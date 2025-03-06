ClickUp blog

13 nejlepších generátorů kódu AI pro rok 2025

6. března 2025

Generátory kódu AI se rychle stávají nepostradatelnými nástroji pro vývojáře. Nejenže vám umožňují rychlejší a snadnější kódování, ale také podporují vaši kreativitu a celkovou produktivitu.

Tito hrdinové v zákulisí zjednodušují složité věci, abyste se mohli soustředit na to, co umíte nejlépe: tvorbu.

Vzhledem k tomu, že 76 % vývojářů využívá nástroje AI, budoucnost kódování bude nejen rychlejší, ale také chytřejší a intuitivnější.

Objevte 13 nejlepších generátorů kódu AI, které transformují kódování tím, že vám dávají k dispozici sílu AI.

⏰ 60sekundové shrnutí

  • ClickUp: Nejlepší pro generování úryvků kódu a správu softwarových projektů
  • ✅ GitHub Copilot: Nejlepší pro návrhy kódu v reálném čase a úpravy více souborů
  • ✅ Tabnine: Nejlepší pro kódování AI s důrazem na soukromí a přizpůsobení zaměřené na tým
  • ✅ Codiga: Nejlepší pro přizpůsobitelnou statickou analýzu kódu a zabezpečení
  • ✅ CodeT5: Nejlepší pro pokročilé porozumění kódu a přizpůsobení přirozenému jazyku
  • ✅ Mutable. ai: Nejlepší pro převod kódových základen na dynamické wiki generované umělou inteligencí
  • ✅ Amazon CodeWhisperer: Nejlepší pro vývoj zaměřený na AWS a transformaci kódu na podnikové úrovni
  • ✅ Replit AI: Nejlepší pro tvorbu aplikací bez kódování a rychlé prototypování pomocí AI
  • ✅ Codeium: Nejlepší bezplatný AI kódovací nástroj s bohatými funkcemi a širokou podporou IDE
  • ✅ OpenAI Codex: Nejlepší pro převod přirozeného jazyka do kódu v několika jazycích
  • ✅ AI2SQL: Nejlepší pro automatické generování a optimalizaci SQL dotazů
  • ✅ DeepCode AI: Nejlepší pro bezpečné automatické opravy kódu a hybridní analýzu AI
  • ✅ AskCodi: Nejlepší pro multifunkční pomoc při kódování a optimalizaci pracovního postupu

Co byste měli hledat v generátoru kódu AI?

Chcete-li vybrat správný generátor kódu AI, hledejte nástroje, které řeší skutečné výzvy v oblasti kódování a nabízejí funkce, které přímo zlepšují váš pracovní postup. Zde je seznam priorit:

  • Podpora více jazyků: Ujistěte se, že podporuje různé programovací jazyky a frameworky, které používáte, jako Python, JavaScript nebo SQL, abyste nebyli ve svých projektech omezeni.
  • Chytré návrhy kódu: Vyberte si nástroje, které poskytují přesné návrhy kódu s ohledem na kontext, aby vám pomohly psát rychlejší a přesnější kód.
  • Přizpůsobitelné modely AI: Vyberte si nástroje, které vám umožní doladit AI tak, aby odpovídala vašemu stylu kódování, nebo ji přizpůsobit konkrétním potřebám projektu, čímž zajistíte relevanci a efektivitu.
  • Hladká integrace IDE: Zkontrolujte kompatibilitu s IDE, jako jsou VS Code, PyCharm nebo IntelliJ, abyste mohli generovat a testovat kód přímo ve svém pracovním prostoru.
  • Detekce a opravy chyb: Nástroje s integrovanými funkcemi lintingu a ladění dokážou identifikovat chyby a navrhnout jejich opravy, čímž ušetříte hodiny strávené řešením problémů.
  • Generování bloků kódu: Hledejte možnost generovat celé funkční bloky kódu pro úkoly, jako jsou koncové body API nebo dotazy do databáze, na základě jasných pokynů.

🧠 Zajímavost: 66 % vedoucích pracovníků se domnívá, že výhody generativní AI převažují nad jejími riziky, a tato technologie se rychle integruje do organizací za účelem automatizace úkolů!

13 nejlepších nástrojů pro generování kódu pomocí umělé inteligence

Generátory kódu AI mění způsob, jakým vývojáři a týmy řeší výzvy v oblasti kódování. Díky nástrojům určeným k generování, optimalizaci a správě kódu můžete výrazně zvýšit produktivitu vývojářů a zefektivnit pracovní postupy v rámci projektů.

Začněme s 13 nejlepšími nástroji pro tento účel:

1. ClickUp (nejlepší pro generování úryvků kódu a správu softwarových projektů)

ClickUp je multifunkční nástroj, který kombinuje generování kódu pomocí umělé inteligence s pokročilými funkcemi pro správu projektů. Je to ideální řešení pro vývojáře a softwarové týmy.

ClickUp Brain využívá AI k pomoci vývojářům při generování úryvků kódu, kontrole kódu a provádění jednotkových testů.

Generátor kódu AI: Zefektivněte svůj pracovní postup při programování pomocí ClickUp Brain
Zefektivněte svůj pracovní postup při programování pomocí ClickUp Brain – generujte, kontrolujte a optimalizujte kód bez námahy

AI je předem nahrána stovkami přizpůsobených pokynů, což usnadňuje automatizaci opakujících se úkolů a efektivní řešení složitých výzev v oblasti kódování. ClickUp se přímo integruje s GitHubem a GitLabem, což vývojářům umožňuje synchronizovat commity, větve a požadavky do úkolů.

Vestavěné formátování bloků kódu v ClickUp vám umožňuje sdílet úryvky kódu v rámci úkolů, včetně správného zvýraznění syntaxe. Díky tomu mohou členové týmu kód snadněji pochopit, zkontrolovat a přispívat k němu bez zmatků.

Sledujte včasné dokončení projektů pomocí ClickUp Time Tracking.
Sledujte, co váš tým právě dělá, v reálném čase a dokončujte projekty včas díky ClickUp Time Tracking

Nástroje pro vytváření reportů ClickUp, jako je ClickUp Time Tracking, vám umožňují získat podrobný přehled o postupu projektu, výkonu týmu a míře dokončení sprintů. To vám nakonec pomůže identifikovat úzká místa a optimalizovat pracovní postupy.

Platforma nabízí nástroje, jako je šablona ClickUp Software Development Template pro softwarové týmy, hlášení chyb, agilní pracovní postupy a procesy kontroly kódu. Tyto šablony zjednodušují nastavení a zajišťují, že se týmy mohou soustředit na vývoj namísto administrativních úkolů.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Generujte úryvky kódu, kontrolujte kód a automatizujte opakující se úkoly kódování pomocí pokynů AI přizpůsobených vaší roli.
  • Sdílejte úryvky kódu se zvýrazněnou syntaxí pro snazší spolupráci a čitelnost.
  • Synchronizujte commity, větve a pull requesty přímo v ClickUp Tasks, abyste měli vše přehledně uspořádané.
  • Získejte přehled o postupu projektu, produktivitě týmu a výkonu sprintu.
  • Získejte přístup ke specializovaným šablonám a nástrojům pro vývoj softwaru, hlášení chyb a agilní pracovní postupy.
  • Automatizujte opakující se vývojové úkoly pomocí ClickApps a ušetřete čas.

Omezení ClickUp

  • Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím mohou noví uživatelé potřebovat čas, aby nástroj pochopili.
  • Pro malé týmy může být rozhraní zpočátku složité.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)

Uživatelé milují ClickUp Brain za zvýšení produktivity týmu, které jim umožňuje dodržovat termíny díky automatizovaným úkolům. Zde je názor jednoho z uživatelů na tuto funkci:

ClickUp je neuvěřitelně univerzální software, který zvýšil moji produktivitu nejméně desetinásobně. Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUp Brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně citlivý na kontext a doslova nepostradatelný pomocník.

ClickUp je neuvěřitelně univerzální software, který zvýšil moji produktivitu nejméně desetinásobně. Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUp Brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně kontextově citlivý a doslova nepostradatelný pomocník.

💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs, aby dokumentace a psaní úkolů proběhly hladce. Ať už připravujete dokumentaci API, navrhujete požadavky projektu nebo sdílíte aktualizace se svým týmem, ClickUp Docs vše centralizuje a usnadňuje přístup.

2. GitHub Copilot (nejlepší pro návrhy kódu v reálném čase a úpravy více souborů)

Generátor kódu AI: GitHub Copilot
prostřednictvím GitHub Copilot

GitHub Copilot vyniká jako AI asistent pro kódování, který je hladce integrován do populárních IDE, jako jsou VS Code a JetBrains. Jeho vynikající funkcí jsou návrhy kódu v reálném čase, které převádějí pokyny v přirozeném jazyce na optimalizovaný kód.

Copilot je také jedním z nejlepších editorů kódu, který umožňuje snadnou aktualizaci propojených souborů, aby byla zachována konzistence napříč projekty. Je to vynikající nástroj pro vývojáře, kteří při kódování upřednostňují rychlost a přesnost.

Nejlepší funkce GitHub Copilot

  • Generujte návrhy kódu na základě kontextu projektu během psaní.
  • Aktualizujte a udržujte konzistenci napříč více soubory díky editaci více souborů najednou.
  • Vytvářejte testy a dokumentaci a opravujte chyby pomocí příkazů slash v IDE.
  • Identifikujte chyby a poskytněte opravy před revizí kódu, čímž zefektivníte proces ladění.

Omezení GitHub Copilot

  • Občas nedokáže pochopit složité nebo nejasné pokyny.
  • Problémy s halucinacemi, jako je navrhování neexistujících funkcí nebo modulů
  • Omezená přesnost u nestandardních stylů kódování nebo specializovaných frameworků

Ceny GitHub Copilot

  • Bezplatný tarif
  • Pro Plan: 10 $/měsíc na uživatele
  • Obchodní plán: 19 $/měsíc na uživatele
  • Plán Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze GitHub Copilot

  • G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)

3. Tabnine (nejlepší pro kódování AI s důrazem na soukromí a přizpůsobení pro týmy)

Tabnine: Nejlepší pro kódování AI s důrazem na soukromí a přizpůsobení zaměřené na tým
prostřednictvím Tabnine

Tabnine je AI asistent pro kódování zaměřený na ochranu soukromí, který byl navržen pro zvýšení produktivity týmu.

Přizpůsobuje modely AI vaší konkrétní kodové základně, prosazuje standardy kódování a hladce se integruje s IDE. Díky tomu je skvělou volbou pro organizace, které upřednostňují bezpečnost dat a vlastní pracovní postupy.

Díky možnostem nasazení na místě a vyladěným doporučením vyniká Tabnine pro podniky.

Nejlepší funkce Tabnine

  • Přizpůsobte doporučení AI standardům a postupům kódování vašeho týmu pomocí analýzy vaší kódové základny.
  • Získejte možnosti soukromého nasazení, včetně VPC a on-premises, abyste měli plnou kontrolu nad svými daty.
  • Generujte dokumentaci, testovací případy a opravy chyb přímo v podporovaných IDE.
  • Integrujte je s dalšími nástroji pro vývoj aplikací a nástroji, jako je Jira, abyste mohli generovat a ověřovat kód na základě požadavků projektu.

Omezení Tabnine

  • Náročné na zdroje a může mít vliv na výkon u velkých kódových základen nebo pomalejších strojů.
  • Příležitostně poskytuje obecné návrhy pro méně běžné programovací jazyky.
  • Omezený bezplatný tarif ve srovnání s konkurencí s méně dostupnými funkcemi

Ceny Tabnine

  • Základní plán: zdarma
  • Dev Plan: 9 $/měsíc na uživatele
  • Plán Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Tabnine

  • G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Tabnine umožňuje uživatelům využívat návrhy kódu, aby se postupem času zlepšovali. Zde je názor jednoho z uživatelů na tuto funkci:

Nejlepší na tom je, že protože běží na lokálním počítači, je úkol dokončen extrémně rychle a jsou k dispozici možnosti pro týmy, tj. vyhledávání mi umožňuje najít relevantní úryvky kódu v kódové základně mého týmu přímo v IDE a možnosti pro týmy pomáhají analyzovat kódovou základnu mého týmu, aby poskytly přehled o vzorcích, provádí revize kódu a navrhuje postupy pro vylepšení kódu pomocí AI.

Nejlepší na tom je, že protože běží na lokálním počítači, je úkol dokončen extrémně rychle a jsou k dispozici možnosti pro týmy, tj. vyhledávání mi umožňuje najít relevantní úryvky kódu v kódové základně mého týmu přímo v IDE a možnosti pro týmy pomáhají analyzovat kódovou základnu mého týmu, aby poskytly přehled o vzorcích, provádí revize kódu a navrhuje postupy pro vylepšení kódu pomocí AI.

💡 Tip pro profesionály: Přizpůsobte Tabnine celé kodové základně vaší společnosti, aby vám poskytoval vysoce specifické návrhy, které odpovídají vašim konvencím kódování a jedinečným potřebám projektu.

4. Codiga (nejlepší pro přizpůsobitelnou statickou analýzu kódu a zabezpečení)

Generátor kódu AI: Codiga – nejlepší pro přizpůsobitelnou statickou analýzu kódu a zabezpečení
prostřednictvím Codiga

Pokud hledáte nástroj, který zlepší kvalitu a bezpečnost vašeho kódu, Codiga je pro vás to pravé. Umožňuje vám provádět statickou analýzu kódu v reálném čase přímo ve vašem IDE nebo CI/CD pipeline, takže můžete odhalit a opravit problémy, než se stanou skutečným problémem.

Díky přizpůsobitelným pravidlům a automatizovaným kontrolám kódu zajišťuje Codiga funkčnost, bezpečnost a čistotu vašeho kódu. Je ideální pro vývojáře, kteří chtějí okamžité přehledy a automatizované opravy!

Nejlepší funkce Codiga

  • Zachyťte a opravte problémy s kódem v reálném čase, zatímco pracujete ve svém oblíbeném IDE nebo pipeline.
  • Vytvořte si vlastní pravidla statické analýzy nebo použijte předem připravená pravidla pro přizpůsobené kontroly kódu.
  • Chraňte svůj kód pomocí integrovaných bezpečnostních kontrol podle pokynů OWASP Top 10 a CWE.
  • Zrychlete svůj pracovní postup díky automatizovaným kontrolám kódu a opravám zranitelností jedním kliknutím.

Omezení Codiga

  • Neobsahuje formátovač kódu pro jazyky jako C#, což může omezovat flexibilitu.
  • Na rozdíl od jednorázových lokálních instalačních možností vyžaduje předplatné.

Ceny Codiga

  • Základní plán: Zdarma
  • Týmový plán: 14 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Codiga

  • G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Codgia vyniká svým intuitivním rozhraním a zde je, co o něm řekl jeden z uživatelů:

Líbí se mi, jak je snadné jej používat a že jej lze používat na více počítačích. Jako vývojář pracuji na několika místech a je skvělé mít k dispozici všechny své úryvky kódu. Kromě toho se mi také líbí, jak mohu sdílet kód s ostatními, včetně vytváření knihovny, kterou můžeme používat. A konečně, mít knihovnu dostupného kódu, kterou lze prohledávat při hledání řešení, je nesmírně užitečné.

Líbí se mi, jak je snadné jej používat a že jej lze používat na více počítačích. Jako vývojář pracuji na několika místech a je skvělé mít k dispozici všechny své úryvky kódu. Kromě toho se mi také líbí, jak mohu sdílet kód s ostatními, včetně vytváření knihovny, kterou můžeme používat. A konečně, mít knihovnu dostupného kódu, kterou lze prohledávat při hledání řešení, je nesmírně užitečné.

🎯 Bonusový tip: Využijte funkci vlastních pravidel Codiga k nastavení přesných kontrolních analýz pro vaše jedinečné projekty. Ušetříte čas a zajistíte, že váš kód splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

5. CodeT5 (nejlepší pro generování porozumění kódu a přizpůsobení přirozeného jazyka)

CodeT5: Nejlepší pro generování porozumění kódu a přizpůsobení přirozeného jazyka
prostřednictvím CodeT5

CodeT5 je nástroj určený pro vývojáře, kteří chtějí pokročilé funkce generování a porozumění kódu pomocí umělé inteligence. Je založen na architektuře Transformer a vyniká v úkolech, jako je doplňování kódu, shrnování a překlad.

Jeho bimodální učební cíl zajišťuje plynulé propojení mezi přirozenými a programovacími jazyky, což z něj činí mocného spojence při vývoji softwaru.

Nejlepší funkce CodeT5

  • Generujte přesné doplnění a překlady kódu pomocí pokynů v přirozeném jazyce.
  • Shrňte složité bloky kódu, abyste zlepšili porozumění a zefektivnili dokumentaci.
  • Detekujte duplicitní kód a získejte pomoc při refaktoringu pro čistší a optimalizované kódové základny.
  • Získejte podporu pro detekci chyb a opravy chyb s praktickými návrhy.

Omezení CodeT5

  • Omezená přímá integrace s IDE ve srovnání s jinými nástroji
  • Vyžaduje doladění pro konkrétní programovací prostředí, aby bylo dosaženo optimálního výkonu.

Ceny CodeT5

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze CodeT5

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

🔍 Věděli jste? Pomocí funkce extrakce úryvků kódu CodeT5 můžete rychle izolovat opakovaně použitelné komponenty ze své kódové základny, což vám ušetří čas při opakovaných úkolech a zvýší efektivitu.

6. Mutable. ai (nejlepší pro převod kódových základen na dynamické wiki generované umělou inteligencí)

Generátor kódu AI: Mutable.ai: Nejlepší pro převod kódových základen na dynamické wiki generované umělou inteligencí
prostřednictvím Mutable AI

Mutable. ai předefinovává způsob, jakým softwarové týmy pracují s kódem, tím, že převádí celé repozitáře na wiki ve stylu Wikipedie. Díky citacím, diagramům kódu a revizím podporovaným umělou inteligencí Mutable. ai usnadňuje porozumění a orientaci ve složitých kódových základnách.

Díky aktuálnímu Auto Wiki se vývojáři mohou soustředit na kódování, místo aby se zabývali dešifrováním neznámého kódu.

Nejlepší funkce Mutable.ai

  • Generujte dynamické wiki pro svou kódovou základnu s odkazy na původní kód a vysvětleními generovanými umělou inteligencí.
  • Vytvářejte a upravujte diagramy kódu, abyste zjednodušili složité struktury a vztahy kódu.
  • Využijte AI k shrnutí změn v pull requestech a generování snadno srozumitelných rozdílů.
  • Umožněte spolupráci týmu díky aktuální centralizované znalostní bázi, která se vyvíjí spolu s vaším kódem.

Omezení Mutable.ai

  • Chybí silné API a možnosti integrace třetích stran pro bezproblémovou kompatibilitu nástrojů.
  • Přesnost wiki a shrnutí generovaných umělou inteligencí vyžaduje vývoj, aby odpovídaly očekáváním uživatelů.

Ceny Mutable.ai

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Mutable.ai

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

💡 Tip pro profesionály: Zvyšte produktivitu pomocí nejlepších řešení založených na umělé inteligenci pro kódování a další činnosti v tomto ultimátním průvodci nástroji umělé inteligence pro vývojáře.

7. Amazon CodeWhisperer (nejlepší pro vývoj zaměřený na AWS a transformaci kódu na podnikové úrovni)

Amazon CodeWhisperer: Nejlepší pro vývoj zaměřený na AWS a transformaci kódu na podnikové úrovni
prostřednictvím Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer zjednodušuje vývoj softwaru integrací generativních funkcí AI přímo do populárních IDE a nástrojů AWS. Nabízí výkonné agenty pro automatizaci psaní kódu, testování, ladění a optimalizaci cloudu, vše přizpůsobené pro vývojáře pracující na AWS i mimo něj.

Nejlepší funkce Amazon CodeWhisperer

  • Generujte a transformujte kód přímo ve svém IDE s podporou dokončování víceřádkového kódu a aktualizací s ohledem na bezpečnost.
  • Urychlete transformace pracovních úloh na podnikové úrovni, jako jsou aktualizace Java, portování . NET a modernizace mainframů.
  • Optimalizujte zdroje AWS pomocí osvědčených postupů, řešení problémů a návrhů na snížení nákladů.
  • Umožněte hladkou integraci s pracovními postupy GitLab a zvyšte produktivitu týmu pomocí předkonfigurovaných pipeline.

Omezení Amazon CodeWhisperer

  • Omezená dostupnost některých funkcí, jako je například funkce CLI ve Windows.
  • Bezplatná verze nabízí omezený přístup, pro rozsáhlejší využití je nutné předplatné Pro.
  • Cenová struktura pro transformační úkoly se může u uživatelů s velkým objemem rychle zvýšit.

Ceny Amazon CodeWhisperer

  • Bezplatná úroveň
  • Úroveň Pro: 19 $/uživatel za měsíc
  • Plán pro podniky: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Amazon CodeWhisperer

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Amazon CodeWhisperer nabízí skvělé návrhy a zjednodušuje programování pro vývojáře. Zde je názor jednoho z uživatelů:

Nejlepší na Amazon CodeWhisperer je jeho schopnost poskytovat návrhy v reálném čase během kódování. Je také snadno použitelný a implementovatelný, a při pravidelném používání výrazně zlepšuje kódovací dovednosti. Poskytovaná pomoc také hraje klíčovou roli při zlepšování efektivity mého kódu a budování logiky.

Nejlepší na Amazon CodeWhisperer je jeho schopnost poskytovat návrhy v reálném čase během kódování. Je také snadno použitelný a implementovatelný, a při pravidelném používání výrazně zlepšuje kódovací dovednosti. Poskytovaná pomoc také hraje klíčovou roli při zlepšování efektivity mého kódu a budování logiky.

🔍 Věděli jste? Předpokládá se, že do roku 2027 bude 70 % profesionálních vývojářů používat nástroje pro kódování AI, protože je budou považovat za výkonné pomocníky pro zefektivnění pracovních postupů.

8. Replit AI (nejlepší pro tvorbu aplikací bez kódování a rychlé prototypování pomocí AI)

Generátor kódu AI: Replit AI – nejlepší pro tvorbu aplikací bez kódu a rychlé prototypování pomocí AI
prostřednictvím Replit AI

Replit Agent & Assistant revolucionalizuje vývoj pomocí nástrojů, které transformují nápady do funkčních, nasaditelných aplikací. Jeho jedinečná hodnota spočívá v kompletní generaci aplikací z příkazů v přirozeném jazyce a inteligentních funkcích ladění, díky čemuž je kódování rychlé, efektivní a přístupné pro každého.

Nejlepší funkce Replit

  • Generujte plně funkční aplikace a webové stránky z pokynů v přirozeném jazyce.
  • Upravujte nebo aktualizujte stávající kód pomocí pokynů v přirozeném jazyce.
  • Odstraňujte chyby a automaticky opravujte problémy, aniž byste museli opustit editor.
  • Sdílejte a nasazujte projekty okamžitě pro živou interakci s uživateli

Omezení Replit

  • Omezená automatizace pracovních postupů ve srovnání s konkurencí
  • Chybí pokročilé testovací knihovny pro rozsáhlé projekty.
  • Někteří uživatelé hlásí menší hloubku komplexních integrací a přizpůsobení.

Ceny Replit

  • Starter: Zdarma
  • Základní verze: 25 $/měsíc na uživatele
  • Týmy: 40 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Replit

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

➡️ Číst více: 9 kroků, jak psát dokumentaci ke kódu (s důrazem na význam, výhody a výzvy)

9. Codeium (nejlepší bezplatný generátor kódu s umělou inteligencí, bohatými funkcemi a širokou podporou IDE)

Codeium: Nejlepší bezplatný AI kódovací nástroj s bohatými funkcemi a širokou podporou IDE
prostřednictvím Codeium

Codeium nabízí výkonnou pomoc při kódování založenou na umělé inteligenci s bezplatným přístupem pro jednotlivé vývojáře, což z něj činí vynikající volbu pro ty, kteří hledají vysoce kvalitní návrhy kódu bez předplatného.

Podporuje více než 40 IDE a 70 programovacích jazyků a poskytuje inteligentní automatické doplňování, pomoc prostřednictvím chatu a rychlé generování kódu, které vám pomohou stát se lepším programátorem a zvýšit produktivitu. Jedná se o univerzální a silnou alternativu k prémiovým nástrojům AI pro kódování.

Nejlepší funkce Codeium

  • Generujte přesné úryvky kódu ve více než 70 programovacích jazycích pomocí inteligentního automatického doplňování.
  • Podpora pro více než 40 IDE, včetně VS Code, JetBrains a Neovim, pro hladkou integraci
  • Využijte chat a příkazy AI v editoru pro rychlejší ladění, vysvětlení a automatizaci úkolů.
  • Využijte vylepšené rozpoznávání kontextu k porozumění projektovým souborům a generování relevantních návrhů.

Omezení Codeium

  • Omezená hloubka pokročilého přizpůsobení kódu a automatizace pracovních postupů ve srovnání s konkurencí
  • Chybí nativní podpora pro více knihoven pro testování kódu, což je nezbytné pro rozsáhlé projekty.

Ceny Codeium

  • Zdarma
  • Pro: 15 $/měsíc na uživatele
  • Pro ultimate: 60 $/měsíc na uživatele
  • Týmy: 35 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise SaaS: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Codeium

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Codeium je skvělý nástroj, který pomáhá programátorům šetřit čas díky kontextově přesným úryvkům kódu. Zde je několik důvodů, proč uživatelé tento nástroj oceňují:

Codeium používám již nějakou dobu a rychle se stalo nepostradatelným nástrojem v mém vývojovém workflow. Funkce doplňování kódu pomocí AI je neuvěřitelně intuitivní a výrazně zrychluje můj proces kódování. Navrhuje přesné a kontextově citlivé úryvky kódu, které mi nejen šetří čas, ale také mi pomáhají objevovat efektivnější způsoby psaní kódu.

Codeium používám už nějakou dobu a rychle se stalo nepostradatelným nástrojem v mém vývojovém workflow. Funkce AI pro dokončování kódu je neuvěřitelně intuitivní a výrazně zrychluje můj proces kódování. Navrhuje přesné a kontextově citlivé úryvky kódu, které mi nejen šetří čas, ale také mi pomáhají objevovat efektivnější způsoby psaní kódu.

💡 Tip pro profesionály: Zefektivněte svůj pracovní postup při programování díky tipům, jak efektivně používat ChatGPT pro psaní kódu.

10. OpenAI Codex (nejlepší pro převod přirozeného jazyka do kódu v několika jazycích)

Generátor kódu AI: OpenAI Codex – nejlepší pro převod přirozeného jazyka do kódu v několika jazycích
prostřednictvím OpenAI Codex

OpenAI Codex je výkonný programovací model AI, který překládá přirozený jazyk do funkčního kódu. Podporuje více programovacích jazyků, včetně Pythonu, JavaScriptu a TypeScriptu.

Codex umožňuje vývojářům psát, refaktorovat a rozumět kódu pomocí jednoduchých anglických příkazů. Díky své schopnosti propojit se s API je Codex univerzálním nástrojem pro vytváření softwarových řešení založených na přirozeném jazyce.

Nejlepší funkce OpenAI Codex

  • Překládejte příkazy v přirozeném jazyce do funkčního kódu v populárních programovacích jazycích.
  • Provádějte vysvětlování kódu, refaktoring a ladění pro lepší porozumění kódu.
  • Umožněte automatizaci řízenou API interpretací příkazů a generováním požadovaného kódu.
  • Získejte podporu pro transpilace mezi programovacími jazyky, což zjednodušuje projekty zahrnující více jazyků.

Omezení OpenAI Codex

  • K dispozici pouze v soukromé beta verzi, což omezuje přístupnost pro běžné uživatele.
  • Výsledky se liší v závislosti na složitosti nebo nejednoznačnosti pokynů v přirozeném jazyce.

Ceny OpenAI Codex

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze OpenAI Codex

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

💡 Tip pro profesionály: Objevte, jak AI mění vývoj softwaru a revolučním způsobem ovlivňuje způsob, jakým vytváříme a inovujeme.

11. AI2sql (nejlepší pro automatické generování a optimalizaci dotazů SQL)

AI2sql: Nejlepší pro automatizované generování a optimalizaci dotazů SQL
prostřednictvím AI2sql

AI2SQL transformuje pokyny v přirozeném jazyce na přesné dotazy SQL, což umožňuje komukoli snadno psát, ladit a optimalizovat kód SQL.

Díky podpoře více databází a funkcím, jako je optimalizace dotazů, opravy chyb a generování schémat, je to nepostradatelný nástroj pro datové analytiky, vývojáře a správce databází, kteří chtějí ušetřit čas a generovat kód bez chyb.

Nejlepší funkce AI2SQL

  • Generujte SQL dotazy z pokynů v přirozeném jazyce v SQL, MySQL, PostgreSQL a dalších jazycích.
  • Optimalizujte stávající dotazy SQL pro rychlejší výkon a sníženou spotřebu zdrojů.
  • Laděte kód SQL a opravujte chyby okamžitě pomocí podrobných návrhů.
  • Automatizujte generování schémat, ER diagramů a vytváření vzorců, abyste zefektivnili správu databází.

Omezení AI2SQL

  • Bezplatný tarif má omezený počet generovaných dotazů, což nemusí stačit častým uživatelům.
  • Složité konfigurace databází mohou vyžadovat další doladění pro dosažení optimálních výsledků.

Ceny AI2SQL

  • Startovací plán: 9 $/měsíc na uživatele
  • Pro plán: 24 $/měsíc na uživatele
  • Obchodní plán: 39 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze AI2SQL

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

12. DeepCode AI (nejlepší pro bezpečné automatické opravy kódu a hybridní analýzu AI)

Generátor kódu AI: DeepCode AI – nejlepší pro bezpečné automatické opravy kódu a hybridní analýzu AI
prostřednictvím DeepCode AI

DeepCode AI je specializované řešení AI pro bezpečný vývoj. Kombinuje symbolickou a generativní AI, aby detekovalo zranitelnosti s bezkonkurenční přesností.

Nabízí přes 80 % přesných automatických oprav přímo ve vašem IDE. Tento hybridní nástroj AI upřednostňuje bezpečnost bez snížení produktivity, což z něj dělá revoluční nástroj pro vývojáře, kteří chtějí kódovat rychleji a bezpečněji.

Nejlepší funkce DeepCode AI

  • Detekujte a automaticky opravujte zranitelnosti v reálném čase pomocí návrhů přizpůsobených vašemu kódu.
  • Vytvářejte vlastní bezpečnostní pravidla a dotazy pomocí DeepCode AI Search s využitím pokročilého automatického doplňování.
  • Analyzujte více než 25 milionů datových toků v 19+ programovacích jazycích a odhalte složité problémy.
  • Zajistěte, aby opravy nezpůsobily nové zranitelnosti, díky předem ověřeným doporučením.

Omezení DeepCode AI

  • Pro plnou funkčnost je nutná integrace se Snyk, což může být pro samostatné uživatele omezující.
  • Nemusí podporovat všechny specializované programovací jazyky nebo prostředí.

Ceny DeepCode AI

  • Zdarma
  • Tým: 25 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze DeepCode AI

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

🔍 Věděli jste? 81 % vývojářů se domnívá, že největší výhodou nástrojů AI (včetně generátorů kódu) je zvýšená produktivita, zatímco studenti je považují za užitečné zejména pro urychlení svého programátorského vzdělávání (62 %).

13. AskCodi (nejlepší pro multifunkční pomoc s kódováním a optimalizaci pracovního postupu)

AskCodi: Nejlepší pro multifunkční pomoc s kódováním a optimalizaci pracovního postupu
prostřednictvím AskCodi

AskCodi je váš všestranný pomocník při programování, který byl navržen tak, aby zjednodušil vývoj pomocí široké škály nástrojů pro generování, refaktoring a analýzu kódu.

Od vytváření regulárních výrazů až po automatizaci tvorby Dockerfile, AskCodi je univerzální nástroj, který se přizpůsobí potřebám vašeho projektu. Dokonale se integruje s IDE jako VS Code, což z něj dělá ideální řešení pro vývojáře, kteří chtějí optimalizovat své pracovní postupy.

Nejlepší funkce AskCodi

  • Generuje úryvky kódu, vzory regulárních výrazů a jednotkové testy pro rychlou implementaci v několika jazycích.
  • Přepracujte a optimalizujte stávající kód, abyste zlepšili jeho čitelnost a udržovatelnost bez manuálního úsilí.
  • Odstraňujte chyby pomocí podrobných vysvětlení a navrhovaných oprav přímo ve vašem IDE.
  • Automatizujte vytváření CI/CD pipeline, schémat a Dockerfiles, abyste urychlili nastavení projektů.

Omezení AskCodi

  • K získání bezplatných kreditů je nutné se často přihlašovat, což může narušit produktivitu.
  • Některé integrace IDE, jako například PHP Storm, jsou méně intuitivní než jiné.

Ceny AskCodi

  • Prémiový tarif: 14,99 $/měsíc na uživatele
  • Ultimate plán: 34,99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze AskCodi

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Bonusové nástroje pro generování kódu pomocí umělé inteligence, které stojí za prozkoumání

Nástroje pro kódování založené na umělé inteligenci přinesly revoluci do vývoje softwaru a nabízejí inovativní řešení pro konkrétní případy použití. Zde je pět dalších nástrojů, které vám pomohou zefektivnit proces kódování:

  • Microsoft IntelliCode: Poskytuje kontextové návrhy kódu, které se přizpůsobují vaší kódové základně, a nabízí personalizovaná doporučení pro přesnější kódování.
  • DeepCode: Zaměřuje se na statickou analýzu v reálném čase a je ideální pro týmy, které upřednostňují bezpečné nástroje pro vývoj softwaru.
  • CodeWP: Je přizpůsobený pro vývojáře WordPressu a zjednodušuje vytváření vlastních úryvků, což je ideální pro rychlé přizpůsobení motivů nebo pluginů.
  • Sourcegraph: Univerzální nástroj pro vyhledávání kódu, který vývojářům umožňuje porozumět rozsáhlým kódovým základnám.
  • PolyCoder: Je vyškolen v několika jazycích a vyniká v generování složitých úryvků kódu. Jedná se o univerzální nástroj pro vícejazyčné projekty, které vyžadují přesnost a kreativitu.

Generujte kód chytřeji a rychleji s ClickUp

Vývoj AI v oblasti kódování spočívá v redefinici kreativity a spolupráce. Tyto nástroje formují způsob, jakým vývojáři řeší problémy, inovují a spolupracují.

Díky AI, která generuje kód, odstraňuje chyby a optimalizuje pracovní postupy, vstupujeme do éry, ve které se vývojáři více soustředí na design a strategii, zatímco AI se stará o opakující se rutinní úkoly.

ClickUp vyniká jako dokonalý partner na této cestě. Integruje výkonné funkce s plynulým řízením projektů, aby urychlil váš vývojový proces. Ať už jste samostatný programátor nebo vedete tým, kombinace funkčnosti a inovace ClickUp vám zajistí, že budete vždy o krok napřed.

Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a změňte způsob, jakým vytváříte software!

