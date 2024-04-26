Tipy pro přípravu na váš příští pohovor na dálku

Ze všech kroků vedoucích k získání vysněného zaměstnání je pohovor pravděpodobně nejvíce zastrašujícím a nejdůležitějším krokem, zejména s ohledem na popularitu pohovorů na dálku. Přibližně 60 % dnešních společností dává přednost pohovorům na dálku před osobními pohovory.
Virtuální pohovory změnily proces pohovorů, který je nyní kratší, levnější, flexibilnější a velmi pohodlný. Mají však také řadu výzev. Jsou závislé na technologii, která může kdykoli způsobit problémy. Online spojení s personalistou také vyžaduje více úsilí.
Ať už jsou výzvy jakékoli, faktem je, že pohovory na dálku jsou tu, aby zůstaly. Naštěstí jsme pro vás sestavili chytré tipy, strategie, osvědčené postupy a vynikající nástroj, které vám pomohou uspět při pohovoru.
Ať už se připravujete na pohovor nebo jste personalista, který chce vylepšit proces náboru na dálku, máme pro vás řešení.
Výhody a nevýhody pohovorů na dálku
Než se pustíme do tipů, pojďme se rychle podívat na výhody a nevýhody virtuálního pohovoru.
Výhody
Zde jsou výhody virtuálního pohovoru:
Flexibilní
Vzdálené pohovory nabízejí větší flexibilitu při plánování. Můžete si vybrat čas, který vám nejlépe vyhovuje, a naplánovat pohovor. Nejlepší na tom však je, že nemusíte řešit cestovní náležitosti.
Méně stresu
Pohovor ve vašem domě nebo jiném známém prostředí pomáhá snížit stres a nervozitu. Zvyšuje také vaše šance na lepší výkon během pohovoru.
Úspora nákladů
Videohovor šetří náklady jak uchazečům, tak personalistům. Uchazeči nemusí cestovat na dlouhé vzdálenosti a utrácet zbytečné peníze. Na druhé straně personalisté ušetří náklady, protože nemusí proplácet cestovní výdaje, zajišťovat ubytování pro uchazeče z jiných měst, řešit zpoždění a zrušení schůzek a zkracují dobu náboru.
Pohodlí
Rozhovorů se můžete účastnit z pohodlí domova nebo z jakéhokoli místa se stabilním a spolehlivým připojením k internetu, což je velmi pohodlné.
Bonus: Výhody virtuálních týmů!
Nevýhody
Vzdálené pohovory mohou mít také některé nevýhody a představovat výzvu pro pohovorujícího i uchazeče.
Problémy s technologií
Problémy s připojením, softwarové chyby nebo poruchy hardwaru jsou při používání technologie běžné. Tyto problémy během pohovoru však mohou narušit váš projev a negativně ovlivnit váš výkon.
Rozptýlení
Domácí prostředí je často rušné a plné rozptýlení. Faktory jako členové rodiny nebo spolubydlící pracující z domova, návštěvy přátel a příbuzných a péče o děti nebo domácí mazlíčky mohou ovlivnit vaši koncentraci během pohovoru.
Omezené neverbální signály
Virtuální pohovory ztěžují jak pohovorujícímu, tak uchazeči o práci vzájemné odhadování reakcí a neverbálních signálů. Mohou tak mít potíže s přizpůsobením svých odpovědí a posouzením situace.
Příprava na pohovor na dálku
Chcete uspět při pohovoru a zanechat na personalistu trvalý dojem? Máme pro vás řešení!
Zde je několik tipů pro virtuální pohovory, které vám pomohou připravit se a získat práci svých snů.
Prostudujte si společnost
Prvním a nejdůležitějším krokem je prozkoumání společnosti a její kultury. Nezastavujte se u toho, co společnost dělá a jak. Pochopte, proč společnost dělá to, co dělá. Jaká je její vize? Čeho chce dosáhnout?
Dále si ověřte základní informace, hodnoty značky, zakladatele, firemní kulturu, kola financování, investory, konkurenci a strukturu společnosti.
To vám pomůže prezentovat se jako skutečně zainteresovaný uchazeč. Můžete klást relevantnější otázky a odpovídat s větší prozíravostí. Personalista vás také bude pravděpodobně považovat za spolehlivého uchazeče, když uvidí, kolik jste si nastudoval.
Tyto informace najdete na webových stránkách společnosti a na webech jako Glassdoor a Crunchbase. Můžete také kontaktovat současné nebo bývalé zaměstnance společnosti a dozvědět se více o jejich firemní kultuře.
Vyberte si nejlepší místo
Pokud jde o první dojem, vaše virtuální pozadí je téměř stejně důležité jako váš vzhled. Proto uklidte prostor, který plánujete během pohovoru použít. Vyberte si jednoduché místo s minimem rušivých prvků, například před prázdnou stěnou.
Cílem je udržet pozornost personalisty na vás, nikoli na pozadí. Pokud nemůžete najít pozadí bez rušivých prvků, můžete použít jednoduché a čisté virtuální pozadí.
Další věcí, kterou je třeba zkontrolovat, je osvětlení. Nepoužívejte místo s protisvětlem ani světlo v pozadí, protože by to vrhlo stín na vaši tvář. Nechcete přece, aby personalista trávil čas tím, že se snaží rozluštit, jak vypadáte. Místo toho použijte zdroj světla zepředu, aby byl obraz jasný. Pokud máte stolní lampu, umístěte ji před sebe.
A jakmile budete mít připravené pozadí, zkontrolujte jeho vzhled pomocí kamery.
Oblečte se tak, abyste zapůsobili
Personalista očekává, že budete vypadat upraveně a profesionálně, proto se musíte dobře obléknout. Ačkoli se myšlenka absolvovat pohovor v pyžamu a formální košili může zdát lákavá, je to velký omyl. Nikdy nevíte, kdy budete muset vstát. Co když zazvoní zvonek a budete muset otevřít dveře? Vaše pyžamo nemusí udělat nejlepší dojem.
Proto noste formální oblečení, i když se vám to doma může zdát směšné. Další výhodou formálního oblečení je, že vám pomůže dostat se do správné nálady.
Můžete si obléct košili nebo top se zajímavým (ale ne přehnaným) potiskem. Vhodný je také upravený svetr. Pokud máte vzdálený pohovor na pozici v oblasti financí nebo práva, možná budete chtít obléct oblek.
Až budete připraveni, zkontrolujte pomocí kamery, zda vám oblečení sluší. Celkově je důležité vypadat atraktivně, upraveně a profesionálně.
Otestujte si předem své technické vybavení
Jelikož se jedná o virtuální pohovor, musíte používat internet a technologie, což znamená, že jste zcela závislí na jejich fungování. Proto si předem otestujte své vybavení. Pokud používáte nástroj pro vzdálenou spolupráci, který jste nikdy předtím nepoužívali, vyzkoušejte si ho předem, abyste pochopili jeho funkce, zejména ztlumení, zrušení ztlumení, sdílení obrazovky, zapnutí zvuku a videa atd.
Zvažte, zda se k jednání nepřipojí váš přítel, aby otestoval video platformu. Pokud není možné nástroj otestovat, můžete si také prohlédnout online videa a blogy.
Další věcí, kterou musíte udělat, je provést test rychlosti. Stačí zadat do vyhledávače „test rychlosti internetu“ a zkontrolovat, zda je vaše internetové připojení dostatečně rychlé. Nezapomeňte zkontrolovat jak rychlost stahování, tak nahrávání. Můžete si také připravit náhradní zařízení pro připojení k internetu pro případ, že by došlo k problémům s vaším aktuálním připojením.
I když vám všechna tato příprava nemusí zabránit technickým problémům, připraví vás na to, abyste je zvládli s klidem.
Pochopte virtuální etiketu
Etiketa virtuálních schůzek udává tón pohovoru a dokazuje vaši profesionalitu. Zde jsou dovednosti pro videopohovor, které musíte znát:
- Vyhněte se výrazným barvám a rušivým vzorům v pozadí a na oblečení. Raději se držte neutrálních barev.
- Dávejte pozor na to, jak daleko nebo blízko jste od obrazovky. Zkontrolujte to, když testujete pozadí a svůj vzhled.
- Při mluvení se dívejte do webové kamery. Pomůže vám to navázat oční kontakt s personalistou a vypadat soustředěně. Přilepte si vedle webové kamery poznámkový lístek nebo samolepku s očima, aby vám připomínaly, že se máte dívat tam.
- Přikývněte hlavou, abyste dali najevo, že rozumíte tomu, co říká personalista.
- Pokud používáte externí webovou kameru, zkontrolujte její umístění, abyste našli nejlepší pozici.
- Seďte rovně, nehrbte se a neseděte v křesle shrbeně. Udržujte otevřenou pozici a uvolněné ruce.
- I když jste nervózní, snažte se nehýbat.
Dělejte si poznámky
Jednou z výhod videohovoru je, že si během něj můžete dělat poznámky. To však neznamená, že byste měli mít před sebou připravené kompletní odpovědi.
Plně připravené odpovědi se mohou zdát jako skvělý nápad, ale mohou působit dojmem, že čtete, místo abyste konverzovali. Navíc mohou narušit přirozený tok konverzace.
Pokud si tedy děláte poznámky, před pohovorem si jejich používání nacvičte, abyste je mohli využít, aniž byste narušili plynulost konverzace. Poznámky by měly být stručné – ideálně ne delší než jedna strana – a odkazujte na ně co nejméně.
Zapište si své dosavadní pracovní úspěchy do poznámkového bloku ClickUp, abyste je měli po ruce. Pokud vás personalista požádá, abyste se podělili o své nejvýznamnější pracovní úspěchy, budete mít připravený seznam projektů nebo úkolů, o které se můžete podělit.
Dalším způsobem, jak využít poznámky během pohovoru, je zaznamenat si potenciální otázky, které můžete položit později. Je to skvělý způsob, jak ukázat, že jste zapojení a soustředění na slova pohovoru.
Ptejte se na správné otázky
I přes veškerý váš výzkum budete mít jistě otázky týkající se společnosti a její kultury. To platí zejména pro virtuální pohovory, kde nemáte možnost fyzicky vidět kanceláře společnosti, její zázemí, týmy atd.
Nenechte se proto odradit od kladení správných otázek.
Ptejte se na věci, které vás zajímají, ale vyhněte se potenciálně kontroverzním otázkám. Můžete se například zeptat na vizi společnosti, kulturu v kanceláři, tým, se kterým budete pracovat, možnosti školení a kariérního růstu atd. Vyhněte se však otázkám týkajícím se ukončení pracovního poměru, rozchodu atd.
Pokud si nejste jisti, na co se zeptat, použijte chatovací asistenty s umělou inteligencí, kteří vám vygenerují relevantní otázky, které můžete během pohovoru položit. Mějte tyto otázky po ruce a seřaďte je podle důležitosti pomocí jednoduchého, ale praktického nástroje, jako je ClickUp Notes.
Nacvičte si to
Je přirozené, že jste během pohovoru nervózní. Existují však způsoby, jak tuto nervozitu zmírnit a nedat ji najevo řečí těla nebo výrazem obličeje. Zkuste si před pohovorem několikrát nacvičit, co budete říkat.
Zde jsou věci, na které byste se měli zaměřit:
- Zkontrolujte si rychlost řeči. Neměli byste mluvit příliš pomalu ani příliš rychle, protože v obou případech můžete působit nervózně. Můžete si to zkontrolovat tak, že se nahrajete a poslechnete si záznam.
- Při mluvení používejte gesta rukou a udržujte otevřenou pozici těla. Zkřížené ruce jsou při jakémkoli pohovoru, ať už osobním nebo virtuálním, velkým tabu.
- Zajistěte, aby během pohovoru dominovala obrazovce vaše hlava a horní část ramen.
- Snažte se při mluvení nedívat na sebe.
Připravte se na rušivé vlivy
Abyste omezili rušivé vlivy z okolí, zajistěte, abyste byli během pohovoru sami v místnosti se zavřenými dveřmi. Vzhledem k tomu, že nás obklopuje mnoho elektronických zařízení, je dobré:
- Vypněte oznámení
- Vypněte mobilní telefon (nebo ho přepněte do tichého režimu)
- Použijte funkci „Nerušit“
- Zavřete sociální sítě a další karty prohlížeče
Vždy však existuje možnost, že budete během pohovoru vyrušeni. Například můžete být sami doma, když zazvoní zvonek u dveří. Pokud si připravíte, jak v takových případech zareagujete, snížíte pravděpodobnost, že se znervózníte.
Cílem je být co nejprofesionálnější. Pokud tedy máte domácího mazlíčka, který může v pozadí vydávat zvuky nebo skákat, můžete to zmínit na začátku, aby na to byl personalista připraven.
Pokud někdo zazvoní u vašich dveří, přiznejte přerušení, omluvte se a zachovejte klid. Personalista ví, že jste doma, a náhlá přerušení, i když jsou nepříjemná, jsou také součástí života.
Vybudujte si vztah
Pohovory nejsou jen výměnou otázek a odpovědí, ale oboustrannou diskusí. Máte jen krátkou dobu na to, abyste odpověděli na otázky personalisty, ukázali svou osobnost a navázali s ním kontakt.
Odpovídejte na jejich otázky, komentujte jejich odpovědi a v pravý okamžik přidejte své otázky. Nechte konverzaci plynout co nejpřirozeněji.
Předem si zjistěte, zda máte s personalistou společné zájmy. Podívejte se na jeho profil na LinkedIn nebo na profil společnosti, případně si ho vygooglete.
V konečném důsledku buďte otevření, přátelští, autentičtí a snažte se o upřímnou konverzaci.
Vedení pohovoru na dálku
Pokud jste personalista a chystáte se vést virtuální pohovory, zde je několik tipů, jak zajistit jejich úspěch:
Používejte správné nástroje
Technologie je bezpochyby jedním z nejdůležitějších aspektů při provádění pohovoru na dálku. Použití správného náborového nástroje může mít zásadní vliv na váš náborový proces.
Kromě videoplatforem jako Zoom a Skype můžete využít nástroje jako ClickUp, které vám usnadní a zjednoduší plánování, rozvrhování a realizaci.
ClickUp je nástroj pro personalistiku, nábor a zaškolování nových zaměstnanců, který nabízí mnoho funkcí, díky nimž bude váš náborový proces efektivnější, produktivnější a zábavnější.
Díky více než 1 000 integracím ClickUp můžete propojit všechny aplikace, které potřebujete k hladkému průběhu pohovorů na dálku. Můžete propojit Zoom, Slack, Google Sheets, Skype a další.
Bonus: 15 nejlepších HR softwarů!
Od nahrávání pohovorů přes pořizování rychlých poznámek až po zefektivnění náborového procesu – ClickUp pro lidské zdroje vám umožní to vše a ještě mnohem více.
Pojďme to prozkoumat.
ClickUp Clip
Nahrávejte své pohovory, sdílejte je s kýmkoli a posílejte rychlé zprávy spolu s nahrávkou pomocí ClickUp Clip. ClickUp vám také umožňuje vytvořit úkol z nahrávky a přiřadit k němu členy týmu, abyste mohli rychle získat jejich názory na výkon kandidátů.
ClickUp Brain
Pomocí ClickUp Brain najděte ta správná slova k popisu pozic, vygenerujte potenciální otázky, které můžete položit uchazečům, a dokonce shrňte pohovory.
Bonus: Nejlepší nástroje AI pro nábor zaměstnanců !
ClickUp Notepad
Během pohovorů je velmi důležité dělat si poznámky. Dodává to kandidátům sebevědomí a slouží jako základ pro jejich hodnocení. S ClickUp Notepad můžete rychle vytvářet poznámky a přidávat formátování, převádět je na sledovatelné úkoly a přistupovat k nim odkudkoli.
Šablony pro pohovory
ClickUp nabízí mnoho šablon pro pohovory, které vám pomohou standardizovat proces pohovorů a zajistit, aby se ke všem uchazečům přistupovalo stejně. Šablonu procesu pohovoru od ClickUp můžete použít k tomu, abyste kladli správné otázky ve správném pořadí, strukturovali svůj proces, rychle hodnotili uchazeče a spolupracovali se zainteresovanými stranami a členy týmu.
Sdílejte podrobnosti o pohovoru
Při provádění pohovoru na dálku je zásadní sdílet s kandidáty všechny potřebné podrobnosti. Zajistěte, aby všichni kandidáti obdrželi stejné informace. Zde je seznam podrobností, které byste měli sdílet:
- Čas a délka pohovoru
- Jména a podrobnosti o tazatelích spolu s odkazy na jejich profily
- Platforma, kterou budete používat, včetně návodu k jejímu použití
- Jakékoli další dokumenty, které musí uchazeči připravit
- Sdělte kandidátovi náhradní telefonní číslo, aby vás mohl kontaktovat v případě technických potíží.
Můžete také zmínit dress code a informace o používání zvuku a videa.
Abyste vynikli a ukázali, že vám na tom záleží, je nejlepší zahrnout tipy pro virtuální pohovory, jako je řešení problémů nebo změna pozadí. Nezapomeňte, že pohovor je oboustranný proces. Takže zatímco vy hodnotíte kandidáta, kandidát hodnotí také vás.
Minimalizujte rušivé vlivy a přerušení
Je velmi důležité minimalizovat rušivé vlivy a vést pohovor hladce, ať už v kanceláři nebo doma. Zde je několik tipů, jak minimalizovat přerušení:
- Zamkněte dveře a informujte ostatní (rodinu, přátele nebo spolupracovníky), aby vás nerušili.
- Najděte si klidné a čisté místo. Pokud budete mít za sebou rušné pozadí, kandidát se může snadno rozptýlit.
- Použijte funkci „Nerušit“ na telefonech a počítačích nebo vypněte oznámení.
- Oblečte se profesionálně, i když pracujete z domova.
- Odstraňte ze svého stolu všechny rušivé předměty.
- Umístěte osvětlení před sebe, aby vás uchazeč dobře viděl.
Ceníme si profesionálního chování
Je velmi důležité ukázat uchazečům, že videohovor je stejně profesionální jako osobní pohovor. Během celého náborového procesu upřednostňujte jasnou a včasnou komunikaci. Stanovte uchazečům jasná očekávání ohledně harmonogramu, formátu a logistiky pohovorů.
Kromě minimalizace rušivých vlivů respektujte čas a soukromí uchazečů. Vyhněte se změnám nebo zrušením na poslední chvíli. Pokud pohovor nahráváte, informujte o tom uchazeče předem.
A nakonec, přistupujte ke každé interakci s empatií, respektem a integritou. Buďte zdvořilí a profesionální, když s kandidáty sdílíte konstruktivní zpětnou vazbu.
Využijte storytelling
Pohovory na dálku ztěžují uchazečům pochopení kultury vaší společnosti a seznámení se s týmem. Proto je musíte seznámit s vaší společností. Začněte stručným představení vaší společnosti, včetně jejích hodnot, kultury a historie. Můžete použít formát vyprávění příběhů, abyste představili vaši kulturu a hodnoty.
Během pohovoru můžete také využít storytelling, abyste navázali kontakt s kandidáty. Vyzvěte je, aby se podělili o své zkušenosti, výzvy a úspěchy. Povzbuďte je, aby uvedli konkrétní příklady, které demonstrují jejich komunikační dovednosti, schopnost řešit problémy a kulturní kompatibilitu.
Můžete také využít interaktivní funkce, jako jsou společné dokumenty a virtuální tabule, abyste kandidáty povzbudili k aktivní účasti, vytvořili vizuální představu o jejich zkušenostech nebo vysvětlili jejich přístup k řešení problémů.
Připravte se na technické problémy
Před pohovorem otestujte své technické vybavení, abyste minimalizovali technické potíže. Pokud software používáte poprvé, zvažte provedení zkušebního běhu a seznámení se s jeho funkcemi.
Pokud pracujete z domova, ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu a dostatečnou sílu signálu. Rychlost internetu můžete zkontrolovat pomocí online testu rychlosti.
A nakonec si připravte plán B. Zajistěte si číslo a e-mail kandidáta pro případ přerušení. Můžete se s ním okamžitě spojit prostřednictvím videochatu nebo co nejdříve domluvit nový termín.
Dosáhněte úspěchu v náboru zaměstnanců s ClickUp
Virtuální pohovory budou i nadále utvářet svět náboru zaměstnanců a přinášet příležitosti i výzvy pro personalisty i uchazeče. Díky tipům pro pohovory na dálku v tomto článku můžete zaujmout proaktivní přístup a zajistit, aby všechny vaše pohovory proběhly hladce.
Používání nástroje jako ClickUp pro všechny vaše náborové potřeby vám pomůže zvládnout složitosti pohovorů na dálku s jistotou a kompetencí. Proč to nezkusit sami? Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte jeho funkce ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
Jak uspět při pohovoru na dálku?
Důkladná příprava, předem otestovaná technika, profesionální oblečení, klidné prostředí bez rušivých vlivů, udržování očního kontaktu a aktivní naslouchání vám pomohou uspět při videohovoru.
Jak se provádí pohovor na dálku?
Zde je několik tipů pro vedení pohovoru na dálku:
- Naplánujte si pohovor předem
- Vyberte si spolehlivou platformu pro videokonference
- Zašlete uchazeči jasné pokyny
- Otestujte si techniku předem
- Navázat vztah s uchazečem
- Použijte strukturovaný přístup k posouzení jejich kvalifikace a vhodnosti pro danou pozici.