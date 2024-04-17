Den v životě manažera lidských zdrojů: role, odpovědnosti a výzvy

Představte si, že vcházíte do kanceláře v zdánlivě obyčejné ráno, v jedné ruce držíte kávu a v druhé snídaňový burrito, ale ještě než se stačíte posadit, čeká vás nečekaná krize – jeden ze zkušených zaměstnanců bez varování odešel z organizace.
Taková je realita práce manažera lidských zdrojů. Žádný den není stejný a vždy se objeví něco nového, ať už dobrého, nebo špatného.
V jednu chvíli můžete například plánovat teambuildingový výlet a v další se můžete snažit zaplnit volné místo způsobené náhlou výpovědí.
Ať už uvažujete o kariéře v oblasti řízení talentů nebo potřebujete více informací o povinnostech a výzvách, kterým čelí manažer lidských zdrojů, tento blog vám ukáže, jak může vypadat den v životě manažera lidských zdrojů.
Nejprve si ale ujasněme základní pojmy.
Kdo je manažer lidských zdrojů?
Manažer lidských zdrojů je odborník odpovědný za dohled nad personálním oddělením organizace a řízení různých administrativních funkcí souvisejících s lidmi v organizaci.
Manažeři lidských zdrojů konzultují s vrcholovým vedením strategické plánování, plánují klíčové ukazatele výkonnosti v souladu s cíli organizace a zajišťují, aby všichni zaměstnanci byli efektivně zapojeni, podporováni a sladěni s cíli společnosti.
Mezi role a povinnosti profesionála v oblasti lidských zdrojů patří:
- Získávání talentů: Identifikace personálních potřeb, vypracování a standardizace popisu pracovních pozic, vedení pohovorů za účelem výběru kandidátů, nábor a zaškolování v různých odděleních.
- Řízení personálních procesů: Vypracovávání politik pro řešení problémů na pracovišti a vytváření procesů pro zefektivnění náboru talentů, zaškolování nových zaměstnanců, hodnocení výkonu atd.
- Řízení výkonu: Vytváření a zavádění systémů hodnocení výkonu, stanovování standardů výkonu a poskytování zpětné vazby zaměstnancům.
- Vytváření vzdělávacích programů: Posuzování nedostatků v dovednostech, navrhování vzdělávacích workshopů a usnadňování příležitostí pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
- Zajištění pohody zaměstnanců: Zavádění programů zaměřených na duševní zdraví, fyzickou pohodu a celkové blaho zaměstnanců.
- Řízení odměňování zaměstnanců: Návrh a realizace systémů odměňování a programů benefitů, zajištění konkurenceschopných platových podmínek
- Vytváření pozitivní kultury na pracovišti: Identifikace a realizace opatření k vytvoření a udržení pozitivního a příjemného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance.
Manažeři lidských zdrojů jsou nepostradatelní při vytváření organizačních politik a procesů souvisejících s náborem a udržením talentů, řízením výkonu, vzděláváním a rozvojem a dalšími oblastmi.
💡Tip pro profesionály: Zaneprázdněný manažer lidských zdrojů může využít naše bezplatné šablony pro HR k vytvoření standardních operačních postupů, memorand o zásadách nebo plánů personálního obsazení, aby získal náskok při dosahování cílů.
Den v životě manažera lidských zdrojů
Takto vypadá typický den v životě manažera lidských zdrojů. Berte časové bloky pouze jako orientační a naplánujte si den tak, jak vám to vyhovuje 🤝
1. Ráno: 9:30 až 11:30
Ráno je věnováno plánování produktivního dne. Mezi typické úkoly patří:
a. Správa e-mailů
Začátek dne je věnován kontrole a odpovídání na e-maily. Může se jednat o rutinní komunikaci, praktické informace od vrcholového managementu a vedoucích týmů, důležité aktualizace personálních politik a urgentní dotazy zaměstnanců.
Rozhodnutí, na které e-maily odpovědět jako první, udává tón produktivního dne. Například upřednostníte e-mail od generálního ředitele o nadcházejících organizačních změnách, které vyžadují podporu personálního oddělení, před zasláním následného e-mailu kolegovi s žádostí o informace k projektu s nízkou prioritou.
b. Briefing týmu HR
Poté se personální manažer může zúčastnit krátké porady se svým týmem, aby vyjasnil cíle dne, prodiskutoval probíhající projekty a nadcházející události a řešil jakékoli naléhavé problémy nebo obavy.
Toto je klíčový okamžik pro rozdělení úkolů na daný den, protože zajišťuje, že se všichni soustředí na priority, jako jsou náborové kampaně, aktualizace politik nebo iniciativy zaměřené na zapojení zaměstnanců.
2. Poledne: 12:00 až 13:00
Po naplánování dne se tato část dne obvykle věnuje stávajícím projektům a probíhajícím činnostem. Může zahrnovat:
a. Nábor a pohovory
V závislosti na požadavcích na nábor může část dne strávit prohlížením životopisů uchazečů o volná místa, výběrem kandidátů nebo plánováním a prováděním pohovorů.
To může zahrnovat také koordinaci s jinými odděleními, aby lépe porozuměli jejich personálním potřebám, a výběr životopisů, které mají potenciál odpovídat firemní kultuře.
Personální manažeři využívají software pro řízení talentů a informační systémy pro řízení lidských zdrojů (HRIS) k správě profilů uchazečů, zefektivnění náboru, zapracování a školení, automatizaci pracovních postupů pro řízení talentů a komunikaci se zainteresovanými stranami.
b. Řízení vztahů se zaměstnanci
Hlavní úlohou personalisty je zajistit, aby byli zaměstnanci spokojení, chránění a motivovaní. Ať už jde o zprostředkování řešení sporu nebo podporu zlepšování výkonnosti, je nezbytné věnovat čas řízení a udržování pozitivních vztahů se zaměstnanci.
Mohou například moderovat diskusi mezi dvěma členy prodejního týmu, aby vyřešili nedorozumění a zlepšili jejich pracovní vztahy.
Personální manažer se může také věnovat aktivitám zaměřeným na budování týmu a programům oceňování zaměstnanců nebo provádět průzkumy s cílem získat zpětnou vazbu k různým tématům, jako je vzdělávání a rozvoj, mzdové tarify a obecné zkušenosti z práce v kanceláři.
Správný software pro správu zaměstnanců může personalistům pomoci udržet si přehled o všech činnostech.
c. Dohled nad školením a rozvojem
Personální manažeři, kteří mají cíle v oblasti rozvoje zaměstnanců, mohou také plánovat a koordinovat programy školení zaměstnanců, aby zajistili, že zaměstnanci mají dovednosti a znalosti potřebné k vynikajícím výkonům ve svých rolích.
Patří sem posuzování potřeb v oblasti školení, výběr vhodných mentorů a koučů a organizování workshopů a dalších aktivit, které jsou v souladu s kariérním rozvojem.
Pokud například organizujete seminář o rozvoji vedoucích schopností pro střední management společnosti, může být významnou součástí vašeho seznamu úkolů finalizace témat s externími lektory.
3. Odpoledne: 14:00 – 16:00
Typické odpoledne v pracovním dni může zahrnovat schůzky a mezifunkční diskuse o dlouhodobém plánování, celoorganizačních cílech atd.
a. Plánování lidských zdrojů
Manažeři se mohou účastnit strategických schůzek s vrcholovým vedením nebo jinými odděleními, aby sladili organizační iniciativy s cíli personálního oddělení.
Může se jednat o plánování pracovních sil, diverzitu, rovnost a inkluzi při náboru zaměstnanců nebo plánování nástupnictví.
Jedním z ročních cílů může být například vypracování nové iniciativy pro zlepšení DEI v rámci pracovní síly v příštích devíti měsících.
b. Zaměření na řízení výkonu
Personální manažeři mohou také spolupracovat s vedoucími oddělení na kontrole zpráv o výkonu zaměstnanců a na základě shromážděných informací přijímat opatření týkající se hodnocení výkonu.
Pokud se domnívají, že někteří zaměstnanci by mohli mít prospěch ze školení, mohou se poradit s vedoucími oddělení a vypracovat plány na zlepšení dovedností.
c. Kontrola dodržování zásad a předpisů
Manažer lidských zdrojů je zodpovědný za to, aby personální politika organizace byla v souladu s platnými zákony a předpisy.
Například mohou aktualizovat příručku pro zaměstnance, aby odrážela nejnovější změny v politikách práce na dálku, a zajistit, aby všechny pokyny byly v souladu s novými pracovními zákony.
Zkušení personalisté šetří čas díky hotovým šablonám pro tento druh detailní práce. Například šablona ClickUp HR Handbook Template vám pomůže vytvořit komplexní příručku přizpůsobenou potřebám vaší organizace, aby váš tým mohl:
- Rychlý přístup k aktuálním informacím o politikách a postupech
- Pochopte očekávání ohledně chování a výkonu zaměstnanců
- Získejte přehled o benefitech, nárocích na dovolenou a dalších podrobnostech.
Kromě toho se v případě potřeby zaměřte na zdokonalení dalších postupů v oblasti dodržování předpisů a spolupracujte s právními poradci, abyste předešli případným právním problémům.
4. Konec pracovního dne: 16:00 – 17:30
Před koncem pracovního dne je dobré věnovat nějaký čas sdílení a zpracování informací, které vám pomohou naplánovat práci na další den:
a. Podávání zpráv a analýzy
Personální manažeři musí analyzovat personální ukazatele a připravovat zprávy o různých aspektech, jako jsou fluktuace, míra dokončení školení zaměstnanců nebo průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
Například je třeba prověřovat čtvrtletní údaje o fluktuaci, aby bylo možné identifikovat trendy a vypracovat strategie pro zlepšení retence zaměstnanců. Zaměření se na analytiku pomůže činit informovaná rozhodnutí a zlepšit personální postupy.
b. Debriefing týmu
Manažeři často zakončují den krátkou poradou s týmem, kde zhodnotí úspěchy dne, aktualizují seznamy úkolů a stanoví priority na další den. Je to také vhodná příležitost k podpoře zpětné vazby a posílení soudržnosti týmu.
Přizpůsobte se neočekávaným situacím
V ideálním případě je den personálního manažera strukturován rutinními úkoly a promyšlenými iniciativami. Rozmanité činnosti odrážejí šíři této role a vyžadují interpersonální dovednosti, analytické schopnosti a strategické myšlení.
I přes dobře naplánovaný rozvrh však musíte být jako manažer lidských zdrojů připraveni jej upravit, abyste mohli reagovat na nepředvídané požadavky, ať už se jedná o nečekanou schůzku, žádost o vysvětlení zásad dodržování předpisů nebo náhlou změnu pracovněprávních předpisů ve vašem státě.
Kromě toho buďte k dispozici pro setkání se zaměstnanci a vedením, vyjasňujte pochybnosti a nabízejte potřebnou podporu. Organizace se spoléhá na vás a váš tým, že se vyznáte ve složitosti firemního života. Vždy jim dávejte přednost.
Role personálního oddělení v udržení zaměstnanců
Fáze „líbánek“ v novém zaměstnání se stále zkracuje – 39 % zaměstnanců, kteří jsou v organizaci méně než šest měsíců, plánuje odejít během následujícího roku.
Navíc ti, kteří nemají pocit, že je jejich skvělá práce oceňována, mají téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že si budou hledat nové zaměstnání. Vzhledem k tomu, že 87 % manažerů lidských zdrojů považuje udržení zaměstnanců za svou hlavní prioritu, uvádíme zde pět klíčových kroků, které je třeba v tomto směru podniknout:
1. Personalizovaná kariérní dráha
To zahrnuje individuální práci se zaměstnanci, aby bylo možné nastínit jejich kariérní dráhu na základě individuálních dovedností, zájmů a požadavků firmy. Začnete tím, že se seznámíte s profesními ambicemi každého zaměstnance a zjistíte, v čem mají mezery ve svých dovednostech.
Na základě shromážděných informací přizpůsobte vzdělávací programy a možnosti mentorství tak, aby odrážely nejlepší zájmy vaší organizace a potřeby zaměstnanců.
Díky personalizovanému kariérnímu růstu se zaměstnanci cítí oceněni a pochopeni, což posiluje jejich loajalitu a snižuje pravděpodobnost, že budou hledat příležitosti jinde.
2. Programy vzájemného uznání
Vzájemné uznání mezi kolegy podporuje pozitivní pracovní prostředí a zvyšuje morálku, což přispívá k vytvoření kultury, ve které se zaměstnanci cítí oceňováni a vážení nejen svými nadřízenými, ale i svými kolegy. Technologie pomáhá začlenit tento přístup do firemní kultury.
Využijte platformu jako ClickUp Chat View, aby mohli zaměstnanci ocenit své kolegy za příkladnou práci. Můžete také organizovat virtuální slavnostní předávání cen, abyste ocenili zaměstnance na platformě.
3. Podpora finančního blahobytu
Podle společnosti PwC hledá 65 % zaměstnanců nové zaměstnání z finančních důvodů. Kromě vyrovnání rozdílů v odměňování v rámci odvětví a zavedení robustní politiky výkonnostních bonusů můžete zaměstnancům pomoci s finančními otázkami.
Pořádejte vzdělávací workshopy o rozpočtování a investicích a navrhujte nástroje pro správu dluhů nebo spoření na důchod. To automaticky sníží jejich stres a zvýší spokojenost v práci.
4. Flexibilní pracovní doba
Po pandemii mnoho zaměstnanců dává přednost trvalé práci z domova. Nebojí se opustit práci, která vyžaduje docházku do kanceláře. Chtějí mít kontrolu nad tím, kdy a kde pracují, pokud splní své výkonnostní cíle.
Nabídka flexibilních pracovních rozvrhů se může projevit v podobě možnosti práce na dálku, flexibilní pracovní doby nebo čtyřdenního pracovního týdne. Můžete stanovit jasná očekávání ohledně výkonu a využít HR software k udržení komunikace a spolupráce v týmu.
5. Vzdělávací technologie
Podle LinkedIn by 94 % zaměstnanců zůstalo v organizaci déle, pokud by investovala do jejich školení.
Využijte nové technologie, jako jsou mobilní vzdělávací aplikace, interaktivní vzdělávací a rozvojové programy a školicí nástroje využívající virtuální realitu, abyste zaměstnancům poskytli přístupný a personalizovaný vzdělávací zážitek, který jim pomůže rozvíjet nové dovednosti pro budoucí růst.
Například VR může školit zaměstnance v programování a ladění kódu ve spolupráci v simulovaném 3D programovacím prostředí.
Běžné výzvy manažera lidských zdrojů
Jako manažer lidských zdrojů se nevyhnete různým překážkám a složitostem při řízení a optimalizaci pracovní síly. Navíc, vzhledem k tomu, že generativní umělá inteligence s největší pravděpodobností do roku 2030 přinese změny v oblasti zaměstnání, může být udržet krok s nejnovějšími trendy velmi náročné.
Přirozeně, den v životě manažera lidských zdrojů není bez řešení následujících úkolů:
- Harmonizace pracovních podmínek: Vyrovnávání podmínek práce na dálku, hybridní práce a práce v kanceláři je logistická noční můra, protože organizace se snaží vyhovět různým preferencím zaměstnanců a provozním požadavkům a zároveň udržet produktivitu a příznivou firemní kulturu.
- Navigace ve vývoji dovedností: Pokroky v oblasti umělé inteligence, automatizace a digitalizace narušily odvětví a pracovní role a vytvořily mezi zaměstnanci propast v dovednostech, která ztěžuje hledání a najímání kvalifikovaných talentů interně i externě.
- Přepracování školení nových zaměstnanců: To už si nemůžeme dovolit nechat být nesouvislé nebo neexistující; školení nových zaměstnanců musí vybavit rozmanitou a často geograficky rozptýlenou pracovní sílu dovednostmi a znalostmi potřebnými k dobrému výkonu.
- Zabezpečení digitálního pracoviště: S rostoucí digitalizací procesů v oblasti lidských zdrojů se dodržování předpisů na ochranu osobních údajů a zajištění bezpečnosti údajů zaměstnanců stalo zásadní záležitostí.
- Přizpůsobení se gig ekonomice: Nárůst gig práce a počtu profesionálů na volné noze představuje výzvy v oblasti řízení pracovní síly, odměňování, benefitů a bezpečnosti duševního vlastnictví.
- Řešení zapojení a růstu: Tiché odchody jsou skutečným problémem. Mladší zaměstnanci se necítí dostatečně oceněni a nemají pocit, že mají dostatek příležitostí k rozvoji – především pod vedením svého manažera. Je třeba vytvořit prostředí, ve kterém každý zaměstnanec vidí jasnou cestu k růstu.
Nástroje a techniky používané v řízení lidských zdrojů pro každodenní úkoly a projekty
Dny, kdy se ručně procházely životopisy, rozdávaly se zaměstnancům měsíční výplatní pásky a uchovávaly se tištěné kopie záznamů o zaměstnancích, jsou dávno pryč.
S nárůstem vzdálených a hybridních pracovních prostředí a novou generací zaměstnanců, z nichž mnozí očekávají technologicky vyspělé pracoviště, nikdy nebyla vhodnější doba pro využití nových technologií v oblasti lidských zdrojů k efektivnímu fungování.
Zde je několik příkladů softwaru HRMS a souvisejících nástrojů, které lze použít pro každodenní úkoly:
1. Software pro řízení lidských zdrojů (HRMS)
Plánujte úkoly, přidělujte zdroje, stanovujte termíny a sledujte průběh projektů souvisejících s lidskými zdroji pomocí softwaru ClickUp Human Resources Management Software.
Například pomocí zobrazení seznamu v ClickUp můžete organizovat všechny své úkoly, jako jsou pohovory s uchazeči nebo aktualizace zaměstnaneckých politik, na jednom centrálním místě. Tyto úkoly můžete třídit a filtrovat podle stavu, vlastníka, termínu splnění nebo podle libovolných kritérií, což usnadňuje sledování toho, co je hotové a čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu.
Ať už shromažďujete žádosti o zaměstnání nebo zpětnou vazbu od zaměstnanců, použijte ClickUp Form View k zaznamenání odpovědí a okamžitému přesměrování práce správnému týmu. Nastavte přizpůsobitelné, snadno vyplnitelné formuláře, které se propojují se sledovatelnými úkoly pro rychlou akci.
Zobrazení kalendáře je ideální pro manažery lidských zdrojů, kteří dohlížejí na dovolené zaměstnanců, školení nebo schůzky týkající se hodnocení výkonu. Pomáhá vám vizualizovat měsíc nebo týden na první pohled, abyste mohli plánovat a zajistit, že vše perfektně zapadne do vašeho rozvrhu.
Zobrazení pracovní zátěže v ClickUp vám poskytuje přehled o tom, kdo ve vašem týmu co dělá. Pomáhá vám vyvážit úkoly mezi členy týmu a zajistit, aby nikdo nebyl přetížený, zatímco ostatní hledají další práci. Můžete upravovat pracovní zátěž a zajistit tak, aby váš tým zůstal spokojený a produktivní.
2. Software pro správu mezd zaměstnanců
Snižte pravděpodobnost chyb při výpočtu mezd a zajistěte dodržování daňových zákonů a předpisů automatizací správy mezd. Software dokáže zpracovat i složité scénáře, jako jsou bonusy, přesčasy a daňové odpočty.
Například integrace ClickUp zahrnuje nástroje jako QuickBooks a Gusto, které pomáhají zvýšit transparentnost a srozumitelnost procesu výplaty mezd pro zaměstnance a snížit administrativní zátěž manažerů lidských zdrojů.
3. Systém sledování uchazečů a platforma pro zapracování nových zaměstnanců
Zveřejňujte pracovní nabídky, shromažďujte a organizujte žádosti uchazečů, prověřujte životopisy a usnadňujte pohovory pomocí systému pro sledování uchazečů (ATS). Doplňte tuto funkci o řešení pro zapracování nových zaměstnanců, abyste zajistili, že jakmile budou uchazeči přijati, budou efektivně integrováni do organizace.
To zahrnuje vyřizování nezbytných formalit, seznamování nových zaměstnanců s firemní kulturou a politikami a poskytování nástrojů a informací, které potřebují k úspěšnému výkonu svých nových funkcí.
ClickUp vám pomůže zefektivnit oba procesy pomocí sledovatelných úkolů, dokumentů a komentářů pro spolupráci a zpětnou vazbu. Můžete jej použít ke správě náborových aktivit, organizaci žádostí a výběrových řízení a k posunu kandidátů v procesu.
Profesionálové v oblasti lidských zdrojů mohou také použít šablonu ClickUp HR Knowledge Base Template k vytvoření centralizovaného úložiště všech politik, postupů a předpisů. To pomáhá zaměstnancům najít potřebné informace, takže vaši zaměstnanci v oddělení lidských zdrojů budou trávit méně času a úsilí odpovídáním na dotazy zaměstnanců.
4. Nástroj pro analýzu pracovní síly a řízení výkonu
Pomocí platformy pro analýzu pracoviště analyzujte data o zaměstnancích a získejte poznatky, které vám pomohou při strategickém rozhodování. Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, předvídejte budoucí trendy a přijímejte rozhodnutí založená na důkazech, která jsou v souladu s cíli organizace.
Vytvořte centrální úložiště informací o zaměstnancích, které usnadní důvěrnou komunikaci mezi manažery a jejich přímými podřízenými pomocí ClickUp. Získejte personalizovaný přehled pro každého uživatele, ať už se jedná o zaměstnance, manažera nebo vedoucího pracovníka, a sledujte a spravujte práci svého týmu efektivněji.
Pomocí tohoto softwaru stanovte standardy výkonu zaměstnanců a časové harmonogramy projektů, abyste mohli vyhodnotit, jak si každý jednotlivý zaměstnanec vede v porovnání s těmito měřítky.
Navíc získáte v reálném čase přehledy, které nabízejí informace o dokončených úkolech, dosažených cílech a stráveném čase, mimo jiné z ClickUp Dashboard.
Zajišťujte pravidelné kontroly a zpětnou vazbu, které přesahují rámec výročního hodnocení, a podporujte tak neustálé zlepšování výkonnosti a rozvoj zaměstnanců.
5. Software pro správu benefitů
Správný software pro správu benefitů může zjednodušit správu zaměstnaneckých benefitů, jako je zdravotní pojištění, penzijní plány a dovolené.
Snadno spravujte a přizpůsobujte balíčky benefitů tak, aby vyhovovaly různým potřebám zaměstnanců, a zvyšte tak spokojenost a konkurenceschopnost při získávání talentů.
To snižuje administrativní zátěž personálního oddělení a zlepšuje zkušenosti zaměstnanců tím, že jim poskytuje snadný přístup k informacím o benefitech.
💡Tip pro profesionály: Nechte zaměstnance používat AI Knowledge Manager od ClickUp Brain, aby získali kontextové odpovědi na otázky týkající se personálních politik, plánů výplat, balíčků benefitů atd. , takže se váš personální tým může soustředit na strategičtější práci.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro zaměstnanecké příručky k dokumentaci procesů
Moderní manažer lidských zdrojů je mnohostranný a všestranný.
Při pohledu na jeden den v životě manažera lidských zdrojů je jasné, že jeho role není vůbec všední. Den začínáte kontrolou pulsu, abyste zjistili, jak se zaměstnanci cítí, což není jen příjemné, ale také nezbytné.
Jako manažer lidských zdrojů budete osobou, na kterou se všichni budou obracet, aby zajistili, že jsou všichni zapojeni a vyslyšeni. Tyto kontroly jsou více než jen rutinou; jsou vaším způsobem, jak vtkat důvěru a podporu do struktury každodenního života zaměstnanců.
HR manažer nové generace musí být všestranný, mít silné interpersonální dovednosti a dobře se orientovat v nejnovějších technologiích, aby dokázal zvládnout více práce za kratší dobu.
Správnou strategií a technologií řízení lidských zdrojů mohou profesionálové v oblasti lidských zdrojů zvýšit produktivitu a zlepšit zkušenosti a výkon každého zaměstnance.
Často kladené otázky
1. Jak vypadá typický den manažera lidských zdrojů?
Den v životě manažera lidských zdrojů zahrnuje nábor a pohovory s potenciálními zaměstnanci, koordinaci zaměstnaneckých benefitů, vedení školení, řešení konfliktů a tvorbu školicích materiálů. HR profesionálové se také zabývají otázkami vztahů se zaměstnanci, prosazují firemní politiky a pracují na HR strategiích pro zlepšení kultury na pracovišti.
2. Je práce v personálním oddělení hektická?
Ano, práce v oblasti lidských zdrojů může být hektická kvůli rozmanitým povinnostem, mezi které patří nábor, školení, vztahy se zaměstnanci, dodržování zákonů a řešení konfliktů. Personalisté musí často v krátkých termínech vyvažovat potřeby organizace a jejích zaměstnanců.