Lovable AI vs. Cursor: Které AI řešení je pro vás nejvhodnější?

Viděli jste titulky. „Revoluce bez kódování!“ „AI nahradí vývojáře!“ „Vytvořte si aplikaci během několika sekund!“
Všechno to zní vzrušující – dokud se nepokusíte použít AI ve vývoji softwaru a neskončíte po kolena v chaotické změti aplikací plných chyb nebo, ještě hůře, uvíznete v ručním přepisování všeho.
Pravděpodobně jste tak přišli na to, že porovnáváte Lovable AI a Cursor, abyste pochopili, jak lépe strukturovat výzvy. Jeden tvrdí, že promění váš nápad v plnohodnotnou aplikaci pomocí jednoduché angličtiny. Druhý funguje jako břitký AI pár programátorů, který se zapojí do vašeho stávajícího pracovního postupu.
Ale je tu háček: tyto kódovací nástroje založené na AI nejsou určeny pro stejný typ tvůrců. Který z nich tedy vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, vašemu způsobu uvažování a vašemu tempu?
Pojďme se na to podívat – skutečné pokročilé funkce, skutečné ceny a žádné přehánění.
Lovable AI vs. Cursor: Stručný přehled
Zde je stručný přehled porovnání Cursor a Lovable:
|Funkce
|Lovable AI
|Cursor
|Bonus: ClickUp
|Vstup v přirozeném jazyce
|✔ Ano
|✔ Ano
|✔ Ano + tvorba úkolů pomocí AI, inteligentní filtrování a automatizace pro týmy
|Inteligence kódu zaměřená na vývojáře
|✘ Ne
|✔ Ano
|✔ Ano + závislosti úkolů, správa pracovní zátěže a automatické připomenutí projektů
|Spolupráce
|✔ Ano
|Omezené (některé prostřednictvím Cursor Agents)
|✔ Ano + spolupráce v reálném čase, sdílení dokumentů a možnosti komentování v týmu
|Připravenost k nasazení
|✔ Ano
|✘ Ne
|✔ Ano + nástroje pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy a šablony pro vývoj softwaru, pro zrychlení dodacích lhůt
|Integrace IDE
|✘ Ne
|✔ Ano
|✔ Ano + integrace s vývojářskými nástroji, jako jsou GitHub a JIRA, pro zefektivnění pracovních postupů v rámci projektů
|Přizpůsobení a kontrola kódu
|✔ Ano
|✔ Ano
|✔ Ano + přizpůsobené zobrazení úkolů, šablony a automatizace DevOps přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu
|Rychlost prototypování
|✔ Ano
|✘ Ne
|✔ Ano + okamžité nastavení seznamů úkolů, časových os a plánů vývoje produktů pro rychlou iteraci
|Reakce AI
|✔ Ano
|✔ Ano
|✔ Ano; ClickUp Brain pro pomoc s kódováním vylepšenou umělou inteligencí; automatické generování úkolů, souhrnů projektů a doporučení
Co je Lovable AI?
Lovable AI vám umožňuje vytvářet plnohodnotné webové aplikace pouhým popisem vaší představy v běžné angličtině. Přesně tak – bez kódu, bez znalostí programování, bez šablon a bez zápasení s nástroji typu drag-and-drop, které předstírají, že jsou užitečné. Je to AI pro lidi, kteří chtějí postupovat rychle, aniž by museli najímat celý tým vývojářů.
🧠 Zajímavost: Vývojáři využívající AI dokončí o 126 % více projektů za týden než ti, kteří AI nevyužívají.
Funkce Lovable AI
Lovable AI není jedním z těch nástrojů, které vyzkoušíte jednou, abyste experimentovali s novými případy použití AI, a pak na něj zapomenete. Je navržen tak, aby poskytoval skutečné, funkční výstupy – aplikace, které nejsou jen hezkými prototypy, ale produkčně připravenými sestavami, které lze škálovat, integrovat a vyvíjet s následujícími funkcemi:
Funkce č. 1: Přirozený jazyk pro kompletní aplikaci
V tomto prototypovacím nástroji nemusíte psát ani řádek kódu. Stačí popsat svou aplikaci pomocí přirozených jazykových příkazů, jako například „Chci dashboard, který zobrazuje tržby podle regionů a umožňuje uživatelům nahrávat faktury“, a Lovable to promění ve skutečně funkční produkt. Mluvíme o kompletním kódu generovaném umělou inteligencí během několika minut, od front-endu a back-endu až po architekturu databáze.
Funkce č. 2: API připravené od samého začátku
Lovable nečeká, až přijdete s integracemi – má je zabudované od samého začátku. Plánujete používat Stripe pro platby? Chcete SendGrid pro e-maily nebo OpenAI pro generování obsahu?
Stačí říct slovo a Lovable propojí koncové body, nastaví volání API a dokonce se postará o ověřování uživatelů. Je to jako pracovat s AI editorem kódu, který už zná vaše myšlenky – a váš stack.
Funkce č. 3: Kompletní editace (pokud ji chcete)
V tomto ohledu se Lovable odlišuje od běžných nástrojů pro kódování. Pokud jste typ vývojáře, který rád vylepšuje, upravuje nebo zcela přepisuje části kódu, Lovable vám umožní nahlédnout pod pokličku.
Můžete se pustit do backendové logiky, přizpůsobit API požadavky, upravit styl frontendu pomocí CSS a překonfigurovat schémata databáze. Je dostatečně flexibilní pro pokročilé uživatele, ale stále přátelský k začátečníkům.
👀 Věděli jste? Překvapivých 82 % vývojářů již využívá AI nástroje jako pomoc při programování – to, co začalo jako trend, se rychle stává standardní praxí.
Funkce č. 4: Režim týmové spolupráce
Možná začnete sami, ale váš projekt se brzy může rozrůst do spolupráce. Lovable to chápe. Díky integrovaným funkcím pro spolupráci můžete pozvat kolegy, zanechávat kontextové komentáře k verzím a sledovat změny napříč verzemi. Je to jako Git pro tvůrce aplikací, ale bez noční můry s nastavováním. Produktoví manažeři, designéři a vývojáři konečně mohou mluvit stejným jazykem – angličtinou.
Ceny Lovable AI
- Zdarma
- Pro: 25 $/měsíc
- Podnikání: 50 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
📮ClickUp Insight: 33 % našich respondentů uvádí rozvoj dovedností jako jeden z případů použití AI, který je nejvíce zajímá. Například uživatelé bez technických znalostí se mohou chtít naučit vytvářet kódové úryvky pro webové stránky pomocí nástroje AI.
V takových případech platí, že čím více kontextu má AI o vaší práci, tím lepší budou její odpovědi. Jako univerzální aplikace pro práci v tom vyniká AI ClickUp. Ví, na jakém projektu pracujete, a může vám doporučit konkrétní kroky nebo dokonce snadno provádět úkoly, jako je vytváření úryvků kódu.
Co je Cursor?
Cursor je AI programátor zaměřený na vývojáře, který byl vytvořen za účelem změny způsobu psaní, ladění návrhů AI a refaktoringu kódu. Je ostrý, soustředěný a nemilosrdný k zbytečným prvkům. Vy přinesete repo – Cursor přinese sílu.
Funkce Cursor
Jako nástroj pro kódování je Cursor součástí Visual Studio Code a učí se vaši kódovou základnu. Jedná se o inteligentního asistenta pro kódování s umělou inteligencí, který nepotřebuje žádnou pomoc, aby pochopil, co a jak vytváříte. Zde je přehled jeho výhod:
Funkce č. 1: Návrhy v reálném čase s ohledem na kontext
Cursor není chatbot. Čte celý váš kód a poskytuje návrhy, které odpovídají vaší logice. Nemá halucinace a nepožaduje vás, abyste vysvětlovali zřejmé věci. Funguje jako zkušený vývojář, který je ve vašem týmu už několik měsíců.
Funkce č. 2: Výkonné nástroje pro refaktoring a opravy
Zasekli jste se s zastaralým spaghetti kódem? Cursor prořízne chaotický kód pomocí inteligentních refaktorovacích AI kódovacích nástrojů. Nejenže přejmenovává proměnné, ale v případě potřeby také restrukturalizuje logiku a identifikuje hlubší problémy.
Funkce č. 3: Generování kódu v přirozeném jazyce
Popište funkci a Cursor ji napíše jako kolega, který zná váš stack, dodržuje vaše stylové pokyny a předvídá okrajové případy. Žádný neohrabaný výstup. Žádné přepracování. Jen kód, který byste napsali, kdybyste měli více času.
Cursor také podporuje generování kódu pro více souborů, což znamená, že nevytváří pouze jeden izolovaný úryvek – může generovat, upravovat a propojovat více souborů najednou, ať už vytváříte novou funkci nebo restrukturalizujete stávající moduly. To je zásadní, pokud váš projekt zahrnuje desítky propojených souborů a komponent.
🧠 Zajímavost: 55 % organizací, které přijaly AI, nyní přistupuje k novým výzvám s prioritou AI, což dokazuje, že úspěch s jakýmkoli nástrojem pro kódování AI závisí na jeho integraci do základního myšlení, nikoli pouze na jeho použití jako nástroje.
Funkce č. 4: Pracovní postup zaměřený na GitHub
Cursor se připojuje přímo k GitHubu, což vám umožňuje generovat pull requesty, navrhovat zprávy o commitu a dokonce reagovat na revize kódu s pomocí AI. Tato integrace GitHubu je vytvořena pro kolaborativní vývoj kódu v profesionálních prostředích pro vývoj softwaru, což ji činí ideální pro skutečné týmy dodávající skutečný kód, nikoli pouze dema.
Ceny Cursor
- Koníček: Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Ultra: 200 $/měsíc
- Týmy: 40 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Cursor vs. Lovable AI: Porovnání klíčových funkcí
Viděli jste, co dokážou oba AI kódovací nástroje. Ale který z nich vám pomůže pracovat chytřeji? Zde jsou jejich přednosti a rozdíly:
Funkce č. 1: Vstup v přirozeném jazyce
Schopnosti Cursoru v oblasti přirozeného jazyka jsou pro kódování velmi dobré. Můžete ho požádat, aby napsal funkci, opravil chybu nebo vysvětlil něco nejasného, a on to obvykle zvládne správně.
Lovable je však jednou z nejlepších aplikací bez nutnosti programování. Umožňuje vám popsat celou aplikaci – „tržiště s profily uživatelů, chatem a platbami Stripe“ – a vytvoří vše: frontend, backend i databázi.
Žádné syntaktické chyby, žádné hádání, žádné lešení. Je to nejbližší věc k přeměně prostých nápadů na vývoj softwaru.
🏆 Vítěz: Lovable AI
Funkce č. 2: Inteligence kódu zaměřená na vývojáře
Lovable dokáže generovat funkční kód, ale nedokáže číst vaše repozitáře ani rozumět starší logice tak, jak to dokáže Cursor.
Cursor se integruje do VS Code a učí se strukturu vašich souborů, interní vzorce a dokonce i architektonické zvláštnosti. Nejenže dokončuje celé funkce, ale dokončuje myšlenky. Pro profesionální vývojáře, kteří se topí v rozsáhlých kódových základnách nebo se snaží vyřešit technické dluhy, je Cursor jako práce se zkušeným inženýrem, který systém zná dokonale.
🏆 Vítěz: Cursor
Funkce č. 3: Spolupráce
Cursor podporuje týmovou spolupráci tím, že si pamatuje sdílený kontext a předchozí interakce, ale Lovable je od samého počátku postaven na spolupráci. Více uživatelů může společně upravovat sestavení, zanechávat komentáře a prohlížet historii verzí, podobně jako v Google Docs pro aplikace. To je zásadní, když zakladatelé, vývojáři a designéři pracují společně.
Cursor je výkonný v automatizaci pracovních postupů samostatných vývojářů; Lovable je připraven pro budování týmů od samého začátku.
🏆 Vítěz: Bylo to těsné, ale Lovable má v tomto případě navrch
Funkce č. 4: Připravenost k nasazení
Cursor je vývojářský nástroj, který vám pomůže psát lepší kód, ale nebude vytvářet prostředí ani dodávat produkty.
Lovable je od samého začátku zaměřeno na nasazení. Poskytuje vám kompletní strukturu aplikace s hostingem, API a logikou databáze připravenou k nasazení. Dostanete se od nuly k MVP v rekordním čase, aniž byste se museli potýkat s mnoha nástroji pro kódování AI nebo nasazovacími pipeline.
🏆 Vítěz: Lovable AI
Funkce č. 5: Integrace IDE
Cursor je součástí VS Code, hned vedle terminálu a stromu souborů. Nemusíte přepínat mezi nástroji ani kontexty. Je to jako spolupráce s vývojářem AI, který je již ve vašem pracovním prostoru, včetně automatického doplňování.
Lovable je samostatná platforma – je optimalizovaná pro vývojáře, kteří chtějí aplikaci, nikoli vývojové prostředí.
🏆 Vítěz: Cursor
Funkce č. 6: Přizpůsobení a kontrola kódu
Lovable vám umožňuje kontrolovat a upravovat všechny vrstvy – frontend, backend, logiku a styl. Nejste omezeni bezkódovým prostředím.
Cursor nevytváří celé systémy, ale pokud jde o přepisování a optimalizaci existujícího kódu, je přesnější.
🏆 Vítěz: Remíza. Pokud tedy začínáte od nuly a chcete mít úplnou kontrolu, vyhrává Lovable. Upravujete stávající projekty? V tom má navrch Cursor.
Funkce č. 7: Rychlost prototypování
Cursor je reaktivní – zadáte mu kód a on reaguje. Lovable slouží k generování kódu pomocí AI – zadáte mu nápad a on vám během několika minut poskytne funkční prototyp. Pro zakladatele a projektové manažery, kteří se snaží rychle testovat nápady, je to super schopnost. Žádné spojování nástrojů. Žádné čekání na sprinty. Stačí popsat, vygenerovat a otestovat.
🏆 Vítěz: Lovable AI
Funkce č. 8: Reakce AI
Cursor je rychlý, reaguje na kontext a málokdy se mýlí. Jeho návrhy vycházejí ze skutečné kvality kódu ve vašem editoru, nikoli pouze z vašeho posledního zadání. Lovable má silnou AI, ale buduje širší logiku a architekturu aplikace, což znamená občasné odchylky ve výstupu. Pro detailní kódování je Cursor přesnější.
🏆 Vítěz: Cursor
Lovable AI vs. Cursor na Redditu
Pokud jde o vytváření aplikací s AI, uživatelé Redditu nabízejí reálné postřehy o tom, jak si Lovable a Cursor vedou – a jak se tyto dva nástroje často doplňují, místo aby si přímo konkurovaly.
Jeden uživatel Redditu se podělil o svůj pracovní postup poté, co pracoval na několika projektech s využitím obou platforem:
Jsem u svého sedmého projektu, Cursor jsem vyzkoušel před dvěma projekty a byl jsem ohromen jeho schopností ladit a opravovat problémy, které Lovable nedokázal identifikovat nebo opravit. Miluji Lovable – každý projekt začínám s Lovable a dokončuji ho s ním. Ale když narazím na chyby, problémy nebo složité funkce, které Lovable nezvládá, spoléhám se na Cursor. Cursor navíc má také schopnost přepínat na novější generativní modely, jako je Gemini 2. 5, což je úplně jiná zkušenost.
Jsem u svého sedmého projektu, Cursor jsem vyzkoušel před dvěma projekty a byl jsem ohromen jeho schopností ladit a opravovat problémy, které Lovable nedokázal identifikovat nebo opravit. Miluji Lovable – každý projekt začínám s Lovable a dokončuji ho s ním. Ale když narazím na chyby, problémy nebo složité funkce, které Lovable nezvládá, spoléhám se na Cursor. Cursor navíc má také schopnost přepínat na novější generativní modely, jako je Gemini 2. 5, což je úplně jiná zkušenost.
To odráží běžný vzorec mezi uživateli: Lovable vyniká v raných a kreativních fázích, jako je vytváření uživatelského rozhraní nebo integrace hlavních funkcí, zatímco Cursor se stává nepostradatelným nástrojem pro jemné doladění, ladění nebo pronikání do složitějších oblastí.
Jiný uživatel Redditu to vyjádřil jednoduše:
Lovable se mi zdá lepší pro přidávání velkých funkcí nebo spuštění uživatelského rozhraní webových stránek, poté projekt přesouvám do Cursor pro drobné úpravy.
Lovable se mi zdá lepší pro přidávání velkých funkcí nebo spuštění uživatelského rozhraní webových stránek, poté projekt přesouvám do Cursor pro drobné úpravy.
Pokud tedy přemýšlíte, který nástroj si vybrat, nemusí to být rozhodnutí typu „buď, anebo“. Mnoho uživatelů místo toho kombinuje Lovable pro pracovní postupy od nápadu po rozhraní s Cursorem pro chirurgickou přesnost a nástroje pro ladění, zejména když narazí na limity AI nebo potřebují upgradovat na chytřejší modely, jako je Gemini 2. 5.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Lovable AI vs. Cursor
Lovable vám pomůže popsat aplikaci. Cursor vám pomůže tvarovat váš kód. Ale ani jeden z nich vám nepomůže naplánovat vydání, přidělit tým, provést kontrolu kvality sestavení nebo jej dodávat v čisté podobě.
Pouze ClickUp , the everything app for work, spojuje plán, produkt a lidi na jednom místě – takže nemusíte žonglovat s pěti nástroji, abyste mohli dodávat jednu funkci.
A ClickUp není jen o pohodlí. Tshegofatso Monama, vedoucí backendový vývojář ve společnosti ejoobi, nejlépe vystihuje jeho schopnosti:
Určitě to pomohlo při sledování úkolů, které nebyly zahájeny nebo dokončeny. Díky připomenutím termínů a nastavení priorit mohli manažeři snadno zjistit, které úkoly jsou nejdůležitější.
Určitě to pomohlo při sledování úkolů, které nebyly zahájeny nebo dokončeny. Díky připomenutím termínů a nastavení priorit mohli manažeři snadno zjistit, které úkoly jsou nejdůležitější.
Taková přehlednost vede k reálným výsledkům – týmy používající ClickUp zaznamenaly 20% pokles přepracování vývojářů.
Jak si tedy ClickUp ve skutečnosti vede ve srovnání s Lovable a Cursor? Pojďme se na to podívat:
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain (AI, která skutečně zná vaši práci)
ClickUp Brain není plovoucí chatovací okno ani generický generátor kódu. Je to nejkomplexnější kontextový pracovní AI asistent na světě, který je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru.
Můžete jej požádat, aby napsal technické specifikace, shrnul poznámky ke sprintu, spravoval úkoly nebo generoval dokumentaci k funkcím – přímo vedle práce, na kterou odkazuje.
Nepomáhá vám jen psát víceřádkové bloky kódu rychleji. Pomáhá celému vašemu týmu zůstat bez překážek a v souladu, aniž byste museli opustit ClickUp. Představte si ChatGPT, ale ten si přečte váš backlog a ví, co vlastně znamená „Frontend v2. 1”.
Kromě toho ClickUp Brain nabízí možnost používat více LLM, včetně nejnovějších modelů od Claude, Gemini a ChatGPT. To znamená, že můžete vytvářet aplikace, aniž byste museli přepínat a přihlašovat se k různým AI nástrojům.
💡 Tip pro profesionály: Co víc? ClickUp Autopilot Agents – předem připravené i přizpůsobené nástroje vám umožňují automatizovat úkoly, jako je označování technických chyb nebo vyhledávání informací z chatovacích kanálů.
ClickUp má výhodu č. 2: Automatizace (protože ruční aktualizace jsou ztrátou času)
Automatizace ClickUp umí víc než jen přesouvat úkoly na tabuli. Zvládají jednoduché, ale důležité pracovní postupy, jako je označení QA, když se funkce dostane do testovací fáze, upozornění PM, pokud úkol nestihne termín, nebo automatické přiřazení recenzentů, když je PR připraveno.
Můžete vytvořit vlastní logiku, kombinovat ji s externími spouštěči a vše propojit do jedné přehledné operační vrstvy s automatizací řízení projektů. Cursor vám pomůže psát kód rychleji. ClickUp pomáhá urychlit celý váš pracovní postup bez nutnosti mikromanagementu.
Po přechodu na ClickUp zvýšily organizace jako Talent Plus svou pracovní kapacitu o více než 10 %, což dokazuje, že správné nástroje práci nejen podporují, ale také ji zlepšují.
💡 Tip pro profesionály: Chcete z automatizací ClickUp vytěžit ještě více? Ponořte se do Průvodce automatizacemi v ClickUp a najděte příklady použití z praxe, které vám pomohou najít nové nápady a zvýšit efektivitu.
ClickUp’s One Up #3: Úkoly + správa softwarových projektů (vytvořeno pro způsob práce vývojářských týmů)
ClickUp Tasks jsou vytvořeny pro reálné inženýrské pracovní postupy, nikoli pro fantazijní šablony. Plánujte produktové roadmapy, sledujte chyby, přiřazujte body rychlosti, prohlížejte sprint burndowny a propojujte úkoly se skutečnými kódovými commity.
Sada nástrojů pro správu projektů ClickUp je navržena tak, aby zvládla všechny složité pracovní postupy a kolaborativní projekty. Myslete na komplexní generátory nápadů na produkty, mezifunkční kampaně a dodavatelské řetězce. Díky Ganttovým diagramům, zobrazením pracovní zátěže a sledováním milníků udržuje všechny pohyblivé části pod kontrolou.
A to nejlepší? S ClickUp pro softwarové týmy nejste omezeni jedním zobrazením tabule – získáte seznamy, časové osy, Ganttovy diagramy, kalendář, tabulky a dokonce i vlastní dashboardy. Vše je propojeno s vaším procesem, od objevování po dodání. Už nemusíte spojovat Jira s Google Docs jen proto, abyste mohli spustit jeden sprint.
👀 Věděli jste? Do roku 2027 bude téměř 80 % pracovníků v oblasti strojírenství muset zvýšit své dovednosti, aby udrželi krok s generativní AI, což činí přizpůsobivost stejně důležitou jako technické znalosti.
ClickUp's One Up #4: Nástroje pro spolupráci, které vyplňují všechny mezery v Lovable nebo Cursor
ClickUp Docs promění vaše wiki a specifikace produktů v živé dokumenty, do kterých můžete vkládat úkoly, přiřazovat akční položky a sledovat aktualizace přímo v textu. Na rozdíl od Notion nebo Confluence se vše v Docs synchronizuje se skutečnou prací.
ClickUp Whiteboards poskytuje vašemu týmu prostor pro vytváření uživatelských toků, brainstorming funkcí nebo mapování systémové architektury – a poté převádí tyto tvary na úkoly jedním kliknutím. Není to jen kreslení. Je to začátek realizace.
ClickUp Chat přináší komunikaci vašeho týmu přímo do práce. Inline komentáře, přiřaditelné vlákna a chat v reálném čase zajišťují, že zpětná vazba nikdy nezůstane viset ve Slacku nebo se neztratí v e-mailových řetězcích.
Oznámení ClickUp jsou navržena tak, aby upoutala pozornost, nikoli aby zmátla váš mozek. Uvidíte to, na čem záleží, když na tom záleží – změny úkolů, zmínky, překážky – aniž byste byli zahlceni každou úpravou kontrolního seznamu.
A konečně, integrace ClickUp x GitHub propojí vaši kódovou základnu přímo s vaším plánováním. Commit, větve a pull requesty lze propojit s konkrétními úkoly. ClickUp dokonce automaticky uzavře tikety, pokud vaše commit zpráva obsahuje ID úkolu.
Už žádné dohady. Vývojáři zůstávají v GitHubu, projektoví manažeři v ClickUp – a všichni vidí pokrok v reálném čase.
Vytvářejte výkonný kód a aplikace s ClickUp
Lovable je určen pro zakladatele, kteří neumí programovat. Cursor je určen pro vývojáře, kteří nikdy nepřestávají.
Ale ClickUp? Je určen pro týmy, které chtějí dělat obojí, aniž by musely každou hodinu přepínat mezi nástroji.
Překlenuje propast mezi zakladateli a vývojáři a poskytuje oběma skupinám společný prostor pro spolupráci, sledování a správu práce, aniž by bylo nutné přecházet mezi generátory kódu AI.
Chcete pracovat lépe, rychleji a chytřeji? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.