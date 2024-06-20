Jak používat AI při náboru zaměstnanců (případy použití a nástroje)

Najít vhodného kandidáta na danou pozici může být náročné – což je problém, který personalisté a odborníci v oblasti lidských zdrojů znají až příliš dobře.
Procházení nekonečného množství životopisů a žádostí uchazečů, identifikace potenciálně ideálního kandidáta pro danou pozici a zefektivnění náborového procesu v nemožných časových lhůtách jsou jen některé z překážek.
Nemluvě o tom, že ruční odpovídání na e-maily všech uchazečů a sledování potenciálních zaměstnanců během celého náborového procesu může být velmi náročné.
Umělá inteligence (AI) však pro náboráře znamenala zásadní změnu.
Dnes máme k dispozici různé nástroje umělé inteligence pro nábor zaměstnanců, které mohou nabídnout inovativní řešení vašich dlouhodobých problémů v oblasti náboru. Umělou inteligenci můžete použít ke skenování životopisů, rychlému vyhledávání vhodných kandidátů, plánování pohovorů a dokonce i ke zmírnění nevědomých předsudků při náboru.
V tomto blogu se podíváme na to, jak řešení umělé inteligence mění a zefektivňují proces náboru, na příklady použití AI v náboru a na to, jak můžete využít nástroje založené na AI ve svém náborovém procesu, abyste přilákali ty nejlepší uchazeče o zaměstnání.
Porozumění AI v náboru zaměstnanců
Personální manažer často tráví svůj pracovní den prohlížením životopisů, včetně vyhledávání pasivních uchazečů, plánováním pohovorů nebo prověřováním uchazečů.
Procházení nespočtu životopisů a provádění desítek následných telefonátů může být velmi pracné.
Řešení pro nábor zaměstnanců založená na umělé inteligenci však mohou velkou část této práce automatizovat, což může zvýšit produktivitu vašich manažerů lidských zdrojů.
Takto AI mění proces náboru zaměstnanců:
Zvýšená efektivita a produktivita
Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat dovednosti vašich stávajících zaměstnanců a identifikovat mezery pro lepší plánování lidských zdrojů. Personální manažeři mohou tato data využít k vývoji náborových strategií, které přivedou kvalifikované zaměstnance a zaplní tyto mezery.
Díky automatizaci opakujících se úkolů umožňuje AI personalistům soustředit se na strategické iniciativy a zvyšovat celkovou produktivitu.
Lepší zkušenosti uchazečů
Díky systémům pro sledování uchazečů (ATS) založeným na umělé inteligenci můžete eliminovat manuální úkoly spojené s prohlížením životopisů a přiřazováním uchazečů k vhodným pozicím. Algoritmy umělé inteligence automaticky analyzují životopisy a přiřazují uchazeče na základě předem definovaných kritérií.
Tato řešení mohou také poskytovat uchazečům aktuální informace a zpětnou vazbu ohledně jejich žádostí, takže jsou neustále v obraze, aniž by to znamenalo další zátěž pro personalisty.
Zlepšená kvalita uchazečů
Software pro řízení talentů založený na umělé inteligenci analyzuje profily uchazečů, údaje o náboru a další faktory a vytváří přesné pracovní nabídky, které přilákají lepší talenty. Tyto nástroje mohou také pomoci s plánováním pracovní síly a pomáhají manažerům lidských zdrojů efektivněji udržet a zapojit stávající zaměstnance.
Jak využívat AI při náboru zaměstnanců
Zde je návod, jak můžete integrovat nástroje AI pro nábor zaměstnanců do svého plánování lidských zdrojů a procesu náboru:
1. Prohlížení životopisů
Nástroje pro lidské zdroje založené na umělé inteligenci automatizují proces prověřování životopisů.
Jak to funguje:
- Porovnávání klíčových slov: Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat velké objemy životopisů pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP). Tyto algoritmy mohou porovnávat klíčová slova použitá v popisech pracovních pozic s částmi životopisu uchazeče, aby identifikovaly vhodné dovednosti a zkušenosti a nejlepší uchazeče vhodné pro danou pozici.
- Podmínky výběru: Můžete nastavit podmínky výběru na základě požadavků na volná pracovní místa. AI může tato kritéria použít k vyhodnocení a navržení profilů kandidátů, kteří odpovídají požadavkům, čímž se zvýší efektivita náborového procesu.
2. Vyhledávání kandidátů
Pokud se podíváte na denní rutinu náboráře, zjistíte, že většinu času tráví výběrem kandidátů na volná pracovní místa. To může být pro personální týmy zdlouhavé, vzhledem k tomu, že kandidáti se hlásí přes sociální sítě, e-mail, chat, pracovní portály a náborové portály.
Jak to funguje:
- Vyhledávání v databázi: Implementace nástrojů AI může automatizovat vyhledávání v databázích uchazečů, kteří se hlásí z různých platforem.
- Chytřejší vyhledávání: AI rozumí záměru, který se skrývá za vašimi požadavky. Namísto rigidního vyhledávání podle klíčových slov dokáže identifikovat synonyma, související dovednosti a dokonce i přenositelné zkušenosti, takže vám neuniknou kvalifikovaní kandidáti, kteří možná používají odlišnou terminologii.
- Informace o zapojení: Řešení pro nábor zaměstnanců založená na umělé inteligenci nabízejí informace o tom, jak uchazeči reagují na vaše pracovní nabídky a zda se uchazeči o zaměstnání pozitivně reagují na vaše snahy o nábor zaměstnanců.
3. Hodnocení dovedností
Řešení umělé inteligence mohou testovat dovednosti uchazeče generováním testů dovedností zahrnujících kognitivní schopnosti, technické znalosti a měkké dovednosti, čímž poskytují komplexní hodnocení schopností uchazeče.
Kromě toho je AI při hodnocení dovedností vysoce škálovatelná, což znamená, že můžete z velkého množství uchazečů vybrat ty správné talenty, aniž byste museli slevit z kvality.
Jak to funguje:
- Dynamické hodnocení: Algoritmy umělé inteligence mohou dynamicky upravovat úroveň obtížnosti těchto hodnocení tak, aby odpovídala schopnostem uchazeče, a poskytovat tak přesnější představu o jeho schopnostech.
- Analýza v reálném čase: Kandidáti jsou analyzováni v reálném čase na základě jejich odpovědí v hodnotících testech a podle stejných standardů, aby se eliminovala lidská zaujatost v náborovém procesu.
- Personalizovaná zpětná vazba: Tyto řešení nabízejí uchazečům v reálném čase personalizovanou zpětnou vazbu na základě jejich výkonu, aby jim pomohla zlepšit jejich dovednosti, včetně silných a slabých stránek a oblastí, které je třeba zlepšit.
4. Plánování pohovorů
Jednou z největších výhod náborových nástrojů využívajících AI je to, že mohou zefektivnit proces plánování pohovorů, což šetří čas a snižuje logistické výzvy.
Jak to funguje:
- Inteligentní algoritmy pro plánování: Inteligentní algoritmy pro plánování analyzují kalendáře personalistů a uchazečů a najdou optimální termíny schůzek.
- Automatické pozvánky: Díky několika automatizovaným funkcím můžete nejlepším kandidátům zasílat e-maily s možnostmi plánování, jako jsou časová pásma, kolize v plánování a preference schůzek, spolu s automatickými připomenutími, aby se zabránilo zrušení schůzek na poslední chvíli a zmeškání schůzek.
Díky automatizaci manuálních a časově náročných úkolů pomocí softwaru pro nábor zaměstnanců využívajícího AI se vaše personální týmy mohou soustředit na strategické iniciativy, které vedou k úspěchu organizace.
Role AI při zvyšování diverzity, rovnosti a inkluze v náboru zaměstnanců
Diverzita, rovnost a inkluze (DEI) označují propojené politiky řízení lidských zdrojů, které vytvářejí pracovní prostředí, kde se každý cítí oceněn, respektován a podporován.
V náboru zaměstnanců to znamená zajistit, aby všichni uchazeči měli spravedlivou šanci ucházet se o pracovní pozici, bez ohledu na faktory jako kultura, pohlaví, rasa a původ.
Umělá inteligence je klíčová pro to, aby personalisté mohli najímat talenty bez předsudků a zaujatosti. Umělá inteligence zlepšuje diverzitu, rovnost a inkluzi v náboru zaměstnanců následovně:
1. Snížení zaujatosti při prověřování a výběru životopisů:
Algoritmy umělé inteligence mohou vybírat profily uchazečů na základě objektivních kritérií, jako jsou dovednosti, odborné znalosti a kvalifikace. Na rozdíl od lidských náborářů tyto algoritmy nezohledňují irelevantní subjektivní faktory, čímž eliminují zaujatost způsobenou špatným lidským úsudkem.
- AI analyzuje životopisy na základě předem definovaných relevantních kritérií a ignoruje subjektivní informace, jako jsou jména, věk nebo adresy.
- Screening životopisů pomocí AI je také transparentní. Můžete vidět faktory, které algoritmus používá k rozhodnutí. To pomáhá náborářům sledovat, jak jsou kandidáti přijímáni, a včas identifikovat případné předsudky.
2. Rozšířené vyhledávání a oslovování kandidátů
Algoritmy umělé inteligence mohou vyhledávat profily kandidátů z různých zdrojů na základě jejich dovedností, nikoli demografických charakteristik. Tyto nástroje pro řízení lidských zdrojů mohou analyzovat popisy pracovních pozic a dokonce je lze použít k identifikaci formulací, které mohou potenciální kandidáty odradit od podání žádosti o danou pozici.
- AI prohledává více platforem a databází za účelem naplánování pohovorů s kandidáty, kteří mají požadované dovednosti, bez ohledu na jejich demografické zázemí.
- AI dokáže prohledat popisy pracovních pozic a najít v nich zaujatý jazyk a navrhnout úpravy, aby byly inkluzivnější.
3. Lepší zastoupení a udržení nedostatečně zastoupených skupin
Můžete zlepšit iniciativy v oblasti diverzity a inkluze v průběhu celého náborového procesu.
Nástroje pro vyhledávání kandidátů založené na umělé inteligenci mohou zmírnit zaujatost v procesu výběru a umožnit kvalifikovaným kandidátům postoupit dále. Odborníci na získávání talentů mohou také použít stejné nástroje k nabídnutí personalizované podpory a zdrojů kandidátům z nedostatečně zastoupených skupin, aby se cítili více vítáni a mohli se lépe integrovat do organizace.
Nástroje AI mohou nabídnout přizpůsobenou podporu a zdroje uchazečům z nedostatečně zastoupených skupin a pomoci jim přizpůsobit se a prosperovat v rámci organizace.
Hlavní výhody AI při zlepšování DEI
- Objektivní rozhodování: Díky AI jsou rozhodnutí náborového týmu založena na datech, což eliminuje subjektivní předsudky, které často ovlivňují lidské úsudky.
- Širší talentová základna: AI rozšiřuje vyhledávání uchazečů o zaměstnání a zajišťuje, že nabídky práce osloví širší a rozmanitější publikum.
- Inkluzivní popisy pracovních pozic: AI pomáhá vytvářet popisy pracovních požadavků, které přitahují rozmanité uchazeče tím, že identifikuje a eliminuje zaujatý jazyk.
- Podpora udržení zaměstnanců: AI poskytuje průběžnou podporu nedostatečně zastoupeným skupinám, čímž zlepšuje jejich integraci a udržení v organizaci.
Zavedení iniciativ DEI založených na umělé inteligenci je prvním krokem k vybudování rozmanité a dynamické pracovní síly, která podporuje inovace a úspěch.
Díky náboru s využitím umělé inteligence vytvoříte inkluzivnější prostředí pro přijímání nových zaměstnanců a zajistíte, že všichni uchazeči budou mít spravedlivou šanci na úspěch.
Použití softwaru AI pro nábor zaměstnanců
Software pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci může být jakýkoli systém, který pomáhá personalistům zefektivnit procesy náboru, analyzovat údaje o uchazečích a přijímat ty nejkvalifikovanější kandidáty.
Nástroje pro nábor zaměstnanců obvykle využívají strojové učení a pokročilé algoritmy k:
- automatizovat opakující se úkoly
- zlepšit zapojení uchazečů
- poskytuje informace o náborovém procesu
Skvělým příkladem je ClickUp pro HR týmy, komplexní software pro řízení lidských zdrojů a nábor zaměstnanců, který umožňuje manažerům náboru zvládnout celý proces náboru od začátku do konce.
ClickUp nabízí několik funkcí, které vylepšují vaši náborovou strategii a zjednodušují proces získávání talentů.
Vytvořte pracovní prostor pro personální oddělení
Pomocí ClickUp Spaces vytvořte pracovní prostor speciálně pro nábor zaměstnanců. Takto můžete spravovat vše, co souvisí s náborovým procesem, na jednom místě.
V rámci Spaces vytvořte různé seznamy, které budou představovat jednotlivé fáze náborového procesu, například „Výběr kandidátů“, „Prohlížení životopisů“, „Pohovor“ nebo „Fáze nabídky“.
Rozložte složité náborové procesy na jednotlivé kroky
Pomocí ClickUp Tasks vytvořte úkoly a přiřaďte je náborovým manažerům a personalistům. Nastavte vlastní stavy podle toho, jak se kandidáti pohybují v náborovém procesu.
Zde je příklad:
Název seznamu: Vyhledávání kandidátů
Úkoly
- Vyhledávání potenciálních kandidátů
- Vytvářejte pracovní nabídky pro různé platformy
- Proveďte předběžné pohovory
Zrychlete nábor pomocí přizpůsobitelných šablon
ClickUp nabízí několik bezplatných šablon pro oblast lidských zdrojů, které vám ušetří čas a zajistí jednotnost při náboru a dalších činnostech souvisejících s lidskými zdroji. Zde je několik šablon, které můžete použít ke zefektivnění náborového procesu.
Definujte svou strategii náboru
Pomocí šablony dokumentu ClickUp Recruitment Strategy Document Template vytvořte standardizovaný rámec pro svůj náborový proces. Do předdefinovaných polí zadejte podrobnosti o pozici, náborovém manažerovi, záměru pozice a další informace.
Tato šablona vám poskytne vše, co potřebujete k nastavení cílů náboru, plánování jejich dosažení a sledování pokroku.
Vytvořte akční plán náboru
Šablona akčního plánu náboru společnosti ClickUp je přesně to, co potřebujete k nastínění všech kroků, které jsou nutné k vytvoření dokonalého náborového procesu a zajištění nejlepšího zážitku pro kandidáty. Pomocí šablony vytvořte kontrolní seznam všech proveditelných položek a přiřaďte každý úkol příslušnému členovi týmu.
Optimalizujte své náborové a přijímací procesy
Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců udržuje vše organizované, od zveřejňování pracovních nabídek po sledování uchazečů a formuláře žádostí o zaměstnání. Šablona je komplexní sada nástrojů, která pomáhá náborovým týmům spravovat různé aspekty procesu pohovorů a přijímat ty nejlepší talenty.
Naplánujte pohovory v ClickUp
Kalendář ClickUp je praktický nástroj pro vizualizaci vašeho kalendáře a plánování pohovorů s uchazeči o zaměstnání v rámci vašeho HR softwaru. Použijte jej k:
- Zadejte úkoly související s pohovorem pomocí úkolů a poté použijte filtry k zobrazení úkolů souvisejících s pohovorem ve vašem kalendáři.
- Přetahujte úkoly pro pohovor do různých časových úseků podle vaší dostupnosti
- Snadné plánování pohovorů a vyhýbání se časovým konfliktům
- Použijte barevně odlišené úkoly k rozdělení pohovorů do kategorií podle typu, pohovorů nebo fází.
Nejlepší na tom je, že kalendář ClickUp se integruje s vaším kalendářem Google, což vám umožňuje plánovat screeningové hovory přímo v ClickUp – a změny v jedné platformě se promítnou i do druhé.
Zaveďte komplexní a kolaborativní dokumentaci
Pokud jste manažerem náboru, víte, jak důležitá je správná dokumentace pro zefektivnění náborových aktivit. Adekvátní dokumentace klíčových politik, postupů, interakcí, šablon SOP a rozhodnutí je nezbytná pro řízení rizik a dodržování právních předpisů.
Musíte zavést standardizované procesy, které vám pomohou vyhledávat kandidáty a přijímat rozhodnutí o jejich přijetí.
ClickUp Docs organizuje všechny relevantní informace související s náborem talentů a souvisejícími administrativními úkoly. Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů a náborové týmy mají k těmto informacím přístup kdykoli je to potřeba.
Pomocí Docs můžete dokumentovat průvodce náborem a procesy zapracování nových zaměstnanců, vytvářet školicí manuály a sestavovat právní dokumenty.
Nejlepší na tom je, že můžete sdílet dokumenty s příslušnými zúčastněnými stranami a provádět úpravy v reálném čase, což výrazně usnadňuje shromažďování podnětů a udržování dokumentu v aktuálním stavu.
Tip pro profesionály💡: V rámci ClickUp Docs můžete členům týmu přidělovat úkoly a sledovat jejich průběh a stav.
Platforma pro obchodní plánování Pigment ztrojnásobila počet zaměstnanců za šest měsíců po financování série B.
Potřebovali řešení, které by zefektivnilo proces zapracování nových zaměstnanců, který do té doby zahrnoval e-maily, zprávy ve Slacku a kontrolní seznamy v Notion.
Zde je návod, jak ClickUp splnil všechny požadavky jako nástroj pro spolupráci v rámci celé společnosti při zapracování nových zaměstnanců:
- Centrální platforma pro spolupráci při řízení práce
- Přizpůsobitelné úkoly ClickUp, které lze přiřadit více členům týmu, aby spolupracovali na projektech jakéhokoli rozsahu
- Šablony a automatizace optimalizují proces zapracování nových zaměstnanců
Výsledek?
- 88% zvýšení efektivity zapracování nových zaměstnanců
- 83% zkrácení cyklu opravy chyb
- 20% zvýšení efektivity komunikace v týmu
„Chtěli jsme zajistit, aby všechny různé týmy sdílely společnou platformu, na které bychom mohli spolupracovat a nic by nám neuniklo. Chtěli jsme zachovat vysokou efektivitu našich každodenních operací, zatímco jsme se rozšiřovali v prostředí, kde se upřednostňuje práce na dálku a globální prostředí.“
ClickUp Brain pro náborové týmy
Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, může zlepšit efektivitu náborových týmů, optimalizovat pracovní postupy náborových projektů a efektivně spravovat informace, čímž zkracuje dobu potřebnou k přijetí nového zaměstnance.
Nástroje AI pro nábor zaměstnanců od ClickUp uvolní váš personální tým, aby se mohl soustředit na činnosti, které zvyšují efektivitu náborového procesu a pomáhají najít vhodné kandidáty.
S ClickUp Brain získáte přístup k:
Správce znalostí AI
Získejte okamžité a přesné odpovědi na dotazy týkající se náborového procesu. ClickUp Brain čerpá informace z vašich pracovních prostorů, úkolů a dokumentů, aby vám poskytl nejkontextovější odpověď. Můžete vyhledat konkrétní informace, aniž byste museli procházet více dokumentů.
Další informace: Nástroje umělé inteligence pro startupy
Projektový manažer AI
Nábor kvalifikovaných uchazečů je časově náročný a pracný proces. ClickUp Brain usnadňuje část této práce automatizací opakujících se úkolů, jako je plánování úkolů, přiřazování akčních položek a aktualizace statusů uchazečů.
Asistent pro psaní s využitím umělé inteligence
Pokud máte potíže s vytvářením popisu pracovních pozic nebo sepsáním e-mailů uchazečům, ClickUp Brain vám pomůže jako asistent při psaní a zjednoduší vám tyto úkoly.
Na základě vašich pokynů vytváří jasné a stručné popisy pracovních pozic, generuje šablony pro komunikaci v různých fázích náborového procesu a dokonce navrhuje školicí materiály, náborové zprávy nebo dokumenty pro zapracování nových zaměstnanců.
Vylepšete svou strategii náboru zaměstnanců s ClickUp
Software pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci zvyšuje efektivitu ve všech fázích náborového procesu, od vyhledávání kandidátů a prověřování životopisů až po hodnocení dovedností a prověřování uchazečů v rámci pohovorů.
Algoritmy umělé inteligence využívají poznatky založené na datech k náboru kvalitnějších uchazečů, kteří odpovídají firemní kultuře, čímž eliminují lidské předsudky a zajišťují vysoce efektivní a spravedlivý náborový proces.
All-in-one software ClickUp pro nábor zaměstnanců pomocí umělé inteligence obsahuje vše, co potřebujete k zefektivnění procesu náboru a nalezení nejvhodnějších kandidátů.
Doporučujeme začít s vytvořením pracovního prostoru pro vaše personální oddělení, přiřazením úkolů členům týmu pomocí ClickUp Tasks, použitím předem připravených šablon pro dokumentaci a správu náborových týmů, implementací společné úpravy pomocí ClickUp Docs a synchronizací vašeho Google kalendáře s ClickUp kalendářem.
To, co dělá ClickUp nejlepším nástrojem pro nábor zaměstnanců založeným na umělé inteligenci, je jeho integrovaný AI asistent ClickUp Brain, který funguje jako správce znalostí, projektový manažer a asistent pro psaní.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyzkoušejte sílu nástrojů AI ve svém náborovém procesu.