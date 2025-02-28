11 nejlepších nástrojů pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí pro rok 2025, které vám pomohou optimalizovat vaše žádosti o zaměstnání

Z vlastní zkušenosti vím, jak frustrující může být vytvoření poutavého životopisu. Je to časově náročné a často to připomíná černou díru formátování a obsahu.
Ale co kdybych vám řekl, že existuje lepší způsob? Způsob, jak vytvořit profesionální, poutavý a pro ATS optimalizovaný životopis za zlomek času?
Využijte nástroje pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí. Tyto výkonné nástroje mění proces hledání zaměstnání. Zjednodušují proces tvorby životopisů, nabízejí přizpůsobené šablony, optimalizují váš životopis pro konkrétní pracovní pozice a dokonce zajišťují, aby byl kompatibilní s ATS.
V tomto blogovém příspěvku vám představím 11 nejlepších automatizovaných nástrojů pro tvorbu životopisů. Pojďme na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší nástroje pro tvorbu životopisů, které vám pomohou snadno vytvořit, optimalizovat a přizpůsobit vaše žádosti o zaměstnání:
- Resumaker. ai: Nejlepší pro vytvoření přizpůsobeného životopisu pro vaši další práci
- ClickUp: Nejlepší pro vytváření životopisů a sledování žádostí o zaměstnání
- Resume Worded: Nejlepší pro vylepšení optimalizace profilu na LinkedIn
- Kickresume: Nejlepší pro vytváření životopisů s podporou umělé inteligence
- Enhancv: Nejlepší pro vytváření životopisů kompatibilních s ATS
- Teal: Nejlepší pro přizpůsobení životopisů konkrétním pracovním pozicím
- ResumeGenius: Nejlepší pro tvorbu životopisů s předem napsaným obsahem
- Rezi: Nejlepší pro vylepšení použití klíčových slov v životopisu
- Resume. io: Nejlepší pro přístup k šablonám životopisů vhodným pro začátečníky
- Zety: Nejlepší pro vytváření odpovídajících motivačních dopisů a životopisů
- MyPerfectResume: Nejlepší pro vytváření životopisů kompatibilních s ATS pro různé pozice
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí?
Při hledání nejlepšího nástroje pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí byste neměli opomenout několik nezbytných funkcí. Zde jsou klíčové funkce, které jsem upřednostnil:
- Šablony kompatibilní s ATS: Ujistěte se, že nástroj poskytuje profesionální šablony životopisů kompatibilní s ATS, které zvýší vaše šance na úspěšné projití screeningovými systémy.
- Vytvoření životopisu na míru: Vyberte si nástroj pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí, který snadno přizpůsobí obsah vašeho životopisu popisu práce a požadované pracovní pozici.
- Generátor motivačních dopisů: Vyberte si nástroj pro tvorbu motivačních dopisů, abyste mohli vytvářet personalizované motivační dopisy spolu s životopisy.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte funkce, které vám umožní upravit rozvržení, písma a sekce tak, aby odpovídaly vašemu osobnímu stylu a cílovému zaměstnání.
- Zpětná vazba v reálném čase: Vyberte si nástroj pro tvorbu životopisů, který vám poskytne tipy a návrhy pro okamžitou optimalizaci životopisů, odrážek a profesních shrnutí.
- Více verzí životopisu: Ujistěte se, že nástroj umožňuje vytvářet a ukládat různé životopisy přizpůsobené různým pracovním nabídkám nebo odvětvím.
- Možnosti exportu a formátování: Hledejte nástroje pro tvorbu životopisů, které umožňují export do formátu PDF a dalších formátů pro hladké podávání žádostí o zaměstnání.
💡 Tip pro profesionály: Uvedení koníčků a zájmů v životopise zdůrazní vaši osobnost a přenositelné dovednosti. Hledáte nápady? Pro inspiraci si prohlédněte více než 50 příkladů přizpůsobených různým pozicím. 🧵
11 nejlepších nástrojů pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí
Zde jsou nejlepší nástroje pro psaní s umělou inteligencí, které jsem shledal jako nejlepší pro vytváření přizpůsobených životopisů:
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření životopisů a sledování žádostí o zaměstnání)
Myslíte si, že ClickUp je určený pouze pro řízení projektů? Zamyslete se znovu. Jedná se o komplexní nástroj pro uchazeče o zaměstnání, který nabízí nástroje pro vytváření, organizaci a optimalizaci životopisů.
Ať už vytváříte profesionální životopis nebo přizpůsobujete motivační dopis pro požadovanou pracovní pozici, ClickUp vám každý krok usnadní.
Díky ClickUp Brain jsem zjistil, že správa více verzí mého životopisu pro různé pracovní pozice je snadná. Potřebujete přizpůsobit životopis pro svou vysněnou práci? ClickUp AI Writer navrhuje správná slova a fráze, aby váš životopis nebo motivační dopis perfektně odpovídaly požadované pozici.
K sledování svých žádostí o zaměstnání můžete použít ClickUp Brain. Tento nástroj automatizuje správu úkolů pomocí připomínek, které vám pomohou kontaktovat personalisty nebo dodržet termíny – už žádné promarněné příležitosti!
ClickUp Docs je revoluční nástroj pro psaní, úpravy a organizaci dokumentů. V Docs jsem vytvořil životopisy a motivační dopisy. Je snadné přeměnit část dokumentu na úkol, například vylepšit shrnutí životopisu nebo upravit jeho design.
Pokud se ucházíte o několik pozic, Docs vám pomůže snadno sledovat všechny vaše návrhy, úpravy a šablony. V Docs je také snadné spolupracovat, takže pokud chcete znát názor svého přítele nebo mentora na jakoukoli část, můžete je snadno označit!
Šablona ClickUp Job Search Template vám pomůže zorganizovat a zefektivnit proces podávání žádostí o zaměstnání.
Přednastavené stavy šablony, jako Podána žádost nebo Naplánovaný pohovor, vás udržují v obraze, zatímco značky a poznámky vám umožňují hodnotit společnosti, zaznamenávat výhody a sledovat platy.
Pokud se například ucházíte o pozici marketingového manažera, vytvořte úkoly pro každou žádost, přiložte životopisy nebo motivační dopisy a nastavte si připomenutí – to vše v rámci ClickUp.
➡️ Přečtěte si více: Tipy a strategie pro hledání práce, které opravdu fungují
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte a přiřazujte úkoly pomocí ClickUp Tasks a sledujte tak průběh svého hledání práce.
- Sledujte čas strávený podáváním žádostí o zaměstnání, pohovory a dalšími aktivitami souvisejícími s hledáním práce pomocí ClickUp Time Tracking.
- Pomocí nástroje ClickUp Whiteboards si vizualizujte svou kariérní dráhu a spolupracujte s mentory a kariérními kouči, abyste získali zpětnou vazbu.
- Stanovte si konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) cíle pro hledání zaměstnání pomocí ClickUp Goals.
Omezení ClickUp
- Ačkoli mnoho funkcí tohoto nástroje může být velmi účinných, jejich ovládání vyžaduje určitou dobu učení. Rozsáhlá knihovna tutoriálů ClickUp vám však může tento přechod usnadnit.
- Mobilní aplikace je sice pohodlná, ale ve srovnání s desktopovou verzí jí mohou chybět některé funkce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Resume Worded (nejlepší pro vylepšení optimalizace profilu na LinkedIn)
Pokud potřebujete individuální zpětnou vazbu k životopisům a profilům na LinkedIn, Resume Worded vám pomůže vyniknout. Pokud máte potíže s viditelností na LinkedIn, tento nástroj nabízí praktické návrhy, jak optimalizovat klíčová slova, zdůraznit úspěchy a přilákat personalisty.
Platforma je snadno použitelná a zaměřuje se na praktická, měřitelná vylepšení.
Můžete nahrát svůj životopis a získat hodnocení a praktické rady, jak zlepšit kompatibilitu s ATS, zdůraznit klíčové úspěchy a vylepšit gramatiku. Funkce Targeted Resume je užitečná pro přizpůsobení žádostí konkrétním pracovním nabídkám.
Funkce Resume Worded
- Získejte okamžité hodnocení životopisu, abyste mohli posoudit jeho účinnost a objevit praktická vylepšení.
- Získejte personalizovanou zpětnou vazbu na LinkedIn pro lepší viditelnost u náborářů.
- Přizpůsobte životopisy popisu pracovních pozic, abyste zlepšili kompatibilitu s ATS.
Omezení formulace životopisu
- AI zpětná vazba tohoto nástroje pro tvorbu životopisů často opomíjí kontextové preference lidských personalistů.
- Zahrnuje omezený počet profesionálních šablon pro kreativní nebo specializovaná odvětví.
Ceny za sepsání životopisu
- Navždy zdarma
- Měsíčně: 12,25 $/měsíc na uživatele
- Čtvrtletně: 33 $/měsíc na uživatele
- Ročně: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Resume Worded
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Kickresume (nejlepší pro vytváření životopisů s podporou umělé inteligence)
Kickresume je plný nástrojů AI, které zjednodušují proces psaní životopisů a motivačních dopisů. AI Resume Writer vytvoří dokonalý životopis během několika sekund, zatímco AI Cover Letter Builder zajistí, že tón a obsah budou odpovídat popisu pracovní pozice.
Kickresume také nabízí šablony vhodné pro ATS pro vysoce konkurenční pozice. Nástroj Resume Checker analyzuje váš životopis a upozorní vás na oblasti, které je třeba vylepšit.
Funkce Kickresume
- Vytvořte si profesionální životopis generovaný umělou inteligencí během několika sekund a ušetřete čas i námahu.
- Importujte data z LinkedIn přímo pro rychlejší tvorbu životopisu.
- Vytvořte si z vašeho životopisu osobní webovou stránku jedním kliknutím a získejte lepší viditelnost na internetu.
Omezení Kickresume
- Jeho bezplatný tarif zahrnuje pouze čtyři základní šablony životopisů a šablony motivačních dopisů.
- Mobilní aplikace postrádá pokročilé funkce desktopové verze.
Ceny Kickresume
- Navždy zdarma
- Měsíčně: 19 $/měsíc na uživatele
- Čtvrtletně: 13 $/měsíc na uživatele
- Ročně: 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kickresume
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Osobní dovednosti vás mohou odlišit na přeplněném trhu práce. Nejste si jisti, co uvést? Prozkoumejte deset nejlepších osobních dovedností, které byste měli uvést ve svém životopise, abyste vytvořili vynikající životopis! 📃
4. Enhancv (nejlepší pro vytváření životopisů kompatibilních s ATS)
Enhancv je intuitivní nástroj pro tvorbu životopisů, který umožňuje snadno vytvářet životopisy optimalizované pro ATS. S tímto nástrojem si můžete vybrat šablony přizpůsobené vašemu stylu, které jsou kompatibilní s ATS.
Online nástroj pro tvorbu životopisů obsahuje vizuální doplňky, jako jsou grafy nebo časové osy, které jedinečným způsobem zdůrazňují vaše úspěchy.
Když jsem nahrál starý životopis, aby ho otestoval, použil AI k automatickému vygenerování částí životopisu a navrhl vylepšení, což mi ušetřilo čas.
Funkce Enhancv
- Nahrajte svůj profil z LinkedIn a automaticky vyplňte šablonu životopisu bez námahy.
- Přizpůsobte obsah svého životopisu pomocí AI pro žádosti o zaměstnání pomocí působivých akčních slov a frází.
- Zkontrolujte gramatické a strukturální chyby v obsahu životopisů generovaném umělou inteligencí.
Omezení Enhancv
- Někteří uživatelé hlásí občasné nepřesnosti v návrzích AI.
- Model předplatného není pro jednorázové uživatele cenově dostupný.
Ceny Enhancv
- Navždy zdarma
- Pro měsíční plán: 29,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Enhancv
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: 10 šablon kariérních map, které podpoří růst vašeho týmu
5. Teal (nejlepší pro přizpůsobení životopisů konkrétním pracovním pozicím)
Teal je další uživatelsky přívětivý online nástroj pro tvorbu životopisů na míru. Jeho nástroj Job Matching mi pomohl analyzovat, jak dobře můj životopis odpovídá pracovní nabídce, a zdůraznil klíčové dovednosti a klíčová slova, která je třeba vylepšit. Teal je neuvěřitelně efektivní pro uchazeče o zaměstnání v jakékoli fázi. Díky funkcím, jako je import profilů z LinkedIn a sledování žádostí o zaměstnání, šetří čas a zároveň zajišťuje, že váš životopis je kompatibilní s ATS.
Funkce Teal
- Snadno importujte životopisy nebo profily z LinkedIn a okamžitě je použijte při vytváření nových životopisů.
- Porovnejte svůj životopis s popisem pracovních pozic a zjistěte, zda odpovídá klíčovým slovům a požadovaným dovednostem.
- Přizpůsobte si více verzí životopisu pro různé pozice, aniž byste museli začínat od nuly.
Omezení Teal
- Někteří uživatelé zmínili, že placená verze nestojí za svou cenu.
- Obsah generovaný umělou inteligencí bezplatného nástroje pro tvorbu životopisů není vždy přesný.
Ceny Teal
- Navždy zdarma
- Teal+: 29 $/měsíc na uživatele
- Ročně: 14,9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Teal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🎯 Bonus: Chcete rozvíjet správné dovednosti pro svůj tým? Prozkoumejte deset nejlepších softwarů pro správu dovedností (recenze a ceny), abyste získali jasnou představu o aktuálních dovednostech zaměstnanců ve vaší organizaci. 📝
6. ResumeGenius (nejlepší pro tvorbu životopisů s předem napsaným obsahem)
Ať už jste student nebo začínající profesionál, ResumeGenius je tím pravým řešením pro vaše potřeby v oblasti životopisů. Díky funkcím, jako jsou šablony kompatibilní s ATS a možnosti automatického formátování, mi byl postup AI nástroje pro tvorbu životopisů krok za krokem velmi jednoduchý.
Oceníte rozsáhlou databázi bodů ResumeGenius, která je ideální pro zdůraznění vašich dovedností a úspěchů. Upozorňujeme však, že stažení životopisů vyžaduje předplatné.
Funkce ResumeGenius
- Zefektivněte tvorbu životopisů pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní s podrobnými pokyny pro začátečníky.
- Využijte předem připravený obsah, který je přizpůsoben tak, aby zdůraznil běžné dovednosti a úspěchy.
- Ušetřete čas díky formátům životopisů kompatibilním s ATS a zvyšte tak své šance na úspěch při ucházení se o práci.
Omezení ResumeGenius
- Po vyzkoušení bezplatného nástroje narazíte na paywall, abyste si mohli stáhnout životopisy.
- Nedostatečná možnost úplného přizpůsobení fontů a designových prvků
Ceny ResumeGenius
- Navždy zdarma
- 14denní zkušební verze: 2,95 $ na uživatele
- Placený tarif: 7,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ResumeGenius
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔮 Bonus: Zvládněte svůj příští pohovor s pomocí AI! Objevte praktické strategie, jak využít AI při přípravě na pohovor, abyste posílili své sebevědomí a efektivně vylepšili své odpovědi. 📈
7. Rezi (nejlepší pro vylepšení použití klíčových slov v životopisu)
Rezi je výkonný nástroj pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí, který zjednodušuje vytváření vynikajících životopisů. Líbilo se mi, jak intuitivní byl celý proces – jste krok za krokem provázeni jednotlivými sekcemi a umělá inteligence vám navrhuje obsah, když si nevíte rady.
Funkce Target Your Resume je velmi užitečná – prohledává popisy pracovních pozic a poskytuje doporučení klíčových slov, která zvýší vaše šance na úspěšné projití systémem Applicant Tracking Systems (ATS).
Funkce Rezi
- Zvyšte efektivitu díky zpětné vazbě od Rezi Score.
- Získejte návrhy založené na umělé inteligenci ohledně dovedností a zkušeností, které odpovídají popisu práce a pozice.
- Vytvořte si pomocí AI přizpůsobený motivační dopis, který doplní váš životopis.
Omezení Rezi
- Vytváření motivačních dopisů není v bezplatném tarifu k dispozici.
- Možnosti přizpůsobení jsou méně kreativní než u konkurence zaměřené na design.
Ceny Rezi
- Navždy zdarma
- Výhoda: 29 $/měsíc na uživatele
- Cena za doživotní členství: 129 $ jednorázově
Hodnocení a recenze Rezi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Resume. io (nejlepší pro přístup k šablonám životopisů vhodným pro začátečníky)
Chcete-li vytvořit vynikající životopisy a motivační dopisy, vyzkoušejte Resume.io. Jeho šablony kompatibilní s ATS vám umožní snadno splnit požadavky zaměstnavatelů a funkce sledování pracovních nabídek vám umožní organizovat žádosti, pohovory a pracovní nabídky na jednom místě.
Tento nástroj pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí nabízí profesionálně navržené šablony a automatické návrhy popisů pracovních pozic a shrnutí. Mohl jsem rychle přizpůsobit životopis úpravou frází generovaných umělou inteligencí, aby perfektně odpovídal popisu pracovní pozice.
Funkce Resume.io
- Přizpůsobte si šablony s předem navrženými formáty, které byly otestovány personalisty pro jakékoli povolání nebo odvětví.
- Vytvářejte fráze specifické pro danou pozici pomocí AI a rychle přizpůsobujte životopisy a motivační dopisy.
- Sledujte své žádosti o zaměstnání pomocí nástrojů, které monitorují pozice, o které jste se ucházeli, na které jste byli pozváni na pohovor nebo které vám byly zamítnuty.
Omezení Resume.io
- Sledování pracovních nabídek postrádá pokročilé analytické funkce pro lepší přehled o uchazečích.
- Uživatelé hlásili občasné chyby při ukládání změn online.
Ceny Resume.io
- Navždy zdarma
- 7denní zkušební verze: 3,95 $ za uživatele
- 6 měsíců: 9,99 $/měsíc na uživatele
- 1 rok: 6,25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Resume.io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Nejlepší šablony a příklady životopisů produktových manažerů pro uchazeče o zaměstnání
9. Zety (nejlepší pro vytváření odpovídajících motivačních dopisů a životopisů)
Zety, nástroj pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí, zjednodušuje vytváření přizpůsobených technických životopisů a motivačních dopisů. Ať už aktualizujete stávající životopis nebo začínáte od nuly, Zety vás krok za krokem provede odbornými tipy, jak vytvořit vynikající životopis.
Našel jsem mnoho přizpůsobitelných šablon, které odpovídaly mému stylu a kariérním cílům. Umožnilo mi to snadno upravit barvy, písma a rozvržení. Integrovaná kontrola životopisu zajišťuje, že váš životopis je kompatibilní s ATS, což zvyšuje vaše šance oslovit personalisty.
Funkce Zety
- Získejte přizpůsobené návrhy pro každou sekci, od nadpisů po dovednosti, aby odpovídaly popisu pracovní pozice.
- Vytvořte si odpovídající motivační dopisy, které doplní váš životopis a zajistí vám ucelenou žádost o zaměstnání.
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu pomocí nástroje pro kontrolu životopisů, který zkontroluje čitelnost, hustotu klíčových slov a kompatibilitu s ATS.
Omezení Zety
- Vyžaduje předplatné pro stahování, což omezuje přístupnost pro bezplatné uživatele.
- Někteří uživatelé hlásili, že Zety má omezené možnosti přizpůsobení a funkce AI.
Ceny Zety
- Navždy zdarma
- 14denní zkušební verze: 1,95 $ na uživatele
- Měsíční balíček: 25,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zety
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
⚡ Bonus: Chcete ve svém životopise předvést své technické dovednosti a ukázat, jakou hodnotu můžete přinést? Prohlédněte si sedm šablon a příkladů životopisů pro uchazeče o práci v oblasti strojírenství a zdůrazněte své silné stránky! 🧑💻
10. MyPerfectResume (nejlepší pro vytváření životopisů kompatibilních s ATS pro různé pozice)
MyPerfectResume je nástroj pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí, který vytvoří profesionální životopis od nuly nebo aktualizuje váš stávající životopis během několika minut.
Použil jsem jej k vytvoření několika verzí životopisu pro různé pozice a díky výkonnému editoru životopisů to bylo rychlé a snadné.
MyPerfectResume vám pomůže strukturovat váš životopis tak, aby splňoval standardy systému pro sledování uchazečů (ATS). Tento nástroj dokonce nabízí odborné tipy, jak vylepšit každou část životopisu.
Funkce MyPerfectResume
- Přizpůsobte svůj životopis pomocí návrhů založených na akcích týkajících se dovedností a úspěchů.
- Zlepšete čitelnost pomocí nástrojů pro kontrolu chyb, jako je kontrola pravopisu.
- Získejte přístup k několika životopisům pro různé pozice, aniž byste museli znovu vytvářet obsah.
Omezení MyPerfectResume
- Nenabízí bezplatnou zkušební verzi služeb pro psaní životopisů.
- Tento nástroj pro tvorbu životopisů je zaměřen na text a nabízí minimální podporu pro kreativní portfolia.
Ceny MyPerfectResume
- 14denní zkušební verze: 1,45 $
- Měsíční balíček: 24,95 $/měsíc na uživatele
- Roční balíček: 5,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MyPerfectResume
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Resumaker. ai (nejlepší pro vytvoření životopisu na míru pro vaši příští práci)
Resumaker. ai kombinuje efektivitu umělé inteligence s uživatelsky přívětivými funkcemi, které vám pomohou navrhnout neomezené množství životopisů, které upoutají pozornost personalistů.
Zjednodušilo to celý proces psaní životopisu, takže je snadné vytvořit nový životopis nebo upravit stávající tak, aby odpovídal konkrétním pracovním pozicím.
Nástroj pro tvorbu životopisů s umělou inteligencí nabízí řadu designů životopisů s předem připravenými šablonami. Pomohl mi vytvořit životopis na míru pro různá odvětví (kreativní, korporátní nebo technologické).
Funkce Resumaker.ai
- Optimalizujte shrnutí životopisu, abyste upoutali pozornost během několika sekund.
- Zdůrazněte své dovednosti a úspěchy pomocí přehledného a moderního rozvržení.
- Přidejte vizuální prvky, jako jsou ikony, aby váš životopis vynikl.
Omezení Resumaker.ai
- Uživatelé hlásí, že ne všechny šablony jsou stejně kompatibilní s ATS.
- Tento nástroj pro tvorbu životopisů nenabízí integraci s LinkedIn pro plynulé aktualizace profilu.
Ceny Resumaker.ai
- Standard: 0,99 $/14denní zkušební verze
- Měsíční balíček: 29,70 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Resumaker.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Optimalizujte proces psaní životopisu pomocí ClickUp!
Výběr správného nástroje pro tvorbu životopisů s využitím umělé inteligence pro vytváření profesionálních životopisů a odpovídajících průvodních dopisů může být náročný. Tento seznam 11 nejlepších nástrojů vám však zaručí, že si s jistotou vyberete tu správnou možnost pro psaní životopisů s využitím umělé inteligence.
Stále si nejste jisti nebo máte málo času? ClickUp je řešením, které hledáte!
Jeho univerzální platforma vám umožňuje spravovat různé verze životopisů, sledovat žádosti, nastavovat termíny a efektivně spolupracovat. Navíc jeho nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají vytvářet vynikající životopisy a motivační dopisy.
Jste připraveni vylepšit své kariérní plánování a předvést ty správné dovednosti? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a převezměte kontrolu nad svým hledáním práce!