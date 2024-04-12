10 nejlepších systémů HRIS pro správu personálu v roce 2025

Když se podnik nachází ve fázi růstu, rozšiřuje se také databáze zaměstnanců, což s sebou nese zvýšení administrativních povinností. Abyste se s tímto stavem vyrovnali, potřebujete správný systém HRIS (informační systém pro řízení lidských zdrojů).
Vzhledem k přeplněnému trhu HRIS však může nalezení řešení, které splňuje specifické požadavky, jako je škálovatelnost, přizpůsobitelnost a integrační schopnosti, vyžadovat čas a úsilí.
V tomto článku představíme deset nejlepších HRIS softwarů.
Podíváme se na jejich nejlepší funkce, omezení, ceny a hodnocení zákazníků, abyste našli nejlepší digitální řešení pro organizaci a sledování svých zaměstnanců, které bude vyhovovat individuálním potřebám vaší firmy.
Co jsou systémy HRIS?
Systémy pro správu lidských zdrojů [HRIS] jsou HR software, který organizuje, ukládá a vyhledává údaje o zaměstnancích podle potřeby.
Tento software integruje základní funkce HR, jako je nábor, zapracování nových zaměstnanců, zpracování mezd, správa benefitů, sledování docházky a podobné administrativní úkoly, do jedné centralizované platformy.
Systémy HRIS se liší od systémů HRMS (Human Resource Management System), které zahrnují funkce pro řízení talentů a výkonnosti.
Co byste měli hledat v systémech HRIS?
Výběr správného systému HRIS pro vaši firmu může být náročný. Začněte tím, že zhodnotíte, zda je systém HRIS snadno nastavitelný a použitelný, zda odpovídá vašemu rozpočtu a zda jej lze přizpůsobit potřebám vaší firmy.
Zde je několik funkcí, které by systémy HRIS měly mít:
- Řízení zapracování nových zaměstnanců: Ideální softwarové řešení HRIS by mělo zefektivnit proces zapracování nových zaměstnanců tím, že jim poskytne potřebné dokumenty a školení.
- Správa databáze: Měla by eliminovat potřebu velkých personálních spisů a poskytovat rychlý přístup k relevantním údajům prostřednictvím digitálních souborů.
- Reporting a analytika: Hledejte systémy HRIS, které poskytují přizpůsobitelné dashboardy a funkce reportingu pro monitorování a sledování KPI v oblasti lidských zdrojů a klíčových obchodních metrik.
- Správa mezd: Software musí zefektivnit a automatizovat správu mezd a včas podávat správné daňové dokumenty.
- Sledování docházky: Systém pro správu lidských zdrojů musí zahrnovat funkce pro sledování volna a docházky, aby byla zajištěna přehlednost směn a docházky zaměstnanců.
- Mobilní přístupnost: Hledejte systémy HRIS, které nabízejí speciální mobilní aplikaci; díky snadnému přístupu k datům můžete spravovat své zaměstnance odkudkoli.
Pojďme se podrobně podívat na nejlepší dostupné systémy HRIS.
10 nejlepších systémů HRIS, které můžete použít
Zde je náš výběr deseti nejlepších HRIS softwarů, které nabízejí řešení šitá na míru vašim konkrétním obchodním potřebám:
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů s robustní, vysoce přizpůsobitelnou sadou nástrojů pro HR týmy. Díky více než 1000 integracím s oblíbeným podnikovým softwarem a stovkám přizpůsobitelných HR funkcí pomáhá ClickUp zjednodušit správu zaměstnanců a zefektivnit provoz pro snadný růst podniku.
ClickUp navíc nabízí více než 15 způsobů, jak vizualizovat vaše zaměstnance a provoz, včetně:
- Zobrazení tabulky: pro správu všech údajů o zaměstnancích v prostředí podobném tabulkovému procesoru
- Zobrazení seznamu: s více možnostmi seskupování, třídění a filtrování
- Formulářový pohled: pro shromažďování zpětné vazby prostřednictvím komentářů a průzkumů a jejich přeměnu na seznam úkolů, které lze realizovat.
- Zobrazení pracovní zátěže: pro sledování pracovní zátěže a aktivit každého zaměstnance
- Zobrazení kalendáře: s možnostmi plánování směn, virtuálních schůzek a volného času
Použijte ClickUp Docs k ukládání záznamů o zaměstnancích, jako jsou příručky pro zaměstnance, školicí materiály, kontrolní seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců a interní zásady.
Přidejte do libovolného zobrazení vlastní pole pro sledování informací o zaměstnancích nebo uchazečích, přidejte přílohy pro dokumenty, odkazy na externí zdroje a další.
ClickUp také nabízí stovky bezplatných šablon pro HR, pokud chcete navrhnout něco jiného než příručku pro zaměstnance nebo firemní proces.
Zrychlete proces zapracování nových zaměstnanců, aby se noví zaměstnanci mohli rychleji seznámit s firmou a začít být ve své práci produktivní.
Pomocí intuitivních dashboardů a funkcí ClickUp Goals můžete sledovat milníky a další metriky růstu a rozvoje zaměstnanců. Využijte automatizaci v ClickUp k vytváření úkolů, jejich přiřazování, vkládání komentářů, změnám stavu úkolů a dalším činnostem.
ClickUp také nabízí přizpůsobitelné dashboardy, které jsou velmi přehledné a podporují spolupráci všech zúčastněných stran v reálném čase.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain: Shrňte poznámky z jednání, přepište školicí moduly nebo rychle zkontrolujte gramatiku textu.
- ClickUp Forms: Vytvářejte průzkumy zpětné vazby od zaměstnanců, průzkumy pulsu, interní revizní pracovní postupy atd.
- Vestavěné šablony: Používejte šablony pro základní HR procesy, včetně hodnocení výkonu, správy databází, individuálních schůzek a správy mezd.
- ClickUp Chat: Spolupráce v reálném čase mezi zúčastněnými stranami pomocí zobrazení ClickUp Chat.
- ClickUp Dashboards: Použijte více než 50 widgetů ke správě dat personálního oddělení, jako je doba náboru, obsazené pozice a výkonnost personálního týmu.
- ClickUp Whiteboards: Proměňte nápady svého týmu v praktické pracovní postupy pomocí ClickUp Whiteboards. Organizujte úkoly, zefektivněte procesy HR, měřte výkonnost zaměstnanců atd.
Omezení ClickUp
- Začátečníci mají pocit, že se systémem se učí pomalu, protože má spoustu funkcí.
- Omezená funkčnost na mobilních zařízeních
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9836+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4009+ recenzí)
2. Deel
Portál Deel s individuálními údaji o zaměstnancích
Deel je řešení HRIS, které vyhovuje firmám všech velikostí. Má intuitivní uživatelské rozhraní a přizpůsobitelné funkce HR, jako je mzdy, správa benefitů, docházka atd.
Tento systém HRIS nabízí centralizované úložiště pro ukládání personálních údajů na jednom místě, což umožňuje rychlý a snadný přístup odkudkoli.
Pokud spravujete globální pracovní sílu, Deel vám pomůže snadno se zorientovat ve složitosti mezinárodního řízení podniku. Nabízí robustní API pro přizpůsobení integrací a automatizaci v měřítku.
Tento systém pro správu lidských zdrojů navíc dokáže zajistit soulad s místními i mezinárodními předpisy v oblasti zaměstnanosti, takže se již nikdy nebudete muset starat o své globální zaměstnance.
Nejlepší funkce Deel
- Zobrazte platy, benefity a výdaje zaměstnanců na jednom místě.
- Zajistěte zaměstnancům místní penzijní plány, zdravotní pojištění nebo stipendia.
- Zefektivněte zapracování nových zaměstnanců pomocí organizačních schémat a předem připravených pracovních postupů.
- Automatizujte výpočet mezd, srážky a daňové odpočty.
- Pokud najímáte zaměstnance z celého světa, můžete využít služeb EOR a PEO s funkcemi, jako je zpracování mezd, dodržování předpisů, správa smluv a proplácení výdajů.
- Poskytujte sponzorství víz, podporu při imigraci, lokalizované balíčky benefitů a globální správu kapitálu pro všechny své zaměstnance.
Omezení Deel
- Omezené možnosti integrace a přizpůsobení
- Žádná specializovaná mobilní aplikace
- Neposkytuje daňové poradenství vzdáleným dodavatelům spolupracujícím s externími společnostmi.
Ceny Deel
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Deel
- G2: 4,8/5 (2329+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (523+ recenzí)
3. Paycor
Paycor je komplexní cloudový systém HRIS s přehledným a intuitivním uživatelským rozhraním. Usnadňuje základní funkce HR a rutinní administrativní pracovní postupy tím, že je automatizuje a šetří čas vašim HR týmům.
Tento software je vysoce konfigurovatelný a snadno se přizpůsobí vašim jedinečným obchodním potřebám. Ať už potřebujete onboarding, zpracování mezd nebo správu zaměstnanců, Paycor může zefektivnit provoz od náboru až po monitorování a optimalizaci vaší pracovní síly.
Paycor poskytuje jednotnou informační databázi, která umožňuje firmám přejít na bezpapírový provoz díky digitálním dokumentům a formulářům.
Nejlepší funkce Paycor
- Zjednodušte nástup nových zaměstnanců pomocí systému pro sledování uchazečů a funkcí pro zveřejňování volných pracovních míst a zaškolování nových zaměstnanců – vše na jedné platformě.
- Automatizujte výpočet mezd a daní, včasné podávání daňových přiznání a další administrativní úkoly.
- Využijte proprietární nástroj ACA pro reporting a dodržování předpisů, který vám pomůže připravit, vygenerovat a podat formuláře jako 1094-C a 1095-C pro dodržování předpisů v oblasti benefitů.
- Přizpůsobte si dashboardy a předem připravené šablony reportů pro snadnou vizualizaci aktuálních problémů v oblasti lidských zdrojů a tržních trendů.
Omezení Paycor
- Implementace může být trochu složitá.
- Mobilní aplikace není plně optimalizována.
- Funkce přizpůsobených reportů postrádá přizpůsobitelnost a uživatelské přívětivost.
Ceny Paycor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 4,0/5 (715+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2750 recenzí)
4. Rippling
Rippling je cloudový globální informační systém pro řízení lidských zdrojů, který vám umožňuje spravovat a automatizovat personální operace po celém světě, od nástupu zaměstnanců až po jejich odchod.
Tento software dynamicky lokalizuje vše na základě umístění zaměstnanců – od polí a dokumentů až po měny. Rippling se odlišuje vestavěnými funkcemi pro správu aplikací a zařízení, které podporují potřeby vzdálených zaměstnanců.
Můžete provádět registrace do zdravotního pojištění, zasílat nabídkové dopisy, provádět prověrky, spravovat dokumentaci pro nové zaměstnance, přidávat pracovníky do mzdového systému a mnoho dalšího během celého životního cyklu zaměstnance.
Nejlepší funkce Rippling
- Využijte centralizované prostory pro sběr dat k shromažďování, ukládání a přístupu k informacím o zaměstnancích jediným kliknutím.
- Automaticky deaktivujte účty, hesla, uživatelské ovládací prvky a vlastnictví zařízení bývalých zaměstnanců, když odejdou.
- Přizpůsobte si možnosti reportování pomocí vestavěných šablon a prvků pro vizualizaci dat.
- Automate nabízí automatické generování nabídek, globální prověřování uchazečů a vyřizování dokumentů pro nové zaměstnance, čímž zefektivňuje procesy v oblasti lidských zdrojů.
- Provádějte výpočty mezd, srážky a daňová přiznání automaticky v souladu s regionálními zákony o mzdách.
- Flexibilní správa pracovní doby a docházky pro vaše externí, smluvní nebo hodinově placené zaměstnance
Omezení Rippling
- Funkce hodnocení výkonu a schvalování dovolené mohou být vylepšeny.
- Nedostatek detailů v organizačních schématech a výplatních páskách
Ceny Rippling
- Cena začíná na 8 USD za měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (2276+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (3029+ recenzí)
5. Gusto
Gusto je snadno použitelný a flexibilní systém HRIS, který pomáhá personalistům spravovat informace o zaměstnancích, mzdy, benefity, 401[k], odškodnění zaměstnanců a další z jediného ovládacího panelu.
Cloudové řešení Gusto pomáhá s náborem nových zaměstnanců, zapojením zaměstnanců, výplatami a pojištěním.
Gusto dále nabízí rozsáhlé nástroje pro zpracování mezd, které umožňují plynulý proces odměňování zaměstnanců a dodavatelů. Ve svém dashboardu Gusto můžete také elektronicky podávat, podepisovat, faxovat a uchovávat všechny své dokumenty.
Navíc usnadňuje zaměstnancům optimalizaci výplat pomocí bezplatných finančních nástrojů, jako jsou bezpapírové platby přes Gusto Wallet a debetní karty.
Nejlepší funkce Gusto
- Využijte neomezené zpracování mezd bez dalších poplatků, automatizujte přímé vklady, srážky, daňová přiznání a platby mezinárodním dodavatelům.
- Přizpůsobte si kontrolní seznamy pro nástup nových zaměstnanců, elektronické podpisy, ukládání dokumentů a šablony nabídek na míru pro hladký nástup nových zaměstnanců.
- Získejte přístup k uživatelsky přívětivým nástrojům pro vytváření reportů a galerii šablon reportů pro sledování času, výkonu a mezd.
- Přizpůsobte balíčky benefitů, včetně volitelných plánů pro oční péči, zubní péči, důchodové pojištění, HSA a FSA, odškodnění zaměstnanců a benefity pro dojíždějící zaměstnance.
- Mobilní sledování času s geolokací, upozorněními na přesčasy, automatickým schvalováním žádostí o volno, sledováním PTO a dalšími funkcemi.
Omezení systému Gusto
- Zásady týkající se dovolené je třeba zlepšit
- Chybí flexibilní funkce kalendáře a správy úkolů.
Ceny Gusto
- Jednoduché: 40 $ měsíčně + 6 $ za zaměstnance
- Plus: 80 $ měsíčně + 12 $ za zaměstnance
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (1883+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (3812+ recenzí)
6. Arcoro
Arcoro nabízí modulární informační systém pro řízení lidských zdrojů, který je navržen tak, aby zefektivnil a automatizoval úkoly v oblasti lidských zdrojů pro stavební společnosti.
Tento HR software zahrnuje funkce pro získávání talentů, zapracování nových zaměstnanců, správu záznamů o zaměstnancích a správu dodržování předpisů v souladu s odvětvovými předpisy DOT a federálními předpisy.
Nejlepší funkce Arcoro
- Využijte výhody centralizovaného centra pro správu údajů a záznamů o zaměstnancích.
- Spravujte mzdové náklady a plánování pracovní síly, abyste maximalizovali alokaci zdrojů a zlepšili efektivitu projektů.
- Snadno použitelný modul pro správu benefitů, integrovaný s více než 300 partnery, včetně předních pojišťoven, poskytovatelů mzdových služeb, ERP a HRMS softwaru.
- Spravujte funkce přihlašování a odhlašování zaměstnanců na místě s možností ověření zdravotního stavu pomocí otázek uvedených v přihlašovacím portálu.
- Sledujte docházku a pracovní dobu pro přesné výpočty mezd, bezchybné vedení záznamů a reporting v souladu s předpisy.
- Využijte moduly pro plánování nástupnictví k identifikaci a rozvoji budoucích lídrů v rámci organizace.
Omezení Arcoro
- Tento software není ideální pro podniky s fluktuací zaměstnanců.
- Arcoro má mobilní aplikaci, ale s omezenou funkčností.
- Funkce pro reporting výkonnosti a výdajů jsou minimální.
Ceny Arcoro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Arcoro
- G2: 3,9/5 (89+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (101+ recenzí)
7. Justworks
Justworks je jeden z komplexních a uživatelsky přívětivých HR systémů, který nabízí další služby PEO a mzdové služby. Platforma funguje jako centralizované centrum pro HR profesionály, kde mohou efektivně ukládat, organizovat a spravovat informace o zaměstnancích, s nepřetržitou podporou HR konzultantů.
Justworks nabízí centrální místo pro ukládání a distribuci důležitých dokumentů, včetně školicích manuálů, pracovních smluv a zpráv o výkonu. Tato funkce zajišťuje bezpečnost vašich dat a eliminuje potřebu fyzických dokumentů.
Nejlepší funkce Justworks
- Využijte funkce jako správa příruček pro zaměstnance, elektronické podpisy, automatické generování nabídek, šablony zásad atd. pro zaškolování nových zaměstnanců.
- Hladké dodržování federálních, státních a místních zákonů o dodržování předpisů spolu s automatizovaným elektronickým podáváním daňových přiznání k mzdám, včetně formulářů W-2, 1099, 940 a 941.
- Automatizujte sledování pracovní doby zaměstnanců pomocí synchronizace mezd, v souladu s pravidly pro přesčasy a přestávky, v kombinaci s funkcemi geofencingu.
- Přizpůsobte si dashboardy a předem připravené šablony, abyste zefektivnili přehledy o žádostech o dovolenou, stavu školení a sčítání zaměstnanců, integrované se softwarem jako QuickBooks a Xero.
- Samoobslužný portál pro zaměstnance, kde mohou aktualizovat své osobní údaje, prohlížet výplatní pásky a daňové formuláře a přihlásit se k benefitům.
Omezení Justworks
- Vykazování mzdových údajů je pro účetní oddělení složité a matoucí.
- Opakující se náhrady výdajů je třeba plánovat ručně.
Ceny Justworks
- Základní: 59 $ měsíčně na zaměstnance
- Plus: 99 $ měsíčně za zaměstnance
Hodnocení a recenze Justworks
- G2: 4,6/5 (435+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (718+ recenzí)
8. Remofirst
Remofirst je přední software HRIS určený pro malé podniky s týmy pracujícími výhradně na dálku. Tento software vám pomůže vyplácet zaměstnancům mzdy včas a v jejich místní měně. Pomáhá také diverzifikovat nabídky a benefity pro vaše zaměstnance bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Jednou z jeho nejlepších funkcí je modul Employer-of-Record [EOR]. Zapojte vzdálené pracovníky a nové dodavatele, aniž byste se museli starat o daňové a compliance požadavky v domovské zemi.
Nejlepší funkce Remofirst
- Získejte centralizované centrum pro úkoly související s HR a správou lidského kapitálu.
- Využijte modul EOR k najímání špičkových globálních talentů, aniž byste se museli starat o místní mzdy, daně, pracovní právo a předpisy.
- Mzdové účtování v různých měnách pro dodavatele v USD, EUR, GBP, CAD nebo SGD
- Získejte přístup k RemoHealth, přizpůsobenému celosvětovému soukromému zdravotnímu pojištění, které zahrnuje výjimečné krytí zubní péče, léků na předpis a oční péče.
- Zefektivněte proces přijímání nových zaměstnanců v více než 180 zemích.
- Poskytujte smlouvy pro freelancery, které jsou v souladu s místními předpisy, což je nezbytné pro firmy, které se chtějí vyhnout pokutám a jiným sankcím za nesprávnou klasifikaci.
Omezení Remofirst
- Existuje strmá křivka učení, přičemž na webu není k dispozici téměř žádná dokumentace ani zdroje.
- Chybějící funkce, jako je řízení výkonu a odměňování
Ceny Remofirst
- Zaměstnavatel: 199 $ za osobu a měsíc
- Dodavatel: 25 $ za osobu a měsíc
Hodnocení a recenze Remofirst
- G2: 4,3/5 (59+ recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. Eddy
Eddy je komplexní software HRIS pro malé podniky, který slouží k najímání, správě a vyplácení zaměstnanců prostřednictvím inkluzivního systému.
Platforma nabízí robustní nástroje pro pracovníky v terénu, které zefektivňují úkoly a procesy v oblasti lidských zdrojů a zjednodušují práci zaměstnanců.
Kromě toho systém komplexních mzdových služeb Eddy šetří drahocenný čas personálního oddělení a snižuje počet chyb ve mzdách, přičemž splňuje složité zákony a termíny.
Nejlepší funkce Eddy
- Umožněte novým zaměstnancům dokončit proces zapracování ještě před jejich prvním dnem v práci díky zapracování řízenému zaměstnanci.
- Cloudové ukládání a organizace dokumentů s organizačními schématy a adresářem zaměstnanců
- Přizpůsobitelné plány PTO, které splňují potřeby malých podniků
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců, udržujte přehledné pracovní výkazy a generujte zprávy o dovolených pomocí mobilní aplikace pro sledování pracovní doby.
Omezení Eddy
- V jeden den nelze podat více žádostí o volno.
- Chybí vestavěná komunikace, která by zaměstnancům pomohla kontaktovat personální oddělení, což brání celkovému zážitku zaměstnanců.
Ceny Eddy
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Ceny začínají na 6 USD za měsíc na osobu.
Hodnocení a recenze Eddy
- G2: 4,7/5 (67+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (41+ recenzí)
10. HiBob
HiBob, nebo Bob, patří mezi přední systémy HRIS. Podporuje produktivitu, zapojení a udržení zaměstnanců pomocí různých adaptivních modulů a pracovních postupů pro moderní pracovní sílu.
Automatizujte vše od nástupu nových zaměstnanců po výplaty mezd pomocí zjednodušených schvalovacích cyklů. Sledujte pracovní dobu, docházku a volno zaměstnanců na jednom centrálním místě. Vyplňte výplaty mezd ve třech krocích a zajistěte tak přesnost a včasné podání zpráv poskytovateli.
Nejlepší funkce HiBob
- Získejte přístup ke správě údajů o zaměstnancích a přehled o pracovní síle společnosti pro efektivní správu personálu prostřednictvím centra dokumentů.
- Automatizujte celý proces pro zefektivnění schvalovacích cyklů souvisejících s klíčovými funkcemi HR, jako je zapracování nových zaměstnanců, docházka, mzdy a benefity.
- Centralizujte sledování výkonu zaměstnanců, odpracovaných hodin, docházky a volna.
- Automatizujte celý cyklus výplaty mezd ve třech krocích, od shromáždění údajů o mzdách přes ověření jejich správnosti až po odeslání zprávy poskytovateli mzdových služeb ve stanoveném časovém rámci.
- Sledujte nevyřízené a aktivní benefity pro zaměstnance a přizpůsobujte nové benefity.
- Funkce hlášení pro zaměstnance, která umožňuje diskrétně upozornit personální oddělení na nevhodné chování na pracovišti.
Omezení HiBob
- Průzkumy společnosti a modul zpětné vazby od zaměstnanců by mohly být vylepšeny.
- Externí dokumenty [tj. Excel, PDF atd.] nelze nahrát pro mnoho funkcí.
Ceny HiBob
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HiBob
- G2: 4,5/5 (777+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (136+ recenzí)
Zefektivněte správu zaměstnanců pomocí nejlepšího softwaru HRIS
Pokud hledáte nejlepší způsoby správy údajů o zaměstnancích, software HRIS vám pomůže splnit všechny vaše potřeby.
Náš komplexní seznam 10 nejlepších systémů HRIS by vám měl pomoci, ale myslíme si, že s ClickUpem získáte další výhodu!
ClickUp je komplexní platforma, která zefektivňuje vaše HR procesy související se správou údajů o zaměstnancích a dalšími činnostmi. Nabízí stovky bezplatných HR šablon s funkcemi souvisejícími s nástupem nových zaměstnanců, stanovováním cílů, rozvojem talentů, standardizací procesů, žádostmi zaměstnanců a hodnocením výkonu.
ClickUp je navíc cenově výhodný software. Získejte neomezený přístup k úkolům, přidejte libovolný počet zúčastněných stran, plánujte a spravujte své projekty pomocí tabulek, vytvářejte a vizualizujte požadavky projektů pomocí dokumentů, ukládejte přibližně 100 MB dat a mnoho dalšího – s plánem ClickUp Free Forever.
Chcete-li zjistit, jak platforma podporuje vaše potřeby v oblasti lidských zdrojů, zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!