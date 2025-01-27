10 nejlepších softwarů pro správu dovedností v roce 2025 (recenze a ceny)

Během let, kdy jsem vedl úspěšné týmy, jsem pochopil, že software pro správu dovedností je jako GPS, které vás navádí k těm správným talentům. Metodou pokusů a omylů jsem zjistil, že takový software umožňuje týmům identifikovat, hodnotit, rozvíjet a efektivně sledovat dovednosti zaměstnanců.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu dovedností?
Pokud chcete rozvíjet dovednosti zaměstnanců, posílit svou obchodní strategii a získat komplexní přehled o svých zaměstnancích, potřebujete správný HR software. Pokud víte, co hledáte, můžete tuto část přeskočit.
Jinak zde je několik základních věcí, které byste měli mít na paměti:
- Umělá inteligence: Hledejte software, který obsahuje nástroje umělé inteligence pro oblast lidských zdrojů; umělá inteligence například sumarizuje data o dovednostech a vylepšuje programy školení pro rozvoj dovedností.
- Automatizace: Najděte platformu, která vám umožní převést drobné úkoly na autopilota.
- Komplexní nástroje: Nespokojte se pouze s nástroji pro správu dovedností – hledejte platformu s dalšími nástroji a šablonami pro vše, co se týká zaměstnanců, znalostí a řízení projektů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si software pro správu zaměstnanců, který je snadno použitelný a srozumitelný bez nutnosti rozsáhlého školení.
Chápete, o co jde. V podstatě chcete software pro správu dovedností s funkcemi, které vám usnadní všechny aspekty vaší práce.
10 nejlepších softwarů pro správu dovedností pro rok 2024
Jste zde, abyste našli nejlepší software pro správu dovedností, a já jsem za vás udělal tu těžkou práci a prohledal trh, abych našel 10 nejlepších možností.
Prohlédněte si náš výběr a najděte to, co potřebujete, v rekordním čase.
1. ClickUp
ClickUp pro HR týmy zefektivňuje vše od náboru přes zaškolení až po další činnosti.
Zdokonalte a zjednodušte všechny aspekty rozvoje a řízení zaměstnanců pomocí naší komplexní platformy pro řízení lidských zdrojů.
ClickUp usnadňuje:
- Sledujte výkon, zapojení a rozvoj jednotlivých zaměstnanců.
- Vytvořte přizpůsobitelná zobrazení, abyste sladili členy svého týmu.
- Bezpečně ukládejte důvěrnou komunikaci a informace o zaměstnancích
- Organizujte uchazeče, žádosti a oslovování potenciálních zaměstnanců
- Ušetřete čas díky šablonám, přizpůsobeným stavům a automatizaci.
- Vytvářejte reporty založené na datech a získejte komplexní přehled o svém systému řízení dovedností.
Využijte šablony ClickUp, abyste ušetřili čas při analýze dovedností a měli přehled o dovednostech a certifikacích zaměstnanců na první pohled.
Například pomocí šablony ClickUp pro analýzu nedostatků v dovednostech můžete provést hodnocení dovedností a identifikovat klíčové dovednosti, které členům vašeho týmu chybí. Na základě toho získáte praktické rady, jak tyto nedostatky v dovednostech překlenout, zlepšit produktivitu a vše ostatní, co vaše firma potřebuje k dosažení vynikajících výsledků.
Potřebujete aplikaci pro sledování cílů? ClickUp Goals podporuje váš úspěch pomocí měřitelných cílů, automatického sledování pokroku a jasných časových harmonogramů. Použijte jej ke sledování individuálních cílů souvisejících s dovednostmi vašich týmů a zaměstnanců.
ClickUp také nabízí software pro monitorování zaměstnanců, který vám v reálném čase zobrazuje údaje o tom, co právě dělají členové vašeho týmu.
A nezapomeňte na ClickUp AI a ClickUp Automations! Tyto dva nástroje vám společně ušetří každý týden několik hodin práce díky automatizaci každodenních úkolů a využití obrovského potenciálu nejmodernější umělé inteligence.
S tisíci nástrojů, šablon a integrací je bezplatný software pro správu projektů ClickUp na dosah jednoho kliknutí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Knihovna s více než 1 000 šablonami (např. šablony rozvojových plánů, šablony pracovních postupů, šablony matic dovedností atd. )
- Více než 1 000 integrací s oblíbenými platformami a nástroji, včetně Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot a dalších.
- Funkce spolupráce v reálném čase usnadňují komunikaci mezi členy týmu o jejich pokroku a zlepšují klíčové dovednosti.
- Nástroje pro řízení projektů a stanovení priorit udržují váš tým na správné cestě k vzdělávacím iniciativám, zvyšování kvalifikace a dalším cílům.
- Šablona technické matice dovedností ClickUp obsahuje funkce pro hodnocení kompetencí, zvyšování kvalifikace, sledování úrovně dovedností a kariérní rozvoj.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že se musí nejprve seznámit s mnoha funkcemi ClickUp (což lze vyřešit pomocí výukových videí a rozsáhlých často kladených dotazů).
- ClickUp AI není k dispozici pro uživatele bezplatného tarifu.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Skills Base
Skills Base je software pro správu znalostí, který poskytuje transparentní a přístupný hub pro taxonomii dovedností. Využijte tuto platformu pro správu dovedností k hodnocení, vizualizaci a práci s daty o dovednostech, abyste získali přehled o rekvalifikaci, správě talentů, plánování pracovní síly a dalších oblastech.
Nejlepší funkce Skills Base
- Zvýrazněte mezery ve dovednostech svého týmu, abyste zlepšili retenci, nábor a růst organizace.
- Komplexní sledování dovedností identifikuje, kde je potřeba další podpora, abyste ve svém pracovišti získali ty správné dovednosti.
- Cloudová matice dovedností vám poskytuje data v reálném čase pro lepší řízení výkonu.
- Knihovna Skills Base poskytuje pečlivě sestavenou sbírku dovedností založených na organizačních rolích ve vaší společnosti.
Omezení Skills Base
- Uživatelské recenze zmiňují potřebu vylepšených funkcí umělé inteligence, které by šetřily čas a zlepšily proces náboru.
- Podle některých recenzí jsou administrativní nástroje někdy složité a obtížně srozumitelné.
Skills Base ceny
- Zdarma
- Týmy: 99 $/měsíc, platba předem za celý rok
- Podnik: 149 $/měsíc, platba předem za celý rok
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Skills Base
- G2: 4,6/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 0/5 (0 recenzí)
3. SkillNet
SkillNet je softwarová platforma pro správu dovedností, která transformuje společnosti na organizace založené na dovednostech. Platforma přináší nové nástroje pro hodnocení zaměstnanců a zlepšování procesů rozvoje, díky nimž je snazší hodnotit, motivovat a optimalizovat vaše lidské zdroje.
Nejlepší funkce SkillNet
- Personalizované rámce pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci šetří čas při vytváření iniciativ zaměřených na zlepšení dovedností zaměstnanců.
- Cloudová databáze pro správu certifikací se vším, co potřebujete ke sledování externích certifikací a kvalifikací napříč všemi pracovními pozicemi.
- Databáze dovedností a tabulky sledují, pozorují a měří dovednosti zaměstnanců na základě údajů z vlastního hodnocení a hodnocení manažerů.
- Důraz na dovednosti potřebné pro firmy v oblasti zdravotnictví, výroby a technologií.
Omezení SkillNet
- Uživatelské recenze zmiňují občasné chyby a problémy s pády aplikace.
- Podle některých recenzí by podle členů týmu mohla platforma těžit z intuitivnějšího designu.
Ceny SkillNet
Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SkillNet
- G2: 4,6/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 10 recenzí)
4. Avilar
Avilar poskytuje cloudovou softwarovou platformu pro správu kompetencí: WebMentor LMS Learning Management System. Použijte ji k definování pracovních rolí, vytvoření rámců kompetencí, školení členů týmu a pochopení aktuálních dovedností vašich zaměstnanců.
Nejlepší funkce Avilar
- Software pro správu dovedností a zapojení zaměstnanců umožňuje organizacím překlenout mezery v dovednostech a definovat kariérní dráhu pro každého člena týmu.
- Podrobné údaje poskytují informace pro zlepšení iniciativ v oblasti vzdělávání a rozvoje.
- Nástroje pro plánování pracovní síly a nástupnictví vás připraví na potenciální ztráty a pomohou vám včas najít náhradníky.
- Spolupráce s předními poskytovateli školicích kurzů umožňuje uživatelům přístup k celé řadě zdrojů pro správu vzdělávání.
Omezení Avilar
- Kurzy pro rozvoj dovedností je nutné zakoupit jednotlivě (ceny jednotlivých kurzů se liší, ale mnoho z nich stojí méně než 10 dolarů).
- Nedostatek zpětné vazby od zákazníků na populárních recenzních platformách ztěžuje získávání informací o průměrné uživatelské zkušenosti.
Avilar ceny
Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Avilar
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Pluralsight
Pluralsight je nástroj pro správu dovedností zaměstnanců, který organizacím a týmům poskytuje přístup k nejlépe hodnoceným produktům a online kurzům, které podporují rozvoj dovedností. Využijte poznatky založené na datech k posouzení tvrdých a měkkých dovedností svého týmu, provádějte zlepšení a odstraňujte mezery v dovednostech.
Nejlepší funkce Pluralsight
- Vlastní vzdělávací programy a cesty podporují jedinečné cíle organizace a poskytují správné kurzy pro každého člena týmu.
- Kurzy zaměřené na dovednosti v oblasti IT a technologií jsou ideální pro organizace, které potřebují zaplnit mezery ve specializovaných dovednostech.
- Mapy zvyšování kvalifikace vytvářejí univerzální kurzy, aby týmy věděly, kde začít a jak pokračovat.
- Praktické vzdělávací zkušenosti využívají projekty, laboratoře a sandboxy k upevnění nových dovedností a posílení sebevědomí členů vašeho týmu.
Omezení Pluralsight
- Někteří uživatelé vyjadřují potřebu integrace s jinými populárními systémy pro správu vzdělávání.
- Recenze některých uživatelů zmiňují nedostatek motivačních e-mailových oznámení, která by členy týmu motivovala k plnění cílů kurzů.
Ceny Pluralsightpricing
- Starter: 33,25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 48,25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Pluralsight
- G2: 4/6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. intelliHR
intelliHR je software pro správu talentů s nástroji pro správu dovedností, které zlepšují výkonnost, zapojení, retenci a firemní kulturu. Využijte jej k vytvoření lepšího pracovního prostředí pro vaši organizaci, týmy a zaměstnance, zatímco vyplníte mezery v dovednostech a zlepšíte procesy rozvoje.
Nejlepší funkce intelliHR
- Samoobslužná služba pro zaměstnance umožňuje členům týmu spravovat své osobní údaje, hodnocení výkonu, záznamy o školeních a další informace.
- Analýzy a přehledy v reálném čase umožňují manažerům činit informovaná rozhodnutí o plánování pracovní síly a řízení výkonu.
- Systém řízení výkonu zahrnuje stanovení cílů, zpětnou vazbu a hodnocení výkonu.
- Zkušenosti s nástupem a odchodem zaměstnanců zefektivňují proces a zajišťují dodržování předpisů.
Omezení intelliHR
- Někteří uživatelé vyjádřili potřebu podrobnějších výukových videí, aby se zkrátila doba potřebná k osvojení programu.
- Podle recenzí by některé týmy mohly těžit z dalších integrací třetích stran.
intelliHR ceny
Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze intelliHR
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
7. Growthspace
Growthspace je cloudová vzdělávací platforma, která nabízí řadu nástrojů pro správu dovedností určených pro jednotlivce a organizace usilující o profesní rozvoj. Využijte širokou škálu interaktivních, poutavých a praktických kurzů a koučovacích programů vedených odborníky v dané oblasti.
Nejlepší funkce Growthspace
- Personalizované koučovací sezení se zkušenými profesionály, které splní specifické potřeby každého jednotlivce.
- Interaktivní výukové nástroje, jako jsou kvízy a simulace, pro zvýšení zapojení zaměstnanců
- Vysoce kvalitní obsah a aktuální informace od předních odborníků a myšlenkových vůdců zajišťují kvalitní iniciativu v oblasti zvyšování kvalifikace.
- Praktický a použitelný přístup nabízí uživatelům reálné informace a dovednosti, které mohou uplatnit ve své kariéře.
Omezení Growthspace
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma pro plánování schůzek není tak uživatelsky přívětivá, jak by mohla být.
- Recenze některých týmů vyjadřují potřebu přizpůsobených uživatelských panelů pro zlepšení zážitku z učení.
Growthspace ceny
Kontaktujte nás a získejte individuální cenovou nabídku na rozvoj zaměstnanců.
Hodnocení a recenze Growthspace
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: N/A
8. Rallyware
Rallyware je platforma pro podporu výkonu, která poskytuje doporučení pro váš tým. Využijte ji k identifikaci nejvhodnějších vzdělávacích a obchodních aktivit pro každého jednotlivce ve správný čas, abyste zvýšili účinnost svých nástrojů pro správu dovedností.
Nejlepší funkce Rallyware
- Personalizované plány učení se zaměřují na potřeby, cíle a styly učení jednotlivých uživatelů, aby jim doporučily ty správné dovednosti a obsah.
- Gamifikační prvky, jako jsou odznaky a žebříčky, zvyšují zapojení a motivaci zaměstnanců.
- Aplikace je optimalizována pro mobilní zařízení, aby měli studenti přístup k platformě odkudkoli a kdykoli.
- Podrobné analýzy a zprávy o zapojení a pokroku každého studenta usnadňují správcům sledování účinnosti vzdělávacích programů.
Omezení Rallyware
- Recenze některých uživatelů uvádějí, že nastavení jazyka není vždy spolehlivé a někdy se místo vybraného jazyka zobrazují odstavce v angličtině.
- Některé týmy vyjádřily přání, aby byly do platformy Rallyware dále implementovány funkce umělé inteligence.
Ceny Rallywarepricing
Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Rallyware
- G2: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 20 recenzí)
9. Cloud Academy
Cloud Academy poskytuje software pro správu dovedností, který pomáhá budovat robustní dovednosti v oblasti cloud computingu. Využijte podrobné analýzy a reporty, abyste lépe porozuměli zapojení a pokroku každého studenta a mohli tak činit informovanější rozhodnutí.
Nejlepší funkce Cloud Academy
- Knihovna kurzů obsahuje školení pro hlavní cloudové platformy, včetně AWS, Azure, Google Cloud Platform a dalších.
- Praktická cvičení umožňují uživatelům procvičit a aplikovat znalosti získané v kurzech v reálných situacích.
- Hodnocení dovedností uživatelů za účelem identifikace silných stránek a oblastí, ve kterých se potřebují zlepšit.
- Podrobné reporty a analýzy s údaji, které potřebujete ke sledování pokroku v rozvoji dovedností a zapojení zaměstnanců.
Omezení Cloud Academy
- Recenze zmiňují potřebu neustálých aktualizací kurzů, aby držely krok s nejnovějšími změnami populárních cloudových platforem (Cloud Academy uvedla, že na tom aktivně pracuje).
- Někteří uživatelé tvrdí, že omezená dostupnost offline a na mobilních zařízeních snižuje pokrok v učení členů týmu.
Cloud Academy ceny
- Jednotlivci: 39 $/měsíc
- Malé týmy: 55 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cloud Academy
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Runn
Runn je cloudová platforma pro správu zdrojů s integrovanými nástroji pro sledování času a prognózy. Použijte ji k plánování projektů, rozvrhování zdrojů, zefektivnění týmů, identifikaci mezer ve dovednostech a získání přehledu o vašich zaměstnancích.
Nejlepší funkce Runn
- Díky uživatelsky přívětivému designu mohou členové týmu snadno navigovat a používat nástroje bez jakýchkoli technických znalostí.
- Díky přizpůsobitelným pracovním postupům můžete platformu Runn přizpůsobit vaší organizaci a členům týmu.
- Systém pro správu zdrojů vám umožňuje spravovat a sledovat pracovní vytížení vašeho týmu a efektivně využívat vaše zdroje.
- Analýza v reálném čase poskytuje podrobné informace o výkonu týmu a postupu projektu pro lepší rozhodování založené na datech.
Omezení provozu
- Recenze některých uživatelů vyjadřují potřebu dalších funkcí API.
- Někteří recenzenti uvádějí, že nastavení úrovní oprávnění je obtížné nebo vyžaduje náhradní řešení.
Runn ceny
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (1+ recenze)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Implementace softwaru pro správu dovedností zefektivňuje organizační procesy a umožňuje členům týmu plně využít jejich potenciál.
