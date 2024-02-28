Měření produktivity vývojářů: tipy pro zlepšení pro týmy vývojářů softwaru

Michael napíše 100 řádků kódu denně, zatímco Dwight napíše 70. Pokud byste se měli rozhodnout, kdo je produktivnější, pravděpodobně byste se přiklonili k Michaelovi – koneckonců napíše o 30 řádků více denně, což je více než 600 řádků měsíčně! Je tu však háček: Michaelův kód je často chybový a vyžaduje rozsáhlé úpravy, zatímco Dwight dodává vždy bezchybný kód. 🧑💻
To ukazuje, že měření produktivity vývojářů není tak jednoduché, jako zkontrolovat, kdo napsal více řádků kódu. Výstup je pouze jedním z aspektů, které je třeba zohlednit při hodnocení produktivity vašeho týmu vývojářů softwaru. Jelikož měření produktivity je klíčové pro plánování pracovního vytížení a stanovení realistických cílů, musíte vědět, na které faktory se zaměřit.
V tomto článku vám prozradíme tajemství měření a zvyšování produktivity vývojářů, abyste lépe pochopili, kde se váš tým nachází a jak ho vést správným směrem.
Co je produktivita vývojářů?
Produktivita vývojářů je měřítkem schopnosti týmu vývojářů softwaru vytvářet kvalitní kód a dokončovat relevantní úkoly v určitém časovém rámci.
Ačkoli by se to mohlo zdát, produktivita vývojářů se netýká pouze individuálního výkonu softwarových vývojářů – tento pojem obvykle odkazuje na efektivitu, spolupráci a organizaci celého týmu.
Kromě hodnot orientovaných na tým je pro realistické měření produktivity softwarových vývojářů klíčové pečlivé hodnocení kvality kódu, time management, alokace zdrojů a další faktory.
Proč byste měli měřit produktivitu vývojářů?
Být v obraze ohledně produktivity vašeho vývojového týmu je zásadní pro dosažení cílů a plánování budoucích aktivit. Zde je několik konkrétních důvodů, proč byste měli měřit produktivitu vývojářů. 👇
Správné přidělování zdrojů
Když porozumíte produktivitě softwarových vývojářů, můžete snadno identifikovat oblasti, které vyžadují více nebo méně zdrojů, a tím zefektivnit své pracovní postupy.
Na základě produktivity vývojářů možná budete muset najmout více lidí, abyste dokončili projekt, upravit časový harmonogram projektu nebo investovat více peněz do nástrojů, které vašemu týmu pomohou zvládnout jeho úkoly.
Maximalizujte potenciál týmu
Někteří vývojáři softwaru mají fantastické znalosti databází, někteří znají všechny testovací postupy, zatímco jiní mají super schopnosti v oblasti ladění – vaším úkolem je zjistit jejich silné stránky, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí při přidělování úkolů a uvolnit plný potenciál týmu.
Totéž platí pro slabé stránky. Pokud víte, že člen týmu má potíže s konkrétním úkolem nebo projektem, můžete mu nabídnout školení a podporu, které mu pomohou překonat problémy a zdokonalit jeho dovednosti.
Zjednodušeně řečeno, měření produktivity vám umožní poznat svůj tým a vyniknout jako manažer.
Stanovení cílů
Váš klient vás požádá, abyste dokončili lukrativní projekt do měsíce, a vy odpovíte: „Samozřejmě, žádný problém“. Rychle si uvědomíte, že to není možné, pokud se členové vašeho týmu nerozmnoží a nebudou pracovat 24 hodin denně až do termínu.
Problémem je, že jste neměřili produktivitu vývojářů. Znalost průměrné produktivity vašeho týmu vám umožní stanovit realistické cíle a termíny a vytvořit plány, které odpovídají vašim schopnostem.
Kromě spokojenosti zákazníků je toto realistické stanovení cílů zásadní pro pohodu vašeho týmu. Když je pracovní zátěž optimální, vaši zaměstnanci se mohou soustředit, projevovat kreativitu a dosáhnout správné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Když na svůj tým shodíte bombu v podobě krátkých termínů, nesčetných schůzek a šílených harmonogramů, spokojenost v práci prudce poklesne a zaměstnanci se budou cítit vyčerpaní.
Sledování pokroku
Měření a sledování produktivity softwarových vývojářů v průběhu času vám poskytne podrobný přehled o trendech a vzorcích. Tyto údaje ukazují celkový stav vaší organizace a naznačují oblasti, které mohou vyžadovat zlepšení.
Měření produktivity vývoje softwaru je také důležité pro udržení spokojenosti vašich stakeholderů. Prezentace dat, která ukazují pokrok projektu, je důkazem vaší výkonnosti jako manažera a společného úsilí vašeho týmu.
Jak měřit produktivitu vývojářů
Měření produktivity softwarových vývojářů je často vnímáno jako měření výstupu. Ale množství práce, které vývojář zvládne za určitý čas, není jediným měřítkem produktivity, na které je třeba se zaměřit – pro přesné výsledky je třeba kombinace několika faktorů.
Abyste se vyhnuli zaměření na nesprávné metriky produktivity vývojářů nebo upadnutí do analytické paralýzy, můžete použít jeden ze dvou nejpopulárnějších rámců: DORA a SPACE.
Rámec DORA
Rámec DevOps Research and Assessment (DORA) dostal své jméno od týmu Google, který jej vytvořil. Měří výkonnost týmu podle čtyř metrik a klasifikuje členy na čtyřbodové škále od nejméně výkonných po elitní. Hlavním cílem tohoto rámce je pomoci identifikovat úzká místa a usnadnit neustálé zlepšování.
Čtyři metriky produktivity vývojářů, na které se rámec DORA zaměřuje, jsou:
- Frekvence nasazení: Ukazuje, jak často váš tým nasazuje kód nebo vydává aktualizace pro koncové uživatele.
- Doba realizace změn: Měří dobu mezi přijetím požadavku na změnu kódu a jeho nasazením do produkce. Tato metrika vám pomůže plánovat a vytvářet realistické harmonogramy.
- Míra selhání změn: Zobrazuje procento změn, které způsobují selhání výroby, jako jsou výpadky, negativní dopad na uživatele nebo chyby.
- Doba obnovení služby: Ukazuje, jak dlouho trvá obnovení služby nebo zotavení po selhání produkce.
Rámec SPACE
Metriky DORA přesně určují kolektivní a individuální produktivitu vývojářů, ale takový rámec má významnou vadu – nezohledňuje pohodu. Rámec SPACE je jakýmsi reakcí na metriky DORA a nabízí multidimenzionální přístup k produktivitě. SPACE je zkratka pro pět klíčových metrik produktivity:
- Spokojenost a pohoda: Ukazuje, jak jsou vývojáři softwaru spokojeni se svou prací a zda by svůj tým doporučili ostatním. Ukazuje také, jak jejich práce ovlivňuje jejich život. Tato metrika vychází z předpokladu, že produktivita a spokojenost spolu souvisejí.
- Výkonnost: Měří výsledky vývojáře (kvalitu kódu a jeho dopad).
- Aktivita: Měří výstupy dokončené za určité období. Tato metrika by se nikdy neměla používat samostatně – považujte ji za díl skládačky, který zapadá do širšího obrazu produktivity 🧩.
- Komunikace a spolupráce: Ukazuje dynamiku týmu, tok informací a schopnosti řešit problémy. Může také zobrazovat dobu zapracování nových zaměstnanců, transparentnost a povědomí o prioritách – to vše jsou známky zdravého, dobře fungujícího týmu.
- Efektivita a plynulost: Měří schopnost členů týmu vývoje softwaru pracovat a dokončovat úkoly bez přerušení nebo s minimálními přerušeními.
Další metriky produktivity softwarových vývojářů
Neexistuje žádný zákon, který by vás nutil používat rámec DORA nebo SPACE. Můžete použít jiné metriky produktivity nebo kombinovat části obou rámců – volba je na vás. Ať už se rozhodnete jakkoli, ujistěte se, že metriky jsou relevantní a přesné. Zde je několik kritérií pro měření produktivity vývojářů:
Body příběhu pro přesnost plánování
Tato metrika ukazuje, jak jste zruční v plánování procesu vývoje softwaru, a pomáhá vám jej vylepšovat. Porovnává celkový počet story pointů , které jste naplánovali v iteraci, se story body, které jste dokončili. Přesnost plánování vám umožňuje pochopit schopnosti vašeho týmu a přesně předpovědět, kolik práce budete schopni v budoucnu zvládnout.
Cyklus měření produktivity týmu
Tato metrika pochází z oblasti štíhlé výroby a představuje čas od prvního commitu vývojáře v části kódu až po nasazení (vydání do produkce). Zjednodušeně řečeno, doba cyklu ukazuje, jak dlouho trvá vývojáři dokončit práci od okamžiku, kdy s ní začne, a je důležitým ukazatelem jeho rychlosti.
Chcete, aby cyklus trval co nejkratší dobu, aniž by tím utrpěla kvalita.
Code churn pro měření výsledků
Code churn jde ruku v ruce s aktivitou vývojáře – ukazuje procento kódu, které vyžaduje změny.
Vývojář může napsat tisíce řádků kódu, ale tak vysoký výkon je bezcenný, pokud je procento jeho kódu mimo normu. To vede k vysokým technickým dluhům, které jsou pro každou společnost v technologickém odvětví nákladné.
Běžné překážky produktivity vývojářů a způsoby, jak je překonat
Abyste dosáhli a udrželi vysokou produktivitu vývojářů, měli byste rozumět typickým výzvám , kterým vývojáři čelí a které by mohly podkopat jejich tvrdou práci a soustředění. Jako manažer musíte tyto výzvy zmírnit a vytvořit vývojové prostředí, ve kterém může váš tým prosperovat. 🌼
Zde jsou běžné překážky, které brání produktivitě, a nejlepší nástroje a postupy k jejich překonání:
Upřednostňujte komunikaci a spolupráci
Bez řádné komunikace a spolupráce se váš tým vývojářů softwaru nevyhnutelně dostane do černé díry nedorozumění, neefektivních pracovních postupů a zpoždění. To platí zejména pro hybridní nebo vzdálené týmy, které nemají tu výhodu, že sdílejí stejný fyzický prostor se svými spolupracovníky.
Jedním ze způsobů, jak tuto výzvu zmírnit, je poskytnout vašemu týmu kvalitní nástroje pro spolupráci, které jim pomohou spolupracovat v reálném čase a sledovat nejnovější změny.
Pravidelné schůzky jsou také velmi důležité – udržují všechny v obraze a jsou skvělé pro diskusi o aktuálních problémech, které mohou bránit produktivitě.
Stojí za zmínku, že ani použití nejlepší platformy pro spolupráci a pořádání nesčetných schůzek nezaručí úspěch vašeho týmu, pokud není správná dynamika týmu. Povzbuzujte své zaměstnance, aby se vyjadřovali a sdíleli vše, co mají na srdci – koneckonců jsou to oni, kdo jsou v první linii, a měli by mít slovo při rozhodování, které se jich týká.
Zabraňte přepínání kontextu
Pokud vaši vývojáři neustále žonglují s více úkoly a projekty a přeskakují mezi desítkami aplikací, aby vše stihli, dříve nebo později se nevyhnutelně vyhoří.
Přepínání kontextu je tichým zabijákem produktivity a velkým zdrojem stresu.
Můžete svým vývojářům pomoci minimalizovat přepínání mezi úkoly tím, že seskupíte podobné úkoly, stanovíte priority a vytvoříte harmonogramy, které je nebudou přivádět k šílenství.
Doporučte vývojářům, aby si vyhradili čas na zodpovídání dotazů svých kolegů nebo účast na schůzkách. Tak se budou moci soustředit na svou práci, aniž by byli neustále vyrušováni.
Vyhněte se přepínání mezi nástroji a aplikacemi díky komplexní platformě pro správu projektů, která pokrývá sledování pokroku, organizaci úkolů, spolupráci, komunikaci a další účely, které váš tým může potřebovat.
Plánujte efektivně
Špatné rozdělení zdrojů, nedefinované cíle projektu a nejasné role jsou ingredience pro chaotické a neproduktivní prostředí. Pokud chcete, aby vaši vývojáři podávali špičkové výkony, musíte jim pomoci dosáhnout úspěchu pomocí pečlivého plánování úkolů a projektů.
Jasně definujte každý prvek úkolu nebo projektu, přiřaďte role a povinnosti, stanovte priority a sledujte pokrok. Opět platí, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je využít výkonný nástroj pro vývoj softwaru s více zobrazeními, vlastními poli a šablonami, které usnadňují plánování a rozvrhování. Naštěstí vám představíme platformu, která nabízí vše výše uvedené a ještě mnohem více!
Použijte ClickUp k měření a zlepšení produktivity vývojářů
Jako vysoce hodnocená platforma pro správu projektů a úkolů nabízí ClickUp vše, co potřebujete k měření, sledování a zlepšování produktivity vývojářů. Její četné funkce vám pomohou překonat běžné překážky a vytvořit prostředí příznivé pro spolupráci a transparentní práci.
Prozkoumejme některé z nejlepších nástrojů a funkcí ClickUp a podívejme se, proč jsou fantastickou volbou pro zvýšení produktivity vývoje softwaru:
Zobrazení ClickUp
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení projektů, což vám umožní přistupovat k práci z různých úhlů pohledu a odhalit problémy v rané fázi.
Pomocí zobrazení seznamu můžete přiřazovat, organizovat a prioritizovat úkoly. Využijte v tomto zobrazení vlastní pole ClickUp, abyste mohli u každého úkolu uvést podrobnosti. Přidejte počáteční a konečné termíny projektů, nahrajte soubory, ohodnoťte úkoly a vytvořte vztahy mezi úkoly, aby vaše pracovní postupy byly efektivní. Pomocí vlastního pole Pokrok můžete sledovat dokončení podúkolů, kontrolních seznamů nebo přiřazených komentářů. 💯
Další pohled, který se vám bude líbit, je pohled na pracovní zátěž ClickUp. Pochopte kapacitu svého týmu, vytvářejte realistické plány a správně přidělujte zdroje, aby vaši vývojáři nebyli přetížení.
Díky tomuto přehledu snadno zjistíte, zda váš tým vývojářů softwaru potřebuje nového člena a zda jste připraveni na další projekt. Jak budete postupně přidávat další data do přehledu pracovní zátěže, získáte jasný obraz o produktivitě svého týmu. 🖼️
Odstraňte komunikační bariéry pomocí zobrazení ClickUp Chat. Toto zobrazení posouvá spolupráci na vyšší úroveň – díky zprávám v reálném čase, značkám, @zmínkám a komentářům můžete členy svého týmu pro vývoj softwaru informovat o nejnovějších změnách a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně. Jelikož se toto zobrazení nachází přímo v ClickUp, můžete se rozloučit s rušivým přepínáním kontextu. 👋
Panely ClickUp
Založte si své řídící centrum a zajistěte, aby vám žádná informace neunikla, díky ClickUp Dashboards.
Tato funkce je ideální pro sledování vývojových sprintů – použijte ji k monitorování bodů příběhu a pracovního zatížení, identifikaci problémů a získání podrobného přehledu o produktivitě vašeho týmu.
Dashboardy vám pomohou vizualizovat zdroje, eliminovat plýtvání a zajistit, aby vaše pracovní postupy fungovaly jako švýcarské hodinky. ⌚
Krása dashboardů ClickUp spočívá v jejich přizpůsobitelnosti – vyberte si z více než 50 karet a přizpůsobte grafy tak, abyste se mohli zaměřit na konkrétní oblast a měřit produktivitu vývojářů.
Šablony ClickUp
ClickUp vám umožňuje vytvářet celé pracovní postupy a projekty od základů. Nabízí však také pohodlnou zkratku pro ty, kteří nemají čas začínat vše od nuly – šablony ClickUp.
Knihovna ClickUp nabízí více než 1 000 šablon pro různé účely, od marketingových plánů po řízení projektů a lidské zdroje.
Pokud chcete sledovat a měřit produktivitu vývojářů, doporučujeme vám šablonu ClickUp Developers KPI Tracking Template. Pomocí ní můžete přizpůsobit klíčové ukazatele výkonnosti, které chcete sledovat, a monitorovat výkonnost týmu i jednotlivých členů, abyste se ujistili, že vše probíhá podle plánu. Bohaté informace obsažené v šabloně vám pomohou odhalit neefektivnosti a maximalizovat využití vašich zdrojů, abyste dosáhli kvality a splnili cíle. 🎯
Další šablona, kterou stojí za to vyzkoušet, je šablona ClickUp Software Development Template. Tato multifunkční šablona vám umožní vytvářet plány vývoje produktů, seznamy úkolů a backlogy. Použijte ji k testování různých scénářů, sledování a hlášení chyb a snadné správě sprintů.
ClickUp Whiteboards
ClickUp ví, že spolupráce je klíčem k funkčnímu pracovnímu prostředí a vysoké produktivitě, a jedním z nejlepších způsobů, jak ji podpořit, jsou tabule ClickUp Whiteboards.
Whiteboardy jsou digitální plátna, která vám a vašemu týmu umožňují brainstormovat, vytvářet strategie, komunikovat a proměňovat nápady v realitu několika kliknutími. Můžete psát, kreslit, připojovat obrázky a odkazy, kreslit spojení mezi objekty a přidávat poznámky, abyste sdělili své myšlenky.
Díky designu typu drag-and-drop je ClickUp Whiteboards snadno použitelný a protože každá změna probíhá v reálném čase, můžete si být stoprocentně jisti, že vám nic neunikne.
Tabule mohou minimalizovat přepínání kontextu – vytvářejte úkoly přímo z tabule a poskytujte více kontextu propojením s dokumenty a soubory, čímž udržíte svou práci na jednom místě. ✅
Automatizace ClickUp
Ztrácí váš softwarový tým čas opakujícími se úkoly, které vyčerpávají jeho energii, snižují produktivitu a dělají díry do vašeho rozpočtu?
S ClickUp Automations se můžete rozloučit s plýtváním zdroji a umožnit svému týmu soustředit se na úkoly, které přinášejí největší hodnotu.
ClickUp nabízí více než 100 předem připravených automatizací pro různé účely, včetně změny stavů, přiřazování úkolů, přiřazování členů týmu a zveřejňování komentářů.
Můžete si také vytvořit vlastní automatizace přizpůsobením:
- Spouštěče: Události, které spouštějí automatizaci
- Podmínky: Kritéria, která musí být splněna, aby mohla automatizace proběhnout.
- Akce: Události, ke kterým dochází, když je automatizace spuštěna.
Pokud chcete použít automatizaci propojenou s jinou aplikací, potěší vás, že ClickUp nabízí integrační automatizace. Platforma podporuje automatizace z aplikací jako Calendly, GitHub, HubSpot a Twilio.
Zvyšte produktivitu vývojářů pomocí ClickUp
Měření a zlepšování produktivity vývojářů vyžaduje multidimenzionální přístup, protože je třeba analyzovat různé metriky a odstranit překážky, které zatěžují pracovní postupy.
S ClickUpem můžete sledovat výkonnost svých vývojářů z různých úhlů a získat vizuální přehled o kolektivní i individuální produktivitě vývojářů. Platforma vám také poskytuje nástroje pro odstranění překážek a vytvoření prostředí bez stresu a rušivých vlivů, ve kterém mohou vývojáři předvést své schopnosti. 💪
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte sledovat produktivitu vývojářů ještě dnes!