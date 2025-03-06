13 nejlepších generátorů kódu AI pro rok 2025

Generátory kódu AI se rychle stávají nepostradatelnými nástroji pro vývojáře. Nejenže vám umožňují rychlejší a snadnější kódování, ale také podporují vaši kreativitu a celkovou produktivitu.
Tito hrdinové v zákulisí zjednodušují složité věci, abyste se mohli soustředit na to, co umíte nejlépe: tvorbu.
Vzhledem k tomu, že 76 % vývojářů využívá nástroje AI, budoucnost kódování bude nejen rychlejší, ale také chytřejší a intuitivnější.
Objevte 13 nejlepších generátorů kódu AI, které transformují kódování tím, že vám dávají k dispozici sílu AI.
⏰ 60sekundové shrnutí
- ✅ ClickUp: Nejlepší pro generování úryvků kódu a správu softwarových projektů
- ✅ GitHub Copilot: Nejlepší pro návrhy kódu v reálném čase a úpravy více souborů
- ✅ Tabnine: Nejlepší pro kódování AI s důrazem na soukromí a přizpůsobení zaměřené na tým
- ✅ Codiga: Nejlepší pro přizpůsobitelnou statickou analýzu kódu a zabezpečení
- ✅ CodeT5: Nejlepší pro pokročilé porozumění kódu a přizpůsobení přirozenému jazyku
- ✅ Mutable. ai: Nejlepší pro převod kódových základen na dynamické wiki generované umělou inteligencí
- ✅ Amazon CodeWhisperer: Nejlepší pro vývoj zaměřený na AWS a transformaci kódu na podnikové úrovni
- ✅ Replit AI: Nejlepší pro tvorbu aplikací bez kódování a rychlé prototypování pomocí AI
- ✅ Codeium: Nejlepší bezplatný AI kódovací nástroj s bohatými funkcemi a širokou podporou IDE
- ✅ OpenAI Codex: Nejlepší pro převod přirozeného jazyka do kódu v několika jazycích
- ✅ AI2SQL: Nejlepší pro automatické generování a optimalizaci SQL dotazů
- ✅ DeepCode AI: Nejlepší pro bezpečné automatické opravy kódu a hybridní analýzu AI
- ✅ AskCodi: Nejlepší pro multifunkční pomoc při kódování a optimalizaci pracovního postupu
Co byste měli hledat v generátoru kódu AI?
Chcete-li vybrat správný generátor kódu AI, hledejte nástroje, které řeší skutečné výzvy v oblasti kódování a nabízejí funkce, které přímo zlepšují váš pracovní postup. Zde je seznam priorit:
- Podpora více jazyků: Ujistěte se, že podporuje různé programovací jazyky a frameworky, které používáte, jako Python, JavaScript nebo SQL, abyste nebyli ve svých projektech omezeni.
- Chytré návrhy kódu: Vyberte si nástroje, které poskytují přesné návrhy kódu s ohledem na kontext, aby vám pomohly psát rychlejší a přesnější kód.
- Přizpůsobitelné modely AI: Vyberte si nástroje, které vám umožní doladit AI tak, aby odpovídala vašemu stylu kódování, nebo ji přizpůsobit konkrétním potřebám projektu, čímž zajistíte relevanci a efektivitu.
- Hladká integrace IDE: Zkontrolujte kompatibilitu s IDE, jako jsou VS Code, PyCharm nebo IntelliJ, abyste mohli generovat a testovat kód přímo ve svém pracovním prostoru.
- Detekce a opravy chyb: Nástroje s integrovanými funkcemi lintingu a ladění dokážou identifikovat chyby a navrhnout jejich opravy, čímž ušetříte hodiny strávené řešením problémů.
- Generování bloků kódu: Hledejte možnost generovat celé funkční bloky kódu pro úkoly, jako jsou koncové body API nebo dotazy do databáze, na základě jasných pokynů.
🧠 Zajímavost: 66 % vedoucích pracovníků se domnívá, že výhody generativní AI převažují nad jejími riziky, a tato technologie se rychle integruje do organizací za účelem automatizace úkolů!
13 nejlepších nástrojů pro generování kódu pomocí umělé inteligence
Generátory kódu AI mění způsob, jakým vývojáři a týmy řeší výzvy v oblasti kódování. Díky nástrojům určeným k generování, optimalizaci a správě kódu můžete výrazně zvýšit produktivitu vývojářů a zefektivnit pracovní postupy v rámci projektů.
Začněme s 13 nejlepšími nástroji pro tento účel:
1. ClickUp (nejlepší pro generování úryvků kódu a správu softwarových projektů)
ClickUp je multifunkční nástroj, který kombinuje generování kódu pomocí umělé inteligence s pokročilými funkcemi pro správu projektů. Je to ideální řešení pro vývojáře a softwarové týmy.
ClickUp Brain využívá AI k pomoci vývojářům při generování úryvků kódu, kontrole kódu a provádění jednotkových testů.
AI je předem nahrána stovkami přizpůsobených pokynů, což usnadňuje automatizaci opakujících se úkolů a efektivní řešení složitých výzev v oblasti kódování. ClickUp se přímo integruje s GitHubem a GitLabem, což vývojářům umožňuje synchronizovat commity, větve a požadavky do úkolů.
Vestavěné formátování bloků kódu v ClickUp vám umožňuje sdílet úryvky kódu v rámci úkolů, včetně správného zvýraznění syntaxe. Díky tomu mohou členové týmu kód snadněji pochopit, zkontrolovat a přispívat k němu bez zmatků.
Nástroje pro vytváření reportů ClickUp, jako je ClickUp Time Tracking, vám umožňují získat podrobný přehled o postupu projektu, výkonu týmu a míře dokončení sprintů. To vám nakonec pomůže identifikovat úzká místa a optimalizovat pracovní postupy.
Platforma nabízí nástroje, jako je šablona ClickUp Software Development Template pro softwarové týmy, hlášení chyb, agilní pracovní postupy a procesy kontroly kódu. Tyto šablony zjednodušují nastavení a zajišťují, že se týmy mohou soustředit na vývoj namísto administrativních úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Generujte úryvky kódu, kontrolujte kód a automatizujte opakující se úkoly kódování pomocí pokynů AI přizpůsobených vaší roli.
- Sdílejte úryvky kódu se zvýrazněnou syntaxí pro snazší spolupráci a čitelnost.
- Synchronizujte commity, větve a pull requesty přímo v ClickUp Tasks, abyste měli vše přehledně uspořádané.
- Získejte přehled o postupu projektu, produktivitě týmu a výkonu sprintu.
- Získejte přístup ke specializovaným šablonám a nástrojům pro vývoj softwaru, hlášení chyb a agilní pracovní postupy.
- Automatizujte opakující se vývojové úkoly pomocí ClickApps a ušetřete čas.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím mohou noví uživatelé potřebovat čas, aby nástroj pochopili.
- Pro malé týmy může být rozhraní zpočátku složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Uživatelé milují ClickUp Brain za zvýšení produktivity týmu, které jim umožňuje dodržovat termíny díky automatizovaným úkolům. Zde je názor jednoho z uživatelů na tuto funkci:
ClickUp je neuvěřitelně univerzální software, který zvýšil moji produktivitu nejméně desetinásobně. Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUp Brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně citlivý na kontext a doslova nepostradatelný pomocník.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs, aby dokumentace a psaní úkolů proběhly hladce. Ať už připravujete dokumentaci API, navrhujete požadavky projektu nebo sdílíte aktualizace se svým týmem, ClickUp Docs vše centralizuje a usnadňuje přístup.
2. GitHub Copilot (nejlepší pro návrhy kódu v reálném čase a úpravy více souborů)
GitHub Copilot vyniká jako AI asistent pro kódování, který je hladce integrován do populárních IDE, jako jsou VS Code a JetBrains. Jeho vynikající funkcí jsou návrhy kódu v reálném čase, které převádějí pokyny v přirozeném jazyce na optimalizovaný kód.
Copilot je také jedním z nejlepších editorů kódu, který umožňuje snadnou aktualizaci propojených souborů, aby byla zachována konzistence napříč projekty. Je to vynikající nástroj pro vývojáře, kteří při kódování upřednostňují rychlost a přesnost.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Generujte návrhy kódu na základě kontextu projektu během psaní.
- Aktualizujte a udržujte konzistenci napříč více soubory díky editaci více souborů najednou.
- Vytvářejte testy a dokumentaci a opravujte chyby pomocí příkazů slash v IDE.
- Identifikujte chyby a poskytněte opravy před revizí kódu, čímž zefektivníte proces ladění.
Omezení GitHub Copilot
- Občas nedokáže pochopit složité nebo nejasné pokyny.
- Problémy s halucinacemi, jako je navrhování neexistujících funkcí nebo modulů
- Omezená přesnost u nestandardních stylů kódování nebo specializovaných frameworků
Ceny GitHub Copilot
- Bezplatný tarif
- Pro Plan: 10 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 19 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
3. Tabnine (nejlepší pro kódování AI s důrazem na soukromí a přizpůsobení pro týmy)
Tabnine je AI asistent pro kódování zaměřený na ochranu soukromí, který byl navržen pro zvýšení produktivity týmu.
Přizpůsobuje modely AI vaší konkrétní kodové základně, prosazuje standardy kódování a hladce se integruje s IDE. Díky tomu je skvělou volbou pro organizace, které upřednostňují bezpečnost dat a vlastní pracovní postupy.
Díky možnostem nasazení na místě a vyladěným doporučením vyniká Tabnine pro podniky.
Nejlepší funkce Tabnine
- Přizpůsobte doporučení AI standardům a postupům kódování vašeho týmu pomocí analýzy vaší kódové základny.
- Získejte možnosti soukromého nasazení, včetně VPC a on-premises, abyste měli plnou kontrolu nad svými daty.
- Generujte dokumentaci, testovací případy a opravy chyb přímo v podporovaných IDE.
- Integrujte je s dalšími nástroji pro vývoj aplikací a nástroji, jako je Jira, abyste mohli generovat a ověřovat kód na základě požadavků projektu.
Omezení Tabnine
- Náročné na zdroje a může mít vliv na výkon u velkých kódových základen nebo pomalejších strojů.
- Příležitostně poskytuje obecné návrhy pro méně běžné programovací jazyky.
- Omezený bezplatný tarif ve srovnání s konkurencí s méně dostupnými funkcemi
Ceny Tabnine
- Základní plán: zdarma
- Dev Plan: 9 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tabnine
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Tabnine umožňuje uživatelům využívat návrhy kódu, aby se postupem času zlepšovali. Zde je názor jednoho z uživatelů na tuto funkci:
Nejlepší na tom je, že protože běží na lokálním počítači, je úkol dokončen extrémně rychle a jsou k dispozici možnosti pro týmy, tj. vyhledávání mi umožňuje najít relevantní úryvky kódu v kódové základně mého týmu přímo v IDE a možnosti pro týmy pomáhají analyzovat kódovou základnu mého týmu, aby poskytly přehled o vzorcích, provádí revize kódu a navrhuje postupy pro vylepšení kódu pomocí AI.
💡 Tip pro profesionály: Přizpůsobte Tabnine celé kodové základně vaší společnosti, aby vám poskytoval vysoce specifické návrhy, které odpovídají vašim konvencím kódování a jedinečným potřebám projektu.
4. Codiga (nejlepší pro přizpůsobitelnou statickou analýzu kódu a zabezpečení)
Pokud hledáte nástroj, který zlepší kvalitu a bezpečnost vašeho kódu, Codiga je pro vás to pravé. Umožňuje vám provádět statickou analýzu kódu v reálném čase přímo ve vašem IDE nebo CI/CD pipeline, takže můžete odhalit a opravit problémy, než se stanou skutečným problémem.
Díky přizpůsobitelným pravidlům a automatizovaným kontrolám kódu zajišťuje Codiga funkčnost, bezpečnost a čistotu vašeho kódu. Je ideální pro vývojáře, kteří chtějí okamžité přehledy a automatizované opravy!
Nejlepší funkce Codiga
- Zachyťte a opravte problémy s kódem v reálném čase, zatímco pracujete ve svém oblíbeném IDE nebo pipeline.
- Vytvořte si vlastní pravidla statické analýzy nebo použijte předem připravená pravidla pro přizpůsobené kontroly kódu.
- Chraňte svůj kód pomocí integrovaných bezpečnostních kontrol podle pokynů OWASP Top 10 a CWE.
- Zrychlete svůj pracovní postup díky automatizovaným kontrolám kódu a opravám zranitelností jedním kliknutím.
Omezení Codiga
- Neobsahuje formátovač kódu pro jazyky jako C#, což může omezovat flexibilitu.
- Na rozdíl od jednorázových lokálních instalačních možností vyžaduje předplatné.
Ceny Codiga
- Základní plán: Zdarma
- Týmový plán: 14 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Codiga
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Codgia vyniká svým intuitivním rozhraním a zde je, co o něm řekl jeden z uživatelů:
Líbí se mi, jak je snadné jej používat a že jej lze používat na více počítačích. Jako vývojář pracuji na několika místech a je skvělé mít k dispozici všechny své úryvky kódu. Kromě toho se mi také líbí, jak mohu sdílet kód s ostatními, včetně vytváření knihovny, kterou můžeme používat. A konečně, mít knihovnu dostupného kódu, kterou lze prohledávat při hledání řešení, je nesmírně užitečné.
🎯 Bonusový tip: Využijte funkci vlastních pravidel Codiga k nastavení přesných kontrolních analýz pro vaše jedinečné projekty. Ušetříte čas a zajistíte, že váš kód splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.
5. CodeT5 (nejlepší pro generování porozumění kódu a přizpůsobení přirozeného jazyka)
CodeT5 je nástroj určený pro vývojáře, kteří chtějí pokročilé funkce generování a porozumění kódu pomocí umělé inteligence. Je založen na architektuře Transformer a vyniká v úkolech, jako je doplňování kódu, shrnování a překlad.
Jeho bimodální učební cíl zajišťuje plynulé propojení mezi přirozenými a programovacími jazyky, což z něj činí mocného spojence při vývoji softwaru.
Nejlepší funkce CodeT5
- Generujte přesné doplnění a překlady kódu pomocí pokynů v přirozeném jazyce.
- Shrňte složité bloky kódu, abyste zlepšili porozumění a zefektivnili dokumentaci.
- Detekujte duplicitní kód a získejte pomoc při refaktoringu pro čistší a optimalizované kódové základny.
- Získejte podporu pro detekci chyb a opravy chyb s praktickými návrhy.
Omezení CodeT5
- Omezená přímá integrace s IDE ve srovnání s jinými nástroji
- Vyžaduje doladění pro konkrétní programovací prostředí, aby bylo dosaženo optimálního výkonu.
Ceny CodeT5
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CodeT5
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Pomocí funkce extrakce úryvků kódu CodeT5 můžete rychle izolovat opakovaně použitelné komponenty ze své kódové základny, což vám ušetří čas při opakovaných úkolech a zvýší efektivitu.
6. Mutable. ai (nejlepší pro převod kódových základen na dynamické wiki generované umělou inteligencí)
Mutable. ai předefinovává způsob, jakým softwarové týmy pracují s kódem, tím, že převádí celé repozitáře na wiki ve stylu Wikipedie. Díky citacím, diagramům kódu a revizím podporovaným umělou inteligencí Mutable. ai usnadňuje porozumění a orientaci ve složitých kódových základnách.
Díky aktuálnímu Auto Wiki se vývojáři mohou soustředit na kódování, místo aby se zabývali dešifrováním neznámého kódu.
Nejlepší funkce Mutable.ai
- Generujte dynamické wiki pro svou kódovou základnu s odkazy na původní kód a vysvětleními generovanými umělou inteligencí.
- Vytvářejte a upravujte diagramy kódu, abyste zjednodušili složité struktury a vztahy kódu.
- Využijte AI k shrnutí změn v pull requestech a generování snadno srozumitelných rozdílů.
- Umožněte spolupráci týmu díky aktuální centralizované znalostní bázi, která se vyvíjí spolu s vaším kódem.
Omezení Mutable.ai
- Chybí silné API a možnosti integrace třetích stran pro bezproblémovou kompatibilitu nástrojů.
- Přesnost wiki a shrnutí generovaných umělou inteligencí vyžaduje vývoj, aby odpovídaly očekáváním uživatelů.
Ceny Mutable.ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mutable.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Zvyšte produktivitu pomocí nejlepších řešení založených na umělé inteligenci pro kódování a další činnosti v tomto ultimátním průvodci nástroji umělé inteligence pro vývojáře.
7. Amazon CodeWhisperer (nejlepší pro vývoj zaměřený na AWS a transformaci kódu na podnikové úrovni)
Amazon Q Developer zjednodušuje vývoj softwaru integrací generativních funkcí AI přímo do populárních IDE a nástrojů AWS. Nabízí výkonné agenty pro automatizaci psaní kódu, testování, ladění a optimalizaci cloudu, vše přizpůsobené pro vývojáře pracující na AWS i mimo něj.
Nejlepší funkce Amazon CodeWhisperer
- Generujte a transformujte kód přímo ve svém IDE s podporou dokončování víceřádkového kódu a aktualizací s ohledem na bezpečnost.
- Urychlete transformace pracovních úloh na podnikové úrovni, jako jsou aktualizace Java, portování . NET a modernizace mainframů.
- Optimalizujte zdroje AWS pomocí osvědčených postupů, řešení problémů a návrhů na snížení nákladů.
- Umožněte hladkou integraci s pracovními postupy GitLab a zvyšte produktivitu týmu pomocí předkonfigurovaných pipeline.
Omezení Amazon CodeWhisperer
- Omezená dostupnost některých funkcí, jako je například funkce CLI ve Windows.
- Bezplatná verze nabízí omezený přístup, pro rozsáhlejší využití je nutné předplatné Pro.
- Cenová struktura pro transformační úkoly se může u uživatelů s velkým objemem rychle zvýšit.
Ceny Amazon CodeWhisperer
- Bezplatná úroveň
- Úroveň Pro: 19 $/uživatel za měsíc
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amazon CodeWhisperer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Amazon CodeWhisperer nabízí skvělé návrhy a zjednodušuje programování pro vývojáře. Zde je názor jednoho z uživatelů:
Nejlepší na Amazon CodeWhisperer je jeho schopnost poskytovat návrhy v reálném čase během kódování. Je také snadno použitelný a implementovatelný, a při pravidelném používání výrazně zlepšuje kódovací dovednosti. Poskytovaná pomoc také hraje klíčovou roli při zlepšování efektivity mého kódu a budování logiky.
🔍 Věděli jste? Předpokládá se, že do roku 2027 bude 70 % profesionálních vývojářů používat nástroje pro kódování AI, protože je budou považovat za výkonné pomocníky pro zefektivnění pracovních postupů.
8. Replit AI (nejlepší pro tvorbu aplikací bez kódování a rychlé prototypování pomocí AI)
Replit Agent & Assistant revolucionalizuje vývoj pomocí nástrojů, které transformují nápady do funkčních, nasaditelných aplikací. Jeho jedinečná hodnota spočívá v kompletní generaci aplikací z příkazů v přirozeném jazyce a inteligentních funkcích ladění, díky čemuž je kódování rychlé, efektivní a přístupné pro každého.
Nejlepší funkce Replit
- Generujte plně funkční aplikace a webové stránky z pokynů v přirozeném jazyce.
- Upravujte nebo aktualizujte stávající kód pomocí pokynů v přirozeném jazyce.
- Odstraňujte chyby a automaticky opravujte problémy, aniž byste museli opustit editor.
- Sdílejte a nasazujte projekty okamžitě pro živou interakci s uživateli
Omezení Replit
- Omezená automatizace pracovních postupů ve srovnání s konkurencí
- Chybí pokročilé testovací knihovny pro rozsáhlé projekty.
- Někteří uživatelé hlásí menší hloubku komplexních integrací a přizpůsobení.
Ceny Replit
- Starter: Zdarma
- Základní verze: 25 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Replit
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Codeium (nejlepší bezplatný generátor kódu s umělou inteligencí, bohatými funkcemi a širokou podporou IDE)
Codeium nabízí výkonnou pomoc při kódování založenou na umělé inteligenci s bezplatným přístupem pro jednotlivé vývojáře, což z něj činí vynikající volbu pro ty, kteří hledají vysoce kvalitní návrhy kódu bez předplatného.
Podporuje více než 40 IDE a 70 programovacích jazyků a poskytuje inteligentní automatické doplňování, pomoc prostřednictvím chatu a rychlé generování kódu, které vám pomohou stát se lepším programátorem a zvýšit produktivitu. Jedná se o univerzální a silnou alternativu k prémiovým nástrojům AI pro kódování.
Nejlepší funkce Codeium
- Generujte přesné úryvky kódu ve více než 70 programovacích jazycích pomocí inteligentního automatického doplňování.
- Podpora pro více než 40 IDE, včetně VS Code, JetBrains a Neovim, pro hladkou integraci
- Využijte chat a příkazy AI v editoru pro rychlejší ladění, vysvětlení a automatizaci úkolů.
- Využijte vylepšené rozpoznávání kontextu k porozumění projektovým souborům a generování relevantních návrhů.
Omezení Codeium
- Omezená hloubka pokročilého přizpůsobení kódu a automatizace pracovních postupů ve srovnání s konkurencí
- Chybí nativní podpora pro více knihoven pro testování kódu, což je nezbytné pro rozsáhlé projekty.
Ceny Codeium
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro ultimate: 60 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise SaaS: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Codeium
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Codeium je skvělý nástroj, který pomáhá programátorům šetřit čas díky kontextově přesným úryvkům kódu. Zde je několik důvodů, proč uživatelé tento nástroj oceňují:
Codeium používám již nějakou dobu a rychle se stalo nepostradatelným nástrojem v mém vývojovém workflow. Funkce doplňování kódu pomocí AI je neuvěřitelně intuitivní a výrazně zrychluje můj proces kódování. Navrhuje přesné a kontextově citlivé úryvky kódu, které mi nejen šetří čas, ale také mi pomáhají objevovat efektivnější způsoby psaní kódu.
💡 Tip pro profesionály: Zefektivněte svůj pracovní postup při programování díky tipům, jak efektivně používat ChatGPT pro psaní kódu.
10. OpenAI Codex (nejlepší pro převod přirozeného jazyka do kódu v několika jazycích)
OpenAI Codex je výkonný programovací model AI, který překládá přirozený jazyk do funkčního kódu. Podporuje více programovacích jazyků, včetně Pythonu, JavaScriptu a TypeScriptu.
Codex umožňuje vývojářům psát, refaktorovat a rozumět kódu pomocí jednoduchých anglických příkazů. Díky své schopnosti propojit se s API je Codex univerzálním nástrojem pro vytváření softwarových řešení založených na přirozeném jazyce.
Nejlepší funkce OpenAI Codex
- Překládejte příkazy v přirozeném jazyce do funkčního kódu v populárních programovacích jazycích.
- Provádějte vysvětlování kódu, refaktoring a ladění pro lepší porozumění kódu.
- Umožněte automatizaci řízenou API interpretací příkazů a generováním požadovaného kódu.
- Získejte podporu pro transpilace mezi programovacími jazyky, což zjednodušuje projekty zahrnující více jazyků.
Omezení OpenAI Codex
- K dispozici pouze v soukromé beta verzi, což omezuje přístupnost pro běžné uživatele.
- Výsledky se liší v závislosti na složitosti nebo nejednoznačnosti pokynů v přirozeném jazyce.
Ceny OpenAI Codex
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze OpenAI Codex
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Objevte, jak AI mění vývoj softwaru a revolučním způsobem ovlivňuje způsob, jakým vytváříme a inovujeme.
11. AI2sql (nejlepší pro automatické generování a optimalizaci dotazů SQL)
AI2SQL transformuje pokyny v přirozeném jazyce na přesné dotazy SQL, což umožňuje komukoli snadno psát, ladit a optimalizovat kód SQL.
Díky podpoře více databází a funkcím, jako je optimalizace dotazů, opravy chyb a generování schémat, je to nepostradatelný nástroj pro datové analytiky, vývojáře a správce databází, kteří chtějí ušetřit čas a generovat kód bez chyb.
Nejlepší funkce AI2SQL
- Generujte SQL dotazy z pokynů v přirozeném jazyce v SQL, MySQL, PostgreSQL a dalších jazycích.
- Optimalizujte stávající dotazy SQL pro rychlejší výkon a sníženou spotřebu zdrojů.
- Laděte kód SQL a opravujte chyby okamžitě pomocí podrobných návrhů.
- Automatizujte generování schémat, ER diagramů a vytváření vzorců, abyste zefektivnili správu databází.
Omezení AI2SQL
- Bezplatný tarif má omezený počet generovaných dotazů, což nemusí stačit častým uživatelům.
- Složité konfigurace databází mohou vyžadovat další doladění pro dosažení optimálních výsledků.
Ceny AI2SQL
- Startovací plán: 9 $/měsíc na uživatele
- Pro plán: 24 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AI2SQL
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. DeepCode AI (nejlepší pro bezpečné automatické opravy kódu a hybridní analýzu AI)
DeepCode AI je specializované řešení AI pro bezpečný vývoj. Kombinuje symbolickou a generativní AI, aby detekovalo zranitelnosti s bezkonkurenční přesností.
Nabízí přes 80 % přesných automatických oprav přímo ve vašem IDE. Tento hybridní nástroj AI upřednostňuje bezpečnost bez snížení produktivity, což z něj dělá revoluční nástroj pro vývojáře, kteří chtějí kódovat rychleji a bezpečněji.
Nejlepší funkce DeepCode AI
- Detekujte a automaticky opravujte zranitelnosti v reálném čase pomocí návrhů přizpůsobených vašemu kódu.
- Vytvářejte vlastní bezpečnostní pravidla a dotazy pomocí DeepCode AI Search s využitím pokročilého automatického doplňování.
- Analyzujte více než 25 milionů datových toků v 19+ programovacích jazycích a odhalte složité problémy.
- Zajistěte, aby opravy nezpůsobily nové zranitelnosti, díky předem ověřeným doporučením.
Omezení DeepCode AI
- Pro plnou funkčnost je nutná integrace se Snyk, což může být pro samostatné uživatele omezující.
- Nemusí podporovat všechny specializované programovací jazyky nebo prostředí.
Ceny DeepCode AI
- Zdarma
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze DeepCode AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? 81 % vývojářů se domnívá, že největší výhodou nástrojů AI (včetně generátorů kódu) je zvýšená produktivita, zatímco studenti je považují za užitečné zejména pro urychlení svého programátorského vzdělávání (62 %).
13. AskCodi (nejlepší pro multifunkční pomoc s kódováním a optimalizaci pracovního postupu)
AskCodi je váš všestranný pomocník při programování, který byl navržen tak, aby zjednodušil vývoj pomocí široké škály nástrojů pro generování, refaktoring a analýzu kódu.
Od vytváření regulárních výrazů až po automatizaci tvorby Dockerfile, AskCodi je univerzální nástroj, který se přizpůsobí potřebám vašeho projektu. Dokonale se integruje s IDE jako VS Code, což z něj dělá ideální řešení pro vývojáře, kteří chtějí optimalizovat své pracovní postupy.
Nejlepší funkce AskCodi
- Generuje úryvky kódu, vzory regulárních výrazů a jednotkové testy pro rychlou implementaci v několika jazycích.
- Přepracujte a optimalizujte stávající kód, abyste zlepšili jeho čitelnost a udržovatelnost bez manuálního úsilí.
- Odstraňujte chyby pomocí podrobných vysvětlení a navrhovaných oprav přímo ve vašem IDE.
- Automatizujte vytváření CI/CD pipeline, schémat a Dockerfiles, abyste urychlili nastavení projektů.
Omezení AskCodi
- K získání bezplatných kreditů je nutné se často přihlašovat, což může narušit produktivitu.
- Některé integrace IDE, jako například PHP Storm, jsou méně intuitivní než jiné.
Ceny AskCodi
- Prémiový tarif: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate plán: 34,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AskCodi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Bonusové nástroje pro generování kódu pomocí umělé inteligence, které stojí za prozkoumání
Nástroje pro kódování založené na umělé inteligenci přinesly revoluci do vývoje softwaru a nabízejí inovativní řešení pro konkrétní případy použití. Zde je pět dalších nástrojů, které vám pomohou zefektivnit proces kódování:
- Microsoft IntelliCode: Poskytuje kontextové návrhy kódu, které se přizpůsobují vaší kódové základně, a nabízí personalizovaná doporučení pro přesnější kódování.
- DeepCode: Zaměřuje se na statickou analýzu v reálném čase a je ideální pro týmy, které upřednostňují bezpečné nástroje pro vývoj softwaru.
- CodeWP: Je přizpůsobený pro vývojáře WordPressu a zjednodušuje vytváření vlastních úryvků, což je ideální pro rychlé přizpůsobení motivů nebo pluginů.
- Sourcegraph: Univerzální nástroj pro vyhledávání kódu, který vývojářům umožňuje porozumět rozsáhlým kódovým základnám.
- PolyCoder: Je vyškolen v několika jazycích a vyniká v generování složitých úryvků kódu. Jedná se o univerzální nástroj pro vícejazyčné projekty, které vyžadují přesnost a kreativitu.
Generujte kód chytřeji a rychleji s ClickUp
Vývoj AI v oblasti kódování spočívá v redefinici kreativity a spolupráce. Tyto nástroje formují způsob, jakým vývojáři řeší problémy, inovují a spolupracují.
Díky AI, která generuje kód, odstraňuje chyby a optimalizuje pracovní postupy, vstupujeme do éry, ve které se vývojáři více soustředí na design a strategii, zatímco AI se stará o opakující se rutinní úkoly.
ClickUp vyniká jako dokonalý partner na této cestě. Integruje výkonné funkce s plynulým řízením projektů, aby urychlil váš vývojový proces. Ať už jste samostatný programátor nebo vedete tým, kombinace funkčnosti a inovace ClickUp vám zajistí, že budete vždy o krok napřed.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a změňte způsob, jakým vytváříte software!