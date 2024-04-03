Jak zabránit tichému odchodu a udržet zaměstnance v práci

Jako manažer a vedoucí pracovník je jednou z vašich priorit udržet svůj tým spokojený, produktivní a loajální. Ale to je snazší říct než udělat. Musíte dávat pozor na tichou hrozbu, která může číhat na vašem pracovišti – tiché odchody.
Podle průzkumu společnosti Gallup je asi polovina amerických zaměstnanců tichými odcházejícími. To znamená, že nejsou zapojeni do své práce ani do organizace. To může mít vážné důsledky pro ně i jejich zaměstnavatele – v podobě neuspokojivých výkonů, vyšší fluktuace a snížené inovativnosti.
Jak tedy rozpoznat, pochopit a zabránit tichému odchodu na vašem pracovišti? O tom je tento článek. Ponoříme se do základních příčin, běžných příznaků a osvědčených postupů, jak se s tichým odchodem vypořádat.
Díky těmto tipům budete moci vytvořit pozitivnější, podporující a inspirativní pracovní kulturu, ve které se vaši zaměstnanci budou cítit oceněni, motivovaní a zapojení. A to je dobré pro vaše podnikání i vaše výsledky.
Co je tiché odcházení?
Tichému odchodu se říká, když zaměstnanci ztratí zájem, nadšení a odhodlání pro svou práci, ale nevyjadřují svou nespokojenost ani neopouštějí své pracovní místo. Místo toho dělají jen to nejnutnější, aby se nějak protloukli, zatímco se mentálně odhlásili ze svých rolí.
Tichí odcházející zaměstnanci nadále plní své primární povinnosti. Jsou však méně ochotní zapojovat se do aktivit známých jako občanské chování: již nezůstávají déle v práci, nechodí dříve a neúčastní se nepovinných schůzek.
Na první pohled se to může zdát zvládnutelné. Koneckonců, tito zaměstnanci se neodvrací od svých základních úkolů – pouze odmítají jít nad rámec svých povinností.
Pro mnoho společností je však pracovní síla ochotná jít nad rámec svých povinností kritickou konkurenční výhodou.
Realita je taková, že většinu pracovních pozic nelze plně definovat v oficiálním popisu práce nebo smlouvě, takže organizace spoléhají na to, že zaměstnanci budou podle potřeby plnit požadavky.
Ačkoli nadstandardní výkon může zaměstnance něco stát, ve zdravé organizaci jsou tyto náklady obvykle vyváženy výhodami, jako je zvýšení sociálního kapitálu, lepší pohoda a kariérní úspěch.
Pokud však nebude tento jev náležitě řešen, může mít tiché odchody vážné důsledky pro vaše podnikání, například
- Nižší kvalita výstupů
- Nízká spokojenost zákazníků
- Vyšší fluktuace a náklady na nábor
- Snížená kreativita a inovativnost
- Nižší morálka a týmová práce
A to není vše. Tiché odchody mohou také zatěžovat ostatní zaměstnance nebo členy týmu, kteří možná budou muset převzít práci za aktivně nezainteresované zaměstnance.
Co způsobuje tiché odchody?
Když je zaměstnanec zapojený, je hluboce oddaný svému pracovišti.
Jejich práce přesahuje pouhé plnění úkolů a dodržování termínů; jsou hrdí na své projekty, protože jsou nadšení pro poslání společnosti a pro to, jak jejich role přispívá k dosažení krátkodobých a dlouhodobých cílů.
Cítí se uznávaní a oceňovaní svými vedoucími a vidí pro sebe budoucnost v rámci společnosti, ať už ve své současné pozici, nebo v jiné roli. V podstatě do práce vkládají celé své já a po celou dobu svého působení se cítí podporováni svým zaměstnavatelem.
Na druhou stranu, nezainteresovaný zaměstnanec se obvykle soustředí na to, aby udělal jen tolik, aby na sebe neupoutal pozornost. Pokud ještě nezačal aktivně hledat jiné zaměstnání, pravděpodobně zvažuje své možnosti.
Důvody jejich odchodu se mohou velmi lišit, některé z nich jsou
- Nedostatek zpětné vazby, uznání nebo ocenění ze strany nadřízených
- Snížená autonomie, pravomoci nebo důvěra v jejich roli
- Chybějící soulad, smysl nebo význam v jejich práci
- Omezené výzvy, rozmanitost nebo příležitosti k učení v jejich práci
- Nedostatek rovnováhy, flexibility nebo pohody v jejich pracovním stylu
- Osobní problémy, stres nebo problémy s duševním zdravím
Sledováním úrovně jejich zapojení a identifikováním případného poklesu však mohou podniky řešit dopady tichého odchodu – jak na osobní, tak na profesní úrovni.
Strategie, jak zabránit tichému odchodu
Trend tichého odchodu z práce poukazuje na rostoucí pocit zaměstnanců, že rovnováha mezi jejich úsilím a tím, co za to od zaměstnavatelů dostávají, se narušila.
Zaměstnavatelé stále více očekávají od svých zaměstnanců, aniž by adekvátně investovali do jejich rozvoje. Naštěstí mohou organizace a vedoucí pracovníci podniknout proaktivní kroky k řešení základních problémů, které vedou k tichému odchodu:
1. Přehodnocení pracovních povinností
Jednou z hlavních příčin tichého odchodu je postupné zvyšování pracovního zatížení a očekávání zaměstnanců v průběhu času. Špatné řízení pracovního zatížení může vést k tomu, že se zaměstnanci budou cítit přetížení, stresovaní a vyhořelí.
Nyní je ideální čas pro manažery, aby přehodnotili a nově definovali základní povinnosti svých zaměstnanců tak, aby přesněji odrážely skutečné požadavky dané pozice a rozlišovaly mezi nezbytnými úkoly a těmi, které jsou skutečně doplňkové.
2. Vytváření kultury otevřené komunikace
Pro zastavení tichého odchodu je zásadní vytvořit kulturu otevřené komunikace. Pravidelné kontroly, anonymní průzkumy a fóra pro zpětnou vazbu mohou zaměstnancům poskytnout bezpečný prostor pro vyjádření jejich obav a návrhů.
Studie společnosti Salesforce zjistila, že zaměstnanci, kteří mají pocit, že je jejich názor vyslyšen, mají větší motivaci podávat nejlepší pracovní výkon.
Chcete-li vytvořit psychologicky bezpečné pracoviště, zvažte, zda zaměstnancům poskytnout pravomoc a autonomii, aby mohli bez obav z pokárání nebo napomenutí nadnést nepříjemná témata a problémy. K řešení těchto otázek můžete využít speciální kanály ve Slacku. Můžete také provádět anonymní ankety nebo průzkumy na společných schůzkách.
Nebo můžete zřídit e-mailovou adresu, na kterou mohou zaměstnanci psát, pokud se zdráhají mluvit o problémech tváří v tvář nebo ve skupině přímo se svými nadřízenými.
Funkce správy e-mailů ClickUp vám to usnadní. Umožňuje zaměstnancům odesílat a přijímat e-maily přímo z ClickUp, aniž by museli přepínat do jiné aplikace. Můžete ji také použít k vytváření úkolů z e-mailů, čímž zajistíte odpovědnost za řešení vznesených problémů.
Podpora otevřeného dialogu pomáhá včas identifikovat a řešit problémy, posiluje pocit sounáležitosti a respektu mezi zaměstnanci a zajišťuje, že zaměstnanci zůstanou soustředění a disciplinovaní.
3. Nabídka spravedlivého odměňování
Spravedlivá odměna je základním kamenem spokojenosti zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří se domnívají, že jsou spravedlivě odměňováni, jsou v průměru spokojenější se svou prací a méně náchylní k odchodu.
Kromě platu můžete zaměstnancům nabídnout bonusy založené na výkonu, podíl na zisku nebo opce na akcie, které je motivují k tomu, aby překračovali rámec svých základních povinností.
Zavedení pravidelných hodnocení výkonu zaměstnanců za účelem stanovení spravedlivé odměny může být stejně snadné jako výběr a přijetí šablony pro hodnocení výkonu.
Tyto hodnocení výkonu vám umožní pravidelně upravovat odměny tak, aby odpovídaly tržním standardům a odrážely vaše uznání za jejich tvrdou práci.
4. Podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a možnosti práce na dálku
Zaměstnanci, kteří mají svobodu pracovat flexibilně, jsou spíše loajální ke svému zaměstnavateli, protože mohou skloubit pracovní a rodinné povinnosti, aniž by měli pocit, že jedno z nich musí obětovat.
Nabídka možností, jako je práce z domova, flexibilní pracovní doba a zkrácený pracovní týden, může zaměstnancům pomoci efektivněji spravovat svůj čas bez ohledu na jejich pracovní styl nebo návyky, což snižuje stres a zvyšuje produktivitu.
Povzbuzujte zaměstnance, aby si dělali přestávky a využívali dovolenou pro zdravější rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zajistěte spolupráci a transparentní komunikaci, abyste vytvořili úspěšné a angažované týmy, pokud vaši zaměstnanci pracují na dálku.
Nástroje jako ClickUp vám v tom mohou pomoci, protože vám umožňují zefektivnit spolupráci na projektech pomocí ClickUp Docs a komunikaci mezi týmy pomocí zobrazení ClickUp Chat.
ClickUp Docs vám pomůže podpořit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a možnosti práce na dálku tím, že vám umožní
- Pracujte odkudkoli a přistupujte ke svým dokumentům online díky cloudovému úložišti.
- Společně vytvářejte a upravujte dokumenty, abyste byli doslova na stejné vlně.
- Spolupracujte s členy svého týmu na projektech a sdílejte zpětnou vazbu v reálném čase.
- Vytvářejte a používejte šablony, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci napříč projekty a úkoly.
- Snadno importujte a exportujte dokumenty z jiných aplikací a formátů.
- Spravujte oprávnění a zabezpečení svých dokumentů
ClickUp Chat View vám umožňuje komunikovat s členy vašeho týmu v reálném čase, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor:
- Zůstaňte v kontaktu se svým týmem a mějte aktuální informace, ať už pracujete odkudkoli.
- Sdílejte odkazy na projekty, vložené soubory, přílohy a další materiály se svým týmem.
- Snižte potřebu schůzek a e-mailů pomocí asynchronních konverzací.
- Oddělte pracovní a osobní život tím, že v případě potřeby vypnete oznámení.
- Bavte se a budujte vztahy se svým týmem pomocí chatovacích funkcí, jako jsou gify, ankety a slash příkazy.
- Vytvořte chatovací kanály pro jakékoli témata související s prací, jako jsou celofiremní aktuality, konkrétní týmy nebo projekty.
- Spravujte oprávnění a oznámení v chatu
5. Zapojení a podpora zaměstnanců
Účinná podpora začíná porozuměním tomu, co zaměstnanci potřebují, což vyžaduje, aby vedoucí pracovníci a manažeři vedli smysluplné rozhovory a byli informováni o tom, jak se jejich tým cítí.
Kromě toho je nezbytné vytvářet prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí pohodlně při vyjadřování svých obav.
Softwarové nástroje pro řízení lidských zdrojů, jako je platforma ClickUp HR Management, vám umožňují sledovat zapojení zaměstnanců pomocí nastavitelných zobrazení, která odrážejí dopad vašich personálních politik a zdůrazňují oblasti, které je třeba zlepšit, čímž zjednodušují sladění vaší pracovní síly.
Tato funkce vám umožňuje vytvořit centrální úložiště informací o zaměstnancích, které obsahuje soukromé komunikační kanály mezi manažery a jejich přímými podřízenými.
Po pochopení rozmanitých potřeb svých zaměstnanců mohou manažeři a vedoucí pracovníci provést cílené investice, aby tyto potřeby uspokojili, ať už prostřednictvím příležitostí k profesnímu rozvoji, flexibilního plánování pracovního času nebo vylepšených systémů odměňování.
6. Nabídka atraktivních zaměstnaneckých benefitů
Atraktivní benefity hrají klíčovou roli v udržení zaměstnanců. Podle magazínu Forbes 40 % zaměstnavatelů věří, že zaměstnanci opouštějí své pracovní místo kvůli jinému, které nabízí lepší benefity. A jeden z deseti zaměstnanců byl ochoten přijmout snížení platu, aby získal lepší benefity.
Komplexní balíčky benefitů, včetně zdravotního pojištění, penzijního připojištění a placené dovolené, zvyšují spokojenost zaměstnanců a dokazují, že společnost investuje do jejich blahobytu.
Benefity mohou také přispět k pocitu finanční jistoty zaměstnanců. To snižuje stres a podporuje loajalitu vůči společnosti. Navíc, když se zaměstnanci cítí oceněni a podporováni svým zaměstnavatelem, jsou více zapojeni do své práce a méně náchylní k emocionálnímu odchodu spojenému s tichým odchodem.
7. Posílení profesního rozvoje a příležitostí k růstu
Investice do profesního rozvoje jsou nezbytné, protože zaměstnanci mají větší tendenci zůstat déle ve společnosti, která investuje do jejich kariérního růstu.
Nabídkou mentorských programů, školicích workshopů a jasných cest k postupu můžete zaměstnancům pomoci cítit se motivovaní investovat do svých rolí a představit si dlouhodobou budoucnost ve společnosti.
Tyto příležitosti rozšiřují jejich dovednosti a posilují pocit sounáležitosti a oddanosti, čímž snižují pravděpodobnost tichého odchodu a přispívají k dynamičtější a inovativnější pracovní síle.
8. Zavedení zpětné vazby a neustálého zlepšování
Vytvoření kultury neustálé zpětné vazby a zlepšování je nezbytné pro udržení zapojení zaměstnanců a jejich investice do úspěchu společnosti.
Pravidelné hodnocení výkonu, schránky na návrhy a výzvy k inovacím poskytují zaměstnancům příležitost přispívat svými nápady, cítit se vyslyšeni a vidět hmatatelný dopad své práce na vývoj organizace.
Nástroje jako ClickUp Form View usnadňují zaměstnancům hlášení problémů, podávání žádostí nebo navrhování zlepšení. Tyto reakce lze poté automaticky převést na sledovatelné úkoly a přesměrovat je příslušným týmům k provedení.
Kromě toho můžete použít šablonu pro zpětnou vazbu od zaměstnanců ClickUp k navržení konzistentních zpětnovazebních smyček, které vám pomohou shromažďovat a spravovat zpětnou vazbu od vašich zaměstnanců.
9. Stanovení jasných cílů pro sledování úspěchů
Stanovení jasných cílů a metrik je klíčové pro udržení soustředění a motivace zaměstnanců bez nutnosti mikromanagementu.
Transparentní komunikace těchto cílů zajišťuje, že všichni jsou sladěni a pracují na společných cílech. To snižuje pravděpodobnost tichého odchodu zaměstnanců tím, že jim poskytuje jasný smysl a směr.
Nástroje jako ClickUp Goals vám umožňují propojit cíle a úkoly. Týmy mohou stanovit číselné cíle pro dokončení úkolů, aby mohly sledovat svůj pokrok a budovat pocit společného úspěchu.
Pomocí této funkce můžete stanovit transparentní časové plány pro cíle svého týmu, udržovat harmonogramy sprintů a backlogů a sledovat pokrok pomocí týdenních scorecardů.
Dosahování cílů a pocit úspěchu zvyšují morálku a posilují hodnotu příspěvků zaměstnanců k úspěchu společnosti.
10. Posílení spolupráce a soudržnosti týmu
Silný smysl pro týmovou práci může vytvořit podpůrné a inkluzivní prostředí.
Bojujte proti jedné z největších překážek v kanceláři – neorganizovanosti – pomocí nástrojů, jako je ClickUp Teams, které mohou pomoci podpořit spolupráci týmů integrací pracovních postupů, dokumentů, živých dashboardů a dalších prvků, což týmům umožňuje zvýšit produktivitu a optimalizovat časové řízení.
Kromě toho může organizování teambuildingových aktivit, mezitýmových projektů a pravidelných týmových schůzek podpořit vytváření podpůrného prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí propojeni a oceňováni.
Jak zvrátit trend tichého odchodu
Fenomén tichého odchodu představuje složitou výzvu, která vyžaduje proaktivní a promyšlenou reakci ze strany organizací.
Díky holistickému přístupu, který přesahuje tradiční manažerské postupy, mohou společnosti vytvořit prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí oceněni, podporováni a motivováni.
Strategie, jako je podpora otevřené komunikace, nabídka konkurenceschopného odměňování a benefitů, využití nástrojů pro sledování produktivity zaměstnanců, podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a investice do profesního rozvoje, nejsou jen řešením tichého odchodu – jsou základními prvky prosperující kultury na pracovišti.
Implementace těchto strategií, podporovaná nástroji jako je platforma pro řízení projektů ClickUp, může proměnit pracoviště v dynamický a motivující prostor, kde jsou zaměstnanci inspirováni k tomu, aby do každého projektu, na kterém pracují, vložili to nejlepší ze sebe.
Úspěšnost organizace v dosahování jejích cílů v oblasti lidských zdrojů, pokud jde o omezení tichého odchodu, nakonec závisí na jejím odhodlání vytvořit pracovní prostředí, které upřednostňuje pohodu a růst svých zaměstnanců.
Často kladené otázky
1. Jaké je řešení tichého odchodu?
Řešení tichého odchodu spočívá v proaktivním řešení základních problémů, které vedou k odchodu zaměstnanců. To zahrnuje podporu otevřené komunikace, zajištění spravedlivého odměňování a pobídek a podporu zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Vytvořením podpůrného a naplňujícího pracovního prostředí mohou organizace znovu zapojit zaměstnance a bojovat proti tichému odchodu.
2. Jaká je hlavní příčina tichého odchodu?
Tiché odchody často vyplývají z kombinace faktorů, které přispívají k nespokojenosti zaměstnanců. Mezi ně může patřit nedostatečné ocenění jejich úsilí, omezené možnosti kariérního růstu, neefektivní postupy řízení a nerovnováha mezi pracovním a osobním životem. Řešení těchto problémů je zásadní pro udržení motivované a angažované pracovní síly.
3. Jak reagujete na tiché odchody?
Reakce na tiché odchody vyžaduje proaktivní a empatický přístup. Prvním krokem je otevřený dialog s dotčeným zaměstnancem, abyste pochopili jeho obavy. Je důležité okamžitě řešit všechny zjištěné problémy a zavést strategie ke zlepšení celkové pracovní zkušenosti a úrovně zapojení zaměstnanců. Může to zahrnovat úpravu jejich pracovního vytížení, nabídku příležitostí k profesnímu rozvoji nebo zlepšení systémů uznání a odměňování.