalistovi, aby rozhodnutí umělé inteligence zkontroloval, ale tento nástroj vám i tak ušetří spoustu času.
7. Vyzkoušejte videorozhovory
Platformy pro videorozhovory jsou nezbytné pro nábor zaměstnanců na dálku. Jsou však užitečné i v případě, že najímáte někoho ve vašem městě, zejména pokud máte vícefázový proces pohovorů nebo manažera pro nábor zaměstnanců na jiném místě. Videorozhovory napodobují osobní interakce při osobním pohovoru, ale všem ušetří starosti s dojížděním.
8. Zkontrolujte analytické údaje o náboru
Jak efektivní jsou vaše náborové aktivity? To se dozvíte pouze tehdy, pokud zkontrolujete své výsledky. Nástroje pro analýzu a reporting náboru poskytují objektivní, na datech založené informace o vašich náborových procesech. Získáte užitečné metriky týkající se doby náboru, nákladů na nábor a efektivity vašich zdrojů. Tyto údaje kontrolujte alespoň jednou za měsíc, abyste získali užitečné informace, které vám pomohou zlepšit vaše náborové aktivity.
9. Účastněte se profesních networkingových akcí
Sociální sítě a pracovní portály jsou skvělé, ale nic nefunguje tak dobře jako osobní setkání s kandidáty. Náboráři se pravidelně účastní osobních akcí, aby navázali kontakt s potenciálními kandidáty a vybudovali si síť talentů. I když kandidáti momentálně nehledají práci, nikdy nevíte, kam vás přátelský kontakt v budoucnu zavede. Vystupte z davu a vaše síť se v mžiku rozroste. 🙌
10. Zaveďte program doporučování zaměstnanců
Doporučení zaměstnanců jsou chytrým způsobem, jak využít stávající pracovní sílu k identifikaci slibných kandidátů. Tyto programy obvykle vedou k přijetí kvalitnějších zaměstnanců, protože stávající zaměstnanci již rozumějí firemní kultuře. Navíc se vám potenciální kandidáti sami hlásí, takže ušetříte čas a zlepšíte kvalitu talentové základny – je to výhodné pro všechny!
Budoucnost náboru
Nic nezůstává navždy stejné, a to platí i pro náborový průmysl. Očekáváme, že v budoucnu dojde k několika trendům, které změní náborový proces, včetně:
- AI: Použití AI zefektivňuje vyhledávání kandidátů, jejich prověřování a dokonce i první pohovory. Existuje však riziko zaujatosti algoritmů AI, takže personalisté musí tuto technologii i nadále pečlivě sledovat.
- Nábor na dálku: V posledních letech prudce vzrostla popularita práce na dálku, takže stále více náborářů bude zpracovávat náborové procesy na dálku. Od virtuálních pohovorů po digitální zaškolování budou náboráři muset zvládnout umění efektivního hodnocení uchazečů v prostředí na dálku.
- Rovnost a sounáležitost: Společnosti právem kladou větší důraz na diverzitu a inkluzi při náboru zaměstnanců. Náboráři musí být informováni o nejnovějších zákonech a osvědčených postupech v oblasti náborových strategií DEIB.
S ClickUpem zvládnete nábor hravě
Preference pracovníků, technologie a měnící se trhy ovlivní budoucnost náboru. I když technologie zvládne velkou část náročných úkolů, náboráři budou vždy nezbytným lidským prvkem v procesu náboru, který překlenuje propast mezi manažery náboru a kandidáty.
Ať už jde o využívání nejmodernějších nástrojů, jako je ClickUp, k zefektivnění náborového procesu, nebo o přizpůsobování se nejnovějším trendům v oblasti náboru, kariéra v náboru slibuje růst, vliv a neustálé učení.
Samozřejmě, správné nástroje hrají klíčovou roli. Přizpůsobitelné šablony, databáze a náborové zprávy ClickUp pomáhají náborářům vyniknout ve své práci. Vyzkoušejte ClickUp na vlastní kůži: Vytvořte si nyní zdarma svůj náborový pracovní prostor.