25 nejlepších otázek týkajících se osobnosti, které můžete položit při pohovoru

Zeptejte se náborového pracovníka nebo manažera pro nábor zaměstnanců a oni vám řeknou: Neexistuje větší dilema, než posoudit, zda by uchazeč dobře zapadl do kultury jejich organizace.
Představte si, že vedete pohovor s uchazečem, jehož životopis je bezchybný, jehož dovednosti jsou relevantní a jehož zkušenosti jsou rozsáhlé.
Přesto však něco nesedí – zejména v případě, kdy nestačí posoudit pouze technické dovednosti a je nutné odhalit osobnost uchazeče, než ho přijmete do týmu.
Otázky týkající se osobnosti jsou navrženy právě k tomuto účelu.
V tomto blogovém příspěvku jsme uvedli 25 nejlepších otázek týkajících se osobnosti, které vám pomohou odhalit skryté poklady mezi uchazeči. Díky tomu budete moci najít kvalifikované kandidáty a cenné členy týmu.
Porozumění konceptu otázek zaměřených na osobnost
Otázky týkající se osobnosti jsou navrženy tak, aby pomohly personalistovi odhalit klíčové charakterové vlastnosti, behaviorální vlastnosti a interpersonální dovednosti potenciálního nového zaměstnance.
Ale co přesně je osobnost v kontextu náboru zaměstnanců?
Osobnost uchazeče přesahuje technické kvalifikační předpoklady a dovednosti uvedené v životopise. Zahrnuje hlubší vhled do toho, jak by daná osoba zapadla do týmu a firemní kultury.
Vezměme si například uchazeče o pozici softwarového inženýra. Na papíře má tento uchazeč slušné zkušenosti a odpovídající technické dovednosti. Teprve díky osobnostním otázkám v pohovoru však zjistíte, že je velmi empatický a trpělivý. To jsou vlastnosti, které jsou nezbytné pro řešení obtížných požadavků a stresových situací.
Otázky týkající se osobnosti odhalí, zda uchazeč nejen splňuje požadavky na danou pozici, ale také disponuje osobnostními rysy, které mu pomohou rozvíjet nové dovednosti a zvládat výzvy.
Začlenění otázek týkajících se osobnosti do pohovorů umožňuje zaměstnavatelům posoudit tyto nehmotné vlastnosti. Tyto otázky pomáhají manažerům náboru vybrat kandidáty, kteří mají požadované dovednosti a správnou osobnost, aby mohli v konkrétním pracovním prostředí prosperovat.
Tento holistický přístup k náboru může vést k větší spokojenosti zaměstnanců, vyšší produktivitě a menším problémům při náboru pro týmy HR. Proto by hodnocení osobnosti mělo být neocenitelným nástrojem ve vašem náborovém procesu.
Klíčové měkké dovednosti hodnocené prostřednictvím otázek v osobnostním pohovoru
Otázky týkající se osobnosti jsou účinným nástrojem k hodnocení měkkých dovedností uchazeče při pracovním pohovoru.
Zde je několik důležitých měkkých dovedností, které lze pomocí těchto otázek posoudit, spolu s příklady:
Vedení
Otázky typu „Můžete popsat situaci, kdy jste vedl tým v náročném období?“ mohou odhalit schopnost uchazeče inspirovat a vést ostatní.
Kandidáti mohou například popsat, jak koordinovali projekt s krátkými termíny, delegovali úkoly a motivovali svůj tým, aby jej úspěšně dokončil včas.
Disciplína
Otázky jako „Jak stanovujete priority svých úkolů, když máte více termínů?“ mohou prokázat schopnosti uchazeče v oblasti time managementu a jeho schopnost zůstat soustředěný a organizovaný i pod tlakem.
Dobrým příkladem mohou být uchazeči, kteří vysvětlují svou metodu vytváření podrobného harmonogramu a jeho dodržování, aby efektivně splnili všechny termíny.
Důvěryhodnost
Chcete-li posoudit důvěryhodnost, můžete se zeptat: „Jak řešíte situace, kdy musíte přiznat chybu?“ Tato otázka může odhalit upřímnost a integritu uchazeče.
Příkladem odpovědi může být uchazeč, který popíše situaci, kdy udělal chybu v reportu, okamžitě informoval svého nadřízeného a podnikl kroky k nápravě a prevenci budoucích chyb.
Psychologická odolnost
Odolnost uchazeče můžete posoudit otázkou: „Můžete mi popsat situaci, kdy jste čelil/a významnému stresu v práci, a jak jste ji zvládl/a?“
Kandidáti mohou sdílet, jak zvládali stres během velkého projektu tím, že si udržovali pozitivní přístup, hledali podporu u kolegů a praktikovali techniky na zmírnění stresu, jako je meditace.
Motivace
O motivaci a nadšení uchazeče se můžete dozvědět tím, že se ho zeptáte: „Co vás motivuje k dobrým pracovním výkonům?“
Kandidáti mohou například vysvětlit, že jejich motivace pramení ze stanovení osobních cílů, pozitivní zpětné vazby od kolegů nebo z viditelného dopadu jejich práce na úspěch společnosti.
Kreativita
Chcete-li posoudit kreativní schopnosti uchazeče, zeptejte se: „Můžete uvést příklad kreativního řešení, které jste vyvinuli pro pracovní problém?“
Tímto způsobem zjistíte, zda je uchazeč schopen myslet kreativně a dodržovat termíny. Příkladem může být odpověď uchazeče na otázku týkající se vývoje nového procesu pro zefektivnění pracovního postupu, který by vedl ke zvýšení produktivity a snížení nákladů.
Kritické myšlení
Chcete-li posoudit kritické myšlení a schopnost řešit problémy, můžete se zeptat: „Můžete popsat situaci, kdy jste musel/a analyzovat složité informace, abyste mohl/a učinit rozhodnutí?“ Tato otázka může odhalit analytické schopnosti uchazeče.
Příklad odpovědi by mohl zahrnovat vysvětlení uchazečů, jak shromáždili a vyhodnotili data z více zdrojů, aby mohli učinit informované rozhodnutí, které vyřešilo klíčový problém jejich týmu.
Kromě porozumění osobnosti jsou tyto testy osobnosti klíčové pro posouzení komunikačních dovedností a schopností uchazeče.
Ukázky otázek pro pohovor zaměřený na osobnost
Zde je seznam 25 otázek týkajících se osobnosti, které můžete položit při pohovoru, rozdělených podle měkkých dovedností.
Otázky týkající se vedení
1. Můžete popsat situaci, kdy jste vedli tým v náročném období?
Tato otázka pomáhá personalistovi zhodnotit styl vedení uchazeče, jeho rozhodovací schopnosti a schopnost zvládat stres a konflikty.
2. Jak řešíte konflikty mezi členy týmu?
Tato otázka může personálnímu manažerovi poskytnout klíčové informace o schopnostech uchazeče řešit konflikty a jeho přístupu k udržení harmonie v týmu.
3. Jaké strategie používáte k motivaci svého týmu v obtížných obdobích?
Tato záludná otázka odhalí emoční inteligenci uchazeče a jeho schopnost inspirovat a povzbuzovat členy týmu, zejména v náročných situacích a prostředí s vysokým tlakem.
4. Můžete uvést příklad, jak jste rozvinuli potenciál někoho ve svém týmu?
Otázka tohoto typu pomáhá posoudit schopnost mentorovat a podporovat růst týmu.
5. Jak dosahujete rovnováhy mezi rozhodováním ve prospěch týmu a potřebami jednotlivých členů týmu?
Odpověď na tuto otázku hodnotí schopnost uchazeče vyvážit týmové cíle s individuálními potřebami a zároveň najít správnou rovnováhu mezi empatií a spravedlností.
Otázky týkající se disciplíny
6. Jak stanovujete priority svých úkolů, když máte více termínů?
Jedná se o velmi působivou otázku, která pomáhá odhalit disciplínu uchazeče tím, že poskytuje vhled do jeho organizačních schopností a schopnosti efektivně hospodařit s časem.
7. Můžete popsat situaci, kdy jste museli řídit velký projekt? Jak jste zajistili, aby byl dokončen včas?
Odpověď na tuto otázku odhalí schopnosti v oblasti projektového řízení, včetně plánování projektů a zdrojů, delegování úkolů a realizace.
8. Jaké metody používáte, abyste si udrželi přehled a zajistili si trvale vysokou kvalitu své práce?
Odpověď na takovou otázku ukazuje přístup uchazeče k udržování vysokých standardů a jeho strategie pro udržení organizace.
9. Jak se vyrovnáváte s rozptýlením a jak se soustředíte na své cíle?
Díky této odpovědi může personalista posoudit schopnost uchazeče soustředit se a hospodařit s časem, což naznačuje jeho schopnost zůstat produktivní.
10. Popište situaci, kdy jste museli pracovat mimo svou komfortní zónu. Jak jste to zvládli?
Jedná se o velmi složitou otázku, která odhalí přizpůsobivost uchazeče a jeho ochotu přijímat výzvy, které překračují jeho schopnosti.
Otázky týkající se důvěryhodnosti
11. Jak zvládáte situace, kdy musíte přiznat chybu?
Otázka tohoto typu hodnotí upřímnost, integritu a ochotu uchazeče převzít odpovědnost za své činy.
12. Můžete uvést příklad situace, kdy jste si musel získat něčí důvěru?
Odpověď na tuto otázku odhalí schopnost uchazeče budovat a udržovat důvěru prostřednictvím svých činů a interakcí.
13. Jak zajišťujete, aby vaše komunikace byla upřímná a transparentní?
Jedná se o velmi vhodnou otázku týkající se důvěryhodnosti, která hodnotí odhodlání uchazeče k otevřené a upřímné komunikaci, což je pro udržení důvěryhodnosti zásadní.
14. Jaké kroky podnikáte k udržení své profesní integrity?
Odpovědí na tuto otázku uchazeč prozradí, jak dodržuje své hodnoty a zásady v profesním životě.
15. Jak řešíte situace, kdy vaše hodnoty jsou v rozporu s hodnotami vaší organizace?
Toto je další oblíbená otázka, která pomáhá personalistům pochopit schopnost uchazeče řešit etické dilema a sladit osobní hodnoty s cíli organizace.
Otázky týkající se psychické odolnosti
16. Můžete mi popsat situaci, kdy jste čelil/a významnému stresu v práci, a jak jste ji zvládl/a?
Otázka tohoto typu odhalí, jak uchazeč zvládá stres a jak dokáže pod tlakem udržet svůj výkon.
17. Jak si zachováváte klid v krizových situacích nebo situacích pod velkým tlakem?
Odpověď na tuto otázku odhalí emoční stabilitu uchazeče a jeho schopnost zůstat klidný a efektivní v kritických situacích.
18. Popište situaci, kdy jste museli čelit velké překážce. Co jste se z ní naučili?
Když položíte tuto otázku uchazeči, jeho odpověď by se měla zaměřit na to, jak se zotavuje z neúspěchů a jaká je jeho schopnost učit se a růst.
19. Jak reagujete na kritiku a zpětnou vazbu od ostatních?
Toto je klíčová otázka, která ukazuje, jak uchazeč přijímá zpětnou vazbu a jak ji dokáže konstruktivně využít.
20. Můžete se podělit o zkušenost, kdy jste se musel/a rychle přizpůsobit neočekávaným změnám?
Toto je velmi vhodná otázka pro zjištění kulturní kompatibility. Pomáhá posoudit přizpůsobivost uchazeče a jeho schopnost zůstat flexibilní a vynalézavý v měnícím se prostředí.
Otázky týkající se motivace
21. Co vás motivuje k dobrým pracovním výkonům?
Taková otázka vede uchazeče k tomu, aby uvedl své zdroje motivace a jejich soulad s pracovními povinnostmi a cíli společnosti.
22. Jak si udržujete motivaci při práci na dlouhodobých projektech, které nepřinášejí okamžité výsledky?
To ukazuje vytrvalost uchazeče a jeho schopnost udržet si soustředění, nadšení a touhu po sebezdokonalování po delší dobu.
23. Můžete popsat situaci, kdy jste překročil rámec svých pracovních povinností?
Odpověď na tuto otázku poukazuje na odhodlání uchazeče dosahovat vynikajících výsledků a ochotu překonávat očekávání.
24. Jaké jsou vaše dlouhodobé kariérní cíle a jak motivujete svůj pracovní výkon v prostředí s vysokým tlakem?
Tato otázka pomáhá pochopit ambice uchazeče a to, jak jeho kariérní cíle ovlivňují jeho každodenní práci a motivaci.
25. Jak přistupujete k úkolům nebo projektům, které vás příliš nezajímají nebo nepovažujete za výzvu?
Toto je další záludná otázka, která odhalí schopnost uchazeče zůstat zapojený a produktivní i při méně stimulující práci.
Tyto informace pomáhají zaměstnavatelům porozumět dovednostem, hodnotám a přístupu uchazeče k práci, což zajišťuje lepší zapadnutí do týmu a firemní kultury.
Proces: Příprava otázek pro pohovor zaměřený na osobnost
Vytvoření efektivních otázek pro pohovor zaměřený na osobnost je jednou z nejnáročnějších úkolů při náboru zaměstnanců. K usnadnění procesu organizování pohovorů je zapotřebí holistický přístup.
Než však začnete přemýšlet o otázkách, musíte se ujistit, že máte správnou náborovou strategii a náborové kampaně.
Místo toho, abyste se do těchto náročných úkolů pouštěli od nuly, můžete využít software ClickUp pro řízení náboru zaměstnanců, který obsahuje předem připravené šablony.
Šablona dokumentu ClickUp pro náborovou strategii
Jedním z nejdůležitějších kroků při náboru je vytvoření strategického dokumentu. Tento dokument by měl obsahovat všechny důležité informace, včetně názvu pozice, podrobností, hodnocení kritických kritérií, otázek pro pohovor, hodnot uchazeče a další.
Šablona dokumentu ClickUp Recruitment Strategy Document Template je komplexní nástroj pro plánování, organizaci a měření metrik náboru.
S touto šablonou můžete:
- Strukturované náborové strategie: Šablona vám umožní organizovat vaše náborové strategie a efektivně stanovovat priority úkolů, čímž zajistíte jasný akční plán pro každou fázi náboru.
- Podrobné plánování procesu: Pečlivě naplánujte každou fázi náborového procesu, od zveřejnění nabídky práce až po výběr uchazečů, a zajistěte tak hladký a efektivní průběh náboru.
- Monitorování a sledování: Sledujte výsledky a pokrok při dosahování vašich náborových cílů, což vám usnadní měření úspěšnosti vašich snah a přijímání rozhodnutí na základě dat.
Můžete vytvářet úkoly s vlastními stavy, přidávat atributy pro správu těchto úkolů a používat vlastní zobrazení, jako jsou Seznam, Gantt, Pracovní vytížení a Kalendář.
Využijte skutečný potenciál této šablony a vytvořte strategii náboru, která vám pomůže získat ty nejlepší kandidáty.
Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců
Proces vyhledávání talentů zahrnuje mnoho fází, jako je zveřejnění nabídky práce, popis pracovní pozice, výběr vhodných kandidátů a další. Tato komplexní šablona pokrývá všechny důležité fáze vašeho náborového procesu.
Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců vám pomůže realizovat úspěšné náborové kampaně.
Tato šablona s mnoha funkcemi vám pomůže:
- Správa úkolů: Snadno vytvářejte pracovní nabídky, sledujte uchazeče, hodnotte výsledky pohovorů, zjednodušte formuláře žádostí o zaměstnání a mějte přehled o procesu získávání talentů.
- Vyhodnoťte důležité metriky: Nikdy nezmeškejte důležité údaje a klíčové metriky díky datům dostupným v seznamu, kalendáři a formulářích.
- Vytvářejte kampaně s vlastními poli: Od nastavení odměn až po sdílení pracovních nabídek na populárních pracovních portálech – v této šabloně můžete využít 21 vlastních polí, která vám zjednoduší proces náboru.
- Můžete také přidat vlastní stavy, jako například Čeká se na zpětnou vazbu, Uzavřeno a Probíhá, abyste měli přehled o všech fázích náborového procesu.
Potěší vás také, že tato šablona je velmi vhodná pro začátečníky. To znamená, že váš náborový tým nepotřebuje žádné školení ani technické znalosti, aby ji mohl používat.
S připravenou náborovou strategií a akčním plánem se můžete pustit do podrobnějšího sestavování otázek zaměřených na osobnost.
Vytváření, provádění a interpretace otázek pro pohovor zaměřené na osobnost
Postupujte podle tohoto podrobného průvodce, abyste mohli vymýšlet, formulovat, organizovat a dokumentovat otázky pro pohovor zaměřené na osobnost a najít vhodného kandidáta:
1. Identifikujte základní vlastnosti
Začněte tím, že určíte klíčové osobnostní rysy, které jsou pro danou pozici zásadní, jako je například vůdčí schopnosti, disciplína a kreativita.
2. Formulujte otázky
Vytvořte otevřené otázky, které uchazeče podnítí k tomu, aby se podělili o konkrétní zkušenosti a chování související s těmito vlastnostmi.
ClickUp Brain může být cenným AI asistentem při formulování otázek pro pohovor zaměřený na osobnost.
Jak vám to může pomoci:
- Analyzujte popisy pracovních pozic a požadované vlastnosti a navrhněte relevantní otázky pro pohovor, které se zaměří na konkrétní osobnostní rysy.
- Upravte své otázky tak, aby byly jasnější, stručnější a účinnější při získávání informativních odpovědí od uchazečů.
- Na základě zpracování údajů z předchozích úspěšných náborů dokáže umělá inteligence identifikovat vzorce v odpovědích, které korelují s dobrým pracovním výkonem, a pomůže vám tak soustředit se na otázky s nejvyšší prediktivní hodnotou.
- Identifikujte a přeformulujte otázky, které by mohly obsahovat neúmyslné předsudky, a podpořte tak spravedlivější proces pohovorů.
- Neustále se učte a navrhujte nové otázky na základě měnících se trendů v oboru a osvědčených postupů při náboru zaměstnanců.
- Vytvořte hypotetické scénáře pro situační otázky, které vám pomohou posoudit, jak by uchazeči mohli zvládat konkrétní výzvy související s danou pozicí.
Ačkoli ClickUp Brain může být účinným pomocníkem při formulování otázek, je důležité jeho návrhy zkontrolovat a upravit, aby odpovídaly vašim potřebám a zachovaly lidský rozměr pohovoru.
3. Vytvořte šablony
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet a ukládat vlastní šablony otázek pro pohovory zaměřené na osobnost. Šablony zajišťují konzistentnost, šetří čas a pomáhají soustředit se na hodnocení klíčových dovedností potřebných pro danou pozici. Poskytují také strukturovaný způsob dokumentace a porovnání odpovědí uchazečů, díky čemuž je výběrový proces efektivnější a účinnější.
Díky detekci spolupráce v reálném čase můžete pracovat na jednom dokumentu současně se svým týmem.
4. Organizujte a provádějte pohovory
Jakmile dokončíte přípravu otázek pro pohovor zaměřený na osobnost, musíte nastavit proces pohovoru a zajistit, aby byl pro všechny uchazeče o zaměstnání konzistentní. Zde se mohou hodit šablony pohovorů od ClickUp:
Šablona procesu pohovoru ClickUp
Šablona procesu pohovoru ClickUp je užitečná šablona, která pomáhá personalistům nastavit proces pohovoru s vhodnými otázkami pro identifikaci kandidátů, kteří zapadají do firemní kultury.
Po stažení této šablony ji můžete použít k:
- A/B testování procesu pohovorů: Navrhněte a otestujte svůj proces pohovorů tolikrát, kolikrát budete chtít, dokud nevyvinete strategii pro identifikaci nejlepších talentů.
- Identifikujte kandidáty: Získejte přístup k důležitým informacím a zdokumentujte je, abyste eliminovali kulturní předsudky, identifikovali nejvhodnější kandidáty, zkrátili dobu obsazování pozic a zvýšili efektivitu náborového procesu.
- Spolupráce zainteresovaných stran: Podporujte spolupráci se všemi zainteresovanými stranami během celého náborového procesu. K dosažení tohoto cíle můžete využít náborové nástroje a zajistit, aby všichni zúčastnění byli sladěni a přispívali k informovaným a jednotným rozhodnutím o přijetí.
Při použití této šablony můžete:
- Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, abyste mohli sledovat různé fáze náborového procesu.
- Přidejte atributy pro správu náborového cyklu a zajistěte přehlednost pro váš HR tým a zainteresované strany.
- Vylepšete sledování uchazečů pomocí několika funkcí, jako jsou automatické e-maily, systémy hodnocení uchazečů a připomenutí úkolů.
Při pohovorech používejte připravené otázky. Věnujte pozornost jak verbálním odpovědím, tak neverbálním signálům.
5. Zaznamenejte odpovědi
Nastavení procesu pohovorů je jen polovina práce. Budete potřebovat centralizovanou správu pohovorů a dokument s přehledem, abyste mohli shromáždit klíčové informace a učinit správné rozhodnutí o přijetí.
Šablona pro správu pohovorů a zprávy ClickUp
Právě v tomto ohledu může šablona ClickUp pro správu pohovorů a vytváření zpráv znamenat zásadní změnu. Od pracovních pozic po informace o uchazečích – tato šablona zajišťuje, že rozhodující osoby mají všechny potřebné informace po ruce.
Tato šablona vám pomůže:
- Správa žádostí o zaměstnání: Na jedno volné místo se hlásí mnoho uchazečů, ale díky této šabloně vám neuniknou ti nejlepší kandidáti, protože budete mít přehled o všech žádostech o zaměstnání. Snadno sledujte a spravujte stav všech žádostí o zaměstnání.
- Plánujte pracovní pohovory: Získejte přístup ke všem důležitým informacím o náboru, abyste mohli snadno naplánovat, zorganizovat a uspořádat pohovory.
- Přijměte prioritní kandidáty: Využijte poznatky a shromážděte zpětnou vazbu z pohovorů, abyste mohli učinit informovaná rozhodnutí o přijetí.
Jedná se také o vysoce přizpůsobitelnou šablonu, která uživatelům umožňuje vytvořit působivou náborovou kampaň:
- Můžete vytvořit úkoly se 6 vlastními stavy, jako například K posouzení, Probíhá, Nabídka přijata, Nabídka odeslána a Zamítnuto, abyste mohli sledovat průběh každého pohovoru.
- Můžete kategorizovat a přidávat atributy, jako jsou kulturní kompatibilita, komunikační dovednosti, zkušenosti, soubor s pohovorem a technické dovednosti, abyste poskytli přehlednost svému náborovému týmu.
- V různých konfiguracích ClickUp můžete otevřít 4 různé zobrazení, jako je stav zprávy, průvodce pro začátek, formulář zprávy z pohovoru a zprávy z pohovoru. To umožňuje snadný přístup ke všem informacím.
Zaznamenejte odpovědi uchazečů během pohovoru pomocí ClickUp Docs. Získáte tak centralizované místo pro všechny poznámky z pohovorů, které vám usnadní pozdější kontrolu a porovnání uchazečů. Při náboru se můžete také spolehnout na umělou inteligenci, která prohledá životopisy, rychle vyhledá uchazeče a naplánuje pohovory.
6. Vyhodnoťte odpovědi
Zaveďte bodovací systém pro hodnocení odpovědí uchazečů. Hledejte konkrétní příklady, které demonstrují požadované vlastnosti. Pomocí vlastních polí ClickUp přiřaďte body různým aspektům odpovědí uchazečů.
Zvažte využití umělé inteligence ClickUp Brain k analýze vzorců v odpovědích úspěšných uchazečů, které vám poskytnou informace pro postupné zdokonalování vašich otázek pro pohovor. Tento nástroj založený na umělé inteligenci můžete použít k generování doplňujících otázek na základě odpovědí uchazečů, čímž zajistíte dynamičtější a důkladnější proces pohovoru.
7. Interpretujte odpovědi
Analyzujte jak obsah odpovědí, tak způsob vyjadřování uchazeče, protože neverbální signály mohou poskytnout další informace o jeho osobnosti a stylu komunikace. Hledejte důkazy o soft skills v akci, jako je logický přístup k řešení problémů pod tlakem při diskusi o zvládání stresu.
8. Porovnejte uchazeče
Využijte funkce ClickUp Views a reporting k porovnání uchazečů na základě jejich výsledků z pohovoru a poznámek.
Díky integraci těchto funkcí ClickUp do procesu pohovorů zaměřených na osobnost můžete vytvořit efektivnější, konzistentnější a informativnější náborový proces.
Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro nábor pracovníků v roce 2024
Vytvořte strategie pohovorů, které pomohou sestavit vysněné týmy
Otázky týkající se osobnosti jsou klíčovou součástí náborového procesu. Najít správného uchazeče znamená více než jen porovnat jeho dovednosti s požadavky na danou pozici. Je třeba pochopit, jak se daný jedinec bude vyvíjet v rámci firemní kultury a jak pozitivně přispěje k pracovnímu prostředí.
Šablony ClickUp pro personální oddělení jsou snadno dostupné a pomohou vám vytvořit úspěšnou náborovou kampaň. Pokud také plánujete provádět efektivní výstupní pohovory a pohovory o setrvání, tato platforma vás nezklame, protože nabízí spoustu snadno použitelných a efektivních funkcí, které vám pomohou dosáhnout i tohoto cíle!
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!