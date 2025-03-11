10 nejlepších bezplatných šablon a otázek pro výstupní pohovory pro týmy HR

Všimli jste si, že zaměstnanci opouštějí vaši společnost bez většího vysvětlení? Možná jim nekladete správné otázky.
Rozhovor mezi zaměstnavatelem a odcházejícím zaměstnancem může být užitečnější, než si myslíte. Proto byste výstupní pohovory měli brát vážně.
Jsou vaší šancí nahlédnout do pracovního života odcházejících zaměstnanců, pochopit, proč odcházejí, a získat jejich cenné návrhy, jak zlepšit pracovní prostředí ve vaší společnosti.
Na základě této zpětné vazby můžete provést smysluplné změny, které pomohou udržet vaše zaměstnance a posílí image vaší společnosti jako zaměstnavatele, čímž přilákáte nové talenty.
Sestavili jsme seznam šablon pro výstupní pohovory, které vám pomohou vést podnětné výstupní pohovory.
Co dělá šablonu výstupního pohovoru dobrou?
Šablona výstupního pohovoru je předem připravený dokument, který slouží jako vodítko pro rozhovor během posledního pohovoru se zaměstnancem před jeho odchodem z firmy.
Považujte to za most mezi minulostí zaměstnance a budoucností společnosti. Vytvořte příjemný prostor pro upřímnou komunikaci a nabídněte tak cenné informace těm, kteří ve společnosti zůstávají.
Obvykle obsahují otevřené a uzavřené otázky rozdělené do různých kategorií, aby bylo možné získat komplexní zpětnou vazbu o zkušenostech zaměstnance.
Zde je stručný průvodce pro personalisty, jak vést dobrý výstupní pohovor:
- Kategorizujte: Seskupte otázky týkající se atmosféry na pracovišti, firemní kultury a důvodů odchodu.
- Podporujte vyprávění příběhů: Použijte otázky „Proč?“ nebo „Řekněte mi o tom víc“, abyste se dostali hlouběji k jádru věci.
- Diverzifikujte otázky: Kombinujte přímé, nepřímé a akční dotazy, abyste získali rozmanité informace.
- Personalizujte: Zahrňte otázky přizpůsobené konkrétním rolím nebo oddělením.
- Zachovejte důvěrnost: Zajistěte anonymitu a podpořte upřímné odpovědi.
- Poskytněte hodnotící stupnice: Použijte stupnice pro konkrétní aspekty, jako je spokojenost nebo pravděpodobnost doporučení společnosti.
- Nabídněte prostor pro doplňující informace: Nechte prostor pro případné závěrečné připomínky nebo obavy.
- Zpřístupněte je všem: Nabídněte digitální i tištěnou verzi, abyste vyhověli různým preferencím.
Pamatujte, že dobrý vzor je výchozím bodem, nikoli scénářem. Přizpůsobení vzoru každému zaměstnanci a aktivní naslouchání odhalí skutečnou hodnotu procesu výstupního pohovoru.
10 šablon pro výstupní pohovory
Nevíte, kde s výstupními pohovory začít?
Máme pro vás jednoduché řešení – přizpůsobitelné šablony pro výstupní pohovory. Tyto šablony jsou vhodné pro různá odvětví a pomohou vám získat odpovědi, které hledáte, od zaměstnanců opouštějících vaši organizaci.
Pomohou vám také učinit první krok k proměně vaší společnosti v prosperující pracovní prostředí, které udrží ty nejlepší talenty.
Začněte procházet! 👀
1. Šablona výstupního pohovoru ClickUp
Zefektivněte proces odchodu zaměstnanců pomocí inteligentně strukturované šablony výstupního pohovoru od ClickUp. Tato šablona je speciálně navržena tak, aby vám pomohla získat důležité informace od odcházejících zaměstnanců, což vám umožní dále vylepšit pracovní kulturu vaší společnosti a strategie udržení zaměstnanců.
Šablonu lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala specifikům různých rolí a oddělení. Obsahuje jedinečnou řadu nastavitelných hodnotících škál, přizpůsobitelných otázek a další prostor určený pro doplňující komentáře nebo poznámky. Otázky jsou sestaveny tak, aby poskytly hlubší pochopení cesty zaměstnance, prozkoumali jeho důvody k odchodu, celkovou zkušenost, stejně jako jeho názory na různé aspekty společnosti, jako jsou benefity a pracovní prostředí.
Díky důvěrnosti, kterou zajišťuje šablona ClickUp, mohou odcházející zaměstnanci pohodlně sdílet upřímnou a otevřenou zpětnou vazbu. Šablona je k dispozici v digitální i tištěné podobě, aby vyhovovala různým preferencím.
2. Šablona formuláře pro výstupní pohovor od Template.net
Hledáte jednoduchou a efektivní šablonu pro výstupní pohovor, která se hodí téměř pro každé oddělení nebo odvětví? Tohle je přesně to, co jste hledali!
Získejte praktické informace o tom, proč zaměstnanci odcházejí, díky praktickým zaškrtávacím políčkům a otevřeným sekcím pro komentáře.
Zaměstnanci mohou hodnotit parametry, které definují jejich spokojenost, jako jsou poskytované benefity, využití dovedností, celková spokojenost s prací, pracovní prostředí a další, od nejvyššího po nejnižší. Šablonu si přizpůsobte svým konkrétním potřebám přidáním nebo odebráním relevantních faktorů.
Vezměte si pero nebo přejděte na digitální formát! Vyberte si z formátů Word, Google Sheets, Photoshop a dalších a proveďte výstupní pohovory podle svých představ.
3. Šablona PDF pro výstupní pohovor od Volunteering Resource Hub
Dobrovolníci ve vaší organizaci nejsou povinni účastnit se výstupního pohovoru, ale vždy je dobré jim poděkovat za jejich čas a požádat je, zda by vám jeden poskytli.
Tato přizpůsobitelná bezplatná šablona s poutavými otázkami vám pomůže získat cenné informace o tom, proč se dobrovolníci rozhodli odejít, o podpoře ze strany vaší organizace, o překážkách, s nimiž se při dobrovolnické činnosti setkali, a o tom, zda si přejí zůstat s vámi v kontaktu.
Tato šablona vám pomůže vytvořit lepší program dobrovolnictví pro budoucí talenty a dobrovolníci se budou cítit oceněni a vyslyšeni, což povede k doporučením, lepší pověsti a podpoře do budoucna.
4. Šablona výstupního pohovoru pro zaměstnance ve stavebnictví od Template.net
Stavební firmy se často potýkají s vysokou fluktuací zaměstnanců, proto je důležité pochopit důvody jejich odchodu.
Tato šablona je skvělým výchozím bodem pro každou stavební společnost a je velmi vhodná pro začátečníky, kteří provádějí výstupní pohovory, protože se zabývá základními faktory, jako jsou odměny, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, pracovní prostředí, bezpečnost a pohoda, školení a rozvoj.
Tato šablona, kterou vytvořili odborníci na stavebnictví, splňuje standardní požadavky stavebních společností a lze ji přizpůsobit pro každého zaměstnance. Můžete do ní přidat své logo a dát jí tak osobní nádech.
5. Průvodce otázkami pro výstupní pohovor od People Managing People
Provádění efektivních výstupních pohovorů může být pro váš personální tým zásadním zlomem. Tato příručka poskytuje klíčové informace pro sestavení dobře strukturovaných otázek, které se zabývají různými aspekty zkušeností zaměstnanců.
Na těchto stránkách najdete přizpůsobitelné vzorové otázky pro každého odcházejícího člena týmu. Mezi klíčové kategorie patří důvody odchodu, otázky týkající se konkrétní role, manažera a týmu. Stejně tak otázky zaměřené na rozvoj, inkluzi a diverzitu a otázky zaměřené na organizaci.
Zaměřením se na tyto klíčové oblasti neprovádíte pouze pohovor, ale zapojujete se do smysluplného rozhovoru, který může osvětlit cesty ke zlepšení a inspirovat pozitivní změny ve vaší společnosti – pro současné i budoucí zaměstnance.
Chcete-li si stáhnout bezplatnou šablonu, musíte se přihlásit k odběru People Managing People.
6. Šablona výstupního pohovoru od Breathe HR
Tato šablona obsahuje řadu otázek, které můžete položit svým zaměstnancům, například „Jaké byly vaše důvody k odchodu?“, „Co se vám na vaší práci líbilo nejvíce?“, „Co jsme mohli udělat, abychom vás udrželi?“ a „Pokud odcházíte do jiné pozice, co vás na ní zaujalo?“
Díky těmto otázkám získáte cenné informace o tom, co si vaši zaměstnanci myslí a cítí a jak jejich myšlení ovlivňuje jejich kariérní rozhodnutí. Tyto informace pak můžete využít k provedení změn, které pomohou zlepšit kulturu ve vaší společnosti.
Pokud hledáte šablonu pro výstupní pohovory, ta v tomto článku je skvělým výchozím bodem. Můžete však také zvážit přizpůsobení šablony konkrétním potřebám vaší společnosti.
7. Šablona formuláře pro výstupní pohovor od Best Templates
Pokud chcete zefektivnit výstupní pohovory napříč odděleními ve vaší společnosti, formuláře pro výstupní pohovory jsou pro váš HR tým tím pravým řešením.
Snadno zaškrtnutelná políčka, sekce pro doplňující komentáře, které vybízejí zaměstnance k vyjádření svých názorů, hodnotící stupnice pro měření toho, co si zaměstnanci myslí o společnosti, a otázky typu ano/ne zajišťují, že pohovor je krátký a přínosný.
Při odchodu ze společnosti jsou zaměstnanci již připraveni posunout se dál k další příležitosti, vypořádat se s rozloučením v současné společnosti a zabývat se papírováním, které musí vyplnit.
Tento jednoduchý formát výstupního pohovoru je nejen rychlý a snadno použitelný pro všechny, ale také snadno standardizovatelný napříč různými funkčními týmy.
Šablony jsou k dispozici k okamžitému zakoupení jako jednotlivé šablony nebo prostřednictvím předplatného, které vám umožní přístup k rozsáhlé sbírce vhodných pro prakticky jakoukoli situaci.
Tato plně přizpůsobitelná šablona je navržena pro sdílení na všech digitálních platformách a je také kompatibilní s univerzálními čtečkami dokumentů.
8. Šablona výstupního pohovoru ve formátu Word od Legal Templates
Všechny výstupní pohovory jsou důležité, ať už zaměstnanec odchází v dobrém nebo jinak. Důvodem je, že tyto pohovory neprobíhají pod přímým vedením zaměstnance. Zaměstnanec tak může přinést nový pohled na vedoucí pracovníky, který mohl být přehlédnut.
Tato šablona pro výstupní pohovor od Legal Templates pokrývá všechny podstatné otázky týkající se „faktorů, které přispívají k rozhodnutí zaměstnance odejít“, „nejuspokojivějších aspektů role zaměstnance“, „nejméně uspokojivých aspektů této role“, „pracovních povinností odpovídajících očekáváním zaměstnance“ a „návrhů zaměstnance na zlepšení společnosti“.
Tato šablona je zdarma ke stažení a snadno přizpůsobitelná. Obsahuje také další stránku věnovanou majetku společnosti, kterou odcházející zaměstnanec musí předložit personálnímu oddělení, což pomáhá sledovat vrácené nebo dosud nevrácené položky.
9 šablon otázek pro výstupní pohovor od Paycor
Personální týmy, které věnují stejné úsilí procesu odchodu zaměstnanců jako procesu jejich přijímání, jsou vzácné. Ale díky jejich odhodlání a upřímnosti se jim často podaří změnit své provozní postupy k lepšímu.
Tato šablona, kterou si můžete zdarma stáhnout, je skvělým výchozím bodem pro podrobný výstupní pohovor, v němž každá otázka vybízí zaměstnance k odpovědi založené na jeho autentických zkušenostech. Některé otázky mají více možností a další pole pro komentář, kde mohou zaměstnanci svou odpověď rozvést.
Údaje získané z této šablony pro výstupní pohovor je třeba náležitě zkontrolovat. Použijte je k určení klíčových témat, vytvoření akčních bodů a jejich implementaci, abyste předešli právním problémům a katastrofám v oblasti PR nebo identifikovali toxickou pracovní kulturu, která může poškodit pověst vaší společnosti.
10. Šablona formuláře pro výstupní pohovor od CaseIQ
Díky editovatelným částem a vzorovým textům vám tato bezplatná šablona pro výstupní pohovor pomůže rychle zahájit proces odchodu zaměstnance!
Zahrnují všechny důležité otázky pro výstupní pohovor a zpětnou vazbu od zaměstnanců můžete využít ke zlepšení firemní kultury, identifikaci oblastí, ve kterých se společnost může zlepšit, a provedení změn, které pomohou udržet zaměstnance.
Řekněme, že zaměstnanec v rozhovoru při odchodu uvede, že mu nebyla poskytnuta dostatečná příležitost k profesnímu rozvoji. Společnost může na základě této poznámky změnit své programy školení a rozvoje.
Podobně můžete přizpůsobit otázky pro různá oddělení, kde bylo poskytnuto školení managementu.
Další nástroje pro řízení lidských zdrojů
Řízení procesů v oblasti lidských zdrojů může připomínat žonglování s mnoha úkoly! Mezi chaosem v dokumentech, opakující se administrativní prací a potřebou rozhodování na základě dat se týmy lidských zdrojů často snaží optimalizovat svůj vliv.
Systém řízení lidských zdrojů by vám většinu z nich zjednodušil.
Právě zde přichází na řadu ClickUp – výkonný software pro správu projektů, který hladce integruje správu dokumentů, nástroje umělé inteligence a předem připravené šablony pro personální oddělení, aby zefektivnil váš pracovní postup, odhalil cenné informace a transformoval zkušenosti vašich zaměstnanců.
Využijte platformu ClickUp pro řízení lidských zdrojů k řízení náboru a zapracování nových zaměstnanců. Kromě toho, že je skvělým nástrojem pro zpracování žádostí o zaměstnání a oslovování uchazečů, pomáhá také s motivací zaměstnanců a sdílením informací.
ClickUp Docs se stane digitálním archivem vašeho personálního týmu. Ukládejte soubory zaměstnanců, příručky, zásady a další dokumenty na jednom bezpečném a přístupném místě.
Docs můžete použít ke spolupráci na všem, od nových zásad pro používání zařízení zaměstnanci až po bezpečnostní školicí program. Díky živé spolupráci při úpravách můžete vy a váš tým provádět aktualizace v reálném čase, implementovat kontrolu verzí a přiřazovat a řešit komentáře, abyste byli všichni na stejné vlně.
Můžete také vytvořit vlastní šablony pro uvítací balíčky, nabídkové dopisy a aktualizace zásad, čímž zajistíte konzistentnost a ušetříte čas.
Když spojíte Docs s vyhledáváním ClickUp založeným na umělé inteligenci, které rozumí kontextu a klíčovým slovům, získáte všechny potřebné informace na dosah ruky.
S pomocí AI nástrojů ClickUp můžete shromažďovat inteligentní informace a podle nich optimalizovat svou HR strategii. Analyzujte data o zaměstnancích, abyste identifikovali trendy a vzorce v fluktuaci, angažovanosti a výkonu. Využijte AI k vytvoření otázek a dokonce i šablon pro výstupní pohovory a upravujte je během několika sekund.
Můžete také přizpůsobit plány zapracování nových zaměstnanců na základě jejich rolí a dovedností, čímž zvýšíte jejich zapojení a retenci. Vytvářejte texty pro průzkumy a analyzujte názory, abyste pochopili pocity zaměstnanců a oblasti, které je třeba zlepšit.
Šablony HR od ClickUp promění vaši každodenní rutinu v dobře nacvičený výkon. Využijte předem připravené šablony pro nábor, zaškolování, hodnocení výkonu a ukončení pracovního poměru a zajistěte si tak efektivitu a konzistentnost.
Přizpůsobte si šablony pro personální oddělení pomocí vlastních polí, značek a stavů v ClickUp. Automatizujte opakující se úkoly, jako je zasílání připomínek k hodnocení výkonu nebo spouštění prověrek. Sledujte pokrok, spravujte zaměstnance a monitorujte všechny KPI a aktivity personálního oddělení v těchto šablonách, aby byli všichni informováni a zodpovědní.
Získejte díky ClickUp cenné informace z výstupních pohovorů
Každý odcházející zaměstnanec s sebou nese zkušenosti a poznatky. Nechat je odejít, aniž byste získali jejich zpětnou vazbu, je jako nechat pokladnici zabouchnout, aniž byste nahlédli dovnitř.
Právě zde přicházejí na řadu výstupní pohovory, které nabízejí cennou příležitost porozumět náladám zaměstnanců, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a v konečném důsledku kultivovat prosperující kulturu na pracovišti.
K provedení přesvědčivých výstupních pohovorů však nestačí pouze kontrolní seznam.
Potřebujete výkonný HR software, který vám umožní shromažďovat upřímnou zpětnou vazbu, pečlivě ji analyzovat a převést ji do praktických poznatků.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vybavte své HR týmy nástroji, které potřebují ke zlepšení procesů odchodu zaměstnanců a celého náborového cyklu.