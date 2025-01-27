10 nejlepších nástrojů pro hodnocení talentů pro náboráře

Díky široké škále softwaru pro řízení talentů mohou dnes personální týmy využívat umělou inteligenci a pokročilé funkce pro hodnocení a posuzování uchazečů během náboru. I tak se však může stát, že nakonec vybereme nesprávného kandidáta.
Co bychom mohli dělat špatně? Jako manažer náboru jsem zjistil, že i přes několik kol pohovorů vybíráme kandidáty na základě několika parametrů – jejich schopnosti uspět v testu a udělat silný dojem. Musíme hodnotit hlubší dovednosti, jako jsou technická zdatnost, schopnost týmové práce, kulturní kompatibilita a další.
Náš tým otestoval několik nástrojů pro hodnocení talentů a řízení výkonu, které nám pomohly sledovat tyto parametry. Chtěli jsme učinit informované rozhodnutí založené na parametrech vycházejících z dat, nikoli na lidských předsudcích.
Pojďme se podívat na podrobnosti těchto nástrojů a pochopit, jak i vy můžete vybrat ideální nástroje pro hodnocení talentů pro vaši organizaci.
Co byste měli hledat v nástrojích pro hodnocení talentů?
Proč jsme vybrali právě tyto nástroje pro hodnocení talentů, když je na trhu k dispozici tolik možností? Důvody jsou celkem jednoduché.
Spolu s našimi personálními manažery jsem strávil nespočet hodin procházením životopisů a pohovory s uchazeči. Ačkoli jsou tyto tradiční metody stále nezbytné, často nedokážou plně odhalit potenciál uchazeče. Nástroj pro hodnocení talentů vám pomůže lépe posoudit dovednosti uchazeče, včetně kognitivních schopností, schopnosti řešit problémy, technické zdatnosti, komunikačních dovedností a mnoho dalšího.
Aby vám tyto špičkové nástroje pro hodnocení talentů pomohly s tímto složitým procesem, měly by mít následující funkce:
- Pokročilé moduly hodnocení: Vyberte si možnost, která podporuje vaše konkrétní požadavky. Většina softwaru pro řízení lidských zdrojů vám pomůže se základním procesem hodnocení talentů. Pokud například potřebujete testovat hodnocení kódování pomocí simulací reálných pracovních situací, ujistěte se, že váš nástroj tuto funkci podporuje.
- Snadné použití: Vyberte si uživatelsky přívětivou možnost, kterou snadno zvládne celý váš HR tým. Podle mých zkušeností to pomáhá šetřit čas a snižuje frustraci uchazečů i náborářů.
- Podrobné informace: Vyberte si nástroj, který poskytuje podrobné zprávy nebo systém hodnocení, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o přijímání zaměstnanců.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že nástroj nabízí integraci s vámi zvoleným softwarem pro monitorování zaměstnanců, abyste nemuseli data synchronizovat ručně. Online nástroje pro hodnocení talentů by neměly být pouze samostatným softwarem ve vašem technologickém portfoliu.
10 nejlepších nástrojů pro hodnocení talentů, které můžete použít v roce 2024
S ohledem na tyto faktory jsme sestavili seznam nejlepších nástrojů pro hodnocení talentů, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Zatímco některé nástroje jsou komplexními nástroji pro plánování lidských zdrojů, jiné se zaměřují na specifické oblasti, jako je hodnocení chování nebo videorozhovory. Pojďme si tyto deset nástrojů postupně představit:
1. ClickUp (nejlepší pro celkový proces HR a řízení projektů)
ClickUp je nejlépe hodnocený software pro produktivitu, řízení projektů a lidské zdroje na světě, který mohou používat společnosti všech velikostí, složitostí a odvětví. Díky několika bezplatným šablonám pro HR a více než 1 000 integracím můžete rychle zahájit proces náboru a centralizovat všechna hodnocení talentů, proces hodnocení a zapracování na jedné platformě.
Vezměte si například šablonu HR SOP od ClickUp. Jedná se o plně přizpůsobitelnou šablonu tabule, která vám umožní stanovit protokoly, úkoly a zásady vaší organizace v oblasti lidských zdrojů, aby vaše týmy HR vždy věděly, jaké postupy mají v různých situacích dodržovat. Díky tomu budete držet krok s měnícími se předpisy a pomůžete celému týmu HR:
- Sledujte znalostní bázi a aktualizace dokumentů HR v centralizovaném úložišti.
- Snadno ukládejte a aktualizujte záznamy o zaměstnancích a postupy
- Sledujte, monitorujte a kontrolujte aktivity v oblasti lidských zdrojů pro vyšší efektivitu.
Platforma ClickUp pro řízení lidských zdrojů vám umožňuje:
- Zjednodušte řízení lidských zdrojů: Vytvořte centrální místo pro správu všech údajů o uchazečích, včetně důvěrné komunikace mezi manažery a přímými podřízenými, hodnocení, životopisů a dalších podrobností, což usnadní sledování těchto údajů o vašich zaměstnancích.
- Zefektivněte svůj náborový proces: Pomocí ClickUp Tasks rozdělte náborový proces na zvládnutelné části a přiřaďte je přímo odpovědným osobám (DRI). Naplánujte si časový harmonogram náboru, sledujte postup úkolů a řešte překážky nebo spolupracujte s dalšími zúčastněnými stranami a snadno spravujte hodnocení, pohovory a oslovování uchazečů.
- Získejte informace v reálném čase: Analyzujte výkonnost, zapojení a rozvoj zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných dashboardů a reportů ClickUp. S ClickUp Views získáte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, díky kterým můžete interpretovat a sdílet data způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
- Nastavte si připomenutí a sledujte: Nastavte si automatická připomenutí pro pohovory, následnou komunikaci a další úkoly v oblasti lidských zdrojů pomocí ClickUp Reminders.
- Zlepšete zapracování a školení: Vytvořte centralizované centrum pro proces zapracování pomocí ClickUp Docs, které podporuje plynulý tok informací a aktualizace v reálném čase díky funkcím pro společnou úpravu.
- Shromažďujte podrobné recenze od zaměstnanců: Shromažďujte anonymní zpětnou vazbu nebo podrobné odpovědi od uchazečů o vašem náborovém procesu nebo dokonce o zapracování nových zaměstnanců; pomocí ClickUp Form View to můžete snadno provést.
Kromě toho můžete urychlit hodnocení online dovedností pomocí nástrojů pro hodnocení talentů a pokročilých šablon pro hodnocení výkonu v rámci ClickUp. Šablona ClickUp Performance Review Template například zefektivňuje celý proces hodnocení kandidátů a umožňuje vám:
- Stanovte si jasné cíle pro proces hodnocení a náboru zaměstnanců.
- Efektivně sledujte hodnocení a výkonnost zaměstnanců.
- Získejte upřímnou zpětnou vazbu a 360° hodnocení od zaměstnavatelů a kolegů.
Po dokončení hodnocení můžete vybrat vhodného kandidáta pomocí šablony ClickUp Hiring Selection Matrix Template, která vám pomůže spravedlivě a objektivně posoudit potenciální kandidáty. Pomocí této šablony můžete:
- Uspořádejte všechny informace o uchazečích na jedné platformě.
- Vyhodnoťte životopisy a získejte všechny údaje o uchazečích, jako jsou zkušenosti, dovednosti, kvalifikace a výsledky hodnocení, na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte všechny funkce pro nábor, zaškolování a další HR procesy na jedné platformě.
- Usnadněte brainstorming a společné řešení problémů v rámci iniciativ v oblasti lidských zdrojů pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Získejte v reálném čase informace o výkonu, zapojení a rozvoji zaměstnanců prostřednictvím přizpůsobitelných dashboardů a reportů.
- Sladěte cíle zaměstnanců s cíli organizace a efektivně sledujte pokrok pomocí ClickUp Goals, díky čemuž noví zaměstnanci budou vědět, co se od nich očekává.
- Pomocí integrované funkce Time Tracking v ClickUp můžete přesně sledovat čas, který zaměstnanci strávili různými úkoly a projekty, a využít jej k hodnocení výkonu a alokaci zdrojů.
- Zůstaňte ve spojení a spravujte úkoly v oblasti lidských zdrojů na cestách pomocí mobilní aplikace ClickUp.
- Chraňte citlivá data zaměstnanců pomocí robustních bezpečnostních opatření a funkcí pro zajištění souladu s předpisy.
- Využijte ClickUp Brain, výkonného asistenta s umělou inteligencí, k automatizaci rutinních úkolů, generování personálních zpráv a poskytování inteligentních návrhů týkajících se náborových procesů.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím a vlastnostem může trvat nějakou dobu, než se seznámíte s rozhraním ClickUp, což vyžaduje strmější křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Mercer Mettl Assessments (nejlepší komplexní online platforma pro hodnocení)
Mercer Mettl je předním hráčem v oblasti hodnocení talentů a nabízí širokou škálu hodnocení, která umožňují posoudit kandidáty z různých úhlů pohledu. Od psychometrických testů po hodnocení technických dovedností poskytuje Mercer Mettl ucelený pohled na potenciál kandidáta.
Díky tomu je ideální pro organizace, které potřebují komplexní platformu pro nábor a správu zaměstnanců. Zahrnuje možnost provádět vzdálená hodnocení, prověřovat uchazeče a pořádat pohovory, což je pro dnešní digitální pracoviště zásadní.
Nejlepší funkce Mercer Mettl
- Získejte komplexní platformu pro hodnocení kódování, simulace, hodnocení pod dohledem nebo online zkoušky.
- Přizpůsobte hodnocení tak, aby odpovídalo vašim konkrétním pracovním pozicím a požadavkům odvětví.
- Integrujte je s několika nástroji a systémy pro řízení lidských zdrojů, s podporou více než 20 jazyků.
- Získejte přístup k knihovně předem připravených hodnocení pro vaše náborové a vzdělávací procesy a vědecký proces hodnocení.
Omezení Mercer Mettl
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím může mít strmou křivku učení, zejména pokud jde o přizpůsobení hodnocení vašemu konkrétnímu odvětví nebo použití.
- Provozování výhradně online znamená, že není možné obsluhovat trhy, které očekávají, že data a informace o zaměstnancích budou hostovány na jejich platformě, zejména v případě instalace na místě a ukládání dat.
Ceny Mercer Mettl
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mercer Mettl
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (41 recenzí)
3. Test Gorilla (nejrozsáhlejší knihovna nástrojů pro hodnocení talentů)
TestGorilla je oblíbený nástroj pro hodnocení kódování a technických dovedností. Umožňuje vám vytvořit test od základu pomocí různých typů hodnocení, včetně hodnocení pracovních dovedností, simulací, testů kognitivních schopností, testů osobnosti, měkkých dovedností a dalších.
Díky rozsáhlé knihovně předem připravených hodnocení a uživatelsky přívětivému rozhraní je tento nástroj ideální pro personální týmy, které nemají dostatečné technické znalosti nebo odborné zkušenosti v konkrétní oblasti nebo odvětví, pro které hledají nové zaměstnance.
Nejlepší funkce Test Gorilla
- Přístup k rozsáhlé knihovně předem připravených hodnocení pro různé pracovní pozice a odvětví.
- Hodnocení lze snadno přizpůsobit pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Pro hodnocení využijte videorozhovory a možnosti živého dohledu.
- Rychlá integrace s oblíbenými systémy pro řízení lidských zdrojů
Omezení Test Gorilla
- Omezená hloubková analýza ve srovnání s některými konkurenty
- Tento nástroj se zaměřuje především na předběžné prověřování uchazečů, nikoli na komplexní hodnocení talentů, a je proto ideální pouze pro manažery nebo týmy odpovědné za nábor zaměstnanců.
Ceny Test Gorilla
- Zdarma
- Starter: 75 $/měsíc
- Pro: 115 $/měsíc
Hodnocení a recenze Test Gorilla
- G2: 4,5/5 (více než 1150 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (239 recenzí)
4. Predictive Index (nejlepší nástroj pro hodnocení chování)
Predictive Index nebo PI Hires (nástroj společnosti pro hodnocení talentů) je ideální pro hodnocení uchazečů na základě jejich behaviorálních a kognitivních schopností. Tento nástroj, který se opírá o více než 60 let výzkumu v oblasti behaviorálních věd, poskytuje cenné informace o tom, jak jednotlivci komunikují s ostatními a přistupují k úkolům, a pomáhá vám tak identifikovat ty nejvhodnější kandidáty pro váš tým.
Nejlepší funkce Predictive Index
- Využijte sílu behaviorálního hodnocení k identifikaci osobnostních rysů a pracovních stylů.
- Využijte kognitivní hodnocení k měření schopnosti učit se
- Vytvářejte a rozvíjejte týmy přizpůsobené vašim požadavkům pomocí nástroje pro optimalizaci talentů.
- Získejte API a možnosti integrace s několika systémy HR pro plynulé pracovní postupy.
Omezení prediktivního indexu
- Zaměřuje se především na behaviorální a kognitivní hodnocení, v ostatních oblastech je omezený.
- Vyžaduje školení a náročnou přípravu, aby bylo možné plně využít možnosti platformy.
Ceny Predictive Index
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Predictive Index
- G2: 4,7/5 (650 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Alva (nejlepší nástroj pro hodnocení talentů založený na umělé inteligenci)
Alva je moderní nástroj pro hodnocení talentů určený pro týmy, které chtějí rychle a přesně vyhodnotit uchazeče. Kombinuje odborně navržená testy osobnosti a logiky s pokročilými funkcemi umělé inteligence a strojového učení, aby poskytl praktické informace o potenciálu uchazeče v různých oblastech.
Nejlepší funkce Alva
- Využijte hodnocení osobnosti a logického uvažování založené na umělé inteligenci a získejte rychlou analýzu a zpětnou vazbu o uchazeči.
- Zrychlete své hodnocení pomocí rychlého hodnocení a řazení kandidátů.
- Hladká integrace s několika nástroji pro řízení lidských zdrojů a CRM pomocí vestavěných API a synchronizačních možností.
Omezení Alvy
- Relativně nová platforma s omezeným pronikáním na trh
- Úplná závislost na umělé inteligenci může být pro některé organizace problémem, zejména pokud jde o informace o uchazečích a ochranu osobních údajů.
Ceny Alva
- Grow: 429 $/měsíc
- Scale: 799 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Alva
- G2: 4,1/5 (12 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. iMocha (nejkomplexnější nástroj pro hodnocení a získávání talentů)
Pro každého, kdo se dlouhodobě pohybuje v oblasti lidských zdrojů, je iMocha známým jménem. Tento komplexní nástroj pro hodnocení a získávání talentů je nyní vybaven umělou inteligencí a nabízí více než 200 taxonomií, přes 1500 pracovních profilů a více než 2500 testů tvrdých a měkkých dovedností, ze kterých si můžete vybrat. Nabízí komplexní sadu hodnocení a podrobných analýz, které pomáhají náborářům činit informovaná rozhodnutí o přijímání zaměstnanců.
Nejlepší funkce iMocha
- Hodnoťte širokou škálu dovedností, od technických znalostí po měkké dovednosti.
- Vytvářejte přizpůsobená hodnocení, která odpovídají konkrétním požadavkům na danou pozici.
- Využijte dohled nad testováním založený na umělé inteligenci pro bezpečné provádění testů.
- Vytvářejte podrobné analýzy výkonu a praktické poznatky.
- Hladká integrace se stávajícími systémy HR pro efektivní pracovní postupy.
Omezení iMocha
- Komplexní platforma s náročnějším osvojením ve srovnání s některými konkurenty.
- Neexistuje žádný bezplatný plán, který by umožňoval vyzkoušet tento nástroj.
Ceny iMocha
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze iMocha
- G2: 4,4/5 (252 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (30 recenzí)
7. Testlify (nejlepší nástroj pro testování s reporty a analýzami založenými na umělé inteligenci)
Testlify je špičkový nástroj pro testování, který analyzuje informace o uchazečích a jejich komunikační dovednosti během náborového procesu. Tato hodnocení jsou podrobná a zahrnují několik parametrů, se kterými můžete experimentovat. Jelikož je hodnocení založeno na konkrétních předem definovaných faktorech, celý proces se stává objektivním a spravedlivým, což zajišťuje, že v náborovém procesu nedochází k zaujatým rozhodnutím.
Nejlepší funkce Testlify
- Provádějte poutavé videorozhovory s různými typy otázek.
- Hodnoťte praktické schopnosti prostřednictvím interaktivního hodnocení dovedností.
- Využijte analytiku založenou na umělé inteligenci k hodnocení výkonu uchazečů.
- Hladká integrace do stávajících náborových procesů
Omezení Testlify
- Hodnocení uchazečů nepodporuje více jazyků.
- Omezený rozsah hodnocení založeného na rolích
Ceny Testlify
- Starter: 49 $/měsíc
- Základní: 149 $/měsíc
- Podnikání: 299 $/měsíc
- Premium: 749 $/měsíc
Hodnocení a recenze Testlify
- G2: 4,8/5 (125 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (29 recenzí)
8. HireVue (nejlepší platforma pro hodnocení a videorozhovory založená na umělé inteligenci)
Další platformou na našem seznamu, která skvěle využívá AI, je HireVue. Tato platforma pro digitální pohovory a hodnocení využívá technologii založenou na AI pro to, co nazývá lidskou potenciální inteligencí. Platforma je ideální pro provádění videopohovorů a poskytování podrobných hodnocení a gamifikovaných prvků uchazečům, aby byl celý proces zajímavější a vzrušující. To vám umožní posoudit nejen technické znalosti nebo dovednosti v oblasti kódování, ale také vyhodnotit kognitivní schopnosti a rozhodovací schopnosti, identifikovat osobnostní rysy a další.
Nejlepší funkce Hirevue
- Využijte videorozhovory na vyžádání s různými typy otázek a možností použít stávající šablony rozhovorů pro efektivní proces.
- Využijte gamifikovaná hodnocení k posouzení kognitivních schopností a osobnosti vašich uchazečů.
- Získejte přístup k analytickým nástrojům založeným na umělé inteligenci pro hodnocení uchazečů a rychlý přehled schopností každého uchazeče.
- Hladká integrace s nejlepšími systémy pro řízení lidských zdrojů
- Získejte podporu pro více než 45 jazyků, což vám umožní přístup k širšímu okruhu talentů.
Omezení Hirevue
- Vyžaduje mnoho počátečního nastavení a času na přizpůsobení vašim konkrétním požadavkům.
- Zaměření na videorozhovory a gamifikované hodnocení může být pro některé organizace omezující.
- V porovnání s některými jinými nástroji pro hodnocení talentů dražší.
Ceny Hirevue
- Základní: 35 000 $/rok
- Podnik: 75 000 USD/rok
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hirevue
- G2: 4,1/5 (231 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (47 recenzí)
9. Harver (nejlepší automatizovaná platforma pro proces náboru velkého počtu zaměstnanců)
Společnosti často musí rychle najímat nové zaměstnance, aby přizpůsobily své zdroje požadavkům trhu. Při takovém bleskovém náboru však nalezení správných talentů často znamená rychlé rozhodování, které nemusí být vždy správné. S Harverem získáte flexibilní řešení, které vám pomůže optimalizovat vaše rozhodnutí ohledně talentů pomocí dat a vědeckých poznatků, díky nimž snadno vyberete ty správné kandidáty.
Tento nástroj využívá kombinaci hodnocení, videorozhovorů, ověřování referencí a systému bodování, aby vám pomohl urychlit proces náboru a zároveň učinit přesná rozhodnutí založená na datech. Díky tomu je oblíbenou volbou pro organizace s velkým objemem náborových požadavků.
Nejlepší funkce Harver
- Provádějte komplexní hodnocení, včetně videorozhovorů, přednáborových kontrol a ověřování minulosti uchazečů.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k optimalizaci rozhodnutí o přijímání zaměstnanců a zrychlení procesu hodnocení uchazečů.
- Získejte uživatelsky přívětivou platformu pro hodnocení, kterou mohou snadno používat uchazeči ze všech prostředí.
Omezení Harver
- Přesnost hodnocení každého kandidáta závisí na úplnosti poskytnutých údajů, které nemusí vždy poskytovat správné výsledky.
- Vytváření vlastních hodnocení talentů a školení vyžaduje další čas a úsilí, což je náročné, zejména pro organizace, které potřebují přijímat rychlá rozhodnutí.
- Zaměření na nábor velkého počtu uchazečů může omezit jeho vhodnost pro specializované pozice.
Ceny Harver
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Harver
- G2: 4,6/5 (171 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Prevue (nejlepší platforma pro hodnocení a rozvoj talentů)
Prevue Skills je specializovaná sada nástrojů pro hodnocení a výběr uchazečů, kterou nabízí Prevue HR, komplexní řešení pro oblast lidských zdrojů. Stejně jako většina nástrojů pro hodnocení umožňuje Prevue Skills otestovat znalosti uchazeče na základě simulačních testů přizpůsobených konkrétním odvětvím a pozicím. Nástroj obsahuje více než 500 hodnocení talentů, takže si můžete vybrat to, které nejlépe vyhovuje vašim cílům v oblasti lidských zdrojů.
Díky tomu lze kandidáty hodnotit v různých dimenzích, včetně kognitivních schopností, osobnosti a dovedností. Poskytuje také zdroje pro rozvoj, které pomáhají zaměstnancům růst a dosahovat úspěchů v rámci organizace.
Nejlepší funkce Prevue
- Vytvořte testy kognitivních schopností k měření schopností řešit problémy a logického uvažování.
- Vyhodnoťte osobnostní testy, abyste porozuměli behaviorálním stylům svých kandidátů.
- Vytvořte specializovaná hodnocení dovedností, abyste mohli posoudit kompetence specifické pro danou pozici pomocí scénářů z reálného života.
- Porovnejte kandidáty s konkrétním pracovním profilem a získejte jasnou představu o tom, jak dobře odpovídají požadavkům společnosti.
- Využijte zdroje pro rozvoj talentů k růstu a koučování zaměstnanců, jakmile je kandidát přijat a stane se součástí vaší organizace.
Omezení Prevue
- Uživatelé zjistili, že Prevue Skills má omezené možnosti integrace s jinými nástroji pro řízení lidských zdrojů nebo systémy ATS, což je nevýhodné, pokud nechcete používat komplexní řešení pro řízení lidských zdrojů této společnosti.
Ceny Prevue
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Prevue
- G2: 4,5/5 (53 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (64 recenzí)
Zlepšete svůj proces výběru kandidátů pomocí nejlepšího nástroje pro hodnocení talentů
Výběr správných nástrojů pro hodnocení talentů je klíčový pro efektivní nábor. Existuje sice řada možností, ale je důležité najít platformu, která odpovídá vašim potřebám a kterou přijme celé oddělení lidských zdrojů. ClickUp vyniká jako komplexní řešení, které tento proces zjednodušuje.
Jako komplexní platforma pro zvýšení produktivity ClickUp zefektivňuje celý váš HR workflow, od náboru až po řízení výkonu. Jeho přizpůsobitelné funkce, spolupráce v reálném čase a robustní reporting vám umožňují činit informovaná rozhodnutí a podporovat růst firmy.